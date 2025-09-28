İş Güncellemeleri, Hatırlatıcılar ve Daha Fazlası için Ücretsiz Slack Mesaj Şablonları

İş gününüz Slack üzerinde geçiyorsa, bunun ne kadar gürültülü olabileceğini zaten biliyorsunuzdur.

Konular kaosa dönüşür. Mesajlar karışıklık içinde kaybolur. Ve farkına bile varmadan, biri üçüncü kez "Hey, bu konuyu kontrol ediyor musun?" diye sorar

İşte bu noktada iyi yazılmış bir mesaj büyük fark yaratır. Doğru zamanda gönderilen hızlı bir hatırlatıcı, dostça bir uyarı veya net bir güncelleme, herkesi senkronizasyon içinde tutarken otoriter bir izlenim bırakmaz.

Ancak her seferinde "mükemmel" Slack mesajını oluşturmak mümkün mü? Sözlerinize değer katmak, olasılık dahilinde sahip olmadığınız çaba ve zaman gerektirir.

Güncellemeleri takip ediyor, ilerlemeyi paylaşım olarak sunuyor veya birine nazikçe hatırlatma yapıyorsanız, kullanıma hazır Slack mesaj şablonları zaman ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Kopyalayın, düzenleyin ve gönderin.

Ancak Slack'i bırakıp sohbet, bilgi ve tüm işlerinizi tek bir bağlamsal AI Çalışma Alanında bir araya getiren bir aracı denemeye hazırsanız, size yardımcı olmaya hazırız!

💡 Profesyonel İpucu: Unutkan mısınız? Slack'in /remind komutunu akıllı yardımcınız olarak kullanın; sizin yerinize hatırlamasını sağlayın. Bu komutu kendiniz, diğer kişiler veya tüm kanallar için hatırlatıcı ayarlamak için kullanabilirsiniz. Örnek: /saat 16:00'da raporları kontrol etmemi hatırlatıcı gönder.

Slack Mesaj Şablonları Nedir?

Slack mesaj şablonları, durum güncellemeleri, toplantı hatırlatıcıları, görev takibi veya check-in gibi yaygın iş konuşmaları için yeniden kullanabileceğiniz önceden yazılmış mesaj biçimleridir.

Bu şablonlar, her seferinde sıfırdan yazmak zorunda kalmadan doğru şeyi doğru şekilde söylemenize yardımcı olur.

İyi bir şablonun bileşenleri şunlardır:

Anahtar mesaj veya talep

Kibar ve profesyonel bir üslup

Ayrıntıları kişiselleştirmek için yer tutucular

Kelimeleri fazla düşünmenize veya üslubu dert etmenize gerek yok. Sadece ayrıntıları girin ve gönderin.

Bu şablonlar, Slack'te tekrarlayan güncellemeleri, işlevler arası iletişimi veya birden fazla paydaşı yöneten takımlar için özellikle yararlıdır.

Bu şablonlar zaman kazandırır, iletişim hatalarını azaltır ve mesajlarınızın tutarlı olmasını sağlar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Slack kullanıcıları her hafta 1,5 milyardan fazla mesaj gönderiyor! Bu, çok fazla 'sadece kontrol ediyorum' metinleri demek!

İyi bir Slack mesaj şablonu nedir?

İyi bir Slack mesaj şablonu, katı veya genel bir üslup kullanmadan net bir şekilde iletişim kurmanıza yardımcı olur. Aramanız gereken özellikler şunlardır:

Basit biçim: Mesajı birkaç satırda aktarır

Kolay özel: İsimleri, tarihleri veya bağlantıları saniyeler içinde değiştirin

Samimi üslup: Profesyonel, ancak robotik değil

Amaç odaklı: Her satır net bir hedefe hizmet etmelidir (hatırlatıcı, güncelleme, talep)

Yeniden kullanılabilir yapı: Yeniden yazmaya gerek kalmadan tekrarlanan mesajlar için iş yapar

Hızlı gönderim: Düzenlemek için bir dakikadan fazla zaman harcamamalısınız

Taranabilir: Kısa cümleler, satır sonları ve metin duvarları yok

Şablonunuz zaman kazandırıyor ve Slack'te gidip gelmelerden kurtarıyorsa, işini yapıyor demektir.

