10 mẫu so sánh phần mềm và sản phẩm miễn phí trong Excel, Word và ClickUp

Quyết định. Là. Khó.

Tin tôi đi, tôi hiểu mà! Thực tế, việc này khó đến mức có một hiện tượng gọi là "mệt mỏi khi đưa ra quyết định". Sau khi phải đưa ra quyết định suốt cả ngày, mỗi ngày, não bộ của chúng ta sẽ mệt mỏi. Và khi não bộ mệt mỏi, việc đưa ra những quyết định tốt trở nên khó khăn hơn. Ôi, tôi đã mệt mỏi chỉ nghĩ đến điều đó. ?

Nhưng với hình ảnh dễ hiểu, như danh sách ưu và nhược điểm hoặc biểu đồ so sánh đẹp mắt, việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn. Và những hình ảnh này giúp não bộ của chúng ta có trách nhiệm hơn: Bạn sẽ không chọn nhầm khi có thể thấy rõ điều nào là đúng.

Sử dụng mẫu biểu đồ so sánh giúp chúng ta đưa ra quyết định tốt hơn hoặc cho khách hàng tiềm năng thấy lý do tại sao sản phẩm của chúng ta là lựa chọn tốt nhất. Hãy cùng xem 10 mẫu biểu đồ so sánh tốt nhất cho ClickUp, Word, Excel, Tài liệu Google và Powerpoint.

Mẫu so sánh sản phẩm là gì?

Mẫu so sánh sản phẩm là biểu đồ hoặc đồ họa hiển thị các tùy chọn của bạn và các tính năng của chúng cạnh nhau. Mục tiêu của loại mẫu này là giúp bạn hình dung tùy chọn tốt nhất từ một loạt các tùy chọn.

Giống như bạn có một chồng bánh kếp, nhưng chỉ có một chiếc là bánh kếp việt quất: Biểu đồ so sánh giúp bạn dễ dàng nhận ra chiếc bánh kếp việt quất giữa tất cả các chiếc bánh kếp thường để bạn có thể ăn (hoặc mua) chiếc bánh ngon nhất. ?

Mẫu so sánh sản phẩm có nhiều công dụng. Nếu bạn làm việc trong nhóm sản phẩm, bán hàng hoặc tiếp thị, bạn có thể sử dụng mẫu này để cho thấy sản phẩm của bạn tốt hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. (Rốt cuộc, bạn làm bánh kếp việt quất, còn mọi người khác chỉ làm bánh kếp thường!)

Sử dụng mẫu biểu đồ chữ T là một cách tuyệt vời để nhanh chóng sắp xếp ý tưởng và so sánh hai khái niệm hoặc ý tưởng khác nhau.

Nếu bạn là thành viên của nhóm vận hành, bạn có thể sử dụng biểu đồ so sánh để quyết định giữa các sản phẩm phần mềm khác nhau và chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của nhóm. Và nếu bạn chỉ là một người bình thường, sống cuộc sống bình thường, bạn có thể sử dụng biểu đồ so sánh để đưa ra mọi quyết định trong cuộc sống.

Sử dụng biểu đồ so sánh để quyết định mua xe nào, thuê căn hộ nào hoặc đặt món ăn nào.

Những tính năng cần tìm trong mẫu biểu đồ so sánh sản phẩm?

Mẫu biểu đồ so sánh sản phẩm tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng của bạn.

Nếu bạn dự định sử dụng biểu đồ chủ yếu cho mục đích nội bộ, thì hình thức có thể không quan trọng và bạn có thể chọn định dạng bảng đơn giản. Nếu bạn cần trình bày biểu đồ cho khách hàng tiềm năng trong các cuộc họp bán hàng, thì bạn sẽ muốn biểu đồ trông bắt mắt và hiệu quả.

