Live Intelligence, gerçek zamanlı bağlam ile yapay zekayı nasıl daha akıllı hale getiriyor?

Cuma günü saat 02:03 ve küresel bir finans hizmetleri şirketinin sunucuları sessizce milyonlarca işlemi işliyor. Aniden, yeni bir dolandırıcılık modeli ortaya çıkıyor.

Ancak tek bir dolar bile kaybedilmeden önce, şirketin yapay zeka destekli dolandırıcılık tespit sistemi anomaliyi işaretler. Ayrıca mantığını uyarlar ve ardından tehdidi bloklar. Hiçbir insan analist sayfa edilmez. Sistem, müşteri servetini gerçek zamanlı olarak öğrenir, harekete geçer ve korur.

Bu, Live Intelligence'ın vaadidir. Ve ajan yapay zeka çağında yavaş yavaş gerçeğe dönüşmektedir.

Live Intelligence nedir?

Live Intelligence, üç temel yeteneğin birleşimidir:

Gerçek zamanlı veri işleme : Hiç uyumayan, gelen verileri sürekli olarak alan ve analiz eden sistemler

Otonom karar verme : Ş akışlarını tetikleyici olarak kullanarak ve insan müdahalesini beklemeden sorunları çözerek çok adımlı planları uygulayan yapay zeka ajanları

Sürekli öğrenme: Her etkileşim, geri bildirim döngüsü ve yeni veri noktasıyla gelişen yapay zeka modelleri

🧠 İlginç Bilgi: "Live Intelligence" henüz bir endüstri standardı olmasa da, statik, reaktif otomasyondan proaktif, kendini geliştiren dijital iş gücüne geçmek isteyen kuruluşlar için hızla yeni normal haline geliyor. Ajans AI pazarının 2024'te 5,25 milyar dolardan 2034'te 199,05 milyar dolara çıkması proje ve kurumsal işletmelerin %72'si bu sistemleri en az bir fonksiyonda kullanmaya başladı bile.

Peki bu pratikte nasıl görünüyor? İş ve teknik liderler, gerçek sonuçlar elde etmek için Live Intelligence'ı nasıl kullanabilir?

Live Intelligence'ın Temel Bileşenleri

Live Intelligence'ın nasıl işlediğini anlamakla başlayalım:

Gerçek zamanlı işleme

Geleneksel yapay zeka sistemleri, mesaiye başlayan, birikmiş işleri işleyen ve mesai bitiminde ayrılan gece vardiyası çalışanları gibidir. Live Intelligence ise tam tersine, her zaman çalışır durumda.

Örnek, ClickUp'ın Live Intelligence Ajanı, tüm ClickUp Çalışma Alanınızı (Görevler, Belgeler, Sohbet ve Entegrasyonlar) dinlemek ve güncellemeleri anında işlemek üzere tasarlanmıştır. Proje yönetimi bağlamında bu, bir proje gereksinimleri belgesine yeni bir öğe eklendiğinde, ajanın ilgili görevleri anında güncelleyebileceği, paydaşları bilgilendirebileceği ve hatta kimse sormadan bir sonraki adımları önerebileceği anlamına gelir.

Apache Kafka gibi teknolojiler milisaniye düzeyinde gecikmeyle saniyede milyonlarca mesajı işlerken, Apache Flink anında içgörüler ve eylemler sunarak saniyede milyonlarca etkinliği işler. Bu sürekli işleme modeli, yapay zekanın yapabileceklerini temelden değiştirir: olanları açıklamak yerine, bundan sonra olacakları şekillendirir.

Otonom eylem

Ancak Live Intelligence, canlı verilere hızlı erişimle sınırlı değildir. AI ajanları, işiniz büyüdükçe işleri sınıflandırır, atar ve koordine eder.

ClickUp'taki Live Intelligence Agent, yalnızca Çalışma Alanınızı güncellemeler için taramakla kalmaz, aynı zamanda bu gerçek zamanlı bilgilere dayanarak işleri belirler ve yürütür. API'leri ve orkestrasyon çerçevelerini kullanarak çok adımlı planları yürütür, diğer ajanlarla koordinasyon sağlar ve her belgeyi ve projeyi güncel tutar.

Bu tür otonom, hedef odaklı davranışlar, ajans AI'nın temelini oluşturur.

Sürekli öğrenme

Eski dünyada, AI modelleri statikti; bir kez eğitildikten sonra kendi haline bırakılırdı. Ancak Live Intelligence sistemleri kendi kendini geliştirir. Performanslarını iyileştirmek için pekiştirme öğrenimi ve geri bildirim döngüleri kullanır ve genellikle manuel olarak yeniden eğitilmeye gerek kalmaz.

Eski dünyada, AI modelleri statikti; bir kez eğitildikten sonra kendi haline bırakılırdı. Ancak Live Intelligence sistemleri kendi kendini geliştirir. Performanslarını iyileştirmek için pekiştirme öğrenimi ve geri bildirim döngüleri kullanır ve genellikle manuel olarak yeniden eğitilmeye gerek kalmaz.

Live Intelligence'ın Geleneksel Yapay Zekadan Farkı

Bu atılımı anlamak için Live Intelligence ile geleneksel yapay zekayı karşılaştıralım:

Geleneksel AI Live Intelligence Geçmiş veriler üzerinde toplu işleme — daha önce olanları analiz eder Gerçek zamanlı akış veri işleme — şu anda olanlara göre hareket eder Her görev için açık talimatlar gerektirir. Otonom hedef odaklı davranış — adımları belirler Manuel güncelleme ve yeniden eğitim gerektiren statik modeller Sürekli öğrenme döngüleri yoluyla kendini geliştirme Tek görev odaklı — tek model, tek iş Çoklu sistem düzenlemesi — platformlar arasında koordinasyon sağlar

📌 Örnek: Geleneksel bir sohbet robotu, sorunuzu önceden yazılmış yanıtların bulunduğu bir veritabanıyla eşleştirir. Sorunuz şablona uymuyorsa, bir çıkmaza girersiniz. Live Intelligence Müşteri Hizmetleri Temsilcisi, güncel ürün belgelerini arar, sistemler genelinde hesap geçmişinizi kontrol eder, uygunsa geri ödeme işlemini gerçekleştirir, CRM'yi günceller ve etkileşimden öğrendiklerini kullanarak bir dahaki sefere benzer durumları daha iyi ele alır (konuşma boyunca bağlamı koruyarak).

Gerçek Dünya Uygulamaları ve Değer

Live Intelligence'ın gerçek etkisini ve pratik değeri gösteren bazı gerçek dünya uygulamaları ve ROI metrikleri şunlardır:

Anahtar sektör kullanım örnekleri

Finansal hizmetler

Finansal hizmetlerde, Live Intelligence'a erişim, milyonlarca dolar tasarruf etmekle, gecikmiş içgörüler, kaçırılan fırsatlar ve bilgisiz kararlar nedeniyle milyonlarca dolar kaybetmek arasındaki farkı belirleyebilir. Live Intelligence Agent ile, yapay zeka destekli bir işleme sistemi, yeni ve gelişen dolandırıcılık taktiklerini tanımak için sürekli güncellenir. Bu, sistemin gerçek zamanlı olarak uyum sağladığı, kullanıcıların en son tehditlere (daha önce görmediği tehditlere bile) karşı korunduğu ve kalıcı bir denetim izi bıraktığı anlamına gelir.

PayPal'ın Arkadaşlar ve Aile ödemeleri için AI destekli dolandırıcılık uyarıları, Live Intelligence'ın işleyişinin klasik bir örneğidir. Kullanıcılar ödemeyi başlattığında, gelişmiş yapay zeka modelleri milyarlarca veri noktasını analiz ederek potansiyel dolandırıcılıkları anında tespit eder. Bir işlem şüpheli görünüyorsa, sistem fonlar transfer edilmeden önce dinamik, bağlam farkında tetikleyici uyarılar tetikler. Yüksek riskli işlemlerde, kayıpları önlemek için ödemeler otomatik olarak reddedilir. Daha az net olan durumlarda, sistem riskli davranışları caydırmak için daha sıkı uyarılar gibi ek engeller getirir.

Sağlık

Sağlık hizmetleri operasyonlarında Live Intelligence, takımların planlama darboğazlarını belirlemelerine, talepleri daha verimli bir şekilde yönetmelerine, envanteri izlemelerine ve departmanlar arasında koordinasyonu sağlamalarına yardımcı olur. Böylece tüm sistem daha sorunsuz çalışır, maliyetler kontrol altında tutulur ve personel evrak işleri yerine hasta bakımına daha fazla odaklanabilir.

AGS Health, gelir döngüsü yönetimi uygulamalarında 500'den fazla dijital ajan sunarak, sağlık kuruluşlarının son derece karmaşık sigorta talepleri ve faturalandırma dünyasını ele alma şeklini dönüştürüyor. Uygunluk Ajanı, Red Ajanı ve İtiraz Ajanı gibi ajanlar, müşteri temas noktalarının sayısını azaltarak daha hızlı talep işleme, %15 daha yüksek verimlilik ve 72.000 ila 194.000 dolar arasında yıllık tasarrufun sonucunu sağladı.

Özel müşteri hizmetleri

Müşteri ile yüz yüze çalışan roller için Live Intelligence ile takımlar, tüm müşteri konuşmalarını, belgeleri, varlıkları ve geri bildirimleri parmaklarının ucunda tutabilir. Manuel güncelleme gerektirmeden, her zaman güncel olan şeffaflık, hız ve gerçek zamanlı bağlam bilgisi ile müşterileri etkileyin.

Salesforce'un kendi kendine dağıtımını gerçekleştirdiği ajan müşteri hizmeti Agentforce, otonom müşteri hizmetlerinin gerçek dünya stres testini sağlar. Sistem şu anda müşteri sorgularının yaklaşık %85'ini insan müdahalesi olmadan çözüyor ve Ocak 2025'ten bu yana 10 kullanıcıdan 9'u için yanıt süresini %65 oranında azalttı.

Tedarik zinciri ve lojistik

Tedarik zinciri ve lojistikte Live Intelligence, operasyonların talep hızında ilerlemesini sağlar. Takımlara envanter seviyeleri, nakliyeci performansı ve rota verimliliği gibi sinyallerin gerçek zamanlı görünürlüğünü sağlar, böylece bir sevkiyat özelde takıldığında veya bir kamyon arızalandığında anında tepki verebilirler.

Sonuç: daha az stok tükenmesi, daha hızlı teslimatlar.

DHL'in yapay zeka destekli depo optimizasyon algoritması IDEA, DHL yerine getirme merkezlerindeki binlerce gerçek zamanlı veri noktasını analiz eder. Bu veriler arasında sipariş profilleri, toplama modelleri ve ekipman kullanılabilirliği gibi, son çeyrekte değil, o saatte olanlara dayalı bilgiler yer alır. DHL, bir uygulamada IDEA'nın çalışanların yürüme mesafelerini %50'ye kadar azaltırken, genel verimliliği %30 artırdığını bildirdi.

Teknik Gereksinimler ve Mimari

Live Intelligence'ı oluşturmak için modern, ajanlara hazır bir teknoloji yığını gerekir:

Temel Altyapı

Akış Veri Platformları: Kafka, Kinesis ve Flink gibi platformlar, gerçek zamanlı veri alımı ve işlemeyi mümkün kılar.

Vektör Veritabanları: Geleneksel veritabanları size "müşteri ID 12345"in kim olduğunu söyleyebilir, ancak tamamen farklı bir dilde açıklanan 10 benzer fatura anlaşmazlığını bulamazlar. Pinecone ve Weaviate gibi vektör veritabanları, bağlamı semantik gömüler olarak depolayarak bu sorunu çözer ve ajanların insan benzeri hafızayla binlerce geçmiş etkileşimi hatırlamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.

Temel Modeller: GPT-5 ve Claude gibi LLM'ler, talimatları yorumlayan, bağlamı anlayan ve sonraki adımları belirleyen akıl yürütme motoru görevi görür.

Orkestrasyon Çerçeveleri: Sistemler arasında çok adımlı ş akışlarını yönetmek koordinasyon gerektirir. Apache Airflow, Temporal gibi orkestrasyon çerçeveleri veya LangChain gibi özel ajan platformları koreografiyi yönetir ve bir adım başarısız olduğunda sistemin akıllıca yeniden deneme yapmasını, kısmi değişiklikleri geri almasını veya süreci bozuk durumda bırakmak yerine bir insana yönlendirmesini sağlar.

Entegrasyon yaklaşımı

Çoğu kuruluş, müşteri verilerini, envanteri, siparişleri ve faturaları yöneten sistemlere zaten sahiptir. Live Intelligence, bu mevcut sistemlerle iş yapmalıdır.

İade işlemlerinde yardımcı olan bir ajan, e-ticaret sisteminizde sipariş durumunu kontrol etmeli, ürün veritabanınızda garanti kapsamını doğrulamalı, depo yönetim sisteminizde iade işlemini başlatmalı ve muhtemelen ödeme işlemciniz aracılığıyla geri ödeme yapmalıdır. Bunların her biri, eylemleri tetikleyici ve bu sistemlerden bilgi alan yapılandırılmış istekler olan API çağrıları aracılığıyla gerçekleşir.

MuleSoft veya Dell Boomi gibi orta katman yazılım çözümleri, ajan ile eski sistemleriniz arasında yer alır, istekleri çevirir ve kimlik doğrulama, yeniden deneme ve hata işleme işlemlerini gerçekleştirir. ClickUp Brain, Microsoft Copilot Studio ve Salesforce Agentforce gibi modern platformlar, yaygın kurumsal sistemlere önceden oluşturulmuş bağlayıcılar sağlar. En sıfırdan entegrasyon kod yazmak yerine, ajanın hangi sistemlere erişebileceğini yapılandırırsınız.

🔎 Biliyor muydunuz? ClickUp ve bağlı tüm uygulamalarınızla iletişim kuran bir masaüstü AI Süper Uygulaması kulağa fütüristik gelebilir, ancak bu uygulama zaten mevcuttur. ClickUp Brain MAX ile tanışın: tüm çalışma alanınızda ve teknoloji yığınınızda gerçek zamanlı olarak akıllı arama, özetleme, eylem ve otomasyon yapmanızı sağlayan güvenli, AI destekli bir komuta merkezi. Live Intelligence, takımınızın yarın için planlamakla kalmayıp bugün kullanabileceği bir şey haline geliyor!

Dikkate Alınması Gereken Uygulama Zorlukları

Hiçbir dönüşüm engelsiz değildir. Live Intelligence'ı uygulamaya koyma yolculuğu, gerçek dünyadaki yapay zeka zorluklarıyla doludur:

Veri kalitesi: Müşteri verileriniz Salesforce'ta, işlem geçmişiniz eski bir ERP sisteminde ve destek biletleriniz tutarsız alan adları ve yinelenen kayıtlar içeren üç farklı sistemde bulunuyorsa, temsilciler güvenilir kararlar alamazlar. Müşteri verileriniz Salesforce'ta, işlem geçmişiniz eski bir ERP sisteminde ve destek biletleriniz tutarsız alan adları ve yinelenen kayıtlar içeren üç farklı sistemde bulunuyorsa, temsilciler güvenilir kararlar alamazlar. CMO'ların %84'ünün parçalanmış sistemlerin yapay zeka benimsenmesini engellediğini söylemesi şaşırtıcı değildir.

💡 Profesyonel İpucu: Görevlerinizi, belgelerinizi, projelerinizi ve konuşmaları bir araya getiren ve temsilcilerinize Bağlamsal Yapay Zeka ile güç katan Birleştirilmiş Yapay Zeka Çalışma Alanında organizasyonel bilgilerinizi merkezileştirmeyi düşünün.

Maliyet: Yüksek ön yatırım yaygındır, ancak Gen-AI'yı erken benimseyenlerin Yüksek ön yatırım yaygındır, ancak Gen-AI'yı erken benimseyenlerin %92'si olumlu getiriler bildirmektedir . Anahtar, odaklanmış pilot projelerle başlamak ve iş olanları ölçeklendirmektir.

Yetenek açığı: Şirketlerin %62'si bu sistemleri oluşturmak ve yönetmek için gerekli AI uzmanlığına sahip değilken, %41'i AI becerisine sahip çalışanları işe almakta zorlanıyor. İç destek oturumları ve ürün sertifikasyon programları bu açığı kapatabilir, ancak bu zorluk sektör genelinde geçerlidir.

Yönetişim: Ajan özerkliği ile denetimi dengelemek çok önemlidir. Güçlü bir yönetişim olmadan, otonom ajanlar veri sızıntısı veya yetkisiz eylemler gibi riskler yaratabilir.

Gartner, belirsiz ROI ve yetersiz plan nedeniyle 2027 yılına kadar ajan AI projelerinin %40'ının başarısız olacağını öngörüyor. Buradan çıkarılacak ders: ilk günden itibaren plan, yönetişim ve yeteneklere yatırım yapın.

Live Intelligence ile Başlangıç

Live Intelligence'ı kullanmaya başlamak için altyapıyı tamamen yenilemek veya büyük bir yapay zeka takım kurmak gerekmez.

Değerlendirme soruları

Live Intelligence'a yatırım yapmadan önce, dört soruyu dürüstçe yanıtlayın:

Hangi sorunlar gerçekten gerçek zamanlı otonom çözümler gerektirir?"Daha verimli olun" gibi belirsiz hedefleri bir kenara bırakın. Gecikmelerin paraya veya özel kaybına mal olduğu ş akışlarını hedefleyin: dolandırıcılık tespiti, canlı envanter dengeleme veya zamana duyarlı destek. İş vakanız, toplu işleme veya insan müdahalesine kıyasla gerçek zamanlı eylemin değerini nicel olarak belirlemelidir. Verileriniz akışa hazır mı? Live Intelligence, gece toplu aktarımları değil, sürekli veriye ihtiyaç duyar. Sistemlerin gerçek zamanlı etkinlikler yayınlayıp yayınlayamadığını, biçimleri birleştirebildiğini ve API'ler aracılığıyla entegrasyonlar sağlayabilip sağlayamadığını kontrol edin. Değilse, karışıma ajanlar eklemeden önce orta katman yazılımı veya yükseltmeler için plan yapın. Yönetici desteğiniz (ve bütçeniz) var mı?Live Intelligence'ı sistemlerinize entegre etmek uzun vadeli bir taahhüttür. Sponsorlar, ilk ölçümlerin gecikebileceğini anlamalı ve sadece yazılımı değil, entegrasyonlar, çıkarım maliyetleri ve sistemi ayarlamak ve bakımını yapmak için gereken yapay zeka yeteneklerini de karşılamayı commit etmelidir. Otonom kararlar için risk toleransınız nedir? Kötü bir ürün önerisi müşterileri rahatsız eder. Kötü bir ticaret milyonlara mal olabilir. Dağıtımdan önce eşikleri, eskalasyon yollarını ve geri alma kurallarını tanımlayın. Risk yüksekse, tamamen otonom olanlar yerine insan onayı için eylemler öneren danışman ajanlarla başlayın.

Uygulama yaklaşımı

Bağlam farkında AI platformları, gerçek zamanlı zekanın işin yapıldığı yerde nasıl kullanılabileceğini gösterir; görevleri, verileri ve kararları tek bir sürekli geri bildirim döngüsünde bağlantılı hale getirir.

Live Intelligence'ı çalışma alanınıza aşamalı bir yaklaşımla nasıl uygulayabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Aşama 1 (1-2 ay): Hazırlık durumunu değerlendirin ve pilot kullanım örneklerini belirleyin

Mevcut veri akışlarınızı harita ve entegrasyonlardaki eksiklikleri belirleyin. Başarı ölçütleri net, kapsamı yönetilebilir ve gerçek iş değeri olan bir pilot kullanım örneği seçin, ancak başarısızlığın krize yol açacağı kritik öneme sahip operasyonları seçmeyin. Örnekler arasında dolandırıcılık önleme, potansiyel müşteri yönlendirme veya hizmet önceliklendirme sayılabilir.

💡 Profesyonel İpucu: İyi pilotlar şunlara sahiptir: Sık kararlar (böylece eğitim verilerini hızlı bir şekilde biriktirebilirsiniz)

Ölçülebilir sonuçlar (böylece ROI'yi kanıtlayabilirsiniz) ve

Kusurlara tolerans (böylece erken aşamadaki hatalar projeyi batırmaz)

Mevcut performans ölçütlerini belgelendirin, böylece iyileşmeyi nesne olarak ölçebilirsiniz.

🦆 Mevcut performans ölçütlerini belgelendirin, böylece iyileşmeyi nesne olarak ölçebilirsiniz.

Aşama 2 (3-6 ay): Net ölçütlerle odaklanmış pilot uygulamayı oluşturun ve test edin

Pilot uygulamanızı muhafazakar bir özerklikle başlatın; sistem öğrenirken ajan eylemleri için insan onayı gerektirin. Hem performans ölçütlerini (doğruluk, gecikme süresi, verim) hem de operasyonel ölçütleri (eskalasyon oranı, geçersiz kılma sıklığı, arıza modelleri) izleyin.

Sistem eğitim verilerini toplarken, ilk ayda beklenenin altında sonuçlar elde edilebilir. Üçüncü aya kadar ölçülebilir bir iyileşme görülmelidir. Dördüncü aya kadar ilerleme görülmezse, sorunun veri kalitesi, model seçim veya kullanım senaryosunun uygunluğu olup olmadığını değerlendirin.

🦄 ClickUp Hack: ClickUp'ın Live Intelligence Ajanları, oluşturmak için hiçbir kod bilgisi gerektirmez. Kod gerektirmeyen Ajan Oluşturucu'dan, size aşağıdakileri yapmanızı sağlayan görsel bir arayüz kullanarak doğrudan ajanlar oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz: Bir tetikleyici seçin (ör. yeni görev oluşturuldu, durum değişti, gelen mesaj)

Ajanlara bir dizi talimat ve araç sağlayarak ajan davranışını tanımlayın : Görev içeriğini analiz edin veya özetleyin İş atayın, önceliği değiştirin veya alanları güncelleyin Mesajlar veya bildirimler gönderin Uzantılar aracılığıyla harici araçları çağırın

Görev içeriğini analiz edin veya özetleyin

İş atayın, önceliği değiştirin veya alanları güncelleyin

Mesajlar veya bildirimler gönderin

Uzantılar aracılığıyla harici araçları çağırın

Ajanınızın yararlanması gereken bilgi kaynaklarını belirleyerek bağlam ekleyin. Görev içeriğini analiz edin veya özetleyin

İş atayın, önceliği değiştirin veya alanları güncelleyin

Mesajlar veya bildirimler gönderin

Uzantılar aracılığıyla harici araçları çağırın Kod gerektirmeyen Agent Builder'ı kullanarak ClickUp'ta özelleştirilebilir AI Ajanları kurun.

Otonom ajanlara yeni başlayan takımlar için, tanıdık bir platformda yapay zeka ş Akışı otomasyonuyla başlamak, her şeyi sıfırdan oluşturmaya kıyasla öğrenme eğrisini azaltır.

Aşama 3 (6-12 ay): Başarıyla yürütülen pilot uygulamaları tüm departmanlara yaygınlaştırın

Pilot projeniz değer katmaya başladığında, neyin işe yaradığını, neyin başarısız olduğunu ve neyin farklı yapılacak olduğunu belgelendirin. Bunları diğer takımlar için bir kılavuzda toplayın. Departmanların Live Intelligence kurulumunu kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanırken, altyapı, en iyi uygulamalar ve destek sağlayan bir mükemmellik merkezi oluşturun.

🔎 Biliyor muydunuz? 1000'den fazla yerel entegrasyon ile mevcut CRM'ler, ERP'ler ve veri kaynaklarına doğrudan bağlanır; ağır bir ara yazılım gerektirmez. Uyumluluk çerçevesi (GDPR, HIPAA, SOC 2, ISO 42001), ajans mantık sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yönetişim altyapısını sağlar.

Rekabet Avantajı: Canlı Zeka Stratejinizi Planlama

Live Intelligence, yapay zekanın işi yardımcı olmaktan, işi yapılacak haline geçişini simgeliyor.

2028 yılına kadar, kurumsal yazılımların %33'ü ajans AI içerecek ve günlük iş kararlarının en az %15'i otonom olarak alınacak. Bu oran, bugün neredeyse sıfırdan başlayacak.

Rakipleriniz ya şu anda bu yetenekleri geliştiriyor ya da yaklaşımlarını planlıyor. Avantaj elde etmek için zaman daralıyor.

Başarılı takımlar küçük adımlarla başlar: yüksek etkili yapay zeka kullanım örnekleri seçin, yönetimin desteğini alın ve doğru veri ve yönetişim temellerini oluşturun.

