2025'in En İyi 17 Kurumsal İletişim Aracı

Takımınızın iletişiminin tamamen karıştığı anları bilirsiniz, değil mi?

Önemli güncellemeler e-posta konularında kaybolur, dosyalar beş farklı platforma dağılır ve bir şekilde o kritik belge her zaman kimsenin kontrol etmediği bir yerde paylaşılır.

Microsoft'un İş Eğilimleri Endeksi (31.000 küresel kullanıcıyı kapsayan bir anket), iş gününün %60'ının e-postalara, sohbetlere ve toplantılara ayrıldığını göstermektedir.

Ama iyi haber şu: doğru kurumsal iletişim araçları bu kaosu gerçekten işe yarayan bir şeye dönüştürebilir.

Düşünceli bir şekilde uygulandığında, bu platformlar herkesin senkronizasyonunu sağlar (nereden çalıştıklarına bakılmaksızın), bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve önemli ayrıntıların dijital boşlukta kaybolmamasını sağlar.

Takımınızın özel ihtiyaçlarına uygun çözümleri bulmanıza yardımcı olmak için en iyi 17 kurumsal iletişim aracını bir araya getirdik. Bu çalışan iletişim araçlarının her biri, öne çıkan özellikleri, kullanıcı değerlendirmeleri ve modern işletmelerin her gün karşılaştığı gerçek iletişim sorunlarını çözme becerisine göre seçilmiştir.

Hızlı bir karşılaştırma için en iyi 17 kurumsal iletişim aracını içeren bir tablo aşağıda verilmiştir:

Araç adı Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma ClickUp Birleşik sohbet, Belgeler, Beyaz Tahtalar, Klipler, AI asistanı, Görev yönetimi, Gerçek zamanlı işbirliği, Entegrasyonlar Kurumsal, Orta ölçekli şirketler, Hepsi bir arada çalışma alanı Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar Slack Kanal tabanlı mesajlaşma, Slack Canvas, AI özetleri, Huddles, Entegrasyonlar, Gelişmiş arama Çalışma Alanı işbirliği, Dağıtılmış takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlar Confluence Bilgi bankası, Şablonlar, Gerçek zamanlı düzenleme, Hiyerarşik sayfalar, Jira entegrasyonu Merkezi bilgi yönetimi, Teknik ekipler Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 5,16 $'dan başlar. Kullanıcı başına aylık Microsoft Teams Sohbet, Video toplantıları, Dosya işbirliği, Office 365 entegrasyonu, Küçük grup odaları Microsoft 365 iş yerleri, Büyük kuruluşlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar Google Çalışma Alanı Gmail, Drive, Belgeler, E-Tablolar, Slaytlar, Meet, Gemini AI, Gerçek zamanlı işbirliği Yapay zeka destekli işbirliği, Uzak takımlar Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar 8,40 $/kullanıcı/ay'dan başlar Zoom Video toplantılar, Web seminerleri, AI Companion, Küçük toplantı odaları, Transkripsiyon, Sohbet Birleşik iletişim, Büyük toplantılar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 16,99 $/kullanıcı/ay'dan başlar Sprout Social Sosyal medya yönetimi, yapay zeka yönlendirme, influencer eşleştirme, analitik, planlama Sosyal müşteri hizmetleri, Pazarlama takımları Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar aylık 249 $'dan başlar (5 profil) Calendly Otomatik planlama, Takvim senkronizasyonu, Saat dilimi bilgisi, Hatırlatıcılar Planlama, Satış, Müşteri desteği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar Mailchimp E-posta pazarlama, Otomasyon, Müşteri Yolculuğu, Analitik, A/B testi Pazarlama otomasyonu, Çok kanallı kampanyalar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 13 $'dan başlar Troop Messenger Güvenli mesajlaşma, Kendini imha eden mesajlar, Şirket içi/bulut, Forkout, Düşük bant genişliği desteği Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar, Düzenlemelere tabi sektörler Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar 2,50 $/kullanıcı/ay'dan başlar Dialpad Bulut ses, video, mesajlaşma, AI transkripsiyon, gerçek zamanlı koçluk Yapay zeka destekli sesli iletişim, Satış/destek ekipleri Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 27 $'dan başlar Chanty Takım sohbeti, Yerleşik görev yönetimi, Kanban panoları, Sessiz saatler Entegre görev yönetimi, Küçük takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar Dropbox Dosya depolama, AI arama, Büyük dosya aktarımı, Sürüm geçmişi, İzinler Belge iş akışları, İçerik işbirliği Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 11,99 $'dan başlar Discord Metin, Ses, Video sohbet, Kalıcı kanallar, Rol izinleri Topluluk oluşturma, Entegre iletişim Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 2,99 $'dan başlar Workvivo Sosyal intranet, Takdir, Anketler, Etkinlik akışları, Büyük grup sohbeti Çalışan bağlılığı , Topluluk oluşturma Ücretsiz plan yoktur; Ücretli planlar ~1.666 $/ay'dan başlar (İş Planı, yıllık, 250 kullanıcı için) Staffbase Dahili iletişim, Mobil öncelikli, E-posta/intranet/uygulama, Analitik, Anketler Birleşik iç iletişim, Ön saflarda çalışanlar Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar özel fiyatlandırma ile başlar Happeo AI destekli intranet, Birleştirilmiş arama, Gerçek zamanlı çeviri, Sayfalar/kanallar İntranet, Bilgi yönetimi, Global takımlar Ücretsiz plan yok; Ücretli planlar özel fiyatlandırma ile başlar

İletişim araçlarını seçmek, takımlarınızın gerçek hayattaki çalışma şekline gerçekten uyan çözümler bulmakla ilgilidir. Yanlış araçlar sürekli sürtüşme ve hayal kırıklığı yaratırken, doğru araçlar neredeyse görünmez hale gelir ve işin akışını engellemeden işbirliğini destekler.

Kuruluşunuz için seçenekleri değerlendirirken, gerçekten önemli olan anahtar faktörler şunlardır:

Entegrasyon yetenekleri: İletişim araçlarınız birbirinden bağımsız olmamalıdır. Proje yönetimi yazılımınız, CRM ve diğer önemli iş araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran platformları arayın. Hedef, birbirinden bağımsız silolar değil, birleşik bir iş akışıdır

Güvenlik ve uyumluluk: Bu kanallardan her gün hassas bilgiler akışı olduğu için, sağlam güvenlik isteğe bağlı değildir. Sektörünüzün gereksinimlerine uygun uçtan uca şifreleme, rol tabanlı izinler ve uyumluluk özelliklerine sahip araçlara öncelik verin

Ölçeklenebilirlik: 20 kişilik takımınız için mükemmel şekilde çalışan bir araç, 200 kullanıcının yükü altında çökebilir. Sizinle birlikte büyüyebilecek, daha fazla kullanıcıyı, artan veri depolama ihtiyaçlarını ve performans sorunları olmadan daha karmaşık iş akışlarını barındırabilecek platformları seçin

Kullanıcı deneyimi: En güçlü araç bile, takımınız kullanmayı reddederse hiçbir işe yaramaz. Sezgisel arayüzler, mobil erişilebilirlik ve takımınızın doğal iletişim tarzına uygun özellikler arayın. En iyi araç, insanların gerçekten benimsediği araçtır

AI destekli özellikler: En yenilikçi iletişim araçları artık AI'dan yararlanarak uzun konuşmaları özetlemek, rutin görevleri otomatikleştirmek ve aksi takdirde iletişim verilerinizde gömülü kalacak içgörüler ortaya çıkarmak gibi zorlu işleri yapmaktadır

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör ekibimiz şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

1. ClickUp (Birleşik iletişim ve görev yönetimi için en iyisi)

Sadece işinizi yapmak için beş farklı uygulama arasında geçiş yapmaktan bıktıysanız, ClickUp tam size göre bir çözüm olabilir. Güçlü iletişim özelliklerini, güçlü görev ve proje yönetimi yetenekleriyle tek bir platformda birleştirerek öne çıkıyor.

Slack'te mesajlaşma, Google Drive'da belgeler, Asana'da proje izleme ve Zoom'da video görüşmeleri gibi tipik senaryolar yerine, ClickUp her şeyi entegre sohbet özelliği ile tek bir çalışma alanına getirir. Evet, sohbetleriniz ve görevleriniz birbirine bağlı!

Bu, bağlamlar arasında geçiş yapmak için harcanan zamanın azalması ve işlerin daha hızlı tamamlanması anlamına gelir.

İşte ClickUp'ta böyle bir iş akışı nasıl görünür: ClickUp Belgeleri aracılığıyla ClickUp'ın içinde yeni bir belge oluşturarak başlayın, örneğin toplantı notları, bir proje özeti veya bir içerik taslağı için. Ardından bu belgeyi doğrudan ClickUp'ta ilgili bir Görev'e bağlayın, örneğin "Blog Yazısı Taslağı". Sonra, göreve takım üyelerini atayın ve izleyiciler ekleyin, böylece güncel bilgileri alması gereken herkes bildirimler alır.