📚 Ayrıca okuyun: İşte Slack'in artıları ve eksileri

Ücretsiz Slack mesaj şablonları

Muhtemelen, bu sürenin büyük bir kısmını ne söyleyeceklerini düşünerek geçiriyorlar. Yazıyorlar. Siliyorlar. Yeniden yazıyorlar. Kararlarını sorguluyorlar. Ve yine de "umarım bu mantıklıdır" havasıyla gönder düğmesine basıyorlar.

Şablonlar bu karmaşayı ortadan kaldırır. Bu tür kullanıcılardan biri olmadan doğru şeyi daha hızlı söylemenize yardımcı olurlar.

İşte ş akışınıza doğrudan ekleyebileceğiniz, kullanıma hazır Slack mesaj şablonları:

1. Toplantı gündemi şablonu

Bu şablon, hızlı ve odaklanmış toplantılar için tasarlanmış Canvas tarzı bir şablondur. Hazırlık, izleme ve izleme için net bölümler ve açıklamalar içerir:

Gündem konuları : Tartışılması gerekenler

Eylem öğeleri : Sırada kim ne yapacak?

Anahtar bağlantılar: Belgeler, sunumlar veya başvurmanız gereken her şey

Bu biçim, toplantıdan önce, sırasında ve sonra, aramayı kaçırmış olsalar bile herkesin güncel bilgilere ulaşmasına yardımcı olur. Eylem öğeleri listeye alındıkça, sorumluluklar anında atanır.

Gündem, sohbetinize bir sekme olarak eklenir, böylece daha sonra hızlı bir şekilde gözden geçirmek kolaylaşır. Böylece, sonuçlar izleme altında, izlenir ve fiilen harekete geçilir.

En iyi yanı ne mi? İşbirliğine dayalı olması. Herkes gerçek zamanlı olarak konu ekleyebilir, bağlantı paylaşabilir veya eylem öğelerini güncelleyebilir.

👀 Biliyor muydunuz? Ortalama bir Slack kullanıcısı, hafta içi her gün 90 dakika aktif kalıyor.

📚 Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için Slack'i Kullanma

2. Uzmana danışın şablonu

Bu şablon, takımınızın tüm uzman soru-cevaplarını tek bir düzenli alanda tutan bir Slack kanalı formundadır. Kurulum şunları içerir:

uzmanlarla toplantı*: Kimlerin hangi konularda yardımcı olabileceğini gösteren sabitlenmiş liste

Soru depo : Geçmişteki tüm sorgular ve cevaplar, istediğiniz zaman aranabilir

Gönderi form : Yardım istemek için hızlı ve kolay bir yol

Emoji yanıt izleyici: Nelerin ilerleme halinde olduğunu ve nelerin tamamlandığini öğrenin

Formu kullanarak sorunuzu gönderin. Bir uzman sorunuzu gördükten ve üzerinde iş yapmaya başladıktan sonra 👀 ile yanıt verecektir. Yanıtınızı aynı konu içinde alacaksınız, böylece kimse kanallar arasında yanıt aramak zorunda kalmayacak.

Sorununuz çözüldüğünde, ✅ ile döngüyü kapatacaklar. Temiz. Basit. İzlenebilir.

3. Ofis dışı görevlendirme planı şablon

Ofis dışında olduğunuzda, Slack kanallarınızda kaosun hüküm sürmesi en son isteyeceğiniz şeydir. Bu ofis dışı kapsama planı şablonu, beklentileri belirlemenize, kapsama sahiplerini atamanıza ve siz yokken ş akışlarının sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

Dağınık mesajlar ve kaçırılan güncellemeler yerine, ekip üyeleri kime ulaşacaklarını, neyin beklediğini ve sorunları nasıl üst düzeye taşıyacaklarını tam olarak bilir; hepsi tek bir yerde belgelenir.

Tarihleri, yedekleme sahiplerini ve sorumlulukları belgelemek için önceden oluşturulmuş yapı

Acil durum seviyeleri ve eskalasyon noktaları için özel alanlar

Kolay paylaşım sayesinde, kapsama planları takımın halihazırda iletişim kurduğu yerde bulunur

Tek bir kişiye aşırı yük bindirmeden projenin ivmesini korur

💡 Profesyonel İpucu: Aynı Slack mesajlarını tekrar tekrar yazmaktan bıktınız mı? /templates add komutunu kullanarak bir mesajı bir kez kaydedin ve /templates send komutuyla herhangi bir kullanıcı veya kanalla paylaşım yapın. İstediğiniz zaman düzenleme veya silin ve hızlı yardım için /templates help komutunu çalıştırın.

