Excel'de Zamanı Hesaplama (Tam Kılavuz ve Yararlı Formüller)

Projelerinizi yönetmek için Excel'e güveniyorsanız ve zaman hesaplamaları konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, yalnız değilsiniz. Bir proje veya görevin geçen süresini hesaplamak, hangi işlerin önceliklendirilmesi gerektiğini ve kaynakların nasıl doğru bir şekilde tahsis edilmesi gerektiğini bilmesi gereken takım liderleri için çok önemlidir.

Basitçe söylemek gerekirse, zaman değerleri Excel'de zordur, özellikle zaman farkını, çalışılan saatleri veya iki çalışan arasındaki farkı hesaplarken.

Neyse ki, hücreleri biçimlendirmek ve Excel'de geçen süreyi daha hızlı hesaplamak için tüm zor işi sizin için tamamladık. Proje zaman takibi için Excel'i kullanma konusunda kendinize güvenin ve zamanı hesaplamanın çeşitli yollarını keşfedin.

Excel'de Zaman Hesaplama Türleri

Excel'de zamanı hesaplamak için tek bir formül veya biçim yoktur. Bu, veri kümenize ve ulaşmak istediğiniz hedefe bağlıdır. Çoğu, zaman ve tarih değerlerini veya zaman farkı değerini anlamak için özel bir biçim (metin üzerinde sayı fonksiyonu) kullanır.

⭐ Öne Çıkan Şablon Excel'de zaman hesaplamalarıyla uğraşmaktan bıktınız mı? ClickUp'ın ücretsiz Zaman Analizi Şablonu, saatlerinizi kaydetmenizi, gözden geçirmenizi ve yönetmenizi kolaylaştırır — karmaşık formüller yok, stres yok. Ücretsiz Şablonu Edinin ClickUp'ın Zaman Analizi Şablonu, görevlere harcanan zamanı izlemenize ve analiz etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Ancak, başlangıç için iki tür hesaplama vardır:

Excel'de Zaman ve Saatleri Hesaplama

Excel'de zaman hesaplamaları için birkaç formülü inceleyelim, böylece özel zaman biçiminizde saat, dakika ve saniyeleri tam olarak elde edebilirsiniz.

Excel'de Zaman Farkı

Excel'de zamanı hesaplamayı öğretmeden önce, öncelikle zaman değerlerinin ne olduğunu anlamanız gerekir. Zaman değerleri, Excel'in zaman gibi görünmeleri için bir zaman biçimi uyguladığı ondalık sayılardır (yani saatler, dakikalar ve saniyeler).

Excel zamanları sayılar olduğundan, bunları ekleyebilir ve çıkarabilirsiniz. Başlangıç zamanı ile bitiş zamanı arasındaki farka "zaman farkı" veya "geçen süre" denir

Farkı 24 saatten az olan süreleri çıkarmak için izlenecek adımlar şunlardır:

1. Başlangıç tarihini ve saatini A2 hücresine girin ve Enter tuşuna basın. "AM" veya "PM" yazmayı unutmayın2. Bitiş saatini B2 hücresine girin ve Enter tuşuna basın3. C2 hücresine =B2-A2 formülünü girin ve Enter tuşuna basın.

Excel'de aynı gün içinde zaman çıkarma örneği

UYARIŞekilden de anlaşılacağı gibi, bu formül farklı günlere ait zamanlar için işe yaramaz. Bu örnek, 24 saatlik bir dönem içindeki iki zaman değeri arasındaki zaman farkını gösterir.

4. C2'ye sağ tıklayın ve Hücreleri Biçimlendir'i seçin.

Özel değer, çeşitli tarih biçimi seçeneklerinde ayarlanabilir

5. Özel kategorisini seçin ve "h:mm" yazın

NOTSaat farkını saat veya saat, dakika ve saniye olarak ifade etmek isteyebilirsiniz. Bu durumda, sırasıyla "h" veya "h:mm:ss" yazın. Bu, negatif zaman değerlerinden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

6. A2 ile B2 arasındaki geçen sürede yalnızca saat ve dakika sayısını belirten biçime yapılan toplam değişikliği görmek için Tamam'ı tıklatın.

Saat ve dakikaları gösteren örnek biçim

Önceki bölümde, Excel'de saatleri hesaplamayı öğrendiniz. Ancak öğrendiğiniz formül yalnızca 24 saatten az zaman farkları için geçerliydi.

Farkı 24 saatten fazla olan süreleri çıkarmak gerekirse, saatlerin yanı sıra tarihlerle de iş yapmanız gerekir. Bunu şu şekilde yapın (hücreleri biçimlendir iletişim kutusu):

1. Başlangıç zamanını A2 hücresine girin ve Enter tuşuna basın. 2. Bitiş zamanını B2 hücresine girin ve Enter tuşuna basın. 3. A2'ye sağ tıklayın ve Hücreleri Biçimlendir'i seçin. 4. Özel kategorisini seçin ve "m/d/yyyy h:mm AM/PM" yazın. 5. Tamam'ı tıklatarak A2'nin "1/0/1900" ile başlayan bir biçime dönüştüğünü görün ve tarihi ayarlayın. 6. Biçim Boyayıcı'yı kullanarak A2'nin biçimini B2'ye kopyalayın ve tarihi ayarlayın. 7. C2 hücresine =(B2-A2)*24 formülünü girin ve Enter tuşuna basarak A2 ile B2 arasında geçen süreyi saat olarak gösteren biçime dönüştürülen toplam değeri görün.

Excel'de süreleri çıkarmak için toplam değişiklik örneği

UYARIYukarıdaki formülde doğru değeri elde etmek için C2'ye "Sayı" biçimini uygulamanız gerekir.

Excel'de süreleri toplama

Birden çok proje görevinde çalışan takım üyeleriniz arasındaki zaman farkını toplamak istediğinizi varsayalım. Bu sürelerin toplamı 24 saatten azsa, şu adımları izleyin:

1. B2 hücresine bir süre girin (h:mm biçiminde) ve Enter tuşuna basın. 2. B3 hücresine diğer süreyi girin ve Enter tuşuna basın. 3. B4 hücresine =B2+B3 formülünü girin ve Enter tuşuna basın.

Excel formüllerinde 24 saatten az süreleri birleştirme örneği (Sütun B)

PRO İPUCUFormül girmek yerine tek bir düğmeye tıklamayı tercih ederseniz, imleci B4'e konumlandırıp Giriş sekmesindeki Σ (veya Otomatik Topla) düğmesine basabilirsiniz. Düğme, yukarıdaki örnekteki hücreye =SUM(B2:B3) formülünü uygular.

Proje görevlerinizin toplam süresi 24 saati aşarsa, bunun yerine şu adımları izleyin:

1. B2 hücresine bir süre girin (h:mm biçiminde) ve Enter tuşuna basın. (Uyarı: Maksimum süre 23 saat 59 dakikadır)2. Diğer süreyi B3 hücresine girin ve Enter tuşuna basın. 3. B4 hücresine =B2+B3 formülünü girin ve Enter tuşuna basın. 4. B4'e sağ tıklayın ve Hücreleri Biçimlendir'i seçin. 5. Özel kategorisini seçin ve "[h]:mm;@. " yazın. 6. Tamam'ı tıklayın, B4'te B2 ve B3'teki sürelerin toplamı doğru şekilde görüntülenir.

24 saatten fazla değere eşit değerleri birleştirme örneği (Sütun B)

Excel'de Zamanı Hesaplamak için Formüllerin Tam Listesi

Excel'de zaman farkını hesaplarken formülleri bilmek faydalıdır. Zaman farkını ve değerini doğru bir şekilde ayarlamak için hesaplamalarınızı kolaylaştırmak amacıyla bir formül listesi hazırladık.

Formül Açıklama =B2-A2 A2 ve B2 hücrelerindeki iki zaman değeri arasındaki fark =(B2-A2)*24 A2 ve B2 hücrelerindeki değerler arasındaki saatler (24, bir günün saat sayısıdır) Uyarı: Fark 24 saatten fazla ise, A2 ve B2'ye "Özel" biçimini "a/g/yyyy s:dd AM/PM" türünde uygulamanız gerekir. Ayrıca, zaman farkı formülünü içeren hücreye "Sayı" biçimini de uygulamanız gerekir. =TIMEVALUE("8:02 PM")-TIMEVALUE("9:15 AM") Uyarı: Fark 24 saatten az olmalıdır. =TEXT(B2-A2,"h") A2 ve B2 hücrelerindeki değerler arasındaki saatler Uyarı: A2 ve B2'ye "Özel" biçimini "h" türüyle uygulamanız gerekir. Ayrıca, B2'deki değer A2'den küçük olamaz ve negatif bir değer elde etmemek için fark 24 saatten az olmalıdır. TEXT fonksiyonu metin biçiminde bir değer döndürür. =TEXT(B2-A2,"h:mm") A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki dakika ve saatler. Uyarı: A2 ve B2'ye "Özel" biçimini "h:mm" türüyle uygulamanız gerekir. Ayrıca, B2'deki değer A2'den küçük olamaz ve fark 24 saatten az olmalıdır. =TEXT(B2-A2,"h:mm:ss") A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki saat, dakika ve saniye. Uyarı: A2 ve B2'ye "Özel" biçimini "h:mm:ss" türüyle uygulamanız gerekir. B2'deki değer A2'den küçük olamaz ve aradaki fark 24 saatten az olmalıdır. =INT((B2-A2)*24) A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki tam saat sayısı (bir günde 24 saat vardır). Uyarı: Fark 24 saatten fazla ise, A2 ve B2'ye "Özel" biçimini "a/g/yyyy s:dd AM/PM" türünde uygulamanız gerekir. Ayrıca, zaman farkı formülünü içeren hücreye "Sayı" biçimini uygulamanız gerekir. =(B2-A2)*1440 A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki dakika sayısı (bir günde 1440 dakika vardır). Uyarı: Fark 24 saatten fazla ise, A2 ve B2'ye "Özel" biçimini "a/g/yyyy s:dd AM/PM" türünde uygulamanız gerekir. Ayrıca, zaman farkı formülünü içeren hücreye "Sayı" biçimini uygulamanız gerekir. =(B2-A2)*86400 A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki saniye sayısı (86400, bir günün saniye sayısıdır). Uyarı: Fark 24 saatten fazla ise, A2 ve B2'ye "Özel" biçimini "a/g/yyyy s:dd AM/PM" türünde uygulamanız gerekir. Ayrıca, zaman farkı formülünü içeren hücreye "Sayı" biçimini uygulamanız gerekir. =HOUR(B2-A2) A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki saatler. Uyarı: B2'deki değer A2'deki değerden küçük olamaz ve aradaki fark 24 saatten az olmalıdır. Ayrıca, HOUR fonksiyonu sayısal bir değer döndürür. =MINUTE(B2-A2) A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki dakika sayısı. Uyarı: B2'deki değer A2'deki değerden küçük olamaz ve aradaki fark 60 dakikadan az olmalıdır. Ayrıca, MINUTE fonksiyonu sayısal bir değer döndürür. =SECOND(B2-A2) A2 ve B2 hücrelerindeki zaman değerleri arasındaki saniye sayısı. Uyarı: B2'deki değer A2'deki değerden küçük olamaz ve aradaki fark 60 saniyeden az olmalıdır. Ayrıca, SECOND fonksiyonu sayısal bir değer döndürür. =NOW()-A2 A2 hücresindeki tarih ve saat ile geçerli tarih ve saat arasındaki geçen süre. Uyarı: Geçen süre 24 saatten fazla ise, zaman farkı formülünü içeren hücreye "Özel" biçimini ve "d "gün" h:mm:ss" türünü uygulamanız gerekir. Ayrıca, Excel geçen süreyi gerçek zamanlı olarak güncellemez. Bunu yapmak için Shift+F9 tuşlarına basmanız gerekir. =TIME(HOUR(NOW()),MINUTE(NOW()),SECOND(NOW()))-A2 A2 hücresindeki değer ile geçerli tarih ve saat arasında geçen süre. Uyarı: Excel, geçen süreyi gerçek zamanlı olarak güncellemez. Bunu yapmak için Shift+F9 tuşlarına basmanız gerekir. =INT(B2-A2)&" gün, "&HOUR(B2-A2)&" saat, "&MINUTE(B2-A2)&" dakika ve "&SECOND(B2-A2)&" saniye" A2 ve B2 hücrelerindeki tarih ve saat veya saat değerleri arasındaki geçen süre, "dd gün, hh saat, mm dakika ve ss saniye" biçiminde ifade edilir. Uyarı: Bu formül metin değeri döndürür. Sonucun bir değer olması gerekiyorsa, =B2-A2 formülünü kullanın ve zaman farkı formülünü içeren hücreye "Özel" biçimini ve "d "gün," h "saat," m "dakika ve "s "saniye" türünü uygulayın. =IF(INT(B2-A2)>0,INT(B2-A2)&” gün,","")&IF(HOUR(B2-A2)>0,HOUR(B2-A2)&" saat,","")&IF(MINUTE(B2-A2)>0,MINUTE(B2-A2)&" dakika ve ","")&IF(SECOND(B2-A2)>0,SECOND(B2-A2)&" saniye","") A2 ve B2 hücrelerindeki tarih ve saat veya değerler arasındaki geçen süre, "dd gün, hh saat, mm dakika ve ss saniye" biçiminde, sıfır değerler gizlenerek ifade edilir. Uyarı: Bu formül metin değeri döndürür. Sonucun bir değer olmasını istiyorsanız, =B2-A2 formülünü kullanın ve zaman farkı formülünü içeren hücreye "Özel" biçimini ve "d "gün," h "saat," m "dakika ve" s "saniye" türünü uygulayın. =A2+TIME(1,0,0) A2 hücresindeki değer artı bir saat. Uyarı: Bu formül, bir değere yalnızca 24 saatten az süre eklemeye izin verir. =A2+(30/24) A2 hücresindeki değer artı 30 saat (bir günde 24 saat). Uyarı: Bu formül, bir değere istediğiniz sayıda saat eklemenizi sağlar. =A2-TIME(1,0,0) A2 hücresindeki zaman değeri eksi bir saat. Uyarı: Bu formül, bir değerden yalnızca 24 saatten az bir süre çıkarılmasına izin verir. =A2-(30/24) A2 hücresindeki zaman değeri eksi 30 saat. Uyarı: Bu formül, bir değerden herhangi bir saat sayısını çıkarmaya olanak tanır. =A2+TIME(0,1,0) A2 hücresindeki zaman değeri artı bir dakika. Uyarı: Bu formül, bir değere yalnızca 60 dakikadan az süre eklemeye izin verir. =A2+(100/1440) A2 hücresindeki zaman değeri artı 100 dakika (bir günde 1440 dakika vardır). Uyarı: Bu formül, bir değere istediğiniz sayıda dakika eklemenizi sağlar. =A2-TIME(0,1,0) A2 hücresindeki zaman değeri eksi bir dakika. Uyarı: Bu formül, bir değerden yalnızca 60 dakikadan az bir süre çıkarılmasına izin verir. =A2-(100/1440) A2 hücresindeki zaman değeri eksi 100 dakika. Uyarı: Bu formül, bir değerden herhangi bir dakika sayısını çıkarmaya olanak tanır. =A2+TIME(0,0,1) A2 hücresindeki zaman değeri artı bir saniye. Uyarı: Bu formül, bir değere yalnızca 60 saniyeden az süre eklemeye izin verir. =A2+(100/86400) A2 hücresindeki zaman değeri artı 100 saniye (bir günde 86400 saniye vardır). Uyarı: Bu formül, bir değere istediğiniz sayıda saniye eklemenizi sağlar. =A2-TIME(0,0,1) A2 hücresindeki zaman değeri eksi bir saniye. Uyarı: Bu formül, bir değerden yalnızca 60 saniyeden az bir süre çıkarılmasına izin verir. =A2-(100/86400) A2 hücresindeki zaman değeri eksi 100 saniye. Uyarı: Bu formül, bir değerden herhangi bir saniye sayısını çıkarmaya olanak tanır. =A2+B2=SUM(A2:B2) A2 ve B2 hücrelerine uyguladığınız biçime bağlı olarak, bu hücrelerdeki değerlerdeki toplam saat, saat ve dakika veya saat, dakika ve saniye. Uyarı: Toplam 24 saatten fazla ise, SUM formülünü içeren hücreye "[h]:mm;@" türünde "Özel" biçimini uygulamanız gerekir.

Excel'de Zaman Hesaplamanın Daha Kolay Bir Alternatifi

