35 cách phá băng thú vị trên Zoom để làm sôi động các cuộc họp ảo

Các cuộc họp ảo thường có cảm giác như một trò chơi "Ai nói trước?" — đầy những khoảng lặng khó xử, những cái nhìn trống rỗng và những lời giới thiệu cứng nhắc. Nhưng không nhất thiết phải như vậy.

Một cách phá băng phù hợp có thể biến những phút đầu tiên thành những khoảnh khắc tràn đầy năng lượng, tiếng cười, khơi gợi cuộc hội thoại và mang mọi người lại gần nhau hơn.

Cho dù bạn đang tập hợp một nhóm làm việc từ xa, tổ chức một cuộc gọi với khách hàng hay lên kế hoạch cho một phiên xây dựng nhóm ảo, các trò chơi phá băng là bí quyết để biến một cuộc họp nhàm chán thành một cuộc họp đáng nhớ.

Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá những cách phá băng ảo sáng tạo, nhanh chóng và hấp dẫn để làm nóng không khí cuộc họp Zoom và tạo ra bầu không khí hoàn hảo cho sự thành công. Đọc tiếp! 🚀

⏰ Tóm tắt 60 giây Dưới đây là những điều bạn cần biết về các trò chơi phá băng để sử dụng trong cuộc họp Zoom tiếp theo của bạn nhằm khuyến khích mọi người trò chuyện và luồng ý tưởng được trao đổi: Các trò chơi làm quen trên Zoom giúp loại bỏ những khoảng lặng khó xử, khuyến khích sự tham gia và xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn trong các cuộc họp ảo 🤝

Từ Hai sự thật và một lời nói dối đến Bạn sẽ chọn gì?, các trò chơi phá băng sẽ khơi dậy cuộc hội thoại, tiếng cười và sự sáng tạo 🎤

Dù là giới thiệu nhóm nhỏ hay cuộc họp ảo quy mô lớn, chúng tôi sẽ thảo luận 35 lựa chọn có thể tùy chỉnh để phù hợp với mọi đối tượng 🧩

Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng câu đố, bảng trắng ảo hoặc hình nền để thu hút người tham dự và làm sôi nổi cuộc họp với các công cụ hỗ trợ hợp tác như ClickUp 🎯

Sức mạnh của các trò chơi phá băng trong các cuộc họp ảo

Trong các cuộc họp Zoom, nơi ngôn ngữ cơ thể và các tương tác thân mật thường thiếu vắng, các trò chơi phá băng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối và tạo ra cảm giác thân thiết.

Dưới đây là một số lý do tại sao các trò chơi phá băng là thiết yếu cho các cuộc họp Zoom:

💜 Phá vỡ sự im lặng : Các trò chơi phá băng thay thế những khoảng lặng khó xử bằng năng lượng và sự thoải mái, tạo ra không khí tích cực cho cuộc họp. Chúng giúp người tham gia cảm thấy thoải mái hơn và sẵn sàng tham gia ngay từ đầu

💜 Khuyến khích sự tham gia : Các trò chơi phá băng Zoom mời mọi người tham gia, khiến ngay cả những người tham dự ít nói nhất cũng cảm thấy được hòa nhập. Điều này đảm bảo cuộc hội thoại diễn ra cân bằng và tương tác hơn trong suốt cuộc họp

💜 Xây dựng kết nối : Các trò chơi phá băng tạo ra những khoảnh khắc tương tác giúp người tham gia gắn kết với nhau, ngay cả trong môi trường làm việc từ xa. Những kết nối này có thể củng cố mối quan hệ trong nhóm và cải thiện sự hợp tác theo thời gian

💜 Thúc đẩy sự sáng tạo và hợp tác : Bầu không khí thoải mái khuyến khích giao tiếp cởi mở và chia sẻ ý tưởng. Khi tham gia cảm thấy thoải mái, họ sẽ dễ dàng nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo và đóng góp những ý tưởng mới mẻ hơn

💜 Giảm mệt mỏi khi làm việc ảo: Các hoạt động vui nhộn hoặc cuộc hội thoại nhẹ nhàng giúp các cuộc họp trực tuyến bớt mệt mỏi. Những khoảnh khắc vui vẻ này giúp tái tạo năng lượng cho người tham gia và giữ họ tham gia, đặc biệt là trong các phiên dài

35 cách phá băng Zoom cho mọi cuộc họp ảo

Cho dù bạn đang tìm kiếm các trò chơi phá băng cho nhóm lớn hay nhỏ, chúng tôi đều có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Dưới đây là 35 trò chơi phá băng Zoom thú vị và hiệu quả:

