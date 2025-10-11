WhatsApp İş Otomasyonu: Nasıl İşler + Örnekler

Bir dijital pazarlama ajansı sahibi, Facebook ve Instagram reklamlarının çok sayıda potansiyel müşteri getirdiğini ancak satışların az olduğunu fark etti. Çoğunlukla fiyatlar hakkında bilgi isteyen sonsuz WhatsApp mesajlarına cevap vermekten bıkan ajans, müşteri taleplerini yönetmek için bir WhatsApp chatbotu ayarladı.

Sonuçları Reddit'te paylaşım yaptılar: "2. günde 340 soru, 48 potansiyel müşteri ve 4 satış elde ettik!…Otomasyon kesinlikle doğru seçim."

Ve öyle de! WhatsApp İş'i otomasyonla gerçekleştirerek, müşterilerinize özel yanıtlarla anında cevap verebilirsiniz.

Müşteri talepleri takımınızın zamanını boşa harcıyor ve gerçek satışlara dönüşmüyorsa, WhatsApp İş otomasyonu hakkındaki bu makale sonraki adımlarınızda size rehberlik edecektir.

🌟 Özellikli Şablon ClickUp'ın E-posta Otomasyon Şablonu, e-posta iş akışlarınızın eksiksiz bir özetini sunarak her adımı görselleştirmeyi, sorumlulukları atamayı ve eylemler gerçekleştiğinde mesajları otomatik olarak tetikleyici olmasını kolaylaştırır. Karşılama dizilerini, form yanıtlarını veya takip e-postalarını otomatikleştirmek için mükemmeldir; tüm bunları manuel olarak hiçbir şey göndermeden yapabilirsiniz Ücretsiz şablon alın ClickUp E-posta Otomasyon Şablonu ile başarıyla kampanyalar yürütmek için görevleri düzenleyin ve otomatikleştirin

WhatsApp İş Otomasyonu Nedir?

WhatsApp İş otomasyonu, WhatsApp API ve otomasyon yazılımını kullanarak müşteri sorularını yanıtlama, otomatik mesajlar gönderme ve rutin görevleri yönetme gibi görevleri otomatikleştirir.

Bu, müşteri memnuniyetini artırır, iletişim hedeflerinizi destekler ve yoğun takımlar için zaman tasarrufu sağlarken değerli içgörüler sunar.

İşte size nasıl yardımcı olabileceği:

Hoş geldiniz mesajları, selamlama mesajları ve yaygın müşteri sorgularına hızlı yanıtlar gönderin

Takip işlemlerini , randevu hatırlatıcılarını, ödeme hatırlatıcılarını ve sipariş onaylarını otomasyon olarak gerçekleştirin

WhatsApp otomasyon araçlarıyla tekrarlayan işleri azaltarak zamandan ve paradan tasarruf edin

WhatsApp İş uygulamanızı ölçeklendirerek ekstra personel gerektirmeden daha fazla müşteri etkileşimini yönetin

WhatsApp İş İletişiminizi Neden Otomasyona Neden Otomasyona Neden Otomasyona Neden Otomasyona Neden Otomasyona Neden

tüketicilerin %63'ü şirketlerin kendi özel ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamasını bekliyor. Bu, müşterilerinizin çoğunun sorunlarına özel yanıtlar ve çözümler talep ettiği anlamına geliyor. WhatsApp İş'in otomasyonuyla her seferinde özel ve odaklanmış yanıtlar verebilirsiniz.

