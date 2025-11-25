İstediğiniz Gerçekliği Yapılandırmak için Ücretsiz Değişim Senaryo Şablonları

Unutmayın, COVID-19 karantinası sırasında birçok kişi, niyetlerini ayarlayıp her gün dinleyerek gerçekliklerini değiştirmek için YouTube'daki bilinçaltı mesajlarına yöneldi. Fikir basitti: Vücudunuzda, sağlığınızda, kariyerinizde veya aşk hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyi seçin; ona zaman ve dikkat ayırın; ve sürekli odaklanmanın işini yapmasına izin verin.

Shifting Script, aynı umudu alır ve ona bir yapı kazandırır. Bu, istediğiniz gerçekliğin yazılı bir planıdır: orada kim olduğunuz, o dünyanın nasıl işlediği, çevrenizdeki insanlar ve güvenli kelime ve uyanma kuralı gibi temel güvenlik kuralları.

Bunu sakin bir kontrol listesi ve inandığınız bir hikaye olarak düşünün. Her oturum, tahmin yerine rehberlik sağlar ve kendinizi güvende ve kontrol altında hissetmenize yardımcı olur.

Bu kılavuzda, kopyalamaya hazır Reality Shifting Script Şablonu ve şablonunuzu temiz tutmak ve gerçekten gerekli olan şeylere odaklanmak için basit ipuçları dahil olmak üzere en iyi seçenekleri bulacaksınız.

En İyi 11 Değişim Senaryosu Şablon Bir Bakışta:

Bu kılavuzda özellik olan tüm ClickUp ve Google Dokümanlar gerçeklik değiştirme komut dosyası şablonlarını bir bakışta görebileceğiniz bir tablo:

Shifting Script şablonları nedir?

Senaryo, istediğiniz gerçekliğin fiziksel bir kopyasıdır. Böylece, geçmek istediğiniz kesin ve spesifik gerçekliği somutlaştırabilirsiniz... Senaryo yazarak, geçmek istediğiniz gerçekliği seçersiniz, onu yaratmazsınız.

Reddit'ten alınan bu yorum, shifting script'in ne olduğunu açıklıyor.

Shifting Script şablonu ise, DR'niz (istenen gerçeklik) hakkındaki ayrıntıları kaydeden yapılandırılmış bir belgedir, böylece her değişim net kurallara göre gerçekleşir. Kimlik, ayar, arkadaşlar ve aile, ev veya yer ve kontrol ve güvenliği destekleyen sınırları liste.

Gerçeklik değiştirme senaryosu şablonu, bu planın daha rehberlik içeren sürümüdür.

Temel ayrıntılar ile birlikte a güvenli kelime, uyanma kuralı, zaman akış seçenekleri ve kısa onaylamalar veya bağlantılar için ipuçları içerir. Bunu, yararlı hatırlatıcılar içeren aynı senaryo olarak düşünün, böylece on sekme veya dağınık notlarla uğraşmak yerine sadece gerekli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

İyi bir Değişim Senaryosu Şablonu'nu ne yapar?

Shifting Script şablonu, uygulamanızın zaman ve oturumlar boyunca tutarlı, rasyonel ve izlenebilir olması için tekrarlanabilir bir yapı sağlar.

Şablonu özellikle kullanışlı kılan özellikler şunlardır:

✅ Kimlik, DR ayarları, kişiler, hedefler ve kurallar için temel alanları netleştirin, böylece her senaryo oturumu tutarlı ve gözden geçirilmesi kolay olsun.

✅ Güvenli kelime, uyandırma kuralı ve kontrol ifadeleri ile yerleşik güvenlik yapısı sayesinde odak noktası belirsizlikten ziyade değişime kalır.

✅ Notion veya bir tarayıcıda hızlıca ekleyebileceğiniz, düzenleme yapabileceğiniz veya kaldırabileceğiniz modüler bölümleri arkadaşlarınızla paylaşım yaparak geri bildirim alabilirsiniz.