1. Giới thiệu ngắn gọn

Yêu cầu mọi người giới thiệu bản thân trong 10 từ hoặc ít hơn. Điểm đặc biệt? 10 từ đó phải độc đáo và phản ánh tính cách, sở thích hoặc tâm trạng hiện tại của họ. Điều này giúp phần giới thiệu ngắn gọn, súc tích và tránh những tình huống gượng gạo, dài dòng. 👋

2. Bạn thích cái nào hơn?

Đưa ra những câu hỏi thú vị như "Bạn muốn dịch chuyển đến bất kỳ nơi nào hay trở nên vô hình?" và xem cả nhóm trở nên sôi nổi. Các thành viên trong nhóm phải giải thích lựa chọn của mình, thường dẫn đến những câu chuyện hài hước hoặc những tiết lộ bất ngờ. 🤨

Trò chơi phá băng này khơi gợi cuộc hội thoại và thêm năng lượng cho cuộc họp buồn tẻ. Đây là cách tuyệt vời để khuyến khích tương tác và tiếng cười trong khi giữ không khí nhẹ nhàng và hấp dẫn.

3. Điều này hay điều kia

Đặt câu hỏi "this or that", ví dụ: "Cà phê hay trà?" hoặc "Mùa hè hay mùa đông?" Người tham gia chọn một bên và giải thích lý do. ➡️⬅️

Trò chơi phá băng này khơi dậy những cuộc tranh luận thân thiện và giúp mọi người gắn kết với nhau qua những sở thích chung (hoặc trái ngược!).

4. Hai sự thật và một lời nói dối

Một trò chơi làm quen cổ điển khác, Hai sự thật và một lời nói dối yêu cầu mỗi người chia sẻ ba câu: hai câu đúng và một câu sai. Nhóm phải đoán câu nào là lời nói dối.

Trò chơi giao tiếp này là một cách dễ dàng để khám phá những điều thú vị về nhóm của bạn đồng thời khơi dậy tiếng cười.

💡 Mẹo hữu ích: Bạn đang băn khoăn làm thế nào để tận dụng tối đa các trò chơi giao tiếp cho nhóm? Dưới đây là một số mẹo hữu ích: Giữ cho hoạt động đơn giản và vui nhộn để đảm bảo mọi người cảm thấy thoải mái khi tham gia 🎉

Đặt mục tiêu rõ ràng cho trò chơi để đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu của cuộc họp 🎯

Khuyến khích các thành viên trong nhóm chia sẻ suy nghĩ và phản hồi của họ để thúc đẩy giao tiếp cởi mở 💬

5. Chia sẻ một sự thật ít người biết

Yêu cầu mọi người chia sẻ điều gì đó bất ngờ về bản thân mà người khác có thể chưa biết. Đó có thể là một tài năng tiềm ẩn, một thói quen kỳ quặc hoặc một sở thích khác thường. Với hoạt động này, nhóm của bạn sẽ kết nối ở mức độ sâu sắc hơn và mọi người đều có điều mới để thảo luận.

Ví dụ, một thành viên trong nhóm có thể tiết lộ rằng họ biết tung hứng, trong khi một thành viên khác có bộ sưu tập bưu thiếp cổ ấn tượng. Những thông tin bất ngờ này khiến cuộc họp trở nên thú vị hơn và mang đến cho mọi người những chủ đề mới mẻ và thú vị để trò chuyện.

Cho dù nhóm của bạn làm việc trong cùng một văn phòng hay ở nhiều múi giờ khác nhau, ClickUp là công cụ năng suất tất cả trong một tuyệt vời để củng cố mối quan hệ trong nhóm, cải thiện giao tiếp và hợp lý hóa quy trình làm việc.

Ví dụ: bạn có thể tổng hợp những thông tin thú vị trong ClickUp Docs như một phần của tài liệu "Tìm hiểu về nhóm của bạn" dành cho nhân viên mới.

Tạo và ghi nhớ những thông tin thú vị về đồng nghiệp trên ClickUp Docs

Dưới đây là những việc bạn có thể làm với Tài liệu:

Lưu trữ tất cả tài liệu của nhóm tại một nơi

Chỉnh sửa và đóng góp vào tài liệu đồng thời với các thành viên trong nhóm của bạn

Sử dụng các mẫu có sẵn hoặc tạo mẫu của riêng bạn để cấu trúc các hoạt động như Tìm hiểu về nhóm của bạn

Chia tài liệu thành các phần theo nhóm hoặc bộ phận bằng cách sử dụng các trang lồng nhau, để nhân viên mới có thể dễ dàng tìm thấy những thông tin thú vị về đồng nghiệp của mình

Chia sẻ liên kết với nhóm để mọi người có thể truy cập và hiểu nhau hơn

6. Chưa bao giờ tôi..

Mỗi người chia sẻ một điều họ chưa bao giờ làm, bắt đầu bằng "Tôi chưa bao giờ..." Nếu những người khác đã làm điều đó, họ giơ tay hoặc phản ứng.

