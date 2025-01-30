10-те най-добри софтуера за проследяване на потребители през 2025 г. (ревюта и цени)

Компаниите са засилили фокуса си върху най-големия си източник на знания – своите клиенти. Съвременните предприятия разчитат в голяма степен на софтуера за проследяване на клиенти, за да подобрят разбирането си за потребителите.

Софтуерът за проследяване на клиенти или потребители позволява на продуктовите и маркетинговите екипи да проучват отблизо пътя на клиента, от неговите предпочитания във всяка точка на контакт до момента и начина, по който той напуска продажбения канал.

След това компаниите използват тези данни, за да вземат ключови бизнес решения, да създадат нова функция или да преразгледат своите съобщения.

Всъщност, разработването на продукти, ориентирано към потребителите, е широко разпространено явление днес, което помага на бизнеса да персонализира взаимоотношенията с клиентите и да стане по-ориентиран към тях.

Какво е проследяване на потребители?

Проследяването на потребители е процесът на събиране, съхранение и анализиране на данни за поведението на потребителите. Докато потребителите разглеждат вашето приложение или уебсайт, можете да използвате инструменти, за да проследявате тяхното поведение.

Обикновено инструментите за проследяване на потребители събират информация, свързана с:

Уеб аналитика, която включва прегледи на страници, канали за придобиване и продължителност на сесиите

Анализ на поведението, включително настроенията на потребителите, ангажираността на потребителите и опитът с продукта

Тестване на потребители като проучване на използваемостта, интервюта с потребители и управление на аудиторията

Какво трябва да търсите в софтуера за проследяване на потребители?

Както при повечето софтуери, решението ви за покупка зависи до голяма степен от вашите изисквания и бизнес цели. Въпреки това, има някои основни неща, на които трябва да обърнете внимание.

Характеристики: Първо, определете какви потребителски анализи искате да проследявате – ефективност на уебсайта, опит с продукта, Първо, определете какви потребителски анализи искате да проследявате – ефективност на уебсайта, опит с продукта, поведение на потребителите или всичко това. Въз основа на това изберете инструмент, който отговаря на вашите специфични изисквания. Точност: Неточните или подвеждащи отчети водят до неправилни решения. Проверете внимателно точността на данните, генерирани от софтуера за проследяване на потребители. Поверителност на данните: Уверете се, че избраният от вас софтуер зачита поверителността на потребителите, спазва всички приложими правила за защита на данните, анонимизира данните и иска съгласието на потребителите. Мащабируемост: Изберете софтуер, който ще се мащабира с разрастването на вашия бизнес и ще се справя с променящите се нужди. Удобство на използване: Последното, от което се нуждаете, е тромав, остарял потребителски интерфейс или сложна навигация. Проверете дали платформата за тестване на потребители е интуитивна и лесна за настройка. API и интеграции: Уверете се, че избраният от вас инструмент се интегрира безпроблемно с останалата част от вашия технологичен стек.

10-те най-добри софтуера за проследяване на потребители

Въпреки че на пазара днес се предлагат няколко инструмента за проследяване на потребители, ето нашият списък с 10-те най-добри от тях.

1. Dynatrace

чрез Dynatrace

Уникалната продажна точка на Dynatrace е колко добре интегрира проследяването на потребителите с вашите BizOps и DevOps инструменти.

Това решение предоставя на ИТ екипите мониторинг на инфраструктурата, тестване на приложения, сигурност и наблюдаемост на ниво код. То също така дава възможност на бизнес екипите да извършват мониторинг на потребителите в реално време, анализ на поведението на потребителите и анализ на приемането на функции.

Най-добрите функции на Dynatrace

Наблюдавайте инфраструктурата, приложенията, сървърите и потребителите си от едно място

Анализирайте поведението на потребителите в различни местоположения, браузъри и типове устройства.

Проследявайте бизнес показателите, приходите и тенденциите с контекстуални данни за потребителите.

Проследете основната причина за заплахите и инцидентите

Ограничения на Dynatrace

Много нови потребители съобщават за стръмна крива на обучение

Липсват готови опции за персонализиране

Някои потребители може да го сметнат за скъп.

Цени на Dynatrace

Реално проследяване на потребители: 0,00225 долара на сесия

Оценки и рецензии за Dynatrace

G2: 4,5/5 (над 1200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (45+ отзива)

2. Datadog

чрез Datadog

Datadog е облачна услуга за наблюдение на потребителската активност, която предоставя пълна видимост за това как потребителите взаимодействат с вашия уебсайт и приложение отпред и отзад.

