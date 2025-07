İşletmelerin Operasyonlarını Otomatikleştirmek ve Ölçeklendirmek için En İyi 14 AI Aracısı

Ya birisi (veya bir şey) e-postalarınıza anında yanıt verseydi, satış fırsatlarını 7/24 takip etseydi ve raporları otomatik olarak oluştursa? Bu, stratejiye daha fazla odaklanmanıza olanak sağlamaz mıydı?

Bir zamanlar uzak bir hayal olan iş için AI ajanları, bugün tüm bunları gerçeğe dönüştürüyor.

Bu akıllı ajanlar işimizi daha hızlı, daha akıllı ve dürüst olmak gerekirse çok daha kolay hale getiriyor. Müşteri taleplerinin yönetilmesinden pazarlama faaliyetlerine ve veri analizinin otomasyonuna kadar, modern işlerin bel kemiği haline gelmektedir.

Ancak piyasada bulunan çok sayıda AI çözümü arasında doğru olanı seçmek zor olabilir. Size yardımcı olmak için, iş otomasyonunu dönüştüren en iyi 15 AI ajanı bir araya getirdik.

AI Ajanları nedir?

AI ajanları, görevleri otomatikleştirmek, verileri analiz etmek ve kalıplara dayalı kararlar almak için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanan yazılım programlarıdır.

Bunlar, basit sohbet robotlarından karmaşık iş akışları için gelişmiş otomasyon AI araçlarına kadar uzanır. Toplantı notlarını özetlemekten proje görevlerini yönetmeye ve kod yazmaya kadar, AI ajanları operasyonları yönetmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olur.

AI ajanları kullanan işletmeler, maliyet azaltma, müşteri deneyimini iyileştirme, müşteri verilerini analiz etme ve veriye dayalı kararları daha hızlı alma gibi önemli avantajlar elde ediyor.

İş için AI ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

AI için tek bir çözüm yoktur. Farklı işler/endüstriler ve gereksinimler, tüm AI ajanlarının sunamayacağı yenilikler gerektirir. Birini seçerken şunları göz önünde bulundurun:

İşlevsellik : Belirli sorununuzu çözüyor mu? (Görev otomasyonu, içerik oluşturma, müşteri desteği vb.)

Kullanım kolaylığı : Arayüz ne kadar sezgisel? Takımınızın verimliliğini artıracak mı?

Entegrasyon : Mevcut araçlarınızla (Google Drive, Slack, CRM vb.) bağlantı kurabilir mi?

Ölçeklenebilirlik : İş ihtiyaçlarınızla birlikte büyüyecek mi?

Maliyet: Fiyatına göre iyi bir değer sunuyor mu?

En İyi AI Ajanlarına Genel Bakış

İşte iş için en iyi AI ajanlarına dair kısa bir özet.