✅ Kompakt onaylamalar, zaman akışı ve sahne ipuçları sayesinde sayfa temiz kalır, sadece gerekli ayrıntılar kalır ve senaryo hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

📮 ClickUp Insight: %45'i, büyük hedefleri küçük adımlara bölmenin motivasyonlarını koruduğunu söylüyor. Konsept açık, ancak bunu uygulamaya koymak gerçek işin başladığı (ve genellikle takıldığı) yerdir. 🚥"Bir iş kurmak" gibi büyük bir hedef karşısında kendinizi bunalmış mı hissediyorsunuz? ClickUp Brain size yardımcı olsun. Hedefinizi açıklayın, ClickUp AI onu uygulanabilir görevlere ve alt görevlere ayırsın, son teslim tarihlerini atasın ve hayallerinize bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı olsun. 💫 Gerçek Sonuçlar: Kullanıcılar, ClickUp'a geçtikten sonra verimliliklerinin iki katına çıktığını söylüyor.

En İyi 11 Değişim Senaryosu Şablon Seçimi

Çoğu değiştirici mükemmel bir planla başlamaz. Notlar, favori alt çalma listesi ve birkaç onaylama toplar, sonra her şeyi kafalarında tutmaya çalışırlar. Böylece değiştirme senaryoları çabucuk bozulur.

Farkına varmadan, "Hatırlayacağım" sözü, gerçekten istediğiniz gerçekliği oluşturmak için gereken zamanı yiyip bitirmiştir. Bu, İş Yayılması'nın etkisidir.

ClickUp , her şeyi tek bir yerde toplayan dünyanın ilk Converged AI çalışma alanıdır: şablonunuzu ve ipuçlarınızı bir arada tutun; güvenli kelimeyi ve uyandırma cümlesini sabitleyin; sevdiğiniz kişileri sahnelere bağlayın; hızlı bir vücut kontrolü ekleyin; ve temiz bir sayfa üzerinde paylaşım, düzenleme ve yeniden kullanım yapın.

✨Sonuç: Daha fazla kontrol ve daha sorunsuz bir değişim—sadece ihtiyaç duyduğunuz şey, tam da ihtiyacınız olduğu yerde.

Aşağıdaki seçeneklerin her biri, net yapısı ve gerçek kullanım alanı ile yerini hak etmiştir. Tarzınıza uygun gerçeklik değiştirme senaryosu şablonunu seçin, ardından tutarlı bir şekilde hedefinize ulaşmanıza yardımcı olana kadar senaryoyu zaman içinde düzenleyin!

ClickUp Hedef Ayar Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Hedef Ayar Şablonu ile size yardımcı olan şeyleri, yaptığınız toplantıların kişilerini ve bir sonraki adımda neleri değiştireceğinizi not alın.

On Amerikalıdan üçü 2024 yılında en az bir karar aldı ve çoğu bir ay boyunca bu karara sadık kaldı. Bir yılın böyle geçeceğini düşünmüyoruz, ancak gerçekçi hedefler olmadan gerçeklik budur.

ClickUp'ın SMART Hedefleri Şablonu, Değiştirme Senaryosu Şablonunu tarayıcınızda açabileceğiniz, hızlıca düzenleme yapabileceğiniz ve arkadaşlarınızla paylaşım yapabileceğiniz canlı bir plana dönüştürür. Hedeflerinizi DR sonuçlarına göre harita edebilir, sahne hazırlığı ve onaylar için ek dosya ekleyebilir ve gevşeme veya uyanma işaretleri için hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.

Özel Alanları kullanarak kimlik, kişilik ve ev ayrıntılarını yazın ve güvenli kelime, uyanma kuralı ve zaman akışı gibi güvenlik öğeleri ekleyin. "Değişim"i belirsiz bir umuttan, her oturumun ardından gözden geçireceğiniz belirli adımlara dönüştürün.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

SMART hedefleri, dönüm noktaları ve durumlarla DR hedeflerini izlemeyin, böylece her senaryo oturumu tutarlı kalır ve zaman içinde iyi sonuçların görünürlüğü artar.

Güvenli kelime, uyandırma koşulları ve kontrol ifadeleri ile birlikte onaylamalar ve sahne komutlarını hızlı bir şekilde ön inceleme için saklayın.

Şablonu arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşım yaparak sorumluluk duygusu yaratın, böylece niyetleriniz bir hafta sonra kaybolmasın.