Създаден за ИТ мениджъри и инженери, Datadog осигурява мониторинг на реални потребители и инфраструктура. Той помага на бизнеса да получи информация за поведението на потребителите, като същевременно им осигурява сигурна работа.

Datadog ви позволява също да изпълнявате симулации, за да тествате пътуванията на потребителите в различни браузъри, за да откриете бъгове и проблеми.

Най-добрите функции на Datadog

Наблюдавайте поведението на потребителите в реално време както в браузъри, така и на мобилни устройства.

Визуализирайте данните с персонализирани диаграми, табла и отчети

Получавайте известия за всички инциденти и създавайте автоматизирани отговори

Идентифицирайте основната причина за ключовите показатели за уеб сайтовете, като бавната скорост на зареждане.

Ограничения на Datadog

Липса на дълбочина и детайлност в отчетите

Тестването на мобилни приложения е ограничено

Платформата е сравнително скъпа.

Проблеми с обслужването на клиенти

Цени на Datadog

RUM: Цена от 1,50 долара за 1000 сесии на месец

RUM и Session Replay: Започва от 1,80 долара за 1000 сесии на месец.

Оценки и рецензии за Datadog

G2 : 4,3/5 (над 430 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 230 отзива)

3. Solarwinds Security Event Manager

чрез Solarwinds

Solarwinds Security Event Manager не е типичен софтуер за проследяване на потребители, създаден за продуктови или маркетингови екипи. Вместо това, той е DevOps инструмент, предназначен за ИТ мениджъри с силен фокус върху сигурността.

Solarwinds Security Event Manager проследява поведението на потребителите, за да анализира подозрително поведение или заплахи за вашия уебсайт или инфраструктурата на вашия онлайн бизнес. За да го използвате, се изискват известни технически познания и умения за кодиране.

Освен това, Solarwinds Security Event Manager ви помага да проследявате дейността на служителите по отношение на активите и устройствата на компанията.

Най-добрите функции на Solarwinds

Автоматизирайте откриването на заплахи и реакцията при задействане на общи аларми

Използвайте вградените шаблони за отчети, за да спазите изискванията на нормативни актове като PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP и HIPAA.

Анализирайте вашата ИТ инфраструктура за пропуски в сигурността и уязвимости

Ограничения на Solarwinds

Създаването на сигнали може да бъде досаден процес

За внедряването му са необходими хора с технически умения или ИТ мениджъри.

Ограничени възможности за съхранение

Цени на Solarwinds

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Solarwinds

G2: 4,0/5 (65+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

4. Kissmetrics

чрез Kissmetrics

Kissmetrics е платформа за анализ на поведението на потребителите, която предлага на бизнеса цялостен набор от функции, които помагат за проследяване на поведението на отделните потребители. Това е една от малкото платформи, които се фокусират върху корелацията между поведението на потребителите и приходите.

Като ветеран в бранша, Kissmetrics предоставя разнообразни бизнес ориентирани отчети, като фунии, разбивка на дейностите по приходи и пътеки на клиентското пътуване.

Най-добрите функции на Kissmetrics

Получете информация за вашите приходи, стойността на клиента за целия му живот и процента на отпадане.

Проследявайте използването на функции, активните потребители, прегледите на страници, възстановяванията и др.

Използвайте необработени данни и SQL заявки, за да проучите отблизо поведението на потребителите.

Анализирайте работните процеси на функциите и определете къде потребителите се отказват.

Ограничения на Kissmetrics

Обобщаването на данни и създаването на отчети може да бъде предизвикателство

Персонализирането може да бъде сложно

Платформата има тенденция да се зарежда бавно, когато се занимава с голям брой събития.

Цени на Kissmetrics

Плащане по време на ползване: Започва от 0,0025 долара на събитие

Silver: 199 долара на месец

Злато: 499 долара на месец

Платина: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Kissmetrics

G2: 4. 1/5 (160+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Crazy Egg

чрез Startup Stash

Crazy Egg е лесен за използване софтуер за проследяване на посетителите на уебсайтове с функции като отчети за трафика, записи и отчети за поведението. Платформата има ограничени функционалности, вградени в изчистен потребителски интерфейс, което я прави добър избор за начинаещи и малки предприятия.

