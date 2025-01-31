10-те най-добри алтернативи и конкуренти на OBS през 2025 г.

Видеото е ключово в всяка бизнес комуникационна стратегия. Може да искате да споделяте и записвате екрана си, за да покажете работни процеси, да създадете полезни уроци и ресурси за клиенти или да укрепите базата от знания на вашата организация.

Или може би видеоклиповете са част от основния ви продукт и се нуждаете от отличен софтуер за запис на видео за вашия бизнес, канал в YouTube или хобито ви с пряко излъчване.

Open Broadcast Software (OBS) е популярен избор за стрийминг на живо и записване на игри, но има много сложни функции и стръмна крива на обучение, което го прави неприложим за много потребители. Има десетки алтернативи на OBS, които предлагат по-лесни за начинаещи интерфейси, по-бързо усвояване и по-лесно навлизане в стрийминга на живо.

В този наръчник разглеждаме десетте най-добри алтернативи на OBS през 2024 г., за да можете да сравните техните функции и да намерите подходящата за вас.

Какви са алтернативите на OBS?

Алтернативите на OBS са софтуерни опции за запис на геймплей и стрийминг на живо, които имат много от същите функции и възможности като OBS. Тези алтернативни програми могат да предоставят работни процеси, поддръжка и функции, които по-добре отговарят на вашите нужди.

Софтуерът за стрийминг на живо и запис може да записва изхода от екрана ви, а вие можете да се снимате, за да създадете кадри с вашите реакции в реално време. Програмата трябва да предлага и инструменти за редактиране и довършване, за да създадете изпипано окончателно видео за публикуване или споделяне.

Висококачествените алтернативи на OBS ще ви предоставят същите основни функции за запис и редактиране, като същевременно подобряват потребителското изживяване, запазват качеството на видеото и предлагат по-лесна за начинаещи платформа. Най-добрата алтернатива на OBS за вас е тази, която отговаря на вашия работен процес, бюджет и опит.

Какво да търсите в алтернативите на OBS?

Различните софтуерни опции могат да предоставят безброй функции, инструменти, честотна лента и цени. Преди да започнете да търсите алтернативи на OBS, решете какво е най-важно за вас. Търсете следните изисквания, докато търсите подходящ заместител на OBS:

Възможности за запис на два екрана: Софтуерът трябва да ви позволява лесно да записвате екрана си, себе си или и двете. В идеалния случай софтуерът ще поддържа едновременно няколко платформи.

Инструменти за бяла дъска и редактиране: Основните функции за редактиране са задължителни. Алтернативите на OBS трябва да разполагат като минимум с инструменти за изрязване и редактиране на видео и аудио, както и да включват функции за маркиране и Основните функции за редактиране са задължителни. Алтернативите на OBS трябва да разполагат като минимум с инструменти за изрязване и редактиране на видео и аудио, както и да включват функции за маркиране и софтуер за бяла дъска

Без водни знаци или ограничения във времето: Някои безплатни софтуери добавят водни знаци, когато експортирате заснетия материал, а други ограничават продължителността на всяко видео. Търсете Някои безплатни софтуери добавят водни знаци, когато експортирате заснетия материал, а други ограничават продължителността на всяко видео. Търсете софтуери за запис на екрана без водни знаци или прекъсващи наслагвания.

Леснота на използване: OBS е богат на функции, но за много потребители е твърде сложен. Добрите алтернативи на OBS ще имат интуитивен интерфейс, който новите потребители могат лесно да разберат, включително опции за стрийминг на живо, които могат да опростят експортирането на съдържание за качване на популярни платформи.

Висококачествени видео и аудио емисии: Кристално чистите файлове са от съществено значение за вашата марка и канал. Изберете софтуер, който не прави компромиси и разполага с многоканален аудио запис.

10-те най-добри алтернативи на OBS Studio

Познаването на най-популярните опции на пазара може да ви помогне да изберете най-добрите алтернативи на OBS през 2024 г. Нашият списък със софтуер за стрийминг на живо и запис на екрана съдържа подробна информация за предимствата и недостатъците, цените и рецензиите на десетте най-добри алтернативи на OBS.

1. ClickUp: Най-добър за запис на екрана

Започнете с ClickUp Организирайте задачите по производството на видео в ClickUp с неговите 15 динамични изгледа за по-добро управление на видео проектите.

Успешните видео канали изискват нещо повече от просто страхотни кадри. Софтуерът за управление на проекти и видео продукция „всичко в едно“ на ClickUp ви помага да създавате, редактирате и публикувате вашите видеоклипове.