Kimlik, ev, asa ve kişiler alanları için Notion tarzı notlar ekleyin, yalnızca gerekli olanları iyileştirirken şablonu temiz tutun.

✨ İdeal olanlar: SMART dönüm noktaları, haftalık kontroller ve nazik hesap verebilirlik ile bağlantılı yapılandırılmış bir geçiş senaryosu şablonu isteyen geçiş yapanlar.

👀 Eğlenceli Bilgi: Büyük hedefleriniz hayal kurma modunda mı takılı kaldı? Zihinsel kontrast + eğer-o zaman planlarını (MCII/WOOP) deneyin —kazanmayı hayal edin, olası engelleri belirleyin, ardından "eğer saat 9:30 ise, o zaman ben..." hareketini yazın. Eğer/o zaman, niyetleri adımlara dönüştürdüğü için, bu yöntem güvenilir bir şekilde takip etmeyi teşvik eder.

2. ClickUp Vizyon Panosu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Hızlı oturumlar için minimal bir sürüm ve derinlemesine iş için ayrıntılı bir pano tutun: ClickUp Vizyon Panosu Şablonu

Psikologlar, vizyon panolarının, özellikle eylemlerle birleştirildiğinde, insanların anlamlı hedefleri netleştirmelerine ve görsel ipuçları aracılığıyla motivasyonlarını sürdürmelerine yardımcı olabileceğini not ediyor. ClickUp Vizyon Pano Şablonu, DR görüntülerini pratik bir vardiya öncesi ritüele dönüştürür.

İşte nasıl işler: Yerler, evler ve kişiler için sahneleri sabitleyin; senaryonuzu yansıtan başlıklar ekleyin; görselleri kimlik, günlük rutin ve ilk varış anlarına göre gruplandırın. Başlamadan önce tarayıcınızda veya ClickUp ş Akışında açın. Onaylamaları gözden geçirin ve sayfanın temiz, düzenleme ve paylaşım kolaylığı sağlaması için sadece gerekli olanları saklayın.

Ardından, görselleri güvenli kelime, uyandırma kuralı ve kontrol ifadeleriyle uyumlu hale getirin. Zamanla, yardımcı olanları arşivleyin ve yeni görüntülerle değiştirin, böylece pano, komplo karmaşası olmadan kombonuzla birlikte gelişsin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

DR sahnelerini, varış işaretlerini ve destek onaylamaları gözden geçirerek her vardiyaya hazırlanın, böylece başlamadan önce dikkatiniz sakin ve odaklanmış olsun.

Görselleri doğrudan kimlik, ev, arkadaşlar ve aile gibi senaryo alanlarına harita, böylece görseller ve metinler birbirini destekleyerek tutarlılık sağlasın.

Hafif bir hesap verebilirlik için tahtayı güvenilir kişilerle paylaşım, ardından oturumlardan sonra yansımalar ekleyerek neyin yardımcı olduğunu ve bir sonraki adımda neyin değiştirilmesi gerektiğini izleme.

✨ İdeal kullanım alanı: Değişim öncesi gözden geçirebilecekleri sahneler, ipuçları ve onaylamalarla desteklenmiş gerçeklik değiştirme senaryosu şablonuna ihtiyaç duyan görsel düşünürler.

💡 Profesyonel İpucu: Seanslardan önce dağınık hissetmek normaldir. Alışkanlık takipçinizi açarsınız ve yine de önce ne yapılacak, ne atlanacak, ve bunu on dakikadan kısa tutmak için ne yapılacak konusunda merak duyarsınız. ClickUp Brain, görevlerinizi ve belgelerinizi okuyabilir, ardından enerjinizi ve senaryonuzu dikkate alan kısa bir rutin oluşturabilir. ClickUp Brain içinde bu komutu deneyin: “Alışkanlık Takipçisi ve Değişim Senaryosu Şablonumdan beş dakikalık bir değişim öncesi rutin oluşturun. Su içmeyi, iki tur sakin nefes almayı, bir onaylamayı ve güvenli kelimem ve uyanma kuralım için hızlı bir güvenlik kontrolünü dahil edin. Bunu akşamlar için tekrarlanan bir kontrol listesine dönüştürün. ” ClickUp Brain ile oturumları özetleyin ve sonraki adımları önerin İşte bundan sonra olacaklar: ClickUp Brain rutini taslak olarak hazırlar, her adımı tekrarlanan bir göreve dönüştürür ve nazik hatırlatıcı ayarlar, böylece sekmeler arasında gidip gelmenize gerek kalmaz.