Tamamlandı şekilde uygulandığında, WhatsApp otomasyonu iş takımlarına gerçek zamanlı, daha hızlı ve ölçeklenebilir bir işbirliği imkanı sunar. İşte nasıl:

Rutin görevleri otomatik olarak gerçekleştirin : Sık sorulan sorular için otomatik yanıtlar kullanın, sipariş onayları gönderin ve randevu hatırlatıcıları paylaşım yapın, böylece personeliniz daha önemli görevlere ücretsiz olarak odaklanabilir

Anında, 24 saat destek sunun : WhatsApp otomasyon araçlarıyla, gelen mesajlara her zaman yanıt verebilir, müşteri memnuniyetini ve güvenini artırabilirsiniz

ekstra maliyet olmadan büyüyün*: WhatsApp mesajlarını otomasyonla yönetmek, daha fazla kişi işe almadan daha fazla müşteri etkileşimini yönetebileceğiniz, paradan tasarruf ederken aynı zamanda özel bir yaklaşım sergileyebileceğiniz anlamına gelir

Değerli veriler toplayın: Her otomatik sohbet, satış sürecinizi iyileştirmek, tekliflerinizi geliştirmek ve müşteri ilişki yönetimini güçlendirmek için içgörüler toplayabilir

10'dan fazla WhatsApp İş Otomasyonu Örnekleri

WhatsApp İş otomasyonunu nasıl kullanabileceğinizi merak ediyorsanız, işte işletmelerin her gün kullandığı gerçek ve pratik yöntemler:

1. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verme

Özel müşterilerin sık sorduğu sorular genellikle ürün detayları, teslimat, iadeler, ödeme veya politikalarla ilgilidir.

Bazı örnekler şunlardır:

🔹 "Siparişimi almak ne kadar sürer?"

🔹 "İade politikanız nedir?"

🔹 "Hangi ödeme seçeneklerini kabul ediyorsunuz?"

Bunlar için otomasyon yanıtları ayarlamak zaman kazandırır, WhatsApp İş uygulamanızın sorunsuz çalışmasını sağlar ve müşteri memnuniyetini artırır.

*sık sorulan sorular için WhatsApp yanıtlarının otomasyonunu gerçekleştirmenin yolu

*adım 1: WhatsApp Business uygulamasını açın ve Ayarlar > İş Araçları'na gidin

2. Adım: İhtiyacınız olan İhtiyacınız olan WhatsApp otomatik yanıtını seçin: yeni müşteriler için Karşılama Mesajı, iş saatleri dışında Uzakta Mesajı veya sık sorulan müşteri sorgularını hızlı bir şekilde yanıtlamak için Hızlı Yanıtlar

3. Adım: Otomatik yanıtınızı yazın. Açık, kibar ve yardımcı olun. Müşterilerin ne zaman bir insan tarafından yanıt alabileceklerini veya yardım alabilecekleri diğer yolları gibi ayrıntıları ekleyin

via WhatsApp

4. Adım:* Programı ayarlayın ve bu yanıtları kimin alacağına karar verin: herkes, yeni kişiler veya seçilen özel müşteriler

Adım 5: Ayarlarınızı kaydederek WhatsApp İş otomasyonunu etkinleştirin

via WhatsApp

📌 Örnek: Hemen ayarlayabileceğiniz basit bir selamlama mesajı: "Merhaba [Ad], [İş Adı] ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz! 24 saat içinde size geri dönüş yapacağız."

2. Terk edilmiş sepet kurtarma mesajları

yaklaşık 10 çevrimiçi alışverişçiden 7'si ürünleri sepetlerine ekliyor ancak satın almadan ayrılıyor. * Bu, herhangi bir e-ticaret platformu veya küçük iş için büyük bir fırsat kaybıdır.

Müşteriler kabul ettikten sonra, sitenizde veya uygulamanızda terk edilmiş sepet etkinlikleri tarafından tetikleyici olarak kullanılan WhatsApp mesajlarını otomasyon yapabilirsiniz. Bu mesajlar, resimler, ürün ayrıntıları ve sepetlerine doğrudan bağlantı içerebilir, böylece müşteriler kaldıkları yerden devam etmeleri kolaylaşır.

