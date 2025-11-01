Matematik ve Gerçeklik: Yüzde Bir İyileştirme Yöntemini Düzeltmek

Yüzde bir iyileştirme yöntemi, kişisel gelişim yarışmalarında her zaman en zarif girdi olmuştur.

Bu satış argümanı, matematiğe dayandığı ve matematik kesinliği hissettirdiği için karşı konulmazdır: Her gün yüzde bir daha iyi olun, böylece bir yıl içinde ~37 kat daha iyi olursunuz.

Yüzde bir yönteminin karşı konulmaz vaadi: sürekli iyileşmenin mükemmel bir üstel eğrisi

Bu, güzel, temiz ve üstel bir eğridir. Tabii ki sorun, insanların böyle olmamasıdır.

Dağınığız, tutarsızız ve pencerenin dışındaki ilginç bir kuşun dikkatimizi dağıtmasına meyilliyiz.

Zarif bir eğriye göre yaşamaya çalışıyoruz, ancak ilerleme grafiklerimiz hisse senedi portföyünden çok sismografı andırıyor.

🌀 Gerçek hayat doğrusal değildir: İlerleme bir merdiven değildir, bir kalp monitörüdür. Zirveler, düşüşler, duraklamalar, gerilemeler, tekrarlar.

Kısa süre sonra, tek biriken şey belirsiz bir suçluluk duygusu olur.

Peki ya sorun bizim yanılabilirliğimiz değil de, bize verilen formülse?

Bu, yüzde bir kendini geliştirme yöntemine karşı bir argüman değildir. Bu bir kurtarma görevidir.

Burada, kendi biraz yanıltıcı matematiğinin zulmünden parlak bir felsefeyi kurtarmak ve bu güçlü aracın aslında nasıl kullanılması gerektiğini anlamak için bulunuyoruz.

37 kat iyileştirme efsanesi

Yüzde bir yöntemi, savaş sonrası Japonya'nın fabrika zeminlerinde başladı.

Toyota gibi şirketler yeniden yapılanma yoluna ihtiyaç duyuyordu ve bunu "kaizen" adlı felsefede buldular: Japonca'da "sürekli iyileştirme" anlamına geliyor.

Fikir basitti: çok sayıda küçük, sürekli iyileştirmeler yapmak (bir işlemden bir saniye kazanmak, gereksiz bir hareketi ortadan kaldırmak gibi) ve bunların birleşik etkisiyle kalite ve verimlilikte büyük kazançlar elde etmek. Bu kavram, marjinal kazançların birikimi olarak da bilinir.

Ve bu yöntem işliyor. Kaizen, endüstriyel mükemmellik ve iş süreci iyileştirmenin sessiz motoru olmuştur.

👀 Biliyor muydunuz? Kaizen felsefesini benimseyenler sadece imalat şirketleri değildi. Karmaşık yapısıyla bilinen havacılık ve savunma sektörü de bu felsefeyi benimsedi. Dünyanın en gelişmiş askeri uçaklarını üreten Lockheed Martin şirketi, kaizen felsefesinin en önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

Sonuçlar şaşırtıcıydı. 1992 ile 1997 yılları arasında Lockheed, üretim maliyetlerini %38 oranında düşürdü, stoklarını yarı yarıya azalttı ve bir uçağın teslimat süresini 42 aydan 21 aya indirdi. 5. Takıntılı tutumlarının son ve neredeyse absürt denebilecek bir kanıtı olarak, bir parçanın teslim alınmasından stoklanmasına kadar geçen süreyi 30 günden sadece dört saate indirdiler.

Sonra Kaizen sporu keşfetti.

Özellikle, kazanmamayı bir tür ulusal gelenek haline getirmiş bir organizasyon olan İngiliz bisiklet takımını ele aldı. Yüz yıldan fazla bir sürede, tek bir altın madalya kazanmışlardı.

İngiliz bisiklet takımı Kaizen, sürekli marjinal kazanımlarla zayıf takımdan Olimpiyat şampiyonuna dönüştü.

Takımın yeni performans direktörü Sir Dave Brailsford, sorunun yetenek eksikliği değil, süreç eksikliği olduğuna karar verdi. Kaizen fabrikasını takıma uyguladı.

Onun tezi basitti: Bisiklet sürmek için gereken her şeyi parçalara ayırıp her bir bileşeni sadece yüzde bir oranında iyileştirirseniz, biriken kazançlar sizi durdurulamaz hale getirir.

Garip ama etkili Bisikletçilerinin daha yüksek performans elde etmesini sağlamak için Sir Dave Brailsford, bazı alışılmadık optimizasyon yöntemleri seçti: Lastik ağırlığı ve sürücü beslenmesi gibi bariz şeyleri iyileştirerek başladı. Oldukça basit.

Sonra proje klinik paranoya alanına kaydı. Soğuk algınlığını azaltmak için herkese daha iyi el yıkama tekniği öğretmek üzere bir cerrah getirildi.

Sürücülere uyku pozisyonlarını standartlaştırmak için özel yastıklar ve şilteler verildi.

Takım kamyonunun içi estetik nedenlerle değil, bisikletin mekanizmasını bozabilecek küçük toz parçacıklarını daha kolay görebilmek için parlak beyaza boyanmıştı.

Sir Brailsford'un yöntemi tuhaftı. Komiklik sınırındaydı. Ancak kritik olarak, acımasızca etkiliydi.

Takım, Olimpiyatlarda altın madalyaları topladı ve altı yıl içinde beş Tour de France başlığı kazandı. Ulusal bir şaka konusu haline gelmiş olan takım, artık bir imparatorluk haline gelmişti.

Ancak bu kavramı alıp bizim için özetleyen kişi James Clear'dı (bu isim, bu konu için en uygun isimdir).

Atomic Habits adlı kitabında, İngiliz bisikletçilerin büyük ve takıntılı stratejisini basit ve kişisel bir mantra haline getirdi: her gün yüzde bir daha iyi olun.

Büyük şeyler küçük başlangıçlardan doğar. Her alışkanlığın tohumları tek bir küçük karardır. Ancak bu karar tekrarlanmaya devam ettikçe, alışkanlık filizlenir ve güçlenir. Kökler yerleşir ve dallar büyür. Kötü bir alışkanlığı bırakmak, içimizdeki güçlü bir meşe ağacını sökmek gibidir. İyi bir alışkanlık edinmek ise, her gün narin bir çiçeği yetiştirmek gibidir.

📚 Mesaj nasıl değişti! Kaizen → elit performans bilimi Atomic Habits → kişisel gelişim sloganı Aynı fikir, farklı düzeyde titizlik.

Bunu, karşı konulmaz bir matematiksel hesaplamaya ek dosya olarak bağladı: Her gün elde edilen küçük bir kazanç, bir yıl içinde 37 katlık bir iyileşmeye dönüşür.

Ve böylece efsane tamamlandı. Elit sporlarda kanıtlanmış güçlü bir endüstri felsefesi, artık kişisel dönüşüm için basit bir formül haline gelmişti.

Söz açık ve netti: Her gün küçük, tutarlı çaba sarf etmek, kaçınılmaz olarak devrim niteliğinde bir başarıya yol açacaktı. Tek sorun, gerçek hayatta bunun nadiren işe yaramasıdır.

Mükemmel Matematik Kusurlu Gerçeklikle Karşılaştığında

Yüzde bir iyileştirme yönteminin efsanesi, temiz ve mantıklı bir makinedir.

Ancak, onu galeriden çıkarıp gerçek hayatın dağınık, çukurlu sokaklarına sürdüğünüz anda, tekerlekler yerinden çıkar. Makine, birkaç rahatsız edici gerçekle karşılaşır; bunlardan ilki, özellikle inatçı bir fizik kuralıdır.

Acemi indirimi ve uzman vergisi

Yüzde bir iyileştirme yönteminin 37 katlık vaadi, sessiz ve ölümcül bir hataya dayanan bir varsayıma dayanıyor: Her yüzde bir kazanç, aynı miktarda çaba gerektirir.

Herhangi bir konuda iyi olmaya çalışan herkes, bunun, en hafif tabirle, doğru olmadığını bilir.

Bir beceriye yeni başladığınızda, ilk birkaç kazanımınız çok kolaydır. Büyük, bariz hataları düzeltirsiniz ve iyileşme o kadar hızlıdır ki, sanki sihir gibi gelir. Bu, yeni başlayanların indirimidir ve her gün yüzde bir iyileşme fikrinin en gerçekçi olduğu noktadır.

Ancak artık acemi olmadığınızda, uzmanlık vergisini ödemeye başlarsınız. Bunu basit bir örnekle anlayalım:

Yeni başlayanlar: Spor salonuna yeni başlayanlar, aylarca her hafta deadlift'lerinde yüzde bir artış sağlayabilirler. Onlar birer dahi. Onlar birer mucize. Aslında, onlar sadece yeniler.

Uzman: Öte yandan, elit bir powerlifter aynı yüzde 1'lik kazanç için bir yıl boyunca antrenman yapar. İlerlemeleri kilo değil, gram olarak ölçülür ve bunun bedeli ter ve sıkıntı ile ödenir.

⚡ İlk başlarda, bariz kusurları düzelttiğiniz için kazanımlar sihirli gibi gelir. Sonra ilerleme yavaşlar ve %1 kuralı çok pahalı hale gelir.

Bu yöntemin popüler sürümü, 300. iyileştirmenin ilkine göre bin kat daha fazla çaba gerektirebileceğini bahsetmeyi unutuyor.

Bu, acımasızca dikleşen bir matematiksel eğridir ve bu zarif formülün sıklıkla başarısız olmasının ilk nedenidir.

Diğer bir deyişle, bu Redditor'un doğru bir şekilde not ettiği gibi:

Söz veriyorum, çok uzun süre her gün %1 daha fazla ağırlık kaldıramayacaksınız. Önemli olan, küçük görünse bile her yerde iyileştirme fırsatları aramaktır.

Teselli Ödülü

37 kat getiri vaadi bir hayal olduğu ortaya çıktığında, mantıklı herhangi bir insanın yapacağı yapılacak şeyi yaparız: beklentilerimizi düşürürüz.

Büyük, matematiksel vaatleri daha mütevazı ve hoşgörülü bir açıklamayla değiştiriyoruz. "Tamam," diyoruz kendimize, "belki de bu sihirli bir formül değildir. Belki de asıl amaç, büyük, korkutucu hedefleri daha küçük, daha az göz korkutucu parçalara ayırmaktır. "

Bu, çoğunlukla yanlış olmadığı için inanılmaz derecede popüler bir teselli ödülüdür. Ancak asıl mesele bu değildir.

Mükemmel bir tereyağı bıçağı

Araştırmalar bu konuda net: Bir hedefi "küçük boyutlara" bölmek, beyninizi zor bir şeye başlamaya ikna etmek için harika bir yoldur.

Örnek olarak, "yeni bir dil öğrenmek" gibi bir hedefe odaklanmak, herkesi uykuya dalmak isteyecek kadar ürkütücüdür. Ancak "on dakikalık bir ders yap"ılacak gibi bir hedef başarılabilir. Bu, bizi koltuğa yapışık tutan "karar verme zorluğu"nu aşmak için bilimsel olarak desteklenen bir stratejidir.

Ancak bu, görevin derinlemesine yanlış anlaşılmasıdır.

Teoriye göre: Yüzde bir yöntemi, sürekli sistem iyileştirme felsefesidir.

Teselli ödülü şöyle diyor: Bu, yapılacak liste için bir proje yönetimi hilesi.

Bu ikisini karıştırmak, bir cerrahın neşterini tost üzerine tereyağı sürmek için kullanmak gibidir. Evet, yapılacak iş tamamlandı ve bunu yaparken kendinizi zeki hissedebilirsiniz bile. Ancak hassas bir aleti beceriksiz bir amaç için kullanıyorsunuz ve elinizdeki aletin gücünü tamamen kaçırıyorsunuz.

Beyin, basit formüllere göre çalışmak üzere programlanmıştır.

Yüzde bir iyileştirme yöntemi sizin için işe yaramazsa, başarısızlığı kötü bir satış konuşmasına bağlamak kolaydır. Ancak hikaye bununla bitmiyor.

Gerçek biraz daha ilkel. Kendi kendimizi geliştirme yöntemini iyi geldiği için benimsemiyoruz; beynimiz bu yöntemi karşı konulmaz bulduğu için benimsemiyoruz.

Bu bir nörolojik tuzaktır.

Küçük başarıların dopamin döngüsü

Dopamin döngüsü: Küçük görevleri tamamlamak neden her zaman gerçek bir ilerleme anlamına gelmese de bu kadar iyi hissettirir?

Beynimiz basit ve eski bir ödül sistemi ile çalışır.

Herhangi bir görev tamamlandıığında, ne kadar küçük olursa olsun, küçük ama tatmin edici bir dopamin salgısı olur. Bu, beynin "Aferin. Tekrar yap." demesinin bir yoludur. Bu yüzden, yapılacak listesindeki öğeleri işaretlemek, hak ettiğinden çok daha iyi hissettirir.

Yüzde bir yöntemi, basit formuyla, mükemmel bir dopamin dağıtım sistemidir.

Sistem şunları sunar: Günlük, öngörülebilir ve kolayca gerçekleştirilebilir bir görev

Beyin şunları elde eder: Güvenilir, az çaba gerektiren, iyi hissettiren bir kimyasal madde

Bu, tehlikeli bir geri bildirim döngüsü yaratır. Gerçek bir ilerleme kaydetmekle aynı şey olmayan, ilerleme kaydettiğimiz hissine bağımlı hale geliriz.

"10 dakika iş yaptım" kutucuğunu işaretleyerek dopamin salgılamanın keyfini çıkarmakla o kadar meşgulüz ki, aslında hiç güçlenmediğimizi fark etmiyoruz.

📮 ClickUp Insight: Blog okuyucularımızın %32'si hala dolu bir takvim ile verimlilik arasında eşdeğerlik gördüğünü ve %21'i uzun çalışma saatlerini commit ile eşdeğer gördüğünü düşünüyor. Başka bir deyişle, gerçek ve anlamlı ilerleme yerine, ilerleme hissine ve görünümüne (tamamlanan bir takvim) bağımlıyız.

Beynin büyük hedefler üzerine verdiği tehdit tepkisi

Büyük, belirsiz hedefler beynin tehdit tepkisini tetikleyici rol oynayarak karar verme yeteneğini felce uğratabilir.

Küçük hedefler beynimiz için bir şenlikken, büyük hedefler beş alarmlı bir yangın gibidir.

Nörobilime göre, beynimizde " duygusal belirginlik ağı" adı verilen, tehdit algılayıcı için kullanılan süslü bir terimdir.

"Sağlıklı olmak" gibi büyük ve belirsiz bir hedefe baktığımızda, bu ağ harekete geçebilir ve hedefin boyutunu ve zorluğunu heyecan verici bir meydan okuma olarak değil, sağlığımıza yönelik gerçek bir tehdit olarak algılayabilir.

Buna 'karar verme felci' denir. Bu, o kadar bunalmış hissetmek ki, en güvenli ve en mantıklı hareket hiçbir şey yapmamaktır.

Basit yüzde bir formül ve "küçük parçalar" teselli ödülü, bu korkuya karşı mükemmel bir panzehirdir.

Korkutucu, belirsiz bir hedefi alıp onu bir dizi küçük, zararsız ve kesinlikle tehditkar olmayan adımlara dönüştürürler.

Düz çizgilere yönelik içgüdüsel önyargımız

Son olarak, insanlar üstel büyümeyi anlamakta oldukça kötüdürler.

Bizler doğrusal düşünen varlıklarız. Bir saatlik işin bir bileşen üreteceğini, on saatlik işin ise on bileşen üreteceğini bekleriz.

Beynimiz düz, öngörülebilir çizgileri sever.

37x vaadi üstel bir eğridir, ancak biz bunu düz bir çizgi olarak algılıyoruz. Sezgisel olarak bunu "her gün biraz çaba, büyük bir çaba anlamına gelir" şeklinde yorumluyoruz, ki bu doğrudur.

Ancak doğal olarak kavrayamadığımız şey, bileşik faizin patlayıcı, neredeyse gülünç doğasıdır. Bu yüzden azalan getirilerin gerçeği bir tür ihanet gibi hissedilir.

"Her gün biraz yap" şeklindeki basit, doğrusal vaat, gerçek büyümenin nasıl işlediğine dair karmaşık ve kafa karıştırıcı gerçeklikten çok daha rahat ve nörolojik olarak sezgiseldir.

"Yaşam planınız" şu anda dağınık notlar, yarısı doldurulmuş günlükler ve unutulmuş bir Google Dokümanlarında saklıysa, yalnız değilsiniz. Bu video, sadece Yeni Yıl enerjisiyle değil, gerçek hayatta da geçerli olan bir yaşam planı oluşturmayı gösteriyor.

Taşı Vurmak Değil, Keskiyi Bilemek

Peki, yüzde bir iyileştirme yöntemi sihirli bir formül değilse ve sadece abartılmış bir yapılacak liste de değilse, nedir?

Bu bir motor gibidir. Ve onu doğru kullanmak için, bitiş çizgisini düşünmeyi bırakıp makineyi düşünmeye başlamalısınız.

Yüzde bir yöntemiyle ilgili tüm yanlış anlaşılmalar tek bir soruyla özetlenebilir ve bu, herhangi bir hedefle ilgili kendinize sorabileceğiniz en önemli sorudur: Bir proje mi yönetiyorsunuz, yoksa bir sistem mi kuruyorsunuz?

Kulağa benzer geliyorlar. Ama tamamen farklı şeylerdir.

Taşı vurmak (bir projeyi yönetmek)

Çoğumuz ön tanımlı olarak bunu yapıyoruz. Bir hedefin sınırlı bir görev gibi ele alındığını düşünüyoruz. Bu hedef bir mermer blok gibidir ve bizim görevimiz, tamamlanana kadar onu yontmaktır.

Hedef "maraton koşmak" olduğundan, bir antrenman planı izliyoruz. Hedef "bir ürün piyasaya sürmek" olduğundan, görev listesini hızla tamamlıyoruz. Bitiş çizgisini geçtiğinizde, proje tamamlandı.

Bu yöntem iş yapıyor, ancak yorucu ve genellikle başladığınız noktaya geri dönüyorsunuz.

Keskiyi bilemek (bir sistem oluşturmak)

Asıl iş budur. Hedef maraton koşmak değil, "daha iyi bir koşucu olmak"tır. Günlük yüzde bir iyileştirme, bir mil daha koşmak değil, kapasitenizi geliştirmektir. İşi yapan aracı keskinleştirmektir.

Örnek: Hedefiniz "20 kilo vermek istiyorum" diyelim. Yaklaşım 1 (taşı vurmak), hedefi basitçe parçalara ayırmaktır. Bu klasik bir yaklaşımdır. "20 kilo vermek" hedefini tamamlanması gereken bir proje olarak ele alır ve bunu yapılacaklar listesine ayırırsınız. Bu, işi yapmakla ilgilidir. 20 kiloluk mermer bloğu yok olana kadar parçalamakla ilgilidir. Etkili olabilir, ancak büyük ölçüde iradeye dayanır ve proje "tamamlandı", insanlar genellikle eski alışkanlıklarına geri dönerler çünkü onları sağlıksız yapan temel sistem hala oradadır. Yaklaşım 2 (keskiyi bilemek) temel sistemi iyileştirmekle ilgilidir. Burada hedef, "20 kilo vermek" değildir. Hedef, "sürekli sağlıklı ve enerjik bir insan olmak"tır. Bunun için, sağlığınızı yöneten sistemlerde küçük, kalıcı iyileştirmeler yapmaya odaklanırsınız. İlk yaklaşım sizi bitiş çizgisine ulaştırır. İkincisi ise, koşacağınız her yarışta sizi daha iyi bir koşucu yapar. İşte önemli fark budur.

Ve işte en önemli nokta: yüzde bir yönteminin ilk savunucusu olan İngiliz bisiklet takımının koçu Sir Dave Brailsford bile sonunda bunun gerçek sır olduğunu itiraf etti.

İlginçtir ki, pistten Tour de France'a geçtiğimde, bunu hiç başaramadık; ilk birkaç yarışımız beklentilerin çok altında kaldı. * Dürüstçe baktık ve biftek yerine bezelyelere odaklandığımızı fark ettik. Marjinal kazançların tüm ayrıntılarına o kadar çok odaklandık ki, asıl önemli olan şey yerine çevresel unsurlara fazla önem verdik. Kritik başarı faktörlerini belirlemeli ve bunların yerine getirildiğinden emin olmalı, ardından iyileştirmelerinizi bu faktörlere odaklamalısınız. Bu zor bir ders oldu.

Diğer bir deyişle, binlerce rastgele şeyi iyileştirerek kazanamazsınız. Gerçekten önemli olan birkaç şeyi, yani temel sistemi, durmaksızın iyileştirerek kazanırsınız.

Keskinleştirme Yöntemi

Yüzde bir iyileştirme yönteminin amacı daha fazla iş yapmak değil, daha akıllı iş yapmaktır. Bu, kaba kuvvetten akıllı tasarıma geçmekle ilgilidir.

Peki bunu nasıl yapılacak? Üç adımlı bir süreçtir.

Adım 1: Etkisi büyük olan darboğazları bulun

Her şeyi aynı anda iyileştiremezsiniz. Bunu yapmak, en hızlı şekilde tükenmenize neden olur. Sırrı, iyileştirildiğinde diğer her şeyi kolaylaştıracak birkaç şey bulmaktır.

💡 Profesyonel İpucu: Her şey önemliymiş gibi görünüyorsa, hiçbir şey önemli değildir. İyileştirme, bir şeyin kasıtlı olarak atlanabilir hale geldiği anda başlar.

İş yaklaşımı: Pareto İlkesi

İşte buna Pareto İlkesi veya 80/20 kuralı denir. Bu, çoğu sistemde sorunların yaklaşık %80'inin sadece %20'lik nedenlerden kaynaklandığı gözlemiyle ilgilidir.

Pareto İlkesi: Sonuçların %80'i genellikle çabalarınızın sadece %20'sinden gelir — hayati öneme sahip az sayıdaki şeye odaklanın.

Bu nedenle, akıllı şirketler her şeyi düzeltmeye çalışmazlar; "hayati öneme sahip" %20'yi bulurlar ve tüm enerjilerini buraya odaklarlar.

Yaklaşımınız: gerçek başarısızlık noktasını bulun

Bunu yapmak için iş diplomasına ihtiyacınız yok. Sadece dürüst olmanız ve darboğazlarınızı bulmanız yeterli.

Hedefiniz: "Daha sağlıklı beslenmek istiyorum"

Yanlış odaklanma: Tüm diyetinizi değiştirmeye çalışmak, mutfağınızdaki her öğeyi yenilemek ve bir gecede kale salatalarının Michelin yıldızlı şefi olmak.

Engel: Dürüstçe düşündüğünüzde, kötü beslenme alışkanlıklarınızın %80'inin saat 21:00'den sonra, yorgun ve irade gücünüzün tükendiği bir zamanda gerçekleştiğini fark edersiniz. Gece geç saatlerde atıştırmak sadece bir sorun değil, asıl sorundur. Bu, sizin için büyük bir engeldir.

Adım 2: "Keski bileme" alışkanlığını tanımlayın

Engellerinizi belirledikten sonra, bunları kaba kuvvetle ortadan kaldırmak isteyebilirsiniz.

Gece geç saatlerde atıştırmak sorunsa, kaba kuvvetle çözüm yumruklarınızı sıkıp "Atıştırmayacağım!" diye yemin etmektir. Bu çok kötü bir plan. İradeli olmaya dayanır ve irade güvenilmez olduğu bilinir.

Yüzde bir sistem oluşturma yaklaşımı, daha fazla iradeyle değil, daha iyi tasarımla ilgilidir. Sadece çıktınızı değil, sisteminizi de iyileştiren küçük, tekrarlanabilir bir alışkanlık tanımlamanız gerekir. Keskiyi keskinleştirmeniz gerekir.

İş yaklaşımı: önce sistemi tasarlayın

Bir araştırmada, bir medikal teknoloji şirketi sürekli iyileştirme uygulamak istiyordu.

Doğal olarak, çalışanlarına "daha yenilikçi olun" demediler. Bu saçma olurdu.

Bunun yerine, çalışanların iyileştirme fikirlerini sunmaları ve izleme yapmaları için yeni, modern bir sistem tasarladılar. Sonuca (daha fazla fikir) odaklanmadılar; fikir üretmek için daha iyi bir sistem oluşturmaya odaklandılar.

Keskiyi bilediler.

Yaklaşımınız: sürtünmeyi azaltın

Aynı şey atıştırma sorununuz için de yapılacak. Gece geç saatlerde atıştırmaya yol açan sistem ahlaki bir başarısızlık değil, tasarım hatasıdır. Öyleyse, yeniden tasarlayın.

Yanlış alışkanlık (kaba kuvvet) : "Saat 9'da kurabiye yememek için irade gücümü kullanacağım."

Keski bileme alışkanlığı (sistem tasarımı): "Her akşam yemekten sonra, iki dakika ayırarak sağlıklı ve gerçekten çekici bir alternatif atıştırmalık hazırlayıp buzdolabının önüne koyacağım."

Bu örnekte, cazibeye direnmiyorsunuz; iyi kararı yüzde bir daha kolay, kötü kararı ise yüzde bir daha zor hale getiriyorsunuz.

3. Adım: Geri bildirim döngüsü oluşturun

Artık bir darboğazınız ve keski bileme alışkanlığınız var. Şimdi, yapbozun son parçası, yeni alışkanlığınızın gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamaktır.

Geri bildirim içermeyen bir sistem sadece bir tahmindir. İlerleme kaydedip kaydetmediğinizi bilmeniz gerekir ve bunun için verilere ihtiyacınız vardır.

Bu kulağa korkutucu gelebilir, ama öyle olmak zorunda değil.

İş yaklaşımı: her şeyi test edin

Hastaneler karmaşık sistemlerdir ve uzun süredir iyileştirme, uzman görüşlerine ve bilgili tahminlere dayanıyordu.

Sonra, New York'taki bir hastane sistemi olan NYU Langone Health, tahmin yapmayı bırakmaya karar verdi. Kendi iç süreçlerinde hızlı A/B testleri yapmaya başladılar. Yeni bir prosedürün daha iyi olduğunu varsaymakla kalmadılar, eski prosedürle karşılaştırarak test ettiler ve verilerin karar vermesine izin verdiler. Operasyonlarına bir geri bildirim döngüsü eklediler.

Yaklaşımınız: eleştirmen değil, bilim insanı olun

Bunu yapmak için araştırma bursuna ihtiyacınız yok. Sadece biraz daha meraklı ve biraz daha az yargılayıcı olmanız yeterli.

Yanlış yöntem (kendini eleştirme): Yeni atıştırmalık alışkanlığını birkaç gün denersiniz. Bir gece, hata yapıp kurabiyeleri yersiniz. Hemen tüm deneyi başarısız ilan eder ve kendinizi hayal kırıklığına uğratmış olursunuz.

Geri bildirim döngüsü (bilimsel yöntem): Bunu bir deney gibi ele alın. Haftanın sonunda basit sorular sorun ve cevapları yazın: Bu hafta enerji seviyem nasıldı? Yeni atıştırmalık gerçekten yardımcı oldu mu? Hata yaptığım gece koşullar nasıldı?

Artık kendinizi yargılamak yerine veri topluyorsunuz. Geri bildirim döngüsünün hedefi de budur: sisteminizde bir sonraki yüzde 1'lik iyileştirmeyi gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan bilgileri size sağlamak.

Belki de sağlıklı atıştırmalık yeterince çekici değildi. Belki de daha erken yatmanız gerekiyor. Geri bildirim döngüsü, "başarısızlığı" bir sonraki deney için yararlı bir veriye dönüştürür.

Teoriden Uygulamaya: ClickUp'ta Sisteminizi Oluşturma

Sistem iyileştirme uygulamada: ClickUp'ı kullanarak yüksek etkili alışkanlıklarınızı izleme, ölçme ve geliştirme

Sistem iyileştirme felsefesini anlamak bir şeydir. Ancak, bunu gerçekten yapacak olmak başka bir şeydir.

Her iyi sistemin düşmanı sürtüşmedir: küçük sıkıntılar, unutulan görevler ve zihinsel dağınıklık, vazgeçmeyi kolaylaştırır.

Bu nedenle, gerçekten etkili bir sistem iradeyle çalışmaz, ancak ClickUp gibi bir platformda çalışabilir (bu arada, kullanımı ücretsizdir! )

"Taşı vurma" projenizi yönetmek için daha iyi bir yapılacak listesi bulmaya çalışmıyoruz. Bunun yerine, "keskiyi bilemek" için kullandığınız motoru oluşturmanıza, yönetmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir çalışma alanı kullanıyoruz.

Görevleri işaretlemek değil, sistemi izleme

Bir projenin bitiş çizgisi vardır, ancak bir sistemin bir gidişatı vardır. Yüzde bir iyileştirmelerinizin gerçekten işe yarayıp yaramadığını anlamak için, sadece tamamlanan görevlerin sayısını değil, çıktının kalitesini de ölçmeniz gerekir.

"Bu işi yaptım mı?" diye izleme yapmak yerine, "Bu iş daha kolay/hızlı/iyi hale geliyor mu?" diye izleme yapın.

ClickUp'ta, karmaşık bir alışkanlık günlüğü oluşturmadan bunu yapabilirsiniz:

Geliştirdiğiniz şey Kullanılacak ClickUp Özelliği Nasıl yardımcı olur? Yazma hızı, araştırma süresi, iyileşme süresi vb. Özel Alanlar Her göreve bir kutuyu işaretlemek yerine ölçülebilir veriler ekleyin. Haftalar/aylar boyunca ilerleme eğilimleri ClickUp Gösterge Panelleri Gelişmelerinizi zihinsel tahminler yerine görsel grafiklere dönüştürün. Sürtünme veya duraklamaları tespit etme ClickUp Otomasyonları + Görev Görünümleri Bir metrik düştüğünde veya durduğunda hatırlatıcılar veya uyarılar tetikleyiciyle tetikleyin.

📌 Mikro Kazanç ZihniyetiSormayın: "Bugün neyi bitirdim?"Sormak gereken: "Bugün ne daha kolay hale geldi?"

Böylece, iyileştirmeyi bir kontrol listesi gibi ele almayı bırakıp, gelişen bir sistem gibi ele almaya başlayabilirsiniz.

Özel Alanlar ve Gösterge Panelleri ne olduğunu gösterirken, ClickUp Brain neden olduğunu ve bir sonraki adımda neyin düzeltilmesi gerektiğini gösterir.

ClickUp Brain: Sisteminizin acımasızca dürüst analisti

Sistem iyileştirmenin en zor kısımlarından biri, neyin gerçekten iş yaptığına dair nesne bir görünüm elde etmektir. Beynimiz hikaye anlatmada çok iyidir, ancak kalıpları görmede çok kötüdür. ClickUp Brain, tahminleri verilerle değiştirerek kişisel analistiniz gibi çalışır.

ClickUp Brain: darboğazları belirlemek ve eyleme geçirilebilir içgörüler ortaya çıkarmak için kişisel analistiniz

Bu, bahsettiğimiz geri bildirim döngüsünü oluşturmak için mükemmel bir araçtır. Sadece ilerleme kaydettiğinizi hissetmek yerine, bunu gerçekten bilebilirsiniz.

🧠 Dopamin ≠ Gelişim Bir görev listesinden silmek büyüme değildir, sadece beyni tatmin etmekten ibarettir. İyileştirme, faaliyetle aynı şey değildir.

Engelleri bulmasını isteyin: "Bu ay hangi yazma görevleri beklenenden daha uzun sürdü?" gibi sorular sorarak sisteminizdeki sorunları anında tespit edebilirsiniz.

Otomasyon ile ilerleme raporları alın: Bu özelliği kullanarak, tamamlanan tüm "keski bileme" görevlerinin haftalık özetlerini oluşturun. Bu özellik, kalıpları, engelleri ve başarıları gerçek zamanlı olarak ortaya çıkararak sizi kendi işinizin eleştirmeni olmaktan çıkıp bir bilim insanına dönüştürebilir.

Yeni iyileştirme fikirleri üretin: Takıldığınızda, bunu bir sonraki yüzde bir iyileştirme için beyin fırtınası yapmak için kullanabilirsiniz. Örnek: "Makale taslak sürecimi kolaylaştırmak için beş yol önerin."

🤖 Bonus: Kişisel hedeflerinizi izlemenize yardımcı olmak için özel olarak bir AI ajanı geliştirdik! Hemen inceleyin ve daha az çabayla daha fazlasını başarmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görün.

ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Bir sistem, tutarlı ve tekrarlanabilir eylemler temelinde kurulur.

ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleme Şablonu, daha önce belirlediğimiz belirli, yüksek etkili "keski bileme" alışkanlıklarını ayırma ve izleme için mükemmel bir çerçeve sağlar.

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu: sadece günlük görevlere değil, tutarlılığa ve sistem güncellemelerine odaklanın.

Bu, yüzlerce rastgele alışkanlığı izleme için değil, sisteminizi gerçekten iyileştiren birkaç alışkanlığa odaklanmak içindir.

Anahtar alışkanlıklarınızı ayırın: "Sağlıklı alternatif atıştırmalıklar hazırla" veya "Yazma sanatı hakkında 15 sayfa oku" gibi, belirlediğiniz belirli sistem iyileştirmeleri için görevler oluşturun.

Tutarlılığı görselleştirin: ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak, serilerinizi basit ve görsel bir şekilde özetleyin. Böylece, sistem iyileştirmelerinizi ne kadar tutarlı bir şekilde uyguladığınıza dair toplanan verileri görebilirsiniz.

Özel Alanlarla ilerlemeyi takip edin: Şablondaki İlerleme özel alanı, bir dizi küçük eylemi ölçülebilir bir eğilime dönüştürerek, durumunuzu bir bakışta anında kontrol etmenizi sağlar.

ClickUp 75 Zorlu Sağlık Mücadelesi Şablonu

Bazen bir sistemin hafif bir dürtmeden daha fazlasına ihtiyacı vardır; harekete geçmesi için tam bir sprint gerekir. Belirli bir zorluk için tasarlanmış olsa da, ClickUp 75 Hard Wellness Challenge şablonunun yapısı, yoğun ve çok yönlü bir iyileştirme projesini yönetme konusunda ustalık dersidir.

Ücretsiz şablonu indirin ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Şablonu: yoğun, çok yönlü iyileştirme projeleri için yapı ve geri bildirim

Bu yöntemin yapısı, "30 günlük kod yeniden yapılandırması" veya "üç aylık satış süreci revizyonu" gibi yoğun çabalar için kolayca yeniden kullanılabilir.

Yerleşik geri bildirim döngüleri: Şablonun Haftalık Değerlendirmeler için yapısı, mükemmel, önceden oluşturulmuş bir geri bildirim mekanizmasıdır. Bu mekanizma, durup geçen haftanın verilerini analiz etmenizi ve önümüzdeki hafta için sisteminizde akıllı ayarlamalar yapmanızı sağlar.

Net ilerleme aşamaları: Özel Durumlar ("Yaptım", "Devam Ediyor", "Yapılacak") zorlu bir süreçte net ve tatmin edici bir ivme hissi sağlar ve bir yığın işi bir dizi yönetilebilir aşamaya dönüştürür.

Yüzde Bir Yönteminin Uygun Olduğu ve Başarısız Olduğu Durumlar

Yanlış soruna uygulanan parlak bir strateji, başarısızlığın süslü bir yoludur.

Yüzde bir yöntemi, optimizasyon için olağanüstü bir stratejidir. Ancak bunu her sorunun cevabı olarak görmek doğru değildir.

Bunun yerine, ne zaman mükemmel bir hamle olduğunu ve ne zaman tamamen alakasız olduğunu anlamanız gerekir.

Yüzde bir yöntemi nerede işe yarar?

Yüzde bir yöntemi tek başına işe yaramaz. En iyi şekilde bir takımın parçası olarak işe yarar. Stratejik bir boşluğa bırakmak, hiçbir yere varamayacak kadar çok güç harcamak anlamına gelir.

Bundan en iyi şekilde yararlanmak için, yön ve netlik sağlayan çerçevelerle birleştirmeniz gerekir.

Yüzde bir + OKR'ler

Hedefler ve Anahtar Sonuçlar (OKR'ler), son derece iddialı ve biraz korkutucu hedefler ayarlamak içindir.

OKR'ler ve yüzde bir yöntemi: iddialı hedefler, sürdürülebilir günlük sistemlerle toplantı yapıyor

Hedef, büyük ve ilham verici bir nesnedir ("Sektörümüzde tanınan bir düşünce lideri olmak"). Anahtar Sonuçlar, hedefe ulaşıp ulaşmadığınızı gösteren ölçülebilir göstergelerdir ("Organik trafiği %40 artırmak").

Uygun olduğu durumlar: OKR'ler "ne" ve "neden"i sağlar. Bunlar, inşa etmek istediğiniz katedralin mimari planıdır. Ancak, tuğlaları nasıl döşeyeceğinizi söylemedikleri bilinir.

Sinerji: Yüzde bir yöntemi "nasıl"ı sağlar. Bu yöntemi, sürdürülebilir günlük sistemler (yani "keski bileme" alışkanlıkları) oluşturmak için kullanırsınız ve bu sistemler, Anahtar Sonuçlarınızda gerçekten fark yaratır.

Yüzde bir + 4 Uygulama Disiplini (4DX)

4DX, günlük görevlerin "kasırgasını" aşarak kritik olan şeylere odaklanmak için bir çerçeve sunar.

Uygulamanın 4 Disiplini (4DX): en önemli şeylere odaklanın ve günlük ilerlemeyi sağlamak için yüzde bir yöntemini kullanın.

Bu yöntem, "Son Derece Önemli Hedef" (WIG) belirlemenizi, "Öncü Ölçütler"e odaklanmanızı, etkileyici bir puan tablosu tutmanızı ve performans hesap verebilirlik sistemi oluşturmanızı gerektirir.

Bunların hepsi, yapıldığında, hedefin başarısını kaçınılmaz olarak artıracak, yüksek etkili eylemlerdir.

Uygun olduğu durumlar: 4DX, odaklanmayı zorlamak ve en önemli kaldıraçları belirlemek konusunda mükemmeldir. Tam olarak hangi oyunu oynamalısınız size söyler.

Sinerji: Yüzde bir yöntemi, bu öncü ölçütleri uygulamak için mükemmel bir araçtır. Öncü ölçütünüz "günde beş yeni potansiyel müşteri ile iletişime geçmek" ise, yüzde bir iyileştirme, biraz daha iyi bir e-posta şablonu tasarlamak veya potansiyel müşteri başına araştırma sürecinizi iki dakika kısaltmanın bir yolunu bulmak olabilir.

Yüzde bir + İşleri Halletmek

Yüzde bir yönteminden farklı olarak, Getting Things Done (GTD) yöntemi bir hedef belirleme sistemi değil, akıl sağlığını koruma sistemidir.

İşleri Halletmek (GTD): zihinsel çalışma alanınızı temizleyin, böylece anlamlı iyileştirmelere odaklanabilirsiniz.

GTD yönteminin amacı, commitleri, fikirleri ve görevleri kafanızdan çıkarıp güvenilir bir dış sisteme aktarmak ve zihinsel kapasitenizi gerçek, üst düzey düşünme için ücretsiz bırakmaktır.

Uygun olduğu durumlar: GTD, dağınık zihinsel çalışma alanınızı temizleyen bir temizlikçidir. İyileştirme hakkında düşünmek için ihtiyaç duyduğunuz netliği ve odaklanmayı sağlar.

Sinerji: Çalışma tezgahınız bir yığın çöpün altında gömülü ise, keskinleştirici aletinizi bilemezsiniz. GTD çöpü temizler. Geri adım atmak, darboğazlarınızı belirlemek ve önemli olan yüzde bir sistem iyileştirmelerini dikkatlice tasarlamak için gereken zihinsel huzuru sağlar.

Yüzde bir yöntemi başarısız olduğu durumlar

Bazen, kademeli iyileştirme yeterli olmaz; bazı zorluklar, bir atılım veya sistemin tamamen yenilenmesini gerektirir.

Bazı durumlar kademeli iyileştirmeden daha fazlasını gerektirir; dinamit çubuğu gerekir.

Bu durumlarda yüzde bir yöntemine bağlı kalmak, otomobilin icat edildiği bir dünyada dünyanın en verimli, mükemmel şekilde optimize edilmiş at arabası üreticisi olmak için bir reçete gibidir.

Bunun yerine şunları düşünebilirsiniz.

Çığır açan iyileştirme

Bu, büyük, doğrusal olmayan bir sıçrama yapmanız gerektiğinde geçerlidir. Süreci yüzde bir daha verimli hale getirmeye çalışmıyorsunuz; işlerin nasıl yapıldığını tamamen yeniden düşünmeyi gerektiren yüzde 50'lik bir sıçrama hedefliyorsunuz.

Örnek, güvenlik kayıtları korku filmi gibi görünmeye başlayan bir üretim tesisini düşünün. Her ay işleri yüzde bir daha güvenli hale getirmeyi hedeflemezsiniz. Bu, mahkemede son bulmak için harika bir yoldur.

Bir atılım yapmanız gerekiyor — şu anda olayları %50 veya daha fazla azaltmak için her şeyi büyük ölçüde ve acilen elden geçirmelisiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Yanan bir binadan A/B testi yaparak çıkamazsınız. Bazı sorunlar iyileştirme değil, yıkım gerektirir.

İş süreç yeniden yapılandırma (BPR)

Bu daha da çarpıcıdır.

Diyelim ki evinizi iyileştirmek istiyorsunuz. BPR aslında evi iyileştirmekle ilgili değildir; boş bir kağıtla baştan başlamak ve "Bugün bunu sıfırdan inşa ediyor olsaydık, nasıl görünürdü?" diye sormakla ilgilidir. Bu, evinizi temellerine kadar yıkmakla eşdeğer bir kurumsal uygulamadır.

Örnek, internet çağında bir bankanın hala kağıt formlar ve faks makinesi ile mortgage onayladığını düşünün. Bu işlem 60 gün sürerken, yeni bir çevrimiçi rakip bunu 24 saatte yapacak şekilde optimize etti. Faks makinesinin hızını yüzde bir oranında iyileştirmek, bozuk bir sistemin anlamsız bir optimizasyonudur.

BPR, her şeyi çöp kutusuna atıp, boş bir kağıtla başlamak ve gerçek dünyada var olan bir süreç tasarlamak gerektiğini söylüyor.

Saymayı bırakın, tasarlamaya başlayın

Peki, bu bizi nereye götürüyor?

Bir yıl içinde 37 kat daha iyi olma vaadi bir efsane değildir, ancak evrensel bir yasa da değildir. Bu, bileşik faizin gerçek bir güç olduğu alanlarda mükemmel şekilde işleyen, ancak insan biyolojisi ve fizik kanunları karşısında geçerliliğini yitiren koşullu bir matematiksel işlemdir.

Sürekli iyileştirme için yüzde bir yöntemiyle hissettiğiniz hayal kırıklığı asla kişisel bir başarısızlık değildi. Bu, bir çeviri hatasının sonucuydu.

Endüstriyel tasarımın güçlü bir felsefesi, kişisel yapılacak listeleri için basit bir mantra haline getirildi ve bu süreçte en önemli kısım kayboldu.

Kendi ilerlememizin hesabı olmamız, küçük, aşamalı görevleri titizlikle izlemeyi öğrenmemiz öğretildi. Ancak asıl hedef, sayma konusunda daha iyi olmak değildi. Tasarım konusunda daha iyi olmakti.

Bu fikrin gerçek gücü, belirli bir sayıyla ilgisi yoktur. Bu bir zihniyet meselesidir. "Bu projeyi nasıl bitirebilirim?" sorusundan "Gelecekteki her proje için nasıl daha iyi bir motor geliştirebilirim?" sorusuna geçiş yapmaktır.

Bu, taşı vurmakla keskiyi bilemek arasındaki ince ama derin fark gibidir. Önemli olan tek şey budur.

Sıkça Sorulan Sorular

Yüzde bir iyileştirme yöntemi ne anlama gelir?

Bu, yanlış şeye odaklandığınız anlamına gelir. Popüler sürüm, hedefe doğru adım adım ilerlemenizi söyler. Gerçek yöntem ise durup kullandığınız keskiyi bilemenizi söyler. Bu, sadece daha fazla iş yapmak değil, işi daha iyi yapan şeyi yapmakla ilgili bir felsefedir.

Sonuçları görmek ne kadar sürer?

Yüzde bir iyileştirme yaptığınız anda, sisteminiz daha iyi hale gelir. Sonuçlarınızda, yani büyük, göz alıcı hedeflerde sonuçları görmek ise başka bir konudur. Yeni başlayanlar her şeyin dağınık olduğu için sonuçları hızlı görürler. Uzmanlar ise her küçük kazanımın kan, ter ve sıkıntı ile elde edildiği için sonuçları neredeyse hiç görmezler.

Yüzde bir yöntemi Kaizen ile aynı mıdır?

İkisi birbiriyle ilişkili, ancak aynı değil. Kaizen, Japonya'nın fabrika zeminlerinden gelen ciddi, endüstriyel bir büyükbabadır. Yüzde bir yöntemi ise, daha şık, daha modern torunudur ve hepimiz için en çok satan bir kitapta sunulmuştur. Aynı DNA, farklı görünüm.

Yüzde bir iyileşmelerimi nasıl izleme yapabilirim?

Yapılacak listenizi izlemeyi bırakın. Bunun yerine iki şeyi izlemeye başlayın: ilk olarak, "keski bileme" alışkanlığınızı tutarlı bir şekilde uyguladınız mı? İkincisi, sistem gerçekten daha iyi hale geliyor mu? Yazma hızınız artıyor mu? Egzersiz sonrası iyileşme süreniz azalıyor mu? ClickUp gibi bir platform bunun için tasarlanmıştır; günlük gürültüyü değil, üst düzey sistem hedefini izlemenizi sağlar.

İş yüzde 1 yöntemini kullanabilir mi?

Bunu kullanabilirler mi? Bu yöntemi onlar icat etti. Bu fikir, kişisel verimlilik trendi haline gelmeden çok önce Toyota gibi şirketlerin fabrika zeminlerinde doğdu. Doğal ortamı kişisel değil, kurumsal ortamdır.