AI Ajanı En uygun Anahtar Özellikler Fiyatlandırma ClickUp Verimlilik ve görev otomasyonu (Tüm: Solo, SMB, Enterprise) Özelleştirilebilir görevler, belgeler, sohbet, gösterge panelleri, AI Notetaker, entegrasyonlar Ücretsiz olarak kullanılabilir, ücretli planlar 7 $/kullanıcı/ay'dan başlar Jasper AI Pazarlama ve satış için AI yazma (KOBİ, Enterprise) İçerik oluşturma, SEO, takım işbirliği ve Jasper Art Aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla Fireflies AI Toplantı transkripsiyonu ve notlar (SMB, Enterprise) Transkripsiyon, özetler, arama, eylem öğeleri, entegrasyonlar Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık 18 $/kullanıcı ücretlidir Drift AI Satış ve pazarlama için AI chatbot (SMB, Enterprise) Sohbet robotları, potansiyel müşteri nitelendirme, toplantı rezervasyonu, entegrasyonlar Özel fiyatlandırma Notion AI Bilgi yönetimi ve not alma (Solo, SMB, Enterprise) Notlar, görevler, AI özetleri, şablonlar, takvim, çeviri Ücretsiz olarak kullanılabilir, ücretli planlar 12 $/kullanıcı/ay'dan başlar Salesforce Einstein AI CRM ve analitik (Kurumsal) Tahmine dayalı içgörüler, otomasyon, potansiyel müşteri puanlama, öneriler Ücret: 75 $/kullanıcı/ay AI'yı geri kazanın Planlama ve zaman yönetimi (Solo, SMB, Enterprise) Otomatik planlama, odaklanma süresi, analitik, takvim senkronizasyonu Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık 10 $/kullanıcı ücretlidir AutoGPT Otonom AI ajanları ve otomasyon (KOBİ, Enterprise, Teknoloji) Otonom görevler, gerçek zamanlı veriler, API entegrasyonu, iş akışı otomasyonu Ücretsiz (açık kaynak), ücretli (API maliyetleri) Intercom AI Müşteri desteği chatbotu (SMB, Enterprise) Çok kanallı destek, AI sohbet, duygu analizi, entegrasyonlar Ücret: 29 $/kullanıcı/ay + kullanım LlamaIndex Veri alma ve indeksleme (Enterprise, Tech) AI arama, belge indeksleme, çoklu kaynak entegrasyonu, GPT desteği Aylık 50 $'dan başlayan fiyatlarla ChatGPT Konuşma AI ve içerik oluşturma (Solo, SMB, Enterprise) İnsan benzeri sohbet, özetleme, beyin fırtınası, API, entegrasyonlar Ücretsiz olarak kullanılabilir, aylık 20 $'dan başlayan fiyatlarla Kore. ai Kurumsal konuşma AI (Enterprise) Kodsuz botlar, iş akışı otomasyonu, NLP, analitik, entegrasyonlar Özel fiyatlandırma GitHub Copilot AI kodlama asistanı (Solo, SMB, Enterprise, Dev Teams) Kod önerileri, çoklu dil, IDE entegrasyonu, girdilerden öğrenme Ücretsiz olarak kullanılabilir, ücretli sürüm 4 $/kullanıcı/ay Workday AI İK, finans ve iş gücü yönetimi (Kurumsal) İK otomasyonu, analitik, işe alım, sohbet robotları, entegrasyonlar Özel fiyatlandırma QuickBooks AI Muhasebe ve defter tutma (Tek kişilik, KOBİ) Muhasebe, içgörüler, vergi, anomali tespiti, entegrasyonlar Aylık 35 $'dan başlayan fiyatlarla

İşletmeler için En İyi AI Ajanları

İşletmeler için AI ajanları, şirketlerin iş akışlarını kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olarak tüm sektörlerde vazgeçilmez araçlar haline geliyor. Sunulan çözümlerin denizinde doğru olanı seçmek çok önemlidir.

Bu amaçla, bugün işler için mevcut en iyi AI ajanlarına bir göz atalım:

1. ClickUp Brain (En iyi yapay zeka destekli verimlilik ve görev otomasyon aracı)

ClickUp, bir proje yönetimi aracından daha fazlasıdır — tüm görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve hedeflerinizi tek bir yerde bir araya getirmek için tasarlanmış, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır.

ClickUp'ı gerçekten öne çıkaran şey, sizinle birlikte çalışan AI ajanlarının derin entegrasyonudur. Bu entegrasyon, iş akışınızın her parçasını daha akıllı ve daha bağlantılı hale getirir. Merkezde, her zaman yardıma hazır kişisel AI ajanı ClickUp Brain bulunur. Brain'e her şeyi sorabilirsiniz: uzun bir belgeyi özetleyin, bir projeyle ilgili en son güncellemeleri bulun veya şirket politikaları hakkında hızlı yanıtlar alın. Hiç uyumayan bilgili bir takım arkadaşınız varmış gibi.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızdaki tüm görevlerle ilgili anlık güncellemeler alın

Birden fazla müşteriyi yöneten bir danışman iseniz, Ask AI'yı kullanarak anında teklif taslakları hazırlayabilir, toplantı gündemleri oluşturabilir veya uzun e-posta konuları özetleyebilirsiniz. Otomasyonlar, yaklaşan son tarihleri hatırlatır, görevleri tamamladığınızda bir sonraki aşamaya taşır ve hatta müşterilere takip mesajları gönderir.

