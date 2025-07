Cách gửi email cho nhiều người (cùng những điều nên làm, không nên làm và hơn thế nữa)

Bạn sắp gửi một email quan trọng. Nhưng rồi bạn dừng lại. Bạn tự hỏi, làm thế nào để gửi email đến đúng người nhận mà không gây cảm giác lạnh lùng hoặc bỏ sót ai đó?

Nếu bạn quá trang trọng, bạn có thể khiến email nghe như robot.

Quá casual có thể khiến email trông thiếu chuyên nghiệp.

Cho dù gửi email cho một nhóm đồng nghiệp hay gửi cập nhật dự án cho khách hàng, bạn cần thiết lập giọng điệu phù hợp.

Nếu bạn đang băn khoăn về cách gửi email cho nhiều người, hãy cùng xem qua một số mẹo về nghi thức để đảm bảo email nhóm của bạn được gửi chính xác. ✉️

Biết khi nào nên thêm nhiều người vào email có thể là một việc khá khó khăn.

Bạn muốn mọi người đều được thông báo, nhưng hộp thư đến quá tải với các email trả lời không cần thiết có thể gây khó chịu. Vậy, khi nào thì thích hợp để nhấn "trả lời tất cả" hoặc thêm nhiều người nhận ngay từ đầu?

Dưới đây là một số tình huống phổ biến:

Địa chỉ nhiều người nhận trong email một cách chính xác là rất quan trọng để giao tiếp qua email hiệu quả và duy trì phép lịch sự chuyên nghiệp. Điều này thể hiện sự tôn trọng vai trò của từng thành viên và đảm bảo họ cảm thấy được công nhận.

Hãy nhớ rằng, việc địa chỉ người nhận chính xác giúp họ hiểu rõ mức độ tham gia và các hành động mong đợi, từ đó loại bỏ sự nhầm lẫn và nâng cao tỷ lệ phản hồi.

Ngoài ra, nó ngăn chặn các sai sót tiềm ẩn như trả lời tất cả (Reply All) không mong muốn hoặc vô tình bỏ sót người nhận.

Cá nhân hóa email, ngay cả khi gửi cho nhiều người, sẽ tăng thêm sự chuyên nghiệp và chân thành.

Cá nhân hóa cũng giúp tăng tỷ lệ tương tác của email và tránh những email nghe có vẻ lạnh lùng hoặc thiếu thân thiện.

Gửi email cho nhiều người nhận đòi hỏi bạn phải soạn thảo cẩn thận để đảm bảo tính chuyên nghiệp, rõ ràng và toàn diện.

Dưới đây là một số phương pháp hay nhất cần lưu ý khi gửi email cho nhiều người:

Khi giao tiếp với nhiều người qua một email, sử dụng tên riêng trong phần chào hỏi có thể tạo cảm giác thân mật và gần gũi hơn.

Cách làm này chứng tỏ bạn đã dành thời gian để nhận diện từng người nhận và tạo kết nối cá nhân hóa hơn.

Điều này giúp bạn không phải gửi những email tẻ nhạt khi muốn chào hỏi nhiều người nhận.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ quản lý hộp thư đến và mẫu email để phân loại email theo các nhóm nhất định một cách hiệu quả hơn.

Sử dụng ngôn ngữ bao gồm, trung tính về giới tính trong nội dung email thể hiện giọng điệu tôn trọng. Bạn có thể tránh những giả định về giới tính của người khác và thúc đẩy sự hòa nhập trong một hệ sinh thái nghề nghiệp đa dạng.

Ví dụ: chọn các từ trung tính như 'mọi người', 'nhóm', 'tất cả' hoặc 'các bạn' thay vì các từ chỉ giới tính như 'các chàng trai'

Ngoài ra, khi đề cập đến một người mà giới tính không rõ hoặc khi nói chung, hãy sử dụng "they" thay vì "he" hoặc "she". Sự thay đổi đơn giản này giúp tránh đưa ra giả định và khiến người nhận cảm thấy được tôn trọng hơn.