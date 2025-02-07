10-те най-добри CRM системи за управление на събития през 2025 г.

Провеждането на събитие е един от най-добрите начини да се свържете както с нови потенциални клиенти, така и с настоящи клиенти. То ви помага (или на вашия клиент, ако сте професионален организатор на събития) да изградите доверие, да установите отношения с клиенти и рано или късно да реализирате повече продажби. 💰

Въпреки това, маркетингът на събития изисква огромно количество време и усилия. Трябва да се управляват данни, да се организира логистиката и, разбира се, да се осъществява изключително важното взаимодействие с клиентите преди, по време и след събитието.

За да сте сигурни, че вашите клиенти ще имат най-доброто преживяване и че вие ще оптимизирате възможностите, които събитието предлага, ще ви е необходима система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) за маркетинг и планиране на събития.

Нека разберем как софтуерът за управление на събития ви подпомага в процеса на планиране. Ще ви предложим и някои от най-добрите софтуерни решения за управление на събития, които се предлагат днес – защото независимо дали организирате виртуална конференция, събитие с лично присъствие или хибридно събитие с виртуални и живи елементи, автоматизацията на маркетинга е вашият добър приятел. 🪄

Как да използвате CRM за управление на събития

Основната CRM система прави точно това, което пише на опаковката. CRM платформата управлява вашите взаимоотношения с клиентите, като следи тяхната контактна информация, изискванията им и всички взаимодействия, които сте имали с тях. 🙋‍♀️

CRM платформата за организатори на събития пренася това на следващото ниво. Разбира се, тя следи информацията за вашите клиенти, но също така улеснява и много други неща. Например:

Възползвайте се от инструменти за управление на събития, като шаблони за планиране на събития , за да сте сигурни, че сте помислили за всичко – от регистрацията за събитието до последващата комуникация.

Управлявайте доставчиците си на услуги, за да знаете точно кой за какво отговаря.

Използвайте вградените комуникационни инструменти, за да провеждате персонализирани имейл маркетингови кампании, като създавате ангажираност на участниците още в самото начало.

Следете регистрацията за събитието, за да може организаторът или маркетинговият екип да коригират кампанията, ако е необходимо.

Маркирайте VIP-гостите, новите или лоялните клиенти и други ключови участници, за да знаете как да се отнасяте с тях.

Следете кога участниците в събитието се регистрират в деня на събитието, като използвате мобилно приложение, което актуализира цялата ви информация в реално време.

Проследявайте събитието директно от вашия CRM софтуер, за да надградите успеха си.

Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

По същество, най-добрите платформи за управление на събития ви подпомагат през целия процес на управление на проекта.

Една отлична платформа за управление на събития опростява както управлението на клиенти, така и планирането на събития. Тя спестява време и усилия на организаторите на събития по много начини.

Например:

Можете да сегментирате клиентите си, за да видите точно коя е вашата аудитория, когато планирате маркетингови кампании по имейл и в социалните медии.

С всички данни за доставчиците на едно място, намирането на най-добрите доставчици е лесно.

Удобни предварително създадени формати, като шаблони за маршрути шаблони за дневен ред на конференции , ви предоставят персонализирана структура за последователността на събитията.

Той следи кой е присъствал и кой не, което улеснява управлението на участниците в деня на събитието.

Платформата за събития оптимизира работния ви процес през целия цикъл на събитието, като се свързва с други елементи от вашия технологичен набор, като например системата ви за управление на задачите.

Той предоставя статистически данни след събитието, като например продажби на билети спрямо посещаемост, и предлага функционалност за анкети, за да събирате обратна връзка, така че да можете да подобрите процеса си следващия път.

С цялата информация за клиентите ви на едно място, вашият екип по продажбите разполага с всички необходими данни за клиентите, за да осъществи успешно проследяване след събитието 📞

10 най-добри CRM софтуера за управление на събития

С всичко, което CRM инструментът за планиране на събития може да направи за вас, може да бъде трудно да разберете коя платформа ще работи най-добре за вашите събития на място или онлайн. За щастие, ние сме тук, за да ви помогнем да изберете най-добрия CRM за управление на събития за вашия бизнес.

Не забравяйте, че целта ви е да спестите време и усилия, като организирате възможно най-доброто събитие за всички заинтересовани.

С оглед на това, ето нашите 10 най-добри препоръки за 2024 г. 🏆

Започнете Управлявайте събития с CRM на ClickUp

ClickUp е всеобхватна работна платформа, която опростява всеки аспект от вашия бизнес, включително решенията за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Безплатният CRM инструмент ClickUp е особено подходящ за малки предприятия, които не могат да си позволят да похарчат цяло състояние за скъпо решение. С набор от CRM шаблони, с които да започнете, можете да персонализирате изгледа си, за да ви показва точно данните, които търсите, във формат, който предпочитате. Започнете още днес с CRM шаблона на ClickUp!

Изтеглете този шаблон Поддържайте потенциални клиенти, управлявайте сложни акаунти и автоматизирайте повтарящи се задачи с помощта на CRM шаблона на ClickUp.

Когато сте готови да започнете да планирате събитието си, инструментите за управление на събития на ClickUp ви помагат да организирате всеки детайл. Планирайте графици в календар, който може да се споделя, разпределяйте задачи в системата за управление на задачи и управлявайте сложни списъци със задачи с един поглед.

Спестете още повече време с нашите други шаблони. От прост шаблон за събитие в ClickUp до изчерпателен шаблон за управление на събития в ClickUp, никога повече няма да се налага да започвате целия цикъл на събитието от нулата. 📝

Използвайте динамичните формуляри на ClickUp, за да автоматизирате регистрацията на участниците, да опростите събирането на потенциални клиенти, да получите одобрение на общите условия и да изпратите тази информация директно в базата си данни. Използвайте формулярите, за да приемате предложения от потенциални доставчици, така че да можете бързо да сравните това, което предлагат. Или ги използвайте, за да събирате обратна връзка от участниците, така че да сте сигурни, че следващото ви събитие ще бъде още по-добро.

Следете всичко в реално време на интуитивен, централизиран табло. Таблата на ClickUp са напълно персонализируеми, така че можете да ги създадете така, че да ви дават подробна информация за напредъка и успеха на вашето събитие. 🙌

Най-добрите функции на ClickUp

Разделете големите задачи на по-малки, всяка с propria начална и крайна дата, и покажете всички съответни зависимости.

Контролирайте достъпа до определени зони от работното ви пространство за гости и клиенти.

Задайте известия, за да напомните на себе си и на другите за важни задачи.

Улеснете сътрудничеството и поддържайте всички в крак с контролни списъци и ясни приоритети на задачите за деня на събитието.

Чат с екипа си в ClickUp, като съхраняваш всички разговори на едно място.

Използвайте мобилно устройство, за да получите достъп до облачната система на ClickUp отвсякъде, включително от мястото на събитието.

Чрез интеграцията с Salesforce дайте на вашия екип по продажбите достъп до информацията, от която се нуждаят, за да следят потенциалните клиенти след събитието.

Ограничения на ClickUp

Има толкова много полезни функции, че може да отнеме известно време, докато се ориентирате в тях.

Мобилното приложение все още не е на нивото на това за настолни компютри, но екипът на ClickUp работи по въпроса.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8700 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Cvent

Чрез Cvent

Cvent е специализирана платформа за управление на събития, която автоматизира всичко – от търсенето на място и планирането на графика до регистрирането на участниците и проследяването на възвръщаемостта на инвестициите (ROI). Тя може да се използва за мащабни конференции с лично присъствие, малки семинари, виртуални събития като уебинари и всичко друго между тях. 🧑‍🏫

С акцент върху ангажираността на участниците и клиентите, системата ви помага да създадете уебсайт с вашата марка и да персонализирате всичките си маркетингови дейности. Можете също да управлявате заявки и одобрения на платформата, да взаимодействате с доставчици, да проследявате бюджета си и да докладвате на заинтересованите страни.

Най-добрите функции на Cvent

Планирайте и промотирайте събитието си директно от платформата.

Получете достъп до глобална мрежа от места и доставчици

Сътрудничество с екипа ви, докато сте в движение, чрез мобилното приложение

Регистрирайте участниците от платформата и отпечатайте баджове според нуждите си.

Използвайте Cvent за няколко събития едновременно

Обслужването на клиенти работи 24/7, така че винаги е на разположение, ако имате нужда от него.

Ограничения на Cvent

Някои потребители смятат, че платформата е доста скъпа и биха предпочели по-евтин пакет.

Това е много сложна система и може да бъде малко объркваща, ако не сте много запознати с технологиите.

Цени на Cvent

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Cvent

G2: 4,3/5 (над 1700 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 900 отзива)

3. Планиране на Pod

чрез Planning Pod

Planning Pod е инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти, предназначен за професионални организатори на събития и екипи за управление на местата за провеждане или доставчиците. Той ви помага да създадете уеб страница за събитието и да настроите списъци за проверка, маршрути и задачи по проекта, а дори разполага и с вградени онлайн формуляри за регистрация.