Takımlar, ClickUp'ın yapay zeka destekli ekosisteminden daha da fazla değer elde eder. Örneğin, bir ürün geliştirme takımını ele alalım: liste temsilcileri, yeni bir özellik talebi geldiğinde görevleri doğru kişilere otomatik olarak atayabilirken, sohbet temsilcileri sprint planlama toplantılarını özetleyebilir ve engelleri vurgulayabilir. Destek ekipleri ise yapay zekayı kullanarak biletleri öncelik sırasına koyabilir, yanıtlar önerebilir ve acil sorunları üst düzeye taşıyabilir, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

İş akışınıza bir ClickUp AI Ajanı ekleyerek hızını artırın

ClickUp'ın gerçekten güçlü yanı, bu AI ajanlarının ve otomasyonların her özellikte birlikte nasıl çalıştığıdır.

Bir sohbet temsilcisinin toplantıyı özetlediği, Brain'in eylem öğelerini görevler olarak oluşturduğu ve otomasyonların bu görevleri doğru takım üyelerine atadığı iş akışları kurabilirsiniz; tüm bunları manuel müdahale olmadan yapabilirsiniz. İster düzenli çalışmak isteyen tek başına bir girişimci ister verimli bir şekilde ölçeklenmeyi hedefleyen büyük bir işletme olun, ClickUp ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. AI'nın sadece yardımcı olmakla kalmadığı, herkes için verimliliği, işbirliğini ve büyümeyi aktif olarak desteklediği tek ve birleşik bir platformdur.

Ve gerçek işler boşlukta gerçekleşmediğinden, ClickUp Brain takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla entegre olur. Araçlar arasında belgeler için Google Drive, geliştirme izleme için GitHub ve müşteri verileri için Salesforce bulunur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görev yönetimi: Herhangi bir iş akışına uyacak şekilde özel durumlar, öncelikler, etiketler ve alanlarla görevler oluşturun, atayın ve izleyin

Belgeler ve wiki'ler: ClickUp içinde gerçek zamanlı düzenleme ve paylaşım ile zengin belgeler, bilgi tabanları ve wiki'ler üzerinde doğrudan işbirliği yapın

Entegre sohbet: Yerleşik sohbet kanalları ve doğrudan mesajlar kullanarak takımınızla iletişim kurun, konuşmaların işinizle bağlantılı kalmasını sağlayın

Beyaz Tahtalar: Etkileşimli beyaz tahtalarla fikirleri görselleştirin, süreçleri haritalandırın ve işbirliği içinde beyin fırtınası yapın

Gösterge panelleri ve raporlama: Özel gösterge panelleri oluşturarak hedefleri, KPI'ları, iş yükünü ve proje ilerlemesini gerçek zamanlı bileşenler ve grafiklerle izleyin

Takvim ve planlama: Entegre takvim görünümleri ve planlama araçlarıyla son tarihleri, toplantıları ve etkinlikleri yönetin

Zaman takibi: Görevlere harcanan zamanı kaydedin, tahminler belirleyin ve daha iyi verimlilik ve faturalandırma için zaman çizelgeleri oluşturun

Şablonlar: Yinelenen işleri standartlaştırmak ve hızlandırmak için görevler, belgeler, listeler ve projeler için şablonları kullanın veya oluşturun

Entegrasyonlar: ClickUp'ı Slack, Google Drive, Zoom, GitHub ve daha fazlası gibi yüzlerce popüler araçla bağlayarak sorunsuz iş akışları elde edin

AI Notetaker: AI Notetaker'ı kullanarak toplantı notlarını otomatik olarak yakalayın, düzenleyin ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

ClickUp AI Notetaker, önemli tartışmaları yakalarken ve anlamlı toplantı sonuçları için eylem öğelerini düzenlerken odaklanmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

AI özellikleri için ek ücretli eklenti gerekir

Bazı kullanıcılar, otomasyonu ayarlarken bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp Brain hakkında ne diyor?

