10-те най-добри софтуера за управление на съдебни дела през 2025 г.

Като юрист, вие постоянно се занимавате с различни проекти – от съдебни дела до ръководене на корпоративни сливания, договаряне на сделки с недвижими имоти и осигуряване на семейното наследство чрез планиране на имуществото.

Всичко това може да бъде прекалено обременяващо – ръчното управление на задачите, борбата с крайните срокове и притесненията от скъпоструващи грешки.

Но с софтуера за управление на дела можете да предотвратите грешки, проблеми със сигурността и проблеми със съответствието.

Независимо дали сте в съдебната зала, работите по големи сделки или се грижите за семейното наследство, софтуерът за управление на дела е вашият правен помощник. Той се грижи за сроковете, организира документите, насърчава работата в екип и държи клиентите информирани – всичко това в един цифров пакет.

Съставихме списък с 10-те най-добри софтуера за управление на дела за адвокати през 2024 г. Пригответе се да опростите управлението на делата!

Какво е софтуер за управление на дела?

Софтуерът за управление на дела е специализиран инструмент, предназначен да оптимизира и автоматизира управлението на дела, задачи и процеси в рамките на организациите. Той представлява централизирана платформа за проследяване, организиране и сътрудничество по различни дела или проекти, често в области като право, здравеопазване, социална работа и обслужване на клиенти.

Софтуерът обикновено предлага функции като проследяване на дела, управление на документи, автоматизация на работния процес и комуникационни инструменти за обработка и наблюдение на напредъка по делата.

Какви са предимствата на софтуера за управление на дела?

Софтуерът за управление на дела предлага редица предимства, които допринасят за повишаване на ефективността и подобряване на организационните процеси. Някои от основните предимства включват:

Повишаване на ефективността: Софтуерът за управление на дела автоматизира задачите и процесите, намалява ръчния труд и повишава общата ефективност на работния процес.

Подобрено сътрудничество: Софтуерът предоставя централизирана платформа за сътрудничество в екип, осигуряваща по-добра комуникация и координация по дейностите, свързани с делата.

Подобрена организация: Централизираните функции за управление на документи помагат за систематичното организиране и съхранение на информация, което води до лесен достъп и намален риск от загуба на данни.

Отчетност и мониторинг: Инструментите за проследяване на дела ви позволяват да следите напредъка по делата, да възлагате задачи и да определяте крайни срокове, като по този начин насърчавате отчетността и прозрачността в екипа.

Икономия на разходи: Автоматизацията, рационализираните процеси и оптимизираните работни потоци допринасят за икономия на разходи по отношение на време, ресурси и оперативни разходи.

Какво да търсите в софтуера за управление на дела

Изборът на най-добрия софтуер за управление на правни дела за вашата адвокатска кантора е първата стъпка към повишаване на производителността и ефективността. Важно е да намерите идеалното решение, от инструменти до доставка, за да може всичко да работи гладко.

Ето някои важни фактори, които трябва да имате предвид при избора на система за управление на дела:

Мощни функции : Изберете софтуер, който предлага основни функции, включително сътрудничество, : Изберете софтуер, който предлага основни функции, включително сътрудничество, управление на проекти , управление на клиенти, управление на контакти и функции за проследяване на работното време на адвокатите

Удобен за ползване: Подходящият софтуер трябва да е лесен за настройка, с изчистен и подреден интерфейс.

Цени: Обмислете софтуер с гъвкави цени, който отговаря на вашия бюджет.

Мащабируемост : Трябва да разполага с функции, които улесняват бизнес процесите и се мащабират с растежа.

Интеграция на инструменти : Уверете се, че софтуерът се интегрира безпроблемно с другите инструменти, които вашият екип използва, включително CRM, софтуер за комуникация и приложения за управление на знания.

Отчитане и анализи: Софтуерът трябва да може да проследява напредъка на правните дела, да идентифицира пречките и да гарантира вземането на решения въз основа на данни.

10-те най-добри софтуера за управление на дела, които да използвате през 2024 г.