ClickUp Docs ile takımınızla belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde işbirliği yapın ve görevleri doğrudan Docs'tan başlatın veya proje görevlerinize bağlayın!

Böyle entegre bir iş akışı ile takımınız göreve doğrudan dahil olabilir ve görev üzerinde yorum yapabilir (son tarihler veya öncelikler gibi) veya belge üzerinde doğrudan geri bildirim bırakabilir (içerik önerileri veya düzenlemeler için). Hatta herkes belgeyi gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyebilir, böylece işbirliği sorunsuz ve verimli hale gelir.

Ve bununla da bitmiyor. ClickUp'ın iletişim araç seti her şeyi kapsar: Gerçek zamanlı mesajlaşma için ClickUp Sohbet, işbirliğine dayalı belge oluşturma için Belgeler, görsel beyin fırtınası için ClickUp Beyaz Tahtalar ve ekran kaydetme ve video mesajlaşma için ClickUp Klipler. Bu özellikler, hem gerçek zamanlı işbirliğini hem de eşzamansız iletişimi destekleyerek farklı zaman dilimlerinde veya programlarda çalışan takımlar için idealdir.

Yerleşik transkripsiyon özelliği ile ses ve video klipler kullanarak takımınızla eşzamansız iletişim kurun

Özellikle etkileyici olan, platformun AI asistanı ClickUp Brain'dir. Bu asistan, "Catch me up" özelliği ile sohbet konularının özetlerini oluşturabilir. Bu özellik, işinizle meşgulken kaçırdığınız konuşmaları hızlıca yakalamak için mükemmeldir.

Tüm toplantı notlarınız, sohbetleriniz, görev yorumlarınız ve belgeleriniz ClickUp Brain ile aranabilir

Ancak, ckUp'ın gerçek gücü, iletişimi doğrudan eyleme bağlamasıdır. Konuşmalar tek başına gerçekleşmez, görevlere, projelere ve iş akışlarına doğrudan bağlanır. Takım üyeleri sohbet mesajlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, iş öğelerine doğrudan yorum yapabilir ve tüm projeyle ilgili iletişimi bağlam içinde tutabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm konuşmaları, belgeleri ve görevleri tek bir yerde tutun; artık uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek yok

Sohbetleri ve yorumları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve işin yapıldığı yerde geri bildirim toplayın

Takım arkadaşlarınızı etiketleyin ve izleyiciler ayarlayın, böylece herkes otomatik olarak bilgilendirilsin

Güçlü AI arama özelliği ile tüm mesajları, belgeleri veya görevleri hızla bulun

AI'yı kullanarak konuları özetleyin ve en önemli noktaları vurgulayın

E-posta, Slack ve daha fazlasını entegre ederek ş Akışınızı merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları

Tek bir platformda çok sayıda özellik bulunduğundan, yeni kullanıcıların platforma alışması biraz zaman alacaktır

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ın esnekliğini seviyorum — herhangi bir departmandaki (pazarlama, İK, finans, hukuk vb.) herhangi bir takım, ClickUp'ı kendi benzersiz iş akışına uyarlayabilir. Özel Alanlar gibi özellikler, platformu belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek ve iş deneyimini sorunsuz ve güçlü hale getirmek için gereklidir. ClickUp, her şeyi ve herkesi tek bir yerde bir araya getirir. Görevlerden belgelere, hedeflerden gösterge panellerine kadar, işbirliğini merkezileştirmeye yardımcı olur. Yerleşik sohbet özelliğinin eklenmesiyle, takım üyeleri gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmak ve uyum içinde çalışmak daha da kolay hale geldi. ClickUp, her gün gelişmeye ve iyileşmeye devam ediyor, sürekli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeler yayınlıyor. Otomasyonlar özellikle değerlidir — takımların zamandan tasarruf etmesine, manuel işleri azaltmasına ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olur.

ClickUp'ın esnekliğini seviyorum — herhangi bir departmandaki (pazarlama, İK, finans, hukuk vb.) herhangi bir takım, ClickUp'ı kendi benzersiz iş akışına uyarlayabilir. Özel Alanlar gibi özellikler, platformu belirli ihtiyaçlara göre özelleştirmek ve iş deneyimini sorunsuz ve güçlü hale getirmek için gereklidir. ClickUp, her şeyi ve herkesi tek bir yerde bir araya getirir. Görevlerden belgelere, hedeflerden gösterge panellerine kadar, işbirliğini merkezileştirmeye yardımcı olur. Yerleşik sohbet özelliğinin eklenmesiyle, takım üyeleri gerçek zamanlı olarak bağlantıda kalmak ve uyum içinde çalışmak daha da kolay hale geldi. ClickUp, her gün gelişmeye ve iyileşmeye devam ediyor, sürekli olarak yeni özellikler ve iyileştirmeler yayınlıyor. Otomasyonlar özellikle değerlidir — takımların zamandan tasarruf etmesine, manuel işleri azaltmasına ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasına yardımcı olur.

💟 Bonus: İletişim ve verimliliğinizi 10 katına çıkarmak mı istiyorsunuz? Brain Max ile tanışın — kullandığınız tüm iş uygulamalarında yapay zeka, arama ve otomasyonu birleştiren ClickUp masaüstü uygulaması. Artık bağlantısı kesik yapay zeka araçları arasında geçiş yapmak veya sonsuz sekmeleri incelemek zorunda kalmayacaksınız. Brain Max'ı bilgisayarınıza yükleyerek, ses öncelikli verimlilik, tüm uygulamalarınızda birleşik arama ve anında özel rapor oluşturma özelliklerini tek bir yerden elde edersiniz. Bilişsel yükünüzü hafifletir, risklerin ve raporların ortaya çıkmasındaki gecikmeleri ortadan kaldırır ve AI'nın yayılmasını tamamen engeller. Bağlamsal AI ve kesintisiz işin yeni çağına hazırsanız, Brain Max bir sonraki olmazsa olmaz aracınız.

2. Slack (Akıllı çalışma alanı işbirliği için en iyisi)

slack aracılığıyla

İş iletişiminin 25'ten fazla kişiye gönderilen sonsuz e-posta konuları anlamına geldiği günleri hatırlıyor musunuz? Slack, konuşmaları dağınık gelen kutularından çıkarıp düzenli, aranabilir kanallara taşıyarak tüm bunları değiştirdi. Bu kanal tabanlı yaklaşım, takım tartışmaları, proje koordinasyonu ve hatta dün geceki maç hakkında yapılan rastgele sohbetler için özel alanlar oluşturur.

Kanalların içine yerleştirilmiş bir ortak belge alanı olan Slack Canvas ile takımlar artık gerçek zamanlı sohbeti daha yapılandırılmış bilgi paylaşımıyla birleştirebilir. Bunu, sohbet akışında kaybolup gidecek önemli bilgileri düzenlemenizi sağlayan, sabit bir dijital beyaz tahta olarak düşünün.

Slack'in yapay zeka yetenekleri de önemli ölçüde daha akıllı hale geldi ve takım üyelerinin kaçırdıklarını hızlıca yakalamalarına yardımcı olmak için konuşma ve kanalların otomatik özetlerini sunuyor. Bu, tatilden döndüklerinde yüzlerce okunmamış mesajla karşılaşan herkes için hayat değiştiren bir özellik (hepimiz bu durumu yaşamışızdır).

Geliştirilmiş Huddles, planlanmış toplantıların formalitesine gerek kalmadan sesli veya görüntülü konuşmalara katılmanın hafif bir yolunu sunar. Bir iş arkadaşınızla hızlıca bir konuyu görüşmeniz mi gerekiyor? Huddle başlatın, gerekirse ekranınızı paylaşın ve işinize geri dönün.

Slack'in en iyi özellikleri

Daha yapılandırılmış bilgi paylaşımı için doğrudan kanalların içinde işbirliğine dayalı belgeler oluşturun

Rutin görevleri otomatikleştirin ve kaçırdığınız konuşmaların AI tarafından oluşturulan özetlerini alın

Ekran paylaşımı özellikleriyle hızlı bir şekilde sesli veya görüntülü konuşmalar başlatın

Slack'i Google Drive, Zoom ve Asana gibi araçlarla bağlayarak iş akışlarınızı verimli tutun

Gelişmiş arama filtreleriyle geçmiş konuşmaları ve paylaşılan dosyaları bulun

Slack sınırlamaları

Dikkatli bir yönetim olmadan, sürekli mesaj akışı bunaltıcı hale gelebilir ve verimliliği düşürebilir

Ücretsiz kullanıcılar yalnızca son 90 günün mesajlarına erişebilir; bu süreden sonra geçmişiniz dijital boşluğa kaybolur

Kanal organizasyonu ve konu gibi özellikler, platforma yeni başlayan takımlar için bazı ayarlamalar gerektirir

Uygun kanal yönetimi olmadan bilgiler dağınık hale gelebilir ve bulunması zorlaşabilir; bu da Slack'in çözmesi gereken sorunun ta kendisi

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Business+: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (24.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Slack'in tüm takımımızın iletişimini tek bir yerde tutmasını ve birçok e-posta zincirini ortadan kaldırmasını en çok seviyorum. Kanallar, iletişimi konu, proje veya takıma göre organize etmek için harika ve ihtiyaç duyulan bilgiyi bulmayı kolaylaştırıyor. Bilgi ararken zaman kaybını azaltan ve doğru cevaplar veren güçlü bir arama özelliği var. Mükemmel bir doğrudan mesaj özelliği olduğu için hızlı sorular, kişisel etkileşim veya gizli tartışmalar için mükemmel.