Reddit'te ClickUp kullanıcısı olan Paddywise513 şöyle diyor:

İşleri başlatmak için sürekli kullanıyorum. Blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın!Projelerinizi başlatmanıza veya içeriğin taslak halini oluşturmanıza yardımcı olmak için gerçekten çok iyi.

İşleri başlatmak için sürekli kullanıyorum. Blog yazmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Bilginizi geliştirmek için bir beceri matrisi oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın. Müşterilere ulaşmak için bir e-posta şablonu oluşturmanız mı gerekiyor? Brain ile başlayın!Projeleri başlatmanıza veya içeriğin taslak halini oluşturmanıza yardımcı olmak için gerçekten çok iyi.

2. Jasper AI (Pazarlama ve satış takımları için en iyi AI yazma asistanı)

jasper aracılığıyla

Yüksek kaliteli içeriği büyük ölçekte oluşturmak zaman alıcıdır, ancak Jasper AI bunu zahmetsiz hale getirebilir. Bloglar, sosyal medya vb. için iki ila beş kat daha hızlı, yüksek kaliteli, intihal içermeyen içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca 30'dan fazla dili destekler, bu da onu çok dilli yazma ve çeviri için mükemmel hale getirir.

Pazarlama uzmanlığıyla oluşturulmuş bu araç, e-posta konu satırlarından ilgi çekici hikayelere kadar etkileyici metinler oluşturmak için 50'den fazla kanıtlanmış çerçeve kullanır.

Takım üyeleriyle işbirliği yapın, projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin ve hem serbest çalışanlar hem de kurumsal müşteriler için uygun fiyatlı planlara erişin.

Jasper AI'nın en iyi özellikleri

Çeşitli platformlar için yüksek kaliteli, dönüşüm odaklı içerik yazın

Marka tutarlılığını korumak için tonu ve stili kişiselleştirin

Surfer SEO entegrasyonu ile SEO dostu içerik oluşturun

AI destekli içerik iyileştirme ile takım işbirliğini geliştirin

Google Dokümanlar ve HubSpot gibi entegrasyonlarla pazarlama iş akışlarını iyileştirin

Trendleri analiz edin ve AI destekli içerik önerileri sunun

Jasper Art ile AI tarafından oluşturulan görseller oluşturarak yazılı içeriğinizi tamamlayın

Jasper AI sınırlamaları

Ayrıntılı komutlar olmadan genel içerik üretebilir

Küçük takımlar için fiyatlar yüksek olabilir

AI tarafından oluşturulan içerik, insan tarafından düzenleme gerektirebilir

Jasper AI fiyatlandırması

Oluşturucu: Aylık 49 $

Takımlar: Aylık 69 $

İş: Özel fiyatlandırma

Jasper AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.800'den fazla yorum)

Jasper AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Yazılarımı geliştirmek için Jasper kullanıyorum. Bana fikirler veriyor ve yazar bloğuna girmeyi önlüyor.

Yazılarımı geliştirmek için Jasper kullanıyorum. Bana fikirler veriyor ve yazar bloğuna girmeyi önlüyor.

3. Fireflies AI (En iyi AI toplantı transkripsiyon ve not alma aracı)

fireflies AI aracılığıyla

Takımınız toplantılar sırasında not almak için sık sık uğraşıyor mu? Fireflies AI, transkripsiyonu otomatikleştirir, anahtar bilgileri yakalar ve tartışmaları düzenler, böylece takımınız konuşmaya odaklanabilir.