1. ClickUp

Имейл маркетингът става лесен с ClickUp AI

ClickUp оглавява списъка като едно от най-добрите приложения за управление на задачи и офис през 2024 г. То може да се използва и като софтуер за управление на жизнения цикъл на договорите. Формулярите на ClickUp са идеални за процеса на приемане на клиенти. Адвокатските кантори и адвокатите могат да се възползват от впечатляващите му функции, включително функцията ClickUp Law Project Management, която опростява организационното управление на задачите.

Сключете сделката с шаблона за партньорско споразумение на ClickUp – вашият план за успешно сътрудничество.

ClickUp улеснява процеса на получаване на обратна връзка от разговорите с вашите клиенти. Персонализирайте шаблони за управление като План за действие за управление на дела за фирми от всякакъв мащаб. Отключете пълния потенциал на ClickUp Docs, за да революционизирате създаването на документи и сътрудничеството в екипа си.

Използвайте ClickUp Docs, за да управлявате важни документи и да насърчавате сътрудничеството в екипа.

AI асистентът на ClickUp подпомага комуникационните процеси, включително изготвянето на имейли, доклади и др. ClickUp Whiteboards помага за визуализирането на идеи, като по този начин насърчава ефективните практики за сътрудничество в екипа.

Функцията за откриване на сътрудничество позволява на екипите да работят и редактират едновременно в ClickUp Whiteboards.

Като цяло, ClickUp е конкурентен инструмент, който всяка правна фирма трябва да има предвид за оптимизиране на операциите, подобряване на взаимодействието между клиенти и адвокати, проследяване на времето и др.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизация : ClickUp AI управлява повтарящите се задачи и ограничава риска от човешка грешка.

ClickUp Tasks : възлагайте задачи на членовете на екипа с точни срокове и приоритети и проследявайте напредъка в реално време.

ClickUp Forms : Събиране на информация за клиенти и подробности по делата чрез защитен клиентски портал.

Персонализирани табла и изгледи : Създавайте персонализирани табла, за да виждате необходимата ви информация с един поглед, и ги споделяйте с екипа си за по-добра видимост.

ClickUp Docs : Създавайте и споделяйте документи, таблици и презентации директно в ClickUp, без да се налага да превключвате между различни инструменти.

Чат изглед : Чат с членовете на екипа незабавно, без да напускате ClickUp, като поддържате комуникацията и контекста на едно място.

Персонализация : Персонализирайте работните си процеси според нуждите на вашия бизнес.

Проследяване: Лесно проследяване на напредъка на екипа и управление на клиентите

Ограничения на ClickUp

Мобилната версия не е толкова стабилна, тъй като някои уеб функции може да не са достъпни.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 долара на месец на потребител

Бизнес : 12 долара на месец на потребител

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 USD/член на работната среда/месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

2. Appian

чрез Appian

Appian е софтуер за управление на дела без кодиране, който ефективно управлява правни процеси, дела и дейности на клиенти.

За разлика от други инструменти за обработка на дела, Appian предлага комбинация от техники за управление на процеси като Lean или Six Sigma с автоматизация, за да улесни процесите по управление на дела.

Освен това Appian се интегрира с различни източници на данни и системи като Salesforce, SAP, Microsoft и Oracle, което прави достъпа до информация на различни платформи безпроблемен.

Най-добрите функции на Appian

Техники за управление на процесите: Appian предлага автоматизация с техники като Lean или Six Sigma.

Възможност за персонализиране: Достъп до функции, които помагат при създаването и внедряването на персонализирани приложения за различни правни задачи.

Актуализации : Всяко тримесечие се пускат нови функционалности, което гарантира, че потребителите са в крак с най-новите технологии.

Достъпност: Безплатна пробна версия с демо, насочено обучение и неограничено съхранение на данни.

Ограничения на Appian

Ценовите планове са неясни, което прави процеса непрозрачен.

Потребителите често се оплакват от проблеми с производителността и надеждността, включително бавно зареждане, чести и ненужни актуализации, бъгове и грешки.

Лошо управление на данните, тъй като инструментът не може да обработва огромни количества данни.

