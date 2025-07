35 meme ChatGPT hài hước để thưởng thức

Bạn muốn tiếp cận hơn 100 triệu người dùng? Hãy để chúng tôi giải thích.

Meme đã trở thành tiền tệ xã hội ngày nay, và số lượng người dùng ChatGPT đã đạt hơn 100 triệu.

Bí mật là gì? Tạo những meme ChatGPT nói lên những bức xúc hàng ngày, như yêu cầu ChatGPT cho câu trả lời A nhưng lại nhận được kết quả B hài hước.

Các meme ChatGPT chứa đựng sự hài hước dễ hiểu sẽ giúp bạn cười sảng khoái, thúc đẩy kết nối với đối tượng mục tiêu, khiến họ bắt đầu nhìn nhận thương hiệu của bạn là vui vẻ, từ đó thúc đẩy sự tương tác với thương hiệu và xây dựng cộng đồng.

Sẵn sàng bắt đầu chưa? Tất cả những gì bạn cần là sự sáng tạo, một chút hóm hỉnh, người bạn đồng hành AI đáng tin cậy (để truyền cảm hứng cho meme của bạn) và một công cụ năng suất tuyệt vời như ClickUp để lên kế hoạch thống trị thế giới meme.

Trước tiên, hãy tìm hiểu về meme ChatGPT và lý do tại sao chúng lại phổ biến đến vậy.

ChatGPT Memes là gì?

ChatGPT và meme? Đúng vậy, chúng đã gắn bó từ lâu.

Hãy xem thử thách Instagram viral từ tháng 8 năm 2024 – nơi hơn 310.000 người đã cùng nhau tham gia để bị chatbot "châm biếm" một cách hài hước.

Thử thách có tên " Yêu cầu ChatGPT chế giễu trang cá nhân của bạn" đã thúc đẩy người dùng yêu cầu ChatGPT đưa ra những lời chế giễu và chơi chữ thông minh về trang Instagram của họ, biến văn hóa meme thành một biểu mẫu mới của thư dây chuyền.

Thử thách này hoạt động như sau: Người dùng Instagram chia sẻ một mẫu câu chuyện có nút cho phép bạn bè chia sẻ lại hoặc tự thử.

Tất cả những gì bạn cần làm là tải xuống ứng dụng ChatGPT, gửi ảnh chụp màn hình Instagram của mình kèm theo câu "Roast my Instagram feed in one paragraph" (Chế giễu Instagram của tôi trong một đoạn văn) và để chatbot thỏa sức sáng tạo những lời phê bình của mình.

Một số câu châm biếm đáng nhớ?

"Cố gắng quá mức để trông tự nhiên,"

"LinkedIn của các tài khoản Instagram"

"Bảng Pinterest cạn kiệt ý tưởng"

Sau đó, người dùng chia sẻ kết quả và nguồn cấp dữ liệu của họ, cho cả thế giới cùng thưởng thức sự hài hước được hỗ trợ bởi AI.

🧠 Bạn có biết: Mặc dù OpenAI bắt đầu là một tổ chức phi lợi nhuận, nhưng giờ đây nó đã có một đồng minh mạnh mẽ — Microsoft! Là nhà đầu tư lớn nhất với 49% cổ phần trong OpenAI LP, Microsoft đang tích hợp ChatGPT vào các sản phẩm của mình. Vì vậy, đằng sau mỗi câu trả lời dí dỏm của ChatGPT, có một chút phép thuật của Microsoft giúp biến điều đó thành hiện thực!

Tại sao meme ChatGPT lại trở nên viral?

Internet đang sôi sục với những người dùng đẩy ChatGPT đến giới hạn, cố gắng khám phá "bản chất thực sự" của AI.

Từ những câu hỏi thách thức đến những trò trêu chọc đơn thuần, mọi người đều thích xem công nghệ ChatGPT có thể đi xa đến đâu—và, hãy thành thật mà nói, nơi nó vấp ngã một cách hài hước và mắc lỗi.