4. Hata alımı ve önceliklendirme şablonu

Bu şablon, hata raporlamayı sorunsuz ve takip edilebilir bir ş Akışına dönüştürür. Gerçek zamanlı takım mesajlaşmasını basit bir hata gönderi formuyla birleştirir, böylece herkes beş farklı kişiye ping atmadan sorunları bildirebilir.

Paylaşılan bir tuval, önceden net raporlama talimatlarını ortaya koyarak hiçbir detayın gözden kaçmamasını ve herkesin aynı süreci izlemesini sağlar.

Yeni hatalar doğrudan izleme listesine eklenir ve her güncelleme otomatik bir durum bildirimini tetikleyici olarak kullanır, böylece üzerinde işlenen veya zaten düzeltilmiş olan konular hakkında hiçbir belirsizlik kalmaz.

Slack Sınırları

Slack, takım iletişimi için hepsi bir arada bir mesajlaşma uygulamasına benzese de, projeleri yönetmek veya izlemek için tasarlanmamıştır.

En iyi iletişim uygulamalarının hangileri olduğunu öğrenmek için bu video'yu izleyin

Aslında, ofis çalışanlarının %50'den fazlası, iş yapmaktan çok dosya aramakla daha fazla zaman harcıyor ve bu dosyaların çoğu sohbet konuları içinde gömülü durumda.

Slack'in yetersiz kaldığı nokta şudur:

Yerleşik görev yönetimi yoktur : İş hakkında konuşabilirsiniz, ancak görevleri atamak veya izleme yapmak için yapılandırılmış bir yol yoktur

Temel AI asistanı : Slack'in AI'sı çoğunlukla mesajları özetler, ancak gerçek işlerin yürütülmesinde pek yardımcı olmaz

proje görünürlüğünün eksikliği*: Neyin tamamlandıığını, neyin beklediğini veya bunların daha büyük hedeflerle nasıl bağlantılı olduğunu göremezsiniz

Zaman çizelgesi veya son teslim tarihi yok : İşleri planlamak veya zaman içindeki ilerlemeyi görmek mümkün değildir

Dosyalar ve bağlantılar kolayca dağılır – Paylaşım kaynakları, bunları düzenlemek için merkezi bir yer olmadan hızla kaybolabilir

Slack, konuşmaların akışını sağlar, ancak gerçek işleri izleme söz konusu olduğunda, Slack'in sorunları ortaya çıkmaya başlar.

İşte bu noktada ClickUp gibi araçlar devreye giriyor. Nasıl olduğunu görelim.

Slack şablonlarına alternatif

Slack'in mesaj konuları sonsuz bir kaydırma gibi gelmeye başladıysa, ClickUp ile tanışın. Bu, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve konuşmaları (görevler, belgeler, formlar, otomasyonlar ve daha fazlasını) tek bir çatı altında yönetmek için tasarlanmıştır.

ClickUp Sohbet: İşin Yapıldığı Yerde Gerçek Konuşmalar

ClickUp Chat ile görev içi tartışmalar, bahsetmeler ve gerçek zamanlı güncellemelerle takımların uyumunu sağlayın

ClickUp Chat ile konuşmalarınızı işin yapıldığı yere taşıyabilirsiniz. Hızlı bir toplantı mı yapmanız gerekiyor? Uygulamalar arasında geçiş yapmadan 1:1 veya grup görüşmesi başlatın. Bir eylem öğesini konuşmak mı istiyorsunuz? Herhangi bir Alan, Klasör veya Liste içinde doğrudan sohbet edin.

ClickUp Chat'teki FollowUps ile atanan ve çözülen mesajları takip edin

Cevapları düzenli tutmak için konu oluşturabilir, takım arkadaşlarınızı @bahsetme ile dahil edebilir ve hatta tüm takip işlemlerinizi tek bir yerden görebilirsiniz. Artık size ait olan mesajları bulmak için doğrudan mesajları tek tek aramanıza gerek yok.

Hepsi bu kadar değil. ClickUp'ın kendi şablonlarından, sadece mesaj göndermekten daha fazlasını yapan bir set hazırladık. Bu şablonlar, ClickUp'ı en iyi takım iletişim uygulaması haline getiriyor ve fikirleri düzenlemenize, eylem öğelerini yakalamanıza ve işleri gerçekten ilerletmenize yardımcı oluyor.

Hadi bir göz atalım.

1. ClickUp Anlık Mesaj Şablonu

ClickUp Anlık Mesaj Şablonu

ClickUp'ta bir görev olarak oluşturulan ClickUp Anlık Mesaj Şablonu, net ve eyleme geçirilebilir mesajlar yazma ve sağlam bir geri bildirim döngüsü oluşturma konusunda ayrıntılı kılavuzlar içerir. Şablon, aşağıdaki gibi yararlı alt görevlerle önceden yüklenmiş olarak gelir:

📛 Uygun kanal adlandırma kuralları kullanın

📢 Mesajların kaybolmasını önleyin

⏱️ Göndermeden önce bir dakika durun

🛎️ Mesaj göstergelerini kullanın

Her alt görev, en iyi uygulamaları adım adım anlatan bir kontrol listesi içerir, böylece aceleniz olsa bile hiçbir şey gözden kaçmaz.

Bu görevi takımınızın mesajlaşma stiline uyacak şekilde özel hale getirebilir ve tutarlılık sağlamak için yeniden kullanılabilir görev şablonu olarak kaydedebilirsiniz. Bu küçük kurulum, iletişimin net ve verimli olmasını sağlamak açısından büyük fark yaratır.

📌 İdeal kullanım alanları: Mesaj yükünü azaltmak, iletişim hatalarını önlemek ve takımlar arasında Slack mesajlaşması için tutarlı bir süreç oluşturmak.

🧠 İlginç Bilgi: Hibrit iş modelinin kalıcı hale gelmesiyle, ofise devam oranı pandemi öncesi seviyelere göre %30 azaldı. Bu durum, açık ve tutarlı iletişimi her zamankinden daha önemli hale getiriyor.

ClickUp Mesajlaşma Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Mesajlaşma Matrisi Şablonu ile mesajlarınızı bir daha asla sorgulamayın

Takımlar aynı dili konuşmadığında (mecazi olarak), mesajlar kaybolur ve kampanyalar başarısız olur. ClickUp Mesajlaşma Matrisi Şablonu, dağınık bilgileri takip etmek zorunda kalmadan herkesin marka ve mesajla uyumlu kalmasını sağlar.

İçinde iki temel liste bulacaksınız:

Mesajlaşma Harita : Marka vaadi, pozisyon, hedef pazar, vizyon, misyon ve daha fazlası için alanlar içeren tüm pazarlama planlarınızı izleme

i̇letişim Planı*: Kimin neyi, ne sıklıkla ve hangi kanallar aracılığıyla bilmesi gerektiğini harita şeklinde gösterir

Planlar, Öncelikler, Matris ve Sıklık gibi görünümler, içeriği aciliyet, hedef kitle ve teslim sıklığına göre sıralamanıza yardımcı olur. Ayrıca, iletişim kanalları, sloganlar, hedefler ve sıklık gibi özel alanlarla profesyonel bir şekilde iletişim kurabilirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanları: Ürün lansmanları, marka mesajları ve takımlar arası iç iletişim için tek bir bilgi kaynağı oluşturmak.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si, sohbet, e-posta ve elektronik tablolara dağılmış önemli kararları kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kararları kaydetmek ve izlemek için birleşik bir sistem olmadan, kritik iş bilgileri dijital gürültüde kaybolur. ClickUp'ın Görev Yönetimi özellikleri sayesinde, bu konuda endişelenmenize gerek kalmaz. Tek bir tıklama ile sohbet, görev yorumları, belgeler ve e-postalardan görevler oluşturun!

ClickUp Çalışan İletişimi Şablonu

Artık "Bir dakika, o güncelleme neredeydi?" gibi anlar yaşamayacaksınız.

Artık "Bir dakika, o güncelleme neredeydi?" gibi anlar yaşamayacaksınız.

ClickUp Çalışan İletişimi Şablonu, takımlar, departmanlar ve tüm şirket genelinde iletişimin her katmanını yönetmek için merkezi bir alan sağlar.

Proje İletişim Matrisi, Departman Kanalları ve Şirket Çapında Yöntemler gibi kullanıma hazır listelerle güncellemeleri, toplantıları ve takipleri tek bir yerde düzenler.

Sohbet ve Takvim görünümlerinden Pano ve Belge'ye kadar, sekmeler arasında geçiş yapmadan planlama, konuşma ve arşivleme için eksiksiz bir araç setine sahip olursunuz. Açılır menüler, etiketler, uzun metinler ve hatta web sitesi bağlantıları gibi Özel Alanlar, herhangi bir kitleye yönelik iletişimi değiştirmenize yardımcı olur.