Satış görüşmeleri, takım toplantıları veya müşteri görüşmeleri olsun, Fireflies konuşmaları AI destekli doğrulukla kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve analiz eder.

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve diğerleriyle entegre olarak, takipleri kolaylaştırır ve ayrıntıların gözden kaçma riskini azaltır.

Fireflies AI'nın en iyi özellikleri

Anahtar noktaları, kararları ve eylem öğelerini anında özetleyin

Güçlü ses-metin arama özelliği ile geçmiş konuşmaları arayın

AI destekli konuşma zekası ile toplantı trendlerini analiz edin

Transkriptlere yorum bırakarak ve ekip arkadaşlarınızı etiketleyerek işbirliği yapın

Eylem öğeleri ve e-posta özetleri oluşturarak takipleri otomatikleştirin

Kurumsal düzeyde şifreleme ve gizlilik kontrolleriyle kayıtları güvence altına alın

Fireflies AI sınırlamaları

Doğruluk, ses kalitesine göre değişebilir

Sınırlı ücretsiz plan özellikleri

Fireflies AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies AI puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.240+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Fireflies AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok yardımcı oluyor. Ayarlarda, istediğiniz zaman Fred'i (Fireflies) davet etme koşulunu programlayabileceğiniz için rahatsız edici değil. Bazı toplantıların gizli kalması gerektiği için bu çok önemli. Benzer AI'ları karşılaştırdım ve bu, hassasiyet ve gizlilik açısından en iyisi.

Sesin transkripsiyon metnine aktarılmasındaki doğruluk ve senkronizasyon çok yardımcı oluyor. Ayarlarda, sadece istediğinizde Fred'i (Fireflies) davet etme koşulunu programlayabileceğiniz için rahatsız edici değil. Bazı toplantıların gizli kalması gerektiği için bu çok önemli. Benzer AI'ları karşılaştırdım ve bu, hassasiyet ve gizlilik açısından hepsinden en iyisi.

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anket verilerimiz, toplantıların %25'inin sekiz veya daha fazla katılımcıyla gerçekleştiğini göstermektedir. Büyük toplantılar uyum ve karar verme açısından değerli olsa da, genellikle zorluklar yaratır. Aslında, başka bir ClickUp anketi, insanların %64'ünün toplantılarının neredeyse yarısında bir sonraki adımların belirsizliği ile mücadele ettiğini ortaya koydu. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, bu boşluğu uçtan uca bir toplantı yönetimi çözümüyle dolduruyoruz. ClickUp Meetings, dinamik gündemlerle takımların işbirliği yapma şeklini dönüştürürken, AI Notetaker her değerli bilgiyi yakalayarak takip sürecindeki karışıklıkları ortadan kaldırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar! 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

4. Drift AI (Satış ve pazarlama için en iyi AI destekli chatbot)

drift AI aracılığıyla

Drift, satın alma yolculuğu boyunca daha kişiselleştirilmiş ve insan benzeri etkileşimler oluşturmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri etkileşim platformudur. Müşteri davranışlarını aktif olarak dinler, öğrenir ve uyum sağlar, böylece her temas noktasının kişiye özel ve anlamlı olmasını sağlar.

Bunun ötesinde, Drift ayrıca konuşma verilerini daha güçlü müşteri ilişkileri, daha fazla iş fırsatı ve daha yüksek gelir haline dönüştürmenize yardımcı olur. Bunu, B2B web sitesi deneyimini yeniden tanımlarken yapar.

B2B satın alma sürecini modernize etmek için geliştirilen Drift, bu süreçle birlikte gelişmeye devam ediyor. Takımlarınız, birbirinden bağımsız sistemler arasında gezinmek yerine, iş akışları oluşturmaya, anlaşmaları kapatmaya ve müşteri ilişkilerini derinleştirmeye odaklanabilir.

