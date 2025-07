Slack vs. Monday — Công cụ hợp tác nào tốt hơn?

Hợp tác giữa nhiều nhóm trong khi quản lý các thời hạn sắp đến và dòng thời gian sprint là một thách thức.

Mặc dù có hàng trăm công cụ hợp tác, Slack và Monday (monday.com) là hai công cụ nổi bật nhất.

Slack dễ sử dụng và giúp hợp tác trở nên dễ dàng. Đồng thời, Monday nổi bật trong quản lý và lập kế hoạch dự án.

Sử dụng cả hai cùng nhau có phải là quá mức cần thiết cho việc hợp tác? Có thể thay thế một trong hai bằng cái kia không? Có công cụ nào khác có thể thay thế cả hai không?

Hãy sẵn sàng cho cuộc so sánh cuối cùng giữa Slack và Monday. com. Phân tích chi tiết về các tính năng, giá cả, hỗ trợ và nhiều hơn nữa. Và công cụ nào là tốt nhất cho hợp tác.

Đầu tiên, hãy cùng xem tổng quan về Slack.

Slack là ứng dụng giao tiếp nhóm dựa trên đám mây cho phép bạn cộng tác với nhóm của mình bất cứ khi nào, ở đâu và bằng cách nào phù hợp nhất với bạn. Ứng dụng này tích hợp với hàng nghìn ứng dụng khác, trở thành ứng dụng cộng tác nhóm đa năng.

Slack đơn giản hóa giao tiếp trong nhóm. Sử dụng Slack để:

Dưới đây là phân tích chi tiết về các tính năng cốt lõi của Slack và cách chúng giúp bạn đạt được mục tiêu giao tiếp.

Slack cung cấp nhiều tùy chọn giao tiếp, bao gồm trò chuyện trực tiếp, tập trung vào dự án, kênh chia sẻ và cuộc gọi âm thanh hoặc video trực tiếp. Sử dụng các yếu tố tương tác như phản ứng, biểu tượng cảm xúc, GIF và @đề cập để làm cho cuộc hội thoại thêm sinh động.

Canvas giúp các nhà quản lý dự án tổ chức, sắp xếp, cộng tác và chia sẻ thông tin từ một nơi duy nhất.

Slack còn có chức năng như một công cụ quản lý dự án với Canvas. Tạo một canvas tùy chỉnh cho bất kỳ công việc nào bạn đang thực hiện — ghi chú cuộc họp, dự án hoặc danh sách kiểm tra, sau đó chia sẻ trong kênh Slack thích hợp để cộng tác với đồng nghiệp.

Ví dụ, Canvas thích hợp để tạo chương trình họp trước. Sử dụng nó để thêm/chỉnh sửa chủ đề thảo luận, tạo mục hành động, sử dụng @ đề cập để thêm người tham dự hoặc giao công việc trực tiếp cho họ.

Hơn hết, Slack Canvases còn đi kèm với thư viện mẫu cài sẵn. Chọn từ các mẫu dành cho nhân viên mới, bản tóm tắt sản phẩm và đồng bộ hàng tuần để không bao giờ phải bắt đầu từ đầu.

Slack tích hợp sâu hơn với các ứng dụng cộng tác và năng suất yêu thích của bạn. Tìm hơn 2600 ứng dụng trong thư mục ứng dụng của Slack, bao gồm hầu hết các công cụ hữu ích như Google Drive, Microsoft Teams, HubSpot, Gmail và hơn thế nữa.

Ngoài ra, bạn còn có thể xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh bằng API Slack.

Ví dụ: sử dụng các ứng dụng như Polly để thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến hoặc câu đố thú vị trên các kênh. Nhấn [/] để kích hoạt ứng dụng bất cứ lúc nào trong cuộc hội thoại.

Nếu bạn nghĩ Slack chỉ là một công cụ nhắn tin khác, hãy chờ xem! 🍺

Slack có các mô-đun tự động hóa thay đổi cuộc chơi, hoạt động dựa trên các hàm kéo và thả đơn giản (không cần mã hóa). Sử dụng chúng để nhanh chóng chuyển đổi các quy trình hàng ngày thành quy trình công việc tự động.