Възбуждаща функция в Crazy Egg е „Snapshots“, която ви предоставя пет отчета за всяка целева страница – топлинни карти, карти на превъртане, отчети с конфети, отчети с наслагване и отчети със списъци. Тези снимки могат да се сравняват, експортират и споделят с други членове на екипа.

Най-добрите функции на Crazy Egg

Получете всички основни функции за анализ на уебсайтове, като топлинни карти, карти на превъртане и проследяване на грешки.

Разберете поведението на потребителите, като проследяване на кликванията, проследяване на неудовлетвореността и движението на мишката.

Анализирайте кликаеми елементи като връзки, бутони и дори формуляри.

Ограничения на Crazy Egg

Функцията за отчитане е доста ограничена.

Сравнително скъп

Цени на Crazy Egg

Основен: 29 долара на месец

Стандартен: 49 долара на месец

Плюс: 99 долара на месец

Pro: 249 долара на месец

Оценки и рецензии за Crazy Egg

G2: 4. 2/5 (108 отзива)

Capterra: 4,5/5 (82 отзива)

6. Matomo

чрез Matomo

Matomo (по-рано Piwik) е алтернатива с отворен код на популярните инструменти за уеб анализи като Google Analytics и Hotjar за проследяване на посетителите на уебсайтове. Matomo е и един от малкото инструменти за проследяване на потребители на уебсайтове, който предлага локално решение и 100% собственост върху данните.

Като един от малкото инструменти с отворен код за проследяване на посетителите на уебсайтове, потребителите на Matomo могат да се присъединят към процъфтяваща общност от маркетинг специалисти и разработчици, за да отговарят на въпроси и да дават съвети относно анализа на клиентите и проучването на пазара.

Най-добрите функции на Matomo

Използвайте топлинни карти, фунии, анализи на реклами и други инструменти, за да разберете по-добре ефективността на вашия уебсайт.

Притежавайте 100% от данните, събрани на платформата

Получавайте точни отчети без извадки от данни

Получете информация за това как посетителите на уебсайта реагират на вашето аудио и видео съдържание.

Ограничения на Matomo

Не се интегрира с платформите за маркетинг на Google.

Инструментът на Matamo за локално инсталиране е сложен

Персонализирането и визуализацията на данни могат да бъдат предизвикателни

Цени на Matomo

На място : Безплатно

Cloud: 19 долара на месец

Оценки и рецензии за Matomo

G2: 4. 2/5 (85+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (55+ отзива)

7. AppDynamics

чрез AppDynamics

Използван предимно за мониторинг на инфраструктурата, AppDynamics предлага няколко ключови функции за проследяване на потребители. Те включват отчети за използването на уебсайта, мониторинг на браузъра и мобилните устройства на крайните потребители, както и проценти на конверсия.

Инструментът за проследяване на посетители може да се използва и като софтуер за наблюдение на служители във вътрешни случаи на употреба.

AppDynamics предлага и синтетично наблюдение за отстраняване на проблеми и бъгове, което позволява на потребителите да наблюдават своите уебсайтове от задния край, за да гарантират гладко и безпроблемно потребителско преживяване.

Най-добрите функции на AppDynamics

Наблюдавайте уебсайта, приложението и инфраструктурата си в една платформа

Оптимизирайте вашето дигитално преживяване с подробна информация за пътя на клиента

Получавайте актуализации в реално време за докладите за инциденти

Следете какво се случва във фронтенда и бекенда на вашия уебсайт.

Ограничения на AppDynamics

За работата му са необходими познания по JavaScript и обучение за платформата.

Повечето функции са ненужни за малките и средните предприятия.

С времето може да стане скъпо

Цени на AppDynamics

Мониторинг на инфраструктурата : 6 USD/месец за всеки CPU Core

Премиум : 6 $/месец за всеки процесорен ядър

Enterprise : 33 $/месец за CPU ядро

Enterprise for SAP : 50 USD/месец за всеки CPU Core

Реално проследяване на потребители : 0,06 $/месец за 1000 токена

Сигурна приложение на Cisco: 13,75 долара/месец за всеки процесорен ядър

Оценки и рецензии за AppDynamics

G2: 4. 3/5 (370+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

8. Google Analytics

чрез Digital Culture Nature

Google Analytics е най-известният софтуер за проследяване на потребители на уебсайтове в световен мащаб, и то с основателна причина. Като част от Google Marketing Platform, той разполага с прост и интуитивен потребителски интерфейс и, най-важното, е напълно безплатен.