Cho dù AI có kế hoạch thống trị thế giới hay không, nó chắc chắn còn nhiều việc cần làm trong lĩnh vực hội thoại của con người. Hãy nhìn hình ảnh dưới đây để thấy một ví dụ điển hình.

Thích meme ChatGPT này? Hãy ở lại; còn nhiều meme ChatGPT hài hước khác sẽ khiến bạn cười thả ga!

PS: Nếu bạn thắc mắc liệu meme của mình có làm tổn thương ChatGPT không, hãy xem tại đây:

Nói về xu hướng viral: 10 Mẹo tăng trưởng TikTok giúp thương hiệu của bạn trở nên viral

35 meme ChatGPT phổ biến

Dưới đây là 35 meme ChatGPT hài hước, bắt trọn sự hài hước, nét độc đáo và những điều bất ngờ chỉ AI mới có thể mang lại.

Những lời trêu chọc của ChatGPT

Công việc thông minh, không phải làm việc chăm chỉ

Châm biếm… hay là nướng bánh mì?

AI vs. con người

Chiếm đoạt công việc

Giới hạn là điều quan trọng

Kỹ sư tạo prompt

Sự thống trị của AI có thể chờ!

Sự chênh lệch tuổi tác

Chơi trò bác sĩ

Trước và sau

AI đang bùng nổ!

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng ngại lặp lại. Hãy coi ChatGPT như một người bạn cùng brainstorming. Nếu câu hỏi của bạn không đạt được mục đích ngay từ lần đầu tiên, hãy tiếp tục cải thiện nó — thường thì nó sẽ càng gần với mục đích hơn sau mỗi lần thử.

Xin chào thế giới!

Điều đó quá rõ ràng

Đá, giấy, kéo và AI

"Hãy cho tôi biết nếu bạn cần giúp đỡ với bất kỳ điều gì khác :)"

Sự hiểu lầm kinh điển

Điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi

Chữ G trong GPT đại diện cho thế hệ Gen Z

Từ đầu

Yapper mã hóa

Gợi ý sáng tạo

Dù bằng cách nào đi nữa

Vợ vui, cuộc sống vui!

Chỉ dành cho mục đích giáo dục

Khi ngôn ngữ thân thiện với trẻ em, nhưng nội dung thì không hẳn vậy

Chào!

Đó không phải là AI, đó là con người!

Quên đi nguồn gốc của chúng ta

Cùng một thứ nhưng khác biệt

Đó là lý do tại sao nó được gọi là trợ lý AI

Vấn đề tệp đính kèm

Ctrl+c, Ctrl+v

Thân thiện với nhà đầu tư

Bảo vệ nhân loại

🌟 Thú vị: Theo Eliza Kosoy từ Trung tâm Não bộ, Tâm trí và Máy móc của MIT, máy móc đã vượt qua con người trong một số lĩnh vực ấn tượng. Chúng đang chơi xuất sắc các trò chơi chiến lược như cờ vua và cờ vây, thực hiện phẫu thuật, lái máy bay và thậm chí lái xe ô tô – dù có thể cần vài lần thử để đậu bằng lái!

Các trò đùa với GPT

Thời tiết mặc áo len

Hành vi của Pookie

Giữ lửa hài hước luôn bùng cháy

35. Còn bao nhiêu câu hỏi nữa?

Nguồn: Điên rồ

Tác động của meme ChatGPT đối với nhận thức về AI

Đến nay, rõ ràng meme ChatGPT đã trở thành một cách để người dùng bày tỏ những khó khăn của họ với AI, từ những câu trả lời táo bạo đến những meme lệnh "định nghĩa cái này" và "làm cái kia" vô tận.