Sử dụng Slack Canvas cho cuộc họp đứng không đồng bộ giúp giao tiếp trong nhóm trở nên suôn sẻ hơn, đặc biệt là khi mọi người làm việc ở các múi giờ khác nhau hoặc có lịch trình bận rộn. Dưới đây là cách thức hoạt động.

Giao tiếp hiệu quả, hợp tác tốt hơn và luôn cập nhật thông tin về các công việc đang tiến hành, đồng thời điều chỉnh lịch trình và múi giờ khác nhau.

Trình tạo quy trình làm việc không cần mã của Slack cho phép bạn tự động hóa các quy trình bằng cách sử dụng các hàm, điều kiện và kích hoạt. Tạo các ứng dụng kích thước nhỏ tùy chỉnh (bot Slack) bằng API Slack.

Điểm cộng cho các công cụ dành cho nhà phát triển của Slack! Chúng đơn giản hóa quá trình phát triển với các tài liệu và tài nguyên trực tuyến hữu ích.

Monday.com, còn được gọi là Monday, là một công cụ quản lý dự án và cộng tác toàn diện. Khả năng tùy chỉnh của nó khiến nó trở thành một công cụ thiết yếu cho quản lý dự án và hợp lý hóa quy trình kinh doanh.

Không giống như Slack, nền tảng này thiên về quản lý hơn là chỉ hợp tác. Làm việc với bảng điều khiển trực quan, bảng quản lý công việc và quy trình công việc có thể tùy chỉnh.

Monday còn có tính năng chợ ứng dụng dành riêng cho các tiện ích và ứng dụng của bên thứ ba. Sử dụng tính năng này để mở rộng và cải thiện các khả năng của Monday WorkOS.

Chúng tôi thấy WorkOS của monday.com hấp dẫn về mặt thị giác và dễ sử dụng. Quản lý dự án trở nên đơn giản với các công cụ kéo-thả, nhấp-và-hoàn thành – không cần mã.

Ví dụ: dễ dàng kéo và thả các mục, tiện ích, hình ảnh và thành viên nhóm trên bảng điều khiển để thêm chúng trong nháy mắt.

Tinh chỉnh cùng một bảng điều khiển với các tiện ích quản lý tài nguyên như theo dõi thời gian, chỉ báo khối lượng công việc, v.v.

Dễ dàng, phải không?

Hơn nữa, bạn có thể chọn từ thư viện phong phú của Monday với hơn 200 mẫu có sẵn để không bao giờ phải bắt đầu từ đầu.

WorkDocs của Monday.com nổi trội trong lĩnh vực hợp tác với các tính năng trực quan như cập nhật thời gian thực, chia sẻ tệp và giao tiếp liền mạch.

Chỉnh sửa cùng nhau trong thời gian thực, chia sẻ nhận xét ngay lập tức và tương tác với nhân viên — tất cả trong một tài liệu. Vượt xa sự hợp tác và biến văn bản của bạn thành các mục hành động trên bất kỳ bảng Monday.com nào để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Làm việc với bảng điều khiển và bảng có thể tùy chỉnh, cung cấp các chế độ xem khác nhau như Kanban, lịch, dòng thời gian, biểu đồ Gantt và hơn thế nữa. Bất kể nhu cầu của nhóm, dự án hoặc kinh doanh của bạn là gì, Monday đều có giải pháp cho bạn.

Thêm hơn 30 tiện ích tùy chỉnh để có chế độ xem toàn diện về dự án, bao gồm tiện ích theo dõi thời gian, quy trình làm việc và đo lường hiệu suất.

Monday.com tự hào có một thư mục ứng dụng mạnh mẽ với hơn 200 ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm truyền thông, tiếp thị, ERP, CRM và hơn thế nữa. Tìm các tích hợp với các ứng dụng phổ biến như Slack, Lịch Google, MailChimp, HubSpot và các công cụ khác.

WorkOS của Monday cung cấp trình tạo quy trình công việc thân thiện với người dùng, không cần mã, kèm theo hơn 200 mẫu tự động hóa được tạo sẵn. Sử dụng chúng hoặc tạo tự động hóa tùy chỉnh để kích hoạt quy trình công việc dựa trên sự kiện, hành động hoặc hàm.

Slack vs Monday. com: So sánh các tính năng