Trước khi chọn từ tất cả các biểu đồ so sánh có sẵn, hãy ghi nhớ các tính năng dưới đây. (Chúng sẽ giúp bạn so sánh các biểu đồ so sánh. )

Định dạng: Bạn có thể tìm thấy các mẫu cho hầu hết mọi nền tảng, từ Google Trang tính đến Excel và Powerpoint. Chọn một mẫu phù hợp với cách bạn sẽ sử dụng biểu đồ. Nếu bạn định sử dụng biểu đồ trong nội bộ, tài liệu Word hoặc bảng Excel là phù hợp. Nếu bạn muốn trình bày biểu đồ cho khách hàng, bạn sẽ cần một nền tảng trực quan hơn

Biểu tượng: Bạn có thể muốn điền vào biểu đồ của mình bằng các hộp kiểm, hoặc bạn có thể thích sử dụng hệ thống xếp hạng sao, hoặc có thể bạn muốn bao gồm các điểm dữ liệu bằng văn bản để cung cấp thêm thông tin. Chọn một mẫu cho phép bạn điền vào bằng các biểu tượng hoặc mô tả

Tùy chỉnh: Nếu bạn định trình bày biểu đồ so sánh sản phẩm, bạn cần có thể tùy chỉnh biểu đồ bằng màu sắc và phông chữ của thương hiệu để sản phẩm của bạn nổi bật hơn so với các sản phẩm khác

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy nhờ AI hỗ trợ bạn trong quá trình ra quyết định. Đây là cách thực hiện!👇🏼

10 mẫu so sánh sản phẩm miễn phí để sử dụng

Bây giờ bạn đã biết mình đang tìm kiếm gì trong biểu đồ so sánh, đã đến lúc xem xét các tùy chọn và chọn một mẫu phù hợp với công việc của bạn. (Giá như có một biểu đồ có thể giúp quyết định này dễ dàng hơn. )

Hãy xem 10 mẫu biểu đồ so sánh miễn phí và giá rẻ này, và hãy mạnh dạn so sánh!

1. Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp

Mẫu tài liệu tóm tắt sản phẩm ClickUp được thiết kế cho mọi giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm, từ ý tưởng ban đầu đến khi ra mắt. Trong một thế giới lý tưởng, bạn sẽ bắt đầu sử dụng mẫu này ngay khi có ý tưởng sáng tạo.

Nhưng ngay cả khi sản phẩm của bạn đã hoàn thiện, mẫu này sẽ giúp bạn tổ chức chiến lược sản phẩm trước khi ra mắt. Đây là tài liệu điền vào chỗ trống, hướng dẫn bạn và các thành viên trong nhóm của bạn qua quá trình phác thảo các điểm khác biệt và hàm chính của sản phẩm.

Bạn có thể nhúng tệp từ các công cụ thiết kế sản phẩm, thêm đồ họa vector, tải lên tập dữ liệu và liên kết đến các tài sản tiếp thị, như video hướng dẫn, hình ảnh trên mạng xã hội và bảng so sánh đối thủ cạnh tranh.

Mẫu này sẽ là cẩm nang về sản phẩm của bạn. Nó sẽ giúp nhóm của bạn luôn đồng nhất trong toàn bộ quá trình sản phẩm — từ ý tưởng đến phát triển các thông số kỹ thuật chức năng cho đến khi ra mắt sản phẩm. Và mức độ tổ chức đó sẽ mang lại cảm giác tuyệt vời.

2. Mẫu bảng trắng infographic ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu bảng trắng infographic ClickUp

Các mẫu infographic so sánh giúp hiển thị dữ liệu dễ dàng hơn và trông đẹp hơn rất nhiều. (Hãy tưởng tượng một nhân vật hoạt hình với đôi mắt lồi ra khỏi đầu khi hét lên "AWOOGA!" và đó là mức độ đẹp mà tôi đang nói đến. )

Với Mẫu Bảng trắng Infographic của ClickUp, ngay cả những nhóm nhỏ cũng có thể tạo ra các thiết kế infographic chất lượng cao mà không cần thiết kế đồ họa toàn thời gian. Với mẫu infographic so sánh này, bạn có thể tạo biểu đồ, sơ đồ và sơ đồ Venn, đồng thời tải lên hình ảnh độ phân giải cao của riêng bạn, thêm bảng màu thương hiệu và kết hợp các yếu tố đồ họa của riêng bạn.