Като софтуер за наблюдение на потребителската активност, Google Analytics проследява в реално време и исторически данни за поведението на потребителите и може да помогне на маркетолозите да разберат пътя на клиента през уебсайта.

Ключовите функции включват мониторинг на трафика (общ брой посещения, прегледи на отделни страници, уникални посетители), анализ на аудиторията (демографски данни, интереси, използвани устройства), проследяване на конверсиите (канал за придобиване, подадени формуляри, кликвания) и др.

Google Analytics също така предоставя персонализирани отчети и интеграции с останалата част от пакета Google, за да могат маркетолозите да управляват всичките си данни от една платформа за база данни на клиенти.

Най-добрите функции на Google Analytics

Създайте персонализирани табла за наблюдение на конкретни бизнес цели и KPI

Започнете за броени минути с проследяване без кодиране

Усъвършенствайте съобщенията, рекламите и уебсайта си, като използвате информацията за аудиторията от Google Analytics.

Интегрирайте се безплатно с BigQuery и създайте прогнозни аудитории с помощта на ML.

Ограничения на Google Analytics

Няма достъп до необработени потребителски данни

Няма поддръжка на клиенти в безплатния план

Вземането на проби от данни може да доведе до неточности

Платеният план е много скъп.

Цени на Google Analytics

Безплатно

Google Analytics 360: 12 500 долара на месец (или 150 000 долара на година)

Оценки и рецензии за Google Analytics

G2: 4,5/5 (над 6250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (7760+ отзива)

9. Hotjar

чрез Hotjar

Hotjar е платформа за анализи на потребителското преживяване, която предоставя задълбочен анализ на поведението на потребителите.

Софтуерът за проследяване на посетители на Hotjar включва инструменти за проследяване на посетители, като топлинни карти и записи на сесии, инструменти за обратна връзка, като формуляри и анкети, и инструменти за проучване на потребителите, като управление на аудиторията и тестване на използваемостта.

Бизнесът обикновено използва Hotjar и Google Analytics, за да добави контекст към поведението на аудиторията и да опрости процесите на вземане на решения.

Например, записите на сесии от Hotjar могат да се използват, за да се разбере защо дадена целева страница има висок процент на отпадане в Google Analytics.

Най-добрите функции на Hotjar

Анализирайте ефективността на вашия уебсайт с топлинни карти и проценти на превъртане.

Документирайте важни видео фрагменти или резултати от експерименти

Използвайте записите на сесиите, за да проследите пътя на потребителите си и да откриете препятствията.

Наблюдавайте тенденциите в поведението с персонализирани отчети

Ограничения на Hotjar

Безплатният план предлага ограничен брой прегледи на страници и записи на сесии, което може да бъде ограничаващо за уебсайтове с голям трафик.

Данните от топлинната карта се агрегират и не са достъпни в реално време.

Внедряването и настройването на експерименти е процес, който отнема много време.

Цени на Hotjar

Basic : Безплатен завинаги

Плюс : 32 долара на месец

Бизнес : 80 долара на месец

Мащаб: 171 долара на месец

Оценки и рецензии за Hotjar

G2: 4. 3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 500 отзива)

10. UserTesting

чрез UserTesting

За разлика от някои от другите инструменти за проследяване на потребители в този списък, UserTesting е изграден на принципа на „Human Insights“ (човешки прозрения) – където потребителите активно търсят аудитория, за да тестват своя продукт или услуга, вместо просто да наблюдават посетителите.

UserTesting може да помогне на продуктовите екипи (изследователи на потребителското преживяване, продуктови мениджъри и дизайнери на потребителски интерфейс) да тестват и валидират прототип или функция. Маркетинг екипите, от друга страна, могат да разберат реакцията на аудиторията към уебсайта и съобщенията им.

UserTesting разполага с голяма аудитория, която фирмите могат да използват, за да тестват своите продукти и уебсайтове. Ако обаче това не сработи, те могат да привлекат собствената си аудитория към платформата.

UserTesting предлага и други услуги с добавена стойност, като стратегия и консултации за UX, тестване на достъпност и други.

Най-добрите функции на UserTesting

Извършете тестове за използваемост и получите обратна връзка от реални хора.

Включете и управлявайте персонализирани аудитории на платформата

Използвайте изкуствен интелект, за да разберете по-добре настроенията на потребителите или аномалиите в поведението им по време на тестовете.

Използвайте вградените интеграции, за да синхронизирате данните от проучванията си за потребителите с останалата част от технологичния си стак.

Ограничения на UserTesting

В зависимост от нишата на вашата компания, може да е трудно да привлечете подходяща аудитория, която да тества вашия продукт.

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е донякъде неинтуитивен.

Цената може да бъде твърде висока за малките и средни предприятия, особено за тези с много потребителски профили.

Цени на UserTesting

Безплатна пробна версия при поискване

Основни характеристики: Персонализирани цени

Разширено: Персонализирани цени

Ultimate: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на UserTesting

G2: 4,5/5 (над 650 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (120+ отзива)

След като сте избрали един или повече инструменти за проследяване на потребители и сте определили очакванията си, следващата стъпка е да преодолеете разликата между поведението на потребителите, аналитиката и управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM).

CRM инструментите се интегрират с вашия софтуер за проследяване и ви помагат да сегментирате клиентите, да персонализирате комуникацията, да извършвате прогнозни експерименти и дори да оценявате потенциалните си клиенти.

CRM инструменти като ClickUp ви приближават до вашите клиенти и ви помагат да развиете по-задълбочено разбиране за вашата потребителска база.

Управление на клиенти, продажби, задачи и други с простия CRM шаблон на ClickUp в изглед „Списък“

Макар ClickUp да се използва широко заради функциите си за управление на продукти, неговите маркетингови и CRM възможности го правят предпочитан избор за маркетолози и продуктови мениджъри.

Списъците в ClickUp помагат за организирането на версиите за управление на продуктите

Ето няколко начина, по които ClickUp ще промени процеса на вземане на решения и ще стимулира растежа на бизнеса:

Синхронизирайте целите си за анализ на уебсайта с ClickUP CRM, за да получите по-пълна картина на пътя на вашите клиенти.

Създайте задача в ClickUp, когато бъде докладван инцидент или бъг във вашия експеримент за тестване на софтуер.

Дайте приоритет на разработването на функции в ClickUp въз основа на анализи на потребителски данни като настроения, обратна връзка и модели на навигация.

Добавете важни заключения към вашите ClickUp документи и работно място, за да може вашият екип да има достъп до тях по всяко време.

ClickUp е оборудван с всичко необходимо за безпроблемно сътрудничество с вашия маркетинг екип.

Освен това, маркетолозите използват ClickUp AI, за да генерират резюмета на съдържанието въз основа на обратната връзка от потребителите и уеб анализи или да генерират визуално приятни аналитични отчети, които да споделят с ръководството.

AI функциите на ClickUp улесняват маркетинговите екипи да създават бързо важни документи, като например казуси.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте данните за клиентите и автоматизирайте общуването с тях с помощта на надеждни CRM решения и CRM шаблони.

Използвайте ClickUp AI, за да генерирате идеи за кампании, да създавате резюмета на съдържание и др.

Интегрирайте ClickUp с вашите инструменти за анализ на потребителите и създайте унифицирана база данни за анализ.

Използвайте персонализирани работни процеси, етикети и филтри, за да сегментирате и дефинирате вашите аналитични данни за потребителите.

Сътрудничество с екипа си в реално време или синхронизиране с имейли, бели дъски и документи за съвместна работа

Персонализирайте отчетите за клиентите си с над 50 джаджи за таблото

Ограничения на ClickUp

Тъй като ClickUp предлага няколко функции за различни случаи на употреба, от производителност до маркетинг и управление на взаимоотношенията с клиентите , кривата на обучение може да бъде стръмна.

ClickUp AI е достъпен само в платените планове.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 отзива)

Gartner: 4. 3/5 (над 130 отзива)

Подобрете взаимоотношенията с клиентите, стимулирайте растежа на приходите и печалбите

Софтуерът за проследяване на клиенти предоставя информация от първа ръка за това, което потребителите ви преживяват на вашия уебсайт или с вашия продукт. Продуктовите и маркетинговите екипи ще използват тази информация, за да създадат решения, които да задоволят клиентите и да ги накарат да се връщат за още.

Всички инструменти за анализ на потребителите, споменати в този списък, ще задълбочат разбирането ви за поведението на потребителите. Интегрирайте софтуера за проследяване на потребители по ваш избор с ClickUp, за да отключите нови хоризонти в ориентираността към клиента.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да научите повече!