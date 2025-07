Những cuốn sách hay nhất cho INTJ: Khám phá những cuốn sách hoàn hảo cho tính cách của bạn

Quiet: The Power of Introverts (Sự im lặng: Sức mạnh của những người hướng nội) của Susan Cain và INTJ: Understanding and Relating with the Mastermind (INTJ: Hiểu và giao tiếp với những người có đầu óc chiến lược ) của Clayton Geoffreys: Tôn vinh những điểm mạnh của những người hướng nội và giải mã bí quyết phát triển tư duy năng suất