Цени на Appian

Безплатен план: Пълен достъп и персонализирано обучение

Приложение: Индивидуално ценообразуване

Платформа: Индивидуални цени

Неограничен: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Appian

G2: 4,5/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

3. CASEpeer

чрез CASEpeer

CASEpeer е софтуер за управление на съдебни дела, създаден с оглед на нуждите на адвокатите, специализирани в дела за телесни повреди.

Адвокатските кантори и правните специалисти получават достъп до основни функции като проследяване на дела, интеграция с календари, автоматизирано управление на задачите, отчети за уреждане на спорове, инструменти за съдебни спорове и първокласна система за сигурност и съхранение на документи.

Най-добрите функции на CASEpeer

Проследяване на дела: Проследява разходите, резултатите и информацията и генерира отчети безпроблемно.

Шаблони: Достъп до над 50 готови шаблона за отчети

Интеграция : Интегрира се с популярни инструменти, включително Outlook, QuickBooks и Dropbox.

Адаптивен: Най-подходящ за адвокати, специализирани в дела за телесни повреди, или адвокатски кантори.

Ограничения на CASEpeer

Липсва родно мобилно приложение за устройства с Android и iOS.

Не поддържа персонализиране на полета и формуляри.

Потребителите са съобщили за някои проблеми с миграцията и синхронизацията на данни.

Цени на CASEpeer

Базов: 69 долара на месец

Pro: 99 долара на месец

Разширено: 129 долара на месец

Оценки и рецензии на CASEpeer

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 100 отзива)

4. Clio

чрез Clio

Clio е друг високо оценен софтуер за управление на дела, базиран в облака, който предлага централизирано управление на данните на правните организации от процесите по приемане на клиенти, информация, управление на дела, график и фактуриране.

Clio безпроблемно комбинира документи и комуникационни функции в единен, базиран в облака интерфейс.

Освен това Clio разполага с много функции за правни дела, включително инструменти за въвеждане, поддръжка на взаимодействието с клиенти и сигурен портал за взаимодействие с клиенти.

Най-добрите функции на Clio

Управление на адвокатска практика: Проследявайте времето, фактурирането и Проследявайте времето, фактурирането и комуникацията с клиенти в една интуитивна платформа.

Приемане на клиенти и CRM : Привличайте нови клиенти с автоматизираните формуляри за приемане и персонализираната CRM система на Clio. Привличайте потенциални клиенти, поддържайте връзки и управлявайте взаимодействията без усилие, превръщайки потенциалните клиенти в лоялни клиенти.

Автоматизация на документи : Генерира правни документи за секунди. Персонализирайте шаблони, създавайте библиотеки и увеличете производителността.

Приложения и интеграции: Свържете се с над 250 популярни приложения и услуги, от счетоводен софтуер до платформи за подписване на документи.

Ограничения на Clio

Няма офлайн достъп или редактиране на документи

Потребителите съобщават, че последните актуализации и някои интеграции често причиняват проблеми.

Цени на Clio

Easystart: 49 долара на месец

Essentials: 89 долара на месец

Разширено: 119 долара на месец

Цена: 149 долара на месец

Оценки и рецензии за Clio

G2: 4,6/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 отзива)

5. Smokeball

чрез Smokeball

Smokeball е софтуер за управление на съдебни дела, който осигурява автоматизация и лекота на използване за малки адвокатски кантори и самостоятелно практикуващи адвокати. Той премахва повтарящите се задачи като създаване на документи и архивиране на имейли, освобождавайки ценното ви време.

Smokeball е известен и с лесния си за използване интерфейс, който опростява работата с него, без да се налага обширно обучение. Плавната интеграция с популярни инструменти на трети страни, като QuickBooks и Google Calendar, допълнително елиминира прекъсванията в работния процес и изолираните данни.

Най-добрите функции на Smokeball

Лесно приемане и въвеждане : управлявайте взаимодействията и изграждайте доверие с автоматизираните формуляри.

Интелигентно управление на делата : Организирайте и проследявайте делата, задачите и крайните срокове на едно централизирано място, като по този начин вашият екип ще бъде в течение с всичко.

Правни фактури и счетоводство на доверителни фондове : Генерирайте фактури за секунди и проследявайте разходите без усилие. Управлявайте средствата на клиентите си по сигурен начин и спазвайте нормативните изисквания.

Табла и отчети: Получавайте информация с помощта на персонализирани табла и проследявайте ключови показатели, за да разберете в кои области има нужда от подобрения.

Ограничения на Smokeball

Липса на директория за полето

Smokeball не е гъвкав по отношение на персонализирането

Цени на Smokeball

Цена: 39 долара на месец на потребител

Boost: 89 долара на месец на потребител

Grow: 179 долара на месец на потребител

Prosper+: 219 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Smokeball

G2: 4,8/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

6. MyCase

чрез MyCase

MyCase е друг софтуер с впечатляващи възможности за анализ и отчитане. Той ви помага да се запознаете подробно с напредъка по делата, отчитаните часове и дейността на екипа, като ви дава възможност да оптимизирате работните процеси и да повишите производителността на екипа.

Налични са и други функции, като известия за крайни срокове, пълен софтуер за електронна поща, фактуриране и управление на документи. Платформата MyCase дава приоритет на вземането на решения въз основа на данни, централизираното сътрудничество и гъвкавата мащабируемост, за да опрости процесите за юридическите специалисти.

Най-добрите функции на MyCase

Автоматизация : Автоматизирайте процесите по подготовката на правни документи.

Фактуриране и плащания : Проследявайте времето, генерирайте фактури и приемайте онлайн плащания за секунди.

Управление на дела : Бъдете организирани и спазвайте сроковете. Управлявайте документи, задачи, комуникации и срокове в един сигурен, централизиран център.

Приемане на клиенти и управление на потенциални клиенти : Превръщайте потенциалните клиенти в реални с помощта на персонализирани формуляри за приемане, управлявайте процесите и поддържайте отношенията от потенциален клиент до лоялен клиент.

Гъвкавост: Наличен за мобилни устройства (Android и iOS)

Ограничения на MyCase

Ограничени възможности за персонализиране на фактури, отчети и шаблони

Потребителите се оплакват, че мобилното приложение MyCase има няколко бъга.

Цени на MyCase

Базов: 39 долара на месец на потребител

Pro: 69 долара на месец на потребител

Разширено: 89 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за MyCase

G2: 4. 4/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 600 отзива)

7. PracticePanther

чрез PracticePanther

PracticePanther е цялостен софтуер за управление на адвокатска практика, базиран в облака, предназначен за адвокати. Той разполага с богат набор от функции, а най-голямото му предимство е възможността за персонализиране.

Софтуерът за управление на съдебни дела е с висока степен на сигурност, като използва 256-битово криптиране от военен клас за защита на чувствителна информация. Плащанията също се извършват безпроблемно с функцията „Правни фактури“.

Най-добрите функции на PracticePanther

Безпроблемна интеграция : свържете се с над 100 популярни инструмента, от счетоводен софтуер до платформи за електронна поща. Няма изолирани данни – само гладки работни процеси и оптимизирани процедури.

Мощно управление на дела : Проследявайте без усилие дела, срокове и задачи с интуитивни табла и персонализирани работни процеси.

Сигурност : Криптиране от военен клас и строга защита на данните гарантират, че информацията за вашите клиенти остава защитена.

Организирани документи : съхранявайте, категоризирайте и получавайте незабавен достъп до документи. Автоматизираното създаване на документи спестява време и намалява грешките.

Правни фактури: Изпращайте фактури на клиентите си без стрес с вградената функция за фактуриране.

Ограничения на PracticePanther

Потребителите считат липсата на вграден имейл клиент за неудобство.

Няма вградени функции за автоматизация на документи, електронен подпис или формуляри за приемане, което налага на потребителите да използват интеграции на трети страни или ръчни процеси.