Trong khi một số người vẫn coi AI là lạnh lùng, tính toán và thậm chí là mối đe dọa đối với việc làm của con người, meme ChatGPT đang giúp làm mềm mại nhận thức này của nhiều người. Thông qua sự hài hước, AI biến đổi từ một thế lực đáng sợ thành một trợ lý kỳ quặc, có thể phạm sai lầm, khiến nó trở nên gần gũi hơn. Sự song hành này cho phép các thương hiệu và cá nhân khơi gợi cuộc hội thoại về AI đồng thời kết nối với khán giả ở cấp độ cảm xúc.

Bạn đang thắc mắc làm thế nào để bắt đầu tạo meme AI của riêng mình và thu hút sự chú ý của mạng xã hội cho thương hiệu của bạn? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

Tạo meme ChatGPT hài hước của riêng bạn

Trong khi chúng tôi đã có sẵn một kho tàng meme ChatGPT hài hước để bạn thưởng thức, việc tự tạo meme của riêng mình có thể còn vui hơn—và gần gũi hơn!

Với ClickUp, toàn bộ quá trình tạo/lập meme trở nên dễ dàng.

Dưới đây là cách bắt đầu:

Bước #1: Động não như một chuyên gia với Bảng trắng ClickUp

Sử dụng Bảng trắng ClickUp, bạn có thể mời bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp tham gia vào cuộc vui tạo meme.

Bảng trắng cho phép bạn đưa ra những ý tưởng táo bạo, sắp xếp chúng một cách trực quan và tạo ra không khí hợp tác xung quanh dự án của bạn.

Bước #2: Phá vỡ khối sáng tạo với AI

Cần ý tưởng mới? ClickUp Brain là công cụ hoàn hảo để nghĩ ra những khoảnh khắc đáng được chế meme từ những tình huống nhầm lẫn kinh điển của ChatGPT!

Viết meme ChatGPT hay hơn với trợ lý viết nâng cao của ClickUp AI

Bước #3: Sử dụng bản đồ tư duy để kết nối các điểm

Đầu óc đầy những ý tưởng lộn xộn? Hãy thử Bản đồ Tư duy ClickUp để sắp xếp mọi thứ lại với nhau.

Cho dù bạn bắt đầu bằng bút và giấy hay chuyển sang kỹ thuật số với các nút kéo và thả của ClickUp, bản đồ tư duy sẽ giúp liên kết các ý tưởng chưa hoàn chỉnh và tạo ra một cốt truyện cho meme của bạn.

Hình dung và sắp xếp các meme ChatGPT của bạn với Bản đồ Tư duy ClickUp

Bước #4: Sắp xếp công việc như một cỗ máy meme

Khi bạn đã có ý tưởng, hãy quản lý quá trình tạo/lập bằng các công cụ quản lý nhiệm vụ của ClickUp. Đặt thời hạn cụ thể, sắp xếp tệp và theo dõi phản hồi bằng nhận xét để luồng dự án diễn ra suôn sẻ.

Ưu tiên các nhiệm vụ liên quan đến meme ChatGPT một cách hiệu quả với tính năng ưu tiên nhiệm vụ của ClickUp

Chế độ xem Lịch của ClickUp cho phép bạn kéo và thả các công việc, giữ mọi thứ đúng tiến độ và đảm bảo không bỏ sót bất kỳ meme nào!

Bước #5: Chia sẻ và hoàn thiện với ClickUp Docs

Sử dụng ClickUp Docs để tạo một trung tâm tập trung cho dự án của bạn, phác thảo các ý tưởng meme, chú thích và phản hồi tất cả ở một nơi. Nó giúp mọi người luôn đồng bộ và tránh tình trạng thông tin bị phân tán.

Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ meme ChatGPT với nhóm của bạn trong thời gian thực với ClickUp Docs

Giờ đây, bạn có thể dễ dàng cộng tác, chỉnh sửa và hoàn thiện ý tưởng với nhóm của mình trước khi meme lớn ra mắt.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sắp xếp công việc một cách trực quan với Thẻ màu và Trường Tùy chỉnh ClickUp. Bằng cách phân loại công việc với các thẻ như "Ưu tiên cao" hoặc "Đang tiến hành", bạn có thể dễ dàng phát hiện những việc cần chú ý.

