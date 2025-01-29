10-те най-добри софтуера за P&ID за тръбопроводи и инструментални диаграми през 2025 г.

Създаването на подробни диаграми на тръбопроводи и инструменти (P&ID) може да бъде трудно, особено когато сте принудени да използвате софтуер, който е труден за употреба, няма ключови функции или просто не е подходящ за работа в екип.

Тези проблеми могат да ви забавят и да повлияят на качеството на работата ви.

Но вече не е нужно да се притеснявате. Ние сме събрали 10-те най-добри софтуера за P&ID, които отговарят на широк спектър от нужди и случаи на употреба. Останете с нас, за да разберете кой от тях е най-подходящ за вас и се пригответе да направите вашите P&ID проекти много по-гладки. ✨

Какво трябва да търсите в софтуера за P&ID?

Когато търсите най-добрия софтуер за P&ID, обърнете внимание на тези ключови характеристики и функционалности, за да намерите най-подходящия за вашите нужди:

Интуитивен интерфейс, който минимизира кривата на обучение на софтуера за P&ID

Възможност за създаване на 2D и/или 3D P&ID

Библиотека с шаблони за стартиране на проекти и оптимизиране на работните процеси

Стандартизирани библиотеки със символи за ясни, професионални и последователни проекти

Импортирайте и експортирайте диаграми в желаните от вас файлови формати

Гъвкавост за работа в уеб, на настолен компютър, в мобилни приложения или комбинация от трите

Поддръжка за сътрудничество в реално време, коментари и обратна връзка

Интеграция с облачно хранилище (като Google Drive), инструменти за прототипиране , софтуер за сътрудничество в екип и други бизнес приложения.

Изчерпателна документация и надеждна поддръжка на клиенти

10-те най-добри софтуера за P&ID за използване през 2024 г.

Нека се впуснем в топ 10 на софтуерните решения за P&ID, които гарантирано ще оптимизират вашите дизайнерски работни процеси, ще създадат професионални P&ID чертежи и ще отговорят на целите на вашия проект. ?

Проектирайте по-умно с ClickUp Функцията „Whiteboards“ на ClickUp ви позволява да създавате визуални представяния на сложни идеи като потребителски потоци, wireframes и инженерни диаграми.

ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, предназначено за управление на инженерни проекти и операции, както и за почти всяка друга област от вашия бизнес.

Платформата разполага с ClickUp Mind Maps, което е наистина страхотно за картографиране на вашите идеи и изясняване на това как трябва да протичат вашите проекти. Имате нужда да превърнете тези идеи в план? Има стотици шаблони, които ще ви помогнат да го направите бързо. ⚡️

Това включва шаблона за картографиране на процеси на ClickUp. Той е идеален за стандартизиране на вашите P&ID работни потоци – независимо дали проектирате P&ID системи от нулата, извършвате проверки за поддръжка или подобрявате съществуващи системи.

Когато е време за мозъчна атака за P&ID системи, бели дъски на ClickUp са чудесно място за работа в екип. Инструментите за писане, лепящи се бележки и форми улесняват проектирането на блок-схеми и скициране на диаграми. Можете също да вградите ClickUp Mind Maps, ClickUp Docs, изображения, връзки и файлове в белия борд, за да имате по-добра представа за вашите идеи и ресурси.

Имате идея, която се роди по време на мозъчната атака и трябва да бъде реализирана? Превърнете текста в задача директно в ClickUp Whiteboards. Благодарение на функциите за управление на задачите, можете лесно да възложите тези задачи на членовете на екипа, да добавите краен срок и да прикачите необходимите подробности и файлове, за да бъде задачата изпълнена.

По този начин всички са на една и съща страница и нищо не се пропуска.

Най-добрите функции на ClickUp

Достъп до ClickUp чрез уеб, десктоп и мобилни приложения

Документирайте бизнес процесите и SOP в ClickUp Docs

Споделете обратна връзка и актуализации с екипа си чрез @mentions, коментари и чат.

Планирайте повтарящи се задачи като проверки за поддръжка в изгледа „Календар“ и получавайте известия, когато наближава срокът им ⏰

Свържете се с над 1000 приложения на трети страни, включително Gmail, Outlook, Github, Zoom и Microsoft Teams.

Ограничения на ClickUp

Някои уеб и десктоп функции не са достъпни в мобилното приложение.

ClickUp не разполага с библиотека от стандартни P&ID символи за проектиране на вашите системи.

ClickUp цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)

📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

2. Lucidchart

чрез Lucidchart

Lucidchart е софтуер за създаване на диаграми, който превръща вашите сложни идеи, планове и процеси в прости и цветни диаграми. Разполага с множество библиотеки с фигури и символи за проектиране на диаграми, карти на процеси, P&ID диаграми, мисловни карти, wireframes и диаграми на афинитет.

Ако не искате да създавате тези проекти от нулата, има над 900 P&ID и инженерни шаблона, които ще ви помогнат да започнете. Можете също да импортирате и редактирате съществуващи файлове от Microsoft Visio, Gliffy, Draw. io и OmniGraffle.

Най-добрите функции на Lucidchart

Споделете линкове към вашия Lucidchart документ и задайте разрешения като „редактиране“, „редактиране и споделяне“, „коментиране“ и „преглед“.

Сътрудничество с екипа ви чрез редакции в реално време, @споменавания, чат и коментари

Задайте статуса на документа, за да уведомите сътрудниците дали той е в процес на преглед, одобрен или отхвърлен.

Интегрирайте Lucidchart с над 50 приложения, включително Slack, Confluence, Jira, Figma и Loom.

Ограничения на Lucidchart

Няма приложение за настолни компютри.

Безплатният план е ограничен до три редактируеми документа, 60 фигури на документ и 100 шаблона.

Lucidchart цени

Безплатно

Индивидуален: 7,95 $/месец

Екип: 9,00 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и ревюта за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 4900 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)

3. EdrawMax

чрез EdrawMax

EdrawMax е онлайн инструмент за създаване на диаграми, който ви позволява да създавате над 280 вида диаграми, включително P&ID диаграми, блок-схеми, мисловни карти, wireframes, етажни планове и електрически чертежи.

С EdrawMax имате достъп до над 1500 оригинални шаблона (обхващащи инженерство, UI & UX, управление на продукти и бизнес) и още 20 000 чрез библиотеката с шаблони на общността.

EdrawMax най-добри функции

Поддържа над 10 езика, включително английски, френски, испански и немски.

Споделяйте документи от Edraw чрез линкове, имейл, социални медии или QR кодове.

Импортирайте Visio, SVG и CAD файлове и експортирайте окончателните диаграми в над 10 формата, включително PDF, JPG, Excel, HTML и PS/EPS.

Използвайте EdrawMax на вашите уеб, настолни (Windows, MacOS и Linux) и мобилни (Android и iOS) устройства.

Ограничения на EdrawMax

Безплатният план е ограничен до три редактируеми файла и ограничава достъпа до шаблони.

Експортираните диаграми в безплатния план съдържат воден знак.

EdrawMax цени

Безплатно

Полугодишен абонаментен план: 69 долара

Годишен абонаментен план: 99 долара

Безсрочен план: 245 долара

Екип и бизнес: 119 $/година на потребител

Рейтинги и рецензии за EdrawMax

G2: 4,3/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)

4. M4 PLANT

чрез M4 PLANT

M4 Plant е софтуер за проектиране на заводи за 2D и 3D проекти на фабрики и заводи от всякакъв размер. Разполага с 17 модула, включително изометрични чертежи на тръбопроводи, диаграми на тръбопроводи и инструменти, стоманени конструкции, HVAC тръбопроводи и електрически трасета.

Ключова функция на M4 Plant е генерирането на спецификации (BOM), списъци с части и списъци с линии на всеки етап от проектирането. Това е много полезно за оценяване на разходите и гарантиране, че всички необходими материали и компоненти са отчетени през целия проект. ✔️

Най-добрите функции на M4 PLANT

Създавайте нови каталози със символи или разширявайте съществуващите с персонализирани P&ID символи.

Проектирайте персонализирани P&ID символи, като запазвате части от вашите P&ID проекти.

Извършвайте проверки, за да елиминирате грешките и да оптимизирате проектите ?

Запознайте се с функциите на платформата чрез подробна документация и видео уроци.

Ограничения на M4 PLANT

Няма безплатен план, но при поискване се предлага 30-дневен безплатен пробен период.

Ограничени шаблони и вградени интеграции

M4 PLANT цени

M4 Factory: 196 $/месец

M4 Piping: 196 $/месец

M4 Plant: 240 $/месец

Оценки и ревюта на M4 PLANT

G2: Няма рецензии

Capterra: Няма рецензии

5. SmartDraw

чрез SmartDraw

SmartDraw е друг лесен за употреба инструмент за създаване на диаграми, мисловни карти, проекти за тръбопроводи, wireframes, пространствени планове и др. Той разполага със специални библиотеки със символи за всеки от тези проекти. Така че за вашите диаграми за тръбопроводи и инструменти можете да избирате от над 300 символа, за да създадете професионални проекти.

Удобна функция е инсталирането на SmartDraw Apps в Google Workspace, Microsoft Teams, Confluence, Jira и Trello, за да можете да сътрудничите по вашите диаграми, без да напускате тези приложения. А когато вашите проекти са готови, можете да споделите линк или да ги експортирате като PDF, PNG или SVG файлове.

Най-добрите функции на SmartDraw

Използвайте уеб приложението на SmartDraw на над 100 езика, включително английски, френски, немски и италиански ?

Започнете с някоя от над 30-те шаблони за инженеринг, технологични процеси и P&ID.

Импортирайте шаблони на Visio, файлове на Visio и Lucidchart и експортирайте окончателните диаграми във Visio, PDF, SVG, PNG и JPG.

Достъп до подробна документация и отзивчива поддръжка на клиенти

Ограничения на SmartDraw

Макар цените да са посочени на месечна база, фактурирането ще бъде на годишна база.

Достъпът до него е възможен само чрез интернет и като приложение за Windows.

Няма безплатен план, само 7-дневен безплатен пробен период.

SmartDraw цени

Индивидуален: 9,95 $/месец

Team: 8,25 $/месец на потребител (минимум 3 потребители)

Сайт: Цена от 2995 USD/година (фиксирана цена за цялата ви организация)

Оценки и рецензии за SmartDraw

G2: 4,6/5 (260 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 100 рецензии)

6. Procad P&ID

Procad P&ID е специализиран P&ID софтуер за 2D и 3D проектиране на тръбопроводи и инсталации. Разполага с обширна библиотека от стандартизирани символи за двигатели, клапани, топлообменници и др., с опции за персонализиране на тези символи според вашите специфични нужди. ?️

Вашите чертежи в Procad се запазват като DWG файлове, файлов формат, поддържан от популярни CAD приложения като AutoCAD. По този начин е лесно да ги споделяте с външни заинтересовани страни, които могат да ги преглеждат и редактират в желания от тях софтуер. Когато получите файловете обратно, Procad сканира и маркира всички промени, като ви дава възможност да ги приемете или отхвърлите.

Procad P&ID най-добри функции

Генерирайте списъци с клапани, оборудване, инструменти и номера на линии за един чертеж или цял проект.

Запознайте се с функциите на платформата чрез безплатното обучение за стартиране и уеб уроци.

Използвайте инструменти за автоматизация като автоматично маршрутизиране, автоматично заваряване и автоматично уплътняване, за да ускорите проектирането.

Получавайте автоматични известия при промени в съществуващите проекти

Ограничения на Procad P&ID

Няма безплатен план, само 15-дневен безплатен пробен период.

Procad P&ID няма уеб и мобилни приложения, работи само на операционна система Windows 10 (или по-нова).

Procad P&ID цени

Ако вече имате софтуер AutoCAD, ще получите 25% отстъпка:

Месечно: Започва от 75 $/месец

1-годишен предплатен план: Започва от 60 $/месец

3-годишен предплатен план: Започва от 49 $/месец

Оценки и рецензии за Procad P&ID

G2: Няма рецензии

Capterra: Няма рецензии

7. Sphera

чрез Sphera

Sphera предлага услуги и софтуер за подобряване на безопасността и екологичните, социалните и управленските (ESG) показатели на работното място. Тяхната платформа за управление на риска и устойчивостта, SpheraCloud, разполага с P&ID модул за оптимизиране на планирането на изолацията с процедури за блокиране/маркиране.

Качете PDF файл с вашите схеми на платформата и го маркирайте с точки на изолация и правила. Това дава на вашия екип пълна видимост на състоянието на оборудването и потенциалните рискови области. ?

Най-добрите функции на Sphera

Навигирайте с лекота в интуитивния интерфейс на SpheraCloud

Задълбочете се в управлението на риска, като се свържете с други модули, като риск за безопасността на процесите, гарантиране на съответствие и управление на отпадъците.

Получете достъп до консултантски услуги за бизнес стратегия в области като ESG, бенчмаркинг на устойчивостта и корпоративен въглероден отпечатък.

Ограничения на Sphera

Няма безплатен план или пробна версия.

Sphera няма приложение за настолни компютри.

Някои потребители изпитват периодични забавяния.

Sphera цени

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Sphera

G2: 4/5 (11 рецензии)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

8. IronCAD

чрез IronCAD

IronCAD не е специално софтуер за P&ID, но е чудесен за 2D и 3D CAD продуктови дизайни. Той е удобен, когато трябва да се справите с P&ID задачи заедно с вашата CAD дизайнерска работа. ?‍♂️

За разлика от повечето CAD софтуери, IronCAD разполага с инструмент TriBall, който прави преместването и манипулирането на обекти изключително лесно и бързо. Можете също да разширите възможностите на IronCAD с добавки за анализ на напрежението, анализ на движението и създаване на реалистични 3D модели.

Най-добрите функции на IronCAD

Достъп до обширна библиотека от компоненти и части, отговарящи на индустриалните стандарти, за ускоряване на проектирането

Запишете се в безплатния курс за начинаещи IronCAD или резервирайте индивидуални обучения, за да научите функциите на платформата.

Решавайте проблемите бързо с помощта на бърза и надеждна поддръжка на клиенти.

Ограничения на IronCAD

IronCAD няма уеб приложение и работи само на операционна система Windows.

Няма безплатен план (но можете да поискате 30-дневен безплатен пробен период).

Техническата поддръжка е платена добавка, която започва от 695 долара на година.

IronCAD цени

Стартови пакет: 199 долара

Безсрочен (12 месечни вноски): 779 долара

Безсрочен (еднократно плащане): 8490 долара

Оценки и рецензии за IronCAD

G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (60 рецензии)

9. Visual Paradigm

чрез Visual Paradigm

Visual Paradigm е софтуер за системно моделиране и диаграми за създаване на визуални дизайни. Създайте тези дизайни от нулата или изберете от над 800 шаблона за блок-схеми, диаграми на процесите (PFD), P&ID и wireframe, за да започнете работата си.

В зависимост от нуждите на вашия бизнес, можете да използвате Visual Paradigm в облака, на място или в хибридна конфигурация.

Най-добрите функции на Visual Paradigm

Получете ключовите функции на Visual Paradigm в безплатната версия на уеб приложението и приложението за настолни компютри (Visual Paradigm Community).

Прегледайте коментарите на сътрудниците по вашия проект, отговорете им и направете необходимите промени.

Персонализирайте интерфейса си с потребителски менюта, ленти с инструменти и преки пътища.

Ограничения на Visual Paradigm

Някои от функциите на настолната версия не са достъпни в уеб приложението.

Има ограничени вградени интеграции.

Visual Paradigm цени

Modeler: 6 $/месец на потребител

Стандартен: 19 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 USD/месец на потребител

Enterprise: 89 $/месец на потребител

Оценки и ревюта на Visual Paradigm

G2: 4. 3/5 (17 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (18 рецензии)

10. AutoCAD

чрез Autodesk

AutoCAD, софтуер за CAD проектиране от Autodesk, е подобен на IronCAD. Но AutoCAD прави още една крачка напред с AutoCAD Plant 3D, който комбинира CAD функционалността си с P&ID и 3D тръбопроводни функции.

Ако имате нужда само от 2D P&ID софтуер, който е лек за джоба, AutoCAD LT е точно за вас. AutoCAD и AutoCAD LT работят на устройства с Windows, MacOS и Linux. А когато закупите някоя от двете версии, получавате достъп до уеб и мобилните приложения на AutoCAD (AutoCAD Web).

AutoCAD най-добри функции

Поддържа 14 езика, включително английски, испански, полски, китайски и италиански.

Отворете няколко AutoCAD файла в една сесия

Проследявайте промените, направени в споделен AutoCAD документ, чрез дневник на дейностите ?

Използвайте AutoCAD с други продукти на Autodesk като Revit, Fusion 360, Civil 3D и Inventor.

Ограничения на AutoCAD

Новите потребители преминават през стръмна крива на обучение

Няма безплатна версия, но можете да се възползвате от 15-дневен безплатен пробен период.

Десктоп приложението консумира много изчислителна мощност и отнема известно време, за да зареди проектите.

AutoCAD цени

AutoCAD: 245 долара на месец на потребител

AutoCAD LT: 60 $/месец на потребител

AutoCAD Web: 100 $/месец на потребител

Рейтинги и рецензии за AutoCAD

G2: 4,5/5 (40 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 рецензии)

Оптимизирайте вашите P&ID работни процеси и създавайте качествени проекти

Всяка от тези опции за P&ID софтуер има уникални функции, които подобряват процеса на диаграмиране и проектиране. Оценете внимателно всяка от тях, за да изберете P&ID софтуера, който най-добре отговаря на работния процес и предпочитанията ви в преработвателната промишленост.

А ако търсите универсален инструмент за диаграми, мозъчна атака и управление на проекти, разгледайте ClickUp. Можете да го използвате от всяко устройство, да синхронизирате работата си с екипа си и лесно да го интегрирате в технологичния си стек. ?

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и го изпробвайте в следващия си P&ID проект.