Projeleriniz için ChatGPT ile Diyagramlar Oluşturma

Proje yöneticisiyseniz, Lucidchart, Miro ve Draw.io gibi diyagram oluşturma araçlarına aşina olmalısınız.

Bunlar hassasiyet, özel stil ve takım işbirliği için mükemmeldir. Ancak, zaman alıcı olabilirler. Muhtemelen, mantığı düşünmekten çok kutuları hizalamak için daha fazla zaman harcıyorsunuzdur.

ChatGPT ile ise tam tersi geçerlidir. İhtiyacınız olan şeyi sade bir İngilizceyle açıklayın. "QA sürecimiz için bir yüzme şeridi diyagramı oluştur" deyin ve saniyeler içinde bir taslak elde edin. Anında fikir üretmek veya kavramları basitleştirmek istediğinizde bu yöntem çok iş görür.

Bu makalede, herkesin takip edebileceği basit ve kolay adımlarla ChatGPT ile diyagramlar oluşturmayı açıklıyoruz.

⭐ Özellikli Şablon İlki bir UML diyagram şablonu. Yazılım mühendisleri ve geliştiriciler bunu süreçleri anlamak, verileri düzenlemek ve ilişki çizgilerini deşifre etmek için kullanıyor. ClickUp'ın UML Etkinlik Şablonu, takımlarınızın karmaşık ş akışlarını harita etmesine yardımcı olur. Kullanıcı hikayelerinden proje yönetimine kadar, tüm süreçlerinizi izlemenizi ve belgelendirmenizi sağlar. Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın UML Etkinlik Diyagramı Şablonunu kullanarak diyagramları ve karmaşık ş akışlarını görselleştirin Bu beyaz tahta şablonu ile şunları yapabilirsiniz: UML diyagramlarınızı yönetmek ve paydaşlara görünürlük sağlamak için özel durumlara sahip görevler oluşturun

Beyaz tahtaları kullanarak herhangi bir süreç için etkinlikler tasarlayın

Sürükle ve bırak araçlarıyla karmaşık ş akışlarını görselleştirin

ChatGPT ile Diyagramlar Nasıl Oluşturulur?

ChatGPT, içerik oluşturma, beyin fırtınası, görsel plan ve karmaşık fikirleri yapılandırma gibi sayısız kullanım alanına sahiptir. Ancak bir tasarım aracı gibi doğrudan diyagramlar oluşturamaz.

Doğru komutla, metin, Mermaid.js formatında görsel bir düzen çıkarabilir veya hatta bir görüntü oluşturabilir, bu da onu hızlı diyagram oluşturma için güçlü bir yardımcı haline getirir. İşte bundan en iyi şekilde yararlanmanın yolu.

Adım 1: Hedefinizle başlayın

Önce nesneyi tanımladığınızda, ChatGPT'ye diyagramın arkasındaki "ne" ve "neden"i vermiş olursunuz. Bu, doğru yapıyı ve mantıksal akışı seçmesine yardımcı olur ve daha sonra geri dönüp düzeltmeleri açıklamak için harcadığınız çabanızı önler.

Örnek:

Amacınız bir süreci harita ise, akış şeması veya yüzme kulvarı daha iyi iş görür

Kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapmaya çalışıyorsanız, zihin haritası daha kullanışlıdır

Roller netleştirmek gerekirse, RACI veya organizasyon grafiği kullanabilirsiniz

Adım 2: Diyagram türünüzü seçin

Doğru diyagram, hedefinize bağlıdır.

Proje yöneticileri genellikle iş akışlarını harita, sorumlulukları netleştirir veya paydaşlara yönelik güncellemeleri hazırlar. Mühendisler, sistem mimarisini, API akışlarını veya geliştirme devralmalarını açıklamak için diyagramlar kullanır.

Örnek, akış şemaları doğrusal süreçleri yakalar, yüzme kulvarları takım sorumluluklarını gösterir ve sekans diyagramları sistemler arasındaki gerçek zamanlı etkileşimleri harita.

