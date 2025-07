Các tùy chọn mẫu dòng thời gian PowerPoint miễn phí để theo dõi tiến độ

Không có gì làm khách hàng hài lòng hơn một dòng thời gian dự án rõ ràng, được xác định rõ ràng. Đó là bởi vì 80% dự án không thể hoàn thành đúng thời hạn!

Thay vào đó, dòng thời gian giúp các nhà quản lý dự án điều chỉnh kế hoạch, thay đổi ưu tiên và tập trung nguồn lực vào những nơi quan trọng nhất.

Để công việc của bạn dễ dàng hơn và không phải bắt đầu từ đầu, đây là danh sách các mẫu dòng thời gian PowerPoint hàng đầu được tuyển chọn.

Chúng rất phù hợp cho các bản trình bày kinh doanh, dự án phức tạp và theo dõi các cột mốc quan trọng. Sẵn sàng để bắt đầu? Hãy bắt đầu!

Thường được sử dụng trong lập kế hoạch dự án, thuyết trình kinh doanh và tổng quan chiến lược, các mẫu này giúp bạn dễ dàng trình bày các sự kiện, công việc và ngày tháng quan trọng theo trình tự.

Hãy phân tích các hàm của nó và xem bạn có thể làm gì với nó:

Sau khi phân tích kinh nghiệm của nhiều nhà quản lý dự án, chúng tôi biết rằng một mẫu dòng thời gian PowerPoint tốt phải đơn giản hóa việc trình bày các sự kiện, công việc và cột mốc dự án đồng thời dễ tùy chỉnh.

Cụ thể hơn, các mẫu này nên:

Dưới đây là các mẫu dòng thời gian dự án PowerPoint tốt nhất để giúp công việc của bạn dễ dàng hơn, có tổ chức hơn và rõ ràng hơn về mặt hình ảnh cho bất kỳ bản trình bày nào.

Độ tin cậy và sự đơn giản thường bị đánh giá thấp, nhưng nếu bạn là một chuyên gia doanh nghiệp thực sự, bạn sẽ hiểu giá trị của chúng.

Và mẫu Dòng thời gian lịch sử chuyển màu của Microsoft cũng vậy. Được thiết kế để bao gồm năm năm, mẫu dòng thời gian PowerPoint này sử dụng nền chuyển màu mượt mà để làm nổi bật các sự kiện quan trọng trong lộ trình dự án lịch sử hoặc chiến lược.

Ngoài ra, mẫu này cho phép tùy chỉnh hoàn toàn văn bản, ngày tháng và đồ họa bằng cách sử dụng tab Thiết kế Công cụ SmartArt quen thuộc và khung văn bản. Bạn có thể nhanh chóng điều chỉnh kiểu dòng thời gian, thay đổi màu sắc và chèn nội dung phù hợp chỉ với vài cú nhấp chuột.

Bạn đang lập bản đồ các cột mốc hàng quý hay giới thiệu sự phát triển của sản phẩm? Mẫu dòng thời gian lộ trình sản phẩm PowerPoint của Microsoft là một ví dụ về lộ trình đầy màu sắc và có cấu trúc rõ ràng.

Được thiết kế cho các bản trình bày kinh doanh, mẫu có thể tùy chỉnh hoàn toàn này cho phép người dùng chèn công việc, điều chỉnh kiểu và cá nhân hóa ngày tháng bằng tab Thiết kế SmartArt và ngăn văn bản.

Ngoài ra, mẫu này tích hợp trơn tru với Microsoft PowerPoint và hỗ trợ cộng tác trên Google Slides nếu cần.

Cần kể một câu chuyện kéo dài hàng thập kỷ—hoặc thậm chí hàng thế kỷ? Điều này phổ biến hơn trong môi trường doanh nghiệp so với nhiều người tưởng tượng.

Mẫu dòng thời gian lịch sử PowerPoint của Microsoft giúp bạn dễ dàng vẽ bản đồ tiểu sử, lịch sử thương hiệu hoặc bất kỳ dòng thời gian sự kiện nào. Mẫu này sử dụng ngày tháng lớn, in đậm và hình ảnh để giúp khán giả tập trung vào luồng thông tin.

Chỉ cần kéo, thả và chỉnh sửa — các hàm mẫu Microsoft hoạt động hoàn hảo trong PowerPoint và chuyển sang Google Slides một cách liền mạch để hợp tác công việc.

Các dấu đầu dòng trong PPT nhanh chóng trở nên nhàm chán. Nếu bạn muốn dòng thời gian của mình nổi bật, Mẫu Infographics Dòng thời gian PowerPoint của Slidesgo cung cấp cho bạn rất nhiều tùy chọn đồ họa sáng tạo và đậm nét.

Trước hết, mẫu này có nhiều hình ảnh đa dạng:

Những mẫu này giúp bạn dễ dàng tìm thấy bố cục phù hợp với dự án, chiến dịch hoặc bản trình bày trong lớp học. Ngoài ra, các trang chiếu đầy màu sắc, logic và hoàn hảo để bố cục các bước, cột mốc hoặc sự kiện quan trọng theo các định dạng khác nhau.

Dòng thời gian luôn cần phải rõ ràng và thẳng đứng. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến chúng trông nhàm chán. Vậy, bạn có thể làm gì? Mẫu dòng thời gian thẳng đứng PowerPoint của PresentationGo cung cấp dòng thời gian hình mũi tên thẳng đứng gồm 5 bước giúp hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Được thiết kế để rõ ràng, mỗi cột mốc được đặt dọc theo mũi tên hình chữ V ở giữa với các băng rôn và biểu tượng xen kẽ giúp dòng thời gian dự án của bạn được tổ chức và dễ theo dõi. Hiệu ứng gấp thêm một nét tinh tế, trong khi khung văn bản cung cấp không gian để làm nổi bật ngày, sự kiện hoặc các giai đoạn trong quá trình của bạn.

Tránh tình huống hỗn loạn này với Mẫu dòng thời gian quy trình tuyển dụng PowerPoint của SlideModel. Bố cục 6 bước của mẫu này giúp chia nhỏ quy trình tuyển dụng thành các giai đoạn rõ ràng, dễ theo dõi.

Từ tìm kiếm thị trường đến tuyển dụng cuối cùng, mỗi giai đoạn được hiển thị bằng các biểu tượng trực quan. Hơn nữa, với các trang chiếu có thể chỉnh sửa và định dạng lộ trình có cấu trúc, bạn có thể dễ dàng quản lý nhiều vai trò hoặc đào tạo thành viên mới trong nhóm.

7. mẫu dòng thời gian kế hoạch 30-6-90 ngày của SlideModel. com

Mục đích của kế hoạch 30-60-90 ngày là để có sự rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Đó chính xác là những gì Mẫu dòng thời gian kế hoạch 30-60-90 ngày của SlideModel mang lại.

Với năm tùy chọn bố cục, bao gồm phân cấp dọc, mũi tên phân đoạn và thậm chí cả biểu đồ Gantt, mẫu dòng thời gian PowerPoint này giúp phân chia mục tiêu và công việc trong ba tháng đầu tiên.

Ngoài ra, mỗi cột mốc được xác định rõ ràng để bạn có thể tập trung vào kết quả có thể đo lường, hành động hàng tuần và lập kế hoạch chiến lược.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang dành quá nhiều thời gian cho các khía cạnh chiến thuật của việc thu hút nhân tài, điều này là không bền vững trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng. Tự động hóa các quy trình này sẽ giải phóng thời gian cho các công việc chiến lược hơn.

Nếu ngày của bạn bận rộn với các công việc của nhiều nhóm hoặc dự án (điều thường xảy ra với hầu hết các chuyên gia), Mẫu dòng thời gian lịch trình hàng ngày của SlideModel là một cách thiết thực để hiển thị mọi thứ và quản lý thời gian dự án một cách hiệu quả.

Đầu tiên, mẫu này có dòng thời gian 24 giờ đầy đủ trên một trang chiếu và lịch trình hàng tuần trên trang chiếu khác. Bạn cũng có thể vẽ bản đồ dòng thời gian của từng dự án, trực quan hóa khối lượng công việc hàng ngày và dễ dàng điều chỉnh các khoảng thời gian bằng các thanh và hộp được mã hóa bằng màu sắc.

Ngoài ra, mẫu này giúp giảm nhầm lẫn và cải thiện việc chuyển giao trong các dự án phức tạp bằng cách giúp làm rõ ai đang làm việc gì và khi nào.

Các sự kiện rất quan trọng trong thế giới doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc lên kế hoạch cho chúng có thể là một cơn ác mộng về mặt hậu cần. Đó là trước khi có Mẫu Dòng thời gian Lập kế hoạch Sự kiện của SlideModel. Thiết kế dòng thời gian ngang này sắp xếp các sự kiện kinh doanh, phiên đào tạo hoặc chương trình cố vấn, với các cột mốc quan trọng được đánh dấu bằng nhãn in đậm, kiểu dấu trang.

Mỗi trang chiếu cung cấp không gian để hiển thị các giai đoạn sự kiện, ngày kinh doanh và các cột mốc quan trọng trong bố cục trực quan, phù hợp cho tổng quan cấp cao và lập lịch hàng ngày.

Mẫu Dòng thời gian lập kế hoạch sự kiện có thể chỉnh sửa hoàn toàn trong PowerPoint, Google Slides và Keynote, khiến nó trở thành lựa chọn linh hoạt cho các tình huống lập kế hoạch nhanh.

Mẫu Kế hoạch Thực hiện Dự án từ SlideModel giúp các nhóm chuyển từ chiến lược sang thực hiện. Đây là một trong những khía cạnh khó khăn nhất của việc lập kế hoạch dự án.

Cách thức hoạt động của mẫu này: Được thiết kế cho các ngành như bất động sản, CNTT, xây dựng và tiếp thị, mẫu này bao gồm 18 trang chiếu có thể chỉnh sửa để phác thảo mục tiêu, phạm vi, kết quả dự án và dòng thời gian cá nhân.