Drift AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli sohbet robotlarıyla web sitesi ziyaretçileriyle anında etkileşim kurun

Önceden tanımlanmış kriterlere göre potansiyel müşterileri otomatik olarak değerlendirin

E-posta alışverişi yapmadan gerçek zamanlı satış toplantıları ayarlayın

Müşteri verilerini ve davranış bilgilerini kullanarak konuşmaları kişiselleştirin

Salesforce, HubSpot, Marketo ve daha fazlasıyla sorunsuz entegrasyon

Sık sorulan sorulara ve yaygın müşteri taleplerine yanıtları otomatikleştirin

Daha derin konuşmalar gerektiğinde potansiyel müşteriler insan temsilcilere aktarılır

Drift AI sınırlamaları

Küçük işletmeler için pahalı olabilir

AI tarafından oluşturulan yanıtlar bazen insan nüanslarından yoksundur

Drift AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Drift AI puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.250+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Drift AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sorguları kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir formda sunar. Bunun üzerinde çalışmak görevleri gerçekten kolaylaştırır. Her gün 8 saat boyunca kullanıyorum. İşi hallediyor, basit!

Sorguları kategorize edilmiş ve yapılandırılmış bir formda sunar. Bunun üzerinde çalışmak görevleri gerçekten kolaylaştırır. Her gün 8 saat boyunca kullanıyorum. İşi hallediyor, basit!

🧠 Eğlenceli Bilgi: Bazı AI ajanları, metin ve ses yoluyla müşterilerin duygularını algılayabilir ve işletmelerin doğru tonla yanıt vermesine yardımcı olur. ​

5. Notion AI (En iyi AI bilgi yönetimi ve not alma aracı)

notion AI aracılığıyla

Esnek, çapraz platformlu bir çalışma alanı olan Notion, not alma, görev yönetimi ve işbirliğini tek bir yerde bir araya getirir. AI destekli arayüzü, bireysel iş akışlarına uyum sağlayarak organizasyonu kolaylaştırır.

Kişiselleştirilebilir yapı blokları, proje yönetimi şablonları ve veritabanları ile kişisel ve profesyonel projeleri izleyebilirsiniz. Bunu, takım verimliliğini artırmak için diğer yazılımlarla entegre ederken de yapabilirsiniz.

Notion AI'nın en iyi özellikleri

Notion Takvim ile programları ve görevleri zahmetsizce senkronize edin

Notion Mail'i kullanın — daha akıllı e-posta yönetimi için yapay zeka destekli gelen kutusu

Yüksek kaliteli içerik, özetler ve eylem öğeleri oluşturun

AI destekli düzenleme ve netlik önerileriyle yazınızı iyileştirin

Notları biçimlendirme ve düzenleme gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Metinleri AI destekli doğrulukla birden fazla dile çevirin

AI destekli görev önerileriyle proje yönetimini geliştirin

Notion AI sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan içerik manuel olarak düzeltilmesi gerekebilir

Üçüncü taraf yazma araçlarıyla derin entegrasyon eksikliği

Notion AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 24 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Notion, kullanımı çok kolay olan günlük görevleri tamamlamamda bana çok yardımcı oluyor. Notlar alabileceğimiz, işleri tek bir yerden yönetebileceğimiz ve organize edebileceğimiz bağlantılı bir çalışma alanı. Sayfalar kolayca organize edilebiliyor ve şablonlar çok kullanışlı.

Notion, kullanımı çok kolay olan günlük görevleri tamamlamamda bana çok yardımcı oluyor. Notlar alabileceğimiz, işleri tek bir yerden yönetip organize edebileceğimiz bağlantılı bir çalışma alanı. Sayfalar kolayca düzenlenebiliyor ve şablonlar çok kullanışlı.

👀 Biliyor muydunuz? ABD yapay zeka pazarı 107 milyar dolar değerinde olup, ülkenin yapay zeka geliştirme ve ileri teknoloji yatırımlarındaki güçlü liderliğini yansıtmaktadır.

6. Salesforce Einstein (En iyi AI destekli CRM ve analiz aracı)

salesforce Einstein aracılığıyla

Salesforce Einstein, tek bir kod satırı yazmadan müşteri deneyimlerini kişiselleştirmenize, verimliliği artırmanıza ve yenilikleri teşvik etmenize yardımcı olur.

Satış, hizmet, pazarlama veya analitik alanında çalışıyor olun, Einstein kararlarınızı yönlendirir, görevleri otomatikleştirir ve büyümeyi destekleyen içgörüler ortaya çıkarır.

Daha akıllı ürün önerileri mi ihtiyacınız var? AI destekli satış tahminleri mi? Otomatik veri analizi mi? Einstein her şeyi halleder, böylece siz gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz: daha güçlü müşteri ilişkileri kurmak ve gelirinizi artırmak.

Salesforce Einstein'ın en iyi özellikleri

AI destekli içgörülerle müşteri davranışlarını tahmin edin

Rutin CRM görevlerini ve veri girişini otomatikleştirin

Yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik vermek için potansiyel müşterileri ve fırsatları değerlendirin

AI destekli önerilerle müşteri etkileşimlerini kişiselleştirin

Satış performansını analiz edin ve gelir eğilimlerini tahmin edin

Sorunsuz iş akışları için tüm Salesforce ürünleriyle entegre edin

Salesforce Einstein sınırlamaları

Tam işlevsellik için Salesforce ekosistemi gerekir

Küçük işletmeler için yüksek maliyet

Salesforce Einstein fiyatlandırması

Einstein for Service: Kullanıcı başına aylık 75 ABD doları

Salesforce Einstein derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Salesforce Einstein hakkında ne diyor?

Gartner incelemesi şöyle diyor:

Genel olarak, Einstein ile olan deneyimimden çok memnunum. Zaten Salesforce kullanıyorduk, bu yüzden Einstein'ı denememiz çok kolay oldu. Demodan, poc'a, uygulamaya kadar her şey sorunsuz geçti. AI çok popüler bir kelime olsa da, bu yolu seçtiğimiz için mutluyum.

Genel olarak, Einstein ile olan deneyimimden çok memnunum. Zaten Salesforce kullanıyorduk, bu yüzden Einstein'ı denememiz çok kolay oldu. Demodan, poc'a, uygulamaya kadar her şey sorunsuz geçti. AI çok popüler bir kelime olsa da, bu yolu seçtiğimiz için mutluyum.

🧠 İlginç Bilgi: İlk sohbet robotu ELIZA (1960'larda yaratıldı ), o kadar ikna ediciydi ki insanlar gerçek bir terapistle konuştuklarını sanıyorlardı!

7. Reclaim AI (En iyi AI planlama ve zaman yönetimi aracı)

via Reclaim AI

reclaim AI, bireylerin ve takımların zamanlarını en verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olan yapay zeka destekli bir planlama platformudur. Otomatik olarak kişiselleştirilmiş programlar oluşturur, odaklanma süresini korur ve verimlilikle ilgili içgörüler sağlar.

Platform, görev planlamayı, toplantı koordinasyonunu ve iş-yaşam dengesini kolaylaştırmak için çeşitli verimlilik araçlarıyla entegre olur. Kullanıcıların iş haftası boyunca çok fazla zaman kazanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Reclaim AI'nın anahtar özellikleri arasında AI destekli planlama, akıllı toplantı planlama ve tükenmişliği önlemek ve genel verimliliği artırmak için ayrıntılı analizler bulunur.

