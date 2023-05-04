ClickUp ra mắt Trợ lý AI dựa trên vai trò duy nhất trên thế giới

ClickUp AI loại bỏ sự phỏng đoán khi áp dụng AI cho các loại công việc khác nhau

SAN DIEGO, ngày 4 tháng 5 năm 2023 — ClickUp, nền tảng năng suất giúp tập trung mọi công việc vào một nơi, hôm nay đã công bố sự ra mắt của ClickUp AI — một giải pháp AI đột phá sẽ thay đổi cách mọi người làm việc mãi mãi. Được tích hợp sẵn trên nền tảng ClickUp, ClickUp AI mang đến trải nghiệm được thiết kế riêng biệt nhằm loại bỏ sự phỏng đoán khi áp dụng AI vào công việc cho mọi vai trò.

“Trí tuệ nhân tạo (AI) là công cụ siêu việt về năng suất sẽ định hình thế hệ của chúng ta. Mỗi cá nhân sẽ nhận được lợi ích to lớn từ AI trong tương lai gần,” Zeb Evans, Nhà sáng lập và CEO của ClickUp, cho biết. “Việc tích hợp AI vào nền tảng của chúng tôi là một bước tiến quan trọng hướng tới thực hiện sứ mệnh cách mạng hóa năng suất toàn cầu. Nhân viên trí thức không chỉ tăng tốc các công việc mà còn nâng cao chất lượng đầu ra. Việc áp dụng sớm công nghệ AI đảm bảo các tổ chức có được lợi thế cạnh tranh đáng kể về năng suất và hiệu quả. ”

ClickUp giúp khách hàng vượt qua những ứng dụng cơ bản của AI trong môi trường làm việc. ClickUp đưa hàng chục lệnh AI và các gợi ý tùy chỉnh theo vai trò trực tiếp vào tay người dùng. Kết quả là, ClickUp là nền tảng năng suất duy nhất giúp dễ dàng khai thác giá trị kinh doanh ngay lập tức từ công nghệ AI và mang lại giá trị thực tế cho khách hàng của mình.

Các hàm mới bao gồm:

Hơn 100 công cụ AI được tối ưu hóa cho mọi vai trò và trường hợp sử dụng: Đội ngũ nghiên cứu của ClickUp đã hợp tác với hàng chục chuyên gia chức năng để tạo ra các mẫu câu lệnh được thiết kế sẵn cho hầu hết các trường hợp sử dụng có giá trị cao. Được tối ưu hóa và kiểm thử liên tục, các công cụ AI của ClickUp thu thập chính xác thông tin cần thiết để đảm bảo chất lượng đầu ra cao nhất. Ngoài ra, chúng có thể được tùy chỉnh với các yếu tố như giọng điệu và sự sáng tạo, và kết quả được định dạng sẵn với các cấu trúc nội dung như tiêu đề in đậm hoặc bảng dữ liệu có cấu trúc theo mặc định.

Cải thiện văn bản của bạn: Chọn bất kỳ văn bản nào trong ClickUp – chẳng hạn như tài liệu, bình luận hoặc mô tả tác vụ – và sử dụng thanh công cụ ClickUp AI mới để cải thiện nội dung. Các lệnh phổ biến bao gồm làm cho nội dung dài hơn hoặc ngắn hơn, làm cho nó tốt hơn hoặc đơn giản hóa văn bản.

Hãy để AI dẫn đường : ClickUp AI có thể tạo ra văn bản và nội dung cho bất kỳ chủ đề nào một cách dễ dàng. Tính năng “Viết với AI” sẽ giúp bạn soạn thảo email tiếp theo hoặc phác thảo bài viết blog chỉ trong vài giây!

Loại bỏ các công việc hành chính: Tiết kiệm thời gian và nỗ lực cho cả bạn và nhóm của mình bằng cách tránh việc phải đọc các tài liệu dài dòng. Sử dụng các công cụ AI của ClickUp để tóm tắt và tạo danh sách mục , giúp bạn có được bản tóm tắt nhanh chóng hoặc trích xuất các bước tiếp theo từ bất kỳ văn bản nào một cách dễ dàng.

💡 Điểm nhấn tính năng: ClickUp Brain Max và AI AgentsClickUp AI không chỉ phản hồi – nó còn suy luận. Với ClickUp Brain Max, người dùng có thể tận dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để ghi lại ý tưởng, ghi chú cuộc họp hoặc cập nhật dự án chi tiết ngay lập tức, biến suy nghĩ thành các công việc và tài liệu có cấu trúc. Kết hợp với ClickUp AI Agents, các quy trình làm việc này vượt xa tự động hóa cơ bản – các agent có thể ưu tiên công việc, hiển thị bối cảnh và thích ứng với mục tiêu thay đổi, đồng thời duy trì sự đồng bộ công việc giữa các nhóm. Cùng nhau, Brain Max và AI Agents định nghĩa lại năng suất, mang đến cho tổ chức các hệ thống thông minh có khả năng dự đoán trước, không chỉ tuân theo chỉ dẫn.

ClickUp là nền tảng năng suất được lựa chọn bởi gần hai triệu nhóm trên toàn thế giới. Thực hiện sứ mệnh của công ty là tiết kiệm thời gian cho mọi người để làm cho thế giới trở nên năng suất hơn, dưới đây là một số ví dụ về cách các nhóm có thể tận dụng sức mạnh của ClickUp AI trong quy trình làm việc của mình:

clickUp AI đã mang lại những kết quả tuyệt vời cho cộng đồng, khách hàng và bản thân tôi. Nó đã hỗ trợ đội ngũ của chúng tôi bằng cách soạn thảo email, chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các công việc có thể thực hiện, tạo ra Quy trình Hoạt động Tiêu chuẩn (SOP), và thậm chí giúp chúng tôi phát triển ý tưởng và viết kịch bản nội dung,” Yvi Heimann, Chuyên gia Tối ưu Hiệu quả Kinh doanh tại Ask Yvi, chia sẻ. “Chúng tôi đã có thể giảm một nửa thời gian dành cho một số quy trình làm việc bằng cách tận dụng AI ngay trong ClickUp. Điều này thực sự đáng kinh ngạc!”

ClickUp AI hiện có sẵn cho tất cả khách hàng sử dụng kế hoạch dịch vụ trả phí với giá $5 mỗi người dùng mỗi tháng. Để tìm hiểu thêm về ClickUp AI, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

*giới thiệu về ClickUp

ClickUp là nền tảng năng suất tất cả trong một duy nhất trên thế giới, linh hoạt theo cách mọi người muốn làm việc. Nó thay thế tất cả các công cụ năng suất riêng lẻ tại nơi làm việc bằng một nền tảng thống nhất duy nhất, bao gồm quản lý dự án, hợp tác tài liệu, bảng trắng, bảng tính và mục tiêu. Được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại San Diego, ClickUp có sứ mệnh làm cho thế giới trở nên năng suất hơn. Là một trong những công ty SaaS phát triển nhanh nhất thế giới, ClickUp đã giúp hơn 8 triệu người dùng trong 1,6 triệu nhóm sống một cuộc sống năng suất hơn và tiết kiệm ít nhất một ngày mỗi tuần. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.clickup.com.