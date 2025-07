10 phần mềm phân tích lực lượng lao động tốt nhất cho quyết định dựa trên dữ liệu

Công cụ đánh giá so sánh: Chọn phần mềm cung cấp công cụ đánh giá so sánh mạnh mẽ. Những công cụ này cho phép bạn so sánh các chỉ số và thước đo hiệu suất chính của công ty với các tiêu chuẩn ngành hoặc các công ty cùng ngành. Đánh giá so sánh là rất quan trọng để hiểu vị trí của công ty về mặt hiệu suất và những điểm có thể cải thiện