Đây là một cách tuyệt vời để tìm ra điểm chung và chia sẻ những tràng cười sảng khoái trước những tiết lộ bất ngờ.

7. Tôi thấy

Mô tả một thứ có thể nhìn thấy trong nền Zoom của bạn, và những người khác phải đoán đó là gì. Trò chơi thú vị này khuyến khích sự sáng tạo và là một cách thú vị để mọi người quan sát kỹ hơn môi trường xung quanh.

8. Trò chơi đố vui

Tổ chức một phiên trắc nghiệm theo chủ đề với các thể loại như văn hóa đại chúng, lịch sử hoặc các câu hỏi liên quan đến ngành. Người tham gia sẽ trả lời trong phần trò chuyện và người trả lời đúng nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Trắc nghiệm trắc nghiệm thêm tính cạnh tranh và rất hiệu quả cho việc xây dựng nhóm.

Tìm hiểu thêm Yêu cầu ClickUp Brain tạo ra các câu hỏi đố vui ngẫu nhiên hoặc theo các chủ đề cụ thể

Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để thực hiện trò chơi này một cách dễ dàng. Nó sẽ giúp bạn tạo danh sách câu hỏi dựa trên một chủ đề hoặc ngẫu nhiên trước để giữ cho cuộc trò chuyện sôi nổi.

🧠 Với Brain, bạn có thể: Nhanh chóng chuẩn bị câu hỏi cho các nhóm đa dạng

Giữ cho cuộc hội thoại luôn luồng với những câu hỏi bất ngờ

Khuyến khích các phản hồi sáng tạo và câu trả lời bất ngờ

Tùy chỉnh các trò chơi phá băng để phù hợp với không khí của cuộc họp

Tiết kiệm thời gian bằng cách tự động hóa quá trình tạo câu hỏi

9. Giới thiệu và chia sẻ

Yêu cầu người tham gia lấy một mục thú vị gần họ và chia sẻ câu chuyện về nó. Từ những món đồ lưu niệm kỳ quặc đến những kỷ vật tình cảm, hoạt động này khuyến khích mọi người kể chuyện và khơi gợi những cuộc hội thoại ý nghĩa.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu ai đó cho mọi người xem một món quà lưu niệm từ kỳ nghỉ gần đây nhất hoặc một món quà có giá trị tình cảm. Cách phá băng đơn giản nhưng hiệu quả này giúp các thành viên trong nhóm hiểu nhau hơn và tạo cảm giác kết nối.

10. Trò chơi đoán từ

Diễn tả các bộ phim, cuốn sách hoặc cụm từ trong khi những người khác đoán. Đây là một trò chơi cổ điển rất hiệu quả trên Zoom. Sử dụng tính năng Spotlight của Zoom để làm nổi bật người biểu diễn để tăng thêm phần thú vị.

Tạo danh sách các câu hỏi trong ClickUp Notepad để trò chơi được tổ chức và diễn ra suôn sẻ.

Tính năng Notepad của ClickUp rất đơn giản và trực quan để ghi chú nhanh

Dưới đây là cách Notepad sẽ giúp bạn 🗒️: Tạo ra những chủ đề bắt đầu cuộc hội thoại sáng tạo ngay lập tức ✨

Giữ cho hoạt động diễn ra trơn tru và hiệu quả ⏱

Giúp theo dõi ai đã chia sẻ nội dung gì để thảo luận sau này 📝

Giữ mọi người tham gia tích cực với nhiều gợi ý đa dạng 🎉

Giúp bạn dễ dàng chuyển sang người tiếp theo một cách thuận tiện 🔄

11. Đố vui

Đặt một câu đố vui hoặc khó cho cả nhóm và để họ cùng nhau giải. Ví dụ: Cái gì có khóa mà không có ổ? (Đáp án: Đàn piano🎹).

Câu đố kích thích tư duy logic và khuyến khích hợp tác trong khi vẫn giữ không khí thoải mái. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự cạnh tranh của mọi người khi cố gắng giải đáp chúng trước tiên!

12. Bạn thích trò nào nhất?

Hỏi người tham gia về những điều họ yêu thích: sách, phim, địa điểm du lịch hoặc đồ ăn vặt. Với trò chơi phá băng này, mọi người sẽ khám phá ra những sở thích chung hoặc sở thích riêng của nhau. Trò chơi này nhẹ nhàng, dễ chơi và phù hợp với mọi nhóm có kích thước khác nhau.

➡️ Đọc thêm: 10 câu hỏi phá băng mà các nhóm sẽ thực sự thích

13. Đoán từ viết tắt

Đưa ra một từ viết tắt ngẫu nhiên (thực tế hoặc tự nghĩ ra) và để người tham gia đoán ý nghĩa của nó.

Ví dụ, B. E. A. R. có thể là viết tắt của Big Energy And Resilience (Năng lượng lớn và khả năng phục hồi). Bạn cũng có thể sử dụng các từ viết tắt thực tế tại nơi làm việc như OOO, COB, v.v.

Đây là một cách vui nhộn để khơi dậy sự sáng tạo và tiếng cười. Bạn thậm chí có thể tình cờ tìm thấy những ý tưởng thú vị cho khẩu hiệu của nhóm!

14. Bạn đã học được gì trong tuần này?

Mỗi người chia sẻ một điều thú vị mà họ đã học được trong tuần, liên quan đến công việc hoặc cá nhân. Đó có thể là một sự kiện hoặc bất cứ điều gì ngẫu nhiên mà họ đã học được. Trò chơi phá băng này khơi dậy sự tò mò và cho thấy mọi người đang phát triển như thế nào trong các lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, đây là một cách tuyệt vời để bắt đầu cuộc thảo luận và trao đổi kinh nghiệm.

15. Hoàn thành câu chuyện

Trò chơi bắt đầu bằng một câu đơn giản: "Một ngày nọ, nhóm của chúng tôi tìm thấy một bản đồ bí ẩn…" Mỗi người tham gia phải thêm một câu để tiếp tục câu chuyện.

Điều này thường dẫn đến những tình huống hài hước và bất ngờ, khiến hoạt động này trở nên sáng tạo và mang tính hợp tác.

16. Vẽ tâm trạng của bạn

Yêu cầu người tham gia vẽ cảm xúc của họ bằng công cụ vẽ hoặc bảng trắng được chia sẻ. Cho dù đó là khuôn mặt vui vẻ, đám mây bão tố hay hình vẽ ngẫu hứng, trò chơi phá băng này là một cách sáng tạo để kiểm tra tâm trạng của mọi người.

Tại đây, bạn có thể sử dụng ClickUp Bảng trắng để lên ý tưởng và vẽ cảm xúc của mình cùng với thời gian. Bằng cách này, tất cả các thành viên trong nhóm từ xa của bạn có thể chia sẻ tâm trạng của họ, giúp bạn thiết lập không khí cho cuộc họp.

17. Đoán xem ai là nhân viên văn phòng

Chia sẻ ảnh hoặc video tham quan ảo văn phòng của các thành viên nhóm làm việc từ xa một cách ẩn danh. Các thành viên còn lại trong nhóm sẽ đoán đó là không gian làm việc của ai.

Nhóm của bạn sẽ có những giây phút vui vẻ khi đoán văn phòng của ai dựa trên tính cách của những người khác.

18. Điểm chung

Nếu bạn muốn một cách nhanh chóng để xây dựng mối quan hệ, hãy tìm điểm chung. Chia thành các phòng nhỏ và yêu cầu mỗi nhóm nhỏ tìm ra năm điểm chung giữa họ. Những điểm chung này có thể nằm trong phạm vi từ chương trình TV yêu thích đến sở thích chung hoặc thậm chí là cùng loại cốc cà phê.

19. Phản ứng nhanh

Hỏi người tham gia những câu hỏi nhanh như "Biểu tượng cảm xúc yêu thích của bạn là gì?" hoặc "Hãy kể tên một bài hát bạn đang yêu thích hiện tại. "

Khóa học này giúp bạn học cách sử dụng các câu hỏi để khơi gợi sự tham gia của mọi người.

20. Hồi ức

Mời người tham gia chia sẻ một kỷ niệm yêu thích trong công việc, thời thơ ấu hoặc kỳ nghỉ gần đây nhất. Lắng nghe những câu chuyện cá nhân giúp xây dựng cảm giác kết nối và cho phép mọi người cùng nhau hồi tưởng lại những khoảnh khắc tích cực.

Ví dụ, yêu cầu các thành viên trong nhóm mô tả một trò chơi thời thơ ấu mà họ yêu thích hoặc sự kiện đáng nhớ nhất trong chuyến đi gần đây nhất của họ. Điều này sẽ khơi dậy nỗi nhớ và tiếng cười, làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong nhóm.

21. Cuộc thi nền ảo

Khuyến khích mọi người thay đổi hình nền Zoom của họ thành hình ảnh hài hước, sáng tạo hoặc đẹp nhất mà họ tìm thấy.

Sử dụng các công cụ bỏ phiếu, như thăm dò ý kiến, để cả nhóm quyết định người chiến thắng. Để thêm phần cấu trúc và sự hào hứng, hãy chia sẻ các chủ đề như "kỳ nghỉ trong mơ" hoặc "meme hài hước nhất" để thiết lập bối cảnh.

22. Gặp gỡ người ngoài hành tinh

Yêu cầu mỗi người tưởng tượng rằng họ vừa gặp một người ngoài hành tinh và cần mô tả công việc của mình mà không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành. Kết quả thường rất hài hước và sâu sắc khi mọi người cố gắng dịch công việc của mình sang ngôn ngữ mà người ngoài hành tinh có thể hiểu. 👽

23. Hoa hồng và gai

Trong hoạt động này, mỗi người tham gia phải chia sẻ một 'hoa hồng🌹' (một điểm nổi bật hoặc thành công) và một 'gai🌵' (một thách thức) trong tuần của họ. Điều này cân bằng sự tích cực với sự trung thực, mang lại cho nhóm một khoảnh khắc để suy ngẫm và hỗ trợ lẫn nhau.

24. Mô tả một ngày của bạn bằng tiêu đề một bài hát

Yêu cầu mọi người chọn một tiêu đề bài hát thể hiện cảm xúc của họ hôm nay. 🎶

Nếu họ hát một hoặc hai câu, bạn sẽ được điểm thưởng! Trò chơi phá băng này là một cách thú vị để thể hiện cảm xúc một cách sáng tạo và khám phá sở thích âm nhạc chung.

🔍 Bạn có biết? Âm nhạc có thể kích hoạt cảm xúc và ký ức, đưa các sự kiện, con người và địa điểm trong quá khứ của chúng ta trở lại hiện tại. Hiện tượng này, được gọi là ký ức tự truyện gợi lên bởi âm nhạc, là điều mà tất cả chúng ta đều trải qua. 🎶

25. Đoán âm thanh

Đây là một biến thể của trò chơi trước. Trong trò chơi này, bạn phải yêu cầu một thành viên trong nhóm tắt video của họ và sau đó sử dụng một đối tượng ngẫu nhiên để tạo ra âm thanh.

Các thành viên khác phải đoán thành viên trong nhóm đã sử dụng gì để tạo ra âm thanh đó.

26. Pictionary

Trò chơi Pictionary cổ điển có một sự thay đổi ảo! Sử dụng Bảng trắng ClickUp hoặc bất kỳ ứng dụng vẽ nào để phác thảo manh mối của bạn trong khi những người khác đoán. Bạn có thể sử dụng ứng dụng tạo từ ngẫu nhiên để nhận lời nhắc vẽ ngay lập tức.

➡️ Đọc thêm: Ý tưởng bảng trắng hàng đầu cho công việc văn phòng

27. Ai đã nói điều đó?

Chia sẻ một câu nói hài hước hoặc truyền cảm hứng từ một thành viên trong nhóm (thu thập trước) và yêu cầu những người khác đoán ai đã nói câu đó. Hoạt động này tạo ra cảm giác thân thiết đồng thời nêu bật tính cách độc đáo của mỗi người.

28. Nhảy múa thỏa thích!

Bật nhạc lên và yêu cầu mọi người thể hiện những động tác nhảy hay nhất (hoặc ngộ nghĩnh nhất) của mình trước camera trong 30 giây hoặc một phút. 💃

Giữ cho phiên họp diễn ra vui vẻ bằng cách chọn các bản nhạc sôi động và khuyến khích mọi người tham gia thoải mái.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo một danh sách phát cho nhóm, nơi mọi người có thể thêm các bài hát yêu thích của mình. Thư viện nhạc chung là một cách tuyệt vời để duy trì luồng năng lượng!

29. Chương trình tài năng

Hãy cho mọi người cơ hội thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình, từ tung hứng, ảo thuật đến đọc thơ hay vẽ tranh. Đây là một cách tuyệt vời để tôn vinh những kỹ năng độc đáo trong nhóm và tìm hiểu những điều mới mẻ về nhau.

30. Thể hiện lòng biết ơn

Mời người tham gia chia sẻ điều họ cảm thấy biết ơn, có thể liên quan đến công việc hoặc cá nhân. Hoạt động đơn giản nhưng ý nghĩa này giúp tạo ra bầu không khí tích cực, thúc đẩy kết nối và khuyến khích sự chú tâm. Bạn cũng có thể yêu cầu mọi người chia sẻ ghi chú của họ một cách ẩn danh.

31. Trò chơi thoát khỏi phòng

Tổ chức một thử thách phòng thoát ảo, trong đó người tham gia giải các câu đố và câu đố để cùng nhau 'thoát ra'. Các nền tảng trực tuyến như Enchambered hoặc Escape Live rất phù hợp cho hoạt động này. Đây là một hoạt động hợp tác giúp kiểm tra kỹ năng giải quyết vấn đề và củng cố tinh thần đồng đội.

32. Bạn sẽ chọn ai?

Hỏi những tình huống giả định về sự sống còn như: "Bạn bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Bạn sẽ mang theo hai đồng đội nào và tại sao?" Đây là sự kết hợp giữa sự sáng tạo, hài hước và những khoảnh khắc chân thành khi mọi người giải thích lý do lựa chọn của mình.

33. Taboo

Hãy sẵn sàng cho một trò chơi đoán từ vui nhộn, nhịp độ nhanh! Trong hoạt động cổ điển này, các thành viên lần lượt mô tả một từ cho nhóm của mình mà không được sử dụng danh sách các từ 'cấm' liên quan đến từ đó.

Ví dụ, để mô tả 'bãi biển', người chơi không được sử dụng các từ như 'cát', 'nước' hoặc 'đại dương'. Đây là một cuộc đua với thời gian khi các thành viên trong nhóm cố gắng đoán từ dựa trên những mô tả sáng tạo và thường rất hài hước!

Trò chơi này khuyến khích tư duy nhanh, kỹ năng giao tiếp và tiếng cười sảng khoái, rất phù hợp để làm không khí cuộc họp Zoom trở nên thoải mái hơn.

34. Bài kiểm tra tính cách

Yêu cầu mọi người tham gia một bài kiểm tra tính cách trực tuyến nhẹ nhàng và chia sẻ kết quả trong nhóm. Điều này sẽ giúp bạn khám phá sở thích và lãi suất của các đồng nghiệp.

Sử dụng các câu đố thú vị về tính cách như " Bạn là nhân vật Harry Potter nào? " của Brainfall hoặc các câu đố từ các trang web như 16 Personalities.

35. Bán một thứ gì đó

Hãy cho người tham gia một mục ngẫu nhiên (thực tế hoặc hư cấu) và 60 giây để 'bán' nó cho cả nhóm. Cho dù đó là 'gối hát ru' hay cây bút họ đang dùng, hoạt động này sẽ khơi dậy sự sáng tạo và hài hước của mọi người.

Các phương pháp hay nhất cho các trò chơi làm quen trên Zoom

Các trò chơi phá băng Zoom thú vị có thể làm sôi động các cuộc họp nhóm và tăng cường sự tham gia.

Dưới đây là một số mẹo hay để bạn tận dụng tối đa các hoạt động này:

🎤 Đặt tông màu sớm

Bắt đầu cuộc họp Zoom của bạn với một trò chơi phá băng hấp dẫn có thể thay đổi toàn bộ không khí. Mục tiêu là phá vỡ sự im lặng, giảm bớt căng thẳng và tạo ra một môi trường thân thiện.

Việc thiết lập một không khí tích cực ngay từ đầu sẽ báo hiệu cho nhóm của bạn rằng cuộc họp sẽ diễn ra trong tinh thần hợp tác và thoải mái. Động lực ban đầu này khuyến khích mọi người tham gia và chuẩn bị tinh thần cho một phiên họp năng suất.

Hãy tạo sự bao quát

Đảm bảo các trò chơi phá băng của bạn thu hút tất cả người tham gia. Đối với các nhóm ảo có không gian giới hạn, tránh các trò chơi yêu cầu di chuyển và đảm bảo mọi người đều tham gia bất kể địa điểm hoặc kiến thức công nghệ.

Theo dõi thời lượng

Một trò chơi phá băng thành công phải ngắn gọn, có tác động mạnh mẽ và không quá áp đảo. Giữ thời lượng trong khoảng 5 đến 10 phút sẽ đảm bảo trò chơi đạt được mục đích mà không làm lu mờ chương trình chính của cuộc họp. Nếu trò chơi phá băng kéo dài quá lâu, nó có thể khiến mọi người mất tập trung và giảm sự chú ý trong phần còn lại của phiên họp.

Tìm được sự cân bằng phù hợp giữa niềm vui và hiệu quả sẽ giúp bạn tiếp thêm năng lượng cho nhóm mà không lãng phí thời gian quý báu.

Tạo không gian an toàn

Đôi khi, mọi người cảm thấy ngại ngùng hoặc miễn cưỡng nói chuyện trong môi trường ảo. Để hỗ trợ họ, hãy tạo một không gian an toàn và không phán xét.

Đảm bảo các trò chơi phá băng của bạn cho phép mọi người chia sẻ mà không cảm thấy bị áp lực. Nếu ai đó có vẻ do dự, hãy đề xuất một trò chơi phá băng nhẹ nhàng, như trả lời bằng một từ hoặc màu sắc yêu thích, để giúp họ bắt đầu trò chuyện.

Giữ không khí nhẹ nhàng và vui vẻ

Các trò chơi phá băng phải mang tính giải trí và nhẹ nhàng, vì vậy hãy tránh các chủ đề có thể khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Hãy chọn các câu hỏi hoặc hoạt động vui vẻ, không gây tranh cãi. Hài hước sẽ giúp bạn thu hút sự tham gia của nhóm rất nhiều!

➡️Đọc thêm: 20 mẹo và thủ thuật Zoom để có cuộc họp video tốt hơn

ClickUp giúp xây dựng nhóm như thế nào

Xây dựng nhóm hiệu quả phụ thuộc vào sự hợp tác liền mạch, các công cụ sáng tạo và các tính năng giúp các nhóm làm việc từ xa cảm thấy kết nối hơn.

Dưới đây là một số tính năng nổi bật khiến ClickUp trở thành công cụ lý tưởng để xây dựng các nhóm mạnh mẽ hơn:

Tìm hiểu thêm Sử dụng ClickUp Meetings để thiết lập các cuộc họp suôn sẻ

Các cuộc họp thường diễn ra với tốc độ nhanh, với nhiều ý tưởng mới xuất hiện liên tục. Để cuộc họp diễn ra suôn sẻ, hãy biến những cuộc thảo luận này thành các mục hành động rõ ràng cho nhóm của bạn.

Với ClickUp Meetings, bạn có thể dễ dàng tạo công việc từ những ý tưởng này. Bạn có thể ghi chép cuộc họp, thêm nhận xét, lập danh sách kiểm tra, đặt nhiệm vụ định kỳ và hơn thế nữa để cuộc họp diễn ra suôn sẻ.

Ngoài ra, sau khi tạo nhiệm vụ, bạn có thể giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm bằng cách sử dụng ClickUp Assign Comments, giúp việc phân công trách nhiệm trực tiếp trong phần bình luận nhiệm vụ trở nên dễ dàng.

Ngoài ra, tích hợp Zoom của ClickUp cho phép nhóm của bạn sử dụng các công cụ cộng tác như Bảng trắng và Tài liệu trong cuộc họp để làm việc nhóm hiệu quả. Bằng cách này, nó tăng cường sự hợp tác và giữ mọi thứ được tổ chức ở một nơi.

Hãy cùng xem các tính năng cộng tác của ClickUp:

Tài liệu ClickUp

Tìm hiểu thêm Ghi chú cuộc họp, câu hỏi phá băng và hơn thế nữa với ClickUp Docs

Sử dụng ClickUp Docs để tổng hợp các hoạt động xây dựng nhóm, câu hỏi phá băng hoặc điểm nổi bật sau cuộc họp. Các tùy chọn định dạng phong phú cho phép bạn tạo các mẫu hoặc hướng dẫn hấp dẫn về mặt thị giác cho nhóm của mình. Bạn cũng có thể gán nhận xét hoặc mục hành động trực tiếp trong Docs.

Tài liệu giúp bạn:

Giữ tất cả tài liệu xây dựng nhóm và ghi chú cuộc họp ở một nơi để dễ dàng truy cập

Tạo các tài liệu hấp dẫn, có cấu trúc tốt để tăng cường sự hợp tác trong nhóm

Phân công công việc và theo dõi các mục hành động trực tiếp trong Tài liệu để tăng cường trách nhiệm giải trình

Bảng trắng ClickUp

Tìm hiểu thêm Chơi trò chơi, vẽ tâm trạng của bạn hoặc hợp tác ý tưởng với Bảng trắng ClickUp

ClickUp Whiteboards là bảng vẽ ảo của nhóm bạn để brainstorming, ý tưởng và hợp tác sáng tạo. Hoàn hảo cho các trò chơi phá băng như Pictionary hoặc các phiên brainstorming nhóm, Bảng trắng cho phép mọi người thêm ghi chú, vẽ hoặc xây dựng quy trình làm việc trong thời gian thực.

Nó cũng giúp bạn:

Thúc đẩy sự sáng tạo và hợp tác bằng cách cho phép các thành viên trong nhóm đóng góp ý tưởng ngay lập tức

Hình dung quy trình làm việc và các khái niệm một cách dễ dàng, nâng cao sự hiểu biết của nhóm

Giữ mọi người tham gia trong các phiên brainstorming với các tính năng tương tác như vẽ và ghi chú

Trò chuyện ClickUp

Tìm hiểu thêm Kết nối với đồng nghiệp một cách liền mạch với ClickUp Chat

Sử dụng Trò chuyện ClickUp để bắt đầu cuộc họp với các trò chơi làm quen nhanh, chia sẻ cập nhật hàng ngày hoặc thậm chí tổ chức các thử thách nhỏ cho nhóm. Trò chuyện tích hợp liền mạch với các công việc và dự án của bạn, giúp bạn giao tiếp hiệu quả mà không cần chuyển đổi giữa các nền tảng.

Mẫu ClickUp

ClickUp cũng cung cấp nhiều mẫu phá băng có thể tùy chỉnh , giúp bạn dễ dàng thiết lập các hoạt động thú vị, hấp dẫn cho nhóm của mình.

Tải xuống mẫu này Làm cho các cuộc họp Zoom của bạn trở nên hấp dẫn với Mẫu Bảng trắng Ice Breaker của ClickUp

Mẫu Bảng trắng ClickUp Ice Breaker giúp bạn bắt đầu cuộc hội thoại và khuyến khích sự cạnh tranh thân thiện. Đặt ra những câu hỏi kích thích tư duy, hình dung câu trả lời của bạn và đảm bảo tất cả thành viên có thể tham gia.

Mẫu này cung cấp hai chế độ xem tùy chỉnh: Bắt đầu tại đây và Chế độ xem bảng trắng. Sử dụng Chế độ xem bảng trắng để thêm câu hỏi hoặc lời nhắc và chia sẻ liên kết trong cuộc họp để đảm bảo mọi người đều có quyền truy cập.

Lý tưởng cho: Trưởng nhóm, chuyên gia nhân sự hoặc quản lý muốn tăng cường sự tham gia và khuyến khích hợp tác trong các cuộc họp ảo hoặc phiên brainstorming.

Tải xuống mẫu này Hãy sáng tạo với các trò chơi phá băng và khuyến khích sự hợp tác trong nhóm bằng cách sử dụng Mẫu chương trình họp thú vị của ClickUp

Một mẫu tuyệt vời khác mà bạn có thể sử dụng là Chương trình họp thú vị của ClickUp. Mẫu này cung cấp cấu trúc dễ sử dụng để lập kế hoạch và tổ chức các cuộc họp của bạn.

Mẫu này đảm bảo các cuộc họp của bạn luôn tập trung vào chủ đề và phù hợp với mục tiêu, đồng thời thúc đẩy mọi người tham gia. Khi nói đến các hoạt động phá băng, mẫu này giúp bạn lên kế hoạch cho các hoạt động hấp dẫn, giữ cho nhóm tập trung và quản lý dòng thời gian cuộc họp hiệu quả với Trường Tùy chỉnh và nhiều chế độ xem.

Lý tưởng cho: Các chuyên gia và nhà quản lý nhân sự muốn tổ chức các cuộc họp thúc đẩy sự tham gia và thống nhất mục tiêu.

➡️ Đọc thêm: 10 ứng dụng và phần mềm xây dựng nhóm cho các nhóm làm việc từ xa

Tổ chức các cuộc họp Zoom đáng nhớ với ClickUp

Các trò chơi phá băng, cho dù là qua một tràng cười ngắn, một câu chuyện được chia sẻ hay một hoạt động hợp tác, đều giúp tạo ra không khí cho các cuộc họp hiệu quả và hấp dẫn.

Và ClickUp sẽ đưa các trò chơi phá băng của bạn lên một tầm cao mới. ClickUp là một công cụ năng suất và cộng tác tất cả trong một, được thiết kế để nâng cao năng suất và kết nối của nhóm.

Với các công cụ như ClickUp Docs để tổ chức các hoạt động, ClickUp Chat để kết nối thân mật, Brain để nảy sinh ý tưởng mới và Bảng trắng để sáng tạo thời gian thực, các cuộc họp ảo của bạn sẽ thành công mỹ mãn.

Vậy tại sao phải chờ đợi?

Đăng ký trên ClickUp và bắt đầu làm cho các cuộc họp của bạn trở nên hấp dẫn và hiệu quả hơn ngay hôm nay!