Yazmaktan daha iyi konuşuyorsanız, Sesli Metin özelliğini kullanarak vücudunuzun nasıl hissettiğini kaydedin, ClickUp Brain bunu aynı kontrol listesi altında dosyalayacaktır.

Bir adımı atlarsanız, ClickUp Brain daha küçük bir alternatif önerir, böylece yine de zamanında bitirebilir ve serinizi sürdürebilirsiniz.

Hafta boyunca, ClickUp Brain gerçekten yardımcı olanları özetler ve bir sonraki oturum için bir ayarlama önerir.

3. ClickUp Kişisel Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Kişisel Gelişim Planı Şablonu'nu kullanarak DR sonuçlarını durumlar ve dönüm noktaları ile ölçülebilir haftalık adımlara dönüştürün.

2024 yılında, ABD'deki çalışanların yarısından azı yeni beceriler kazanmak için eğitimlere katıldı. Bu da, büyüme istemenin ne kadar kolay olduğunu, ancak plan olmadan bu isteğin hızla kaybolabileceğini gösteriyor.

ClickUp Kişisel Gelişim Planı, üç aylık görünüm, haftalık seriler ve yansımalar sunarak ilerlemenin rastgele değil, gerçek olduğunu hissettirir. Kimlik işini ve kişilik notlarını bir kez kaydedin, ardından her oturumdan önce hızlıca gözden geçirerek sayfa temiz kalmasını sağlayın.

Şimdi işimize bakalım. DR hedeflerini, zaman bloklarında izleme yapabileceğiniz küçük davranışlara dönüştürün. Değişim öncesi bir rutin ekleyin, vücudunuzun nasıl hissettiğini not edin ve şu anda kalmanıza yardımcı olan şeyleri not edin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Vücudun dengede kalması ve senaryoyu takip etmenin daha kolay olması için su, nefes alma ve ipuçları için bir ön kontrol listesi hazırlayın.

Güvenli kelime, uyanma koşulu ve sınırlar gibi güvenlik öğelerini aynı görünümde kaydedin, böylece kontrol kararları hızlı ve güvenilir olsun.

Üç aylık notları gözden geçirin, başarıları izlemeyin ve Reality Shifting Script şablonunu ayarlayın, böylece sadece gerekli olanları saklayın ve gereksiz olanları atın.

✨ İdeal olanlar: Net hedefler, güvenlik ipuçları ve hafif hesap içeren, tekrarlanabilir eylemlere dönüşen yapılandırılmış, haftalık bir plan isteyen Shifters ve öğrenciler.

🎥 İzleyin: Hayatınızda gerçek bir yön, netlik ve amaç mı istiyorsunuz? Çoğu hayat planının başarısız olmasına neden olan yaygın tuzaklara düşmeden mi? Bu video, 5 kolay ve uygulanabilir adımda bir hayat planı oluşturmayı anlatıyor.

4. ClickUp Dönüm Noktası Grafik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Dönüm Noktası Grafik Şablonu ile neyin iş olduğunu ve bir sonraki vardiyadan önce nelerin ayarlanması gerektiğini not alın.

Super Mario seviyeleri bize bir şey öğrettiyse, o da net kontrol noktalarının sizi ilerletmesidir. ClickUp Milestone Chart Şablonu, varış, ilk sahne, ilk ders veya iş, arkadaşlarla ilk konuşma ve uyanma kuralınızı nazikçe kontrol etmeyi ayrı dönüm noktaları olarak planlamanıza olanak tanır.

Her bir dönüm noktasının altında görevleri gruplandırabilir, zaman akışına uygun son teslim tarihi belirleyebilir ve kişilik, ev ve aile bağlamı için şablonunuzdan not ekleyebilirsiniz. Reality Shifting Script Template ile birlikte kullanarak, en uygun dönüm noktalarına güvenli kelime ve kontrol ifadeleri ekleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Varış, ilk gün, cihaz veya ekipman kurulum ve toplantı etmek istediğiniz anahtar kişiler gibi DR kontrol noktalarını özetleyin, böylece senaryo belirsiz bir plan olmaktan çıkıp rehber niteliğinde bir yol haritası haline gelsin.

Her bir dönüm noktasını kısa bir sahne komutuyla, onaylamalarla ve uyanma koşulu ile ilişkilendirin, böylece güvenlik ayrı bir belgedeki değil, eylemin yanında yer alsın.

Zaman içindeki ilerlemeyi takip edin ve senaryonuz geliştikçe dönüm noktalarını düzenlemeyin, sadece gerekli olanları saklayarak dağınıklığın odaklanmanızı bloke etmemesini sağlayın.

✨ İdeal olanlar: Kontrol noktası tabanlı ilerleme ve izlenebilir aşamalar ile güvenlik ipuçları ve nazik hesap verebilirlik isteyen Shifters.

👀 Eğlenceli Bilgi: Bitiş çizgisine yaklaştıkça hızlandığınızı hiç fark ettiniz mi? Bu, hedef eğimi etkisidir — ilerleme görünürlük olduğunda motivasyonunuz artar. Kontrol noktalarınıza isim verin (örneğin "Varış → Birinci Sınıf → İlk Konuşma") böylece beyniniz neyi takip ettiğini bilir.

5. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Şükran duyduğunuz anları etiketleyin ve ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonunu kullanarak kişiliğiniz ve hedefleriniz geliştikçe rutini düzenleme.

Çoğu şifteri, oturumdan önce dağınık hisseder, senaryo, su, ışıklar ve bir düzine sekme arasında gidip gelir. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu işte bu noktada yardımcı olur.

Şablon, bir dakikalık sahne provası, kısa bir onaylama okuma ve güvenli kelime ve uyanma kuralını hızlıca gözden geçirme gibi DR'nizle uyumlu küçük eylemleri liste olarak göstermenizi sağlar. Sıralamaları görürsünüz, gerekli olanı saklarsınız ve sayfa temiz kalır, böylece daha az sürtüşmeyle varırsınız. İşler yolunda gitmediğinde, nazik bir düzeltme ekler ve doğru zamanda neyin yardımcı olduğunu gözden geçirirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Vücudu ısıtan, zihni sakinleştiren ve ulaşmak istediğiniz DR'ye odaklanmanızı sağlayan bir değişim öncesi rutin oluşturun.

Alışkanlıkları kimlik, ev ve kişilerle ilgili komutlarla ilişkilendirin, böylece pratik yaptığınız sahne, girmeyi plan (plan) sahneyi yansıtacaktır.

Hazırlık sırasında güvenli kelime ve uyandırma kuralına göz atarak kontrolün istikrarlı, zorlama değil, rahat hissettirdiğini görün.

Takipçiyi arkadaşlarınızla paylaşın, her oturumdan sonra iyi olanları gözden geçirin ve zamanla gerçekten yardımcı olacak küçük değişiklikler ekleyin.

✨ İdeal kullanım alanları: Senaryo ipuçları ve hızlı güvenlik kontrolleriyle bağlantılı küçük eylemlerden oluşan sakin, tekrarlanabilir bir vardiya öncesi rutini isteyen vardiyacılar.

👀 Dostça Bir İpucu: ClickUp Agents sıkıcı kısımları halletsin, siz de değişime odaklanın. Değişim öncesi kontrol listenizi (su → iki sakin nefes → güvenli kelime → uyandırma satırı) hatırlatacak, oturum sonrası özetleri şablonunuza ekleyecek ve dönüm noktalarınızı güncel tutacaklar. Kendi ajansınızı mı istiyorsunuz? Kod gerekmez. Neyi izleyeceğinizi (belgeler, görevler, Google Drive) ve hangi eylemleri gerçekleştireceğinizi (görev oluşturma, özet yayınlama, nazik bir hatırlatıcı gönderme) belirtmeniz yeterlidir. Daha az iş yükü, daha fazla kontrol ve DR'nize daha sorunsuz bir geçiş.

