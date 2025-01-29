10-те най-добри софтуера за P&ID за тръбопроводи и инструментални диаграми през 2025 г.

Създаването на подробни диаграми на тръбопроводи и инструменти (P&ID) може да бъде трудно, особено когато сте принудени да използвате софтуер, който е труден за употреба, няма ключови функции или просто не е подходящ за работа в екип.
Тези проблеми могат да ви забавят и да повлияят на качеството на работата ви.
Но вече не е нужно да се притеснявате. Ние сме събрали 10-те най-добри софтуера за P&ID, които отговарят на широк спектър от нужди и случаи на употреба. Останете с нас, за да разберете кой от тях е най-подходящ за вас и се пригответе да направите вашите P&ID проекти много по-гладки. ✨
Какво трябва да търсите в софтуера за P&ID?
Когато търсите най-добрия софтуер за P&ID, обърнете внимание на тези ключови характеристики и функционалности, за да намерите най-подходящия за вашите нужди:
- Интуитивен интерфейс, който минимизира кривата на обучение на софтуера за P&ID
- Възможност за създаване на 2D и/или 3D P&ID
- Библиотека с шаблони за стартиране на проекти и оптимизиране на работните процеси
- Стандартизирани библиотеки със символи за ясни, професионални и последователни проекти
- Импортирайте и експортирайте диаграми в желаните от вас файлови формати
- Гъвкавост за работа в уеб, на настолен компютър, в мобилни приложения или комбинация от трите
- Поддръжка за сътрудничество в реално време, коментари и обратна връзка
- Интеграция с облачно хранилище (като Google Drive), инструменти за прототипиране, софтуер за сътрудничество в екип и други бизнес приложения.
- Изчерпателна документация и надеждна поддръжка на клиенти
10-те най-добри софтуера за P&ID за използване през 2024 г.
Нека се впуснем в топ 10 на софтуерните решения за P&ID, които гарантирано ще оптимизират вашите дизайнерски работни процеси, ще създадат професионални P&ID чертежи и ще отговорят на целите на вашия проект. ?
1. ClickUp
ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти, предназначено за управление на инженерни проекти и операции, както и за почти всяка друга област от вашия бизнес.
Платформата разполага с ClickUp Mind Maps, което е наистина страхотно за картографиране на вашите идеи и изясняване на това как трябва да протичат вашите проекти. Имате нужда да превърнете тези идеи в план? Има стотици шаблони, които ще ви помогнат да го направите бързо. ⚡️
Това включва шаблона за картографиране на процеси на ClickUp. Той е идеален за стандартизиране на вашите P&ID работни потоци – независимо дали проектирате P&ID системи от нулата, извършвате проверки за поддръжка или подобрявате съществуващи системи.
Когато е време за мозъчна атака за P&ID системи, бели дъски на ClickUp са чудесно място за работа в екип. Инструментите за писане, лепящи се бележки и форми улесняват проектирането на блок-схеми и скициране на диаграми. Можете също да вградите ClickUp Mind Maps, ClickUp Docs, изображения, връзки и файлове в белия борд, за да имате по-добра представа за вашите идеи и ресурси.
Имате идея, която се роди по време на мозъчната атака и трябва да бъде реализирана? Превърнете текста в задача директно в ClickUp Whiteboards. Благодарение на функциите за управление на задачите, можете лесно да възложите тези задачи на членовете на екипа, да добавите краен срок и да прикачите необходимите подробности и файлове, за да бъде задачата изпълнена.
По този начин всички са на една и съща страница и нищо не се пропуска.
Най-добрите функции на ClickUp
- Достъп до ClickUp чрез уеб, десктоп и мобилни приложения
- Документирайте бизнес процесите и SOP в ClickUp Docs
- Споделете обратна връзка и актуализации с екипа си чрез @mentions, коментари и чат.
- Планирайте повтарящи се задачи като проверки за поддръжка в изгледа „Календар“ и получавайте известия, когато наближава срокът им ⏰
- Свържете се с над 1000 приложения на трети страни, включително Gmail, Outlook, Github, Zoom и Microsoft Teams.
Ограничения на ClickUp
- Някои уеб и десктоп функции не са достъпни в мобилното приложение.
- ClickUp не разполага с библиотека от стандартни P&ID символи за проектиране на вашите системи.
ClickUp цени
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 3900 рецензии)
📮ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от сесията за мозъчна атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е приложението за работа, което ви позволява да генерирате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!
2. Lucidchart
Lucidchart е софтуер за създаване на диаграми, който превръща вашите сложни идеи, планове и процеси в прости и цветни диаграми. Разполага с множество библиотеки с фигури и символи за проектиране на диаграми, карти на процеси, P&ID диаграми, мисловни карти, wireframes и диаграми на афинитет.
