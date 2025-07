25 Ý tưởng sáng tạo cho chuyến du lịch công ty để nạp lại năng lượng và tái tạo sức sống

Chúng ta đều đã trải qua điều này: bị giam cầm trong bốn bức tường xám xịt của văn phòng, làm việc một cách máy móc. Những cuộc họp dài lê thê đánh dấu thói quen đơn điệu của chúng ta, và ngay cả những cuộc tán gẫu bên máy nước cũng mất đi sức hấp dẫn. Và không chỉ bạn, cả nhóm của bạn cũng cảm thấy chán nản.

Một chuyến du lịch công ty vào thời điểm thích hợp có thể giúp nhân viên của bạn thoát khỏi cảm giác mệt mỏi! Nó khơi dậy niềm đam mê, nạp lại năng suất và giúp nhân viên thư giãn. Hãy tập hợp đồng nghiệp và chuẩn bị ba lô vì chúng tôi sẽ giới thiệu 25 ý tưởng du lịch công ty cho bạn.

Tại sao bạn nên lên kế hoạch cho chuyến du lịch công ty tiếp theo?

Bạn đang băn khoăn liệu kế hoạch nghỉ dưỡng của công ty có đáng để bỏ công sức không? Hãy xem xét những lợi ích sau đây trước khi đưa ra quyết định:

Xây dựng nhóm làm việc vững mạnh hơn thông qua kết nối cá nhân: Bước ra khỏi môi trường làm việc quen thuộc giúp nhân viên kết nối với nhau ở cấp độ cá nhân. Sự gắn kết này thúc đẩy mối quan hệ giữa các cá nhân trở nên bền chặt hơn, cải thiện giao tiếp và hợp tác, từ đó nâng cao tinh thần làm việc nhóm cả trong và ngoài văn phòng

Tái tạo sức sáng tạo và đổi mới: Thay đổi môi trường và tách khỏi áp lực công việc, thời hạn, chỉ tiêu, v.v. liên tục giúp nhân viên tập trung năng lượng. Thời gian rảnh rỗi này giúp họ khởi động lại và mang đến những góc nhìn mới, khơi dậy sức sáng tạo và đổi mới thông qua những ý tưởng mới và cách giải quyết vấn đề

Công nhận và đánh giá cao nhân viên: Các chuyến du lịch công ty có thể đánh dấu sự hoàn thành của một dự án khổng lồ hoặc chỉ là một kỳ nghỉ ngắn để thoát khỏi nhịp sống hối hả hàng ngày. Dù là trường hợp nào, đây cũng là những chuyến đi xứng đáng và đáng được hưởng. Điều này khơi dậy cảm giác thành tựu và nâng cao tinh thần của nhân viên

Tăng cường văn hóa công ty : Những trải nghiệm chung ngoài công việc giúp tăng cường văn hóa và giá trị công ty. Bằng cách khen thưởng nhân viên hoặc cho họ nghỉ ngơi, bạn tạo ra cảm giác thân thuộc đồng thời đảm bảo rằng bạn quan tâm đến sức khỏe của họ

Cải thiện giao tiếp nội bộ: Các chuyến du lịch công ty tạo ra các nhóm làm việc gắn kết và năng suất cao. Hơn nữa, các lợi ích khác như cải thiện : Các chuyến du lịch công ty tạo ra các nhóm làm việc gắn kết và năng suất cao. Hơn nữa, các lợi ích khác như cải thiện giao tiếp và hợp tác trong nhóm sẽ nâng cao tinh thần và sức khỏe tổng thể, từ đó mang lại hiệu quả lan tỏa

25 Ý tưởng cho chuyến du lịch công ty vui nhộn

Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch công ty là một cách tuyệt vời để nâng cao tinh thần nhân viên, tiếp thêm sinh lực cho tinh thần đồng đội, củng cố văn hóa công ty và đạt được các mục tiêu của công ty. Cho dù bạn muốn thư giãn và trẻ hóa hay thử thách sức bền thể chất, chúng tôi có những ý tưởng cho các chuyến du lịch công ty phù hợp với nhu cầu đa dạng của bạn.

Dưới đây là 25 ý tưởng thú vị và hấp dẫn cho một chuyến du lịch công ty:

Những kỳ nghỉ thư giãn và bổ ích

Nhóm của bạn vừa hoàn thành một dự án áp lực cao với thời hạn gấp rút? Bạn cảm thấy họ đang trên bờ vực kiệt sức? Có lẽ đã đến lúc cho họ một kỳ nghỉ xứng đáng! Những kỳ nghỉ thư giãn và bổ ích sẽ nâng cao tinh thần và nạp năng lượng cho nhóm của bạn.

Bằng cách tạo ra một môi trường thoải mái, hỗ trợ và hấp dẫn, bạn khuyến khích họ giải tỏa căng thẳng, thư giãn và tập trung vào điều quan trọng nhất — sức khỏe của họ.

1. Kỳ nghỉ dưỡng spa và chăm sóc sức khỏe

Thư giãn và tái tạo năng lượng tại một khu nghỉ dưỡng spa và wellness qua Unsplash

Phạm vi giá: $$$

Kỳ nghỉ sang trọng này tập trung vào việc giải tỏa căng thẳng và ưu tiên sức khỏe của nhân viên. Kỳ nghỉ có thể bao gồm các liệu pháp spa, các bữa ăn lành mạnh và cân bằng, và các buổi yoga có hướng dẫn. Địa điểm nghỉ dưỡng cũng có thể có các tiện nghi như hồ bơi, bể sục, bồn tắm bùn và phòng tắm hơi, nơi bạn có thể thư giãn.

Một kỳ nghỉ thư giãn như vậy sẽ giúp bạn giảm tốc độ từ cuộc sống hối hả mà bạn đã quen thuộc, tăng cường năng lượng, giảm cortisol và cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất tổng thể.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chọn một loạt các liệu pháp spa phù hợp với nhu cầu và sở thích khác nhau của từng cá nhân

Lên lịch các lớp yoga hoặc thể dục nhóm vào sáng sớm và tiếp theo là các hoạt động giao lưu để thúc đẩy tinh thần đoàn kết

Chọn các lựa chọn ăn uống lành mạnh phù hợp với yêu cầu chế độ ăn đặc biệt

Bảo đảm thời gian nghỉ ngơi và giao lưu trong các khoảng nghỉ giữa các hoạt động

2. Kỳ nghỉ dưỡng trong thiên nhiên

Hòa mình vào thiên nhiên qua Unsplash

Phạm vi giá: $ – $$

Hòa mình vào thiên nhiên. Hít thở không khí trong lành, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, lắng nghe tiếng chim hót hay tiếng sóng vỗ, chạm vào cỏ cây, và nhiều hơn thế nữa. Những trải nghiệm đắm chìm này giúp nhân viên thoát khỏi công nghệ và ngắm nhìn thứ gì đó khác ngoài màn hình sáng chói.

Các hoạt động như đi bộ đường dài, cắm trại hoặc đơn giản là dành một ngày ở bãi biển là những cách tuyệt vời để gắn kết nhân viên khi họ chia sẻ sự yêu thích của mình đối với thiên nhiên.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chọn một địa điểm nghỉ dưỡng có phong cảnh đẹp, tùy theo sở thích của nhóm bạn

Lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời phù hợp với mức độ thể chất của các thành viên trong nhóm

Chia sẻ hướng dẫn chuẩn bị hành lý để đảm bảo nhân viên chuẩn bị đầy đủ cho chuyến du lịch

Tổ chức các sự kiện như kể chuyện quanh đống lửa trại, ngắm sao hoặc quây quần bên nhau với sô cô la nóng và bánh s'mores

3. Chương trình nghỉ dưỡng tâm lý

Thực hành chánh niệm giữa thiên nhiên qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$

Kỳ nghỉ dưỡng tâm trí nhằm mục đích nuôi dưỡng sự bình an nội tâm và tập trung. Các hội thảo và hoạt động về tâm trí giúp nhân viên quản lý cảm xúc, giải quyết căng thẳng và làm việc cùng nhau như một nhóm. Một số người thậm chí có thể giải phóng khối sáng tạo và mang đến những góc nhìn mới. Thiền có hướng dẫn và đi bộ chánh niệm mang lại sự sáng suốt trong suy nghĩ, giúp ích cho cả cá nhân và nhóm.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Mời một chuyên gia hướng dẫn thiền định hoặc người dẫn dắt có kinh nghiệm để tổ chức các buổi workshop và hoạt động này

Chọn một địa điểm yên tĩnh, thanh bình và có không khí thoải mái để tổ chức các phiên tập trung tinh thần

Tạo ra một bầu không khí yên tĩnh với ghế ngồi thoải mái, máy khuếch tán tinh dầu và nhạc nhẹ nhàng để xoa dịu các giác quan

Cung cấp tủ khóa cho điện thoại và khuyến khích người tham gia ngắt kết nối với công nghệ trong các phiên họp

4. Lớp học nghệ thuật

Kích thích sự sáng tạo thông qua các lớp học nghệ thuật qua Unsplash

Phạm vi giá: $$

Kích thích sự sáng tạo của nhóm bằng một chuyến đi nghỉ dưỡng nghệ thuật. Dù là vẽ tranh, phác họa, làm gốm hay bất kỳ hoạt động sáng tạo nào khác, một chuyến đi nghỉ dưỡng nghệ thuật trong một ngày hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị và bổ ích cho các nhóm. Bạn sẽ khám phá những tài năng tiềm ẩn trong khi nhân viên tìm ra những cách mới để thể hiện bản thân. Cuối cùng, bạn sẽ nhận thấy sự tự tin và khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo được nâng cao trong các dự án nhóm.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chọn một lớp học nghệ thuật phù hợp với sở thích của nhóm và mọi người đều có thể thử, ngay cả khi đó là lần đầu tiên của họ

Tổ chức một buổi triển lãm theo phong cách phòng trưng bày vào cuối kỳ nghỉ, cho phép nhân viên trưng bày các tác phẩm của mình và chiêm ngưỡng công việc của đồng nghiệp

Cung cấp vật liệu nghệ thuật mang về nhà để các thành viên có thể tiếp tục khám phá sự sáng tạo mới của mình

Kết hợp nhạc sôi động với đồ ăn nhẹ và đồ uống (rượu vang và vẽ tranh, ai muốn thử?) để tạo không khí vui tươi

5. Tình nguyện

Plogging dọc bờ biển là cách kết hợp tình nguyện với các hoạt động vui chơi qua Unsplash

Phạm vi giá: $ – $$

Đóng góp cho cộng đồng là một cách tuyệt vời để tăng cường sự gắn kết trong nhóm. Tình nguyện khuyến khích các nhóm làm việc hướng tới một mục tiêu chung gắn liền với trách nhiệm xã hội, đồng thời nâng cao tinh thần của nhân viên. Các hoạt động tình nguyện có thể bao gồm dọn dẹp vệ sinh, làm việc tại nhà ăn từ thiện địa phương, xây dựng vườn cộng đồng, dành thời gian tại viện dưỡng lão, quyên góp tiền cho trại động vật, v.v.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chọn một hoạt động tình nguyện phù hợp với giá trị, đạo đức và niềm tin của công ty và nhóm của bạn

Chia các chương trình tình nguyện lớn thành các công việc nhỏ hơn để tối đa hóa sự tham gia và kết nối những đóng góp nhỏ hơn với những cam kết lớn hơn

Chụp ảnh và quay video về những nỗ lực tình nguyện của nhóm bạn và chia sẻ trên mạng xã hội để công khai khen ngợi họ

Lên kế hoạch cho một buổi tụ họp sau hoạt động, chẳng hạn như giờ hạnh phúc tại quán bar địa phương, để ăn mừng thành tích của nhóm bạn

Chương trình xây dựng đội ngũ

Nhóm của bạn đang gặp khó khăn trong việc hoạt động hiệu quả như trước đây? Vậy thì đã đến lúc thực hiện một số hoạt động xây dựng nhóm. Những chuyến du lịch công ty này được thiết kế để gắn kết các nhóm, tăng cường giao tiếp và cải thiện khả năng giải quyết vấn đề hợp tác.

Chúng tôi có một số ý tưởng thú vị và sáng tạo để giúp các nhóm làm việc cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung, xây dựng lòng tin, đánh giá cao điểm mạnh và tài năng của từng cá nhân, và ăn mừng thành công.

6. Thử thách phòng trốn thoát

Nhóm của bạn có thể hợp tác để thoát khỏi phòng bị khóa không? qua Unsplash

Phạm vi giá: $$

Phòng thoát hiểm là một hoạt động xây dựng đội ngũ cổ điển. Chúng mang đến trải nghiệm thú vị và hấp dẫn, khuyến khích tinh thần đồng đội, giải quyết vấn đề và giao tiếp, đặc biệt là trong tình huống áp lực. Toàn bộ nhóm phải hợp tác để giải mã manh mối, giải câu đố và thoát khỏi phòng theo chủ đề trước khi hết thời gian. Có thể nói, trải nghiệm này không quá khác biệt so với thực tế.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Cho phép các thành viên trong nhóm của bạn cùng nhau lựa chọn chủ đề phòng thoát hiểm

Chia nhóm lớn thành các nhóm nhỏ hơn và cho họ cạnh tranh với nhau

Hãy cân nhắc trao giải thưởng hoặc phần thưởng cho nhóm chiến thắng, nhóm thoát ra nhanh nhất

Cùng nhau ăn mừng thành công và thất bại, phản ánh về hiệu suất của nhóm đồng thời thảo luận về những bài học quan trọng, chẳng hạn như họ sẽ làm gì khác để đạt được kết quả tốt hơn

7. Trò chơi tìm kiếm kho báu

Trò chơi săn tìm kho báu phát huy tối đa sự hợp tác trong nhóm qua Unsplash

Phạm vi giá: $ – $$

Săn tìm kho báu là một cách khác để thúc đẩy sự hợp tác trong nhóm. Hoạt động này khuyến khích tinh thần đồng đội, khám phá và giải quyết vấn đề tập thể để về đích trước tiên. Bạn có thể tổ chức một cuộc săn tìm kho báu bao gồm một tầng hoặc bộ phận nhất định, các phòng họp cụ thể, toàn bộ văn phòng hoặc thậm chí cả thành phố! Tất cả phụ thuộc vào khả năng lập kế hoạch của bạn.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Thiết kế một trò chơi tìm kiếm kho báu tận dụng các yếu tố tự nhiên có sẵn trong môi trường làm việc hoặc thành phố để tạo ra cảm giác khám phá giữa những điều quen thuộc

Kết hợp công nghệ thông qua mã QR, thực tế tăng cường, v.v. để mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng tương tác hơn

Cung cấp nhiều lộ trình hoặc mức độ khó khác nhau để phù hợp với các nhóm có kỹ năng, tốc độ và sở thích khác nhau

Trao giải thưởng cho các hạng mục như "người tìm thấy năm thứ năm nhanh nhất", "nhóm hữu ích nhất", "giải pháp sáng tạo nhất", "người chiến thắng, người chiến thắng, bữa tối gà", v.v.

8. Trò chơi xây dựng nhóm

Các trò chơi như kéo co tập trung vào tinh thần đồng đội qua Unsplash

Phạm vi giá: $$

Một kỳ nghỉ tập thể cổ điển có các tính năng như một số trò chơi và hoạt động để làm cho việc xây dựng đội ngũ trở nên thú vị, hấp dẫn và giải trí. Những trò chơi này đóng vai trò như cơ hội gắn kết đội ngũ và giao lưu, cho phép các thành viên trong nhóm làm việc cùng nhau để giao tiếp, hợp tác và giải quyết vấn đề trong môi trường thân mật, để họ có thể áp dụng vào công việc.

Những chuyến du lịch xây dựng đội ngũ này cũng có tác dụng giảm căng thẳng. Cho dù đó là trò chơi phá băng như Two Truths, One Lie hay trò chơi đòi hỏi thể lực như The Floor is Lava, các sự kiện xây dựng đội ngũ luôn khiến mọi người hào hứng!

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chỉ định một người điều phối để dẫn dắt các trò chơi, tổng kết cho các nhóm và tối đa hóa việc học hỏi và gắn kết nhóm

Khuyến khích nhân viên tham gia các hoạt động xây dựng nhóm và thử những điều mới mẻ

Tặng quà để khuyến khích sự cạnh tranh lành mạnh đồng thời tạo không gian cho niềm vui và tiếng cười

Kết hợp các hoạt động vui nhộn với những khoảng nghỉ hợp lý để nghỉ ngơi và giao lưu cá nhân

9. Thử thách thể thao

Thách thức các nhóm tham gia trò chơi bóng rổ qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$

Các hoạt động thể thao là một trong những hoạt động xây dựng đội ngũ ngoài trời thường được sử dụng. Chúng thúc đẩy hoạt động thể chất, sự cạnh tranh thân thiện và gắn kết đội ngũ. Chúng cũng là cơ hội tuyệt vời để bước ra khỏi phòng hội nghị và vào sân chơi để vận động cơ bắp và duỗi thẳng lưng.

Bạn có thể lựa chọn các môn thể thao trong phạm vi từ một trận bóng đá thân thiện đến những cuộc phiêu lưu mạo hiểm như chèo thuyền trên sông. Đừng quên đáp ứng các mức độ thể lực và khả năng thể thao khác nhau. Ngoài ra, nên có những điều chỉnh hoặc lựa chọn thay thế cho những người bị chấn thương hoặc có giới hạn.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Ưu tiên tinh thần đồng đội hơn chiến thắng với các trò chơi khuyến khích sự hợp tác. Trong khi làm vậy, hãy tổ chức các nhóm hỗn hợp giữa các dự án hoặc bộ phận và đặt ra các mục tiêu hợp tác

Cung cấp dụng cụ và thiết bị an toàn cho các hoạt động thể thao khác nhau

Lên kế hoạch cho thời gian nghỉ ngơi sau chuyến du lịch để chia sẻ kinh nghiệm, ăn mừng thành công và cùng nhau dùng bữa hoặc uống nước

Xem xét việc thuê một hướng dẫn viên hoặc huấn luyện viên cho các môn thể thao chuyên biệt như bắn cung, leo núi, chèo thuyền và nhiều hoạt động khác

10. Ăn tối chung của nhóm

Potlucks cho phép các nhóm gắn kết với nhau qua các món ăn qua Unsplash

Phạm vi giá: $

Thức ăn ngon là một công cụ tuyệt vời để gắn kết mọi người. Potlucks là một hoạt động nghỉ dưỡng tuyệt vời cho nhóm vì chi phí hợp lý và tôn vinh văn hóa và sự đa dạng của nhóm. Cho dù bạn tổ chức tiệc nướng ngoài trời hay dã ngoại công ty, potlucks đều nuôi dưỡng cảm giác cộng đồng và thuộc về nhau.

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào một bữa tiệc potluck có thể là một hoạt động chia sẻ, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết về quá trình lên kế hoạch công phu mà nó đòi hỏi. Từ việc đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về chế độ ăn uống đến việc tạo ra một bữa tiệc tự chọn phong phú và bổ sung cho nhau, một bữa tiệc potluck sẽ thúc đẩy nhóm của bạn làm việc cùng nhau.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Khuyến khích các thành viên trong nhóm mang theo một món ăn phản ánh văn hóa hoặc truyền thống gia đình của họ

Tạo không khí lễ hội với chỗ ngồi thoải mái, âm nhạc và trang trí

Tổ chức một cuộc thi mang theo món ăn tự chuẩn bị theo các hạng mục như "món ăn sáng tạo nhất", "trình bày đẹp nhất", v.v.

Chơi các trò chơi bảng hoặc đố vui sau bữa tiệc để duy trì sự giao lưu

Chương trình nghỉ dưỡng kết hợp phiêu lưu và hoạt động

Bạn mệt mỏi vì luôn ngồi tại bàn làm việc hoặc đi từ phòng họp này sang phòng họp khác? Hãy đưa nhóm của bạn đi phiêu lưu! Những ý tưởng cho chuyến du lịch công ty này sẽ tiếp thêm năng lượng cho nhóm của bạn đồng thời tạo ra những kỷ niệm khó quên. Hãy thoát khỏi thói quen hàng ngày và bắt đầu một cuộc hành trình thú vị.

Làm việc cùng nhau, vượt qua thách thức và chia sẻ kinh nghiệm sẽ nuôi dưỡng lòng tin và tinh thần đồng đội vô song, tạo ra những nhóm gắn kết và mạnh mẽ hơn.

11. Chuyến du lịch và phiêu lưu

Các hoạt động như leo núi đá rất thú vị đối với những người thích cảm giác mạnh trong nhóm của bạn qua Unsplash

Phạm vi giá: $$$ – $$$$

Hãy bắt đầu một chuyến du lịch ngoài trời và trải nghiệm cảm giác adrenaline dâng trào với một kỳ nghỉ mạo hiểm và hoạt động. Những cài đặt độc đáo sẽ tạo ra những kỷ niệm lâu dài gắn kết các nhóm với nhau. Cho dù bạn nhảy từ vách đá xuống biển xanh hay chứng kiến động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên trong một chuyến safari trong rừng, có nhiều cách để làm cho kỳ nghỉ của công ty trở nên thú vị và hấp dẫn.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chọn một cuộc phiêu lưu phù hợp với sở thích và mức độ thể chất của nhóm bạn. Nếu cần, hãy cung cấp nhiều lựa chọn để mọi người tham gia

Chia sẻ tài liệu hoặc hướng dẫn về chuyến phiêu lưu để tất cả các thành viên trong nhóm chuẩn bị tốt cho chuyến đi

Hãy xem thời gian nghỉ ngơi là thời gian để thư giãn và suy ngẫm về những trải nghiệm chung

Chụp ảnh và quay video trong chuyến đi và tạo ra những kỷ niệm mà các nhóm có thể trân trọng

12. Chuyến du lịch công ty chủ đề công viên giải trí

Các công viên giải trí gợi lên cảm giác hoài niệm và sự ngạc nhiên như trẻ thơ qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$

Hãy khơi dậy đứa trẻ trong bạn và thả mình tại công viên giải trí! Một chuyến du lịch công ty như vậy là cơ hội tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng, tạo kỷ niệm và hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa. Bạn có thể đưa nhóm của mình tham gia các trò chơi, chương trình biểu diễn và các điểm tham quan khác nhau tại công viên giải trí hoặc ghé thăm hội chợ với các trò chơi lễ hội như ném bóng vào lỗ và câu táo.

Các lựa chọn ngắn hạn như rạp xiếc lưu động và các hoạt động kinh doanh theo mùa như nhà ma ám hay vườn bí ngô vào Halloween cũng có thể giúp gắn kết các nhóm.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Tạo một lịch trình nhóm cho phép tất cả các thành viên trong nhóm trải nghiệm và khám phá các điểm tham quan yêu thích của họ, đồng thời sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để giao lưu, nghỉ ngơi và giải khát

Mua vé nhóm để được giảm giá hấp dẫn cho vé hoặc bữa ăn

Thêm một chút vui nhộn thông qua các cuộc thi thân thiện hoặc trò chơi trong suốt ngày

Quay vlog của nhóm hoặc chụp ảnh bằng máy ảnh dùng một lần để ghi lại trải nghiệm tại công viên giải trí

13. Hành trình ẩm thực

Nấu ăn cùng nhau cũng đòi hỏi sự hợp tác thông qua Unsplash

Phạm vi giá: $ – $$

Những cuộc hội thoại thú vị thường diễn ra khi mọi người cùng thưởng thức những món ăn ngon. Vậy tại sao không sử dụng ẩm thực như một phương tiện để làm cho chuyến du lịch công ty trở nên thú vị? Chúng ta đã nói về việc tổ chức một bữa tiệc potluck là một cách tuyệt vời để thư giãn cùng nhóm của bạn. Nhưng làm thế nào để biến ẩm thực thành một cuộc phiêu lưu? Hãy nghĩ đến việc tổ chức một lớp học nấu ăn, thi nấu món chili hoặc hội thảo làm bánh!

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Bắt đầu chuyến du lịch công ty từ chợ nông sản hoặc cửa hàng tạp hóa địa phương, khuyến khích các thành viên trong nhóm lên kế hoạch cho bữa ăn, lập danh sách nguyên liệu và chuẩn bị toàn bộ bữa ăn

Tập trung vào việc khám phá các món ăn đa dạng như đặc sản địa phương và ẩm thực quốc tế, hoặc theo một chủ đề cụ thể

Sau lớp học nấu ăn, hãy tổ chức một bữa tiệc mang theo món ăn và cùng nhau thưởng thức thành quả ẩm thực của mình

Tổ chức một cuộc thi nấu ăn "hộp bí ẩn", trong đó các nhóm phải chế biến các món ăn ngon bằng các nguyên liệu ngẫu nhiên để khuyến khích sự sáng tạo và khả năng ứng biến

14. Chuyến du lịch tham quan thành phố địa phương

Khám phá những góc khuất của thành phố qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$

Khám phá thành phố của bạn cùng nhau sẽ mang đến một góc nhìn mới — giống như chế độ xem môi trường xung quanh bạn dưới một ánh sáng hoàn toàn mới! Bạn có thể tham gia một chuyến khám phá theo chủ đề, chẳng hạn như chuyến đi ẩm thực đã đề cập trước đó, hoặc tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa của thành phố.

Ngoài ra, nhóm có thể tham gia một chuyến đi ngẫu hứng, trong đó các thành viên sẽ khám phá thành phố như một trò chơi. Bạn có thể đi bộ, đạp xe hoặc thậm chí mua thẻ du lịch hoặc vé xe buýt HOHO (hop on, hop off). Chỉ cần vài giờ là đủ để tận hưởng môi trường mới và trải nghiệm mới, ngay cả trong sự thoải mái của thành phố bạn.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Đặt vé trước cho các điểm tham quan nổi tiếng, bảo tàng, v.v., để tránh xếp hàng và trễ giờ

Chuẩn bị một danh sách các địa điểm nổi bật của thành phố và biến chúng thành trò chơi tìm kiếm hoặc danh sách những điều muốn làm để khám phá thành phố một cách tương tác

Tham gia các sự kiện hoặc hoạt động địa phương để hòa mình vào văn hóa và lễ hội của thành phố

Cho phép các thành viên trong nhóm đóng vai trò hướng dẫn viên khi khám phá những lĩnh vực mà họ có thể quen thuộc

15. Kỳ nghỉ công ty

Kỳ nghỉ công ty có thể là một chuyến du lịch cuối tuần hoặc một chuyến đi quốc tế qua Unsplash

Phạm vi giá: $$$ – $$$$$

Kỳ nghỉ của công ty là phần thưởng cao nhất cho tất cả những nỗ lực của nhân viên. Đó là một trải nghiệm sang trọng trọn gói, nơi bạn có thể tách mình khỏi công việc và dành thời gian quý báu với đồng nghiệp ngoài môi trường văn phòng.

Tùy thuộc vào ngân sách của công ty, bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến đi đến một thành phố mới, hoặc thậm chí là một quốc gia mới! Một trải nghiệm bổ ích như vậy sẽ giúp các nhóm trở nên thân thiết hơn, nâng cao tinh thần và củng cố sự năng động của nhóm.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Cá nhân hóa kỳ nghỉ của công ty tùy theo lãi suất và sở thích của nhóm

Chia sẻ hướng dẫn rõ ràng về công việc trong thời gian nghỉ lễ của công ty để đảm bảo mọi người thực sự nghỉ ngơi

Tổ chức những trải nghiệm độc đáo, chuyến tham quan địa phương, tour du lịch văn hóa hoặc các hoạt động mạo hiểm để khiến kỳ nghỉ thực sự đáng nhớ

Cân bằng các hoạt động đã lên lịch với thời gian rảnh rỗi, cho phép các thành viên trong nhóm khám phá sở thích cá nhân hoặc thư giãn theo ý thích của họ

Chương trình đào tạo và phát triển

Điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách để làm cho việc học tập và phát triển kỹ năng trở nên thú vị? Chúng tôi có những ý tưởng cho chuyến du lịch công ty dành cho những người như vậy! Các chuyến du lịch học tập và phát triển mang đến cơ hội cho nhóm của bạn để học hỏi kỹ năng mới hoặc nâng cao kỹ năng hiện có.

Chúng đáp ứng nhu cầu nội tại của họ về phát triển nghề nghiệp và đưa họ vào con đường cải tiến liên tục. Trang bị cho nhóm của bạn các công cụ và kiến thức để luôn đi trước một bước cũng giúp tăng cơ hội thành công của họ.

16. Hội thảo và hội nghị ngành

Tham gia các hội thảo để bước ra khỏi văn phòng của bạn qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$$$

Đăng ký cho các nhóm tham dự các hội thảo và hội nghị trong ngành để họ cập nhật các xu hướng mới nhất. Điều này cũng cho phép họ kết nối với các đồng nghiệp từ các công ty khác và tương tác với các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành. Những trải nghiệm như vậy có thể rất quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất của họ như một nhóm và giải quyết bất kỳ lỗ hổng kỹ năng nào.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Khuyến khích người tham gia tìm hiểu về các chủ đề của diễn giả, hồ sơ của diễn giả chính và các phiên để tối đa hóa cơ hội học hỏi

Lên lịch nhiều cuộc họp nhóm để thảo luận về những bài học và kinh nghiệm quan trọng, cùng với những ứng dụng tiềm năng trong văn phòng và ngành của bạn

Thúc đẩy kết nối chuyên nghiệp thông qua giới thiệu nhóm với đồng nghiệp hoặc đối tác từ các công ty khác

Phát triển hệ thống bạn đồng hành hội nghị bằng cách ghép các đồng nghiệp có nền tảng và chuyên môn khác nhau để tham dự các sự kiện như vậy và tạo điều kiện cho sự trao đổi ý tưởng

17. Diễn giả khách mời

Mời diễn giả khách mời tham gia chuyến du lịch công ty qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$

Nếu bạn không thể gửi các nhóm của mình đến các sự kiện của công ty, hãy mang sự kiện đến với nhóm của bạn! Mời các diễn giả khách đến tham dự kỳ nghỉ của công ty có thể mang lại nguồn cảm hứng. Các chuyên gia và nhà lãnh đạo kinh doanh có kinh nghiệm có thể chia sẻ ý kiến của họ về các chủ đề liên quan đến ngành, các chiến lược khả thi và những câu chuyện cá nhân để thúc đẩy nhóm của bạn và thúc đẩy việc học tập tập trung.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chọn diễn giả khách mời có kinh nghiệm liên quan và thành tích đã được chứng minh

Sau bài giảng của chuyên gia, hãy mở ra phần hỏi đáp, thảo luận và chia nhóm để khám phá sâu hơn các chủ đề mà khách mời đã trình bày

Ghi lại phiên của diễn giả khách mời cho những nhân viên không thể tham dự phiên hoặc để tham khảo trong tương lai

Tạo cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh sau buổi thuyết trình để làm cho trải nghiệm trở nên đáng nhớ hơn

18. Các buổi đào tạo nâng cao kỹ năng

Các hội thảo phát triển kỹ năng có tác dụng làm phong phú thêm kinh nghiệm của nhóm qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$

Các hội thảo phát triển kỹ năng có thể bao gồm từ khóa học lập trình đến khóa học pha chế cocktail. Dù là gì đi chăng nữa, chúng đều giúp nhóm nhân viên có được những kỹ năng mới phù hợp với mục tiêu phát triển nghề nghiệp hoặc cá nhân của họ.

Các công ty cũng có thể tổ chức các hội thảo về các xu hướng mới nhất trong phát triển phần mềm, tiếp thị, quản lý dự án hoặc truyền thông để giúp các nhóm luôn đi trước một bước và duy trì khả năng cạnh tranh.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Thực hiện phân tích khoảng cách kỹ năng để xác định những gì nhóm của bạn còn thiếu và chọn một hội thảo giải quyết những thiếu sót đó

Cung cấp nhiều định dạng hội thảo (trực tiếp, trực tuyến, tự học, v.v.) để phù hợp với các phong cách học tập khác nhau

Khuyến khích các nhóm áp dụng những kỹ năng mới học hoặc cải thiện tại nơi làm việc hoặc thông qua các dự án thực tế

Thu thập phản hồi từ các tham dự viên để đánh giá hiệu quả của buổi workshop và cách bạn có thể cải thiện chúng trong tương lai

19. Buổi brainstorming

Ngắt kết nối, thư giãn và để ý tưởng tự tìm đến bạn qua Unsplash

Phạm vi giá: $$ – $$$

Bạn có cảm thấy nhóm của mình đang bị kẹt trong lối mòn sáng tạo? Có quá nhiều thời gian được dành cho một vấn đề đến mức cảm thấy không thể giải quyết được? Vậy thì có lẽ đã đến lúc tổ chức một phiên brainstorming, nhưng với một chút thay đổi. Một chuyến du lịch công ty để brainstorming mang đến thời gian và không gian dành riêng cho các nhóm để giải quyết các vấn đề phức tạp, tạo ra ý tưởng sáng tạo và phát triển các giải pháp đổi mới.

Ý tưởng là tách mình khỏi các hoạt động liên quan đến công việc và phòng họp quen thuộc để suy nghĩ sáng tạo. Bạn có thể nảy ra ý tưởng trong buổi yoga với chó con hoặc khi chơi bi-a, và điều quan trọng là phá vỡ các khuôn mẫu quen thuộc.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Sử dụng các kỹ thuật và khuôn khổ động não để có một kỳ nghỉ thành công

Thiết lập mục tiêu và mục đích rõ ràng để duy trì sự tập trung và định hướng, đồng thời rèn luyện khả năng tập trung và tư duy tự do

Ghi lại tất cả ý tưởng mà nhóm của bạn đưa ra trong phiên brainstorming để đánh giá thêm và đảm bảo không bỏ sót ý tưởng hay nào

Khuyến khích tất cả các thành viên trong nhóm tham gia và nuôi dưỡng trải nghiệm tích cực tập trung vào giao tiếp cởi mở để phát triển ý tưởng

20. Chương trình cố vấn

Cố vấn trong môi trường chính thức và không chính thức thúc đẩy sự tham gia của nhân viên qua Unsplash

Phạm vi giá: $$$

Nếu bạn cảm thấy nhóm của mình cần một động lực từ bên ngoài, bạn có thể bắt đầu một chương trình cố vấn. Đây là một khoản đầu tư liên tục giúp thúc đẩy chia sẻ kiến thức, phát triển sự nghiệp và tinh thần đồng đội.

Các cố vấn giàu kinh nghiệm từ trong hoặc ngoài công ty sẽ trở thành một phần của nhóm và làm việc cùng họ để cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn và tư vấn. Chương trình nghỉ dưỡng của công ty có thể kéo dài suốt cuối tuần, nhưng cơ hội tiếp cận mạng lưới các chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ mang lại lợi ích suốt đời!

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Kết nối các cố vấn và người được cố vấn dựa trên các kỹ năng, tính cách, mục tiêu nghề nghiệp và nguyện vọng bổ sung cho nhau

Xây dựng một chương trình cố vấn có cấu trúc với các hướng dẫn rõ ràng về giao tiếp, các cuộc họp trong thời gian rảnh rỗi và kết quả mong đợi

Tổ chức các hội thảo và hoạt động nhóm để xây dựng mối quan hệ giữa người hướng dẫn và người được hướng dẫn

Cung cấp đào tạo, tài nguyên và tài liệu cho các cố vấn và huấn luyện họ về các phương pháp cố vấn hiệu quả để họ có thể hướng dẫn nhóm một cách tốt nhất

Chương trình nghỉ dưỡng công ty thân thiện với làm việc từ xa

Chúng tôi hiểu, không phải tất cả các nhóm đều ở cùng một địa điểm để tham gia cuộc săn tìm kho báu hoặc tham quan địa phương. Nhưng việc phân tán về mặt địa lý không phải là thanh cản trở việc tham gia các chuyến du lịch công ty! Chúng tôi có các lựa chọn thú vị và tương tác để thu hút nhân viên làm việc từ xa. Từ chống lại cảm giác cô lập đến nuôi dưỡng cảm giác thuộc về, các ý tưởng du lịch công ty của chúng tôi kết nối các nhóm làm việc từ xa với nhau, ngay cả khi họ cách nhau hàng ngàn dặm!

21. Đêm chơi game trực tuyến

Lên lịch các buổi chơi game cùng đồng nghiệp với các trò chơi hợp tác như Fortnite hoặc Mario Kart qua Unsplash

Phạm vi giá: $

Đêm trò chơi trực tuyến là hoạt động không thể thiếu đối với bất kỳ công ty làm việc từ xa nào. Nó mang các nhóm lại gần nhau trên cùng một sân chơi ảo và khuyến khích họ thi đấu trong một cuộc chiến thân thiện. Đây là một lựa chọn tiết kiệm chi phí, mang lại sự vui vẻ và cạnh tranh thân thiện trong một cài đặt thoải mái và bình dị.

Một số nền tảng cung cấp các trò chơi bảng, trò chơi hợp tác và các buổi trắc nghiệm kiến thức, nơi các nhóm của bạn có thể giao lưu và kết nối với nhau bất chấp khoảng cách địa lý. Hãy truy cập các trang web như Tabletopia, Jackbox Party Pack hoặc Board Game Arena để tổ chức buổi trò chơi của riêng bạn!

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chọn các trò chơi phù hợp với tham gia từ xa, từ các trò chơi bảng cổ điển đến các trò chơi trinh thám ảo

Gán chủ đề cho các đêm chơi game và khuyến khích người tham gia trang phục theo chủ đề đã định để tăng thêm phần vui nhộn

Tặng voucher quà tặng điện tử và phần thưởng ảo cho người chiến thắng để tối đa hóa sự tham gia nhiệt tình

Đầu tư vào nền tảng hội nghị truyền hình có tính năng chia sẻ màn hình và nhắn tin tức thời để mọi người có thể giao tiếp với nhau

22. Chương trình tài năng trực tuyến

Cho phép các thành viên trong nhóm thể hiện tài năng của mình qua Unsplash

Phạm vi giá: $

Hãy tôn vinh sự sáng tạo và đa dạng của các nhóm làm việc từ xa và tạo cơ hội cho họ thể hiện tài năng tiềm ẩn. Cho dù đó là một người đang hát những bài hát yêu thích của mình trong đêm karaoke hay khoe khả năng thắt nút cuống anh đào, hãy xây dựng một môi trường hỗ trợ và giải trí để khen ngợi tất cả những người tham gia. Kết quả là tinh thần đồng đội sẽ được nâng cao, sự gắn kết của nhóm và sự tự tin của mỗi cá nhân sẽ được tăng cường.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Quảng bá chương trình tài năng trước để thu hút sự quan tâm và tạo sự hào hứng xung quanh chương trình để thu hút sự tham gia tối đa

Khuyến khích nhân viên gửi mục nhập của họ vào các hạng mục tài năng khác nhau để bạn có thể chuẩn bị danh sách

Chào đón sự tham gia của khán giả thông qua những tràng pháo tay ảo, các cuộc thăm dò ý kiến trực tiếp và trò chuyện tức thì để cổ vũ cho người mà bạn yêu thích

Mời khách hoặc sử dụng bình chọn của khán giả để bầu chọn những tiết mục hay nhất và trao thưởng cho họ

23. Unconference

Trò chuyện bên đống lửa ảo qua Unsplash

Phạm vi giá: $

Unconferences là một loại cuộc họp do người tham gia chủ trì, nhằm nuôi dưỡng sự đổi mới, chia sẻ ý tưởng và học tập không chính thức giữa các nhóm làm việc từ xa. Sự kiện giao lưu không chính thức này được tổ chức tại các trung tâm hội nghị ảo, và các chủ đề thảo luận xuất hiện một cách tự nhiên từ các cuộc hội thoại và sở thích của người tham gia. Do đó, nó giúp cho các cuộc hội thoại trở nên sôi nổi và cho phép các nhóm gắn kết với nhau.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chào mừng các thành viên tham gia chia sẻ ý tưởng và chủ đề trước sự kiện để sử dụng làm chủ đề khởi đầu cuộc hội thoại và gợi ý

Tổ chức các cuộc thảo luận nhóm với hướng dẫn rõ ràng và phân bổ thời gian cho từng chủ đề để bao quát nhiều vấn đề, nhằm tối đa hóa sự tham gia

Cung cấp các công cụ hợp tác như trình chỉnh sửa tài liệu và bảng trắng kỹ thuật số để làm phong phú thêm các cuộc thảo luận tập trung

Tiến hành các cuộc thăm dò và khảo sát ảo để đánh giá mức độ quan tâm của người tham gia đối với các chủ đề khác nhau và ưu tiên những chủ đề thu hút sự tham gia cao hơn

24. Câu lạc bộ đọc sách

Kết nối với những cuốn sách yêu thích của bạn thông qua câu lạc bộ sách trực tuyến trên Unsplash

Phạm vi giá: $ – $$

Các kỳ nghỉ công tác đọc sách ảo nuôi dưỡng văn hóa học tập và tự hoàn thiện bản thân. Nó hoạt động như một nền tảng nơi độc giả chia sẻ sở thích và thảo luận về các tác phẩm văn học. Sự kích thích trí tuệ giúp khám phá các quan điểm và cách hiểu đa dạng, đồng thời tạo điều kiện trao đổi ý tưởng, trở thành một cách tuyệt vời để gắn kết các nhóm.

Và bạn không nhất thiết phải nói về những cuốn sách nặng nề về năng suất, bạn cũng có thể thảo luận sôi nổi về những cuốn manga hay sách mandala mới nhất.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Chia sẻ danh sách đọc vào đầu mỗi năm hoặc mỗi tháng để nuôi dưỡng thói quen đọc sách lành mạnh. Đảm bảo rằng danh sách được lựa chọn bao gồm nhiều thể loại và phong cách khác nhau

Lập kế hoạch trước và gửi hoặc đăng tải bản sao sách cho các thành viên tham gia

Lên lịch các buổi hỏi đáp và thảo luận ảo với các tác giả và diễn giả khách mời, những người có thể mang đến góc nhìn mới về những cuốn sách đã chọn

Khuyến khích sự sáng tạo bằng cách tổ chức các hoạt động trực tuyến lấy cảm hứng từ cuốn sách – từ việc tạo tác phẩm fan art đến thử nghiệm các công thức nấu ăn

25. Hộp đăng ký

Gửi gói quà chăm sóc đến các nhóm làm việc từ xa và khuyến khích họ kết nối với nhau qua Unsplash

Phạm vi giá: $$$

Hộp đăng ký có thể là một sự kiện hàng tháng tuyệt vời để các nhóm gắn kết với nhau qua những trải nghiệm chung trong môi trường làm việc từ xa. Tạo các hộp đăng ký theo chủ đề — nghệ thuật và thủ công, thưởng thức cà phê, Chủ nhật chăm sóc bản thân, bữa ăn thịnh soạn, v.v. — và để nhóm của bạn thưởng thức. Nhân viên có thể tổ chức các phiên mở hộp ảo và thưởng thức nội dung hoặc thỏa sức sáng tạo.

Mẹo để tận dụng tối đa chuyến đi

Nếu việc xây dựng hộp đăng ký quá nhiều công việc, hãy đầu tư vào các doanh nghiệp hiện có đã làm việc này

Dành riêng các cuộc trò chuyện nhóm để các thành viên trong nhóm có thể chia sẻ sự hào hứng của họ về hộp đăng ký và lên lịch hội nghị video để mở hộp

Chia sẻ ảnh và video của nhóm bạn đang thưởng thức nội dung hộp đăng ký trên bảng nhân viên và mạng xã hội

Tổ chức các cuộc thi thân thiện như thi nấu ăn trực tuyến hoặc triển lãm nghệ thuật và trao thưởng cho người chiến thắng

ClickUp để khởi động các chuyến du lịch công ty

Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch công ty chắc chắn là một công việc khó khăn. Bạn phải quản lý các lời xác nhận tham dự, tính toán các chi phí phát sinh và lên lịch các hoạt động, đồng thời cân bằng các vấn đề hậu cần — có quá nhiều việc phải theo dõi đến mức bạn cảm thấy choáng ngợp.

Tuy nhiên, điều này sẽ không xảy ra khi bạn có ClickUp bên cạnh. Bạn có thể coi chuyến du lịch công ty như bất kỳ dự án nào khác và sử dụng ClickUp để:

Tập trung tài liệu

Ghi lại mọi thứ trên ClickUp Docs và chia sẻ với các thành viên trong nhóm

Hãy bỏ qua các chuỗi email và bảng tính. ClickUp Docs là nơi tập trung tất cả mọi thứ liên quan đến chuyến du lịch. Cho dù đó là danh sách đồ cần mang theo để phân phát cho các nhóm đi du lịch hay danh sách những việc nên và không nên làm cho một sự kiện trò chơi ảo, ClickUp Docs sẽ thu thập tất cả và cho phép chia sẻ. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tài liệu này thành nhiệm vụ để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ việc nào!

Lập kế hoạch hợp tác

Lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hoặc buổi tối chơi game tiếp theo của bạn trên Bảng trắng tương tác

Lập kế hoạch hợp tác chưa bao giờ dễ dàng đến thế! ClickUp cung cấp nhiều công cụ hợp tác trực tiếp, cho phép bạn làm việc với nhóm để brainstorming ý tưởng, lập kế hoạch hành trình, hoàn thiện hậu cần hoặc thậm chí tổ chức sự kiện từ xa.

Hãy tưởng tượng một không gian làm việc chung, nơi mọi người đều có thể đóng góp ý kiến bằng cách thêm ghi chú dán, hình vẽ và hình ảnh. Bảng trắng ClickUp là một khung vẽ kỹ thuật số cho phép các nhóm brainstorming ý tưởng, lập kế hoạch dự án một cách trực quan và cộng tác trong thời gian thực.

Chế độ xem Trò chuyện trong ứng dụng ClickUp giúp các nhóm kết nối với nhau và thúc đẩy giao tiếp tức thì. Các cuộc thảo luận có thể diễn ra song song với các nhiệm vụ, loại bỏ sự cần thiết phải chuyển đổi giữa các ứng dụng khác nhau để cập nhật và làm rõ.

Nếu bạn muốn bỏ qua những đoạn văn bản dài dòng, hãy chụp màn hình và thuật lại suy nghĩ của mình bằng ClickUp Clips. Công cụ này giúp giải thích các quy trình phức tạp, nêu bật các tính năng cụ thể trong phần mềm hoặc trình bày ý tưởng thiết kế một cách rõ ràng và súc tích trong một video clip ngắn gọn.

Quản lý ngân sách và dòng thời gian

Chế độ xem danh sách trong ClickUp cung cấp bản phân tích toàn diện về tiến độ công việc và chi phí liên quan

Quản lý ngân sách và dòng thời gian là phần căng thẳng nhất trong việc lập kế hoạch cho các hoạt động nghỉ dưỡng của công ty. Nhưng ClickUp giúp bạn loại bỏ tất cả công việc nặng nhọc và giảm bớt nhiệm vụ chỉ còn vài cú nhấp chuột. Sử dụng Chế độ xem danh sách của ClickUp để tạo bảng phân tích ngân sách chi tiết cho chi phí địa điểm, chi phí ăn uống, vé giao thông, v.v.

Bạn có thể đặt giới hạn, xác định các danh mục ngân sách và theo dõi chi tiêu trong thời gian thực. Tương tự, chế độ xem Biểu đồ Gantt của ClickUp mô tả các nhiệm vụ khác nhau trên dòng thời gian, đồng thời làm rõ các phụ thuộc và cột mốc. Ngoài ra, chế độ xem Lịch trong ClickUp sẽ giúp bạn quản lý lịch trình của mình và của nhóm.

Đang theo dõi đăng ký và xác nhận tham dự

Tạo biểu mẫu tùy chỉnh để nhận đăng ký và xác nhận tham dự các sự kiện của công ty

Không còn phải theo đuổi đăng ký và xác nhận tham dự nữa! Chế độ xem biểu mẫu mạnh mẽ của ClickUp ghi lại phản hồi ngay lập tức và chuyển thông tin đến nhóm phù hợp vào đúng thời điểm. Nó đi kèm với Trình tạo biểu mẫu có thể tùy chỉnh cao mà bạn có thể sử dụng để ghi lại các chi tiết liên quan và chuyển chúng thành các nhiệm vụ có thể theo dõi.

Sử dụng mẫu

Cuối cùng, bạn đã có các mẫu ClickUp, giúp bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu. Bạn sẽ tìm thấy một số mẫu kế hoạch truyền thông, mẫu quản lý sự kiện, mẫu tiếp thị, mẫu cuộc họp và báo cáo, và nhiều hơn nữa.

Hãy xem xét bắt đầu với các lựa chọn sau:

Tải xuống mẫu này Chuẩn bị một chương trình nghị sự toàn diện với Mẫu chương trình họp nghỉ dưỡng này để thảo luận về các yêu cầu của công ty bạn đối với kỳ nghỉ dưỡng

Mẫu chương trình cuộc họp nghỉ dưỡng ClickUp : Mẫu này giúp đơn giản hóa việc lập kế hoạch nghỉ dưỡng của công ty bằng cách cung cấp một mẫu có cấu trúc để tổ chức chương trình nghỉ dưỡng của công ty. Cân nhắc các vấn đề, thảo luận về hậu cần, xác định mục tiêu và động não các hoạt động để tận dụng tối đa kỳ nghỉ dưỡng của bạn

Tải xuống mẫu này Mẫu Kế hoạch sự kiện trên ClickUp giúp việc lập kế hoạch và tổ chức sự kiện trở nên dễ dàng

Mẫu lập kế hoạch sự kiện ClickUp : Đây là trung tâm để tổ chức chuyến du lịch công ty của bạn. Với các chế độ xem được tạo sẵn như Xem danh sách và Lịch để tạo nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đánh giá thành công chung của chuyến du lịch. Nó có các tính năng bổ sung như Tài liệu và Trạng thái tùy chỉnh để lập kế hoạch hợp tác và quản lý hiệu quả

Tải xuống mẫu này Lên kế hoạch cho các sự kiện và hợp tác để thực hiện chúng với mẫu Lập kế hoạch và hợp tác sự kiện trên ClickUp

ClickUp Lập kế hoạch và hợp tác sự kiện : Tập trung vào sự tham gia của nhóm trong suốt kỳ nghỉ của công ty. Bạn có thể chấp nhận các đề xuất hoạt động hoặc làm theo danh sách kiểm tra chi tiết để đảm bảo mọi thứ được lên kế hoạch và tổ chức trong môi trường hợp tác

Chuẩn bị, sẵn sàng, khởi động lại!

Chúng tôi hy vọng danh sách 25 ý tưởng cho chuyến du lịch công ty của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho bạn lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo của nhóm. Hãy nhớ rằng, điều chỉnh chuyến du lịch công ty theo sở thích và mục tiêu của nhóm là bí quyết để đảm bảo thành công rực rỡ. Và không có cách nào tốt hơn là sử dụng các công cụ như ClickUp!

ClickUp cung cấp sự linh hoạt cao trong việc tổ chức, lập kế hoạch và quản lý các chuyến du lịch công ty cho nhiều công ty và ngành công nghiệp, các nhóm có kích thước khác nhau, các loại du lịch khác nhau và cho các ngân sách khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể tích hợp nó với các công cụ và nền tảng hiện có của mình như Lịch Google để đảm bảo rằng không ai bỏ lỡ các hoạt động thú vị mà bạn đã lên kế hoạch. Thực sự, bạn chỉ cần một thứ duy nhất!

Vậy, bạn còn chần chừ gì nữa? Đăng ký ClickUp và chứng kiến nhóm của bạn trở lại văn phòng với sự nhiệt tình mới!