Bạn có mọi thứ từ sơ đồ và hình ảnh theo phong cách Gantt đến kế hoạch quản lý rủi ro và kiểm soát chất lượng. Ngoài ra, bố cục động trình bày lộ trình thực hiện chi tiết, dễ theo dõi và cập nhật trong Google Slides và Microsoft PowerPoint.

Đôi khi, dòng thời gian tốt nhất là dòng thời gian đơn giản nhất, và đó chính xác là những gì Mẫu dòng thời gian PowerPoint miễn phí của ProjectManager cung cấp.

Mặc dù đơn giản, nhưng các tính năng của mẫu này không hề cơ bản. Mẫu sử dụng các bảng, hình dạng và hàng có thể chỉnh sửa, mô phỏng biểu đồ Gantt, cho phép bạn phác thảo rõ ràng các công việc và thời lượng. Kết quả là, bạn có thể dễ dàng hình dung các công việc, ngày bắt đầu và kết thúc, cũng như các trách nhiệm chính trong nhóm của mình.

Cho đến nay, chúng tôi đã khám phá một số lựa chọn hữu ích cho các bản trình bày dựa trên PowerPoint và dòng thời gian dự án. Jack, một quản lý dự án tại một công ty công nghệ cỡ trung bình, cũng giống như chúng ta. Đối với bản trình bày dự án tiếp theo của mình, anh ấy nghĩ rằng một dòng thời gian PowerPoint đơn giản là đủ.

Nhưng giữa cuộc họp trạng thái, các bên liên quan bắt đầu đặt ra những câu hỏi mà anh ta không thể trả lời dễ dàng — vì các trang trình chiếu tĩnh của anh ta không thể hiển thị cập nhật công việc, phụ thuộc hoặc thay đổi theo thời gian thực.

Dòng thời gian cơ bản vẫn trông rất hoàn hảo, nhưng thiếu tính linh hoạt khiến nó khó thích ứng hoặc đi sâu vào chi tiết khi cần thiết.

Và đó là tất cả về dòng thời gian PowerPoint. Những thách thức phổ biến sau đây có thể làm gián đoạn trải nghiệm của bạn:

🧠 Thông tin thú vị : PowerPoint ban đầu có tên là "Presenter" và được phát triển bởi Forethought Inc. — cho đến khi Microsoft mua lại vào năm 1987 với giá $14 triệu và mang đến cho nó diện mạo mới mà chúng ta biết đến ngày nay!

Mặc dù dòng thời gian của PowerPoint trông rất hấp dẫn, nhưng việc sửa đổi một nhiệm vụ hoặc thay đổi sự phụ thuộc trong cuộc họp có thể rất khó khăn. Không giống như PowerPoint, ClickUp không đóng băng dòng thời gian của bạn ngay khi bạn nhấn "Lưu"

Nó cập nhật theo thời gian thực, vì vậy dù bạn đang trong cuộc họp hay giữa buổi trình bày, mọi người đều có thể xem các công việc, ngày tháng và phụ thuộc mới nhất mà không cần phải giải thích rườm rà.

Hơn nữa, Bảng điều khiển của ClickUp có tính tương tác và có thể nhấp vào, biến dòng thời gian dự án của bạn thành thứ bạn có thể khám phá thay vì chỉ nhìn chằm chằm vào. Điều này làm cho ClickUp trở thành ứng dụng tất cả trong một cho công việc. Nó kết hợp quản lý dự án, chia sẻ kiến thức và AI vào một nền tảng duy nhất.

Phần hay nhất? ClickUp có hơn 1000 mẫu cho tất cả các trường hợp và tình huống sử dụng. Hãy xem một số mẫu dòng thời gian dự án dễ sử dụng dưới đây.

Phó Chủ tịch Phụ trách Hỗ trợ của Bubblely, Savitree Cheaisang, đã tóm tắt một cách hoàn hảo:

Công ty của tôi trở nên có tổ chức hơn và có thể kiểm soát dòng thời gian của từng dự án, theo dõi tất cả các hoạt động diễn ra trong đó. Tôi thích hàm tính toán giúp bạn xem nhanh các số thay vì xuất chúng sang Excel và tính toán thủ công.

Khi thời hạn đang đến gần, bạn không thể lãng phí thời gian để xây dựng dòng thời gian dự án từ đầu. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng Mẫu Bảng trắng Dòng thời gian dự án của ClickUp, cung cấp cho bạn một giao diện trực quan, dễ kéo thả để vẽ bản đồ toàn bộ dự án, từ ngày đầu tiên đến kết quả cuối cùng.

Bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ — công việc, thời lượng và phụ thuộc — và thực sự thấy dự án của mình diễn ra trong thời gian thực.

🧠 Thông tin thú vị: Các công ty khởi nghiệp có ít nhất một nữ sáng lập viên vượt trội hơn 63% so với các nhóm toàn nam, mang lại lợi nhuận đầu tư cao hơn đáng kể. Theo một nghiên cứu gần đây của First Round Capital, đầu tư vào các công ty khởi nghiệp do phụ nữ lãnh đạo không chỉ là hành động đạo đức mà còn là một bước đi tài chính thông minh!