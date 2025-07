Zapier vs. IFTTT: Công cụ nào tốt nhất vào năm 2025?

Hãy nghĩ về tất cả những công việc hàng ngày của bạn — gửi email, cập nhật bảng tính, đăng trạng thái cập nhật hoặc thậm chí chỉ là chuyển dữ liệu từ công cụ này sang công cụ khác.

Đây là lúc tự động hóa, như quy trình công việc tùy chỉnh và tích hợp thời gian thực, ra tay cứu giúp bạn. Sau khi thiết lập xong, hãy để chúng làm việc không mệt mỏi ở chế độ nền, giải phóng bạn khỏi những công việc đơn điệu như gửi email, cập nhật bảng tính hoặc di chuyển dữ liệu từ công cụ này sang công cụ khác. Điều này cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng hơn, cảm thấy giải phóng khỏi những công việc nhàm chán.

Với rất nhiều công cụ tự động hóa không cần mã, ngay cả những người không có kiến thức kỹ thuật như nhân viên tiếp thị và nhóm nhân sự cũng có thể tự mình tạo ra các quy trình công việc tự động. Điều này giúp họ quản lý các công việc hàng ngày một cách hiệu quả và cảm thấy kiểm soát công việc của mình tốt hơn.

Tôi đã thử hai phần mềm tự động hóa quy trình làm việc phổ biến nhất —Zapier và IFTTT—để tìm ra phần mềm nào là lựa chọn toàn diện hơn cho việc tự động hóa các ứng dụng kinh doanh và thiết bị cá nhân.

Zapier là gì?

Zapier, thành lập năm 2011, là một nền tảng dựa trên web cho phép người dùng tự động hóa quy trình làm việc và tích hợp với hơn 6000 ứng dụng, bao gồm cả các tiện ích. Điều tôi thích ở Zapier là cách tiếp cận tự động hóa không cần mã, ngay cả một người không rành công nghệ như tôi cũng có thể sử dụng để xây dựng các quy trình tự động hóa nhiều bước và kết nối nhiều ứng dụng.

Một tính năng tuyệt vời khác cho tự động hóa không cần mã trong Zapier là zaps được tạo sẵn — các quy trình làm việc sẵn sàng sử dụng có thể tự động hóa các công việc trong các ứng dụng khác nhau.

qua Hubspot

Các tính năng của Zapier

Hãy cùng xem xét các tính năng cốt lõi của Zapier.

1. Tự động hóa

qua Zapier

Các quy trình tự động hóa của Zapier, hay còn gọi là zaps, thường được sử dụng để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và cụ thể cho từng vai trò, chẳng hạn như tự động hóa tiếp thị hoặc bán hàng.

Bạn cũng có thể sử dụng tự động hóa Zapier để tạo và cập nhật cơ sở dữ liệu, phê duyệt quy trình và hơn thế nữa.

Zapier hoạt động theo mô hình kích hoạt-hành động. Tất cả những gì tôi cần làm là thiết lập một kích hoạt (tất cả đều được tạo sẵn) trong một ứng dụng và thiết lập một hành động hoặc kết quả cho kích hoạt đó trong một ứng dụng khác. Trong trường hợp của tôi, đó là gửi biểu mẫu nộp/gửi từ Webflow đến Mailchimp.

2. Tính linh hoạt và tùy chỉnh

Zapier cung cấp nhiều tích hợp ứng dụng khác nhau. Điều này giúp bạn dễ dàng kết nối các ứng dụng khác nhau và tự động hóa các quy trình khác nhau.

Tôi đã tạo ra tự động hóa nhiều bước, trong đó một kích hoạt duy nhất có thể khởi động một chuỗi các hành động trên các ứng dụng khác nhau. Điều này cho phép thực hiện các quy trình công việc phức tạp và tự động hóa toàn bộ quá trình chỉ với một sự kiện kích hoạt, như gửi biểu mẫu Webflow đã nộp/gửi đến cả công cụ chiến dịch email (Mailchimp) và CRM (Hubspot) của tôi

Ngoài ra, còn có các tùy chọn khác để thêm bộ lọc mà tôi có thể sử dụng để chỉ định các tiêu chí cho thời điểm zap (tự động hóa) nên chạy hoặc đặt lịch để chạy zap vào thời gian cụ thể.

3. Trí tuệ nhân tạo

Zapier cũng có khả năng AI mạnh mẽ để giúp xây dựng các quy trình làm việc phức tạp chỉ với một vài lệnh.

Tất cả những gì bạn cần làm là nhập tự động hóa bạn muốn bằng tiếng Anh đơn giản, và Zapier sẽ tạo zap cho bạn. Tốt hơn nữa, bạn có thể sử dụng các mẫu nhắc AI được tạo bởi những người dùng Zapier khác để lấy cảm hứng.

qua Zapier

Những việc khác bạn có thể làm với Zapier AI là xây dựng chatbot, tạo trường AI cho bảng hoặc thậm chí yêu cầu AI cải thiện các zaps và quy trình tổ chức hiện tại của bạn.

Giá cả của Zapier

Miễn phí

Chuyên nghiệp: Bắt đầu từ 750 công việc với giá 19,90 USD/tháng (thanh toán hàng năm)

Nhóm: Bắt đầu từ 2000 công việc với giá 69 USD/tháng (thanh toán hàng năm)

Enterprise: Giá tùy chỉnh

IFTTT là gì?

IFTTT, viết tắt của "If This, Then That" (Nếu điều này, thì điều kia), cho phép bạn tự động hóa các công việc giữa các dịch vụ khác nhau bằng cách sử dụng applets—một sự kết hợp giữa các kích hoạt và hành động. IFTTT hỗ trợ một hệ sinh thái rộng lớn, bao gồm các nền tảng mạng xã hội, công cụ năng suất, thiết bị nhà thông minh và thiết bị đeo được. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ tuyệt vời để tự động hóa các quy trình kỹ thuật số của bạn cả ở nơi làm việc và ở nhà.

Mặc dù việc kết nối đèn Philips Hue với điện thoại của tôi phức tạp hơn một chút so với kết nối các ứng dụng kinh doanh, nhưng nó vẫn dễ dàng hơn nhiều so với dự kiến.

Một yếu tố khóa khác trong IFTTT là kênh, là các dịch vụ riêng lẻ có sẵn trên IFTTT. Hiện tại, hơn 800 kênh được hỗ trợ.

Các tính năng của IFTTT

Hãy cùng xem cách các tính năng hàng đầu của IFTTT hoạt động.

1. Tự động hóa

Khi nói đến tự động hóa, IFTTT cũng sử dụng mô hình kích hoạt/hành động. Nhưng trong trường hợp này, các quy trình công việc được tạo ra được gọi là applet. Ví dụ, nếu bạn có một ngôi nhà hoàn toàn thông minh, bạn có thể làm mọi thứ.

qua IFTTT

Mỗi kênh trong số hơn 800 kênh của IFTTT đều có bộ kích hoạt và hành động riêng, mà bạn có thể sử dụng để tạo các applet tùy chỉnh và chạy các quy trình công việc tự động. Ví dụ: đây là cách tôi kết nối đồng hồ Fitbit của mình với Google Trang tính.

qua IFTTT

Bạn cũng có thể sao chép và tùy chỉnh các applet do người dùng IFTTT khác tạo và tiết kiệm thời gian. Một tính năng tuyệt vời khác là applet đa hành động, nơi bạn có thể sử dụng 'kích hoạt' trong một ứng dụng để khởi động 'hành động' trong các ứng dụng khác nhau.

2. Tính linh hoạt và tùy chỉnh

IFTTT cung cấp một số tùy chọn lọc giới hạn để tùy chỉnh các applet của bạn. Nhưng sức mạnh thực sự của nó là nền tảng dành cho nhà phát triển. Với hơn 900 API, nó giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo các bộ lọc tùy chỉnh và tích hợp tùy chỉnh với các ứng dụng khác.

Bạn cũng có tùy chọn chia sẻ công khai các applet của mình để người khác có thể nhập và sử dụng.

3. Trí tuệ nhân tạo

Tôi cũng đã thử trình tạo lời nhắc IFTTT AI. Đây là lời nhắc tôi đã nhập và kết quả:

qua IFTTT

qua IFTTT

Thú vị, phải không?

IFTTT cũng có một số applet hỗ trợ AI cho các công việc thường xuyên, rất hữu ích cho các nhà tiếp thị và nhà văn.

Hiện tại có bốn công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI):

Trình tạo nội dung AI giúp bạn viết nhanh hơn bằng cách tạo ý tưởng và phác thảo nội dung

AI prompt để soạn thảo câu trả lời cho các câu hỏi hoặc yêu cầu mà bạn đưa ra

Trình tạo nội dung xã hội AI để tự động tạo tweet cho các bài đăng trên blog khi chúng được xuất bản

Trình tóm tắt AI để tạo tóm tắt cho blog, nguồn tin RSS và nhiều nội dung khác để tạo tóm tắt cho blog, nguồn tin RSS và nhiều nội dung khác

Bạn cũng có thể sử dụng plugin ChatGPT của IFTTT để tìm kiếm thông tin trong tài khoản của mình hoặc thực hiện các hành động như gửi email. Tuy nhiên, bạn cần đăng ký ChatGPT Plus để truy cập plugin này.

Giá cả của IFTTT

Miễn phí: Miễn phí vĩnh viễn (2 applet)

Ưu điểm: $3.49 mỗi tháng (20 applets)

Pro+: 14,99 USD/tháng (Không giới hạn applet)

Zapier vs IFTTT: So sánh tính năng

Tính năng Zapier IFTTT Các loại tự động hóa Phần mềm và thiết bị IoT Phần mềm và thiết bị IoT Quy trình làm việc đa cấp Có, bạn có thể thiết lập nhiều kích hoạt và hành động trong một zap để chạy các quy trình công việc phức tạp Bạn chỉ có thể thiết lập nhiều hành động trong mỗi applet, không thể thiết lập kích hoạt Tổng số tích hợp 6000+ 800+ Filters Có Giới hạn; yêu cầu mã hóa để tạo các bộ lọc phức tạp Nền tảng phát triển Có Có Lên lịch các tác vụ Có Không Hỗ trợ AI Có Có

Bây giờ, hãy so sánh chi tiết các tính năng tự động hóa của IFTTT và Zapier.

1. Tự động hóa

Tiêu chí đầu tiên chắc chắn là khả năng tự động hóa quy trình làm việc của cả hai công cụ.

Zapier

Zapier được biết đến với trình tạo tự động hóa quy trình công việc kéo và thả. Công cụ này dễ sử dụng và cho phép người dùng không có kiến thức kỹ thuật kết nối nhiều ứng dụng mà không cần viết mã.

Tuy nhiên, tôi thấy một số tự động hóa phức tạp trên Zapier hơi khó và nó hoạt động tốt hơn trong việc kết nối các ứng dụng kinh doanh hơn là các thiết bị nhà thông minh.

IFTTT

Mặt khác, IFTTT được biết đến với tính năng tự động hóa đơn giản, có điều kiện. Ứng dụng này cực kỳ dễ sử dụng và ứng dụng di động của nó giúp người dùng dễ dàng tạo và chạy các applet ngay từ điện thoại của họ. Tôi có thể tạo tự động hóa cho cả ứng dụng và thiết bị nhanh hơn rất nhiều.

Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người dùng đang tìm kiếm một công cụ có thể hoạt động với cả ứng dụng kinh doanh và thiết bị nhà thông minh của họ.

Zapier vs. IFTTT: Công cụ tự động hóa không cần mã tốt hơn Đây là một vòng đấu rất gay cấn, nhưng chúng ta đã có người chiến thắng. Đó là IFTTT! IFTTT dẫn đầu trên hai mặt trận: đây là một ứng dụng di động siêu tiện lợi và có quy trình tự động hóa tốt cho các ứng dụng và thiết bị.

2. Tùy chỉnh

Tiêu chí tiếp theo là mức độ linh hoạt của Zapier và IFTTT cũng như cách chúng hỗ trợ quy trình công việc tùy chỉnh.

Zapier

Theo mặc định, Zapier cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh. Đầu tiên, bạn có thể tạo các zaps phức tạp, nhiều bước để kết nối các ứng dụng khác nhau. Sau đó, có các quy tắc có điều kiện để tùy chỉnh thêm khi ứng dụng cần chạy.

Các tính năng tùy chỉnh tuyệt vời khác bao gồm các tùy chọn lọc và lập lịch nâng cao. Ngoài ra, còn có nền tảng dành cho nhà phát triển cho phép truy cập API Zapier để giúp các công ty kết nối các công cụ nội bộ với mã tùy chỉnh.

IFTTT

Không giống như Zapier, IFTTT cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn. Tính năng đáng chú ý nhất là các applet đa hành động, sử dụng một kích hoạt duy nhất để chạy nhiều hành động trong các ứng dụng khác nhau. Đối với quy trình làm việc hoặc lọc phức tạp hơn, bạn sẽ phải sử dụng mã và xây dựng quy trình làm việc trên nền tảng dành cho nhà phát triển của IFTTT, điều này khiến nó không thể truy cập được đối với những người không am hiểu công nghệ như tôi.

Đây là một chiến thắng rõ ràng cho Zapier. Nó không chỉ cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn mà còn cung cấp nhiều tích hợp hơn (hơn 6000), trong khi IFTTT chỉ cung cấp khoảng 800 tích hợp.

3. Trí tuệ nhân tạo

Tiêu chí cuối cùng trong cuộc chiến này là trí tuệ nhân tạo (AI). Điều quan trọng là phải phân tích hiệu quả của cả hai công cụ khi tăng tốc công việc bằng AI.

Zapier

Zapier sử dụng khả năng AI để tăng tốc độ tạo/lập quy trình làm việc. Điều này bao gồm tạo zaps từ đầu bằng lời nhắc văn bản và sử dụng AI để xem xét và tối ưu hóa các quy trình hiện có.

Ngoài ra, chatbot hỗ trợ GPT (vẫn đang trong giai đoạn beta) là một bổ sung tuyệt vời cho bộ công cụ AI của Zapier.

IFTTT

Gói miễn phí của IFTTT bao gồm trình tạo lời nhắc AI và bốn công cụ khác để bổ sung sức mạnh của AI cho các tự động hóa của bạn. Các công cụ này giúp thực hiện các công việc như soạn thảo nội dung, tóm tắt blog hoặc tạo lời nhắc trong các ứng dụng công việc.

Ngoài ra, người dùng ChatGPT Plus có thể tận dụng các tính năng genAI trong IFTTT để giúp tối ưu hóa quá trình tạo/lập quy trình làm việc.

Zapier vs. IFTTT: Công cụ nào có tích hợp AI sâu hơn? Vòng này thuộc về IFTTT. IFTTT cung cấp nhiều tùy chọn AI hơn và trình tạo lời nhắc AI miễn phí — một lợi thế rõ ràng.

Gói giá bao gồm

Kế hoạch Zapier IFTTT Miễn phí Zaps không giới hạnZaps hai bướcTăng cường sức mạnh AI 2 AppletChạy Applet không giới hạnTruy cập ứng dụng di động miễn phíTích hợp đơn giản không cần mã Zapier Professional so với IFTTT Pro Zaps nhiều bước Ứng dụng Premium không giới hạn Truy cập Webhooks Hỗ trợ qua email 20 appletApplet đa tác vụWebhooks Hỗ trợ khách hàng Zapier Teamvs. IFTTT Pro+ Không giới hạn người dùng Tự động hóa chia sẻ Hỗ trợ cao cấp Không giới hạn applet Dịch vụ AI Lọc mã Hỗ trợ ưu tiên Enterprise Ứng dụng nâng cao và kiểm soát truy cậpGiới hạn công việc hàng nămHỗ trợ kỹ thuật chuyên dụng Không có gói Enterprise

Zapier vs. IFTTT: Trên Reddit

Ý kiến của tôi đã được trình bày ở đây, nhưng điều đó chưa đủ.

Hãy cùng xem một số ý kiến khách quan từ internet, hay còn gọi là các đánh giá trên Reddit. Thoạt nhìn, có vẻ như nhiều người dùng thích IFTTT hơn Zapier vì Zapier trở nên đắt đỏ khi chạy nhiều tự động hóa.

Theo rudiger_80,

Tôi nghĩ nó khá đắt so với các công cụ khác. Tôi sử dụng cả hai, và các dịch vụ có một số điểm trùng lặp nhưng tôi nghĩ chúng có các trường hợp sử dụng khác nhau. Tôi sử dụng Zapier ít hơn vì chi phí thực thi sẽ tăng lên nếu sử dụng thường xuyên. Nếu bạn chỉ chạy một lượng nhỏ tự động hóa, nó có thể phù hợp.

Tôi nghĩ nó khá đắt so với các công cụ khác. Tôi sử dụng cả hai, và các dịch vụ có một số điểm trùng lặp nhưng tôi nghĩ chúng có các trường hợp sử dụng khác nhau. Tôi sử dụng Zapier ít hơn vì chi phí thực thi sẽ tăng lên nếu sử dụng thường xuyên. Nếu bạn chỉ thực hiện một số lượng nhỏ tự động hóa, nó có thể phù hợp.

After-Cell cho biết,

Chắc hẳn tôi đã sống dưới một tảng đá vì tôi mới biết về Zapier qua plugin ChatGPT. Nó khiến tôi nhớ đến IFTTT. Tuy nhiên, chi phí này là quá cao đối với một doanh nghiệp nhỏ. Chi phí này là hợp lý nếu bạn sử dụng nó cho nhiều mục đích. Tôi chắc chắn rằng nó đã trở nên không thể thiếu đối với bạn, nhưng tôi không thể dùng thử để tìm ra tất cả những cách mà nó có thể giúp tôi để chứng minh chi phí này là hợp lý. Tôi là chủ doanh nghiệp một người, vì vậy tôi sẽ là người duy nhất sử dụng nó

Chắc hẳn tôi đã sống dưới một tảng đá vì tôi mới biết đến Zapier qua plugin ChatGPT. Nó khiến tôi nhớ đến IFTTT.

Tuy nhiên, chi phí khá cao đối với một doanh nghiệp nhỏ. Nếu bạn sử dụng nó cho nhiều mục đích thì chi phí này là hợp lý. Tôi chắc chắn rằng nó đã trở nên không thể thiếu đối với bạn, nhưng tôi không thể dùng thử để tìm ra tất cả những cách mà nó có thể giúp tôi để chứng minh chi phí này là hợp lý. Tôi là chủ doanh nghiệp một người, vì vậy tôi sẽ là người duy nhất sử dụng nó

Bradwbowman cho biết,

Chúng tôi rất thích Zapier nhưng họ không còn quan tâm đến khách hàng nữa. Họ đã tăng giá hàng tháng của chúng tôi lên 400% lên 600 đô la và giảm số lượng công việc của chúng tôi từ 75.000 xuống 50.000 mỗi tháng... Công ty chúng tôi thực sự phụ thuộc vào họ nhưng chúng tôi đang dần chuyển các công việc sang công cụ khác.

Chúng tôi rất thích Zapier nhưng họ không còn quan tâm đến khách hàng của mình nữa. Họ đã tăng giá hàng tháng của chúng tôi lên 400% lên 600 đô la và giảm số lượng công việc của chúng tôi từ 75.000 xuống 50.000 mỗi tháng... Công ty chúng tôi thực sự phụ thuộc vào họ nhưng chúng tôi đang dần chuyển các công việc sang công cụ khác.

Người dùng dường như rất thích mức giá của IFTTT, đặc biệt là cho tự động hóa gia đình. Một người dùng có tên rmzy viết

"Tôi đã mua nó từ khi họ bắt đầu. Giá rất hợp lý nên có lẽ tôi sẽ không bỏ. Tôi sử dụng các applet theo nhiều cách khác nhau. Tôi có ít nhất 12 trang web và tự động hóa đang hoạt động. Có một giải pháp thay thế khác nhưng giá của ifttt là không thể đánh bại. "

Có vẻ như mọi người ưa chuộng sử dụng IFTTT và Zapier cho các mục đích khác nhau:

IFTTT cho tự động hóa gia đình

Yoshers16 cho rằng:

Giữ cho hộp mực máy in của tôi không bị khô. Cứ sau vài tuần, nó sẽ gửi một email đến máy in kết nối web của tôi. Email sẽ được in ra. Khi tôi vượt qua một ranh giới địa lý nhất định, nó sẽ gửi văn bản cho vợ/chồng tôi rằng tôi đang cách nhà X phút. Giúp việc lên kế hoạch bữa tối trở nên dễ dàng hơn. Ghi lại thời gian tôi đến/rời công việc

Giữ cho hộp mực máy in của tôi không bị khô. Cứ sau vài tuần, nó sẽ gửi một email đến máy in kết nối internet của tôi. Email sẽ được in ra.

Khi tôi vượt qua một ranh giới địa lý nhất định, nó sẽ gửi văn bản cho vợ/chồng tôi rằng tôi đang cách nhà X phút. Giúp việc lên kế hoạch bữa tối trở nên dễ dàng hơn.

Ghi lại thời gian tôi đến/rời công việc

Zapier cho tích hợp phần mềm

Một bộ phận theo dõi người dùng cho biết,

Zapier có hơn 1000 ứng dụng tích hợp, nhiều hơn bất kỳ "bộ kết nối" nào khác trên thị trường, bao gồm cả automate dot io với khoảng 100 ứng dụng. Cách chúng tôi sử dụng Zapier: – Cập nhật/tạo dữ liệu trong Intercom của chúng tôi – Đưa nội dung từ RSS feeds lên bài đăng Twitter/bài viết blog – Theo dõi chuyển đổi/theo dõi sự kiện – Tự động hóa liên quan đến thanh toán/stripe [sic] – Thông báo về bán hàng/chuyển đổi/kích hoạt

Zapier có hơn 1000 ứng dụng tích hợp, nhiều hơn bất kỳ "bộ kết nối" nào khác trên thị trường, bao gồm cả automate dot io với khoảng 100 ứng dụng.

Cách chúng tôi sử dụng Zapier:

– Cập nhật/tạo dữ liệu trong Intercom của chúng tôi

– Đưa nội dung RSS lên bài đăng Twitter/bài viết blog

– Theo dõi chuyển đổi/theo dõi sự kiện

– Tự động hóa liên quan đến thanh toán/stripe [sic]

– Thông báo về bán hàng/chuyển đổi/kích hoạt

Tóm lại, IFTTT là lựa chọn hợp lý hơn khi bạn mở rộng quy mô, và mặc dù tương tự nhau, cả hai đều có những điểm mạnh khác nhau. Zapier mạnh về tích hợp, còn IFTTT mạnh về tự động hóa.

Gặp gỡ ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Zapier và IFTTT

Mặc dù Zapier và IFTTT có thể là những nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các doanh nghiệp muốn kết nối các ứng dụng công việc khác nhau và tự động hóa các quy trình, nhưng có một cách đơn giản hơn (và rẻ hơn) để làm điều này — chọn một nền tảng quản lý không gian làm việc tất cả trong một, đi kèm với các tích hợp sẵn với các ứng dụng công việc phổ biến, có thể là một sự thay thế tuyệt vời cho IFFTT hoặc Zapier.

Vâng, tôi đang nói đến ClickUp! Với ClickUp, bạn không cần bất kỳ kinh nghiệm phát triển nào để chạy tự động hóa hoặc kết nối với hơn 1.000 ứng dụng kinh doanh và cá nhân.

Quản lý dự án, nhiệm vụ và giao tiếp của bạn từ một nền tảng duy nhất với ClickUp

Ngoài ra, ClickUp là một nền tảng quản lý năng suất và không gian làm việc được tích hợp các giải pháp cho mọi thứ, từ quản lý dự án và tạo/lập tài liệu đến giao tiếp nội bộ và thậm chí CRM, nên bạn không cần nhiều công cụ năng suất khác.

Trong vài tháng qua, tôi đã sử dụng ClickUp Docs để ghi chú, lập kế hoạch ngân sách và theo dõi thói quen. Trong công việc, chúng tôi sử dụng ClickUp cho mọi thứ, từ theo dõi bán hàng và chiến dịch tiếp thị đến lập kế hoạch sprint.

Nó cũng cung cấp tích hợp sẵn với hơn 1000 công cụ, vì vậy bạn không cần phải vá các công cụ công việc của mình và gửi dữ liệu bằng các quy trình công việc phức tạp.

Các tính năng của ClickUp

Hãy cùng xem ClickUp có thể giúp các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước tiết kiệm thời gian như thế nào với quy trình làm việc tùy chỉnh, tích hợp và hơn thế nữa.

1. Tự động hóa

Tự động hóa của ClickUp có thể giúp bạn tự động hóa các công việc thường ngày như chuyển giao dự án, cập nhật trạng thái và hơn thế nữa chỉ trong vài phút. Dựa trên khái niệm đơn giản khi và sau đó, nó cho phép bạn chạy các quy trình công việc đơn giản tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau.

Tự động hóa công việc bận rộn bằng cách tạo mà không cần mã bằng ClickUp Automations

ClickUp còn đi kèm với hơn 100 tự động hóa được cài đặt sẵn mà bạn có thể kích hoạt chỉ với vài cú nhấp chuột. Và điều tuyệt vời nhất là Tự động hóa ClickUp còn hoạt động với các ứng dụng bên ngoài, giúp bạn có thể đưa tất cả công việc hoặc dữ liệu của mình vào một quy trình làm việc chung.

2. Tích hợp

ClickUp có hơn 1000 tích hợp, bao gồm các ứng dụng công việc phổ biến như GitHub, Slack, Figma và Zendesk. Kết nối ClickUp với các công cụ công việc khác một cách liền mạch cho phép bạn tập trung thông tin, cộng tác hiệu quả hơn và hiển thị tiến độ dự án rõ ràng hơn.

Theo dõi và quản lý hoạt động GitHub của bạn từ trong ClickUp Projects

Ví dụ: với tích hợp ClickUp và GitHub, các nhà phát triển có thể tự động đính kèm hoạt động GitHub vào nhiệm vụ ClickUp, gửi hoạt động GitHub (như yêu cầu hợp nhất) đến ClickUp trong thời gian thực và thậm chí cập nhật Nhiệm vụ ClickUp từ chính GitHub.

3. Tìm kiếm toàn diện

Một tính năng hữu ích khác là khả năng Tìm kiếm toàn cầu của ClickUp. Có hai tùy chọn Tìm kiếm toàn cầu: riêng tư (chỉ người dùng mới thấy kết quả) và Chia sẻ (tất cả thành viên Không gian Làm việc đều có thể thấy kết quả).

Tìm bất kỳ dữ liệu, hình ảnh hoặc tệp nào trong vài giây với ClickUp Universal Search

Được hỗ trợ bởi ClickUp Brain, công cụ genAI của nó, Universal Search có thể tìm thấy bất kỳ loại thông tin nào, có thể là tệp, nhiệm vụ, trò chuyện hoặc đoạn thông tin từ tài liệu. Điều này thúc đẩy tính minh bạch và năng suất của nhóm trong Không gian Làm việc, cho phép tất cả thành viên truy cập bất kỳ thông tin nào họ cần mà không cần hỏi người khác hoặc tìm kiếm trong các tài liệu cũ.

4. Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: 7 USD/người dùng mỗi tháng

Kinh doanh: 12 USD/người dùng mỗi tháng

Enterprise: Liên hệ để biết giá

ClickUp Brain có sẵn trên tất cả các gói trả phí với giá 7 USD/thành viên/Không gian Làm việc/tháng

Tránh tình trạng dữ liệu bị phân tán và làm việc thông minh hơn với ClickUp

Cả Zapier và IFTTT đều là những công cụ tuyệt vời để kết nối các ứng dụng công việc của bạn và, trong trường hợp của IFTTT, thậm chí cả phần cứng thông minh của bạn. Tuy nhiên, đây là một quá trình tốn thời gian và có thể tốn kém khi bạn bắt đầu chạy nhiều tự động hóa.

Nếu bạn là một doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng và muốn cải thiện hiệu quả hoạt động, một nền tảng tất cả trong một như ClickUp có thể là một sự thay thế tuyệt vời cho IFTTT và Zapier. Thứ nhất, ClickUp cung cấp một phạm vi rộng các tích hợp sẵn có. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào các tích hợp của bên thứ ba hoặc vá các kết nối thông qua nhiều công cụ, từ đó đơn giản hóa quá trình tích hợp.

Ngoài ra, các tính năng tự động hóa và mẫu quy trình công việc tích hợp sẵn của ClickUp có thể mang lại lợi ích cho cả nhân viên cá nhân và toàn bộ nhóm bằng cách giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại và tập trung vào công việc chiến lược.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và khám phá cách nó có thể giúp bạn kết nối các ứng dụng của mình tốt hơn và đơn giản hóa quy trình công việc.