Chia sẻ meme ChatGPT của bạn tại nơi làm việc

Bạn đã tạo ra một meme ChatGPT hài hước? Chia sẻ tiếng cười với nhóm của bạn bằng ClickUp Chat.

Chia sẻ meme và câu chuyện cười ChatGPT yêu thích của bạn trong ClickUp Chat

Tạo một kênh chia sẻ meme riêng trên ClickUp Chat hoặc thả nó vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào để tạo sự thân thiết ngay lập tức. Trò chuyện giúp bạn dễ dàng hơn với tính năng nhắn tin thời gian thực, @đề cập, tệp đính kèm và phản ứng bằng biểu tượng cảm xúc cho những khoảnh khắc cực kỳ vui nhộn.

Chỉ cần một chút thời gian nghỉ ngơi với meme là đủ để mọi người kết nối và tràn đầy năng lượng, khiến công việc trở nên thú vị hơn một chút!

Các phương pháp hay nhất khi chia sẻ meme tại nơi làm việc

Mang tiếng cười lan tỏa khắp văn phòng bằng những meme của bạn là một điều tuyệt vời. Chỉ cần ghi nhớ những phương pháp hay nhất sau đây để đảm bảo mọi người đều được tận hưởng một môi trường tích cực và hòa đồng:

😊 Lưu ý về giọng điệu: Chọn những meme có tính hài hước nhẹ nhàng và thân thiện. Tránh những nội dung có thể bị hiểu lầm là xúc phạm hoặc gây chia rẽ, tôn trọng tất cả các nền tảng, tín ngưỡng và tính cách

📜 Đặt ra các nguyên tắc rõ ràng: Đảm bảo các chính sách tại nơi làm việc nhấn mạnh sự tôn trọng, cấm các hành vi hài hước nhắm vào giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc hoặc các đặc điểm cá nhân khác của bất kỳ cá nhân nào

🎓 Chào đón thành viên mới vào nhóm một cách chu đáo: Bao gồm đào tạo về hành vi tại nơi làm việc để giới thiệu văn hóa công ty cho họ, kèm theo danh sách công việc cần làm và không nên làm để duy trì sự hài hước tại nơi làm việc

🎉 Khuyến khích các hình mẫu hài hước tích cực: Các nhà lãnh đạo là người định hướng! Khi các nhà lãnh đạo tham gia vào các trò đùa tích cực, hòa nhập, điều đó cho thấy một tiêu chuẩn lành mạnh cho mọi người

💬 Tham gia tự nguyện: Hài hước nên xây dựng tinh thần đồng đội, không phải áp lực. Tôn trọng sự lựa chọn tham gia hay không tham gia của mọi người, đảm bảo mọi người cảm thấy thoải mái và được hỗ trợ

Tạo những meme ChatGPT đáng nhớ với ClickUp

Một giáo sư tại Trường Wharton của Đại học Pennsylvania đã thử nghiệm ChatGPT với một bài thi MBA thực tế.

ChatGPT đạt điểm từ B- đến B, chứng tỏ nó có đầu óc kinh doanh hoặc ít nhất là có khả năng lặp lại những gì đã có sẵn.

Nhưng nó cũng có những khoảnh khắc ngớ ngẩn, khiến công cụ AI phổ biến này trở thành đề tài meme đáng chú ý.

Sẵn sàng biến những trải nghiệm của bạn thành những meme ChatGPT hài hước chưa? Với ClickUp, bạn có thể dễ dàng brainstorm, tổ chức và chia sẻ ý tưởng (và những meme chất lượng cao) của mình.

Hãy vui vẻ một chút — đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay!