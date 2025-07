Top 10 đối thủ cạnh tranh và giải pháp thay thế Okta cho quản lý danh tính vào năm 2025

Okta là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực quản lý danh tính, nhờ vào tính năng đăng nhập một lần, xác thực đa yếu tố và các công cụ vòng đời người dùng vững chắc.

Đây là một trong những nền tảng hàng đầu để quản lý truy cập an toàn và bảo mật dữ liệu nhạy cảm.

Tuy nhiên, mặc dù có nhiều điểm mạnh, giá của Okta có thể tăng cao khi bạn mở rộng quy mô. Quá trình thiết lập phức tạp, tùy chỉnh và tích hợp có phần giới hạn. Nếu đây là những yếu tố khiến bạn không thể sử dụng, bạn vẫn có các lựa chọn khác.

Có một số lựa chọn thay thế Okta mạnh mẽ, cung cấp tính linh hoạt cao hơn, giá cả hợp lý và các tính năng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong blog này, chúng tôi sẽ khám phá các lựa chọn thay thế Okta hàng đầu — từ các giải pháp doanh nghiệp giàu tính năng đến các tùy chọn mã nguồn mở linh hoạt — để giúp bạn tìm ra công cụ quản lý danh tính và truy cập phù hợp cho tổ chức của mình.

Những yếu tố cần xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế Okta?

Chọn bừa một giải pháp thay thế Okta không phải là quyết định tốt nhất.

Khoảng 90% doanh nghiệp báo cáo rằng thông tin đăng nhập của họ xuất hiện trong nhật ký của phần mềm đánh cắp thông tin trước khi xảy ra vi phạm bảo mật. Đây là một dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Để tránh tình trạng lộn xộn như vậy và tăng cường bảo mật tổng thể, bạn cần một giải pháp quản lý truy cập đáp ứng tất cả các yêu cầu, như:

Dễ sử dụng và triển khai: Cung cấp thiết lập và quản lý dễ dàng mà không cần một nhóm chuyên gia, với giao diện người dùng gọn gàng và bảng điều khiển quản trị viên trực quan giúp cải thiện hoạt động hàng ngày

Khả năng mở rộng: Hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp khi quy mô kinh doanh mở rộng, dù bạn có 50 hay 5.000 người dùng, đồng thời giữ chi phí ở mức hợp lý

Bảo mật và tuân thủ: Cung cấp xác thực đa yếu tố mạnh mẽ, kiểm soát truy cập người dùng dựa trên vai trò, Cung cấpxác thực đa yếu tố mạnh mẽ, kiểm soát truy cập người dùng dựa trên vai trò, nhật ký kiểm tra , mã hóa dữ liệu, phát hiện mối đe dọa nâng cao, đánh dấu nhật ký trộm cắp và tuân thủ SOC 2, HIPAA và GDPR

Hỗ trợ SSO và liên kết: Cho phép đăng nhập một lần và liên kết danh tính liền mạch thông qua các tiêu chuẩn như SAML và OIDC, đồng thời duy trì kiểm soát xác thực tập trung

Tích hợp: Kết nối trơn tru với hệ thống công nghệ của bạn — hệ thống nhân sự, nền tảng đám mây và công cụ năng suất — bằng cách sử dụng các kết nối và API được tạo sẵn để giảm thiểu công việc thủ công

Tùy chỉnh và linh hoạt: Cho phép tinh chỉnh luồng người dùng, màn hình đăng nhập và chính sách truy cập để phù hợp hơn với logic kinh doanh của bạn

Thân thiện với nhà phát triển: Cung cấp API, SDK và tài liệu rõ ràng để hỗ trợ xây dựng hệ thống Cung cấp API, SDK và tài liệu rõ ràng để hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý quy trình công việc tùy chỉnh và nhúng các tính năng nhận dạng vào ứng dụng của bạn

Giá cả minh bạch: Cung cấp các mô hình giá cả rõ ràng, linh hoạt — ưu tiên dựa trên mức sử dụng hoặc theo cấp — cùng với các tiện ích bổ sung tùy chọn để bạn chỉ phải trả cho những gì bạn cần

👀 Bạn có biết? Các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại đã tăng 58%. Nếu bạn chưa đầu tư vào phần mềm quản lý danh tính và truy cập (IAM), thì bây giờ là lúc thích hợp.

10 giải pháp thay thế Okta tốt nhất trong nháy mắt

Dưới đây là tổng quan về các lựa chọn thay thế Octa hàng đầu, dựa trên cấu trúc, tính năng chính và giá cả của chúng.

10 giải pháp thay thế Okta tốt nhất

Bây giờ bạn đã biết những yếu tố cần xem xét trước khi chọn giải pháp quản lý truy cập.

Hãy cùng xem một số đối thủ cạnh tranh của Okta phù hợp với yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ so sánh các tính năng, giới hạn, giá cả và mọi thứ khác của họ để giúp bạn tìm ra nền tảng phù hợp.

1. Ping Identity (Tốt nhất để bảo mật danh tính khách hàng cho nền tảng SaaS)

qua Ping Identity

Khoảng 94% tổ chức cho biết khách hàng của họ sẽ không mua hàng nếu họ không bảo vệ dữ liệu cá nhân một cách đầy đủ. Trong khi Okta cung cấp bảo vệ danh tính vững chắc, Ping Identity còn tiến thêm một bước với tính năng quản lý danh tính và truy cập của khách hàng. Nó cung cấp kiểm soát truy cập chi tiết, xác thực nhận biết rủi ro và MFA thích ứng, giúp bạn bảo mật dữ liệu khách hàng tại mọi điểm tiếp xúc mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Không giống như Okta, Ping mang đến cho bạn sự linh hoạt hơn trong cách triển khai hệ thống nhận dạng. Dù là tại chỗ, trên đám mây hay trong môi trường hỗn hợp, Ping là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp SaaS có nhu cầu cơ sở hạ tầng phức tạp.

Ping cũng hỗ trợ đăng nhập một lần, xác thực không cần mật khẩu, liên kết danh tính (SAML, OIDC) và quản lý danh tính nhân viên. Kiến trúc API-first giúp nó có thể tùy chỉnh và điều chỉnh cao với các ứng dụng doanh nghiệp khác.

Các tính năng tốt nhất của Ping Identity

Tích hợp dễ dàng với API, hệ thống cũ và ứng dụng hiện đại

Phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực với phân tích được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI)

Đơn giản hóa quy trình công việc nhận dạng với API mở

Áp dụng chính sách theo thời gian thực trên các điểm tiếp xúc danh tính cho cả khách hàng và nhân viên

Hỗ trợ danh tính phi tập trung để người dùng có thể kiểm soát dữ liệu của mình tốt hơn và cung cấp tính năng đăng nhập một lần liền mạch trên các ứng dụng và nền tảng

Giới hạn của Ping Identity

Các tính năng Ping Authorize và Ping Directory có thể khá phức tạp

Tính năng đồng bộ hóa truy cập thời gian thực thường chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh của Okta

Giá cả của Ping Identity

Khách hàng:

Cơ bản: Bắt đầu từ $35.000/năm

Ưu đãi: Bắt đầu từ $50.000/năm

Nhân sự:

Cần thiết: 3 USD/tháng cho mỗi người dùng

Cộng thêm: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Ping Identity

G2: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Ping Identity?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Một trong những tính năng hữu ích nhất mà tôi tìm thấy về ping indentity là nó cung cấp nhiều giải pháp cho người dùng cho SaaS (Bảo mật như một dịch vụ), các sản phẩm ping identities như ping federate, ping access, ping directory và ping id là những sản phẩm mà tôi đã làm việc và thấy chúng rất thân thiện với người dùng cho quản trị viên.

Một trong những tính năng hữu ích nhất mà tôi tìm thấy về ping indentity là nó cung cấp nhiều giải pháp cho người dùng cho SaaS (Bảo mật như một dịch vụ), các sản phẩm ping identities như ping federate, ping access, ping directory và ping id là những sản phẩm mà tôi đã làm việc và thấy chúng rất thân thiện với người dùng cho quản trị viên.

2. SailPoint (Tốt nhất để tự động hóa quyền truy cập và cấp quyền cho người dùng)

qua SailPoint

Trong khi Okta nổi trội trong quản lý truy cập và xác thực người dùng, SailPoint tiến thêm một bước với tự động hóa chứng nhận truy cập định kỳ. Giải pháp này đảm bảo người dùng luôn có mức truy cập phù hợp, giúp bạn đáp ứng các yêu cầu tuân thủ.

SailPoint cũng tự động hóa các quy trình nhập và rời khỏi công ty của người dùng để thay đổi quyền truy cập kịp thời và chính xác khi người dùng gia nhập, chuyển công tác hoặc rời khỏi công ty của bạn. Bạn cũng có được mô hình hóa và quản lý vai trò nâng cao để kiểm soát chính xác quyền truy cập của người dùng, đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có quyền truy cập.

Các tính năng tốt nhất của SailPoint

Quản lý danh tính người dùng trên đám mây và hệ thống tại chỗ

Tự động hóa việc cấp và thu hồi quyền truy cập

Hợp lý hóa việc quản lý truy cập hiệu quả cho tất cả người dùng và thực thi quản trị danh tính mạnh mẽ với các biện pháp kiểm soát dựa trên chính sách

Thực hiện các cuộc đánh giá truy cập định kỳ để đảm bảo tuân thủ và phát hiện, phản ứng kịp thời với các rủi ro truy cập trong thời gian thực

Mô hình hóa và phân công vai trò với các công cụ RBAC nâng cao

Hỗ trợ quản lý thiết bị bằng cách liên kết danh tính với các điểm cuối và duy trì tuân thủ với các báo cáo và kiểm soát nâng cao để kiểm tra tuân thủ CNTT

Giới hạn của SailPoint

Người dùng báo cáo phản hồi chậm hơn từ nhóm kỹ thuật, điều này có thể gây ra trở ngại

Các đánh giá nêu bật một số vấn đề về bộ nhớ cache của công cụ này

Giá cả của SailPoint

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về SailPoint

G2: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về SailPoint?

Một người đánh giá trên Capterra cho biết:

Tôi thích các tính năng chủ động như vi phạm chính sách và nhiều lớp phê duyệt tại thời điểm yêu cầu. Các biện pháp kiểm soát phản ứng như chứng nhận rất hữu ích trong phạm vi người dùng tham gia. Không mở rộng tốt cho môi trường lớn hoặc khi dữ liệu không sạch 100%. Ví dụ, chúng tôi có nhiều tài khoản không liên quan đến nhau và điều này không được xử lý tốt cho chứng nhận.

Tôi thích các tính năng chủ động như vi phạm chính sách và nhiều lớp phê duyệt tại thời điểm yêu cầu. Các biện pháp kiểm soát phản ứng như chứng nhận rất hữu ích trong phạm vi người dùng tham gia. Không mở rộng tốt cho môi trường lớn hoặc khi dữ liệu không sạch 100%. Ví dụ, chúng tôi có nhiều tài khoản không liên quan đến nhau và điều này không được xử lý tốt cho chứng nhận.

🧠 Thông tin thú vị: Khoảng 52% lỗ hổng được phát hiện có liên quan đến các điểm truy cập ban đầu. Đây là lý do tại sao việc kiểm soát chặt chẽ việc tạo, quản lý và hủy kích hoạt danh tính người dùng là rất quan trọng.

3. OneLogin (Tốt nhất cho quản lý vòng đời danh tính)

qua OneLogin

OneLogin là một lựa chọn thay thế Okta đáng tin cậy, đặc biệt nếu bạn muốn quản lý vòng đời người dùng mạnh mẽ hơn với giao diện thân thiện với người dùng. Nó cung cấp cấp phép người dùng động, hủy cấp phép tự động và đồng bộ hóa thư mục thời gian thực trên cả hệ thống đám mây và tại chỗ.

Công cụ này tích hợp chặt chẽ các công cụ bảo mật vòng đời với hệ thống nhân sự, giúp quá trình nhập việc và rời việc diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Nó cũng tăng cường quản lý truy cập với Xác thực SmartFactor, vượt xa MFA tiêu chuẩn bằng cách đánh giá mức độ tin cậy của thiết bị, địa điểm và hành vi của người dùng. Vigilance AI tích hợp sẵn giám sát hoạt động đăng nhập trong thời gian thực để phát hiện và phản hồi các mối đe dọa danh tính, trong khi việc thực thi chính sách thích ứng giúp tăng cường bảo mật mà không làm chậm tốc độ làm việc của nhóm bạn.

Các tính năng tốt nhất của OneLogin

Hợp lý hóa quyền truy cập với đăng nhập một lần trên tất cả các ứng dụng và thiết bị

Quản lý truy cập đặc quyền an toàn với kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và nhật ký kiểm tra

Đơn giản hóa việc cấp và thu hồi quyền sử dụng cho người dùng với quy trình làm việc tự động

Giảm khối lượng công việc của bộ phận CNTT bằng cách giảm thiểu các yêu cầu và phê duyệt truy cập thủ công

Nâng cao khả năng tuân thủ với báo cáo tích hợp và đánh giá quyền truy cập

Giới hạn của OneLogin

Bạn có thể cần phần mở rộng cho một số tính năng quản trị nâng cao

Các tính năng MFA đôi khi có thể gặp lỗi

Giá cả của OneLogin

Nâng cao: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên gia: 21 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhận dạng B2B: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về OneLogin

G2: 4.4/5 (280+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về OneLogin?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Giao diện người dùng dễ sử dụng và có tất cả các tính năng có thể giúp tổ chức của bạn đạt được mục tiêu SSO. Ngoài ra, nó còn có một số tính năng rất tiện lợi như SSO cho máy tính để bàn và smarthooks, có thể mang lại giá trị gia tăng và cải thiện trải nghiệm người dùng cuối.

Giao diện người dùng dễ sử dụng và có tất cả các tính năng có thể giúp tổ chức của bạn đạt được mục tiêu SSO. Ngoài ra, nó còn có một số tính năng rất tiện lợi như SSO cho máy tính để bàn và smarthooks, có thể mang lại giá trị gia tăng và cải thiện trải nghiệm người dùng cuối.

4. Auth0 (Tốt nhất cho xác thực có thể tùy chỉnh cho nhà phát triển)

qua Auth0

Các tác nhân đe dọa thực hiện 11,5 cuộc tấn công mỗi phút và với quyền truy cập vào mã nguồn, cơ sở hạ tầng và các hệ thống quan trọng, các nhà phát triển là mục tiêu có giá trị cao. Nền tảng quản lý truy cập mà bạn chọn phải có các tính năng tập trung vào nhà phát triển và Okta có thể không đáp ứng được yêu cầu này.

Auth0 — hiện là một phần của Okta nhưng vẫn hoạt động độc lập — cung cấp phương pháp tiếp cận tập trung vào nhà phát triển hơn so với công ty mẹ. API mạnh mẽ và SDK linh hoạt của Auth0 cho phép các nhóm phát triển của bạn tích hợp danh tính vào ứng dụng một cách liền mạch mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm và bảo mật của người dùng. Trong khi Okta tập trung hơn vào doanh nghiệp và cứng nhắc, Auth0 cung cấp cho nhà phát triển các công cụ và sự tự do để xây dựng các luồng xác thực an toàn cho các trường hợp sử dụng cụ thể của họ.

Phần mềm này cũng cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ khác, như phát hiện sự bất thường, bảo vệ bot và ngăn chặn tấn công brute-force. Các công cụ này giúp bạn chủ động chặn các mối đe dọa trước khi chúng leo thang.

Các tính năng tốt nhất của Auth0

Xây dựng luồng đăng nhập tùy chỉnh với API và SDK mạnh mẽ và bảo mật ứng dụng với các tùy chọn đăng nhập không cần mật khẩu, sinh trắc học và mạng xã hội

Tùy chỉnh logic xác thực bằng các quy tắc và hành động

Phát hiện và chặn các mối đe dọa với tính năng phát hiện bất thường, bảo vệ bot và các biện pháp phòng ngừa bảo mật dữ liệu tích hợp sẵn

Quản lý các ứng dụng đa người dùng với kho lưu trữ người dùng riêng biệt

Phân loại người dùng với tính năng phân khúc người dùng nâng cao và gắn thẻ siêu dữ liệu

Tích hợp danh tính nhanh chóng với hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và khung công tác

Mở rộng xác thực trên các ứng dụng toàn cầu với tính sẵn sàng cao

Giới hạn của Auth0

Các gói miễn phí và cấp thấp hơn có giới hạn API nghiêm ngặt

Đồng bộ hóa với các tích hợp của bên thứ ba có thể khó khăn

Giá cả của Auth0

B2B Lên đến 25.000 MAU: Miễn phí vĩnh viễn Essential: 150 USD/tháng Professional: 800 USD/tháng Enterprise: Giá tùy chỉnh

Lên đến 25.000 MAU: Miễn phí vĩnh viễn

Cơ bản: $150/tháng

Chuyên nghiệp: $800/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

B2C Lên đến 25.000 MAU: Miễn phí vĩnh viễn Essential: 35 USD/tháng Professional: 240 USD/tháng Enterprise: Giá tùy chỉnh

Lên đến 25.000 MAU: Miễn phí vĩnh viễn

Cơ bản: $35/tháng

Chuyên nghiệp: $240/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Lên đến 25.000 MAU: Miễn phí vĩnh viễn

Cơ bản: $150/tháng

Chuyên nghiệp: $800/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Lên đến 25.000 MAU: Miễn phí vĩnh viễn

Cơ bản: $35/tháng

Chuyên nghiệp: $240/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Auth0

G2: 4.3/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (120+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Auth0?

Một người đánh giá trên Capterra viết:

An toàn, rất an toàn. Tôi không cần phải viết mã thủ công cho các tính năng như giới hạn API, xác thực đa yếu tố và các tính năng tương tự. Tất cả đều có sẵn trong gói. Giá cả. Rất tiếc phải nói điều này, nhưng nếu so sánh giá của Auth0 với một công ty khởi nghiệp, tôi sẽ đề xuất một lựa chọn rẻ hơn để thử nghiệm. Mọi thứ đều tốt với Auth0, trừ giá cả.

An toàn, rất an toàn. Tôi không cần phải mã hóa thủ công các tính năng như giới hạn API, xác thực đa yếu tố và các tính năng tương tự. Tất cả đều có sẵn ngay từ đầu. Giá cả. Rất tiếc phải nói điều này, nhưng nếu so sánh giá của Auth0 với một công ty khởi nghiệp, tôi sẽ đề xuất một lựa chọn rẻ hơn để thử nghiệm. Mọi thứ đều tốt với Auth0, trừ giá cả.

👀 Bạn có biết? Hiện nay, số lượng danh tính máy móc đã vượt qua số lượng danh tính con người với tỷ lệ 80:1.

5. Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp sử dụng hệ sinh thái Microsoft)

Microsoft Azure Active Directory (hiện là Microsoft Entra ID) nổi bật là nền tảng bảo mật danh tính hàng đầu với khả năng tích hợp tốt hơn trên các hệ sinh thái doanh nghiệp so với Okta. Được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng đám mây mạnh mẽ của Microsoft, phần mềm này cho phép đăng nhập một lần (SSO) liền mạch, xác thực đa yếu tố và truy cập có điều kiện, được tích hợp sẵn trong môi trường Microsoft 365, Azure và Windows.

Không giống như Okta, Microsoft Azure Active Directory là một phần của hệ thống bảo mật và năng suất rộng lớn hơn. Nó cũng cung cấp các chính sách truy cập có điều kiện chi tiết và xác thực dựa trên rủi ro thích ứng. Giải pháp thay thế Okta này đặc biệt phù hợp nếu bạn đã sử dụng hệ sinh thái Microsoft.

Các tính năng tốt nhất của Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Áp dụng chính sách truy cập có điều kiện dựa trên rủi ro của người dùng và thiết bị theo thời gian thực, đồng thời tự động hóa việc cấp quyền cho người dùng, đánh giá quyền truy cập và quy trình công việc trong vòng đời

Sử dụng xác thực không cần mật khẩu với FIDO2, sinh trắc học và Microsoft Authenticator

Theo dõi và phản ứng với các mối đe dọa danh tính bằng Microsoft Defender và Sentinel

Tích hợp sâu với Microsoft 365 để mở khóa các tính năng của Microsoft Teams như quyền truy cập khách an toàn và quyền truy cập ứng dụng cụ thể

Đơn giản hóa việc tuân thủ với các công cụ báo cáo và quản trị tích hợp sẵn

Giới hạn của Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Truy cập đầy đủ các tính năng bị giới hạn nếu các công cụ Microsoft không phải là hệ sinh thái chính của bạn

Các doanh nghiệp nhỏ có thể cảm thấy quá tải với quá nhiều tính năng

Giá dịch vụ Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

50.000 MAU đầu tiên: Miễn phí

Premium 1 (hơn 50.000 MAUs): $0.00325/MAUs

Premium 2 (hơn 50.000 MAUs): $0.01625/MAUs

Đánh giá và nhận xét về Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

G2: 4.4/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nó rất hữu ích trong quá trình quản lý người dùng và kiểm soát miền của công ty chúng tôi. Ngoài ra, nó rất dễ tích hợp với các hệ thống khác nhau. Ví dụ, nó có thể được tích hợp với O365 bằng cách viết bất kỳ chính sách nào.

Nó rất hữu ích trong quá trình quản lý người dùng và kiểm soát miền của công ty chúng tôi. Ngoài ra, nó rất dễ tích hợp với các hệ thống khác nhau. Ví dụ, nó có thể được tích hợp với O365 bằng cách viết bất kỳ chính sách nào.

6. JumpCloud (Tốt nhất để triển khai mô hình bảo mật không tin cậy)

qua JumpCloud

Lạm dụng thông tin đăng nhập đặc quyền kích hoạt 74% tất cả các vi phạm dữ liệu. JumpCloud giúp giảm thiểu rủi ro này với mô hình bảo mật không tin cậy. Nó liên tục xác minh danh tính người dùng, tình trạng thiết bị và bối cảnh truy cập trước khi cấp quyền truy cập, giảm bề mặt tấn công ở mỗi bước.

So với cách tiếp cận nhận dạng riêng biệt của Okta, JumpCloud hợp nhất quản lý người dùng, bảo mật thiết bị và kiểm soát truy cập vào một nền tảng đám mây duy nhất. Nhóm CNTT của bạn có thể hiển thị và kiểm soát hoàn toàn mà không cần thêm sự phức tạp.

JumpCloud cũng đơn giản hóa quyền truy cập an toàn của nhà cung cấp với các quyền truy cập chi tiết, có thời hạn và thực thi chính sách tập trung. Ngoài ra, tính năng quản lý điểm cuối đa nền tảng (Windows, macOS, Linux) khiến JumpCloud trở thành đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Okta trong môi trường lai.

Các tính năng tốt nhất của JumpCloud

Quản lý người dùng, thiết bị và quyền truy cập từ một bảng điều khiển duy nhất dựa trên đám mây

Kích hoạt hỗ trợ đa nền tảng cho các hệ thống Windows, macOS và Linux

Cung cấp ủy quyền từ xa an toàn với quyền truy cập chi tiết dựa trên vai trò và quyền truy cập của người dùng

Hợp lý hóa quyền truy cập của nhà cung cấp với thông tin đăng nhập có giới hạn thời gian và dấu vết kiểm tra

Tích hợp SSO và MFA trên các ứng dụng đám mây và tại chỗ

Tự động hóa việc cấp và thu hồi quyền sử dụng cho người dùng trên các dịch vụ

Áp dụng chính sách thống nhất trên tất cả thiết bị cho việc vá lỗ hổng, mã hóa và tuân thủ quy định

Giới hạn của JumpCloud

Việc thiết lập ban đầu có thể phức tạp nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm với phần mềm quản lý truy cập

Cài đặt sẵn cho đăng nhập một lần không phải lúc nào cũng chính xác và cần điều chỉnh

Giá cả của JumpCloud

Quản lý thiết bị: 11 USD/tháng cho mỗi người dùng

SSO: 13 USD/tháng cho mỗi người dùng

Thư mục cốt lõi: 15 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Dành cho MSP: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về JumpCloud

G2: 4.5/5 (3.200+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (200+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về JumpCloud?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi đã sử dụng Jumpcloud như một giải pháp IAM tập trung để quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng và quản lý thiết bị, đồng thời đã làm việc nhiều để tích hợp các ứng dụng nhằm kích hoạt chức năng SSO, giúp người dùng truy cập các tính năng một cách mượt mà và ổn định.

Tôi đã sử dụng Jumpcloud như một giải pháp IAM tập trung để quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng và quản lý thiết bị, đồng thời đã làm việc nhiều để tích hợp các ứng dụng nhằm kích hoạt chức năng SSO, giúp người dùng truy cập các tính năng một cách mượt mà và ổn định.

7. Keycloak (Tốt nhất cho việc tự triển khai giải pháp quản lý danh tính và truy cập)

qua Keycloak

Một trong những nhược điểm lớn nhất của Okta là tính cứng nhắc, khiến việc tùy chỉnh trở nên khó khăn. Mặt khác, Keycloak là nền tảng quản lý truy cập mã nguồn mở, cung cấp tính linh hoạt cao và khả năng tự lưu trữ hoàn toàn mà không bị ràng buộc với nhà cung cấp và phí cấp phép. Nền tảng này rất phù hợp với các tổ chức muốn kiểm soát, tiết kiệm chi phí và bảo mật trong môi trường tự quản lý hoàn toàn.

Nền tảng quản lý truy cập này tích hợp liền mạch với LDAP và Active Directory, hỗ trợ các nhà cung cấp danh tính tùy chỉnh và điều chỉnh luồng đăng nhập và giao diện người dùng để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các tính năng tốt nhất của Keycloak

Triển khai các giao thức tiêu chuẩn như OAuth2, OpenID Connect và SAML

Áp dụng xác thực đa yếu tố để tăng cường bảo mật

Tùy chỉnh luồng đăng nhập, chủ đề và giao diện người dùng

Quản lý người dùng, vai trò và quyền truy cập thông qua bảng điều khiển quản trị viên trung tâm

Hỗ trợ đăng nhập qua mạng xã hội với các nhà cung cấp như Google, Facebook và Twitter

Triển khai tại chỗ hoặc trong bất kỳ môi trường đám mây nào để kiểm soát hoàn toàn

Tự động hóa việc cấp quyền cho người dùng với dịch vụ môi giới và liên kết danh tính

Mở rộng chức năng bằng cách sử dụng plugin tùy chỉnh và API REST

Giới hạn của Keycloak

Có đường cong học tập dốc cho thiết lập và tùy chỉnh

Bạn có thể cần chuyên gia nội bộ để quản lý và duy trì

Giá cả của Keycloak

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Keycloak

G2: Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế nói gì về Keycloak?

Một người dùng Reddit đánh giá:

Việc thiết lập ban đầu hơi khó chịu, nhưng không quá phức tạp. Tôi chưa bao giờ phải bảo trì sau khi cài đặt/cấu hình ban đầu. Tôi đã sử dụng nó trong 3 năm qua. Tôi phải nói rằng quá trình khởi động (nếu bạn cần khởi động lại) khá chậm, mặc dù tôi chưa khám phá bất kỳ loại thiết lập HA nào.

Việc thiết lập ban đầu hơi khó chịu, nhưng không quá phức tạp. Tôi chưa bao giờ phải bảo trì sau khi cài đặt/cấu hình ban đầu. Tôi đã sử dụng nó trong 3 năm qua. Tôi phải nói rằng quá trình khởi động (nếu bạn cần khởi động lại) khá chậm, mặc dù tôi chưa khám phá bất kỳ loại thiết lập HA nào.

📖 Cũng nên đọc: Ví dụ về quy trình công việc và trường hợp sử dụng

qua CyberArk

Khoảng 68% công ty cho biết sự đồng bộ kém giữa phần mềm quản lý danh tính, công cụ bảo mật và hệ thống bảo mật làm suy yếu khả năng phát hiện các cuộc tấn công của họ. CyberArk thu hẹp khoảng cách quan trọng này, cung cấp một giải pháp thay thế Okta mạnh mẽ hơn bằng cách kết hợp quản lý truy cập đặc quyền với bảo mật danh tính nâng cao.

Nó tích hợp trơn tru với một phạm vi rộng các công cụ CNTT và bảo mật, mang đến cho bạn khả năng hiển thị và kiểm soát tốt hơn trong toàn bộ môi trường của bạn. Ngoài ra, kiến trúc có thể mở rộng của nó hỗ trợ triển khai kết hợp và đám mây, khiến nó trở thành sự lựa chọn phù hợp cho nhu cầu phát triển của tổ chức.

Các tính năng tốt nhất của CyberArk

Bảo vệ tài khoản đặc quyền với các tính năng kiểm soát truy cập nâng cao

Giám sát và ghi lại các phiên đặc quyền trong thời gian thực

Tự động hóa phát hiện và phản hồi mối đe dọa đối với việc lạm dụng thông tin xác thực

Bảo mật truy cập từ xa của nhà cung cấp và bên thứ ba với quyền truy cập chi tiết

Sử dụng các tác nhân AI an toàn để đánh dấu và xử lý mọi truy cập trái phép trong thời gian thực

Thiết lập lưu trữ và luân chuyển mật khẩu cho các tài khoản nhạy cảm

Giới hạn của CyberArk

Hệ thống xoay vòng mật khẩu thường gặp lỗi

Rất khó tìm thấy các thủ tục cụ thể trong tài liệu kiểm soát sản phẩm

Giá cả của CyberArk

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CyberArk

G2: 4.4/5 (190+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về CyberArk?

Một người đánh giá trên Capterra viết:

Thật tốt khi tất cả tài khoản và mật khẩu của bạn được tập trung một cách an toàn, trang web rất trực quan và thân thiện với người dùng. Điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng, việc đồng bộ mật khẩu cho một vài tài khoản không hoạt động và chúng tôi phải liên hệ với nhóm quản trị viên cyberark để kiểm tra.

Thật tốt khi tất cả tài khoản và mật khẩu của bạn được tập trung một cách an toàn, trang web này rất trực quan và thân thiện với người dùng. Điều này không xảy ra thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng, việc đồng bộ mật khẩu cho một vài tài khoản không hoạt động và chúng tôi phải liên hệ với nhóm quản trị viên cyberark để kiểm tra.

🧠 Thông tin thú vị: Mật khẩu phổ biến nhất trên thế giới vẫn là “123456”. Mặc dù liên tục có cảnh báo về tính dễ bị tấn công, mật khẩu này vẫn được sử dụng bởi hơn 23 triệu tài khoản trên toàn cầu.

9. ManageEngine (Tốt nhất cho các nhóm CNTT hỗn hợp)

qua ManageEngine

ManageEngine tích hợp quản lý thiết bị với truy cập danh tính, cung cấp khả năng kiểm soát liền mạch đối với người dùng và điểm cuối.

Ngoài quản lý danh tính và truy cập, bạn còn được sử dụng tính năng đăng nhập một lần, xác thực đa yếu tố và theo dõi kiểm tra chi tiết. Giải pháp này hỗ trợ môi trường kết hợp với tích hợp tại chỗ và đám mây, đồng thời cung cấp tính năng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò mạnh mẽ.

Bạn thậm chí có thể xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh ít mã để quản lý bảo mật và triển khai chúng tại chỗ.