Bạn sẽ không chỉ có được các công cụ cần thiết để tạo infographic mà còn có các công cụ cần thiết để quản lý nhóm của mình. Bạn có thể phân công các công việc infographic cho các thành viên khác nhau trong nhóm (một người viết bản sao và một người khác sắp xếp hình ảnh) và gắn thẻ các bên liên quan để phê duyệt khi hoàn thành.

Mẫu tiếp thị sản phẩm này sẽ cung cấp cho nhóm của bạn một hình ảnh rõ ràng về những việc cần làm và khi hoàn thành, nó sẽ cung cấp cho khách hàng của bạn một hình ảnh rõ ràng về lý do tại sao họ cần mua sản phẩm mới của bạn. Hãy tưởng tượng xem điều đó sẽ dễ dàng như thế nào!

📮ClickUp Insight: 37% nhân viên gửi ghi chú theo dõi hoặc biên bản cuộc họp để theo dõi các mục hành động, nhưng 36% vẫn dựa vào các phương pháp khác, không thống nhất. Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại các quyết định, những thông tin quan trọng mà bạn cần có thể bị chôn vùi trong các cuộc trò chuyện, email, tài liệu hoặc bảng tính. Với ClickUp, bạn có thể ngay lập tức biến các cuộc hội thoại thành các nhiệm vụ có thể thực hiện được trong tất cả các nhiệm vụ, cuộc trò chuyện và tài liệu của mình, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

3. Mẫu ma trận so sánh ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu ma trận so sánh ClickUp

Mẫu Ma trận so sánh ClickUp giúp việc ra quyết định trở nên dễ dàng. Đây là một sơ đồ so sánh dữ liệu plug-and-play. Sau khi nhập dữ liệu, bạn sẽ muốn sử dụng nó liên tục.

Bạn có thể thêm các sản phẩm muốn so sánh và xem từng tính năng của chúng. Hoặc bạn có thể sử dụng chế độ xem bảng để nhanh chóng chuyển Ma trận so sánh thành mẫu bảng so sánh sản phẩm, hiển thị các tính năng của chúng cạnh nhau.

Thêm thông tin về các hàm khóa, giá cả, địa điểm, dịch vụ khách hàng và bất kỳ dữ liệu nào khác mà bạn muốn bao gồm. Khi bạn thấy mẫu này dễ sử dụng như thế nào, bạn sẽ không chỉ muốn sử dụng nó như một công cụ tạo biểu đồ so sánh để giới thiệu sản phẩm của mình so với các sản phẩm tương tự, mà còn muốn kết hợp nó vào tất cả các quy trình ra quyết định nội bộ của mình.

Bạn có thể sử dụng Ma trận so sánh này để quyết định các quy trình tốt nhất như một phần của quy trình lập bản đồ quy trình làm việc. Hoặc bạn có thể sử dụng nó để chọn các giải pháp phần mềm tốt nhất cho nhóm của mình.

Bất kể bạn đang đưa ra quyết định gì, mẫu này sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng.

Chỉ cần thả liên kết đến bất kỳ dữ liệu nào của đối thủ cạnh tranh và yêu cầu ClickUp Brain trích xuất thông tin chi tiết cho bạn

4. Mẫu so sánh phần mềm ClickUp

Tải xuống mẫu này Mẫu so sánh phần mềm ClickUp

Khi công ty của bạn cần đầu tư vào một chương trình phần mềm mới, Mẫu so sánh phần mềm ClickUp sẽ giúp bạn tìm hiểu các tính năng để bạn không cảm thấy như đang bơi ngược dòng.

Phần mềm là một trong những loại công cụ quan trọng nhất mà công ty bạn sử dụng, và phần mềm phù hợp sẽ giúp nhóm của bạn làm việc hiệu quả và hiệu suất hơn. Tuy nhiên, việc chọn phần mềm phù hợp là rất khó. Với mẫu này, bạn có thể xác định mục tiêu, duy trì sự khách quan và giữ vững lập trường, ngay cả khi đối mặt với những nhân viên bán hàng rất thuyết phục.

Mẫu này có các danh mục để bạn đánh giá giá cả, hiệu suất và trải nghiệm người dùng của các sản phẩm khác nhau. Vì vậy, cho dù bạn đang so sánh các công cụ AI cho nhà quản lý sản phẩm, phần mềm tự động hóa tiếp thị hay công cụ quản lý sản phẩm, bạn đều có thể xem các tính năng của sản phẩm song song với nhau.

Sau đó, bạn có thể so sánh các yêu cầu cài đặt và thiết lập. Hoặc bạn thậm chí có thể thêm bảng hình ảnh để hiển thị giao diện của phần mềm.

Sử dụng các mẫu như thế này để khám phá các chương trình phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn.

5. Mẫu so sánh giá sản phẩm của Edit.org

qua Edit.org

Nếu bạn quan tâm đến tiền bạc và luôn nghĩ về tiền bạc, Mẫu so sánh giá sản phẩm này sẽ nêu bật các tính năng có trong các kế hoạch giá sản phẩm khác nhau.

Đây là mẫu tuyệt vời để tải xuống cho các nhóm sản phẩm tạo phần mềm freemium và phần mềm dựa trên đăng ký. (Mọi nhóm phần mềm đều cần một trang giá cả vững chắc trước khi ra mắt sản phẩm!)

Mặc dù rõ ràng nó được thiết kế cho mục đích đó, chúng ta có thể nghĩ ra một số ứng dụng sáng tạo khác cho nó.

Nếu bạn đang cố gắng lựa chọn giữa một số chương trình phần mềm để sử dụng nội bộ và giá cả là yếu tố quan trọng trong quyết định của bạn, hãy thử sử dụng mẫu này như một phần của quá trình ra quyết định. Bạn có thể đảm bảo rằng mình không chỉ nhận được giá tốt nhất mà còn nhận được các tính năng tốt nhất cho mức giá đó.

6. Mẫu biểu đồ so sánh sản phẩm của Google Tài liệu & Microsoft Word bởi Template.net

qua Template. net

Nếu tất cả những gì bạn cần là một mẫu bảng so sánh đơn giản, tùy chọn này có thể phù hợp với bạn. Nó cơ bản nhưng mang lại cảm giác thoải mái — giống như một ly cà phê latte vị bí ngô.

Liệt kê các sản phẩm của bạn ở trên cùng, thêm các tính năng sản phẩm dọc theo bên cạnh và đánh dấu các tùy chọn có các tính năng đó. Việc thiết lập không mất nhiều thời gian và sẽ mang lại cho bạn một hình ảnh trực quan rõ ràng.

Mẫu đơn giản này rất phù hợp để đưa ra quyết định nội bộ về sản phẩm cần đầu tư, nhưng cũng có thể sử dụng trên trang sản phẩm — sau khi bạn cập nhật màu sắc và phông chữ của thương hiệu — cho các công ty trẻ cần tạo ra thứ gì đó đơn giản để bắt đầu.

Ngoài mẫu Microsoft Word, bạn cũng có thể tải xuống dưới dạng Tài liệu Google, Trang Apple hoặc tệp PDF.

7. Mẫu so sánh sản phẩm Powerpoint của FPPT

via FPPT

Vì đây là mẫu Powerpoint, nó sẽ là sự bổ sung hữu ích cho các cuộc họp giới thiệu sản phẩm và các slide trình bày bán hàng của bạn.

Chỉ cần thêm biểu đồ vào bản trình bày của bạn và sẵn sàng thuyết phục các bên liên quan hoặc khách hàng tiềm năng rằng bạn có sản phẩm hoàn hảo để giải quyết vấn đề của họ.

Bạn có thể sử dụng mẫu này để so sánh các tính năng của các sản phẩm khác nhau hoặc tùy chỉnh mẫu để so sánh các kế hoạch giá khác nhau cho cùng một sản phẩm.

Mẫu biểu đồ so sánh sản phẩm này có ba hoặc bốn cột để bạn có thể chọn số lượng tùy chọn muốn so sánh. Mẫu này còn có hệ thống mã màu đèn giao thông — đỏ, vàng và xanh lá cây — để giúp bạn hình dung mức độ tốt của các tính năng trên mỗi sản phẩm.

Sau khi định dạng trang chiếu này, bạn sẽ có thể nhìn một cái là biết sản phẩm nào là sản phẩm phù hợp!

8. Mẫu biểu đồ so sánh tính năng Excel của Vertex42

nguồn: Vertex42

Nếu bạn đã sử dụng bảng tính Excel cơ bản để so sánh các sản phẩm, mẫu Excel này sẽ là một bước tiến lớn.

Bạn có thể sử dụng biểu đồ này cho nhiều mục đích so sánh khác nhau, từ việc so sánh sản phẩm của bạn với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh đến việc nêu tóm tắt các tính năng của các kế hoạch giá khác nhau, nhưng biểu đồ này đặc biệt hữu ích cho việc phân tích cạnh tranh trước khi bạn mua một sản phẩm mới.

Mẫu Excel này có thể tùy chỉnh cao, vì vậy bạn có thể xếp hạng các tính năng bằng cách đánh dấu hoặc X (để cho biết sản phẩm có cung cấp tính năng đó hay không), hoặc bạn có thể sử dụng hệ thống xếp hạng bằng các biểu tượng sao, kim cương, biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột. Ngoài ra, bạn có thể thêm văn bản và số để giải thích chi tiết về các tính năng được cung cấp.

Ngoài ra, bạn có thể thêm bao nhiêu cột sản phẩm tùy thích, vì vậy đây là mẫu tuyệt vời để so sánh nhiều tùy chọn trong một trường đông đúc.

9. Mẫu biểu đồ so sánh trống của Tài liệu Google bởi Template.net

qua Template. net

Để có một lựa chọn đơn giản và dễ hiểu khác, ví dụ này cung cấp định dạng bảng cơ bản với tất cả thông tin được để trống. Bạn quyết định cách điền thông tin vào bảng.

Bạn có thể so sánh các sản phẩm phần mềm mà công ty bạn có thể đầu tư, các ngôi nhà bạn xem khi tìm mua nhà hoặc những người bạn đang cân nhắc hẹn hò (như thể cuộc sống của bạn là một bộ phim tình cảm hài).

Vì mẫu này là mẫu mở, bạn cũng có thể điền vào các ô tùy ý. Thêm thông tin bằng văn bản, hộp kiểm, dấu sao hoặc hệ thống biểu tượng cảm xúc cá nhân mà ngay cả một chuyên gia mật mã cũng không thể giải mã.

10. Mẫu so sánh song song trong Powerpoint của SlideModel

qua SlideModel

Mẫu này dành cho các nhóm bán hàng và tiếp thị. Được thiết kế đặc biệt để so sánh sản phẩm của công ty bạn với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, mẫu Powerpoint này bao gồm bốn trang chiếu giúp sản phẩm của bạn nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh, để khách hàng tiềm năng có thể thấy rõ ai là số một.

Mẫu này được thiết kế dưới dạng slide Powerpoint để bạn có thể dễ dàng kết hợp vào các bản trình bày bán hàng. Bố cục có thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp, khiến mọi người nghĩ rằng bạn đã thuê một nhà thiết kế để tạo ra nó.

Bạn có thể phác thảo các tính năng chính của sản phẩm và so sánh chúng với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh bằng các dấu X hoặc dấu kiểm đơn giản, hoặc bạn có thể sử dụng biểu đồ phân tán để so sánh chất lượng sản phẩm của bạn với các sản phẩm khác trên thị trường.

Mẫu này cũng có sẵn ở định dạng Keynote hoặc Google Slides.

Ra quyết định tốt hơn với các mẫu so sánh

Một so sánh tốt có thể giúp mọi người đưa ra quyết định tốt hơn.

Cho dù bạn cần mẫu so sánh sản phẩm để đưa ra quyết định nội bộ dễ dàng hơn hay để cho khách hàng tiềm năng thấy tại sao sản phẩm của bạn là lựa chọn tốt nhất cho họ, các mẫu so sánh sản phẩm trên đây sẽ giúp bạn hình dung tất cả các tùy chọn.

Để có thêm cảm hứng khi tạo biểu đồ so sánh, hãy xem cách ClickUp so sánh với các đối thủ cạnh tranh. Khi bạn thấy việc sử dụng các mẫu miễn phí của ClickUp và trực quan hóa dữ liệu của mình ở nhiều định dạng dễ dàng như thế nào, bạn sẽ nhận ra rằng thực sự không có gì có thể so sánh được.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay.