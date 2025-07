10 cuốn sách hay nhất về thói quen để học và phát triển thói quen bền vững

Thói quen là những kiến trúc sư vô hình, lặng lẽ định hình hành động, suy nghĩ và cuối cùng là cuộc sống của chúng ta.

Bằng cách thành thạo nghệ thuật hình thành thói quen, bạn có thể đạt được sự phát triển cá nhân, tư duy năng suất và cuộc sống trọn vẹn.

Cho dù bạn muốn cải thiện sức khỏe, nâng cao khả năng sáng tạo hay đạt được những mục tiêu đầy tham vọng, cuốn sách phù hợp có thể là la bàn chỉ đường cho bạn trong hành trình biến đổi này.

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 10 cuốn sách để hướng dẫn bạn cách phát triển những thói quen lành mạnh để cải thiện cuộc sống.

10 cuốn sách hay nhất về thói quen để đọc

Đắm mình trong 10 cuốn sách đầy sức mạnh này, được lựa chọn cẩn thận để trang bị cho bạn những chiến lược thực tế và góc nhìn sâu sắc về sức mạnh của việc thay đổi thói quen:

1. Atomic Habits của James Clear

Tác giả: James Clear

Số trang: 270

Năm xuất bản: 2018

Thời gian đọc ước lượng: 3 giờ 55 phút

Đánh giá: 4.8/5 (Amazon) 4.4/5 (Goodreads)

Bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt hơn nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Nếu vậy, cuốn sách này là dành cho bạn. Atomic Habits là cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, tiết lộ bí mật về việc hình thành thói quen dựa trên nghiên cứu tiên tiến và ví dụ thực tế.

Bốn quy luật thay đổi hành vi của Clear — tín hiệu, khao khát, phản ứng và phần thưởng — cùng những lời khuyên thiết thực khiến cuốn sách này trở thành tài liệu quý giá cho bất kỳ ai mong muốn thay đổi lâu dài. Bạn cũng sẽ khám phá bí mật không quá rõ ràng về cách thực hiện những cải tiến nhỏ, từng bước để đạt được kết quả lớn theo thời gian.

Cho dù bạn muốn giảm cân, tăng năng suất, cải thiện các mối quan hệ hay đạt được bất kỳ mục tiêu nào khác, cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách khai thác sức mạnh của những thói quen nhỏ.

Trích dẫn từ sách

Khi bạn yêu thích quá trình hơn là kết quả, bạn không cần phải chờ đợi để cho phép bản thân được hạnh phúc. Bạn có thể hài lòng bất cứ khi nào hệ thống của bạn đang hoạt động.

Khi bạn yêu thích quá trình hơn là kết quả, bạn không cần phải chờ đợi để cho phép bản thân được hạnh phúc. Bạn có thể hài lòng bất cứ khi nào hệ thống của bạn đang hoạt động.

Những điểm chính của Atomic Habits

Tập trung vào những thay đổi nhỏ, bền vững thay vì những mục tiêu quá lớn

Làm cho thói quen của bạn dễ bắt đầu và khó bỏ. Sử dụng các tín hiệu và phần thưởng để kích hoạt và củng cố hành vi của bạn

Xây dựng thói quen tốt dựa trên những thói quen hiện có để dễ dàng thực hiện hơn

Những đánh giá từ độc giả

"Thực hiện theo các bước đơn giản được trình bày trong cuốn sách này đã giúp tôi cải thiện cách đặt ra và đạt được mục tiêu trong kinh doanh và chuyển đổi bản thân, cách nhìn nhận và thực hiện các hoạt động hàng ngày liên quan đến sức khỏe, thể chất và cuộc sống cá nhân. "

2. 7 Thói quen của những người thành công của Stephen R. Covey

Tác giả: Stephen R. Covey

Số trang: 464

Năm xuất bản: 1989

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ 41 phút

Đánh giá: 4.8/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)

Điều gì khiến một số người thành công hơn những người khác? Làm thế nào để đạt được mục tiêu và sống một cuộc đời ý nghĩa? Đây là một số câu hỏi mà cuốn sách này sẽ trả lời.

Cuốn sách kinh điển về sức mạnh của thói quen này khám phá những nguyên tắc vượt thời gian để đạt được hiệu quả trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Bảy thói quen hiệu quả cao của Covey, từ độc lập đến hợp lực, cung cấp một khuôn khổ cho một cuộc sống trọn vẹn và năng suất.

Cuốn sách này dạy bạn cách phát triển thói quen công việc giúp bạn trở nên chủ động, độc lập, tương hỗ và hợp tác hơn. Bạn cũng sẽ khám phá cách điều chỉnh hành động của mình cho phù hợp với giá trị của bản thân, giao tiếp hiệu quả và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Trích dẫn từ sách

Gieo một ý tưởng, gặt một hành động; gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một ký tự; gieo một ký tự, gặt một số phận.

Gieo một ý tưởng, gặt một hành động; gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một ký tự; gieo một ký tự, gặt một số phận.

7 thói quen của những người hiệu quả cao: Những điểm chính

Thay đổi cách nhìn và nguyên tắc của bạn. Áp dụng tư duy trách nhiệm, chủ động và tầm nhìn

Hãy chấp nhận đạo đức ký tự. Xây dựng tính cách của bạn dựa trên những giá trị phổ quát và lâu dài, không phải dựa trên những đặc điểm bề ngoài

Nắm vững bảy thói quen để đạt được sự thỏa mãn cá nhân, xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn và đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng và tổ chức

Những đánh giá từ độc giả

"Tôi chắc chắn giới thiệu cuốn sách này cho bất kỳ ai đang cố gắng hình thành những thói quen tốt hơn. Nội dung cuốn sách có thể tóm tắt chỉ trong một hoặc hai trang, nhưng đọc hết cuốn sách sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng hơn. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cuốn sách này cho tất cả những ai muốn cải thiện cuộc sống của mình. "

3. Switch: Cách thay đổi khi thay đổi là điều khó khăn của Chip & Dan Heath

Tác giả: Chip & Dan Heath

Số trang: 305

Năm xuất bản: 2010

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ 40 phút

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Thay đổi là khó khăn nhưng không phải là không thể. Đó là thông điệp của cuốn sách này, khám phá tâm lý học của sự thay đổi và cách vượt qua nó. Các tác giả sử dụng ẩn dụ về Người Lái Xe và Con Voi để minh họa hai khía cạnh của tâm trí chúng ta: lý trí và cảm xúc.

Chúng cũng giới thiệu khái niệm Con đường, đại diện cho môi trường và tình huống. Hiểu được ba yếu tố này sẽ giúp bạn biết cách chỉ đạo Kỵ sĩ, định hình Voi và dọn đường cho sự thay đổi thành công.

Các tác giả đưa ra các chiến lược hành động để hình thành thói quen, thay đổi hành vi và thúc đẩy cá nhân và tổ chức chấp nhận những thay đổi tích cực.

Trích dẫn từ sách

Tại sao thói quen lại quan trọng đến vậy? Về bản chất, chúng là "chế độ tự động" của hành vi.

Tại sao thói quen lại quan trọng đến vậy? Về bản chất, chúng là "chế độ tự động" của hành vi.

Chuyển sang những điểm chính

Người Lái, Con Voi và Con Đường: Hiểu rõ những lực lượng nội tại ảnh hưởng đến hành vi con người

Điều khiển người lái: Kích thích phần lý trí của tâm trí thông qua sự thật và dữ liệu

Shaping the Elephant: Giải quyết sự kháng cự cảm xúc thông qua củng cố tích cực và định hướng rõ ràng

Những đánh giá từ độc giả

"Switch" dạy một quy trình cụ thể để thực hiện thay đổi. Cuốn sách chủ yếu nhắm đến sự thay đổi trong tổ chức, nhưng cũng có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống nói chung. Các tác giả viết cuốn sách này đặc biệt dành cho những người có nguồn lực hạn chế và ít quyền lực. "

4. Những thói quen nhỏ bé của B. J. Fogg

Tác giả: B. J. Fogg

Số trang: 320

Năm xuất bản: 2019

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ 55 phút

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)

Bạn nghĩ rằng thay đổi thói quen là điều khó khăn? Hãy suy nghĩ lại. Cuốn sách này sẽ dạy bạn cách tạo ra những thói quen nhỏ có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Những thói quen nhỏ là những hành động nhỏ, dễ dàng và cụ thể mà bạn có thể thực hiện trong vòng chưa đầy một phút.

Chúng dựa trên hành vi và động lực hiện tại của bạn, không đòi hỏi nhiều nỗ lực hay ý chí. Bằng cách tạo ra những thói quen nhỏ trong thời gian dài, bạn có thể đạt được những kết quả lâu dài, chẳng hạn như cải thiện sức khỏe, xây dựng sự giàu có hoặc nuôi dưỡng các mối quan hệ thân thiết.

Trích dẫn từ sách

Để thiết kế những thói quen thành công và thay đổi hành vi của mình, bạn nên làm ba việc. Ngừng phán xét bản thân. Hãy chia nhỏ những khát vọng của bạn thành những hành vi nhỏ. Hãy chấp nhận sai lầm như những khám phá và sử dụng chúng để tiến lên phía trước.

Để thiết kế những thói quen thành công và thay đổi hành vi của mình, bạn cần làm ba việc. Ngừng phán xét bản thân. Hãy chia nhỏ những khát vọng của mình thành những hành vi nhỏ. Hãy chấp nhận sai lầm như những khám phá và sử dụng chúng để tiến lên phía trước.

Những điểm chính của Tiny Habit

Bắt đầu với những thói quen nhỏ đến mức gần như không thể cưỡng lại

Tập trung vào việc làm cho thói quen trở nên thú vị và mang lại lợi ích

Kết hợp thói quen mới với các thói quen hiện có để dễ dàng thực hiện hơn

Những đánh giá từ độc giả

"Cuốn sách 'Tiny Habits' dựa trên nghiên cứu đột phá về thói quen của Giáo sư BJ Fogg tại Đại học Stanford. Cuốn sách cung cấp một cách hiểu sâu sắc nhưng dễ đọc về khoa học đằng sau thói quen. Cuốn sách tiếp tục đề xuất các chiến lược và công cụ thực tế để hình thành bất kỳ thói quen mới nào hoặc loại bỏ thói quen không mong muốn. Được viết theo phong cách hội thoại với nhiều ví dụ từ cuộc sống của chính tác giả và một số người khác đã áp dụng Phương pháp Tiny Habits, cuốn sách này rất thú vị. Tôi rất vui vì đã chọn cuốn sách này. "

5. Thói quen sáng tạo: Học và áp dụng cho cuộc sống của bạn bởi Twyla Tharp

Tác giả: Twyla Tharp

Số trang: 256

Năm xuất bản: 2003

Thời gian đọc ước lượng: 4 giờ 40 phút

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Sáng tạo không phải là một món quà; đó là một thói quen. Đó là tiền đề của cuốn sách này, được viết bởi một trong những biên đạo múa nổi tiếng nhất của thời đại chúng ta. Twyla Tharp tiết lộ cách cô đã phát triển thói quen sáng tạo của mình qua hàng thập kỷ làm việc nghệ thuật và cách bạn có thể làm điều tương tự.

Cuốn sách đầy cảm hứng này khuyến khích độc giả vượt qua sự thiếu tự tin, rèn luyện kỷ luật và chấp nhận tư duy phát triển. Bạn cũng sẽ có cơ hội tiếp cận hàng tá bài tập và thử thách giúp bạn khai thác tiềm năng sáng tạo trong bất kỳ lĩnh vực nào.

Trích dẫn từ sách

Đọc sách, cuộc hội thoại, môi trường, văn hóa, anh hùng, người cố vấn, thiên nhiên – tất cả đều là những tấm vé số cho sự sáng tạo. Cào chúng ra và bạn sẽ biết mình đã trúng giải lớn đến mức nào.

Đọc sách, cuộc hội thoại, môi trường, văn hóa, anh hùng, người cố vấn, thiên nhiên – tất cả đều là những tấm vé số cho sự sáng tạo. Cào chúng ra và bạn sẽ biết mình đã trúng giải lớn đến mức nào.

Những điểm chính của cuốn sách The Creative Habit

Xây dựng thói quen hàng ngày ưu tiên sự sáng tạo

Hãy rèn luyện sự tự kỷ luật và vượt qua nỗi sợ thất bại

Tìm cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau và không ngừng thách thức bản thân

Những đánh giá từ độc giả

"Có thể có điều gì đó trong bạn cần được theo đuổi và nuôi dưỡng. Twyla gọi đó là DNA sáng tạo và tôi tự hỏi liệu mọi người có điều đó hay không. Điều đó có nghĩa là suy nghĩ của bạn gắn liền với một hoặc nhiều loại nghệ thuật. Nếu bạn nhìn một bức tranh và bắt đầu tưởng tượng ra những câu chuyện trong đầu, bạn có thể là một nhà văn. Nếu bức tranh khiến bạn nghe thấy âm nhạc trong suy nghĩ, bạn là một nhạc sĩ. Khái niệm thú vị.

Cuốn sách này cũng đưa ra những gợi ý về cách xử lý các vấn đề lớn nhỏ của một nghệ sĩ, như sự tắc nghẽn sáng tạo hoặc việc cần làm khi cơ thể không còn cho phép bạn làm mọi thứ nữa. "

6. Dollars And Sense của Dan Ariely & Jeff Kreisler

Tác giả: Dan Ariely & Jeff Kreisler

Số trang: 288

Năm xuất bản: 2017

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ 15 phút

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)

Cuốn sách này đi sâu vào tâm lý học về tiền bạc, tiết lộ cách những thành kiến và cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng đến các quyết định tài chính. Cuốn sách này tiết lộ những sai lầm phổ biến của chúng ta với tiền bạc, chẳng hạn như chi tiêu quá mức, tiết kiệm không đủ và dễ bị giảm giá lôi kéo.

Cuốn sách cũng cung cấp những lời khuyên thiết thực về cách đưa ra quyết định tài chính tốt hơn và phát triển thói quen tài chính lành mạnh hơn. Cho dù bạn muốn tiết kiệm hơn, chi tiêu ít hơn hay đầu tư khôn ngoan, cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu tâm lý tiền bạc của mình và cải thiện cuộc sống tài chính.

Trích dẫn từ sách

Bạn sẽ chọn mua gì? Một chiếc áo sơ mi giá $60 hay cùng một chiếc áo sơ mi đó, giá $100, nhưng "Giảm giá! 40%! Chỉ còn $60!"?

Bạn sẽ chọn mua gì? Một chiếc áo sơ mi giá $60 hay cùng một chiếc áo sơ mi đó, giá $100, nhưng "Giảm giá! 40%! Chỉ còn $60!"?

Điểm chính của Dollars And Sense

Chinh phục 'con rồng giảm giá'. Hãy tự hỏi bản thân xem bạn có mua mục giảm giá đó với giá đầy đủ không và bạn có thực sự cần nó không. Hãy nghĩ xem bạn có thể làm gì khác với số tiền đó

Bảo đảm tài chính trong tương lai. Chia sẻ mục tiêu tài chính của bạn với bạn bè hoặc gia đình để có trách nhiệm hơn

Đơn giản hóa ngân sách của bạn. Theo dõi chi tiêu trong các lĩnh vực như nhà ở, thực phẩm và giao thông. Phân bổ 50% cho nhu cầu, 30% cho mong muốn và 20% cho tiết kiệm/trả nợ

Những đánh giá từ độc giả

"Dollars and Sense là một cuốn sách tuyệt vời giúp độc giả khám phá mối quan hệ của họ với tiền bạc và lý do tại sao họ có thói quen chi tiêu như vậy. Khoảng 2/3 cuốn sách dành để phân tích các hành vi ẩn sau thói quen chi tiêu và hướng dẫn người đọc nhận diện những hành vi đó. Phần còn lại (1/3) tập trung vào các giải pháp và thay đổi mà chúng ta có thể thực hiện để trở thành người chi tiêu thông minh hơn với tiền của mình. Tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này nếu muốn hiểu rõ thói quen và mô hình chi tiêu của bản thân."

7. Bạn không phải là bộ não của bạn: Phương pháp kiểm soát 4 bước để tái cấu trúc bộ não, phá vỡ thói quen xấu và lập trình lại cuộc sống của bạn của Jeffrey M. Schwartz

Tác giả: Jeffrey M. Schwartz

Số trang: 384

Năm xuất bản: 2011

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ 41 phút

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)

Bạn có bao giờ cảm thấy như bộ não của mình đang chống lại bạn? Bạn có đang đấu tranh với những thói quen xấu, suy nghĩ tiêu cực hoặc hành vi không lành mạnh mà dường như không thể thay đổi? Đây là một số vấn đề mà cuốn sách này sẽ giúp bạn giải quyết.

You Are Not Your Brain (Bạn không phải là bộ não của bạn) tiết lộ cách bộ não có thể lừa dối bạn và phá hoại sức khỏe của bạn. Cuốn sách cũng chỉ cho bạn cách lấy lại quyền kiểm soát tâm trí và cuộc sống bằng phương pháp bốn bước đã được chứng minh hiệu quả.

Trích dẫn từ sách

Trải nghiệm học cách Đặt lại nhãn, Định hình lại, Tập trung lại và Đánh giá lại đã mang lại cho họ những nhận thức mới mẻ, vì nó giúp họ nhận ra rằng thời gian của mình có thể được sử dụng hiệu quả hơn cho những mục tiêu khác và theo những cách lành mạnh hơn.

Trải nghiệm học cách Đặt lại nhãn, Định hình lại, Tập trung lại và Đánh giá lại đã mang lại cho họ những nhận thức mới mẻ, vì nó giúp họ nhận ra rằng thời gian của mình có thể được sử dụng hiệu quả hơn cho những mục tiêu khác và theo những cách lành mạnh hơn.

Bạn không phải là bộ não của bạn - những điểm chính

Nhận biết "tâm trí thói quen" và những yếu tố kích hoạt nó. Xác định những thông điệp và xung động sai lầm mà não bộ gửi đến bạn, chẳng hạn như "Tôi không thể làm điều này" hoặc "Tôi cần điều này ngay bây giờ"

Học cách 'tái lập' não bộ thông qua sự nhận thức và chánh niệm

Phát triển lòng từ bi và sự chấp nhận bản thân như một phần của quá trình thay đổi

Tạo thói quen mới hỗ trợ mục tiêu và giá trị của bạn

Những đánh giá từ độc giả

"Những hiểu biết từ nghiên cứu khoa học trong cuốn sách này đã giúp tôi nhanh chóng nhận ra khi nào bộ não của mình đang gửi những thông điệp không đúng với thực tế khách quan, và giúp tôi dễ dàng chuyển sự chú ý sang những điều giúp tôi bình tĩnh hơn. "

8. The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It (Bản năng ý chí: Cách thức hoạt động của sự tự kiểm soát, tại sao nó quan trọng và những việc bạn có thể làm để có được nhiều hơn) của Kelly McGonigal

Tác giả: Kelly McGonigal

Số trang: 290

Năm xuất bản: 2011

Thời gian đọc ước lượng: 5 giờ 20 phút

Đánh giá: 4.6/5 (Amazon) 4.3/5 (Goodreads)

Bạn muốn có ý chí mạnh mẽ hơn để chống lại cám dỗ, vượt qua sự trì hoãn và đạt được mục tiêu của mình? Nếu vậy, cuốn sách này là dành cho bạn. The Willpower Instinct là một hướng dẫn dựa trên khoa học, tiết lộ cách thức hoạt động của ý chí và cách cải thiện ý chí.

Bạn sẽ học cách thách thức những lầm tưởng và quan niệm sai lầm về ý chí, chẳng hạn như ý tưởng rằng ý chí là một nguồn lực có giới hạn và sẽ cạn kiệt. Bạn cũng sẽ khám phá cách sử dụng sức mạnh của cảm xúc tích cực, chánh niệm, lòng trắc ẩn và động lực để tăng cường ý chí và khả năng phục hồi của bản thân.

Trích dẫn từ sách

Một việc nhỏ bạn làm hàng ngày còn tốt hơn một việc lớn bạn cứ trì hoãn đến ngày mai.

Một việc nhỏ bạn làm hàng ngày còn tốt hơn một việc lớn bạn cứ trì hoãn đến ngày mai.

Những điểm chính của cuốn sách The Willpower Instinct

Sức mạnh ý chí không phải là một nguồn lực hữu hạn mà là một kỹ năng có thể rèn luyện

Căng thẳng và cảm xúc tiêu cực làm cạn kiệt ý chí, trong khi cảm xúc tích cực lại thúc đẩy ý chí

Tập trung vào việc xây dựng thói quen và môi trường hỗ trợ những lựa chọn lành mạnh

Những đánh giá từ độc giả

"Tác giả không bỏ sót bất kỳ khía cạnh nào khi trích dẫn nghiên cứu này đến nghiên cứu khác để giải thích tại sao chúng ta thiếu ý chí và cách để tăng cường nó. Một chủ đề quan trọng xuyên suốt cuốn sách là nhận thức – một khi chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh khiến chúng ta không thể phát huy ý chí, thì chúng ta có thể bắt đầu [sic] thực hiện những thay đổi.

Như tác giả chỉ ra ở phần kết của cuốn sách, chỉ cần hành động trở nên tự giác hơn là đủ để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của một số người. Tuy nhiên, đừng nhầm tưởng rằng đây chỉ là một cuốn sách đầy lý thuyết học thuật về ý chí; thay vào đó, mỗi chương đều chứa đựng những "thí nghiệm" cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách bạn có thể áp dụng lý thuyết vào cuộc sống của mình.

9. Thói quen thứ 8 của Stephen R. Covey

Tác giả: Stephen R. Covey

Số trang: 432

Năm xuất bản: 2004

Thời gian đọc ước lượng: 7 giờ 10 phút

Đánh giá: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

The 8th Habit là phần tiếp theo của cuốn sách bestseller 7 Habits of Highly Effective People của tác giả. Giống như người tiền nhiệm, cuốn sách này cũng khám phá cách tìm ra tiếng nói của bản thân và đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Cuốn sách sẽ dạy bạn cách chuyển từ suy nghĩ ích kỷ sang suy nghĩ có mục đích và nuôi dưỡng chế độ xem toàn diện về bản thân và người khác. Bạn cũng sẽ khám phá cách giải phóng tài năng và đam mê độc đáo của mình và cách giúp người khác làm điều tương tự.

Trích dẫn từ sách

Dù chúng ta đã đi trên con đường bình thường của cuộc đời bao lâu, chúng ta luôn có thể chọn thay đổi hướng đi. Luôn luôn. Không bao giờ là quá muộn. Chúng ta có thể tìm thấy tiếng nói của mình

Dù chúng ta đã đi trên con đường bình thường của cuộc đời bao lâu, chúng ta luôn có thể chọn thay đổi hướng đi. Luôn luôn. Không bao giờ là quá muộn. Chúng ta có thể tìm thấy tiếng nói của mình

8 thói quen quan trọng nhất

Chuyển từ 'Hiệu quả' sang 'Vĩ đại' : Đừng hài lòng với việc làm tốt những việc cần làm; hãy phấn đấu để trở nên vĩ đại trong những việc bạn yêu thích

Nuôi dưỡng 'Paradigm Toàn Diện' : Nhận thức rằng bạn và người khác không chỉ là những đối tượng để kiểm soát, mà là con người với bốn chiều kích: thể chất, trí tuệ, tâm hồn và tinh thần

Thành công trong thế giới thay đổi: Thích nghi với những thách thức mới và đón nhận sự đổi mới

Nhận xét từ độc giả

"Covey nói rằng ông đã làm việc một năm để viết cuốn sách bán chạy nhất 7 Thói quen của những người hiệu quả" và 5 năm để viết cuốn 8 Thói quen. Tôi tin ông ấy. Cuốn sách này có thể thay đổi cuộc đời bạn — nó đã thay đổi cuộc đời tôi. "

10. Tốt hơn trước: Những gì tôi học được về việc hình thành và phá vỡ thói quen của Gretchen Rubin

Tác giả: Gretchen Rubin

Số trang: 322

Năm xuất bản: 2015

Thời gian đọc ước lượng: 6 giờ 15 phút

Đánh giá: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)

Bạn có gặp khó khăn trong việc thay đổi thói quen? Bạn có cảm thấy như đã thử mọi cách nhưng không có cách nào hiệu quả? Bạn có mong muốn có một cách nào đó để thay đổi dễ dàng và thú vị hơn?

Nếu bạn trả lời "có" cho bất kỳ câu hỏi nào sau đây, bạn cần đọc Better Than Before. Đây không phải là cuốn sách tự giúp thông thường với những lời khuyên chung chung và kỳ vọng không thực tế. Cuốn sách này giúp bạn hiểu bản thân tốt hơn và tìm ra những chiến lược phù hợp nhất với tính cách của mình.

Trong Better Than Before, bạn sẽ tìm hiểu về bốn "tính cách thói quen": Người tuân thủ, Người nổi loạn, Người hay đặt câu hỏi và Người có nghĩa vụ. Mỗi người có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau khi hình thành và phá vỡ thói quen.

Với những câu chuyện dễ đồng cảm và những lời khuyên dựa trên khoa học, cuốn sách này giống như một người bạn hỗ trợ bên cạnh, hướng dẫn bạn từ bỏ những thói quen không mong muốn và xây dựng một cuộc sống mà bạn thực sự yêu thích, phù hợp với bạn và tính cách độc đáo của bạn.

Trích dẫn từ sách

Việc lãng phí thời gian lớn nhất là làm tốt những việc mà chúng ta không cần phải làm

Việc lãng phí thời gian lớn nhất là làm tốt những việc mà chúng ta không cần phải làm

Những điểm chính của Better than Before

Bắt đầu từ những việc nhỏ và ăn mừng tiến độ của bạn

Sử dụng phần thưởng và trách nhiệm để duy trì động lực

Tạo môi trường hỗ trợ và bao quanh mình bằng những ảnh hưởng tích cực

Những đánh giá từ độc giả

"Tôi thực sự yêu thích cuốn sách này của Gretchen Rubin. Đây là một cuốn sách được viết một cách súc tích, dễ hiểu, cung cấp nhiều gợi ý thực tiễn về cách tận dụng thói quen để phục vụ cho sức khỏe và hạnh phúc lâu dài của chúng ta."

Xây dựng và duy trì thói quen làm việc hiệu quả với ClickUp

10 cuốn sách về thói quen này là điểm khởi đầu tuyệt vời cho hành trình xây dựng thói quen của bạn. Tuy nhiên, học một mình là chưa đủ.

Xây dựng thói quen lâu dài đòi hỏi sự tận tâm, nhưng những công cụ phù hợp có thể giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ và thú vị hơn. ClickUp, một công cụ quản lý công việc mạnh mẽ, có thể là trung tâm điều khiển cá nhân hóa của bạn để thành công trong việc xây dựng thói quen.

Dưới đây là một số cách sử dụng ClickUp để phát triển thói quen lành mạnh:

1. Sắp xếp thói quen của bạn

Sắp xếp thói quen của bạn theo chủ đề, mục tiêu hoặc lĩnh vực cuộc sống. Sử dụng ClickUp Spaces để tạo không gian làm việc riêng biệt cho thói quen thể dục, mục tiêu phát triển cá nhân hoặc theo đuổi sáng tạo.

Xây dựng không gian riêng tư và chia sẻ (ví dụ: với những người bạn cùng chịu trách nhiệm) để tổ chức thói quen với ClickUp Spaces

Chia nhỏ từng thói quen thành các bước nhỏ hơn, có thể thực hiện được bằng cách sử dụng Danh sách kiểm tra nhiệm vụ ClickUp linh hoạt. Tạo danh sách kiểm tra hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng để theo dõi sự cải thiện liên tục và ăn mừng các cột mốc quan trọng.

Ví dụ, danh sách kiểm tra cho mục tiêu thể dục giảm 20 pound của bạn có thể trông như thế này:

Tập tạ 2 lần mỗi tuần

Chạy 20 dặm mỗi tuần

Bỏ thói quen uống nước ngọt có ga

Tạo và tùy chỉnh danh sách kiểm tra để theo dõi thói quen với ClickUp Checklists

Thêm chi tiết cụ thể vào thói quen của bạn với Trường Tùy chỉnh của ClickUp. Theo dõi số lần lặp lại, thời gian dành cho việc đó, tâm trạng hoặc ghi chú để nâng cao năng suất và điều chỉnh. Tính năng này giúp bạn tập trung vào những việc quan trọng để không phá vỡ vòng lặp thói quen.

2. Giữ đúng tiến độ với các nhắc nhở và tự động hóa

Thông qua tính năng Ưu tiên nhiệm vụ của ClickUp, bạn có thể đặt các nhiệm vụ lặp lại cho thói quen hàng ngày của mình, đảm bảo chúng luôn xuất hiện trong danh sách việc cần làm. ClickUp cho phép bạn tùy chỉnh tần suất và thậm chí chỉ định nhắc nhở để thúc đẩy bạn khi đến thời gian hành động.

Đặt nhắc nhở thói quen, sắp xếp lại lịch trình và phân bổ ưu tiên trong ClickUp để củng cố những thói quen tốt của bạn

Giải phóng tâm trí bằng cách tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại. Sử dụng Tự động hóa ClickUp để tự động đánh dấu thói quen đã hoàn thành khi đạt được chỉ số cụ thể hoặc kích hoạt nhắc nhở dựa trên địa điểm hoặc thời gian trong ngày.

Tiết kiệm thời gian và tập trung vào những việc quan trọng với ClickUp Automation

3. Hình dung tiến độ và duy trì động lực

Đặt mục tiêu rõ ràng cho thói quen của bạn và theo dõi tiến độ của bạn thông qua Nhiệm vụ ClickUp. Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng chuyển đổi giữa các nhiệm vụ khác nhau để theo dõi các trở ngại và tiến độ trong quá trình tự cải thiện bản thân.

Hoàn thành nhiều việc hơn với Nhiệm vụ ClickUp

Bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh cũng giúp bạn theo dõi tiến độ trong các danh mục thói quen. Sử dụng biểu đồ và đồ thị để xem thành tích của bạn, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và ăn mừng thành tích đạt được.

Theo dõi tiến độ hình thành thói quen theo thời gian thực với Bảng điều khiển ClickUp

Sử dụng tính năng Phụ thuộc của ClickUp để liên kết các thói quen đã hoàn thành với phần thưởng. Tự thưởng cho mình một buổi xem phim sau một tuần ăn uống lành mạnh hoặc tận hưởng một bồn tắm thư giãn sau khi kết thúc buổi thiền. Sử dụng các tiện ích bổ sung như 'khối' hoặc 'chờ' phụ thuộc giữa các nhiệm vụ để thiết lập thứ tự nhiệm vụ rõ ràng để bạn biết nhiệm vụ nào cần làm trước.

Sử dụng tính năng Phụ thuộc trong ClickUp để kết nối bất kỳ số lượng nhiệm vụ nào để truy cập nhanh chóng các mục công việc liên quan

Mẫu Theo dõi thói quen cá nhân của ClickUp giúp bạn theo dõi các mục tiêu cá nhân và đảm bảo bạn quản lý nhiều công việc một cách hiệu quả và có trách nhiệm trong suốt cả ngày.

Tải xuống mẫu này Giữ trách nhiệm với bản thân bằng Mẫu theo dõi thói quen cá nhân của ClickUp

Mẫu theo dõi thói quen này cho phép bạn đặt mục tiêu, bỏ thói quen xấu, theo dõi tiến độ trong việc hình thành thói quen mới, theo dõi khối lượng công việc so với mục tiêu hàng ngày và nhanh chóng xem tổng quan về thành công và thất bại của bạn trong thời gian thực.

Tạo thói quen lành mạnh từng bước một

Việc hình thành thói quen lành mạnh không phụ thuộc vào ý chí hay may mắn, mà là một quá trình học hỏi và rèn luyện.

Bằng cách tuân theo các nguyên tắc và chiến lược từ những cuốn sách về hình thành thói quen này, bạn có thể khám phá cách thực hiện những thay đổi nhỏ, nhất quán và thú vị để đạt được kết quả lớn theo thời gian.

Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc hoặc tâm linh, bạn có thể đạt được mục tiêu và sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn bằng cách tạo ra những thói quen lành mạnh.

ClickUp là một công cụ đa năng giúp bạn luôn đạt được mục tiêu của mình. Hãy nhớ khám phá và cá nhân hóa công cụ này để phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng của bạn. Công cụ này có gói miễn phí để bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay hôm nay.

Đăng ký ClickUp để bắt đầu công việc xây dựng thói quen lành mạnh, từng bước một.