С ClickUp Clips можете да записвате екрана си, да добавяте аудио от микрофона си и да споделяте видеоклипове с линк. След това лесно създавайте съобщения, обменяйте идеи и комуникирайте незабавно с вашите мултифункционални екипи.

За по-голямо удобство използвайте разширението за Chrome на ClickUp за запис на екрана за съобщения и производствени кадри, започнете да правите мозъчна атака и да генерирате идеи по-ефективно с нашите шаблони за сториборд в платформата и използвайте изгледите за управление на проекти, за да разпределяте задачи във всеки производствен проект. Можете дори да създавате и ревизирате вътрешни работни процеси с шаблони за SOP, които помагат на всички да изпълняват производствените си задачи по-бързо.

Готови ли сте да експериментирате с инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект (AI)? Започнете да проучвате възможностите си и насочвайте AI с помощта на ClickUp, за да генерирате подсказки, указания за брандиране и всичко останало, необходимо за записване на видео уроци.

Най-добрите функции на ClickUp

Професионално качество на видео и аудио

Без ограничения във времето или воден знак върху вашите екранни записи

Лесно споделяне на съдържание чрез сигурни връзки

Интеграция с пълен софтуер за управление на проекти за по-бързи и по-съгласувани производствени графици

Лек софтуер за запис на екрана, който не причинява забавяне на компютърния екран

Ограничения на ClickUp

Безплатните планове Forever имат само 100 MB пространство за съхранение.

Множеството функции може да се окаже предизвикателство за потребители, които са нови в производството на видео.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Camtasia: Най-добър за създаване на обучителни видеоклипове

Чрез TechSmith

Видеото предава много информация по-ясно от текста. Camtasia може да направи екранните записи и видеозаписаните бележки част от вашите вътрешни комуникации и стратегии за обучение.

Този софтуер „всичко в едно“ е чудесен за начинаещи, с функции за лесно записване, редактиране и ефекти. Можете да използвате тази алтернатива на OBS Studio, за да записвате необработени кадри, да ги редактирате и незабавно да ги качвате в YouTube, интранет и други платформи.

Най-добрите функции на Camtasia

Цялостни функции за изрязване, подрязване, преместване и презаписване на кадри

Библиотека с безвъзмездни ресурси за ефекти

Лесен процес на качване във Vimeo, YouTube и други

Прост софтуер за стрийминг, което го прави идеален за начинаещи

Ограничения на Camtasia

Актуализациите могат да бъдат внезапни и да причинят прекъсвания

Обработката на видео е бавна

Цени на Camtasia

Индивидуален абонамент: 179,88 $/година

Вечна лицензия: 299,99 $ (еднократно)

Оценки и рецензии за Camtasia

G2: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 300 рецензии)

3. Streann Studio: Най-доброто за създаване и споделяне на видео на живо онлайн

Чрез Streann Studio

Streann Studio е всеобхватен софтуер, базиран на браузър, за създаване на видео на живо и стрийминг на популярни платформи. Лесният за използване контролен панел улеснява записването и включва дори инструменти за редактиране на живо и дизайн, с които можете да персонализирате стрийминга си на живо в движение.

Streann Studio предлага и опции за предварително записване, редактиране и публикуване на видео. Това е отличен избор за влиятелни лица и стриймъри на игри, които трябва да създават надеждно визуално привлекателни видеоклипове.

Най-добрите функции на Streann Studio

Опции за директно стрийминг за YouTube, Facebook и Twitch

Възможности за споделяне на екрана

Лесно записване на аудио и видео

Висококачествено видео с инструменти за ефекти на живо

Ограничения на Streann Studio

Вмъква воден знак в безплатния план

Ограничава броя на гостите, дори при премиум плановете

Ограничава стрийминга в безплатния план

Цени на Streann Studio

Basic: Безплатен

Silver: 19 $/месец или 150 $/година

Gold: 29 $/месец или 230 $/година

Платинен: 99 $/месец или 950 $/година

Prosumer (5 лиценза): 395 $/месец или 3950 $/година

Оценки и рецензии за Streann Studio

G2: 4,8/5 (2 отзива)

Capterra: Няма отзиви

4. XSplit: Най-добър за висококачествени стрийминг на живо

Чрез XSplit

XSplit Broadcaster е мощно средство в областта на стрийминг на живо и геймплей. То предлага цялостно заснемане на екрана, включително функции за запис на разговори в Zoom и Discord. Може да стриймва видеоклипове към основните платформи с native plugins и да записва едновременно няколко видео и аудио изхода.

