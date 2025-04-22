10 безплатни шаблона за предложения за безвъзмездна помощ за отлично писане на предложения за безвъзмездна помощ

Търсите ли безвъзмездна помощ?

Независимо дали се нуждаете от финансиране за образователна програма или сте готови да стартирате нестопанска организация, навлизането в света на писането на заявления за безвъзмездна помощ не е за хора със слаби сърца. Но вие сте тук, за да промените нещата, и затова се нуждаете от солидно, добре структурирано предложение, за да получите необходимото финансиране.

Един добре изработен проект за финансиране убеждава потенциалните донори в жизнеспособността на вашия проект. Може би седите пред компютъра си и се опитвате да започнете процеса на писане на проекта, но имате сериозен творчески блок.

Може да не сте сигурни как да форматирате цялостно предложение за безвъзмездна помощ от начало до край. Независимо в какъв етап от процеса се намирате, има шаблон за предложение за безвъзмездна помощ, който ще ви помогне.

В този наръчник ще разгледаме как функционират предложенията за безвъзмездна финансова помощ, ще обясним какво трябва да търсите в шаблоните за писане на предложения за безвъзмездна финансова помощ и ще споделим нашите 10 най-добри шаблона, които можете да използвате. ✨

Какво е предложение за безвъзмездна помощ?

Предложението за безвъзмездна помощ е официален документ, в който се очертава искане за финансиране. Обикновено се подава до държавна агенция, корпорация или друга организация, която предлага безвъзмездни средства или бюджетни възможности.

Успешните предложения за безвъзмездна помощ споделят информация за предложения от вас проект по убедителен начин. Не само трябва да споделите подходяща информация за проекта си, но и да представите достатъчно добри аргументи защо заслужавате това финансиране – особено ако искате голяма сума пари.

Всеки проект е различен, но изготвянето на предложения за безвъзмездна финансова помощ обикновено включва:

Придружително писмо: Кратко въведение, което дава обща представа защо искате финансиране и защо отговаряте на критериите за тази изследователска субсидия.

Изпълнително резюме: Кратък параграф, в който се описват подробно проблемът, решението, исканата сума за финансиране и очакваните резултати.

Описание на нуждите : Това е подробно обяснение на проблема, който проектът трябва да реши.

Описание на проекта: Това дава на оценителите на безвъзмездни средства обща Това дава на оценителите на безвъзмездни средства обща представа за самия проект , като подробно описва графика и методите.

Бюджет за безвъзмездни средства : Създайте подробен финансов план, в който се посочва колко средства са ви необходими, за какво и защо.

Информация за организацията: Тук накратко се обяснява кои сте, какви са постиженията ви и защо сте подготвени да се справите с този проект.

Не искаме да ви плашим, но кандидатстването за безвъзмездна помощ е изключително конкурентно. Ето защо е най-добре да използвате шаблон за предложение за безвъзмездна помощ, за да изложите идеите си по възможно най-ясния и убедителен начин. 📚

Какво прави един шаблон за предложение за безвъзмездна помощ успешен? 3 съвета, които да запомните

Шаблоните могат да спестят много време, но не всички са полезни. Ако търсите шаблон, който да ви спести време, следвайте тези съвети, за да намерите най-добрия вариант за вашия проект:

Изберете AI инструмент за писане на предложения : Имате проблеми с писането? AI инструменти като Имате проблеми с писането? AI инструменти като ClickUp AI вземат данните за вашия проект и по магичен начин попълват шаблона ви. Разбира се, все пак трябва да прегледате текста, но AI определено ще ви помогне да останете на правилния път. Здрава структура: Предложенията за безвъзмездна помощ могат да станат доста дълги и скучни, ако не сте внимателни, затова търсете шаблони с вградена организация. Те трябва да имат съдържание и много заглавия, за да разделят текста. Сътрудничество: Вероятно не пишете предложението сам. Потърсете шаблони, които позволяват на сътрудниците, ключовия персонал и заинтересованите страни да преглеждат и редактират предложението едновременно.

10 безплатни шаблона за предложения за безвъзмездна финансова помощ, с които ще получите повече безвъзмездни средства

Разбира се, можете да създадете своя собствена заявка за безвъзмездна помощ. Но защо да прекарвате часове в изготвянето на своя собствена заявка, когато има толкова много висококачествени шаблони, които можете да използвате?

Когато се нуждаете от финансиране в най-кратки срокове, използвайте тези 10 шаблона за предложения за безвъзмездна помощ, за да представите случая си с по-малко време и усилия.

1. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp

Имате нужда от шаблон, който не само организира предложението ви, но и самия процес на кандидатстване? Не търсете повече от шаблона за предложение за безвъзмездна помощ на ClickUp.

Този безплатен шаблон предлага много полезни функции, включително персонализирани статуси, като Отворен и Завършен, за проследяване на всеки елемент от предложението за безвъзмездна помощ. Ако пишете предложения като екип и трябва да проследявате кои части са готови и кои все още се нуждаят от вашето внимание, този шаблон ще ви спести много време.

Превключвайте между четири различни изгледа, за да покажете заявлението си за безвъзмездна помощ в различни формати. Този шаблон се интегрира и с инструментите за управление на проекти ClickUp, така че е идеален за структуриране на процеса на подаване на предложения.

Добавяйте коментари и реакции, проследявайте времето, което прекарвате в работа по предложението за безвъзмездна помощ, и маркирайте членовете на екипа само с няколко кликвания. Използвайте над 100 автоматизации на ClickUp, за да поддържате процеса на предложението за безвъзмездна помощ и да прехвърляте задачи между членовете на екипа със скоростта на светлината. ⚡

2. Шаблон за обхват на работата при кандидатстване за безвъзмездна помощ от ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за обхват на работата при кандидатстване за безвъзмездна помощ

Обхватът на работата по проекта трябва да очертава самия проект, неговите цели, дейности и крайни резултати. Потенциалните финансиращи организации искат да видят и времевите рамки, етапите и размера на финансирането в обхвата на работата.

Ако това ви се струва като много информация, която трябва да съберете сами, ние сме ви подготвили всичко необходимо. Шаблонът за обхват на работата при кандидатстване за безвъзмездна помощ на ClickUp ви предоставя стъпка по стъпка рамка, с която да напишете солиден и организиран обхват на работата.

Този шаблон ви помага да включите цялата необходима информация, за да напишете безупречни обхвати на работа. Той включва статуси като Чернова, В процес на преглед и Финализирано, така че можете лесно да проследявате напредъка на самия проект за писане на заявление за безвъзмездна помощ.

Добавете персонализирани полета като „Име на субсидията“, „Финансираща организация“, „Краен срок за кандидатстване“ и „Разпределение на бюджета“, за да проследявате подробностите за множество програми за субсидии, без да се обърквате.

Най-хубавото е, че този шаблон е 100% персонализируем. Можете да използвате предварително създадената структура, цветове и шрифтове, но е най-добре да добавите своя собствена марка, за да направите добро първо впечатление на финансиращата агенция.

3. ClickUp ChatGPT подсказки за шаблони за писане на заявления за безвъзмездна помощ

Изтеглете този шаблон ClickUp ChatGPT подсказки за шаблони за писане на заявления за безвъзмездна помощ

Не казваме, че трябва да оставите ChatGPT да се занимава с всеки аспект от вашите грантове, но определено можете да го използвате, за да ускорите процеса на писане. Трикът при AI инструментите за писане като ChatGPT е да знаете как да подскажете на AI да даде качествени отговори, и тук е мястото, където ClickUp ChatGPT Prompts For Grant Writing Template се оказва полезен.

Това ръководство включва множество полезни подсказки, които можете да въведете в ChatGPT, за да генерирате висококачествени текстове за вашите грантове, мотивационни писма и др. Ако се борите с писателски блок и се нуждаете от това предложение, написано, да речем, вчера, този шаблон ще ви помогне да напишете всичко с помощта на изкуствен интелект.

Достатъчно е да попълните променливите с вашата информация и сте готови. Шаблонът включва подсказки като:

„Търся съвети как да напиша успешно предложение за безвъзмездна помощ, което да убеди [организацията, отпускаща безвъзмездната помощ] да финансира нашата [цел]“.

„Трябва да създам текст, който очертава необходимостта от нашия [проект или инициатива] и защо той трябва да бъде финансиран от [организацията, отпускаща безвъзмездни средства]“.

„Търся стратегии, които да гарантират, че нашето предложение за безвъзмездна помощ ще се отличи от конкуренцията и ще бъде избрано за финансиране.“

Ако не искате да губите време, превключвайки между ClickUp и ChatGPT, опростете нещата, като използвате ClickUp AI, за да напишете шаблона си за нула време.

4. Шаблон за заявление за работа за безвъзмездна помощ от NIH на ClickUp

Изтеглете този шаблон lickUp NIH Шаблон за заявление за безвъзмездна помощ

Субсидията от Националния институт по здравеопазване (NIH) е най-високата лига на субсидиите. Ако се нуждаете от субсидия за научни изследвания или работите за организация, свързана със здравеопазването, тази конкретна субсидия е задължителна.

Субсидиите от NIH имат своите особености, затова създадохме шаблона за заявление за работа на ClickUp NIH Grant. Вероятно ще ви трябват още шаблони за другите части от заявлението ви за субсидия, но ако търсите помощ за заявлението за работа (SOW), сте на правилното място, приятелю.

Този шаблон за SOW:

Определя целите, резултатите и графика на проекта

Очертайте стратегията си

Определя отговорностите на всички членове на екипа

Той включва статуси, персонализирани полета и различни изгледи, за да можете да го адаптирате според вашите нужди.

5. Шаблон за проектно предложение за нестопанска организация ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проектно предложение на ClickUp за нестопанска организация

Като организация с нестопанска цел, вие знаете колко е важно да си осигурите финансиране, за да подкрепите мисията си. Напишете по-ефективни предложения за безвъзмездна помощ с шаблона за проектно предложение на ClickUp за организации с нестопанска цел.

Те са съобразени с нуждите на безвъзмездните помощи за нестопански организации и включват:

Цели на проекта

Раздел „Бюджет“

Графици

Визуализации на социалното въздействие

План за действие за изпълнение

Този пример за предложение за финансиране включва персонализирани статуси и персонализирани полета, но ние сме особено горди с изгледа „Whiteboard“. Използвайте изгледа „Project Proposal“, за да обсъдите идеи за проекти, и следвайте изгледа „Getting Started Guide“, за да започнете да изготвяте предложението си за финансиране.

6. Шаблон за структура на разпределение на работата на нестопанска организация ClickUp

Изтеглете този шаблон ClickUp Шаблон за структура на разпределение на работата за нестопански организации

Знаем колко изтощителни могат да бъдат предложенията. Но все пак е важно да не изпускате от поглед целта си, дори докато пишете предложението за проект. Уверете се, че разполагате с необходимата структура за управление на проектите, след като си осигурите финансиране – никога не се знае кога ще дойде моментът!

Шаблонът на ClickUp за разбивка на работата в нестопански организации разбива дори най-сложните задачи в нестопанския сектор на по-лесно управляеми задачи. Използвайте този шаблон, за да създавате задачи и да ги възлагате на екипа си.

Той дори ще следи напредъка ви, ще управлява бюджета на проекта ви и ще проследява разходите в същия контролен панел. Ако сте скромна нестопанска организация, която се опитва да направи повече с малко ресурси, този универсален шаблон е задължителен за описания на проекти, изследователски проекти и много други.

7. Шаблон за проектно предложение за програма за подпомагане на общността ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за проектно предложение за програма за подпомагане на общността ClickUp

Програмата за подпомагане на общността (CAP) предоставя подкрепа на членовете на конкретна общност. CAP предоставя финансова помощ, храна, образователни ресурси, помощ за настаняване, групи за подкрепа и много други.

Искате ли да стартирате програма за подпомагане на общността? Шаблонът за проектно предложение за програма за подпомагане на общността на ClickUp е точно за вас. 🌻

Използвайте изгледа „Предложение за проект“, за да очертаете конкретните си цели и ключови резултати на едно място. ClickUp улеснява сътрудничеството с екипа ви и обмяната на идеи в рамките на проекта, за да създадете ефективно предложение за финансиране, което ще ви осигури средства.

8. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ в PDF формат от Signaturely

Чрез Signaturely

Имате нужда от нещо по-опростено? Шаблонът за заявление за безвъзмездна помощ в PDF формат на Signaturely може да бъде изтеглен безплатно във формат Word Doc или PDF.

Този общ шаблон за предложение за безвъзмездна помощ включва форматиране, заглавия и раздели, макар че му липсват красивите цветове, визуални елементи и функции за сътрудничество, които ще намерите в другите шаблони от този списък. Въпреки това, той е идеален вариант за всеки, който иска по-опростен шаблон за предложение, съдържащ само най-важното.

Бонус: Инструменти за управление на предложения

9. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ в Word от Wise

Чрез Wise

Шаблонът за предложение за безвъзмездна помощ на Wise е Word Doc шаблон, който съдържа всичко необходимо, за да спечелите финансиране, включително:

Изпълнително резюме

Общ преглед на проекта

Обхват на работата

Условия и условия

Споразумение

Това обаче е основен шаблон за предложение за безвъзмездна помощ и ще трябва да попълните почти цялото съдържание на този шаблон за бизнес предложение. Препоръчваме да използвате инструмент като ClickUp AI, за да напишете подходящо съдържание за този безплатен шаблон – просто не забравяйте да проверите текста, преди да го изпратите на донорите.

10. Шаблон за предложение за безвъзмездна помощ от PandaDoc

Чрез PandaDoc

PandaDoc създаде прекрасен шаблон за предложение с подсказки както за форматиране, така и за съдържание. С над 10 000 употреби, този шаблон е популярна опция за създаване на впечатляващи предложения, които привличат вниманието.

Този шаблон работи като Mad Libs, където попълвате празните места с вашите данни. Ако не разполагате с тази информация или просто не сте сигурни какво да напишете, винаги можете да използвате AI-базирани инструменти за писане на предложения за финансиране, за да се вдъхновите.

Просто се уверете, че персонализирате това предложение за безвъзмездна помощ с вашия собствен уникален стил. То се предлага с готови шрифтове и цветова схема, но не се колебайте да персонализирате този документ, така че да изглежда като че ли е от вашата организация.

Получавайте безвъзмездно финансиране и управлявайте проекти на една платформа

Ако пишете предложение за финансиране за първи път, може да ви се струва, че ви предстои много работа. Не забравяйте, че не става въпрос само за представяне на фактите: това е вашият шанс да споделите своята визия и история. 🔮

Концентрирайте се върху същността на вашето послание и оставете тези шаблони да свършат тежката работа за вас. 10-те шаблона в това ръководство ще оптимизират вашето послание, ще ви спестят време и ще опростят набирането на средства.

Но какво правите, след като получите финансирането?

След дългоочакваното празнуване и кратка почивка, въведете вашите комуникации, задачи, срокове, шаблони и бележки от срещи в ClickUp.

Вижте разликата от първа ръка: създайте безплатен акаунт в ClickUp за секунди.