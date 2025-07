hơn 50 hoạt động xây dựng nhóm vui nhộn trong 5 phút cho nhóm của bạn

Would You Rather: Các thành viên trong nhóm trả lời các câu hỏi "Would you rather" (Bạn sẽ chọn cái nào?) kỳ quặc hoặc khó trả lời, khơi gợi những cuộc tranh luận thú vị. Đây là cách nhanh chóng để mọi người cùng trò chuyện và cười đùa