XSplit също така предлага функции и ефекти за провеждане на виртуални сандвичи, включително възможност за персонализиране на екрани за благодарност и отсъствие, за да покажете патрони и дарители.

Най-добрите функции на XSplit

Ефекти за динамични виртуални събития и стрийминг на живо

Опции за персонализиране на платформи за стрийминг, изходи и редактиране

Анимации, ефекти и инструменти за редактиране в мощен интерфейс

Ограничения на XSplit

Има високо ниво на сложност, сравнимо с OBS.

Използва много процесорна мощност по време на стрийминг

Цени на XSplit

VCam Premium: 30 $/година

Broadcaster Premium: 60 $/година

Премиум пакет: 70 $/година

Оценки и рецензии за XSplit

G2: 3,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

5. Wave. video: Най-доброто за създаване и споделяне на интересни видеоклипове онлайн

Wave. video предлага много функции, подходящи за начинаещи, за стрийминг на живо и създаване на интересни видеоклипове. Интерфейсът е лесен за разглеждане и използване и включва инструменти за ефекти, персонализирани оформления и редактиране, с клавишни комбинации за напреднали потребители. Функциите за стрийминг на живо на Wave. video са изцяло уеб-базирани, така че не е необходимо да се изтеглят, и могат да се използват за мултистриминг на няколко канала.

Най-добрите функции на Wave.video

Прости инструменти за редактиране и ефекти

Лесни възможности за гостуване

Уеб-базиран хостинг и редактиране

Библиотека със звукови ефекти, изображения и видеоклипове

Wave. ограничения на видеото

Значителни ограничения на безплатните планове

Случайно забавяне на видеото или аудиото

Понякога работи бавно

Цени на Wave. video

Безплатно

Streamer: 16 $/месец

Създател: 24 $/месец

Бизнес: 48 $/месец

Wave. видео оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (80 отзива)

Capterra: 4. 6 (370+ отзива)

6. Wirecast: Най-добър за персонализирани и интерактивни висококачествени стрийминг на живо

Чрез Wirecast

Wirecast е платформа за стрийминг на живо и редактиране на видео на професионално ниво. Тя предлага всеобхватни възможности за запис и редактиране на аудио, включително многоканален запис и миксиране в платформата. Можете да свържете неограничен брой източници (включително запис от уеб камера), да миксирате до осем аудио канала във видеото и да използвате стандартни за индустрията контроли и функции за редактиране. Този софтуер може да създава изключително ангажиращи и интерактивни стрийминг предавания на живо.

Най-добрите функции на Wirecast

Обработва сложни аудио потоци и изисквания

Улеснява стрийминг на живо на основните платформи

Предлага конференции от тип „peer-to-peer“ за събития и подкасти.

Ограничения на Wirecast

Различните функции правят платформата сложна

Стандартният план позволява само двама гости

Цената може да е висока за начинаещи

Цени на Wirecast

Wirecast Studio: 35 $/месец

Wirecast Pro: 46 $/месец

Оценки и рецензии за Wirecast

G2: 4. 2/5 (36 отзива)

Capterra: 4,6/5 (14 отзива)

7. Bandicam: Най-добър за създаване на професионално изглеждащи видеоклипове

Чрез Bandicam

Следващата алтернатива на OBS е Bandicam, инструмент за запис на екрана, подходящ за начинаещи, който е лесен за използване от начало до край. Можете да правите снимки на екрана, да записвате екрана си и да добавяте видео и аудио от вашата уеб камера или микрофон.

Това е прост, опростен инструмент, който предлага всичко необходимо за заснемане, маркиране и анотиране на вашите записи. Създавайте професионално изглеждащи YouTube или вътрешни обучителни видеоклипове за лесна комуникация.

Най-добрите функции на Bandicam

Невероятно прости функции и инструменти

Разширени опции за запис за уебинари и дълги събития

Инструменти за рисуване и писане в реално време за уроци и наръчници

Ограничения на Bandicam

Bandicam е достъпен само за потребители на Microsoft Windows.

Няма разширени функции за редактиране

Цени на Bandicam

Една лицензия: 39,95 $ (еднократно)

Две лицензии: 59,96 $ (еднократно)

Рейтинги и рецензии за Bandicam

G2: 4. 4/5 (32 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 рецензии)

8. Lightstream: Най-подходящ за създаване на по-впечатляващи стрийминг на живо за фирми, подкастъри, водещи на токшоу програми и геймъри на конзоли.