Цени на PracticePanther

Solo: 59 долара на месец

Essential: 79 долара на месец

Бизнес: 99 долара на месец

Оценки и рецензии за PracticePanther

G2: 4. 1/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

8. CosmoLex

чрез CosmoLex

CosmoLex е софтуер за цялостно управление на правни дела, който дава възможност на правните фирми да следят разходите си, да спазват правните счетоводни разпоредби и да осигуряват организирането на правните документи на едно централно място.

За разлика от други софтуери за управление на дела, CosmoLex разполага с вграден счетоводен софтуер, който управлява файловете на клиентите и проследява всички разходи, направени от адвокатската кантора.

Освен това CosmoLex предлага функции за счетоводство на доверителни фондове (IOLTA), за да подпомага юридическите специалисти при отпечатването на чекове, депозитни бележки, банкови извлечения и управлението на средствата на клиентите.

Най-добрите функции на CosmoLex

Интеграция : Патентована счетоводна интеграция, която не изисква интеграция с приложения на трети страни като Quickbooks.

Персонализация : Персонализирани процеси на обучение за нови потребители и неограничен достъп до надеждна поддръжка на клиенти за всички

Определение : Създаден, за да отговори на нуждите на адвокатските кантори в областта на счетоводството и спазването на нормативните изисквания.

Мобилност: Мобилен достъп е наличен на всяко устройство.

Ограничения на CosmoLex

Ограничени възможности за персонализиране

Предлага единен ценови план, без възможност за избор.

Цени на CosmoLex

CosmoLex: 99 долара на месец

Добавки

CosmoLex Pay: 0 долара

CosmoLex CRM: 147 долара

Уебсайтове на CosmoLex: 149 долара

CosmoLex File Sharing and e-Signature: 22 долара

Оценки и рецензии на CosmoLex

G2: 4. 2/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 300 отзива)

9. Rocket Matter

чрез Rocket Matter

Rocket Matter е приложение за управление на дела с функции, които поддържат ефективността и продуктивността на адвокатските кантори. Инструментът за управление на дела позволява на правните екипи и кантори да персонализират таблата и да остават свързани отвсякъде.

Благодарение на функциите си за фактуриране, адвокатските кантори спестяват време с автоматични безхартиени предварителни фактури и пакетна обработка. Rocket Matter също е базиран в облака; документите се ползват с облачна защита и съхранение.

Най-добрите функции на Rocket Matter

Rocket Matter Track : Записвайте автоматично всяка фактурирана минута, опростете отчитането на работното време и повишете точността на фактурирането.

Автоматизация на документи : Създавайте правни документи за секунди, намалете бумажната работа и се съсредоточете върху задачи с висока стойност.

Legal CRM : Оптимизирайте приемането на клиенти, поддържайте връзки и превърнете потенциалните клиенти в лоялни клиенти.

Управление на контактите : Организирайте без усилие информацията за клиентите и делата, подобрете сътрудничеството и поддържайте комуникацията на високо ниво.

Разширени отчети : Получете данни за вашата практика, оптимизирайте производителността и вземайте информирани решения.

Интеграции: Свържете се с десетки инструменти, като платформи за електронна поща и софтуер за счетоводство, за безпроблемни работни процеси.

Ограничения на Rocket Matter

Ограничени възможности за персонализиране на фактури, отчети и шаблони , което може да не отговаря на предпочитанията на някои фирми.

Няма вградена функция за автоматизиране на документи и електронни подписи, което изисква интеграция с трети страни.

Цени на Rocket Matter

Essentials: 49 долара на месец на потребител

Pro: 79 долара на месец на потребител

Premier: 99 долара на месец на потребител

Рейтинги и рецензии за Rocket Matter

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 рецензии)

10. ServiceNow

чрез ServiceNow

ServiceNow е софтуер за управление на дела, базиран в облака, с интеграции на изкуствен интелект, който предоставя интегрирани решения за ангажираност с ИТ услуги, управление на операциите, управление на обслужването на клиенти, операции по сигурността и др.

Използвайки методи за машинно обучение, ServiceNow помага за оптимизиране на правните процеси от управление на инциденти, управление на проблеми, каталог на услуги, управление на активи и управление на промени.

Най-добрите функции на ServiceNow

Разработване на приложения : Създавайте персонализирани приложения и работни процеси, за да отговорите на конкретни правни нужди и предизвикателства.

Автоматизация : Автоматизирайте работните процеси с помощта на изкуствен интелект за повтарящи се задачи като маршрутизиране на документи, известия по електронна поща и одобрения.

Конфигурируеми работни пространства : Проектирайте и внедрявайте персонализирани работни процеси за конкретни области на практика или типове дела, за да оптимизирате процесите.

Персонализирани табла: Използвайте адаптивните табла за индивидуални потребители и екипи, за да се фокусирате върху релевантната информация.

Сигурност и доверие : Защитете данните на клиентите с водещо в бранша криптиране, контрол на достъпа и одитни следи, за да отговорите на нормативните изисквания.

Интеграция: Интегрира се с други инструменти, включително софтуер за бази данни като Microsoft Azure, AWS, Salesforce и комуникационни инструменти като Zoom, за лесно сътрудничество в екипа.

Ограничения на ServiceNow

Цените не са ясни.

С разнообразния си набор от инструменти, той може да представлява прекалено сложна структура за усвояване за динамични правни фирми.

Цени на ServiceNow

Индивидуални цени (не са достъпни на уебсайта)

Оценки и рецензии за ServiceNow

G2: 4. 4/5 (над 1700 отзива)

Capterra: Недостатъчно оценки

Опростете правната си практика с софтуер за управление на дела

Уморени ли сте да се давите в документи и пропуснати срокове? Откажете се от ръчната работа с софтуер за управление на дела като ClickUp. Повишете успеваемостта на вашите клиенти чрез предимства като:

Централизирано управление на задачите : Организирайте проекти, разпределяйте задачи и : Организирайте проекти, разпределяйте задачи и проследявайте напредъка без разпръснати таблици и лепящи се бележки.

Подобрено сътрудничество : Насърчавайте комуникацията в реално време между адвокати, параюристи и клиенти. Споделяйте документи, обменяйте обратна връзка и поддържайте всички в течение.

Автоматизирани работни процеси: Автоматизирайте повтарящи се задачи като планиране на срещи, изпращане на напомняния и генериране на отчети. Освободете времето на екипа си за най-важното – да се фокусира върху вашите клиенти.

Софтуер за писане с изкуствен интелект

Функциите за повторно подсказване ви позволяват да пренапишете големи количества съдържание, за да съответстват на вашия специфичен тон на изразяване.

ClickUp AI ви помага да автоматизирате създаването на подзадачи, списъци за проверка и напомняния за критични стъпки. Приоритизирайте задачите въз основа на спешност и важност, като използвате предложения, базирани на изкуствен интелект.

Използвайте AI шаблони за изготвяне на рутинни правни документи като писма, договори или резюмета. Автоматично попълвайте документите си с подходяща информация от ClickUp Tasks и полета. Генерирайте правни документи, договори и имейли за секунди с ClickUp AI.

Time-tracker

ClickUp улеснява проследяването на времето, за да можете да се съсредоточите върху работата си. Проследявайте времето, задавайте прогнози, добавяйте бележки и преглеждайте отчети за времето си отвсякъде.

Имате нужда от точни отчетни часове. Подходящият софтуер за проследяване ще се погрижи за това, като записва времето, прекарано по делата на клиентите, с точност до минута, за прецизно фактуриране.

Използвайте ClickUp Project Time Tracking, за да генерирате подробни отчети за времето, необходимо за създаване на фактури, като по този начин гарантирате прозрачност и удовлетвореност на клиентите. Проследявайте платеното и неплатеното работно време, за да оптимизирате приходите и разпределението на ресурсите.

Свържете всички времеви записи с конкретни дела и задачи в ClickUp, за да следите напредъка си и да идентифицирате пречките. След това оценете по-точно времевата рамка на делата въз основа на историческите данни за времето.

Използвайте експертния опит в бранша, за да оптимизирате изпълнението на проектите. Не търсете по-далеч от ClickUp за всичко това. Интуитивният му интерфейс и мощните функции ще променят начина, по който работите.