Този софтуер за управление на събития пренася управлението на контактите на ново ниво, като ви позволява да виждате, на кои събития присъстват вашите клиенти, всички документи, свързани с тях, както и техните фактури, наред с други неща. След като потенциалният клиент е в системата, можете да управлявате неговия продажбен процес, да насрочвате срещи и да персонализирате комуникацията. 📤

Най-добрите функции на Planning Pod

Оптимизирайте комуникацията чрез интеграцията му с платформи за електронна поща и социални медии.

Вградете персонализирана уеб форма в уебсайта си, за да привличате потенциални клиенти.

Използвайте системата, за да проектирате плана на залата и разположението на местата.

Приемайте онлайн плащания чрез платформата

Ограничения на Planning Pod

Не винаги е лесно за организаторите на събития да намерят това, което търсят в системата.

Компонентът на уебсайта за събитието не е много адаптивен, така че възможностите ви са ограничени.

Цени на Planning Pod

Планиращ: 59 $/месец за неограничен брой потребители (фактурира се ежегодно)

Бизнес: 89 $/месец за неограничен брой потребители (фактурира се ежегодно)

Enterprise 50: 129 $/месец за неограничен брой потребители (фактурира се ежегодно)

Enterprise 75 и нагоре: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Planning Pod

G2: 4. 2/5 (17 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (30+ отзива)

4. EventHub

Чрез EventHub

EventHub функционира както като платформа за управление за организатори на събития на живо, така и като пазар за доставчици, изложители и спонсори, които търсят възможности за партньорство.

Това решение за управление на взаимоотношенията с клиенти при управлението на събития предлага редица цифрови приложения, включително система за документиране, която позволява електронни подписи, планове на етажите в реално време, които помагат при проектирането на разположението на събитието, и функционалност за онлайн плащания.

Той ви предоставя централизирана визия за операциите чрез лесен за използване контролен панел, а цялата система е персонализирана и мащабируема, така че можете да я настроите според нуждите на вашия бизнес.

Най-добрите функции на EventHub

Групирайте задачите си по дата или приоритет, като използвате персонализирани филтри.

Намерете доставчици и изложители и управлявайте цялата комуникация с тях чрез платформата.

Планирайте актуализации в реално време и известия, за да бъдат всички участници винаги в течение.

Достъп до информацията за събитието си отвсякъде, тъй като цялата система е базирана в облака 🌥️

Ограничения на EventHub

Той е предназначен предимно за събития с лично присъствие, а не за виртуални събития.

Мобилното приложение може да бъде подобрено в някои аспекти.

Цени на EventHub

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за EventHub

G2: 4,5/5 (1 рецензия)

Capterra: Все още няма отзиви

5. EventMobi

Чрез EventMobi

EventMobi е платформа за цялостно планиране на събития, фокусирана върху повишаване на ангажираността на участниците.

Той ви води през процеса на създаване на уебсайт за маркетинг на събитието и имейл покани с персонализирано брандиране. А ако събитието ви е виртуално, можете да приложите същото брандиране към виртуалното пространство на събитието.

Участниците могат да се регистрират онлайн, а след това можете да ги регистрирате чрез платформата EventMobi по време на събитието. Персонализираното мобилно приложение за събития помага на гостите ви да се ориентират и ги ангажира с функции като игри и анкети, като ги награждава за участието им.

Инструментът за управление на взаимоотношенията с клиенти също така им помага да установят контакти с други участници, изложители и спонсори, а дори и да организират лични или онлайн срещи. 🤝

Най-добрите функции на EventMobi

Управлявайте лични, виртуални или хибридни събития от платформата EventMobi.

Създавайте персонализирани списъци със задачи за събитието въз основа на местоположението и приоритета.

Проследявайте всичките си статистики в реално време от централен табло, което също улеснява отчитането на възвръщаемостта на инвестициите ви.

Използвайте Zapier, за да създадете връзки с приложен програмен интерфейс (API) за интеграция с други части от вашия технологичен стек.

Този CRM за организатори на събития е достъпен на 23 езика.

Ограничения на EventMobi

Някои потребители смятат, че опциите за дизайн са малко ограничени, например изборът на шрифтове и джаджи.

Разширените настройки, които позволяват по-голяма персонализация, могат да отнемат време, за да бъдат разбрани.

Цени на EventMobi

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за EventMobi

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 60 отзива)

6. Понеделник

Чрез Monday

Monday е създаден, за да ви помогне да планирате всички видове събития, от малки вътрешни събирания и мрежови срещи до големи конференции и онлайн събития. 👪

Използвайте платформата, за да си сътрудничите с вашия екип, други екипи и доставчици по време на фазата на планиране и по време на събитието. Планирайте промоциите си и управлявайте маркетинговите си материали, след което ги интегрирайте в социалните медии, за да създадете интерес към събитието.

Регистрирайте участниците си, използвайки персонализирани формуляри, които се вписват в работния ви процес. Изпращайте съобщения за добре дошли, създавайте и управлявайте задачи и наблюдавайте цялото събитие в реално време.

Най-добрите функции на Monday

Тя е доста лесна и интуитивна за използване.

Той улеснява управлението на задачите и сътрудничеството и помага за оптимизиране на работните процеси.

Той се актуализира в реално време, така че винаги знаете точно къде се намирате вие и вашият екип в процеса.

Тя е базирана на облак и е мащабируема, така че може да се използва от компании от всякакъв размер.

Ограничения в понеделник

Monday е инструмент за управление на проекти , който ви помага да планирате и координирате събитието, но не позволява на организаторите да правят резервации за клиенти или да получават плащания чрез системата.

Някои потребители смятат, че таблото за управление трябва да бъде по-адаптивно към техните нужди.

Цени за понеделник

Безплатно завинаги: Безплатно за до двама потребители

Основен пакет: 8 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Стандартен: 10 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предимства: 16 долара на месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за понеделник

G2: 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4100 отзива)

7. Glue Up

Чрез Glueup

Glue Up е CRM решение, предназначено за управление на ангажираността в рамките на нестопански организации и общности. То предлага цифрова платформа, която ви помага да разберете вашите членове и да управлявате процесите по членството, както и да установявате и изграждате взаимоотношения.

Провеждането на офлайн или онлайн събития за членове или потенциални членове е лесно, тъй като платформата помага за оптимизиране на работния процес. Можете да създавате страници за събития, да предлагате различни нива на цени за членове и нечленове и да избирате опции за плащане.

Участниците могат да се регистрират и да платят онлайн, а вие можете да използвате вградения скенер за билети, за да ги регистрирате, ако събитието е на живо. 📱

Най-добрите функции на Glue Up

Създайте интерес около събитието си и увеличете броя на членовете си с имейл кампании с функция „плъзгане и пускане”.

Регистрирайте нови членове с персонализирани цифрови формуляри за кандидатстване, които ги добавят директно към вашата база данни за членство.

Изпратете автоматично напомняне по имейл чрез системата, когато членският внос е дължим.

Настройте и измервайте ключовите показатели за ефективност на събитието си в системата.

Ограничения на Glue Up

Тази CRM платформа е доста сложна, с много функции, което означава, че има крива на обучение.

Някои потребители смятат Glue Up за малко скъп, особено за малки организации и неправителствени организации.

Цени на Glue Up

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Glue Up

G2: 4,5/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 110 отзива)

8. Stova

Чрез Stova

Aventri наскоро се сля с Stova, която се описва като „окончателната екосистема за технологии за събития“. Тази CRM система за управление на събития е изключително гъвкава и мащабируема, така че може да се използва от всички видове бизнеси, както и от индивидуални организатори на събития.

Управлявайте срещите за планиране на събитията, резервациите на места, офертите на доставчиците, бюджета и разходите – всичко това от платформата Stova. Имате достъп и до шаблони, които ви помагат да създадете уебсайт за събитието, и можете да създавате свои собствени шаблони за имейли, които да използвате многократно.

Процесът на онлайн регистрация на участниците преминава безпроблемно в процеса на резервация на пътувания и хотели, а от системата можете да отпечатвате баджове, покани и сертификати. 📃

Всички данни за събитието са централизирани, което улеснява мониторинга и изготвянето на персонализирани отчети.

Най-добрите функции на Stova

Сътрудничество с всички ваши екипи по планиране чрез системата Stova

Използвайте рекламата и спонсорството с инструменти за управление и мобилно приложение, което споделя спонсорирано съдържание с участниците.

Интегрирайте го с други полезни софтуерни решения, като Salesforce или Marketo, използвайки вградени API.

Ограничения на Stova

Цените са насочени към високия сегмент на пазара.

Много от функциите са с допълнителна цена и изборът на необходимите ви функции може да бъде труден.

Цени на Stova

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии на Stova

G2: 4. 2/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 80 отзива)

9. Zoho CRM

чрез Zoho CRM

CRM решението на Zoho е част от по-широката екосистема на Zoho и е подходящо и за планиране на събития. То ви позволява да следите няколко различни събития на едно място.

Използвайте персонализирани критерии, за да създадете списък с целеви контакти от съществуващата си база данни и да им изпратите имейли директно от платформата. Можете да настроите автоматични отговори, така че когато тези контакти се регистрират за участие, да получават потвърждение и последващи имейли, за да поддържат комуникацията. 📨

По време на събитието приложение за сканиране, което може да чете 17 различни езика, събира данни директно от визитки. Новите потенциални клиенти от събитието се добавят автоматично в базата данни – с етикет за това събитие – за да разширите аудиторията си.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Следете споменаванията в социалните медии от участниците, за да видите обхвата си и да отговаряте директно на публикациите.

Филтрирайте всичките си данни, за да анализирате и докладвате информацията, от която се нуждаете.

Оценете успеха на вашето събитие, като измерите продажбите, които идват от вашите нови потенциални клиенти.

Ограничения на Zoho CRM

Потребителският интерфейс може да изглежда сложен, когато започнете да го използвате за първи път.

Някои потребители са се оплакали, че екипът за обслужване на клиенти не е ефективен при решаването на техните проблеми.

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 14 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Професионална версия: 23 USD/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 40 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Ultimate: 52 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4,0/5 (над 2400 отзива) – за Zoho CRM

Capterra: 4,3/5 (над 6300 отзива)

10. Bitrix24

Чрез Bitrix24

Bitrix24 е CRM за организатори и мениджъри на събития и може да се използва за онлайн или хибридни събития. Инструментите за управление на проекти и споделените календари ви помагат да планирате и организирате логистиката. 🗓️

След като сте готови, можете да се свържете с съществуващите контакти в базата си данни или да започнете да събирате данни за потенциални нови клиенти, които биха искали да посетят вашите събития. Тя ви позволява също да управлявате вашите доставчици, като съхранявате информация за техните услуги и цени.

Маркетинговите инструменти улесняват свързването с вашите контакти чрез имейл или телефонни обаждания. А 360-градусовият изглед на профила на контакта ви дава подробна информация за историята на взаимоотношенията с всеки клиент, което добавя дълбочина към вашето взаимодействие.

Най-добрите функции на Bitrix24

Възползвайте се от неограничения брой записи, които се позволяват – с множество персонализирани полета – в тяхната CRM система, базирана в облака.

Импортирайте или експортирайте CRM данни от или към Excel или CSV файл, според нуждите.

Използвайте платформата Bitrix чрез браузър или като приложение на вашия десктоп или мобилно устройство с iOS или Android.

Ограничения на Bitrix24

За новите потребители има стръмна крива на обучение и може да отнеме известно време, докато се свикне с системата.

Потребителският интерфейс е доста сложен и не е много интуитивен.

Цени на Bitrix24

Базов пакет: 49 $/месец за екип от до 5 потребители

Стандартен: 99 $/месец за екип от до 50 потребители

Професионална версия: 199 $/месец за екип от до 100 потребители

Enterprise: 399 $/месец за екип от до 250 потребители (допълнителна такса за повече потребители)

Оценки и рецензии за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (750+ отзива)

Оптимизирайте планирането на събитията си с най-доброто CRM решение

Планирането на събитие изисква внимание към детайлите, ефективни процеси и сътрудничество с целия екип. От изясняване на логистиката, създаване на уебсайт за събитието и приемане на онлайн регистрации до регистриране на участниците в деня на събитието, поддържане на интереса им и последващо проследяване – има много неща за вършене.

CRM системите за управление на събития автоматизират много от тези задачи, оптимизирайки работния процес и намалявайки вероятността от грешки. Те също така ускоряват работата, като ви дават повече време да се посветите на истинските си цели за събитието: генериране на потенциални клиенти, изграждане на взаимоотношения и, в крайна сметка, реализиране на продажби, които увеличават печалбата ви. 📈

ClickUp е вашето едно гише за управление на събития. С инструменти за управление на проекти и задачи, вградена CRM система и шаблони за всеки аспект от планирането на събития (и много други), той ви предлага цялата необходима подкрепа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и създайте събитие, което е грандиозно във всяко едно отношение. 🎆