Projeleriniz için keşfedebileceğiniz farklı diyagram örneklerine bir göz atalım:

Diyagram türü Kullanım örneği En uygun Akış şeması Adım adım mantık veya ş Akışları SOP'lar, işe alım, geliştirme devri, kullanıcı akışları Yüzme Şeridi Diyagramı Roller arasında paralel ş Akışları Ürün geliştirme-QA koordinasyonu, işlevler arası planlama Gantt Grafik Zaman çizelgesi tabanlı proje planlama Son teslim tarihlerini, bağımlılıkları ve dönüm noktalarını izleme Zihin Haritaları Fikir üretme ve içerik planlama Beyin fırtınaları, teknoloji planlaması, sprint backlog iyileştirme Organizasyon Grafiği Takım yapısı ve hiyerarşi Onboarding belgeleri, paydaş görünürlüğü RACI Matris Projelerde rol netliği PM, mühendislik, QA ve tasarımda netlik RAID Günlüğü Risk ve bağımlılık izleme Ürün mühendisliği döngülerinde engelleri ortaya çıkarma Sıra Diyagramı Bileşenler arasında siparişli etkileşimler API akışları, oturum açma dizileri, hizmetler arası iletişim Ş Akışı Diyagramı Uçtan uca iş veya ürün süreçleri Dahili süreçleri, otomasyon süreçlerini ve onayları harita Mimari Diyagram Sistem veya uygulama mimarisi Hizmetleri, veritabanlarını ve entegrasyonları tanımlayan mühendisler

Takımlarınız işlevler arası çalışıyorsa, görseller iletişimi hızlandırır ve belirsizliği azaltır.

Örnek: ChatGPT ile işbirliği yapan proje yöneticisi ve mühendis Bir proje yöneticisinin yeni bir özellik için kullanıcı yolculuğunu haritalamak istediğini varsayalım. ChatGPT'ye şu komutu verir: "Yeni onboarding deneyimimiz için bir akış şeması oluşturun: Kayıt ol → E-posta Doğrulama → Profil Kurulum → Gösterge Paneli Erişimi. " ChatGPT, mantıksal bir akış şeması düzeni oluşturur. Şimdi mühendis adım atarak bunu genişletiyor: "Her adımıma arka uç eylemleri ekleyin. Örnek: Kayıt ol → Kullanıcı oluşturma API'sını tetikleyici → Veritabanında sakla." ChatGPT, diyagramı güncelleyerek hem kullanıcı yolculuğunu hem de arka uç işlemlerini dahil eder. Temel bir fikri geliştirmeye hazır bir taslak haline getirir. Tüm bunları tasarım araçları veya Slack ping-pongları olmadan yapar.

3. Adım: Basit bir dille açıklayın

Diyagramınızın kalitesi, komutunuzun ne kadar net ve açık olduğuna ve her adımı ne kadar ayrıntılı olarak belirttiğinize bağlıdır.

Bunu hızlı bir örnekle anlayalım.

Bir çevrimiçi ödeme uygulamasını işleyen bir proje yöneticisi olduğunuzu varsayalım. Şimdi, uygun bağlam veya ayrıntılar olmadan çevrimiçi ödeme uygulamasının sekans diyagramını araçtan isterseniz, araç diyagram yerine metin tabanlı bir çıktı sağlar.

chatGPT aracılığıyla

Şimdi, adımları ayrıntılı olarak içeren bir komutla, öğeleri ve bunların ilişkilerini de ekleyerek tekrar deneyelim.

ChatGPT şu yanıtlardan birini verecektir:

Metin tabanlı düzen (ASCII)

Mermaid. js kod

Veya etkinleştirilmişse otomatik olarak oluşturulan bir görüntü

Aşağıdaki örnekte, ChatGPT'den Mermaid.js koduyla yanıt vermesini istedik.

Gelişmeyi fark ettiniz mi? Girişiniz ne kadar net olursa, çıktılarınız da o kadar iyi olur.

Diyagramların ötesine bile geçebilirsiniz. ChatGPT'yi kullanarak akışınızın veya kullanıcı yolculuğunuzun her bir öğesine dayalı olarak eyleme geçirilebilir görevler oluşturun.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si yazma, düzenleme ve e-posta dahil olmak üzere içerik oluşturma için yapay zeka kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanınız gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırsınız ve tüm çalışma alanınızın bağlamını korursunuz.

Adım 4: Koduyu diyagrama dönüştürün

Kod oluşturduktan sonra, draw.io veya Mermaid Live Düzenleyici gibi üçüncü taraf uygulamalara kopyalayıp yapıştırarak diyagramınızı oluşturabilirsiniz.

Son diyagram çıktınız aşağıdaki gibi görünecektir:

mermaid Live Düzenleyici aracılığıyla

Çoğu araç, diyagramları sorunsuz bir şekilde indirmenize olanak tanır. Mermaid Live Düzenleyici'de, diyagramınızı, kodunuzu ve daha fazlasını aşağıda gösterildiği gibi paylaşım yapabilirsiniz:

Adım 5: Diyagramınızı iyileştirin

Oluşturulan kodun bazı hata düzeltmeleri gerektirmesi veya belirli öğeleri eklemek veya kaldırmak isteyebilirsiniz. Her halükarda, çoğu üçüncü taraf uygulama kodları değiştirmenize, hataları düzeltmenize ve öğeler ile görseller eklemenize izin verir.

Aynı örneği ele alalım ve adımları dikey olarak istiflemek istediğinizi varsayalım; bu durumda, ChatGPT'nin çıktısı şöyle görünecektir:

Bu kodu Mermaid Live Düzenleyici'ye kopyalayıp yapıştırdığınızda, diyagramınız şöyle görünecektir:

Ayrıca ayrıntılar da ekleyebilirsiniz. Örneğin, Mermaid kodunuzu değiştirerek hata yollarını kırmızı renkle vurgulayabilirsiniz. Çıktı şöyle görünecektir:

İstediğiniz sonucu elde edene kadar kod değiştirmeye devam edebilirsiniz.

💟 Bonus: Brain MAX , diyagram ş Akışlarına gerçek bağlam kazandıran yapay zeka destekli masaüstü yardımcınızdır . Projeleriniz, belgeleriniz ve takım iletişimleriniz arasında derin entegrasyon sağlayan Brain MAX, işinizdeki ayrıntıları ve ilişkileri anlar. J süreç veya iş akışınızı ses veya metin kullanarak açıklayın, Brain MAX anında bağlamınıza uygun net ve doğru diyagramlar oluşturur; ister proje zaman çizelgesi, karar ağacı veya süreç haritası olsun. Çalışma alanınızdan ilgili görevleri, son teslim tarihlerini ve bağımlılıkları çekerek her diyagramın gerçek iş akışınızı yansıtmasını sağlar. Ayrıca, diyagramları zahmetsizce güncelleyebilir, iyileştirebilir ve paylaşabilirsiniz, böylece işbirliği ve süreç optimizasyonu sorunsuz ve sezgisel hale gelir.

6. Adım: Dışa aktarın, gömün veya çevirin

ChatGPT'den diyagramı aldıktan sonra ne yapacaksınız? İşte bunu ş akışlarınızda kullanmanın bazı yolları:

Metin tabanlı düzenler

Slack, e-posta veya satır içi belgelerde hızlı paylaşım için idealdir

Bunları toplantı notlarına yapıştırabilir veya beyaz tahta için taslak olarak kullanabilirsiniz

ClickUp belgeleri, Notion veya Confluence gibi araçlarla işliyorsanız, metin düzenleri beyin fırtınası bölümleri için harika bir başlangıç noktasıdır

Mermaid. js kod

ChatGPT, Mermaid sözdizimini çıkarırsa, bunu doğrudan şuraya kopyalayabilirsiniz:

Notion (kod blok + Mermaid uzantısı)

Obsidian (Mermaid etkinleştirilmiş)

Confluence (Mermaid eklentileri aracılığıyla)

GitHub README dosyaları (repo belgeleri için)

Oluşturulan görüntüler

Olduğu gibi indirin ve şurada kullanın:

Slayt sunumları (PowerPoint, Google Slaytlar)

Sunum belgeleri (PDF'ler, Notion, Canva)

Dahili wikiler

👀 Biliyor muydunuz? ChatGPT'de görüntü oluştururken stili yönlendirebilirsiniz. Eskiz formunda bir diyagram mı istiyorsunuz? Fotoğraf gerçekçiliğinde bir maket mi? Soyut bir illüstrasyon mu? Komut satırında bahsetme, buna göre ayarlanacaktır.

Başka bir biçime çevir

Stil değiştirmek isterseniz ChatGPT'den diyagramı yeniden biçimlendirmesini isteyebilirsiniz:

"Bu Mermaid akış şemasını düz metin düzenine dönüştürün"

"Bu metin taslağını bir görüntüye dönüştür"

Diyagram sohbetinizde yer aldığı için, istediğiniz zaman geri dönüp "Bu akışı yeni bir onay adım eklemek için güncelle" veya "QA'yı UAT olarak değiştir" diyebilirsiniz

Bu, statik bir dışa aktarımdan çok, proje değiştikçe geliştirebileceğiniz canlı bir görsel haline gelir

💡 Profesyonel İpucu: Çoğu sözdizimi hatasının düzeltilmesi basittir. ChatGPT'ye sorunu belirtin veya açıklayın. Örneğin, "Kod görüntülenmiyor, 3. satırın yakınında bir hata var. Bu hatayı ve bulduğunuz diğer hataları düzeltin" diye yazın ve ChatGPT büyük olasılıkla hatayı (ve bulduğu diğer sorunları) düzeltecektir.

ChatGPT ile Diyagram Oluşturmanın Sınırları

ChatGPT kullanarak diyagram oluşturmanın avantajlarının yanı sıra, bazı sınırlar ve ek dosya zorlukları da vardır.

❌ Doğrudan görüntü oluşturma yok: ChatGPT diyagram kodunu oluşturmasına rağmen, kendi başına bitmiş görüntüler üretemez. Kodu her zaman harici, üçüncü taraf diyagram oluşturuculara yapıştırmanız gerekir. Bu ek adım, özellikle toplu olarak diyagram oluşturmanız gerektiğinde zaman alıcıdır

❌ Karmaşık düzenler manuel müdahale gerektirir: Basit diyagramlar ve akışlar mükemmel şekilde işler. Ancak bu, insan müdahalesi veya ince ayar gerektiren, birbirine bağlı veya karmaşık öğeler içeren diyagramlar için geçerli değildir

❌ Sözdizimi hataları: Bazen, oluşturulan kodda görüntülemeyi engelleyebilecek küçük sorunlar olabilir. Yaygın sorunlar arasında eksik virgül, parantez, TD veya LR (yukarıdan aşağıya, soldan sağa) öğesi veya yanlış ok türleri sayılabilir. Bu, mükemmel diyagramı elde etmek için ileri geri gitmeye neden olabilir (bu da hızlı görevler için ideal olmayabilir)

❌ Gelişmiş teknik diyagramlarla zorlanma: Teknik ve mühendislik diyagramları veya hassas ölçümler ve özel araçlar gerektiren kesin mimari planlar gibi gelişmiş ChatGPT örnekleri söz konusu olduğunda, derinlik ve doğruluk eksikliği olabilir

❌ Yalnızca statik çıktı: Özel diyagram oluşturma araçlarının aksine, ChatGPT ile oluşturulan diyagramlarda tıklanabilir öğeler, açılır pencereler veya dinamik güncellemeler ve değişiklikler gibi etkileşimli özellikler bulunmayabilir

ClickUp ile Diyagramlar Oluşturun

Sprint planları hazırlayan bir proje yöneticisi veya karmaşık fikirleri ayrıştıran bir eğitimciyseniz, ChatGPT size ilk taslağı sunabilir.

Ancak bu fikirleri gerçekten sunabileceğiniz veya üzerinde işbirliği yapabileceğiniz bir şeye dönüştürme zamanı geldiğinde, görsel bir araca ihtiyacınız olacak.

İşte burada, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp hayatınızı kolaylaştırır.

Nasıl yapıldığını görelim!

ClickUp Brain

ClickUp Brain, görevlerinizin, belgelerinizin ve projelerinizin içinde işleyen ClickUp'ın yerleşik AI asistanıdır.

ChatGPT ve ş Akışı araçlarınız arasında geçiş yapmak yerine, yapay zekanın gücünü doğrudan işin yapıldığı yere taşıyabilirsiniz. Yazımdan muhakemeye ve görsel planlama dahil, takımlarınızın uygulamalar arasında geçiş yapmadan daha hızlı hareket etmesine yardımcı olur.

Şimdi bunu bağlam içine yerleştirelim.

Proje yönetimi takımınız Brain'den bir iş akışı diyagramı taslağı oluşturmasını, toplantı notlarını özetlemesini veya görsel bir sprint yol haritası oluşturmasını isteyebilir — tüm bunları halihazırda kullandıkları görev veya belge içinde.

Burada, Brain'den bir ödeme uygulamasının lansmanı için 4 sprintlik bir yol haritası oluşturmasını istiyoruz.

ClickUp Brain kullanarak ş Akışı adımları oluşturun

Bu arada, geliştiricileriniz aynı alanı kullanarak ClickUp'tan ayrılmadan sekans diyagramları oluşturabilir, kod parçacıkları talep edebilir veya arka uç mimarisini belgeleyebilir.

Artık, yukarıdaki sprint için her adım için kod parçacıkları bile oluşturabilirsiniz. Proje yöneticisiyseniz, bu özelliğin avantajı, her küçük değişiklik için teknik takıma bağımlı olmamanızdır. Bunları kendiniz yapabilirsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak kod parçacıkları oluşturun

ClickUp Brain, kullanıcıların Claude, ChatGPT-4. 0 ve Gemini dahil olmak üzere birden fazla harici AI modelinden seçim yapmasına olanak tanıdığından, Brain'i beyin fırtınası yapmak, yazmak, akıl yürütmek ve kod yazmak gibi birçok şey için kullanabilirsiniz.

ClickUp arayüzünden harici AI modellerini kullanın

Buna ek olarak, AI görüntü istemleriyle ClickUp içinde görüntüler bile oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ile karmaşık süreçler için görseller oluşturun

Teknik yardıma veya yaratıcı beyin fırtınasına ihtiyacınız olsun, ClickUp Brain hepsini yapmanızı sağlar.

ClickUp Ajanları

ChatGPT ve ClickUp Brain ile diyagramlar oluşturduktan sonra, bunlar projenizde gerçekleşen gerçek işlere göre otomatik olarak güncellenebilir veya tetikleyiciyle tetiklenebilirse ne olur?

İşte burada ClickUp Ajanları devreye giriyor.

Bu akıllı, özelleştirilebilir asistanlar sizin adınıza harekete geçebilir. Örneğin:

Bir proje güncellemesi, bir Ajan'ın neyin değiştiğini özetleyen yeni bir ş Akışı diyagramı oluşturmasını tetikleyici rol oynar

Sprint incelemesi kaydedildikten sonra, bir temsilci tartışmayı özetleyebilir ve anahtar noktaların yer aldığı bir zihin haritası ek dosya olarak ekleyebilir

Yeni bir takım üye işe alındığında, AI Aracısı otomatik olarak bir organizasyon şeması veya eğitim akışı oluşturabilir

İş akışı diyagramınız ne olursa olsun (geliştirme sprintlerini, işlevler arası iş akışlarını veya paydaş devirlerini yönetmek gibi), ClickUp Ajanları manuel diyagram oluşturmayı otomasyon, bağlam farkında eylemler haline getirir.

Siz düşünmeye odaklanın. Güncellemeleri çalışma alanınız halletsin.

📖 Daha fazla bilgi: İş için Operasyonları Otomasyona Yönelik ve Ölçeklendiren AI Ajanları

ClickUp Beyaz Tahtaları ile görselleştirin ve işbirliği yapın

Brain ile diyagram taslağı oluşturmanın ilk adımı tamamlandı.

Artık takımınızla işbirliği yapmak veya fikir alışverişinde bulunmak istediğinizde sanal bir beyaz tahtaya ihtiyacınız var.

ClickUp Beyaz Tahtası, ş akışlarını harita yapmak, çözümler üzerinde beyin fırtınası yapmak veya mimari diyagramları birlikte oluşturmak için sürükle ve bırak özellikli bir görsel alan sunar.

ClickUp Beyaz Tahta ile tüm takımlarla fikir alışverişinde bulunun

Görevleri ekleyebilir, fikirleri birbirine bağlayabilir, doğrudan notlar ekleyebilir ve yapışkan notları eylem öğelerine dönüştürebilirsiniz, hem de tuvalden ayrılmadan.

Beyaz Tahtayı şu şekilde kullanabilirsiniz:

ClickUp Brain'den, spesifikasyonlarınıza göre bir kullanıcı yolculuğu haritası oluşturmasını isteyin

Bunu beyaz tahtanıza ekleyin

Sprint planlaması sırasında işlevler arası işbirliği yapın

Paydaşlara önerilen özellik akışını görsel olarak anlatın

ClickUp Beyaz Tahtalarının fikirlerinizi konsept aşamasından uygulamaya geçirmekte size nasıl yardımcı olduğunu görelim.

Sadece birkaç dakika içinde, ürün ekibi bir ş Akışı taslağı oluşturur, yapışkan notlar ekler ve her şekli gerçek görevlere bağlar, böylece ClickUp'tan hiç ayrılmadan bir fikrin kaba diyagramdan canlı projeye dönüşmesini izleyebilirsiniz.

Diyagram oluşturma araçlarına göre avantajı nedir?

Beyaz tahtalar, ClickUp'taki görevlerinize ve projelerinize doğrudan bağlantıda bulunur, böylece her şey uygulanabilir ve senkronizasyon halindedir.

ClickUp Zihin Haritaları ile fikirlerinizi yapılandırın

Daha yapılandırılmış planlama için ClickUp Zihin Haritaları, soyut fikirleri net, bağlantılı görev hiyerarşilerine dönüştürmenize yardımcı olur.

Diyelim ki, bir ürün rpadmpa geliştiren bir proje yöneticisisiniz. Ya da bileşenleri geliştirme görevlerine dönüştürmeden önce sistem mimarisini görselleştiren bir geliştiricisiniz. Ya da araştırma bulgularını bağlantılı temalar halinde düzenlemek isteyen bir bilgi çalışanıysınız.

ClickUp Zihin Haritaları, netlik için başvurabileceğiniz bir araçtır.

ClickUp'ın Zihin Haritaları ile her fikri hayata geçirin

Zihin Haritaları ile şunları yapabilirsiniz:

Dallanma bağımlılıkları ile proje aşamalarını özetleyin

Araştırmaları, kullanıcı hikayelerini veya özellik taleplerini düzenleyin

Dalları doğrudan görevlere veya alt görevlere dönüştürün

🧠 İlginç Bilgi: Beyniniz doğal olarak dallar halinde düşünür. Bir araştırma, beynin liste şeklinde düşünmediğini, fikirleri bir ağ gibi bağlantı kurduğunu göstermektedir. Bu nedenle zihin haritaları genellikle madde işaretlerinden daha sezgisel gelir.

Önceden oluşturulmuş şablonlar

ChatGPT ve AI destekli plan olsa bile, boş bir tuvalden başlamak zor gelebilir. Zamanınız kısıtlıysa veya düşüncelerinizi nasıl yapılandıracağınızdan emin değilseniz bu durum daha da zorlaşır.

İşte burada ClickUp'ın önceden oluşturulmuş şablonları devreye girer.

Aşağıdaki gibi anahtar sorunları çözerler:

tekrarlayan kurulum işleri*: Her seferinde yüzme şeritlerini, zihin haritası dallarını veya mimari blokları yeniden oluşturmanıza gerek yok. Şablonlar size anında bir başlangıç noktası sağlar

Belirsiz yapı : İster bir sprint planlıyor, ister bir sistem diyagramı oluşturuyor, ister bir retrospektif çalıştırıyor olun, şablonlar işleri yolunda tutmak için yerleşik biçimlendirme ve rehberlik sağlar

Biçim için harcanan zaman : Kutuları hizalamak veya düğüm ağaçlarını manuel olarak oluşturmak yerine, girdilere ve kararlara odaklanabilirsiniz. ClickUp, düzeni halleder

zayıf işbirliği akışı*: Şablonlar ClickUp'ın Beyaz Tahta ve Zihin Haritalarına entegre edilmiştir, böylece ekibiniz hemen işe koyulabilir, yorum yapabilir, görevler atayabilir ve yinelemeler yapabilir — dışa aktarma/içe aktarma gerekmez

İş akışlarını diyagram haline getiriyor, bağımlılıkları haritalandırıyor veya özellikler üzerinde fikir üretiyor olsanız da, ClickUp şablonları sayesinde birkaç dakika içinde yapay zeka taslağından işbirliğine dayalı diyagrama ve eyleme geçirilebilir görev listeye geçebilirsiniz.

İşte başlamanıza yardımcı olacak bazı şablonlar.

İlki, fikirlerinizi hızlı bir şekilde anlamak için piramitler halinde düzenlemenize yardımcı olan ClickUp'ın Piramit Beyaz Tahta Şablonu. Her iki dünyanın da en iyisini elde edersiniz: diyagramları ve şemaları çizme özgürlüğü ile işinizi kolayca belgelemek ve görselleştirmek için doğru yapı.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Piramit Beyaz Tahta Şablonunu kullanarak fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın ve hızlı kavrayış için karmaşık konuları harita haline getirin

Bu beyaz tahta şablonu size şunları sağlar:

Tüm diyagramlarınızı ileride başvurmak üzere ortak bir çalışma alanında saklayın

Öncelik etiketleri, iç içe alt görevler ve ilgili görevlere atanan kişiler ekleyerek projelerinizin ve fikirlerinizin ilerlemesini daha iyi izlemeyi öğrenin

Takımınızın tüm üyelerinin fikirlerini paylaşmasına izin vererek işbirliğini kolaylaştırın

Son olarak, ClickUp'ın Kullanıcı Akış Zihin Haritası Şablonu, kullanıcıların ürününüzle veya web sitenizle nasıl etkileşime gireceğine dair görsel bir harita oluşturmanıza olanak tanır. Bu şablon, fırsat alanlarını ve potansiyel boşlukları belirlemenize ve insanların ürününüzle nasıl etkileşime gireceğine dair içgörüler elde etmenize yardımcı olur.

Ücretsiz şablon alın ClickUp'ın Kullanıcı Akışı Zihin Haritası Şablonu ile bir kullanıcının ürününüzle veya web sitenizle nasıl etkileşime gireceğine dair görsel bir harita oluşturun

Bu şablonu verimli bir şekilde kullanmanın yolu şöyledir:

İhtiyacınız olan tüm bilgileri toplamak için bir ClickUp belge oluşturun: ilgili görevler, her adımdaki eylemler ve beklenen sonuçlar

Beyaz Tahta, yapışkan notlar ve diğer görsel yardımcıları kullanarak kullanıcı akışları hakkında beyin fırtınası yapın

Kullanıcı akışını düzenli olarak gözden geçirmek ve güncellemek için yineleyen görevler ayarlayın.

ClickUp ile Fikirlerinizi Uygulanabilir Diyagramlara Dönüştürün

Artık ChatGPT ile diyagramlar oluşturmayı biliyorsunuz. Hızlı, esnek ve sezgiseldirler.

Ancak bunu ClickUp'a yerleştirdiğinizde, diyagramlarınız iletişim kurmaktan daha fazlasını yapar — harekete geçer.

AI tarafından oluşturulan yol haritalarından otomatik güncellemelere ve işbirliğine dayalı beyaz tahtalara kadar, tüm takım görsel, hızlı ve senkronizasyon içinde iş yapabilir.

ClickUp Brain, Agents, Zihin Haritaları ve Beyaz Tahta'yı keşfederek bir sonraki diyagramınızı gerçekten dinamik bir şeye dönüştürün.

ClickUp ile oluşturun. Bağlam değiştirmeden işbirliği yapın. Ücretsiz kaydolun.