Akıllı bir terk edilmiş sepet akışı genellikle şunları içerir:

Birkaç saat içinde ilk hatırlatıcı

24 saat sonra indirim veya ücretsiz kargo gibi küçük bir teşvik içeren ikinci bir mesaj

48 saat sonra ürün önerileri veya geri bildirim isteyen kısa bir teşekkür mesajı ile son bir takip

Perakendeci Lojas Renner bunun harika bir örneğidir. WhatsApp Business API entegrasyonu ile terk edilmiş sepetlerin geri kazanılmasını otomasyonla gerçekleştirerek, diğer kanallara göre %70 daha yüksek okunma oranları elde ettiler ve daha fazla özelin satın alma işlemlerini tamamlamak için geri döndüğünü gördüler; hatta çoğu zaman sepetlerine daha fazla öğe eklediler.

3. Sipariş onayı ve izleme

Sipariş onayı ve izleme güncellemeleri, yeni ve tekrar eden alıcılarla güven inşa etmenin en kolay yollarından bazılarıdır.

WhatsApp İş otomasyonu ile sipariş onaylarını, gönderim ayrıntılarını ve teslimat güncellemelerini müşterilerinizin WhatsApp'ına otomatik olarak gönderebilirsiniz. Tüm bunları, müşterilerinizin "Siparişim nerede?" diye sormasına gerek kalmadan yapabilirsiniz

Ayrıca, teşekkür notu, ek satış kuponu, sosyal medya hesapları ve hatta gizli bir topluluğa katılma daveti ekleme seçeneğiniz de vardır. Bu, alıcıları bilgilendirir ve tekrar satışların ve daha güçlü müşteri etkileşiminin olasılığını artırır.

Bunu ayarlamak için:

Sipariş güncellemeleri için doğrulanmış bir WhatsApp şablonunu oluşturun veya seçin

cM aracılığıyla

Müşterinin adı, izleme bağlantısı ve isteğe bağlı ek satış teklifi ile özel olarak kişiselleştirin

WhatsApp otomasyon aracınızı doğru zamanda güncellemeler gönderecek şekilde etkinleştirin

4. Randevu hatırlatıcıları

Randevuya gelmeme ve unutulan rezervasyonlar, kliniklerden salonlara, koçluk oturumlarından danışmanlığa kadar hizmet sektöründeki işler için büyük bir sorundur.

WhatsApp İş otomasyonu, randevu hatırlatıcıları da dahil olmak üzere mesajları otomatik olarak göndermeyi kolaylaştırır, böylece müşterileriniz randevularını hatırlar ve zamanında gelir.

📌 Örnek: "Merhaba [Ad], [Tarih] tarihinde [Saat]'te [İş Adı] ile olan randevunuzun hatırlatıcısıdır. Lütfen ID'nizi yanınızda getirin. Yeni bir zaman aralığına ihtiyacınız varsa RESCHEDULE yazarak yanıtlayın. "

WhatsApp İş uygulamanızla randevu hatırlatıcıları ayarlamak için:

WhatsApp İş API entegrasyonunu kullanarak rezervasyon sisteminizle bağlantı kurun

Hatırlatıcı için açık ve kullanıcı dostu bir WhatsApp şablon oluşturun

via Kommo

Müşterinin adı, tarihi, saati ve özel talimatlarla kişiselleştirin

Mesajın randevudan 24-48 saat önce gönderilmesini planlayın

👀 İlginç Bilgi: Dünya çapında 2 milyar kullanıcıya ve ortalama %98'lik bir açılma oranına sahip olan WhatsApp, özel müşterilerinize her yerde, her zaman ulaşmanın ve satış hunisinin her aşamasında konuşmayı sürdürmenin en kolay yollarından biridir.

5. Potansiyel müşteri değerlendirme botları

via WhatsApp

whatsApp'taki müşteri adayı değerlendirme botları, ciddi alıcıları sıradan tarayıcıлардан ayırmaya yardımcı olan akıllı, otomatik asistanlardır ve satış takımınızın saatlerce süren manuel işlerini azaltır*. WhatsApp İş otomasyonu ile bu botlar yeni potansiyel müşterilerle iletişime geçer, anahtar sorular sorar ve en iyi müşteri adaylarını doğrudan CRM veya satış huninize gönderir.

İşte nasıl işlerler. Reklam, web siteniz veya WhatsApp Business API entegrasyonundan tıklayan herkesle konuşma başlatırlar. Basit ve samimi sorular kullanarak, her potansiyel müşterinin ihtiyaçlarını, bütçesini ve zaman çizelgesini değerlendirirler.

İletişim bilgileri ve tercihler gibi yararlı ayrıntıları toplarlar, böylece satış takımınız bağlamı takip edebilir.

Bot bir potansiyel müşteri bulduğunda, fırsatları kaçırmadan otomasyon mesajları tetikleyebilir, CRM'nizi güncelleyebilir veya takımınızı anında uyarabilir.

Pediasure Indonesia'nın Facebook reklamları, potansiyel müşteri oluşturma için WhatsApp İş Otomasyonunun iyi bir örneğidir. Facebook reklamlarına tıklayan kullanıcılar, potansiyel müşteri botları ile WhatsApp'a yönlendirildi. Bu, potansiyel müşteri başına maliyetlerini %64 oranında düşürürken, müşteri kazanım sonuçlarını da iyileştirdi. via Facebook

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %45'i otomasyon kullanmayı düşündüklerini ancak bu adımı atmadıklarını söylüyor. Sınırlı zaman, çok fazla seçenek veya nereden başlayacaklarını bilmemeleri genellikle insanları engelliyor. ClickUp'ın kolayca oluşturulabilen AI ajanları ve basit, doğal dil komutları sayesinde otomasyona başlamak artık çok kolay. Görevleri otomatik olarak atamaktan AI destekli proje özetleri oluşturmaya kadar, zorlu bir öğrenme süreci olmadan sadece birkaç dakika içinde akıllı iş akışlarını kullanmaya başlayabilir ve özel AI ajanları oluşturabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF, ClickUp'ın dinamik gösterge paneli ve otomatik grafikleri kullanarak raporlama süresini %40 azalttı ve saatler süren manuel işi anında, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürdü.

6. Ödeme hatırlatıcıları

Geciken ödemeler ve kaçırılan faturalar, bir işletmenin nakit akışını bozabilir. WhatsApp İş otomasyonu, dostane ve zamanında ödeme hatırlatıcıları da dahil olmak üzere bildirimleri doğrudan müşterilerinize kolayca göndermenizi sağlar

WhatsApp İş API aracılığıyla otomatik mesajları ayarlayabilir veya ödeme verilerinizi güvenilir bir otomasyon aracına bağlayabilirsiniz.

Entegrasyonlar tamamlandıktan sonra, sistem ödeme durumunu kontrol edebilir ve ödemelerin vadesi geldiğinde veya geciktiğinde hatırlatıcılar gönderebilir, böylece rahatsız edici aramalar ve manuel takip işlemlerinden kurtulabilirsiniz.

📌 Örnek: "Merhaba [Ad], fatura [#] için [Tutar] tutarındaki ödemenizin bugün vadesi geldiğini hatırlatıcı mesajınız. Ödemenizi tamamlamak için lütfen bu bağlantıyı kullanın: [Ödeme Bağlantısı]. Herhangi bir açıklığa ihtiyacınız olursa, buradan cevap verebilirsiniz. Teşekkürler, [İşletmenizin Adı]."

7. Hizmet sonrası geri bildirim toplama

Müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanan her iş, aktif olarak müşteri geri bildirimi almalıdır.

WhatsApp İş otomasyonu ve etkili WhatsApp pazarlaması ile, satın alma, rezervasyon veya hizmetin hemen ardından kısa anketler, hızlı oylamalar ve hatta etkileşimli sohbetler gönderebilirsiniz

Başarı bir akış, öğrenmek istediklerinizi tanımlayarak ve ardından basit sorular içeren net WhatsApp şablonları oluşturarak başlar. Otomasyon, hatırlatıcıların gönderilmesini, yanıtların toplanmasını ve kolay analiz için CRM veya gösterge paneliinizde geri bildirimlerin depolanmasını sağlar.

Örnek, şöyle bir mesaj gönderebilirsiniz: "Merhaba [Ad], bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Deneyiminizi 1 ila 5 arasında nasıl değerlendirirsiniz? Geri bildiriminiz, size daha iyi hizmet sunmamıza yardımcı olur."

🧠 Biliyor muydunuz? Barclays, "Geri Bildirim Ekonomisi"nden yararlanmanın önümüzdeki on yıl içinde Birleşik Krallık'ta 3,2 milyar dolarlık bir fırsat yaratabileceğini öngörüyor.

8. Promosyon yayınları (onaylı)

WhatsApp'ta promosyon amaçlı yayınlar, özel teklifler, ürün güncellemeleri veya sezonluk fırsatlarla müşterilerinizi meşgul tutmanın etkili bir yoludur, ancak doğru şekilde yapılacak.

WhatsApp İş API ile, açıkça kabul etmiş olan özel müşterilere toplu mesajlar gönderebilir ve aynı zamanda istedikleri zaman kolayca vazgeçebilecekleri bir yol sunabilirsiniz.

öncelikle, her zaman açık onay güvenlik sağlanmalıdır. Müşteriler, web sitesi formları, basit bir WhatsApp sohbet robotu veya ilk WhatsApp İş Uygulaması konuşması sırasında katılımlarını onaylayabilirler*. Özel indirimler, yeni ürünler veya sadakat avantajları gibi alacakları şeyleri şeffaf bir şekilde belirtin.

İzin aldıktan sonra, promosyon amaçlı WhatsApp mesajlarınızı dikkatlice hazırlayın. Kataloğunuza veya web sitenize bağlantı veren resimler, video veya eylem düğmeleri ekleyin. Promosyonlarınızın alakalı ve spam gibi görünmemesi için her mesajı müşterinin adıyla veya geçmiş satın alma bilgileriyle kişiselleştirin.

Müşterilerin %85'inin sadakat programlarının bir markadan alışveriş yapmaya devam etme olasılıklarını artırdığını biliyor muydunuz?

Bu nedenle, daha fazla işletme, sadakat güncellemelerini anında, kişisel ve erişimi kolay tutmak için WhatsApp İş otomasyonuna yöneliyor.

WhatsApp İş API ile müşterileri yeni ürünler hakkında bilgilendirebilir, özel indirimler gönderebilir ve sınırlı süreli ödülleri paylaşım yapabilirsiniz. Akıllı WhatsApp sohbet robotları, geçmiş satın alımlara göre teklifler bile önerebilir.

WhatsApp üzerinden yapılan sadakat güncellemeleri, perakendeciler ve kanal ortaklarının gerçek zamanlı performans bilgileri ve hızlı kampanya duyuruları ile bilgilendirilmesine de yardımcı olur.

📌 Örnek: "Merhaba [Ad], sadakat puanınız 1.500 puana ulaştı. Bu puanları kullanarak bir sonraki siparişinizde %20 indirimden yararlanın. Ödülünüzü almak için buraya tıklayın."

10. Yeni özel müşterilerin kazanılması

Yeni özel müşterileri kazanmak, güven oluşturmak ve tüm müşteri yolculuğunun tonunu ayarlamak için en önemli anlardan biridir. WhatsApp İş otomasyonu ile bu süreci müşterileriniz için sorunsuz, net ve kişisel hale getirebilirsiniz. İşte nasıl:

bir müşteri kaydolduğunda, WhatsApp İş uygulamanız otomatik olarak sıcak bir karşılama mesajı gönderebilir, kurulum adımlarını paylaşabilir veya müşterilere ilk adımlarda rehberlik edebilir*.

i̇yi bir onboarding akışı, müşteriyi ismiyle karşılar, bilgilerini doğrular ve hemen başlaması için yararlı ipuçları veya bağlantılar paylaşımında bulunur. *

Örnek: Önde gelen markalar da yeni müşteri kazanımı için WhatsApp'a güveniyor. KLM Sosyal Medya Direktörü Martine van der Lee paylaşım yapıyor: WhatsApp, KLM Royal Dutch Airlines'ın müşterilerimizle iletişim kurmak için kullandığı yeni bir hizmet kanalıdır. Bu hizmeti tercih eden KLM müşterileri, uçuş bilgilerini ve belgelerini alırlar ve dünyanın en büyük özel sosyal medya takımından 7/24 destek alırlar. WhatsApp, KLM Royal Dutch Airlines'ın müşterilerimizle iletişim kurmak için kullandığı yeni bir hizmet kanalıdır. Bu hizmeti tercih eden KLM müşterileri, uçuş bilgilerini ve belgelerini alırlar ve dünyanın en büyük özel sosyal medya takımından 7/24 destek alırlar.

11. Etkinlik kaydı onayları

WhatsApp İş otomasyonu aracılığıyla etkinlik kayıt onaylarını göndermek, katılımcıları rahatlatmak ve anında bilgilendirmek için kolay bir yoldur.

via Meta

Tipik bir onay şu şekilde görünebilir: "Merhaba [Ad], [Etkinlik Adı]'na kaydolduğunuz için teşekkür ederiz. [Tarih] saat [Saat]'te yeriniz onaylanmıştır. Etkinlik ayrıntıları için buraya tıklayın: [Bağlantı]. Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz."

WhatsApp İş API ile, etkinlik yönetim sisteminizle bağlantı kurarak, birisi kaydolduğu anda otomatik olarak onay mesajları gönderebilirsiniz.

Etkinlik formunuzun geçerli bir WhatsApp sayısını topladığından emin olun, böylece her onay doğru kişiye ulaşsın.

ClickUp, WhatsApp İş Otomasyonunu Kolaylaştırır

WhatsApp İş otomasyonunun en büyük sorunlarından biri mesajı göndermek değil, mesajın ardından olanları yönetmektir.

Çoğu iş, sipariş güncellemeleri, terk edilmiş sepet hatırlatmaları ve randevu hatırlatmaları gibi giden mesajlar için WhatsApp otomasyonunu kurar. Ancak müşteriler "Fatura alabilir miyim?" veya "Bu ürün mavi renkte mevcut mu?" gibi basit bir cevap verdiğinde, bu cevaplar genellikle sohbet konularında kaybolur.

Sonuç olarak, müşteri beklemek zorunda kalır veya daha da kötüsü, daha hızlı yanıt veren bir rakibe geçebilir.

ClickUp, her WhatsApp yanıtının anında takımınızın görebileceği, izleyebileceği ve tamamlayabileceği net bir sonraki adıma dönüşmesini sağlayarak bu sorunu çözer ve müşterinin kendini ihmal edilmiş hissetmesini önler.

*clickUp Otomasyonları ve Özel Ajanlar ile WhatsApp mesajlarını tetikleyici ş akışlarını yönetin

ClickUp Otomasyonları ile görevler ilerlediğinde tam olarak güncellemeleri tetikleyen akıllı ş akışları oluşturun

ClickUp Otomasyonları ile, gerçek eylemler gerçekleştiğinde WhatsApp mesajları gönderen ş akışları oluşturabilirsiniz. Bir görev durumu ClickUp'ta Ödenmiş olarak değişirse, özel otomatik olarak WhatsApp'ta sipariş onayı veya teşekkür mesajı alır.

ClickUp AI Ajanları ve özel tetikleyiciyle otomasyonları daha akıllı hale getirebilirsiniz. Kendi Özel AI ajanınızı mesajları okumak, görevleri önceliklendirmek ve doğru kişiye yönlendirmek için özelleştirebilirsiniz. Böylece, WhatsApp ş akışları rutin soruları otomatik olarak ele alır ve takımınıza sadece önemli olanları bırakır.

Takımınıza manuel olarak göndermelerini hatırlatıcı kullanmanıza gerek kalmaz. ş Akışı, CRM ve WhatsApp güncellemelerinizi bağlantıda tutar, böylece markanız her zaman profesyonel ve hızlı yanıt veren bir görünüm sergiler.

ClickUp Otomasyonlarının ş Akışı otomasyonunuzu nasıl kolaylaştırdığını gösteren görsel bir kılavuz:

ClickUp ile her WhatsApp yanıtını otomatik durum güncellemesine veya takip görevine dönüştürün

Bir müşteri WhatsApp'ta randevuyu onaylamak, değişiklik talep etmek veya daha fazla ayrıntı istemek için yanıt verdiğinde, ClickUp anında boru hattınızdaki durumu günceller veya doğru takım için bir takip görev oluşturur.

Örnek, WhatsApp'a yeni bir potansiyel müşteri mesajı geldiğinde, ClickUp özel müşterinin bilgilerini alır, anahtar ayrıntıları doldurur ve net bir son teslim tarihi ile doğru satış temsilcisine atar. Herkes yapacaklarını bilir, hiçbir cevap gözden kaçmaz ve takımınız kimin sorumlu olduğunu belirlerken hiçbir potansiyel müşteri soğumaz.

clickUp Brain ve Brain Max ile özel WhatsApp yanıtları oluşturun*

ClickUp Brain, farklı müşteri senaryolarına göre farklı özel WhatsApp yanıtları oluşturmanıza yardımcı olur ve bunları arka ucunuza ekleyebilirsiniz. Sonuç? Müşteriler, sorgularına mükemmel şekilde uyan gerçek zamanlı yanıtlar alır.

ClickUp Brain'i ücretsiz deneyin ClickUp Brain ile çeşitli iş kullanım senaryoları için WhatsApp Business yanıt şablonları oluşturun

Müşteriniz siparişiyle ilgili bilgi mi arıyor?

Alışverişçilere terk edilmiş sepetleri hatırlatıcı göndermek mi istiyorsunuz?

Sadece senaryonuzu ve aradığınız yanıt türünü (stil, ton, biçim) yazın, ClickUp'ın yapay zekası bunu gereksinimlerinize göre özel hale getirecektir.

ClickUp Brain ile özel otomasyonlar oluşturun

Ve dahası da var!

ClickUp Brain MAX ile şunları yapabilirsiniz: ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlantılı uygulamalarınızı + web'i anında arayın

Talk to Text özelliğini kullanarak sesinizle sorular sorun, dikte edin ve komut verin — ellerinizi kullanmadan, her yerden

ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birbirinden bağımsız düzinelerce AI aracını tek bir bağlamsal, kurumsal kullanıma hazır çözümle değiştirin Brain MAX'ı deneyin — işinizi bildiği için sizi gerçekten anlayan bir AI Süper Uygulamasıdır. AI araçlarının karmaşıklığından kurtulun, sesinizi kullanarak işlerinizi tamamladı, politika belgeleri oluşturun, takım üyelerine görevler atayın ve daha fazlasını yapın.

*clickUp Chat ile bağlamı net tutun

Sohbetleri görevlere dönüştürerek ve her WhatsApp yanıtını ClickUp Chat ile doğru yere bağlayarak takımınızın senkronizasyonunu sağlayın

ClickUp Sohbet, WhatsApp yanıtlarını yönetirken tüm takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar. Satış ekibiniz, ClickUp içinde takip işlemlerini tartışabilir, ekran görüntüsünü paylaşabilir, dosya gönderebilir ve tek bir tıklama ile mesajları görevlere dönüştürebilir.

Sohbetleri doğrudan boru hattı görevlerine bağlayarak herkesin bilgilendirilmesini sağlayabilirsiniz. ClickUp, bağlamın kaybolmasını veya bağlantısı kesik uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak tek bir konumda net eylemler ve ilerleme sağlar.

WhatsApp Otomasyonu için Uyumluluk ve En İyi Uygulamalar

WhatsApp İş otomasyonunuzun uyumlu ve müşteri dostu olmasını sağlamak için, markanızı korumak ve güven oluşturmak için şu basit en iyi uygulamaları izleyin:

whatsApp mesajları, özellikle promosyon amaçlı mesajlar göndermeden önce müşterilerinizden her zaman açık ve belgelenmiş bir onay* alın

Konuşmaları başlatmak için yalnızca onaylanmış mesaj şablonlarını kullanın ve yanıtlar için 24 saatlik özel müşteri hizmetleri penceresini takip edin

İş profilinizi doğru iletişim bilgileriyle güncel tutun, böylece özel kişiler kiminle konuştuklarını tam olarak bilirler

Tüm iptal taleplerini derhal kabul edin ve beklenmedik veya yanıltıcı mesajlar göndermekten kaçının

hassas kişisel veya ödeme verilerinin paylaşımını asla gerçekleştirmeyin* ve tüm yerel veri gizlilik yasalarına uyun

İnsan temsilci veya telefon desteği gibi net eskalasyon yolları kullanın, böylece müşteriler gerektiğinde botun ötesinde yardım alabilirler

🧠 Biliyor muydunuz? Ofis çalışanları zamanlarının yaklaşık %42'sini işbirliği yaparak geçiriyor, ancak %70'i daha iyi işbirliğinin zaman tasarrufu sağlayıp verimliliği artırabileceğine inanıyor. İşyerinde işbirliğini nasıl iyileştirebilirsiniz başlıklı makale, ekip çalışmasının daha akıllı bir şekilde nasıl yürütülebileceğini ayrıntılı olarak anlatıyor.

ClickUp otomasyonlarınızı yönetir, böylece siz rahatlayabilirsiniz

Buraya kadar geldiyseniz, WhatsApp iş otomasyonunun kaçırılan mesajlar ile kapanan anlaşmalar, tekrarlayan cevaplarla zaman kaybetmek ile işinizi gerçekten büyütmek arasındaki farkı yarattığını zaten biliyorsunuzdur.

Ancak otomasyon tek başına kapsamlı bir çözüm sağlamaz. En akıllı bot bile, her WhatsApp konuşmasını yakalamak, izlemek ve bunlara göre hareket etmek için doğru sistem olmadan sizi kurtaramaz.

Bu nedenle WhatsApp'ı ClickUp ile entegre etmek, her mesajı net bir sonraki adımı, her cevabı izlenebilir bir görevi ve her potansiyel müşteriyi kaçırmamanız gereken bir geliri dönüştürür.

Peki, işiniz için bir sonraki adım nedir? Şimdi ClickUp'a kaydolun ve tüm takımınız aynı sayfa olduğunda otomasyonun ne kadar sorunsuz çalıştığını görün!

WhatsApp İş Otomasyonu Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evet, WhatsApp Business, kullanıcıların yeni müşteriler için karşılama mesajları, mesai saatleri dışında uzak mesajları ve sık sorulan sorular için hızlı yanıtlar dahil olmak üzere otomatik yanıtları kolayca ayarlamasına olanak tanır. Bunları doğrudan uygulamada İş Araçları altında oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Popüler araçlar arasında WhatsApp İş API (resmi sağlayıcılar aracılığıyla), chatbot oluşturucular ve CRM entegrasyonları bulunur. Birçok işletme, görev güncellemeleri, müşteri eylemleri veya CRM ş Akışlarına göre WhatsApp mesajlarını tetikleyici olarak kullanmak için ClickUp gibi platformları kullanır.

Çevrimiçi mağazanızı WhatsApp Business API ile bağlayabilir ve sipariş onayları, gönderim güncellemeleri, terk edilmiş sepet hatırlatıcıları veya promosyonlar için otomasyonlar ayarlayabilirsiniz. Shopify veya WooCommerce gibi çoğu e-ticaret platformunda, bunu manuel iş yapmadan gerçekleştirmenize yardımcı olacak eklentiler veya entegrasyonlar bulunmaktadır.

Otomatik yanıtlar ve hızlı yanıtlar gibi temel otomasyon özellikleri WhatsApp Business uygulamasında ücretsizdir. Promosyon yayınları göndermek veya CRM'nizle entegre etmek gibi gelişmiş otomasyon için, genellikle resmi sağlayıcılar veya üçüncü taraf araçlar tarafından ücretlendirilen WhatsApp Business API'sine ihtiyacınız olacaktır.