Slack'in tüm takımımızın iletişimini tek bir yerde tutmasını ve birçok e-posta zincirini ortadan kaldırmasını en çok seviyorum. Kanallar, iletişimi konu, proje veya takıma göre düzenlemek için harika ve ihtiyaç duyulan bilgiyi bulmayı kolaylaştırıyor. Bilgi ararken zaman kaybını azaltan ve doğru cevaplar veren güçlü bir arama özelliği var. Mükemmel bir doğrudan mesaj özelliği olduğu için hızlı sorular, kişisel etkileşim veya gizli tartışmalar için mükemmel.

👀 Biliyor muydunuz? İngiltere hükümeti tarafından desteklenen Beceri ve İstihdam Anketi görev takdir yetkisi (yani kişinin kendi işi üzerinde özerkliği) oranının 1992'de %62'den 2024'te sadece %34'e düştüğünü gösteriyor. Bu düşüş, giderek daha kuralcı hale gelen dijital araçlar ve verimlilik izleme yazılımlarıyla bağlantılı.

3. Confluence (Merkezi bilgi yönetimi için en iyisi)

confluence aracılığıyla

Birinin "birkaç ay önce" paylaştığı önemli belgeyi aramak için saatler harcadınız mı? Confluence, takımın bilgileri, belgeleri ve ortak çalışmaları için merkezi bir hub görevi görerek bu sorunu çözer. Gösterişli dosya dolapları gibi işlev gören geleneksel belge yönetim sistemlerinden farklı olarak Confluence, bilgileri birbirine bağlı sayfalar ve alanlarda düzenleyerek önemli içeriklerin bulunmasını, güncellenmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırır.

Platform, proje gereksinimlerinden pazarlama planlarına kadar her şey için kapsamlı şablonlarla donatılmıştır, böylece takımlar her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kalmaz. Bu standardizasyon, zaman tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda belgelerinizde tutarlılık da sağlar.

Confluence'ın Jira gibi diğer Atlassian araçlarıyla entegrasyonu, planlama, dokümantasyon ve yürütme arasında sorunsuz bir iş akışı oluşturur. Bu, özellikle teknik takımlar için çok değerlidir. İşbirliğine dayalı düzenleme özellikleri, birden fazla takım üyesinin aynı belge üzerinde aynı anda çalışmasına olanak tanır ve kimin neyi ne zaman değiştirdiğini gösteren net bir sürüm geçmişi sunar.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Çeşitli iş ihtiyaçları için önceden oluşturulmuş şablonlarla dokümantasyona hızlı bir başlangıç yapın

Hiyerarşik sayfa yapıları ve takımlar veya projeler için özel alanlarla bilgileri mantıklı bir şekilde düzenleyin

Belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak, net atıflar ve sürüm geçmişi ile birlikte çalışın

Erişim hakkınız olan tüm alanlarda gelişmiş arama özellikleriyle bilgileri hızla bulun

Jira ve diğer Atlassian ürünleriyle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Confluence sınırlamaları

Kullanıcı başına üç aktif beyaz tahta ile sınırlıdır

Yeni kullanıcılar, arayüzü ve organizasyon sistemini ilk başta zor bulabilir

Uygun yönetişim olmadan, alanlar zamanla düzensiz hale gelebilir

Mobil uygulama, masaüstü sürümüyle aynı işlevselliği sunmaz ve hareket halindeyken verimliliği sınırlar

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 5,16 $/ay kullanıcı başına

Premium: Kullanıcı başına aylık 9,73 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Confluence hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Confluence, gereksinimlerinize göre takımınızda veya kuruluşunuzda paylaşmak üzere materyal oluşturmanıza olanak tanır. Bu panoya erişimi olan herkes tarafından erişilebilir. Erişimi olan birden fazla kişi tarafından aynı anda veri paylaşımı ve düzenleme yapmak için iyi bir araçtır.

Confluence, gereksinimlerinize göre takımınızda veya kuruluşunuzda paylaşmak üzere materyal oluşturmanıza olanak tanır. Bu panoya erişimi olan herkes tarafından erişilebilir. Verileri paylaşmak ve erişimi olan birden fazla kişi tarafından aynı anda düzenlemek için iyi bir araçtır.

➡️ Daha fazla bilgi: 15 Ücretsiz Proje İletişim Planı Şablonu

4. Microsoft Teams (Microsoft 365 iş yerleri için en iyisi)

microsoft Teams aracılığıyla

Kuruluşunuz Microsoft 365 kullanıyorsa, Teams sohbet, video toplantıları, dosya depolama ve uygulama entegrasyonlarını tek bir arayüzde bir araya getiren doğal bir uzantı sağlar. Takımınızın halihazırda günlük olarak kullandığı araçlarla (Word, Excel, PowerPoint ve diğer Microsoft ekosistemi) sorunsuz bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Platform, video konferans konusunda gerçekten öne çıkıyor. Katılımcıların toplantılar sırasında hangi odaya katılacağını seçebileceği küçük toplantı odaları gibi özellikler, platformu atölye çalışmaları ve eğitim oturumları için ideal hale getiriyor. Teams ayrıca, herkesin canlı olarak katılamayacağı büyük kurumsal iletişim için mükemmel olan DVR özellikleriyle belediye toplantılarını da destekliyor.

Teams'i diğerlerinden ayıran özellik, Office uygulamalarıyla ne kadar sıkı bir şekilde entegre olmasıdır. Bir belge üzerinde işbirliği mi yapmanız gerekiyor? Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını doğrudan Teams içinde düzenleyebilir ve değişiklikleri gerçek zamanlı olarak senkronize edebilirsiniz. Bu, dosyaları indirip, değişiklikler yapıp yeniden yükleme gerekliliğini ortadan kaldırır; bu iş akışı kaçınılmaz olarak sürüm kontrolü kabuslarına yol açar.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Word, Excel ve PowerPoint dosyalarını doğrudan Teams içinde düzenleyin

Ayrı toplantı odaları, canlı transkripsiyon ve arka plan gürültüsünü bastırma özellikleriyle toplantılar düzenleyin

Şirketinizin hiyerarşisini ve takım yapılarını otomatik olarak anlar

Şirket genelindeki önemli iletişimleri kaydedin ve tekrar dinleyin

Teams arayüzünden doğrudan 700'den fazla iş uygulamasına bağlanın

Microsoft Teams sınırlamaları

Sistem kaynaklarını, özellikle eski bilgisayarlarda zorlayabilir; dizüstü bilgisayarınızın fanının aşırı hızda çalışmaya başlamasına hazır olun

Takımları kurmak ve yönetmek, küçük kuruluşların sahip olmayabileceği teknik uzmanlık gerektirir

Bazı özellikler diğer Microsoft ürünlerinde bulunan işlevlerle aynıdır, bu da hangi aracın ne zaman kullanılacağı konusunda kafa karışıklığına neden olabilir

Kullanıcılar, organizasyon büyüdükçe işlevler arası takımlar ve kanallarla çalışırken içerik bulmakta zorluk yaşayabilir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (16.298+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Teams hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Microsoft Teams'in çok daha temiz bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasını ve gezinmenin ve kullanmanın çok daha kolay olmasını seviyorum. Aslında daha hızlı olduğunu ve video kalitesinin çok daha iyi olduğunu hissediyorum, ayrıca sorunlar belirgin şekilde azaldı ve bağlantı daha güvenilir görünüyor.

Microsoft Teams'in çok daha temiz bir kullanıcı arayüzüne sahip olmasını ve gezinmenin ve kullanmanın çok daha kolay olmasını seviyorum. Aslında daha hızlı olduğunu ve video kalitesinin çok daha iyi olduğunu hissediyorum, ayrıca sorunlar belirgin şekilde azaldı ve bağlantı daha güvenilir görünüyor.

💡Pro İpucu: Bu yararlı ClickUp şablonlarıyla takımınızın iletişim stratejisini güçlendirin! İç İletişim Şablonu, iç güncellemeleri düzenlemek ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için mükemmeldir, İletişim Planı Şablonu ise herhangi bir proje için net ve etkili iletişim planları oluşturmanıza yardımcı olur. İş akışlarınızı kolaylaştırmak ve herkesin haberdar olmasını sağlamak için bunları deneyin!

5. Google Çalışma Alanı (Yapay zeka destekli işbirliği için en iyisi)

google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Çalışma Alanı, Gmail, Takvim, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Meet'i gerçek zamanlı işbirliği için altın standart haline gelen, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş bir pakette bir araya getirir. Platformun gücü, sezgisel arayüzünde ve internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilirliğinde yatmaktadır.

Gemini AI entegrasyonunun eklenmesiyle (Business ve Enterprise planlarına ek ücret olmadan dahil), Google Workspace artık uygulamalar arasında akıllı yardım sunuyor. Takımlar, içerik oluşturmadan veri analizine kadar her konuda yardımcı olmak için özel iş zorluklarına göre tasarlanmış AI uzmanları olan özel "Gems" oluşturabilir.

Ancak Google'ın gerçek süper gücü her zaman gerçek zamanlı işbirliği olmuştur. Birden fazla takım üyesinin aynı anda aynı belge üzerinde çalışabilmesi, birbirlerinin düzenlemelerini anında görebilmesi, yorum bırakabilmesi ve kenar çubuğunda sohbet edebilmesi, takımların birlikte çalışma şeklini temelden değiştirdi. Artık ek dosyaları e-posta ile gönderip almaya veya sürüm çakışmalarıyla uğraşmaya gerek yok.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

İş ve Enterprise planlarında ek ücret ödemeden tüm uygulamalarda yapay zeka yardımına erişin

Belgeler, E-Tablolar ve Slaytlar'da başkalarının düzenlemelerini anında görün

Belirli iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş "Gems" oluşturun

E-posta, belgeler, toplantılar ve depolama arasında sorunsuzca geçiş yapın

Tüm Çalışma Alanı uygulamalarında bilgileri hızla bulun

Google Çalışma Alanı sınırlamaları

Birçok özellik internet bağlantısı gerektirir ve bu, hizmetin kesintili olduğu bölgelerde sorun yaratabilir

Bireysel uygulamalar, özel alternatiflerde bulunan gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

Temel planlarda, ileri düzey kullanıcıların hızla aşabileceği sınırlı depolama alanı tahsis edilir

Ayarları ve izinleri yönetmek büyük kuruluşlar için zor olabilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Business Starter: Kullanıcı başına aylık 8,40 $ (esnek plan)

İş Standardı: 16,80 $/ay kullanıcı başına (esnek plan)

Business Plus: 26,40 $/ay kullanıcı başına (esnek plan)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: . 6/5 (43.407+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Tamamen bulut tabanlı, kullanımı kolay, mükemmel bir verimlilik paketi. Yüklemeniz gereken hiçbir şey yok ve her cihazda sorunsuz çalışır.

Tamamen bulut tabanlı, kullanımı kolay, mükemmel bir verimlilik paketi. Yüklemeniz gereken hiçbir şey yok ve her cihazda sorunsuz çalışır.

➡️ Daha fazla bilgi: Çalışanlardan Görüş Toplamak için 11 Ücretsiz Geri Bildirim Formu Şablonu

6. Zoom (Birleşik yapay zeka destekli iletişim için en iyisi)

zoom aracılığıyla

"Zoom yapalım" ifadesinin henüz kullanılmadığı zamanları hatırlıyor musunuz? Artık bu ifade neredeyse bir fiil haline geldi. Zoom, basit bir video konferans aracından toplantıları, web seminerlerini, sohbetleri ve telefon hizmetlerini destekleyen kapsamlı bir iletişim platformuna dönüştü. Güvenilirliği ve kullanım kolaylığıyla tanınan Zoom, 1.000 katılımcıya kadar toplantılar düzenleyebilir ve daha küçük grup tartışmaları için 50 adede kadar küçük toplantı odası oluşturabilir.

Platformun AI Companion özelliği, toplantılar, sohbetler ve e-postalarda çalışarak ek lisans gerektirmeden akıllı yardım sağlar. AI özelliklerinin genellikle yüksek fiyat etiketleriyle geldiği bir dünyada bu, yenilikçi bir yaklaşımdır.

Gerçek zamanlı transkripsiyon, otomatik toplantı özetleri ve akıllı kayıtlar gibi özellikler, eşzamanlı iletişimden gelen bilgileri yakalamayı ve paylaşmayı kolaylaştırır. Bu, canlı konuşmalar ile eşzamansız işler arasındaki boşluğu doldurur ve özellikle farklı saat dilimlerinde çalışan küresel takımlar için çok değerlidir.

Zoom'un en iyi özellikleri

Ek ücret ödemeden toplantı özetleri, sohbetlerin önemli noktaları ve e-posta taslakları hazırlama yardımı alın

Küçük grup tartışmaları için 50 adede kadar ayrı oturum odası oluşturun

Tek bir toplantıda 1.000 katılımcıya kadar ağırlayın

Konferans odaları için özel donanım kurulumları oluşturun

Kayıt, anket ve soru-cevap özellikleriyle büyük ölçekli sanal etkinlikler düzenleyin

Zoom sınırlamaları

Gelişmelere rağmen, bazı kuruluşlar daha önceki tartışmaların ardından güvenlik konusunda temkinli davranmaya devam ediyor

Giderek artan özellikler, sadece basit bir video görüşmesine katılmak isteyen temel kullanıcılar için çok karmaşık olabilir

Gelişmiş özellikler, daha büyük takımlar için hızla artan daha yüksek seviyeli planlar gerektirir

Zoom fiyatlandırması

Ücretsiz

Zoom Workplace Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $ (aylık faturalandırılır)

Zoom Workplace Business: Kullanıcı başına aylık 21,99 $ (aylık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (52.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

Zoom hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Zoom Workplace, büyük toplantılarda bile tutarlı performansı ile öne çıkıyor. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve platform, küçük grup odaları, canlı transkripsiyon ve sorunsuz ekran paylaşımı gibi güçlü özellikler sunar. Zoom planlayıcı ve takvim entegrasyonu, toplantı planlamayı basit ve verimli hale getirir. Müşteri desteği, özellikle yoğun veya öncelikli zamanlarda hızlı ve bilgilidir. Toplantılar, web seminerleri ve takım işbirliği için günlük olarak Zoom'a güveniyoruz, bu da onu günlük hayatımızın bir parçası haline getiriyor. Zoom, Google Çalışma Alanı, Slack ve Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıca, takımlar arasında dağıtımı hızlı ve sorunsuz, kurulum ise minimum düzeydeydi.

Zoom Workplace, büyük toplantılarda bile tutarlı performansı ile öne çıkıyor. Kullanıcı arayüzü sezgiseldir ve platform, küçük grup odaları, canlı transkripsiyon ve sorunsuz ekran paylaşımı gibi güçlü özellikler sunar. Zoom planlayıcı ve takvim entegrasyonu, toplantı planlamayı basit ve verimli hale getirir. Müşteri desteği, özellikle yoğun ve öncelikli zamanlarda hızlı ve bilgilidir. Toplantılar, web seminerleri ve takım işbirliği için günlük olarak Zoom'a güveniyoruz, bu da onu günlük hayatımızın bir parçası haline getiriyor. Zoom, Google Çalışma Alanı, Slack ve Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre olur. Ayrıca, takımlar arasında dağıtımı hızlı ve sorunsuz bir şekilde minimum kurulumla gerçekleştirildi.

🌻 Sektör incelemesi: Tech Radar'da görüldüğü gibi, şirketlerin %75'i artık uygulama parçalanmasını azaltmaya çalışıyor. Sohbet, video ve ses özelliklerini bir araya getiren birleşik platformlar, iletişimi basitleştirmek, verimliliği artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için, özellikle mobil kanallarda giderek daha fazla kullanılıyor.

7. Sprout Social (Proaktif sosyal müşteri hizmetleri için en iyisi)

via Sprout Social

Sosyal medya artık sadece pazarlama için değil, müşteri hizmetleri, topluluk oluşturma ve marka itibar yönetimi için de önemli bir iletişim kanalı haline gelmiştir. Sprout Social, sosyal medyayı bir yayın kanalından işletmeler için güçlü bir iki yönlü iletişim aracına dönüştürür.

Platform, takımların birden fazla ağda sosyal medya varlığını yönetmelerine yardımcı olurken, müşteri etkileşimi, içerik planlama ve performans analizi için araçlar sağlar. "Care by Sprout" ile platform, AI kullanarak mesajları otomatik olarak sınıflandırır ve yönlendirir, böylece müşteri taleplerinin doğru takım üyelerinden zamanında yanıt almasını sağlar.

Sprout Social ayrıca, markaların ilgili içerik oluşturucuları belirlemelerine ve onlarla işbirliği yapmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli influencer eşleştirme ve ilişki yönetimi de sunar. Platformun kapsamlı analitik özellikleri, hedef kitle etkileşimi ve kampanya performansı hakkında içgörüler sağlayarak takımların gerçek verilere dayalı iletişim stratejilerini iyileştirmelerine olanak tanır.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Sosyal mesajları otomatik olarak kategorilere ayırın ve uygun takım üyelerine yönlendirin

İlgili içerik oluşturucuları bulun ve onlarla işbirliği yapın

Tüm sosyal platformlardaki mesajları tek bir yerden yönetin

Platformlar arasında sosyal medya gönderilerini planlayın ve otomatikleştirin

Performans ölçütlerini izleyin ve özel raporlar oluşturun

Sprout Social sınırlamaları

Bazı alternatiflere göre daha pahalıdır, bu da onu küçük işletmeler için ulaşılmaz kılar

Kapsamlı özellik setini öğrenmek zaman alır

Özellikleri test etmek için kısa değerlendirme dönemi

Sprout Social fiyatlandırması

Standart: 249 $/ay (5 sosyal profil dahil)

Profesyonel: 399 $/ay (10 sosyal profil dahil)

Gelişmiş: 499 $/ay (10 sosyal profil dahil)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprout Social puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Sprout Social hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Genel olarak Sprout Social'ın sunduğu hizmetleri çok beğendik. Kullandığım en iyi sosyal SAAS hizmetlerinden biri oldu.

Genel olarak Sprout Social'ın sunduğu hizmetleri çok beğendik. Kullandığım en iyi sosyal SAAS hizmetlerinden biri oldu.

📮ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcıyor. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zamanın kaybedilmesi anlamına geliyor. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e giriş yapın. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir haftalık verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

8. Calendly (Zamanlama sorunlarını ortadan kaldırmak için en iyisi)

calendly aracılığıyla

"Ücretsiz olduğunuzda bana haber verin." "Salı saat 2 nasıl?" "O saatte işim var. Perşembe?" "Perşembe işler, ama 3'ten sonra." Tanıdık geldi mi? Bu tür planlama dansları zaman kaybına ve gereksiz sürtüşmelere neden olur.

Calendly, insanların gerçek uygunluk durumunuza göre takviminizde zaman ayırmasına olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Platform, çift rezervasyonu önlemek için mevcut takvimlerinizle otomatik olarak senkronizasyon sağlar ve zamanınızı korumak için özelleştirilebilir planlama kuralları sunar.

Saat dilimi zekası ile Calendly, global takımlar için toplantı saatlerini otomatik olarak dönüştürerek karışıklığı ve kaçırılan randevuları azaltır. Round-robin planlama özelliği, toplantıları takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtır ve bu özelliği satış takımları, müşteri desteği ve randevuların adil dağıtımına ihtiyaç duyan diğer gruplar için ideal hale getirir.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Katılımcıların konumlarına göre toplantı saatlerini otomatik olarak dönüştürür

Toplantıları takım üyeleri arasında eşit olarak dağıtın

Tampon süreler, minimum bildirim süreleri ve günlük toplantı sınırları belirleyin

Hatırlatıcılar, takip mesajları ve teşekkür notları gönderin

Video konferans, CRM ve diğer iş araçlarıyla bağlantı kurun

Calendly sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı özelleştirme

Yerleşik video konferans özelliği yok

Takım özellikleri ücretli planlar gerektirir

Kişisel olmayan bir his uyandırabilir

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Calendly puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Büyük zaman tasarrufu: Artık uygun bir toplantı zamanı bulmak için sonsuz e-posta alışverişine gerek yok. Bağlantımı paylaşıyorum, müşterilerim bir zaman aralığı seçiyor ve anında takvimime ekleniyor. Bu, her gün verimlilik artışı anlamına geliyor. Birkaç takvimi (Google, Outlook vb.) birbirine bağlayabilmeyi ve Zoom bağlantılarını otomatik olarak gömebilmeyi seviyorum. Her şeyi senkronize ve çakışmasız tutuyor. Saat dilimi algılama, toplantılar arasında tampon pencereler, otomatik hatırlatıcılar — hepsi bir araya gelerek günümü sorunsuz ve gürültüsüz geçirmenizi sağlıyor. Müşteri desteğini aramaya gerek duymadım ama çok iyi olduğunu duydum. Diğer teknoloji platformlarımla da çok kolay entegre edilebiliyor.

Büyük zaman tasarrufu: Artık uygun bir toplantı zamanı bulmak için sonsuz e-posta alışverişine gerek yok. Bağlantımı paylaşıyorum, müşterilerim bir zaman aralığı seçiyor ve anında takvimime ekleniyor. Bu, her gün verimlilik artışı anlamına geliyor. Birkaç takvimi (Google, Outlook vb.) birbirine bağlayabilmeyi ve Zoom bağlantılarını otomatik olarak gömebilmeyi seviyorum. Her şeyi senkronize ve çakışmasız tutuyor. Saat dilimi algılama, toplantılar arasında tampon pencereler, otomatik hatırlatıcılar — hepsi bir araya gelerek günümü yolunda ve gürültüsüz tutuyor. Müşteri desteğini aramaya gerek duymadım ama birinci sınıf olduğunu duydum. Diğer teknoloji platformlarımla da çok kolay entegre edilebiliyor.

➡️ Daha fazla bilgi: 13 En İyi İş İletişimi Çözümü

9. Mailchimp (Hepsi bir arada pazarlama otomasyonu için en iyisi)

mailchimp aracılığıyla

Mailchimp, basit bir e-posta pazarlama aracından, işletmelerin müşterileriyle birden fazla kanaldan iletişim kurmasına yardımcı olan kapsamlı bir pazarlama platformuna dönüştü. Müşteri Yolculuğu Oluşturucu, takımların müşteri davranışlarına ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş mesajlar sunan karmaşık otomasyon iş akışları oluşturmasına olanak tanır.

Dijital iletişimin ötesinde, Mailchimp alıcılara fiziksel kartpostallar bile gönderebilir ve böylece çevrimiçi ve çevrimdışı pazarlama çabalarını birleştirir. Bu çok kanallı yaklaşım, müşterilerin markanızla nasıl etkileşim kurmayı tercih ettiklerine bakılmaksızın tutarlı mesajlaşma sağlar.

Güçlü analiz ve A/B test yetenekleri ile takımlar, performans verilerine dayalı olarak iletişim stratejilerini sürekli olarak iyileştirebilir. Platformun e-ticaret platformları ve CRM sistemleriyle entegrasyonu, müşteri etkileşimlerinin birleşik bir görünümünü oluşturarak işletmelerin daha alakalı ve zamanında iletişim kurmasına yardımcı olur.

Mailchimp'in en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş müşteri iletişimi için karmaşık otomasyon iş akışları oluşturun

Dijital pazarlamayı fiziksel postaya genişletin

Ayrıntılı metrikler ve raporlarla kampanya performansını izleyin

A/B testiyle farklı mesajları deneyerek etkileşimi artırın

Tüm temas noktalarında tutarlı marka deneyimleri yaratın

Mailchimp sınırlamaları

Hedef kitleniz büyüdükçe maliyetli hale gelebilir

Alt kademelerde sınırlı otomasyon

Karmaşık yeteneklerin ustalaşması zaman alır

Bazı kullanıcılar liste yönetimini kısıtlayıcı buluyor

Mailchimp fiyatlandırması

Ücretsiz (500 kişiye kadar)

Temel özellikler: Aylık 13 $'dan başlayan fiyatlarla

Standart: Aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Aylık 350 $'dan başlayan fiyatlarla

Mailchimp puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (12.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (16.500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Mailchimp hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Arayüzü basit, bu sayede ihtiyacım olan özelliklere çok hızlı bir şekilde erişebiliyorum. Performansı mükemmel; uygulama çok az kaynak tüketiyor. Gerçek zamanlı izleme, ayarlamalar yapmak için harika. MailChimp'in verileri düzenli, bu sayede hızlı bir şekilde okuyup analiz edebiliyorum. Tıklama izleme otomatik olarak etkinleştirilmiş, bu sayede ön tanımlı ayarları kullanabiliyorum.

Arayüzü basit, bu sayede ihtiyacım olan özelliklere çok hızlı bir şekilde erişebiliyorum. Performansı mükemmel; uygulama çok az kaynak tüketiyor. Gerçek zamanlı izleme, ayarlamalar yapmak için harika. MailChimp'in verileri düzenli, bu sayede hızlı bir şekilde okuyup analiz edebiliyorum. Tıklama izleme otomatik olarak etkinleştirilir, bu sayede ön tanımlı ayarları kullanabilirsiniz.

10. Troop Messenger (Güvenlik bilincine sahip kuruluşlar için en iyisi)

troop Messenger aracılığıyla

Veri ihlallerinin ve gizlilik endişelerinin arttığı bir çağda, güvenli iletişim kanalları her zamankinden daha önemlidir. Troop Messenger, sıkı gizlilik ve veri koruma gereksinimleri olan kuruluşlar için sağlam güvenlik özellikleri sunar.

Platform, hem bulut hem de şirket içi dağıtım seçenekleri sunarak BT takımlarına hassas verilerin depolandığı ve işlendiği yerler üzerinde tam kontrol sağlar. Bu esneklik, düzenlemelere tabi sektörlerdeki veya belirli uyumluluk gereksinimleri olan kuruluşlar için özellikle değerlidir.

"Burnout" gibi benzersiz özellikler, hassas bilgilerin paylaşımı için kendi kendini imha eden mesajlar oluştururken, "Forkout" kullanıcıların grup sohbetleri oluşturmadan birden fazla alıcıya mesaj göndermesini sağlar. Troop Messenger, düşük hızlı ağlarda da çalışır, bu da onu uzak konumlarda veya sınırlı bağlantı olan bölgelerdeki takımlar için değerli kılar.

Troop Messenger'ın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı veya şirket içi kurulum arasında seçim yapın

Hassas bilgiler için kendiliğinden silinen mesajlar oluşturun

Grup sohbetleri oluşturmadan birden fazla kullanıcıya mesaj gönderin

Kapsamlı güvenlik ayarlarından ve kullanıcı yönetiminden yararlanın

Troop Messenger sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Bazı kullanıcılar mobil deneyimde sınırlamalar olduğunu bildiriyor

Troop Messenger fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

İş: Özel fiyatlandırma

Troop Messenger puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Troop Messenger hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Troop Messenger'da en çok sevdiğim şey, tek bir güvenli platformda birden fazla iletişim modunun sorunsuz entegrasyonu. Uygulamadan çıkmadan doğrudan mesajlar, grup sohbetleri, sesli/görüntülü aramalar ve ekran paylaşımı arasında geçiş yapabilme özelliği, takım işbirliği için inanılmaz derecede verimli. Kendi sunucunuzda barındırma ve şirket içinde dağıtım desteği de, sıkı veri gizliliği ve güvenlik gereksinimleri olan kuruluşlar için öne çıkan bir özelliktir. Ayrıca, "Burnout" (gizli sohbetler için), mesaj geri alma/düzenleme ve uzaktan oturum kapatma gibi araçlar, uygulamanın hem işlevsellik hem de kontrol göz önünde bulundurularak tasarlandığını gösteriyor.

Troop Messenger'da en çok sevdiğim şey, tek bir güvenli platformda birden fazla iletişim modunu sorunsuz bir şekilde entegre etmesi. Uygulamadan çıkmadan doğrudan mesajlar, grup sohbetleri, sesli/görüntülü aramalar ve ekran paylaşımı arasında geçiş yapabilme özelliği, takım işbirliği için inanılmaz derecede verimli. Kendi kendine barındırma ve şirket içinde dağıtım desteği de, sıkı veri gizliliği ve güvenlik gereksinimleri olan kuruluşlar için öne çıkan bir özelliktir. Ayrıca, "Burnout" (gizli sohbetler için), mesaj geri alma/düzenleme ve uzaktan oturum kapatma gibi araçlar, uygulamanın hem işlevsellik hem de kontrol göz önünde bulundurularak tasarlandığını gösteriyor.

11. Dialpad (AI destekli sesli iletişim için en iyisi)

dialpad aracılığıyla

Metin tabanlı iletişimin yaygınlaşmasına rağmen, sesli konuşmalar birçok iş etkileşimi için hala çok önemlidir. Dialpad, yapay zeka ile geliştirilmiş bulut tabanlı ses, video ve mesajlaşma özellikleriyle iş telefon sistemlerini modernize eder.

Platformun özel şirket sözlüğü özelliğine sahip gerçek zamanlı transkripsiyon, aramalar ve toplantılar sırasında sektöre özgü terminolojinin doğru bir şekilde yakalanmasını sağlar. Bu sayede, not almak veya kayıtları tekrar dinlemek zorunda kalmadan önemli ayrıntılara daha sonra kolayca başvurabilirsiniz.

150 katılımcıya kadar toplantıları destekleyen Dialpad, hem iç takım iletişimi hem de dış iletişim veya müşteri etkileşimleri için hizmet verir. Platformun yapay zeka yetenekleri, satış ve destek ekiplerine gerçek zamanlı koçluk sağlar, aramalar sırasında öneriler sunar ve konuşma kalıplarını analiz ederek gelecekteki etkileşimleri iyileştirir.

Dialpad'in en iyi özellikleri

Özel sözlük desteği ile otomatik arama ve toplantı transkriptleri

İyileştirme için gerçek zamanlı öneriler ve arama sonrası analizler

Masaüstü telefon ve mobil cihazlar arasında kesintisiz olarak aramaları aktarın

150 katılımcıya kadar video konferanslar düzenleyin

Eğitim ve kalite güvencesi için konuşmaları kaydedin

Dialpad sınırlamaları

Bazı entegrasyonlar, özel araçlara göre daha sınırlıdır

Bazı kullanıcılar mobil deneyimle ilgili ara sıra sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

AI yetenekleri ayarlama ve eğitim gerektirir

Farklı katmanlarda özelliklerin kullanılabilirliği kafa karıştırıcı olabilir

Dialpad fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 27 $ (aylık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 35 $ (aylık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Dialpad puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Dialpad hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor :

Dial Pad ile ilgili genel deneyimim ne olumsuz ne de olumlu. Dial Pad'e geçmeden önce kullandığımız telefon sistemini dikkate alırsam, Dial Pad'i o telefon sistemine tercih ederim, ancak bu telefon sisteminde CRM ile entegrasyon konusunda hala birçok sınırlama var.

Dial Pad ile ilgili genel deneyimim ne olumsuz ne de olumlu. Dial Pad'e geçmeden önce kullandığımız telefon sistemini dikkate alırsam, Dial Pad'i o telefon sistemine tercih ederim, ancak bu telefon sisteminde CRM ile entegrasyon konusunda hala birçok sınırlama var.

12. Chanty (Entegre görev yönetimi için en iyisi)

chanty aracılığıyla

Eyleme geçmeyen iletişim sadece gürültüdür. Chanty, takım mesajlaşmasını yerleşik görev yönetimi ile birleştirerek bunu fark eder ve takımların platformlar arasında geçiş yapmadan konuşmaları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmelerini sağlar.

Mesajların Kanban panolarında tek tıklamayla izlenebilir görevlere dönüştürülmesi, iletişim ve uygulama arasında sorunsuz bir iş akışı sağlar. Bu entegrasyon, yalnızca mesajlaşma platformlarında sık karşılaşılan bir sorun olan önemli eylem öğelerinin sohbet akışında kaybolmasını önler.

Platform, hızlı mesajlaşma ve istikrarlı sesli/görüntülü aramalar sunarak konumdan bağımsız olarak takım bağlantısını iyileştirir. "Sessiz saatler" özelliği, odaklanma zamanlarında veya mesai saatleri dışında uyarıları sessize alarak bildirim yorgunluğunu önler ve iletişim yeteneklerini korurken daha iyi bir iş-yaşam dengesi sağlar.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Tek bir tıklama ile mesajları görsel görev kartlarına dönüştürün

Odaklanarak çalışırken bildirimleri sessize alın

Tüm geçmiş konuşmalara kısıtlama olmadan erişin

Tüm paylaşılan içerik, dosyalar ve bağlantıların düzenli bir dizinini edinin

Chanty sınırlamaları

Başlıca rakiplere göre daha az üçüncü taraf bağlantısı

Özel araçlara göre daha az sağlam belge organizasyonu

Özel toplantı platformlarına göre daha düşük katılımcı sınırı

Bazı özellikler mobil cihazlardan daha masaüstü bilgisayarlarda daha iyi çalışır

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz: En fazla 10 takım üyesi

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Chanty hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Chanty'nin en sevdiğim yanı, konuşmalarımı ve görevlerin ilerlemesini tek bir yerden takip etmemi sağlaması. İşimi ve iletişimimi yönetmeme çok yardımcı oluyor. Ayrıca, iş akışlarınızı daha sorunsuz hale getirmek için ihtiyacınız olan tüm entegrasyonları yapmanıza veya talep etmenize olanak tanıyan geniş entegrasyon olanaklarını da seviyorum.

Chanty'nin en sevdiğim yanı, konuşmalarımı ve görevlerin ilerlemesini tek bir yerden takip etmemi sağlaması. İşimi ve iletişimimi yönetmeme çok yardımcı oluyor. Ayrıca, iş akışlarınızı daha sorunsuz hale getirmek için ihtiyacınız olan tüm entegrasyonları yapmanıza veya talep etmenize olanak tanıyan geniş entegrasyon olanaklarını da seviyorum.

13. Dropbox (AI destekli arama ve belge iş akışları için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

"O dosyayı tekrar gönderebilir misin? Bulamıyorum." Bu isteği kaç kez duydunuz? Dropbox, basit bir dosya depolama alanından içerik işbirliği ve paylaşımı için akıllı bir çalışma alanına dönüşerek takımların bu yaygın sıkıntıyı yaşamamasını sağlıyor.

Platformun Dash özelliği, görüntüler, videolar ve ses dosyalarının içindeki içeriği bulabilir, böylece biçimden bağımsız olarak bilgileri daha kolay bulmanızı sağlar. Bu gelişmiş arama özelliği, aksi takdirde belirli içeriği manuel olarak aramak için harcanacak değerli zamandan tasarruf sağlar.

Dönüşümler için 100 GB ve tek tek yüklemeler için 50 GB dosya boyutu sınırıyla Dropbox, diğer platformlarda sınırları aşabilecek büyük medya dosyalarını ve karmaşık belgeleri barındırabilir. Platformun sürüm geçmişi ve kurtarma özellikleri, yanlışlıkla silinmelere veya istenmeyen değişikliklere karşı koruma sağlarken, ayrıntılı paylaşım izinleri belirli içeriğe kimlerin erişebileceğini, düzenleyebileceğini veya yorum yapabileceğini kontrol etmenizi sağlar.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Görüntüler ve videolar dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerinde içerik bulun

100 GB'a kadar dosya aktarın ve 50 GB'a kadar tek tek dosya yükleyin

Değişiklikleri izleyin ve belgelerin önceki sürümlerini geri yükleyin

Farklı kullanıcılar ve gruplar için özel izinler belirleyin

Belge onay süreçleri ve bildirim sistemleri oluşturun

Dropbox sınırlamaları

Önemli depolama ihtiyaçları için daha yüksek katmanlar gerekir

Çok büyük klasörler senkronizasyon sorunlarına neden olabilir

Google Çalışma Alanı'ndan daha az sağlam gerçek zamanlı işbirliği

Karmaşık klasör yapıları arama etkinliğini etkileyebilir

Dropbox fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 11,99 $/ay (2 TB depolama)

Aile: 19,99 $/ay (2 TB paylaşımlı depolama)

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla

Dropbox değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (30.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Dropbox hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Dropbox Business'a belge yüklemenin hızını seviyorum, özellikle üzerinde çalıştığım çok sayıda belge olduğunda. Dropbox Business, belgelerimi düzenlemeyi ve belirli klasörlerde saklamayı kolaylaştırarak onlara hızlıca erişmemi sağlıyor. Dropbox Business, çok gelişmiş erişim kontrolü ve dosya güvenliği özellikleri kullanıyor. Bu sayede, sakladığım tüm belgeler benim dışımda başka hiç kimsenin erişimine kapalı oluyor.

Dropbox Business'a belge yüklemenin hızını seviyorum, özellikle üzerinde çalıştığım çok sayıda belge olduğunda. Dropbox Business, belgelerimi düzenlemeyi ve belirli klasörlerde saklamayı kolaylaştırarak onlara hızlıca erişmemi sağlıyor. Dropbox Business, çok gelişmiş erişim kontrolü ve dosya güvenliği özellikleri kullanıyor. Bu sayede, sakladığım tüm belgeler benim dışımda başka hiç kimsenin erişimine kapalı oluyor.

14. Discord (Topluluk oluşturma ve entegre iletişim için en iyisi)

discord aracılığıyla

Discord, iş iletişimi için alışılmadık bir seçim gibi görünebilir, ancak giderek artan sayıda kuruluş, takım işbirliği için değerini keşfediyor. Platform, metin, ses ve video iletişimini, orijinal olarak oyun toplulukları için tasarlanmış ancak modern çalışma ortamlarına şaşırtıcı derecede uygun bir yapıda birleştirir.

Platformun kanal tabanlı organizasyonu, farklı konular, projeler veya departmanlar için özel alanlar oluşturur. Discord'u benzersiz kılan, takım üyelerinin planlanmış toplantıların formalitesi olmadan sesli konuşmalara girip çıkabilmelerini sağlayan kalıcı ses kanallarıdır. Bu, uzaktaki takımlar için özellikle değerli olan sanal bir ofis hissi yaratır.

Ayrıntılı rol tabanlı izinlerle Discord, farklı kanallara ve özelliklere kimlerin erişebileceğini hassas bir şekilde kontrol ederek gizlilik ve departman ihtiyaçlarını destekler. Platform, Nitro aboneliği ile 400 MB'lık dosya yüklemelerine izin vererek daha büyük belge ve medya dosyalarının paylaşımını kolaylaştırır.

Discord'un en iyi özellikleri

Farklı kullanıcı grupları için ayrıntılı erişim denetimleri oluşturun

Resmi toplantı kurulumları olmadan sesli konuşmalara girin ve çıkın

Konu başlıklı yanıtlarla konuşmaları odaklanmış halde tutun

Başarılı iletişim yapılarını hızla çoğaltın

Bağlantıları ve medyayı doğrudan sohbet içinde önizleyin

Discord sınırlamaları

Orijinal olarak oyun için tasarlanmış olan bazı profesyonel özellikler sınırlıdır

Daha küçük dosya yüklemeleriyle sınırlı standart hesaplar

Sunucu kurulumu ve yönetimi için ilk yapılandırma gerekir

Daha az kurumsal uyumluluk ve yönetim özelliği

Discord fiyatlandırması

Ücretsiz

Nitro Basic: 2,99 $/ay

Nitro: 9,99 $/ay

Sunucu Güçlendirme: Aylık 4,99 $'dan başlayan çeşitli seviyeler

Discord değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.936+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Discord hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Discord ile elde edebildiğim özelleştirme ve düzenleme olanaklarının çokluğunu seviyorum. Arkadaşlarımla kullandığım basit sunuculardan, planlamacı görevi gören tek kişilik sunuculara, oyunlar ve daha fazlası için etkileşimde bulunduğum büyük ölçekli resmi sunuculara kadar!

Discord ile elde edebildiğim özelleştirme ve organizasyon olanaklarının çokluğunu seviyorum. Arkadaşlarımla kullandığım basit sunuculardan, planlamacı görevi gören tek kişilik sunuculara, oyunlar ve daha fazlası için etkileşimde bulunduğum büyük ölçekli resmi sunuculara kadar!

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi yapay zeka iletişim araçları

15. Workvivo (Çalışan bağlılığı ve topluluk oluşturma için en iyisi)

workvivo aracılığıyla

Uzaktan ve hibrit çalışma modelleri, şirket kültürünü ve çalışan bağlılığını sürdürmek için yeni zorluklar yaratmıştır. Workvivo, kurumsal iç iletişim için özel olarak tasarlanmış, sosyal medya benzeri bir deneyim yaratarak bu zorlukların üstesinden gelir.

Platform, geleneksel iletişim araçlarını takdir, anketler ve etkinlik akışları gibi etkileşim özellikleriyle birleştirerek canlı bir dijital iş yeri kültürü oluşturur. Bu yaklaşım, takımlar fiziksel olarak bir arada olmadığında ortaya çıkabilecek izolasyon ve kopuklukla mücadeleye yardımcı olur.

Sohbet gruplarını 500 üyeye kadar ölçeklendirme özelliği ile Workvivo, hem geniş organizasyonel iletişimi hem de daha odaklı takım tartışmalarını destekler. Platformun çalışanların takdir edilmesi ve topluluk oluşturulmasına verdiği önem, dağıtılmış takımlar arasındaki bağlantıyı güçlendirerek, uzaktan ve hibrit işyerlerinde iletişimin sıklıkla karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırır.

Workvivo'nun en iyi özellikleri

Tüketici sosyal platformlarına benzer beğenme, yorum yapma ve paylaşım özellikleri

Çalışanların başarılarını ve dönüm noktalarını öne çıkarın

Tek bir konuşmada 500 üyeye kadar destek

Belirli departmanlara veya konumlara ilgili bilgileri iletin

Katılımı izleyin ve iletişim eksikliklerini belirleyin

Workvivo sınırlamaları

Temel iletişim araçlarından daha pahalıdır

Bazı özellikler mobil cihazlarda farklı şekilde çalışır

Workvivo fiyatlandırması

İş Planı: 250-2.000 çalışan için yıllık yaklaşık 20.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Workvivo puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.173+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Workvivo hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Workvivo, departmanlar arasındaki ilişkileri tam olarak anlamayı sağlar, en son gelişmeler veya güncellemelerle ilgili bilgi akışını sürdürür. Bununla, yeni kavramları açıklamak için sunumlar yayınlayabilir ve bunların herkese anında ulaşmasını sağlayabiliriz. Yeni kararları vurgulayabilmemiz ve yeni talimatları düzenli bir şekilde dolaşıma sokabilmemiz hoşuma gitti. Workvivo ile doğrudan iletişim garanti edilir, bu da tavsiyelerin sürekliliğini artırır, fikirlerin tartışılmasını ve bunlar hakkında geri bildirimlerin şeffaf bir şekilde toplanmasını sağlar.

Workvivo, departmanlar arasındaki ilişkileri tam olarak anlamayı sağlar, en son gelişmeler veya güncellemelerle ilgili bilgi akışını sürdürür. Bununla, yeni kavramları açıklamak için sunumlar yayınlayabilir ve bunların herkese anında ulaşmasını sağlayabiliriz. Yeni kararları vurgulayabilmemiz ve yeni talimatları düzenli bir şekilde dolaşıma sokabilmemiz hoşuma gitti. Workvivo ile doğrudan iletişim garanti edilir, bu da tavsiyelerin sürekliliğini artırır, fikirlerin tartışılmasını ve bunlar hakkında geri bildirimlerin şeffaf bir şekilde toplanmasını sağlar.

16. Staffbase (Birleşik iç iletişim için en iyisi)

via Staffbase

Önemli iletişimleri her çalışana ulaştırmak, özellikle ön saflarda çalışanlar, dağıtılmış takımlar veya düzenli bilgisayar erişimi olmayan çalışanların bulunduğu kuruluşlarda zor olabilir. Staffbase, bu zorlukları aşmak için tasarlanmış kapsamlı bir iç iletişim yazılımı sunar.

Mobil öncelikli yaklaşım, düzenli bilgisayar erişimi olmayan ön saflardaki çalışanların da önemli güncellemeleri alabilmesini ve şirket iletişimine katılabilmesini sağlar. Bu kapsayıcılık, daha bağlantılı bir iş gücü oluşturmaya yardımcı olur ve kritik bilgilerin ihtiyaç duyan herkese ulaşmasını sağlar.

Platform, e-posta, intranet ve çalışan uygulaması özelliklerini tek bir çözümde birleştirerek birden fazla iç iletişim aracına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Güçlü analitik özellikleri sayesinde iletişim ekipleri, mesajlarının erişimini ve etkisini ölçebilir, stratejileri iyileştirebilir ve önemli bilgilerin hedef kitleye ulaşmasını sağlayabilir.

Staffbase'in en iyi özellikleri

İçeriği e-posta, intranet ve mobil cihazlara aynı anda dağıtın

Rol, konum veya departmana göre ilgili bilgileri sağlayın

Anketler, oylamalar ve yorumlar aracılığıyla içgörüler toplayın

Mesajların erişimini ve etkileşimini ölçün

Staffbase sınırlamaları

Küçük kuruluşlar için daha az uygun

Önemli kurulum ve yapılandırma gerektirir

Bazı üçüncü taraf entegrasyonlar, özel araçlara göre daha az sağlamdır

Staffbase fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Staffbase puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Staffbase hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

En büyük güçlerinden biri, kullanıcı dostu arayüzüdür. Teknolojiye çok aşina olmayan takım üyeleri bile, fazla eğitim almadan hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenebilir. Platformun tasarımı sezgiseldir, e-posta oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştırır.

En büyük güçlerinden biri, kullanıcı dostu arayüzüdür. Teknolojiye çok aşina olmayan takım üyeleri bile, fazla eğitim almadan hızlı bir şekilde kullanmayı öğrenebilir. Platformun tasarımı sezgiseldir, e-posta oluşturmayı ve göndermeyi kolaylaştırır.

17. Happeo (AI destekli intranet ve bilgi yönetimi için en iyisi)

happeo aracılığıyla

Geleneksel kurumsal intranetler genellikle dijital mezarlıklar haline gelir; bilgilerin öldüğü, nadiren erişilen ve daha da nadiren güncellenen yerler. Happeo, bilgi yönetimi, iletişim ve işbirliği araçlarını bir araya getiren dinamik, sosyal bir platformla bu kavramı modernize ediyor.

Platformun birleştirilmiş AI araması, intranet, Google Drive, Gmail ve Microsoft 365'te tarama yaparak, çalışanların bilgilerin nerede depolandığına bakılmaksızın bulmalarına yardımcı olan birleşik bir arama deneyimi sunar. Bu sayede, ihtiyacınız olanı bulmak için birden fazla sistemde arama yapma zorunluluğundan kurtulursunuz.

Gerçek zamanlı çeviri özellikleriyle Happeo, dil engellerini aşarak çalışan küresel takımları destekler ve önemli iletişimin tüm çalışanlara tercih ettikleri dilde ulaşmasını sağlar. Platformun sayfaları, kanalları ve kişi dizini, çalışanları hem bilgilere hem de iş arkadaşlarına bağlayan kapsamlı bir dijital çalışma ortamı yaratır.

Happeo'nun en iyi özellikleri

Birleştirilmiş AI arama ile birden fazla bağlantılı platformda bilgi bulun

Gerçek zamanlı çeviri özelliğini kullanarak dil engellerini ortadan kaldırın

Gömülü uygulamalar ve bileşenlerle etkileşimli intranet sayfaları oluşturun

Resmi ve gayri resmi iletişimi tanıdık bir biçimde birleştirin

Happeo sınırlamaları

Google araçlarıyla güçlü entegrasyon sunar, ancak diğerleriyle entegrasyon yoktur

Optimum kullanım için önemli yapılandırma gereklidir

Temel iletişim araçlarından daha yüksek yatırım

Happeo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Happeo puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Happeo hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor :

Kullanımı çok kolay ve sezgiseldir ve harika bir bilgi merkezi sunar (botun kendi Happeo kaynakları ve aktif kullanıcı topluluğu). Harika arama motoru. Gsuite ile kolay entegrasyon. Happeo harika, proaktif destek sağladı.

Kullanımı çok kolay ve sezgiseldir ve harika bir bilgi merkezi sunar (botun kendi Happeo kaynakları ve aktif kullanıcı topluluğu). Harika arama motoru. Gsuite ile kolay entegrasyon. Happeo, harika ve proaktif destek sağladı.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Kurumsal İletişim Araçları

Gerçekçi olalım: İletişim araçları konusunda herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Doğru kombinasyon, tamamen kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına, kültürüne ve mevcut teknoloji altyapısına bağlıdır.

Her şeyi tek bir platformda zorla halletmeye çalışmak yerine, gerçek zamanlı işbirliği ve proje koordinasyonundan bilgi paylaşımı ve dış iletişime kadar farklı iletişim ihtiyaçlarını farklı araçların nasıl karşıladığını düşünün. Birbiriyle uyumlu çalışan ve izole iletişim siloları yerine uyumlu bir iş akışı oluşturan çözümler arayın.

Teknoloji altyapısını basitleştirmek isteyen takımlar için ClickUp, iletişim araçlarını proje ve görev yönetimi ile birleştiren cazip bir hepsi bir arada çözüm sunar. Sohbet, belge ve iş akışı yönetimini tek bir platformda entegre eden ClickUp, verimliliği düşüren sürekli bağlam değiştirmeyi azaltır ve konuşmaları eylem öğelerine bağlı tutar.

Unutmayın, en iyi iletişim araçları, takımınızın gerçekten kullanacağı araçlardır. İş için tek uygulama olan ClickUp'a kaydolmanızı öneririz!

Sık sorulan sorular

Kurumsal iletişim araçları nelerdir?

Kurumsal iletişim araçları, bir şirketteki kişilerin bilgi paylaşmasına ve birlikte çalışmasına yardımcı olan farklı uygulamalar ve platformlardır. Bunlar arasında e-posta, sohbet uygulamaları (Slack veya Microsoft Teams gibi), video toplantı araçları (Zoom gibi), proje yönetimi yazılımları (ClickUp gibi) ve belge paylaşım platformları (Google Çalışma Alanı veya Dropbox gibi) bulunur. Bu araçlar, takımların ofiste veya uzaktan çalışırken bağlantıda kalmasını, güncellemeleri paylaşmasını ve işleri tamamlamasını kolaylaştırır.

5 iletişim aracı nedir?

Çoğu iş yerinde kullanılan beş yaygın iletişim aracı e-posta, anlık mesajlaşma veya sohbet uygulamaları, video konferans araçları, proje yönetimi platformları ve belge işbirliği araçlarıdır. Örneğin, e-posta için Gmail, hızlı mesajlar için Slack, video görüşmeleri için Zoom, projeleri yönetmek için ClickUp ve belgeler üzerinde birlikte çalışmak için Google Dokümanlar kullanabilirsiniz. Bu araçlar, takımların hızlı bir şekilde iletişim kurmasına ve herkesin aynı sayfada kalmasına yardımcı olur.

Kurumsal iletişimin 7C'si nedir?

7 C, iş iletişimini net ve etkili hale getirmeye yardımcı olan basit kurallardır. Bunlar: net (kolay anlaşılır), öz (kısa ve öz), somut (belirgin ve ayrıntılı), doğru (hatasız), tutarlı (iyi organize), eksiksiz (gerekli tüm bilgileri içeren) ve nazik (kibar ve saygılı) olmaktır. Bu ilkelere uymak, karışıklığı önlemeye ve iş yerinde daha iyi ilişkiler kurmaya yardımcı olur.