Чрез Lightstream

Lightstream е платформа за излъчване на аудио и видео на живо. Тя работи в облака, така че можете лесно да излъчвате събития на живо от всяко място. Можете да излъчвате в YouTube, Twitch и Facebook чрез платформата, а тя предлага интеграции на трети страни за разширени инструменти за редактиране и взаимодействие.

Видео и аудио записите са с високо качество, дори и през мобилната версия. Опитни оператори могат лесно да канят гости, да персонализират видеото и да стриймват директно към последователите си.

Най-добрите функции на Lightstream

Неограничени часове стрийминг

Лесен за използване интерфейс

Удобна работа изцяло в облака

Нативно стрийминг на живо към YouTube и други големи платформи

Ограничения на Lightstream

Ценовата категория определя броя кадри в секунда (fps)

Програмата ограничава броя на гостите за всяка продукция.

Цени на Lightstream

Gamer: 8–16 долара на месец

Създател: 25–50 долара на месец

Оценки и рецензии за Lightstream

G2: 4,7/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 5/5 (4 отзива)

9. ScreenPal: Най-добър за записване на уроци, демонстрации и уеб камери

Чрез ScreenPal

Когато искате прост инструмент за запис на екрана и обмен на идеи, ScreenPal предлага опростен и интуитивен интерфейс. Той е достъпен за устройства с Windows, Mac и Chromebook, и не се изисква акаунт, за да започнете да го използвате.

Може би познавате ScreenPal под предишното му име Screencast-O-Matic. Ако е така, настоящата версия все още предлага същите функции, лесно редактиране и безплатни опции. Разполага с всички инструменти, от които се нуждаете, за да записвате основни уроци и демонстрации за YouTube или вътрешни бизнес комуникации.

Най-добрите функции на ScreenPal

Включва множество инструменти и продукти, като запис на екрана, редактиране на видео, екранни снимки и създаване на истории.

Предлага AI-базирано преобразуване на реч в текст и OCR преобразуване на изображения в текст.

Предоставя библиотека с изображения, музика и видеоклипове без авторски права.

Ограничения на ScreenPal

Случайни проблеми с зареждането, които изискват преинсталиране

Непредвидими сривове по време на сложни проекти

Цени на ScreenPal

Делукс: 3 $/месец (годишно)

Premier: 6 $/месец (годишно)

Макс. цена: 10 $/месец (годишно)

Оценки и рецензии за ScreenPal

G2: 4,3/5 (80 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (57 отзива)

10. Flutin: Най-добър за мултистриминг на видео на живо

Чрез Flutin

Flutin е уеб-базирана платформа за стрийминг на живо, която предлага над 30 дестинации за стрийминг, включително Instagram. Геймърите могат да хостват мултистрийминг на игри, а създателите на съдържание могат да хостват множество гости или да записват събития на живо. Можете лесно да персонализирате брандинга, да добавяте фонове и да настройвате видеото. Мултистриймингът на видео на живо е лесен с това студио за редактиране на видео.

Най-добрите функции на Flutin

Възможности за мултистриминг на няколко популярни платформи

Висококачествено видео и аудио изход

Множество видове продукции, включително токшоута, подкасти, уебинари и стрийминг на живо

Опции за монетизация, включително бакшиши, платени заявки и продажба на билети

Ограничения на Flutin

Случайни проблеми и замръзване на екрана

Ограничени опции за платежни портали за монетизация в платформата

Ограничени часове за стрийминг, канали и гости на екрана в зависимост от нивото на плана

Цени на Flutin

Безплатен план

Базов: 12,50 $/месец (годишен план)

Advance: 32,50 $/месец (годишен план)

Агенция: 65,80 $/месец (годишен план)

Оценки и рецензии за Flutin

G2: 4,6/5 (45 отзива)

Capterra: 4,6/5 (42 отзива)

Подобрете стрийминга на живо и видеозаписа с модерни софтуерни решения

Направете видеопродукцията и записването на екрана безпроблемна част от вашия работен процес с надеждни алтернативи на OBS. Вашето съдържание се подобрява, а вътрешната комуникация става по-лесна, когато висококачественият видеозапис без воден знак е само на един клик разстояние.

Можете да използвате видео, за да разширите вашата марка и аудитория с удобни инструменти и процеси за сътрудничество. Ако търсите функции за стрийминг на живо и запис на видео, вградени в центъра за управление на проекти, обмислете ClickUp. Регистрирайте се за безплатен акаунт и започнете да създавате още днес.