6. ClickUp Kendi Kendine Bakım Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kendi Kendine Bakım Planı Şablonu ile dinlenme, su, nefes ve hafif odaklanma için basit bir plan seçin.

Kendime özen göstermek, kendimi şımartmak değil, kendimi korumaktır.

Bu cümle, çoğu kişinin kabul ettiğinden daha fazla değişime uygundur. Vücudunuz gergin ve zihniniz gürültülü olduğunda, senaryo çok uzak hissedilir.

Bu fikri, her gün pratik olarak uygulayabileceğiniz bir şeyle bağlantıya geçirelim. Senaryonuzu, sürdürebileceğiniz hafif bir rutinle eşleştirin. ClickUp Kişisel Bakım Planı eylemleri sabah, vardiya öncesi ve dinlenme olarak gruplandırır, böylece sadece gerekli olanları ekleyebilir ve sayfa temiz kalabilir. Birkaç bağlantı noktasını kontrol edersiniz, vücudunuzun sakinleştiğini hissedersiniz ve daha az sürtünmeyle giriş yaparsınız.

Güvenliği zahmetsiz hale getirin. Güvenli kelimeniz ve uyandırma kuralınız için hızlı bir bakış çizgisini, gerçekten yardımcı olan küçük alışkanlıkların hemen yanında, aynı görünümde tutun. Belirli kişiler önemliyse (aile, arkadaşlar, bir akıl hocası), size nasıl özenle davrandıklarını hatırlatan tek cümlelik bir hatırlatıcıyı sabitleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Vücudu ve dikkati dengeleyen, senaryoyu takip etmeyi kolaylaştıran nazik bir değişim öncesi rutin oluşturun.

Sayfadan ayrılmadan güvenli kelimeyi, uyanma koşullarını ve sınırları gözden geçirerek güvenliği görünümünde bulundurun.

Gerçeklik Değiştirme Şablonunuzun duygusal olarak sabit kalması için, topraklama ipuçlarını kimlik, ev, aile ve arkadaşlarla ilişkilendirin.

Güvenilir kişilerle ilerlemeyi paylaşım, her oturumdan sonra iyi olanları izleme ve zamanla ihtiyaçlar değiştikçe planı düzenleme.

✨ İdeal olanlar: Güvenli kelimeleri ve uyanma kurallarının görünümü sağlayan basit sabah, vardiya öncesi ve gevşeme ritüellerine ihtiyaç duyan herkes.

7. ClickUp Kariyer Yolu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Kariyer Yolu Şablonuna geçiş yapın, böylece bir sonraki adım zorlu değil, yönetilebilir hissettirsin.

ClickUp'ın Kariyer Yolu Şablonu, iş arama ve kariyer yolunuzdaki roller, beceriler ve kontrol noktaları hakkında basit bir harita sunar. Bir sonraki rolü liste, bu rolü elde etmek için gerekli becerileri ekleyin, ardından bu hafta başlayabileceğiniz kursları, projeleri veya sertifikaları ek dosya olarak ekleyin. Her adım senaryonuza geri bağlanır, böylece DR'da oluşturduğunuz hikaye burada yaptığınız iş ile eşleşir.

Ayrıca, güvenlik ve enerjiyi göz önünde bulundurmanıza yardımcı olur. Denge ve sınırlar için hafif bir not ekleyin, böylece yanlış yerde zaman kaybetmezsiniz. Zorlu dönüm noktalarının yanında sevdiğiniz kısa bir onaylama yazısı bulundurun ve dengede kalmanıza yardımcı olan bir kişiyi işaretleyin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Roller ve beceri eksikliklerini net aşamalara harita, böylece komut dosyanız ve DR hedefleriniz gerçekten tamamlayabileceğiniz adımlara dönüşsün.

Her aşamaya kurslar, projeler ve küçük uygulama görevleri ek dosya, böylece ilerlemeyi takip edebilir ve işin etrafında iyi alışkanlıklar form edebilirsiniz.

Nazik sınırlar ve hızlı bir enerji kontrolü ekleyin, böylece ilerlerken hızı kontrol altında tutabilir ve aşırı yüklenmeyi önleyebilirsiniz.

✨ İdeal kullanım alanları: DR hedeflerinin pratik kurslara, projelere ve kontrol noktalarına dönüştürülmesi için rolleri ve beceri eksikliklerini net aşamalara haritanın üzerine koyan taşıma şirketleri.

8. ClickUp Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Her oturumdan sonra neyin yardımcı olduğunu izleme ve ClickUp'ın Kontrol Listesi Şablonunu kullanarak adımlar ekleyin veya kaldırın.

Oturumdan önce, on küçük şeyin aynı anda dikkatinizi çekmeye çalıştığı anı bilirsiniz, değil mi? ClickUp'ın Kontrol Listesi Şablonu, öğeleri güne göre gruplandırmanıza ve ardından önemli komut dosyası alanlarının yanına tam hazırlık adımlarınızı eklemenize olanak tanır.

Güvenli kelime ve uyandırma kuralı için hızlı bir bakış satırı tutabilir, gerekli olanları işaretleyebilir ve listeyi arkadaşlarınızla paylaşım yaparak nazik bir şekilde hesap verebilirlik sağlayabilirsiniz. Sayfa düzenli kalır, düzenlemesi kolaydır ve size gerçekten yardımcı olan şeylere odaklanır.

Uygulamada, DR sahnelerinize küçük ipuçları ek dosya ederek provaların tahminlere dayanmak yerine gerçeğe uygun olmasını sağlayın. Kimlik ve kişilik ipuçları, sevdiğiniz yer veya evi hatırlatan tek satırlık bir hatırlatıcı ek dosya edin.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Su, nefes, sahne özeti ve onaylama okumalarını içeren tekrarlanabilir bir haftalık akış belirleyin, böylece beden ve dikkat hazır hale gelsin.

Zaten yapacağınız görevlerin yanına, güvenli kelime ve uyanma koşulu için hızlı güvenlik kontrollerini ekleyin.

Günlük öğeleri kimlik, yer, ev ve kişilerle ilgili komutlarla ilişkilendirin, böylece şablon eylemlerle pekiştirilsin.

✨ İdeal Kullanıcılar: Hızlı güvenlik hatırlatıcıları ve hafif hesap ile senaryo alanlarının yanında adım adım hazırlık yapmak isteyen kullanıcılar.

9. Template. Net tarafından hazırlanan Gerçeklik Değiştirme Senaryosu Şablonu

Narnia'da kahramanların gardıroptan adım atmadan önceki anı hatırlıyor musunuz? Bir el kapıda, biraz şüphe, biraz umut. Çoğu shifters tam orada oturur. Template. Net'in ücretsiz Reality Shifting Script Düzen, kimlik ve kişilik, DR'nizin yeri veya evi ve yakınında olmasını istediğiniz kişiler için nazik ipuçları sunar.

Güvenli kelimeniz ve uyanma kuralınız için hızlıca göz atabileceğiniz bir satır vardır, böylece kontrol zorla uygulanmaz. Sayfa, ihtiyacınız olanları eklemenize ve gereksiz olanları düzenlemenize olanak tanıyarak düzenli kalır, böylece şablon vücudunuzun sakinleşmesine yardımcı olur ve tereddüt etmeden geçiş yapabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Niyetinizi belirleyin, alanı hazırlayın ve araçları toplayın, böylece başlangıç asla zor gelmesin.

Kimlik, DR ayrıntıları ve sahne ipuçlarını kaydedin, böylece senaryonuz karmaşık olmadan spesifik olsun.

Güvenli kelimeyi ve uyanma koşulunu görünümde bulundurun, böylece kayma sırasında kontroller yapılabilir.

✨ İdeal kullanım alanları: Temel kimlik, yer ve kişilerle ilgili ipuçları ve basit bir güvenlik satırı içeren temiz, rehberli bir sayfa tercih eden yazarlar.

10. SpreadsheetPoint tarafından hazırlanan Değişim Senaryosu Şablonu

via SpreadsheetPoint

Senaryo ayrıntılarınız farklı sekmeler ve ekran görüntülerinde yer alıyorsa, geçiş karmaşık hale gelir. Herhangi bir tarayıcıda açabileceğiniz tek bir Google Dokümanlar, düzenleme, paylaşım ve güvenebileceğiniz temiz bir Shifting Script Şablonu sunar.

SpreadsheetPoint'in düzeni, kimlikleri, kişilikleri ve DR ayarlarını karmaşık olmayan basit tablolarla yakalar. İlişkiler, sevdiğiniz onaylamalar ve açık bir güvenlik kelimesi ve uyandırma cümlesi ekleyerek, yazdığınız yerde kontrol kontrollerinin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Google Dokümanlar olduğu için, farklı dünyalar için sürümleri kolayca çoğaltabilir, sayfa temiz kalır ve kağıt görmek bedeninizin sakinleşmesine yardımcı oluyorsa minimum sayıda kopya yazdırabilirsiniz.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Kimlik, DR yeri veya evi, giysiler ve fiziksel özellikleri kaydedin, böylece Reality Shifting Script Template (Gerçeklik Değiştirme Senaryosu Şablonu) kesin bir karakter profili gibi okunabilir.

Aile, arkadaşlar, akıl hocaları ve kaçınılması gereken kişiler için ilişki satırları ekleyin, böylece sosyal dinamikler gerçekten istediğinizle eşleşsin.

Güvenlik kelimesi, uyanma koşulu ve sınırlar için hızlı satırlar ile güvenliği görünümünde bulundurun, böylece kontroller zorlama değil, doğal olsun.

✨ İdeal kullanım alanı: İlişkiler, onaylamalar ve açık bir güvenlik kelimesi satırı içeren, yazdırılabilir, tablo tabanlı bir senaryo isteyen Google Dokümanlar kullanıcıları.

11. Template Radar tarafından hazırlanan Google Dokümanlar Değişim Senaryosu Şablonu

via Şablon Radarı

Senaryoyu yazmak için oturduğunuzda her şey dağınık. Burada bir Notion sekmesi, orada güvenli kelimenizin yazılı olduğu bir telefon notu ve başka bir pencerede yarı bitmiş bir DR hikayesi. Bu Google Dokümanlar Değiştirme Senaryosu Şablonu, tarayıcınızda açabileceğiniz, sakin bir şekilde doldurabileceğiniz ve ikinci bir görüş almak isterseniz paylaşım yapabileceğiniz tek yer.

Ana senaryo bloğuyla başlayın ve gerçekliği kendi gözünüzle gördüğünüz şekilde anlatın. Ardından size sunulan basit bölümleri ekleyin: genel bilgi, kişilik ve beceriler, görünüm ve ilişkiler. Güvenli bir kelime ve uyanma için kısa bir satır bırakın, böylece ihtiyaç duyduğunuzda güvenlik önlemleri görünümü önünde olsun.

🌻 Bu şablonu seveceğiniz nedenler:

Önce DR hikayenizi yazın, ardından kimlik, beceriler ve görünüşü ekleyerek net bir karakter profili oluşturun.

Aile, arkadaşlar, akıl hocaları ve kaçınılması gereken kişiler için ilişki satırları ekleyin, böylece sosyal dinamikler istediğinizle eşleşsin.

Basit bir güvenlik kelimesi ve komut dosyasını gözden geçirdiğiniz uyandırma satırı ile güvenliği görünürlük kazansın.

✨ İdeal Kullanıcılar: Önce ana senaryoyu yazmak, ardından becerileri, görünüşü, ilişkileri ve güvenliği eklemek için tek bir düzenli belge isteyen herkes.

Bir ClickUp, İki Shift: Script'inizin Parlaması

Sonuna kadar geldiniz. Neyi ve nedenini ele aldık, ardından bugün kullanabileceğiniz gerçek araçları inceledik. Hedefimiz basitti. Size güvenebileceğiniz bir shifting script şablon sunmak.

Ama soru şu: Bu kadar çok uygulamanın arasında neden ClickUp?

Çünkü her şeyi tek bir yerde tutar ve işinizi engellemez.

Senaryonuzu yazabilir, küçük bir kontrol listesi tutabilir, nazik bir hatırlatıcı ayarlayabilir ve bir sahneyi beyaz tahtaya harita edebilirsiniz, hepsi yan yana. Hazırsanız, küçük adımlarla başlayın. ClickUp'ı açın. Bir şablonu kopyalayın.

ClickUp 'a şimdi kaydolun!