Các tính năng tốt nhất của ManageEngine

Hỗ trợ môi trường CNTT hỗn hợp với các tùy chọn triển khai linh hoạt

Tích hợp mượt mà với Active Directory, Azure AD và LDAP

Theo dõi hoạt động đăng nhập và tạo báo cáo kiểm tra chi tiết

Áp dụng kiểm soát truy cập dựa trên vai trò để thực thi đặc quyền tối thiểu

Giới hạn của ManageEngine

Một số công việc cấu hình nâng cao, như tích hợp plugin tùy chỉnh, cần thêm tài liệu và hỗ trợ trực tiếp

Phần mềm quản lý danh tính này có giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh khác của Okta

Giá cả của ManageEngine

Chuyên nghiệp: Bắt đầu từ 104 USD/tháng cho đám mây

Enterprise: Bắt đầu từ 124 USD/tháng cho đám mây

UEM : Bắt đầu từ 139 USD/tháng cho đám mây

Bảo mật: Bắt đầu từ 205 USD/tháng cho đám mây

(Chỉ có giá hàng năm và vĩnh viễn cho phiên bản tại chỗ)

Đánh giá và nhận xét về ManageEngine

G2: 4.4/5 (2.600+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (220+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ManageEngine?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Khả năng tự động sao lưu cấu hình đảm bảo tuân thủ và cung cấp theo dõi thay đổi thời gian thực trên các thiết bị mạng, đồng thời có giao diện thân thiện với người dùng.

Khả năng tự động sao lưu cấu hình đảm bảo tuân thủ và cung cấp theo dõi thay đổi thời gian thực trên các thiết bị mạng, đồng thời có giao diện thân thiện với người dùng.

10. Cisco Duo (Tốt nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo)

qua Cisco Duo

Các cuộc tấn công lừa đảo dựa trên thông tin đăng nhập đã tăng 703% và chỉ dựa vào Okta có thể không đủ để bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Bạn cần một giải pháp quản lý danh tính ưu tiên phòng chống lừa đảo bằng quản lý danh tính. Cisco Duo cung cấp chính xác điều đó.

Duo rất thân thiện với người dùng và cung cấp xác thực đa yếu tố chống lừa đảo. Với sự hỗ trợ cho FIDO2 và WebAuthn, Duo giúp chặn truy cập, ngay cả khi thông tin đăng nhập bị đánh cắp. Được hỗ trợ bởi hệ sinh thái bảo mật mạnh mẽ của Cisco, Duo còn cung cấp chính sách truy cập thích ứng, kiểm tra tình trạng thiết bị và tích hợp liền mạch với cả ứng dụng đám mây và ứng dụng tại chỗ.

Các tính năng tốt nhất của Cisco Duo

Áp dụng chính sách truy cập thích ứng dựa trên rủi ro của người dùng và thiết bị

Kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi cấp quyền truy cập ứng dụng

Kích hoạt SSO an toàn trên các ứng dụng đám mây và tại chỗ

Tích hợp dễ dàng với VPN, RDP, nền tảng đám mây và hệ thống cũ

Giới hạn của Cisco Duo

Nền tảng này dựa vào các nhà cung cấp danh tính bên thứ ba để cung cấp dịch vụ thư mục đầy đủ

Báo cáo cơ bản có thể không đáp ứng đủ yêu cầu tuân thủ phức tạp

Giá cả của Cisco Duo

Miễn phí vĩnh viễn

Essentials: 3 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ưu điểm: 6 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premier: 9 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Cisco Duo

G2: 4.5/5 (390+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (530+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Cisco Duo?

Một đánh giá từ TrustRadius cho biết:

Ứng dụng dành cho người dùng cuối rất dễ sử dụng. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được phàn nàn từ các thành viên nhóm không am hiểu công nghệ về việc gặp khó khăn khi sử dụng Cisco Duo. Kiểm soát quản trị tổng thể là tốt, nhưng tôi đề xuất cung cấp thêm các tính năng kiểm soát như khả năng tùy chỉnh thời gian chờ cho thông báo MFA và thời gian phê duyệt, điều này sẽ hữu ích trong các trường hợp người dùng cần thêm hoặc bớt thời gian để phản hồi.

Ứng dụng dành cho người dùng cuối rất dễ sử dụng. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được phàn nàn từ các thành viên nhóm không am hiểu công nghệ về việc gặp khó khăn khi sử dụng Cisco Duo. Kiểm soát quản trị tổng thể là tốt, nhưng tôi đề xuất cung cấp thêm các tính năng kiểm soát như khả năng cài đặt thời gian chờ tùy chỉnh cho thông báo MFA và thời gian phê duyệt, điều này sẽ hữu ích trong các trường hợp người dùng cần nhiều hoặc ít thời gian hơn để phản hồi.

📖 Cũng nên đọc: Ví dụ về quá trình nhập việc cho nhân viên mới