📌 İdeal kullanım alanları: Çapraz fonksiyonlu iletişimi düzenli ve aranabilir tutmak ve dağınık güncellemelerden her zaman bir adım önde olmak.

ClickUp İletişim Planı Şablonu

Proje mesajlarınızı bir profesyonel gibi planlamak mı istiyorsunuz? ClickUp İletişim Planı Şablonu sizin için ideal bir şablondur.

Proje mesajlarınızı bir profesyonel gibi planlamak mı istiyorsunuz? ClickUp İletişim Planı Şablonu sizin için ideal bir şablondur.

Bu düzenlemeyle hazır belge, iletişim stratejinizi net ve uygulanabilir bölümlere ayırır. Hedefler belirleyin, proje ayrıntılarını özetleyin ve SWOT ve PEST analizlerini tek bir yerden gerçekleştirin.

Ayrıca, paydaşları haritalandıracak, araçları belgeleyecek ve her güncellemenin Ne, Ne Zaman ve Nasıl sorularını yanıtlayan bir plan hazırlayacaksınız.

Rakip analizi ve proje sonrası değerlendirme için bile alan var, böylece sadece konuşmakla kalmaz, ilerledikçe öğrenir ve gelişirsiniz.

📌 İdeal kullanım alanı: Yüzeysel güncellemelerin ötesine geçen, sağlam ve araştırmalara dayalı bir iletişim stratejisi oluşturmak.

📮ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki, tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli ş Akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu ile iç iletişim kılavuzunuzu oluşturmaya başlayın

Dağınık sohbetlere ve "Bunu konuşmuş muyduk?" anlarına güvenmekten bıktınız mı? ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu, izlenemeyen konuşmalardan yapılandırılmış, belgelenmiş bir iç iletişim planına geçmenize yardımcı olur.

İşte nasıl işlediği:

Mevcut iletişim yöntemlerinizi değerlendirerek eksiklikleri ve gecikmeleri ortaya çıkarın

Toplantı sayısını azaltmak veya güncellemeleri hızlandırmak gibi net ve ölçülebilir hedefler belirleyin

E-posta, sohbet veya asenkron video gibi iletişim kanallarınızı kilitleyin

Planınızı uygulanabilir, takip edilebilir görevlere bölün, böylece hiçbir şey gözden kaçmasın

📌 İdeal kullanım alanları: Dağınık iç iletişimi düzeltmek, gidip gelmeyi azaltmak ve takımınızda tutarlı bir iletişim yöntemi oluşturmak.

ClickUp İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu

İletişim planınız yapılandırılmış bir akıştan çok karmaşık bir ağa benziyorsa, bu tam size göre.

İletişim planınız yapılandırılmış bir akıştan çok karmaşık bir ağa benziyorsa, bu tam size göre.

ClickUp İletişim Planı Beyaz Tahta Şablonu, iç ve dış mesajlaşmalarınızın her adımı görsel olarak harita yapmak için sürükle ve bırak özelliğine sahip bir alan sunar.

Lansman duyurularının planlanmasından takım süreçlerinin güncellenmesine kadar her şeyi yapışkan notlar, şekiller, bağlayıcılar ve renk kodlu bloklarla düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, öğeleri "Plan" ve "İlerleme" aşamalarından "Yayınlandı" veya "İncelendi" aşamalarına kadar izleme ve taşımak için özelleştirilebilir durumlar da içerir

📌 İdeal kullanım alanları: Karmaşık iletişim akışlarını düzenlemek ve dağınık planları net, takip edilebilir eylem öğelerine dönüştürmek.

💡 Profesyonel İpucu: Fikirlerinizi hızlıca eyleme dönüştürmek mi istiyorsunuz? Tek bir tıklama ile yapışkan notları görevlere dönüştürün ve Beyaz Tahta'dan doğrudan uygulamaya başlayın.

ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu ile her toplantıyı verimli hale getirin

Güncellemeleri takip etmekten ve takvimleri düzenlemekten bıktınız mı? ClickUp Takım İletişimi ve Toplantı Matrisi Şablonu, kimin neyi, ne sıklıkta ve hangi kanaldan bilmesi gerektiğini, gidip gelmeden haritalamanıza yardımcı olur.

Toplantıları hedef kitleye göre düzenlemek için Liste görünümü, durumuna göre gruplandırmak için Pano görünümü ve aylık programınızın görsel bir özetini görmek için Takvim görünümü kullanın. Toplantı Hedefleri, İletişim Yöntemi, Program, Hedef Kitle ve Sahip gibi özel alanlarla bağlam ekleyin.

İster günlük toplantılar ister üç aylık değerlendirmeler olsun, her şey düzenli ve yönetimi kolaydır.

📌 İdeal kullanım alanları: Takım güncellemelerini, tekrarlanan toplantıları ve proje iletişimini tek bir paylaşımlı sistemde yapılandırmak.

United Way Suncoast'un Kreatif Direktörü Jodi Salice, ClickUp hakkında şunları söylüyor:

Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil.

Bu konuda ne kadar övgü dolu sözler söylesem azdır. Otomasyon, şablonlar ve tüm farklı izleme ve görünüm türleri arasında, ClickUp ile yanlış bir seçim yapmanız mümkün değil.

ClickUp Brain: Gerçekten işe yarayan mesajlaşma için yapay zeka

Ancak bu sadece başlangıç. İşinizin tüm bağlamını anlayan ve sizin adınıza mesajlar oluşturabilen ve gönderebilen eksiksiz bir iş yapay zekasına ihtiyacınız varsa, ClickUp Brain'i keşfedin. Bu araç, takımların iletişim şeklini yeniden düşünmek için geliştirilmiştir. Slack, konuşmanın akışını sağlarken, ClickUp Brain önemli hiçbir şeyin sohbet dizilerinde kaybolmamasını veya çeviride kaybolmamasını sağlar.

Toplantıyı, ClickUp Brain'in sizin için saniyeler içinde hazırladığı net bir gündemle başlatın

İşte bu şablonlar, takımınızın mesajlaşma performansını nasıl artıracak:

ile önemli güncellemelerin anlık özetlerini oluşturun. ClickUp Enterprise AI Search ile konuşmalardan, görevlerden veya belgelerden arama yapın, böylece takımınız her zaman TL;DR'yi alabilir

Mesajları ve yorumları yeniden yazın veya basitleştirin ve tutarlı iş mesajlaşması için e-posta şablonları oluşturun

Doğal dil kullanarak projelerden veya tartışmalardan saniyeler içinde veri içgörülerini elde edin (sadece komut verin, cevap versin)

ClickUp otomasyonları ile hatırlatıcılar veya durum güncellemeleri gibi tekrarlayan mesajları otomatikleştirin, böylece bunları bir kez gönderin ve gerisini AI'ya bırakın

ClickUp Brain ile mesajlarınız sadece gönderilmez, aynı zamanda net, anlamlı ve eyleme geçmeye teşvik edici olur.

🧠 Biliyor muydunuz? ClickUp Brain kullanıcıları, ClickUp Çalışma Alanından ChatGPT, Claude, Gemini ve daha fazlası gibi birden fazla harici AI modeline erişebilir. AI'nın yayılmasını önleyin ve tüm iş verilerinize erişimi olan bağlamsal bir AI kullanarak ihtiyaçlarınıza göre özel kampanya varlıkları oluşturun.

Net İletişim için Mükemmel Şablonu Bulun

Eğer takımınız aynı güncellemeleri tekrarlamak, yanıtları takip etmek veya sonsuz konu dizilerinde anahtar bilgiyi kaybetmekle uğraşıyorsa, mesajlaşma yöntemlerinizi yeniden düşünmenin zamanı gelmiştir.

Doğru Slack mesaj şablonu, kuru veya robotik bir üslup kullanmadan daha hızlı iletişim kurmanıza, tutarlı kalmanıza ve gürültüyü azaltmanıza yardımcı olur.

ClickUp'ın ücretsiz şablonları sadece mesajların ötesine geçer. Güncellemelerinize yapı kazandırır, hatırlatıcıları otomatikleştirir ve iletişiminizi gerçek görevlerle bağlantılandırır; bunlar Slack'in tek başına yapamayacağı şeylerdir.

Slack gürültülü veya dağınık hale geldiğinde, ClickUp her şeyi bağlam içinde ve takip edilebilir halde tutar.

Gerçekten okunacak ve üzerinde işlem yapılacak güncellemeler göndermeye hazır mısınız? ClickUp'ı ücretsiz deneyin.