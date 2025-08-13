2025'in En İyi 10 Anthropic AI Alternatifi ve Rakibi

AI, elektrikten bu yana en dönüştürücü teknoloji olacak.

Ve bu sözünü şimdiden yerine getiriyor.

Profesyonellerin yaklaşık %72'si AI'nın bilgileri daha hızlı bulmalarına yardımcı olduğunu, %66'sı ise genel verimliliklerini artırdığını söylüyor.

Birçok profesyonel, Anthropic tarafından geliştirilen Claude AI'yı kibar, güvenlik bilincine sahip ve düşünceli bir AI asistanı olarak kullanıyor. Ancak dürüst olalım, bazen çok dikkatli olabiliyor.

Anthropic'in etik AI'ya olan bağlılığı övgüye değer, ancak daha geniş AI manzarası ne durumda? Gelişmiş AI yeteneklerine, daha esnek dağıtım seçeneklerine ve daha az "Üzgünüm, bu konuda yardımcı olamıyorum" yanıtına sahip iddialı rakiplerle dolu.

Daha özelleştirilmiş, anlaşılır yanıtlara ihtiyaç duyduğunuzda takımınız bunları tercih edebilir. Ya da karmaşık, yüksek hacimli iş akışlarını sorunsuz bir şekilde yönetmek için.

İçerik oluşturuyor, yapay zeka destekli ürünler geliştiriyor veya özel ihtiyaçlarınızı karşılayan birden fazla yapay zeka modeli arıyorsanız, bu kılavuz mevcut en iyi Anthropic alternatiflerini içerir.

Neden Anthropic AI Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Anthropic, etik uyum ve şeffaflık gibi bir AI platformu olarak birçok avantaja sahiptir. Ancak, kuruluşların AI alanında alternatifleri değerlendirmesinin birkaç nedeni olabilir:

Daha geniş yeteneklere ihtiyaç: Diğer bazı seçenekler, metin, görüntü ve ses gibi çok modlu girdileri destekler ve bu da iş akışlarınızda AI'yı kullanma olanaklarınızı genişletir

Daha iyi fiyatlandırma veya açık kaynak esnekliği: Açık kaynak veya rekabetçi fiyatlı araçlar, yeni kurulan şirketlere ve küçük takımlara çıktı kalitesinden ödün vermeden daha fazla özgürlük sağlar

Mevcut araçlarla daha kolay entegrasyon: Birçok Anthropic alternatifi, popüler platformlara eklenmek üzere tasarlanmıştır, böylece mevcut teknoloji yığınınıza AI teknolojisini eklemek daha kolay hale gelir

Daha fazla kontrol ve özelleştirme: Bazı AI platformları, özel araçlar veya ürünler geliştiren takımlar için daha derin API erişimi, model eğitimi seçenekleri ve ölçeklenebilirlik özellikleri sunar

Daha güçlü uyumluluk ve veri güvenliği: Bazı AI sağlayıcıları, sektör düzenlemelerine daha iyi uyum sağlar ve kurumsal düzeyde koruma sunar

Daha az kullanım kısıtlaması: Bazı alternatifler daha yüksek kullanım sınırları veya mesaj sınırı sunmaz, bu da onları uzun oturumlar veya yoğun araştırma ş Akışları için daha uygun hale getirir

Teknik kullanım durumları için özel olarak tasarlanmıştır: Gelişmiş kodlama, veri bilimi veya Ar-Ge için geliştirilen araçlar, Anthropic'in genel yaklaşımının ötesine geçer

👀 Biliyor muydunuz? Büyük dil modelleri (LLM) gibi modern AI modelleri, yüzlerce sayfa metne eşdeğer 200.000 belirtece kadar bağlam pencerelerini işleyebilir, bu da son derece uzun belgelere veya konuşmalara dayalı yanıtları anlamalarını ve üretmelerini sağlar. Bu özellik, hukuk, bilimsel araştırma ve karmaşık veri analizindeki uygulamaları dönüştürüyor.

Anthropic AI Alternatiflerine Genel Bakış

Bu yazıda ele aldığımız her bir Anthropic AI alternatifinin kullanım örnekleri ve özelliklerinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz:

Araç Anahtar özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp Belgeler, görevler, otomasyonlar, standup'lar ve çoklu model erişimi (Claude, GPT, Gemini, DeepSeek) ile AI destekli verimlilik Tek bir çalışma alanında proje, içerik ve bilgiyi yöneten küçük ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma OpenAI GPT-4 Gelişmiş metin ve kod oluşturma; bellek ve talimatlara sahip GPT'ler; çok modlu giriş (görüntüler, ses, dosyalar) İçerik, otomasyon ve analiz iş akışları oluşturan bireylerden kurumsal takımlara kadar Ücretsiz plan mevcuttur (GPT-3. 5); Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Google Gemini Çok modlu LLM'ler; Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla entegre; güçlü özetleme, belge yardımı ve görüntü analizi Google Çalışma Alanı araçlarını ve AI yardımcılarını kullanan bireylerden orta ölçekli takımlara kadar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 19,99 $/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Microsoft Copilot Microsoft 365 (Word, Excel, Teams) genelinde gömülü AI; Microsoft Graph ile entegre; GitHub Copilot aracılığıyla kodlamayı destekler Microsoft ekosistemlerinde içerik, toplantı ve geliştirme için çalışan küçük ve kurumsal takımlar Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma IBM Watsonx Kod, dil ve coğrafi görevler için temel modeller; model yönetişim araçları; AI açıklanabilirliği ve güven çerçeveleri Sektöre özel kullanım durumları için güvenli, uyumlu ve yönetilen AI'ya ihtiyaç duyan büyük kurumsal şirketler Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Perplexity AI Alıntılarla gerçek zamanlı AI destekli arama; web erişimli Pro Arama Hızlı, doğru ve şeffaf cevaplara ihtiyaç duyan bireyler, araştırmacılar ve analistler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Hugging Face Açık kaynaklı model barındırma, eğitim ve dağıtım (Transformers, Diffusers); 300.000'den fazla modele erişim; Çıkarım Uç Noktaları ve AutoTrain NLP ve görme modellerini geliştiren veya özelleştiren geliştiriciler ve ML takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Mistral AI Açık ağırlıklı modeller (Mistral-7B, Mixtral); hızlı çıkarım, kendi kendine barındırmayı destekler; akıl yürütme ve verimlilik için ayarlanmıştır Hafif açık modeller kullanan ML mühendisleri ve AI altyapı takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 14,99 $/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Cohere RAG uyumlu dil modelleri, komut serileri, çok dilli gömme, model API, semantik arama araçları Özel LLM uygulamaları üzerinde çalışan orta ve büyük ölçekli AI/ML takımları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Amazon Bedrock Anthropic, Cohere, Mistral, Meta ve Amazon Titan'dan modellere erişmek için tam olarak yönetilen hizmet; AWS ekosistemiyle entegrasyonlar AWS altyapısı içinde üretken AI uygulamaları geliştiren kurumsal takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma

Kullanabileceğiniz En İyi Anthropic Alternatifleri

Detaylara geçelim. Bu makalenin sonunda işiniz için en iyi AI çözümüne sahip olacağınıza eminiz!

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada bulabilirsiniz.

1. ClickUp (AI destekli verimlilik ve işbirliği için en iyisi)

ClickUp Brain kullanarak LLM'ler arasında geçiş yapın İçerik oluşturmadan kodlamaya kadar doğru görev için doğru LLM'ye ClickUp Brain ile erişin

Belki de üç platformda sprint planlaması, görev bağımlılıkları ve hata izleme ile uğraşan bir geliştiricisiniz. Ya da belki de veri kümelerini düzenlemeye, deneyleri otomatikleştirmeye ve takımınızla işbirliği yapmaya çalışan bir AI araştırmacısısınız — aklınızı (veya dosyalarınızı) kaybetmeden. Gerçek dünyadaki iş akışlarını yöneten, işlemleri otomatikleştiren ve günlük iş sistemlerinize derinlemesine entegre olan bir şeye ihtiyacınız var.

İş için her şeyi içeren uygulama ve çoklu görev, yapay zeka destekli iş yeri için tasarlanmış verimlilik komut merkeziniz ClickUp ile tanışın. Anthropic'e alternatif olarak ClickUp'ın en büyük üstünlüğü nedir? Proje yönetimi özelliklerini, görev yönetimini ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve tümü dünyanın en uyumlu iş yapay zekası tarafından desteklenir.

Anthropic AI yapılandırılmış konuşma ve etik kurallarda mükemmeldir, ClickUp ise takımların üretken ve ajans AI ile işleri gerçekten halletmelerine yardımcı olur (sadece tartışmakla kalmaz!).

ClickUp Brain ile gezegenin en güçlü, bağlam farkında AI modelini doğrudan çalışma alanınıza getirin

ClickUp'ın bağlam farkında AI yeteneklerinin merkezinde ClickUp Brain yer alır. Bunu proaktif AI operasyon yöneticiniz olarak düşünün. Görev güncellemelerini özetler, içerik oluşturur (basit e-postalardan karmaşık proje raporlarına kadar), görevleri otomatik olarak önceliklendirir ve ClickUp çalışma alanınızdan ve bağlı uygulamalardan gelen gerçek zamanlı bağlamı temel alarak takım iş akışlarını yönlendirir. Tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için artık proje yönetimi yazılımı ile AI asistanı arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Bunu daha da güçlü kılan şey, sizi tek bir büyük dil modeline bağlamamasıdır. Bunun yerine, platformun içinde GPT, Claude (Anthropic'in kendi ürünü), DeepSeek, Gemini ve daha fazlası gibi üst düzey LLM'ler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Dolayısıyla, Anthropic AI'nın düşünceli ve ihtiyatlı üslubunu beğeniyorsanız, ancak farklı iş türleri için daha hızlı veya daha yaratıcı bir şeye geçme özgürlüğü istiyorsanız, her ikisini de yapabilirsiniz. Bu, takımınıza bağlam değişikliği olmadan yaratıcılık, üslup ve teknik doğruluk üzerinde tam kontrol sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak doğal dil komutlarıyla özel AI otomasyonları oluşturun

Daha konuşma odaklı olan Anthropic'in aksine, ClickUp AI oluşturma için tasarlanmıştır. ClickUp Otomasyon motoru, tek bir kod satırı yazmadan özelleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır.

Son tarihler otomatik olarak değiştiğinde görevlerin taşınmasını mı istiyorsunuz? Kullanılabilirliğe göre takım üyelerini atamak mı istiyorsunuz? Ya da ilerleme kaydedildiğinde proje güncellemelerini tetiklemek mi istiyorsunuz? Doğal dil komutlarını kullanarak 100'den fazla iş akışını otomatikleştirebilir, böylece AI'yı gerçek iş mantığıyla kolayca uyumlu hale getirebilirsiniz.

💡 Pro İpucu: ClickUp Otomatik Pilot Ajanlarını, gelen istekleri sıralama, yayınlamadan önce içeriği inceleme, sohbetlerde SSS'leri yanıtlama veya önceliğe göre işi doğru takım arkadaşlarına yönlendirme gibi proje görevlerini yerine getirmeleri için eğitin. Özel tetikleyiciler ve doğal dil talimatları ile bu kod gerektirmeyen ajanlar, AI proje koordinatörleriniz gibi davranarak takımların her hafta saatlerce süren manuel iş yükünden kurtulmasını sağlar. Görevlerinizi hızlı bir şekilde tamamlamak için ClickUp Otomatik Pilot ajanlarını deneyin

ClickUp, görevleri yönetmenin ve iş akışlarını otomatikleştirmenin ötesinde, daha etkili düşünmenize de yardımcı olur. Nasıl mı?

AI destekli görev yönetim sistemi, sadece yapılacak işlerinizi düzenlemekle kalmaz, alışkanlıklarınıza, son teslim tarihlerinize ve iş yükünüze göre dikkatinizi gerektirenleri tahmin eder

ClickUp'ın AI Takvimi ile büyük görevleri yönetilebilir parçalara bölebilir, potansiyel engelleri vurgulayabilir ve hatta en verimli olduğunuz zamanlara göre derinlemesine çalışma oturumları önerebilir

ClickUp ayrıca, takımların kolayca erişebileceği, kullanabileceği ve üzerine eklemeler yapabileceği şekilde bilgileri yapılandırır

Hızla büyüyen bir startup, farklı zaman dilimlerinde koordinasyon sağlayan bir araştırma takımı veya AI işbirliği arayan bir işletme olun, bu platform hiçbir içgörünün kaybolmamasını ve hiçbir işin tekrarlanmamasını sağlar. İnsanları, kaynakları ve bilgileri bir sinir ağı gibi birbirine bağlayarak, tüm iş akışınız boyunca gerçek zamanlı netlik ve AI destekli rehberlik sunar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain MAX (masaüstü AI yardımcınız) ile Talk to Text 'i birlikte kullanarak haftada saatler kazanın — güncellemeleri, komutları veya görev açıklamalarını doğrudan iş akışınıza dikte edin. Yerleşik AI, sesli girdileri transkribe eder ve düzeltir (yazmaya göre 4 kata kadar daha hızlı), proje bağlamını ve @bahsetmeleri akıllıca tanır ve hatta konuşulan fikirleri yapılandırılmış görevlere veya belgelere dönüştürebilir. ClickUp Brain MAX'teki Talk to Text ile fikirleri yakalayın, talimatları paylaşın ve işlerinizi 4 kat daha hızlı tamamlayın

Brain MAX hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Doğal dil sorularını kullanarak Çalışma Alanınızda önemli Belgeler, Görevler, bahsetmeler ve yorumları kolayca arayın

ClickUp'ın Enterprise AI Search özelliğini kullanarak Google Drive, GitHub ve Slack gibi bağlı uygulamalarınızdan dosya, mesaj ve içgörüler alın

ClickUp Brain ile tek tıklamayla güncellemeler, durum raporları ve görev özetleri oluşturun

Teknik belgelerden pazarlama materyallerine kadar, tercih ettiğiniz üslup ve stilde kusursuz içerikler oluşturun

Her gün yapacağınız işlere bir adım önde başlamak için AI şablonları oluşturun

ClickUp'ın SOC 2, GDPR ve HIPAA veri güvenliği, rol tabanlı izinler, denetim izleri ve hassas verilerin güvenli işlenmesi ile operasyonlarınızın güvenliğini ve emniyetini sağlayın

ClickUp'ın 1000'den fazla entegrasyonu ile işbirliği için merkezi bir sinir sistemi oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar, daha karmaşık iş akışları ayarlarken daha zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Mobil deneyim, masaüstü sürümünün işlevselliğiyle tam olarak eşleşmeyebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (10.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (5.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

ClickUp, görsel-işitsel prodüksiyon şirketimiz Onix Medios için kelimenin tam anlamıyla ikinci bir dijital beyin oldu. En çok sevdiğim özelliği özelleştirme düzeyi: Tam olarak düşünme ve iş yapma şeklinize uyan kendi organizasyon sisteminizi oluşturabilirsiniz […] Bir arkadaşım 7 yıldan fazla bir süredir ClickUp kullanıyordu ve bize tavsiye etti, o zamandan beri partnerim ve ben 3-4 yıldır kullanıyoruz […] ClickUp'ın sürekli gelişmesini de çok değer veriyorum: yeni özellikler, daha iyi entegrasyonlar ve şimdi yapay zeka ile süreçleri daha iyi optimize etmek ve otomatikleştirmek için birçok fırsat açılıyor. Bir startup gibi canlı ve sürekli değişim halinde.

ClickUp, görsel-işitsel prodüksiyon şirketimiz Onix Medios için kelimenin tam anlamıyla ikinci bir dijital beyin oldu. En çok sevdiğim özelliği özelleştirme düzeyi: kendi düşünce ve iş tarzınıza tam olarak uyan bir organizasyon sistemi oluşturabilirsiniz […] Bir arkadaşım 7 yıldan fazla bir süredir ClickUp kullanıyordu ve bize tavsiye etti, o zamandan beri partnerim ve ben 3-4 yıldır kullanıyoruz […] ClickUp'ın sürekli gelişmesini de çok değer veriyorum: yeni özellikler, daha iyi entegrasyonlar ve şimdi yapay zeka ile süreçleri daha iyi optimize etmek ve otomatikleştirmek için birçok fırsat açılıyor. Bir startup gibi canlı ve sürekli değişim halinde.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %10'u AI uygulamaları için sesli asistanlar (%4) veya otomatik ajanlar (%6) kullanırken, %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını tercih ediyor. Asistan ve ajanların daha az benimsenmesinin nedeni, bu araçların genellikle eller serbest kullanım veya belirli iş akışları gibi belirli görevler için optimize edilmiş olması olabilir. ClickUp size her iki dünyanın en iyisini sunar. ClickUp Brain, çok çeşitli kullanım durumlarında size yardımcı olabilecek bir konuşma AI asistanı görevi görür. Öte yandan, ClickUp Sohbet kanalları içindeki AI destekli temsilciler sorularınızı yanıtlayabilir, sorunları öncelik sırasına koyabilir ve hatta belirli görevleri yerine getirebilir!

2. OpenAI GPT-5 (Gelişmiş problem çözme için en iyisi)

openAI aracılığıyla

GPT-5, OpenAI'nin Ağustos 2025'te piyasaya sürülen en gelişmiş dil modelidir. Gelişmiş doğal dil işleme (NLP) konusunda mükemmeldir ve yüksek kaliteli metin oluşturma, kodlama yardımı ve uzun bağlamlı akıl yürütme özellikleri sunar.

OpenAI'nin API'sı aracılığıyla erişebilir, böylece sohbet robotları, yazma asistanları ve veri yorumlama araçları oluşturmak kolaylaşır. Ekosistem, geliştirici dostu özellikler ve net fiyatlandırma seçenekleri sunar. GPT-5 ayrıca metin, görüntü ve sesi işleyebilen güçlü çok modlu yetenekler sunar, böylece görüntülere altyazı ekleyebilir, görsel içeriği sınıflandırabilir ve hatta grafikleri yorumlayabilir.

Pazarlama, tasarım, ürün veya destek gibi farklı alanlarda çalışan takımlar için çok yönlü ve yüksek performanslı bir seçimdir.

OpenAI GPT-5'in en iyi özellikleri

Karmaşık komutlarda nüansları anlayarak, yanıtları bağlama daha duyarlı ve özelleştirilmiş hale getirin

Son derece uzun konuşmalarda (256.000 belirtece kadar) konuşma bağlamını koruyun

Önceki modellere kıyasla daha az halüsinasyon ve daha az önyargı ile daha hızlı ve daha doğru çıktılar elde edin

Tutarlı ve alakalı yanıtlar verirken 25.000 kelimeye kadar daha uzun girdileri işleyin

OpenAI GPT-5 sınırlamaları

Güvenlik araştırmacıları, GPT-5'i hızlı bir şekilde jailbreak yapmayı başardı ve güvenlik konusunda endişeleri artırdı

Güçlü karşılaştırma sonuçlarına rağmen, erken kullanıcılar bazı matematik/coğrafya hataları bildirdi

OpenAI GPT-5 fiyatlandırması (ChatGPT aracılığıyla)

Ücretsiz

Artı : Aylık 20 $

Pro : 200 $/ay

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

OpenAI GPT-5 yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

OpenAI GPT-4 hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir Reddit yorumu şöyle diyor:

Hatırlatıcı olarak, birkaç ay önce piyasaya sürülen o3'ten biraz daha iyi ve yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülen ilk GPT-4'ten çok daha iyi görünüyor. Üstelik ücretsiz kullanıcılar da bu çözüme erişebilir.

Hatırlatıcı olarak, birkaç ay önce piyasaya sürülen o3'ten biraz daha iyi ve yaklaşık iki yıl önce piyasaya sürülen ilk GPT-4'ten çok daha iyi görünüyor. Üstelik ücretsiz kullanıcılar da bu çözüme erişebilir.

🧠 İlginç Bilgi: GPT'den önce, ELIZA (1960'lar) ve ALICE (1990'lar) gibi sohbet robotları, konuşmaları taklit etmek için kural tabanlı komut dosyalarına dayanıyordu. Kendi dönemleri için çığır açıcı olsalar da, günümüz AI modellerinin sunduğu dinamik yanıt üretme özelliğinden yoksundu.

3. Google Gemini AI (Gerçek zamanlı veri işleme ve analiz için en iyisi)

google Gemini aracılığıyla

Anthropic AI'dan farklı olarak, Google Gemini'nin platformu çok modlu yetenekleri birleştirerek metin, görüntü ve ses ile sorunsuz etkileşim sağlar. Google'ın ekosistemiyle derin entegrasyonu, Google hizmetlerini zaten kullanan işletmeler için doğal bir seçimdir.

Gemini, Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar gibi tanıdık platformlarda içerik oluşturma, düzenleme ve analiz etme yoluyla iş akışlarını optimize etmeye ve birden fazla araca duyulan ihtiyacı azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, AI ile verimliliğinizi artıran veri odaklı analizler gerçekleştirir ve özenle hazırlanmış e-postalar taslak haline getirmenize yardımcı olur.

Ölçeklenebilirlik ve kurumsal düzeyde güvenliğe odaklanan Gemini, akıllı ve güvenli bir AI teknolojisi arayan işletmelere hizmet vermektedir.

Google Gemini AI'nın en iyi özellikleri

Metin, görüntü ve ses oluşturun ve 100'den fazla dil arasında çeviri yapın

Google Arama üzerinden gerçek zamanlı bilgilere erişerek, en son verilere dayalı güncel ve alakalı yanıtlar alın

Google'ın kapsamlı Bilgi Grafiği'nden yararlanarak kişiler, yerler ve etkinlikler gibi alanlarda zengin içerikli, yapılandırılmış yanıtlar sağlayın

Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar ile sorunsuz bir şekilde entegre olun, akıllı öneriler, otomatik özetler, veri içgörüleri ve doğrudan iş akışınızda içerik oluşturma olanağı sunun

Tüm Google ekosisteminde kurumsal ölçekte otomasyonu destekleyin

Google Gemini AI sınırlamaları

Eğitim verilerinde bulunan önyargıları yansıtabilir, bu da bazen sınırlı kültürel anlayış veya çarpık bakış açılarına neden olabilir

Google Gemini AI fiyatlandırması

Gemini Ücretsiz

Gemini Advanced : 19,99 $/ay (Google One AI Premium'a dahildir)

Gemini Business : 24 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Gemini AI yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (250+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Google Gemini AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Yalnızca metinleri işleyen geleneksel chatbotların aksine Gemini metinleri, görüntüleri, sesleri ve videoları sorunsuz bir şekilde anlayabilir ve işleyebilir

Yalnızca metinleri işleyen geleneksel chatbotların aksine Gemini metinleri, görüntüleri, sesleri ve videoları sorunsuz bir şekilde anlayabilir ve işleyebilir

4. Microsoft Copilot (Microsoft ekosistemlerinde yapay zeka destekli verimlilik için en iyisi)

microsoft Copilot aracılığıyla

Şu anda piyasadaki en iyi AI uygulamalarından biri olan Microsoft Copilot, Microsoft ekosistemine derinlemesine entegre olur. Görevleri otomatikleştirir ve Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams ve Bing arama motoru dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda akıllı yardım sağlar.

Word'de Copilot, mevcut verilere dayalı içerik önererek belge taslakları oluşturmanıza yardımcı olur. Excel'de, karmaşık formüllere gerek kalmadan eğilimleri analiz eder ve görselleştirmeler oluşturur. Copilot'un Microsoft 365 ile entegrasyonu, işbirliğini sorunsuz hale getirirken, aynı zamanda birinci sınıf güvenlik ve uyumluluk özellikleri sunar. Bu kombinasyon, Copilot'u Anthropic AI'ya sağlam bir alternatif haline getirir.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Kod snippet'leri oluşturun, fonksiyonları otomatik tamamlamak için öneriler alın ve farklı dillerde hata ayıklama yapın

Görevleri otomatikleştirin, içerik oluşturun, verileri analiz edin ve Microsoft uygulamaları arasında işbirliğini artırın

Konuları özetleyerek, yanıtlar önererek ve gündemler oluşturarak e-postaları yönetin

Daha akıllı iş akışları için Visual Studio Code ve GitHub gibi araçlarla entegre edin

Copilot Studio ile belgeler, içgörüler ve iş akışı optimizasyonu için özel temsilcileri etkinleştirin

Microsoft Copilot sınırlamaları

Microsoft 365 ekosistemindeki kullanıcılar için en iyi şekilde çalışır ve çapraz platform uyumluluğunu sınırlar

Özelleştirme ve gelişmiş özellikler için öğrenme eğrisi dik

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Microsoft Copilot: Ücretsiz

Microsoft Copilot Pro: 20 $/ay

Microsoft 365 Copilot: 31,50 $/ay

Microsoft Copilot yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (80+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Microsoft Copilot hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Hızlı bir şekilde fikirler üretir, e-posta taslakları oluşturur ve hatta uzun belgeleri özetler. Tekrarlayan görevleri halledebilen bir asistanım varmış gibi hissediyorum, böylece daha önemli şeylere odaklanabiliyorum. Office araçlarıyla entegrasyon, çok fazla geçiş yapmadan uygulamalar arasında kolayca çalışmayı sağlıyor.

Hızlı bir şekilde fikirler üretir, e-posta taslakları oluşturur ve hatta uzun belgeleri özetler. Tekrarlayan görevleri halledebilen bir asistanım varmış gibi hissediyorum, böylece daha önemli şeylere odaklanabiliyorum. Office araçlarıyla entegrasyon, çok fazla geçiş yapmadan uygulamalar arasında kolayca çalışmayı sağlıyor.

5. IBM Watson (İş akışlarını optimize etmek ve verimliliği artırmak için en iyisi)

iBM Watson aracılığıyla

IBM Watsonx, üretken AI'yı anahtar iş akışlarına entegre etmek ve çeşitli fonksiyonlarda verimliliği artırmak için tasarlanmış bir AI ürünleri paketidir. Açık kaynaklı modeller, kendi modellerinizi kullanma veya mevcut modelleri kullanma gibi ihtiyaçlarınıza uygun AI modelini seçme esnekliği sunar.

Gizli verileri kullanarak temel modelleri ince ayarlayabilir, hızlı ayarlayabilir veya uyarlayabilir ve bunları bulut, şirket içi veya hibrit kurulumlar aracılığıyla uygun gördüğünüz şekilde dağıtabilirsiniz.

Anthropic AI gibi Watsonx de sorumlu AI'ya odaklanmasıyla öne çıkıyor ve çıktılarınızın güvenilir verilere ve yönetilen süreçlere dayandığından emin oluyor. Açık, şeffaf AI teknolojisi ve güçlü güvenlik kontrolleri, özellikle finans, sağlık ve kamu gibi düzenlemelere tabi sektörlerde uyumluluğu kolaylaştırıyor ve sorumlu AI dağıtımını garanti ediyor.

IBM Watson'ın en iyi özellikleri

Müşteri geri bildirimlerinden sensör günlüklerine kadar terabaytlarca yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriyi analiz ederek trendleri ortaya çıkarın, anormallikleri tespit edin ve tahmine dayalı içgörüler elde edin

Görevleri otomatikleştirmek ve tahminlerde bulunmak için tanıdık çerçeveler (scikit-learn, XGBoost veya TensorFlow gibi) kullanarak makine öğrenimi modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın

Kendi iş verilerinizi IBM Watson Assistant modellerine entegre etmek için model eğitimini özelleştirin

IBM'in NLP ve ML araç setlerini kullanarak, yaşam bilimlerinde genomik dizileme analizi, finansal hizmetlerde dolandırıcılık tespiti veya yasal işlemlerde sözleşme riski değerlendirmesi gibi sektöre özgü görevler için önceden oluşturulmuş AI yeteneklerinden yararlanın

IBM Watson sınırlamaları

IBM'in temel modelleri (Granite serisi gibi), GPT-4 veya Claude 3 gibi daha geniş modellerden daha az açık alan özelliğine sahip olup, kurumsal uygulamalar için daha dar bir şekilde ayarlanmıştır

OpenAI veya Hugging Face ile karşılaştırıldığında, IBM Watson daha sınırlı bir topluluğa sahiptir, bu da daha az tak ve çalıştır entegrasyonları, öğreticiler ve topluluk odaklı yenilikler anlamına gelebilir

IBM Watson fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Artı : Aylık 140 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

IBM Watson yorumları ve puanları

G2 : 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

IBM Watson hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının görüşü:

takımların güvenle yapay zeka oluşturmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Açık kaynak esnekliği, kurumsal düzeyde yönetişim ve yerleşik temel modellerin birleşimi, onu gerçek dünya yapay zeka geliştirme için inanılmaz derecede güçlü kılar.

takımların güvenle AI oluşturmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanır. Açık kaynak esnekliği, kurumsal düzeyde yönetişim ve yerleşik temel modellerin birleşimi, onu gerçek dünya AI geliştirme için inanılmaz derecede güçlü kılar.

👀 Biliyor muydunuz? Üretken AI'nın verimlilik üzerindeki etkisi, küresel ekonomiye her yıl 2,6 trilyon ila 4,4 trilyon dolar değer katabilir.

6. Perplexity AI (AI destekli araştırma ve içerik keşfi için en iyisi)

perplexity AI aracılığıyla

Perplexity AI'nın Deep Research, genellikle Anthropic AI'nın en iyi alternatiflerinden biri olarak görülür. Perplexity'ye bir soru sorduğunuzda, sadece bir cevap vermekle kalmaz, aynı zamanda web arama sonuçlarına ve bu cevabı oluşturmak için kullandığı belgelere de bağlantılar sağlar. Hassasiyete odaklanması, akademik ve pazar araştırmacılarının eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmesine de yardımcı olur.

Derin kurumsal özelleştirme veya gizli veri entegrasyonu olmamasına rağmen, hızı, kullanım kolaylığı ve sağlam yanıtları, bilgi çalışanları ve meraklı zihinler için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Perplexity AI'nın en iyi özellikleri

Akademik dergiler, haber kaynakları, forumlar ve güvenilir web sitelerinden doğrudan alınan canlı, alıntılanmış cevaplarla araştırmalarınızı hızlandırın

Pazar trendleri, teknik standartlar veya yeni teknolojiler gibi karmaşık konuları, düzinelerce sekmeyi taramadan anında keşfedin

Daha derin keşiflere rehberlik etmek ve görünüşte ilgisiz kavramları birbirine bağlamak için otomatik olarak önerilen takip soruları

Özellikle analistler, stratejistler ve içerik oluşturucular için saatler süren manuel aramaları dakikalar içinde yüksek kaliteli, kaynaklı içgörülere dönüştürerek takım verimliliğini artırın

Perplexity AI sınırlamaları

Mevcut web içeriğine dayalı cevaplar sağlamaya dayanır, bu nedenle özgün düşünce veya yaratıcı problem çözme gerektiren görevler için daha az uygundur

Perplexity AI fiyatlandırması

Ücretsiz : Günlük sorgu sayısı sınırlıdır

Pro : Aylık 20 $

Takım ve Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Perplexity AI yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (Yeterli yorum yok)

Gerçek kullanıcılar Perplexity AI hakkında ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

Harika cevaplar, web'de gezinme gücü, video arama özelliği. Tüm bu harika ve büyük esneklik, PDF dosyası yükleme özelliği vb. ve bunlardan soru sorma özelliği.

Harika cevaplar, web'de gezinme gücü, video arama özelliği. Tüm bu harika ve büyük esneklik, PDF dosyası yükleme özelliği vb. ve bunlardan soru sorma özelliği.

7. Hugging Face (Özelleştirilebilir açık kaynaklı AI geliştirme ve dağıtım için en iyisi)

hugging Face aracılığıyla

Bu, açık kaynaklı modeller (BERT, GPT-4 gibi) ve ince ayar için işbirliğine dayalı araçlarla AI'yı demokratikleştiren, açık ve topluluk odaklı bir platformdur. Hugging Face, hem bir merkez hem de bir araç seti olarak işlev görür ve ihtiyaçlarınıza göre AI modelleri oluşturmanıza, eğitmenize ve dağıtmanıza olanak tanır.

Örneğin, sağlık şirketinizin bir AI asistanına ihtiyacı varsa, tıbbi terminolojiyi anlamak için modelleri ince ayarlayabilirsiniz.

Geliştirme takımları, üretim uygulamalarına entegre etmeden önce çeşitli modelleri test ederek platform üzerinde doğrudan işbirliği yapabilir.

Hugging Face'in en iyi özellikleri

Metin oluşturma ve görüntü tanıma dahil olmak üzere farklı AI görevleri için önceden eğitilmiş binlerce modele erişin

Kapsamlı bir altyapı kurmadan AI demoları oluşturun ve sergileyin

Uygulama zorlukları için kod, model ve çözümleri paylaşan AI araştırmacılarıyla bağlantı kurun

Model Hub ve PyTorch/TensorFlow ile entegrasyonu sayesinde özel çözümler oluşturun

Hugging Face sınırlamaları

Platformun tüm özelliklerini kullanmak için teknik uzmanlık gerektirir

Ücretsiz katman, kendi AI modellerinizi eğitmek için hesaplamayı sınırlar

Hugging Face fiyatlandırması

HF Hub: Ücretsiz

Pro Hesap: 9 $/ay

Enterprise Hub: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Hugging Face yorumları ve puanları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Hugging Face hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Her gün size farklı yapay zeka araçları gösterir, bunları ücretsiz olarak kullanmanıza izin verir ve aradığınız şey olup olmadığını öğrenmenizi sağlar.

Her gün size farklı yapay zeka araçları gösterir, bunları ücretsiz olarak kullanmanıza izin verir ve aradığınız şey olup olmadığını öğrenmenizi sağlar.

8. Mistral AI (Özelleştirilebilir AI çözümleri oluşturmak için en iyisi)

mistral AI aracılığıyla

Şeffaflık ve güvene odaklanan Mistral AI, açık kaynaklı yapay zeka ve yapay zeka politikasına sağlam bir küresel katkı sağlıyor.

Yüksek performanslı AI ile sürdürülebilirliği birleştirerek, yeni kurulan şirketler ve çevreye duyarlı kurumsal müşteriler için ideal olan enerji verimli modeller sunar. Mistral, etik ve sürdürülebilir AI uygulamalarına odaklanmasıyla bilinir ve bu alanda sorumlu bir şekilde ilerlemek için sürekli çalışır.

Yerinde, bulut ve uç cihazlar dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda dağıtılabilen, özelleştirilebilir, kurumsal düzeyde AI modelleri sunar. Ayrıca, sezgisel kullanıcı deneyimleri sağlarken, sorunsuz dağıtım ve çözüm sunumu için en iyi AI mühendislerinden pratik destek sağlar.

Mistral AI'nın en iyi özellikleri

Makaleler ve bloglardan şiir ve senaryo gibi yaratıcı içeriklere kadar çeşitli metinler oluşturun

Akıllı chatbotları ve sanal asistanları kullanarak müşteri sorularını yanıtlayın, iş akışlarını otomatikleştirin ve kullanıcı etkileşimini artırın

Metinleri duygu açısından analiz edin, spam algılama gibi kategorilere ayırın ve marka duyarlılığını izleyin

Çeviri ve yerelleştirme görevleri için çok dilli özellikleri kullanın

Mistral AI sınırlamaları

Daha yeni bir oyuncu olarak, yerleşik sağlayıcılara kıyasla daha küçük bir topluluğa ve ekosisteme sahiptir, bu da mevcut kaynakları ve üçüncü taraf entegrasyonlarını sınırlayabilir

Mistral AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 14,99 $/ay

Takım: 24,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Mistral AI yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Mistral AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

7 milyar parametre ile model, boyutuna göre mükemmel sonuçlar verdi. Kodlama yardımcısı veya özetleme aracı olarak mükemmeldir.

7 milyar parametre ile model, boyutuna göre mükemmel sonuçlar verdi. Kodlama yardımcısı veya özetleme aracı olarak mükemmeldir.

💡 Profesyonel İpucu: AI sistemlerini iş akışlarınıza entegre ederken, veri kalitesine ve ön işlemeye öncelik verin. Yüksek kaliteli, iyi yapılandırılmış veriler, çeşitli AI model performansını önemli ölçüde artırır ve halüsinasyonlar veya önyargılar gibi hataları azaltır. Verilerinizi önceden temizlemek ve etiketlemek için zaman ayırmak, kaynaklardan tasarruf sağlar ve AI odaklı içgörüler ile otomasyonun doğruluğunu artırır.

9. Cohere AI (Büyük ölçekli doğal dil anlamada en iyisi)

cohere AI aracılığıyla

Cohere, metin oluşturma, semantik arama ve iş akışı otomasyonu için kullanıcı dostu API'lerle NLP entegrasyonunu basitleştirir.

Geliştiriciler, Anthropic AI'nın sunmadığı derin AI bilgisi gerektirmeden uygulamalara NLP işlevlerini kolayca ekleyebilir. Entegrasyonun bu basitliği, AI odaklı çözümlerin farklı iş fonksiyonlarında dağıtımını hızlandırır.

Ayrıca, kurumsal ihtiyaçlara odaklanması, müşteri desteği ve içerik oluşturma için güvenli, ölçeklenebilir çözümler sağlar. Cohere'nin güvenlik ve erişilebilirlik dengesi, Anthropic ile ilişkili zorlu öğrenme eğrisi olmadan, hızlı AI benimseme arayan işletmeler için pragmatik bir seçimdir.

Cohere AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli pazarlarda iletişim, müşteri desteği, duygu analizi ve içerik oluşturmayı kolaylaştırmak için 100'den fazla dilde çalışın

Özel verilerinizi kullanarak arama, sınıflandırma ve geri alma görevlerini ince ayarlayın

Cohere'nin NLP yeteneklerini gerçek zamanlı özetleme, konu çıkarma ve metin sınıflandırma için kullanarak takımların araştırma, içerik etiketleme ve moderasyon iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olun

Cohere AI sınırlamaları

Veri analizi veya otomasyon gibi konuşma dışı AI görevlerine daha az odaklanın

Daha geniş kurumsal çözümler için ek entegrasyonlar gerekir

Cohere AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cohere AI yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. Amazon Bedrock (Gen AI uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

amazon Bedrock aracılığıyla

Tamamen yönetilen bir hizmet olan Amazon Bedrock, Amazon ve diğer önde gelen AI şirketlerinin temel modellerini (FM) bir API aracılığıyla sağlar. Kullanım durumunuza en uygun modeli seçmek için çeşitli FM'ler arasından seçim yapabilirsiniz.

Amazon Bedrock'un sunucusuz deneyimi ile hizmeti hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabilir, FM'leri deneyebilir ve Anthropic AI'da bulunmayan kendi verilerinizle özelleştirebilirsiniz. AWS araçlarını ve yeteneklerini kullanarak modellerin uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu ve dağıtımını sağlar.

Bedrock'un ajanları, özel bilgilerden güncel cevaplar sağlayan ve çeşitli görevleri yerine getiren Gen AI uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirir.

Amazon Bedrock'un en iyi özellikleri

Metin uygulamaları, görsel içerik ve güvenli AI dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları için birden fazla modele erişin

AWS Bedrock'un sunucusuz mimarisini kullanarak altyapı yönetimi ihtiyaçlarını ortadan kaldırın

AWS'nin ağı üzerinden uygulamaları küresel olarak dağıtın

Amazon Bedrock sınırlamaları

Bedrock şu anda eğitim değil, model çıkarımına odaklanmaktadır. Modellerinizi hızlı mühendislik veya geri alma ile geliştirilmiş üretim (RAG) yoluyla özelleştirebilirsiniz, ancak bazı Anthropic veya açık kaynaklı model boru hatlarında olduğu gibi temel modelleri doğrudan Bedrock içinde ince ayar yapamazsınız

Özellikle Bedrock'u Amazon SageMaker, RDS veya Lambda gibi hizmetlerle birleştirirseniz, çok katmanlı faturalandırma ile karşılaşabilirsiniz

Amazon Bedrock fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amazon Bedrock yorumları ve değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (35+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Amazon Bedrock hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorum şöyle diyor:

AWS bedrock tarafından sağlanan API'lerin kullanımının ne kadar iyi belgelenmiş olduğunu çok beğendim. Kendi modellerinin yanı sıra Meta gibi diğer şirketlerin modellerini de sağlıyorlar. Bu bir API olduğu için AWS platformuyla da çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

AWS bedrock tarafından sağlanan API'lerin kullanımının ne kadar iyi belgelenmiş olduğunu çok beğendim. Kendi modellerinin yanı sıra Meta gibi diğer şirketlerin modellerini de sağlıyorlar. Bu bir API olduğu için AWS platformuyla da çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

ClickUp'a geçin: En iyi Anthropic AI alternatifi

Doğru Anthropic AI alternatifi, takımınızın çalışma şeklini önemli ölçüde iyileştirebilir. Tartışılan her araç, projeleri kolaylaştırmak, iletişimi geliştirmek ve verimliliği artırmak için benzersiz özellikler sunar.

Ancak, ClickUp Brain, otomasyon, içerik oluşturma ve AI odaklı içgörüler için Anthropic AI'ya sağlam alternatifler arayan işletmeler, AI araştırmacıları, geliştiriciler ve kuruluşlar için önde gelen bir platform olarak öne çıkmaktadır.

Gelişmiş yapay zeka modelleri ve akıllı sistemlerden yararlanarak ClickUp, takımların görevleri yönetme, işbirliği yapma ve iş akışlarını optimize etme şeklini dönüştürür; tüm bunları veri güvenliği ve sorunsuz entegrasyona odaklanarak gerçekleştirir.

İş akışınızı optimize etmek ve daha fazlasını yapmak istiyorsanız, ClickUp tam size göre bir araçtır. Beklemeyin, ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun!