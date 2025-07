Notion vs. Monday: Cái nào tốt hơn cho quản lý dự án?

Tổ chức dự án, công việc và thông tin là một thách thức, đặc biệt là khi phải xử lý nhiều ưu tiên và thời hạn cùng một lúc.

Cho dù bạn là một chuyên gia kinh doanh điều phối nỗ lực của nhóm, một nhân viên làm việc từ xa theo dõi các công việc hay một freelancer quản lý các dự án của nhiều khách hàng, tìm được công cụ phù hợp để giữ mọi thứ trong trật tự sẽ tạo ra sự khác biệt. 🛠️

Đó là lúc các công cụ quản lý dự án như Notion và Monday.com phát huy tác dụng. 🚀

Chúng đơn giản hóa quy trình làm việc, tăng cường sự hợp tác và làm rõ các công việc phức tạp.

Nhưng làm thế nào để bạn quyết định giữa Notion và Monday.com dựa trên nhu cầu riêng của mình? Hãy cùng xem xét kỹ hơn.

Notion là một không gian làm việc tất cả trong một, kết hợp ghi chú, công việc, cơ sở dữ liệu và quản lý dự án vào một nền tảng đa năng. 📋💡`

Hãy coi nó như một không gian làm việc kỹ thuật số, nơi bạn có thể sắp xếp ý tưởng, quy trình làm việc và dữ liệu.

Từ danh sách kiểm tra cá nhân và mục nhập nhật ký đến lộ trình dự án chi tiết, Notion mang đến cho các chuyên gia và nhóm sự linh hoạt để quản lý thông tin và cộng tác theo cách phù hợp với nhu cầu của họ.

Với Notion AI, công cụ này trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giúp bạn tạo và quản lý mọi thứ nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Notion cung cấp các tính năng phong phú để nâng cao khả năng và nỗ lực quản lý dự án của bạn. Các tính năng này bao gồm:

Notion hợp nhất quản lý công việc, ghi chú và lập kế hoạch dự án, tạo ra một không gian làm việc toàn diện giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các ứng dụng. Nó cho phép bạn tổ chức dự án, lưu trữ ghi chú, quản lý cơ sở dữ liệu và hơn thế nữa tại một nơi.

Sự linh hoạt này phù hợp với người dùng cá nhân và nhóm, giúp dễ dàng tập trung và truy cập mọi thứ, từ mục tiêu tổng thể đến công việc hàng ngày.

Bằng cách cho phép tích hợp với các phương tiện khác nhau (như văn bản, hình ảnh và nội dung nhúng), Notion cung cấp một trung tâm kỹ thuật số gắn kết, phù hợp cho các quy trình làm việc cá nhân hoặc chuyên nghiệp.

Tính năng cơ sở dữ liệu của Notion có thể tùy chỉnh cao, cung cấp một cách mạnh mẽ để quản lý thông tin. Với nhiều tùy chọn chế độ xem—như bảng, bảng, lịch và thư viện—bạn có thể điều chỉnh cách trình bày dữ liệu để phù hợp với các bối cảnh và sở thích khác nhau.

Điều này có nghĩa là bạn có thể xem danh sách dự án trên bảng kiểu Kanban hoặc xem ngày đáo hạn trên lịch, giúp tăng cường hiển thị và quản lý công việc.

Ngoài ra, các thuộc tính cơ sở dữ liệu của Notion cho phép bạn phân loại, lọc và liên kết dữ liệu, khiến Notion trở thành công cụ lý tưởng để theo dõi các dự án phức tạp hoặc tổng hợp nghiên cứu.

Đối với các dự án dựa trên nhóm, các tính năng cộng tác của Notion hợp lý hóa giao tiếp và quản lý dự án. Mời thành viên nhóm tham gia các trang, phân công công việc và thảo luận về các thay đổi trực tiếp trên nền tảng, giảm thiểu việc trao đổi tin nhắn qua lại.

Cộng tác thời gian thực cho phép nhiều người chỉnh sửa hoặc bình luận trên tài liệu, đảm bảo mọi người luôn được cập nhật thông tin mới nhất.

Notion cho phép kiểm soát quyền truy cập bằng cách cài đặt quyền truy cập ở cấp trang, giúp dễ dàng chia sẻ thông tin giữa các nhóm mà không làm mọi người bối rối với những chi tiết không cần thiết.

Các công cụ AI của Notion đơn giản hóa việc tạo/lập nội dung, hỗ trợ viết, động não, tóm tắt và hơn thế nữa. Các đề xuất AI giúp người dùng soạn thảo nội dung, tạo ý tưởng hoặc dọn dẹp văn bản để cải thiện khả năng đọc.

Tính năng này đặc biệt hữu ích cho việc soạn thảo tài liệu, ghi chú và tóm tắt dự án trong Notion. Ngoài ra, AI có thể phân tích ghi chú và tóm tắt các điểm chính, giúp tiết kiệm thời gian cho việc xem xét dài dòng.

Bằng cách tích hợp các tính năng này trực tiếp vào không gian làm việc, các công cụ AI của Notion giúp người dùng tập trung vào các công việc cốt lõi mà không cần đến các công cụ viết hoặc nghiên cứu bên ngoài.

Điểm nổi bật? Bạn có thể truy cập nhanh chóng vào những thông tin quan trọng mà không cần phải lục lọi qua hàng đống tài liệu.

Monday.com là một công cụ quản lý dự án được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như theo dõi dự án và hợp tác nhóm. 🗂️🤝

Nó đơn giản hóa việc quản lý dự án, quy trình làm việc và các công việc hàng ngày, đảm bảo các quy trình đơn giản và phức tạp được xử lý hiệu quả.

Điểm mạnh của nền tảng này nằm ở khả năng tùy chỉnh, cho phép bạn tùy chỉnh các tính năng như bảng, tự động hóa quy trình làm việc và hơn thế nữa để phù hợp với yêu cầu cụ thể của bạn. Monday. com tích hợp tốt với các công cụ khác, vì vậy bạn không cần phải thay đổi toàn bộ hệ thống công nghệ của mình.

Cho dù bạn là thành viên của một nhóm nhỏ hay một doanh nghiệp lớn, Monday.com đều giúp bạn hợp lý hóa hoạt động, tích hợp với các công cụ yêu thích và tối ưu hóa năng suất.

Monday.com cung cấp các tính năng được thiết kế để cải thiện hiệu quả và giữ cho mọi yếu tố của dự án được thống nhất và minh bạch cho toàn bộ nhóm. Các tính năng này bao gồm:

Với Monday.com, bạn có thể tạo quy trình làm việc tùy chỉnh theo nhu cầu riêng của nhóm. Cho dù bạn đang theo dõi công việc, quản lý dự án hay sắp xếp dữ liệu khách hàng, bạn đều có thể định cấu hình các cột và trạng thái để phù hợp với quy trình của mình. Tính linh hoạt và các mẫu này hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng khác nhau để đáp ứng mục tiêu, vai trò và ngành nghề của nhóm bạn.

Quy trình công việc có thể tùy chỉnh dễ dàng thích ứng với nhu cầu dự án thay đổi, giữ cho các quy trình được hợp lý hóa và phù hợp với mục tiêu của nhóm.

Nền tảng này cung cấp một số chế độ xem dự án trực quan, bao gồm bảng Kanban, dòng thời gian dự án và biểu đồ Gantt, đáp ứng các sở thích quản lý khối lượng công việc và yêu cầu dự án khác nhau.

Sự linh hoạt này cho phép các nhóm tổ chức công việc theo giai đoạn, lịch trình hoặc phụ thuộc.

Với quản lý dự án trực quan này, bạn có thể dễ dàng xác định các điểm nghẽn, theo dõi tiến độ và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả. Nó đơn giản hóa việc giám sát, cung cấp cho người dùng chế độ xem rõ ràng về trạng thái dự án và thời hạn của nhiều dự án.

Monday.com tích hợp giao tiếp trực tiếp vào hệ thống quản lý công việc, giúp các nhóm dễ dàng chia sẻ thông tin cập nhật, đặt câu hỏi và cung cấp phản hồi trong nền tảng.

Bạn có thể thêm nhận xét, gắn thẻ thành viên nhóm và đính kèm tệp vào công việc, tập trung hóa giao tiếp.

Điều này giúp giảm thiểu nhu cầu sử dụng email và lưu trữ tất cả thông tin liên quan ở một nơi, giúp dễ dàng tìm kiếm khi cần. Cập nhật thời gian thực đảm bảo mọi người luôn đồng bộ, tăng cường sự hợp tác, đặc biệt là đối với các nhóm làm việc cùng nhau trong cùng một dự án giữa các bộ phận hoặc từ xa.

Chức năng AI của Monday.com giúp ra quyết định bằng phân tích dự đoán và thông tin chi tiết thông minh. Nó sử dụng dữ liệu từ quy trình công việc dự án để nêu bật xu hướng và các điểm nghẽn tiềm ẩn, đồng thời dự đoán thời gian hoàn thành công việc. Hãy tưởng tượng một cột mốc dự án có thể bị chậm trễ; Monday.com có thể báo hiệu điều này sớm, giúp bạn tránh được sự chậm trễ.

AI tự động hóa việc báo cáo phức tạp, đưa ra các khuyến nghị có thể thực hiện được dựa trên năng suất của nhóm và dữ liệu phân bổ nguồn lực. Những thông tin chi tiết này giúp các nhóm tối ưu hóa hoạt động, giảm thiểu việc phỏng đoán và tăng hiệu quả, đặc biệt là trong các dự án lớn, có nhiều dữ liệu.

Notion vs. Monday. com: So sánh tính năng