Ако не искате да създавате тези проекти от нулата, има над 900 P&ID и инженерни шаблона, които ще ви помогнат да започнете. Можете също да импортирате и редактирате съществуващи файлове от Microsoft Visio, Gliffy, Draw. io и OmniGraffle.
Най-добрите функции на Lucidchart
- Споделете линкове към вашия Lucidchart документ и задайте разрешения като „редактиране“, „редактиране и споделяне“, „коментиране“ и „преглед“.
- Сътрудничество с екипа ви чрез редакции в реално време, @споменавания, чат и коментари
- Задайте статуса на документа, за да уведомите сътрудниците дали той е в процес на преглед, одобрен или отхвърлен.
- Интегрирайте Lucidchart с над 50 приложения, включително Slack, Confluence, Jira, Figma и Loom.
Ограничения на Lucidchart
- Няма приложение за настолни компютри.
- Безплатният план е ограничен до три редактируеми документа, 60 фигури на документ и 100 шаблона.
Lucidchart цени
- Безплатно
- Индивидуален: 7,95 $/месец
- Екип: 9,00 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
Оценки и ревюта за Lucidchart
- G2: 4,5/5 (над 4900 рецензии)
- Capterra: 4,5/5 (над 2000 рецензии)
3. EdrawMax
EdrawMax е онлайн инструмент за създаване на диаграми, който ви позволява да създавате над 280 вида диаграми, включително P&ID диаграми, блок-схеми, мисловни карти, wireframes, етажни планове и електрически чертежи.
С EdrawMax имате достъп до над 1500 оригинални шаблона (обхващащи инженерство, UI & UX, управление на продукти и бизнес) и още 20 000 чрез библиотеката с шаблони на общността.
EdrawMax най-добри функции
- Поддържа над 10 езика, включително английски, френски, испански и немски.
- Споделяйте документи от Edraw чрез линкове, имейл, социални медии или QR кодове.
- Импортирайте Visio, SVG и CAD файлове и експортирайте окончателните диаграми в над 10 формата, включително PDF, JPG, Excel, HTML и PS/EPS.
- Използвайте EdrawMax на вашите уеб, настолни (Windows, MacOS и Linux) и мобилни (Android и iOS) устройства.
Ограничения на EdrawMax
- Безплатният план е ограничен до три редактируеми файла и ограничава достъпа до шаблони.
- Експортираните диаграми в безплатния план съдържат воден знак.
EdrawMax цени
- Безплатно
- Полугодишен абонаментен план: 69 долара
- Годишен абонаментен план: 99 долара
- Безсрочен план: 245 долара
- Екип и бизнес: 119 $/година на потребител
Рейтинги и рецензии за EdrawMax
- G2: 4,3/5 (над 60 рецензии)
- Capterra: 4,6/5 (над 200 рецензии)
4. M4 PLANT
M4 Plant е софтуер за проектиране на заводи за 2D и 3D проекти на фабрики и заводи от всякакъв размер. Разполага с 17 модула, включително изометрични чертежи на тръбопроводи, диаграми на тръбопроводи и инструменти, стоманени конструкции, HVAC тръбопроводи и електрически трасета.
Ключова функция на M4 Plant е генерирането на спецификации (BOM), списъци с части и списъци с линии на всеки етап от проектирането. Това е много полезно за оценяване на разходите и гарантиране, че всички необходими материали и компоненти са отчетени през целия проект. ✔️
Най-добрите функции на M4 PLANT
- Създавайте нови каталози със символи или разширявайте съществуващите с персонализирани P&ID символи.
- Проектирайте персонализирани P&ID символи, като запазвате части от вашите P&ID проекти.
- Извършвайте проверки, за да елиминирате грешките и да оптимизирате проектите ?
- Запознайте се с функциите на платформата чрез подробна документация и видео уроци.
Ограничения на M4 PLANT
- Няма безплатен план, но при поискване се предлага 30-дневен безплатен пробен период.
- Ограничени шаблони и вградени интеграции
M4 PLANT цени
- M4 Factory: 196 $/месец
- M4 Piping: 196 $/месец
- M4 Plant: 240 $/месец
Оценки и ревюта на M4 PLANT
- G2: Няма рецензии
- Capterra: Няма рецензии
5. SmartDraw
SmartDraw е друг лесен за употреба инструмент за създаване на диаграми, мисловни карти, проекти за тръбопроводи, wireframes, пространствени планове и др. Той разполага със специални библиотеки със символи за всеки от тези проекти. Така че за вашите диаграми за тръбопроводи и инструменти можете да избирате от над 300 символа, за да създадете професионални проекти.
Удобна функция е инсталирането на SmartDraw Apps в Google Workspace, Microsoft Teams, Confluence, Jira и Trello, за да можете да сътрудничите по вашите диаграми, без да напускате тези приложения. А когато вашите проекти са готови, можете да споделите линк или да ги експортирате като PDF, PNG или SVG файлове.
Най-добрите функции на SmartDraw
- Използвайте уеб приложението на SmartDraw на над 100 езика, включително английски, френски, немски и италиански ?
- Започнете с някоя от над 30-те шаблони за инженеринг, технологични процеси и P&ID.
- Импортирайте шаблони на Visio, файлове на Visio и Lucidchart и експортирайте окончателните диаграми във Visio, PDF, SVG, PNG и JPG.
- Достъп до подробна документация и отзивчива поддръжка на клиенти
Ограничения на SmartDraw
- Макар цените да са посочени на месечна база, фактурирането ще бъде на годишна база.
- Достъпът до него е възможен само чрез интернет и като приложение за Windows.
- Няма безплатен план, само 7-дневен безплатен пробен период.
SmartDraw цени
- Индивидуален: 9,95 $/месец
- Team: 8,25 $/месец на потребител (минимум 3 потребители)
- Сайт: Цена от 2995 USD/година (фиксирана цена за цялата ви организация)
Оценки и рецензии за SmartDraw
- G2: 4,6/5 (260 рецензии)
- Capterra: 4. 1/5 (над 100 рецензии)
6. Procad P&ID
Procad P&ID е специализиран P&ID софтуер за 2D и 3D проектиране на тръбопроводи и инсталации. Разполага с обширна библиотека от стандартизирани символи за двигатели, клапани, топлообменници и др., с опции за персонализиране на тези символи според вашите специфични нужди. ?️
Вашите чертежи в Procad се запазват като DWG файлове, файлов формат, поддържан от популярни CAD приложения като AutoCAD. По този начин е лесно да ги споделяте с външни заинтересовани страни, които могат да ги преглеждат и редактират в желания от тях софтуер. Когато получите файловете обратно, Procad сканира и маркира всички промени, като ви дава възможност да ги приемете или отхвърлите.
Procad P&ID най-добри функции
- Генерирайте списъци с клапани, оборудване, инструменти и номера на линии за един чертеж или цял проект.
- Запознайте се с функциите на платформата чрез безплатното обучение за стартиране и уеб уроци.
- Използвайте инструменти за автоматизация като автоматично маршрутизиране, автоматично заваряване и автоматично уплътняване, за да ускорите проектирането.
- Получавайте автоматични известия при промени в съществуващите проекти
Ограничения на Procad P&ID
- Няма безплатен план, само 15-дневен безплатен пробен период.
- Procad P&ID няма уеб и мобилни приложения, работи само на операционна система Windows 10 (или по-нова).
Procad P&ID цени
Ако вече имате софтуер AutoCAD, ще получите 25% отстъпка:
- Месечно: Започва от 75 $/месец
- 1-годишен предплатен план: Започва от 60 $/месец
- 3-годишен предплатен план: Започва от 49 $/месец
Оценки и рецензии за Procad P&ID
- G2: Няма рецензии
- Capterra: Няма рецензии
7. Sphera
Sphera предлага услуги и софтуер за подобряване на безопасността и екологичните, социалните и управленските (ESG) показатели на работното място. Тяхната платформа за управление на риска и устойчивостта, SpheraCloud, разполага с P&ID модул за оптимизиране на планирането на изолацията с процедури за блокиране/маркиране.
Качете PDF файл с вашите схеми на платформата и го маркирайте с точки на изолация и правила. Това дава на вашия екип пълна видимост на състоянието на оборудването и потенциалните рискови области. ?
Най-добрите функции на Sphera
- Навигирайте с лекота в интуитивния интерфейс на SpheraCloud
- Задълбочете се в управлението на риска, като се свържете с други модули, като риск за безопасността на процесите, гарантиране на съответствие и управление на отпадъците.
- Получете достъп до консултантски услуги за бизнес стратегия в области като ESG, бенчмаркинг на устойчивостта и корпоративен въглероден отпечатък.
Ограничения на Sphera
- Няма безплатен план или пробна версия.
- Sphera няма приложение за настолни компютри.
- Някои потребители изпитват периодични забавяния.
Sphera цени
- Свържете се с нас за цени
Оценки и рецензии на Sphera
- G2: 4/5 (11 рецензии)
- Capterra: 5/5 (1 рецензия)
8. IronCAD
IronCAD не е специално софтуер за P&ID, но е чудесен за 2D и 3D CAD продуктови дизайни. Той е удобен, когато трябва да се справите с P&ID задачи заедно с вашата CAD дизайнерска работа. ?♂️
За разлика от повечето CAD софтуери, IronCAD разполага с инструмент TriBall, който прави преместването и манипулирането на обекти изключително лесно и бързо. Можете също да разширите възможностите на IronCAD с добавки за анализ на напрежението, анализ на движението и създаване на реалистични 3D модели.
Най-добрите функции на IronCAD
- Достъп до обширна библиотека от компоненти и части, отговарящи на индустриалните стандарти, за ускоряване на проектирането
- Запишете се в безплатния курс за начинаещи IronCAD или резервирайте индивидуални обучения, за да научите функциите на платформата.
- Решавайте проблемите бързо с помощта на бърза и надеждна поддръжка на клиенти.
Ограничения на IronCAD
- IronCAD няма уеб приложение и работи само на операционна система Windows.
- Няма безплатен план (но можете да поискате 30-дневен безплатен пробен период).
- Техническата поддръжка е платена добавка, която започва от 695 долара на година.
IronCAD цени
- Стартови пакет: 199 долара
- Безсрочен (12 месечни вноски): 779 долара
- Безсрочен (еднократно плащане): 8490 долара
Оценки и рецензии за IronCAD
- G2: 4. 4/5 (над 40 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (60 рецензии)
9. Visual Paradigm
Visual Paradigm е софтуер за системно моделиране и диаграми за създаване на визуални дизайни. Създайте тези дизайни от нулата или изберете от над 800 шаблона за блок-схеми, диаграми на процесите (PFD), P&ID и wireframe, за да започнете работата си.
В зависимост от нуждите на вашия бизнес, можете да използвате Visual Paradigm в облака, на място или в хибридна конфигурация.
Най-добрите функции на Visual Paradigm
- Получете ключовите функции на Visual Paradigm в безплатната версия на уеб приложението и приложението за настолни компютри (Visual Paradigm Community).
- Прегледайте коментарите на сътрудниците по вашия проект, отговорете им и направете необходимите промени.
- Персонализирайте интерфейса си с потребителски менюта, ленти с инструменти и преки пътища.
Ограничения на Visual Paradigm
- Някои от функциите на настолната версия не са достъпни в уеб приложението.
- Има ограничени вградени интеграции.
Visual Paradigm цени
- Modeler: 6 $/месец на потребител
- Стандартен: 19 $/месец на потребител
- Професионална версия: 35 USD/месец на потребител
- Enterprise: 89 $/месец на потребител
Оценки и ревюта на Visual Paradigm
- G2: 4. 3/5 (17 рецензии)
- Capterra: 4,3/5 (18 рецензии)
10. AutoCAD
AutoCAD, софтуер за CAD проектиране от Autodesk, е подобен на IronCAD. Но AutoCAD прави още една крачка напред с AutoCAD Plant 3D, който комбинира CAD функционалността си с P&ID и 3D тръбопроводни функции.
Ако имате нужда само от 2D P&ID софтуер, който е лек за джоба, AutoCAD LT е точно за вас. AutoCAD и AutoCAD LT работят на устройства с Windows, MacOS и Linux. А когато закупите някоя от двете версии, получавате достъп до уеб и мобилните приложения на AutoCAD (AutoCAD Web).
AutoCAD най-добри функции
- Поддържа 14 езика, включително английски, испански, полски, китайски и италиански.
- Отворете няколко AutoCAD файла в една сесия
- Проследявайте промените, направени в споделен AutoCAD документ, чрез дневник на дейностите ?
- Използвайте AutoCAD с други продукти на Autodesk като Revit, Fusion 360, Civil 3D и Inventor.
Ограничения на AutoCAD
- Новите потребители преминават през стръмна крива на обучение
- Няма безплатна версия, но можете да се възползвате от 15-дневен безплатен пробен период.
- Десктоп приложението консумира много изчислителна мощност и отнема известно време, за да зареди проектите.
AutoCAD цени
- AutoCAD: 245 долара на месец на потребител
- AutoCAD LT: 60 $/месец на потребител
- AutoCAD Web: 100 $/месец на потребител
Рейтинги и рецензии за AutoCAD
- G2: 4,5/5 (40 рецензии)
- Capterra: 4,7/5 (над 2900 рецензии)
Оптимизирайте вашите P&ID работни процеси и създавайте качествени проекти
Всяка от тези опции за P&ID софтуер има уникални функции, които подобряват процеса на диаграмиране и проектиране. Оценете внимателно всяка от тях, за да изберете P&ID софтуера, който най-добре отговаря на работния процес и предпочитанията ви в преработвателната промишленост.
А ако търсите универсален инструмент за диаграми, мозъчна атака и управление на проекти, разгледайте ClickUp. Можете да го използвате от всяко устройство, да синхронизирате работата си с екипа си и лесно да го интегрирате в технологичния си стек. ?
Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и го изпробвайте в следващия си P&ID проект.