AI'nın en iyi özelliklerini geri kazanın

İş yükü ve önceliklere göre görev planlamasını otomatikleştirin

Dikkatinizi dağıtan unsurları ve kesintileri azaltmak için odaklanma zamanını bloklayın

Gerçek zamanlı kullanılabilirliğe göre toplantıları dinamik olarak yeniden planlayın

AI destekli zaman yönetimi ile iş ve özel hayatınız arasında denge kurun

Takvimleri senkronize edin ve takım genelinde planlamayı optimize edin

Google Takvim, Slack ve verimlilik araçlarıyla entegre edin

AI sınırlamalarını ortadan kaldırın

Google Çalışma Alanı kullanıcıları için en uygun seçenek

Masaüstü uygulaması yok, yalnızca web tabanlı

AI fiyatlandırmasını geri alın

Lite : Ücretsiz

Başlangıç: Koltuk başına aylık 10 $

İş: Koltuk başına aylık 15 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AI derecelendirmelerini ve yorumlarını geri alın

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Reclaim AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Akıllıdır ve ben parmağımı bile kıpırdatmadan takvimimdeki zamanı doldurur (veya her şeyi ne zaman bitireceğimi bulmak için zaman kaybetmem gerekmez – işimin en kötü yanı). Özelliklerin sayısı CMA'ya yardımcı oldu ve CYA'ya da yardımcı olacak.

Akıllıdır ve ben parmağımı bile kıpırdatmadan takvimimdeki zamanı doldurur (veya her şeyi ne zaman bitireceğimi bulmak için zaman kaybetmem gerekmez – işimin en kötü yanı). Özelliklerin sayısı CMA'ya yardımcı oldu ve CYA'ya da yardımcı olacak.

8. AutoGPT (Gelişmiş otomasyon için en iyi otonom AI ajanı)

autoGPT aracılığıyla

AutoGPT, görevleri yerine getiren, iş akışlarını optimize eden ve tetikleyicilere anında yanıt veren AI ajanları oluşturmanıza, dağıtmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Bu her zaman açık yardımcılar sürekli çalışır ve sizi tekrarlayan işlerden kurtarır.

Düşük kod entegrasyonu ile, derin teknik uzmanlık gerektirmeden karmaşık iş akışı otomasyonları oluşturabilirsiniz. AutoGPT'nin bulut tabanlı ajanları bağımsız olarak çalışır ve sürekli denetim gerektirmeden verimlilik ve güvenilirlik sağlar.

AutoGPT'nin en iyi özellikleri

Minimum insan müdahalesi ile otonom olarak çalışın

Geniş hedefler temelinde karmaşık görevler oluşturun ve yürütün

En güncel bilgiler için web'den gerçek zamanlı verilere erişin

Sorunsuz otomasyon için çeşitli API'ler ve harici araçlarla entegre edin

Değişen senaryolara uyum sağlayın ve yanıtları dinamik olarak iyileştirin

Araştırma, içerik oluşturma ve iş stratejisi geliştirmeyi otomatikleştirin

AutoGPT sınırlamaları

Kurulum ve çalıştırma için teknik bilgi gerektirir

Yüksek hesaplama maliyeti ve güçlü donanıma bağımlılık

Koruma önlemleri eksik olduğundan, yanlış veya alakasız çıktılar üretmeye meyillidir

AutoGPT fiyatlandırması

Kullanıma bağlı dağıtım maliyetleri ile açık kaynak (API maliyetleri geçerlidir)

AutoGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar AutoGPT hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

AutoGPT, OpenAI'nin GPT-4'ünü kullanır ve GPT-4'ü otonom görevleri gerçekleştirmek için kullanan ilk uygulama örneğidir. Ücretsiz ve açık kaynaklı olması, kullanıcılar için daha faydalı olmasını sağlar. Kodlamayı öğrenmemde bana çok yardımcı oluyor. Kullanımı basit ve kullanıcı dostudur.

AutoGPT, OpenAI'nin GPT-4'ünü kullanır ve GPT-4'ü otonom görevleri gerçekleştirmek için kullanan ilk uygulama örneğidir. Ücretsiz ve açık kaynaklı olması, kullanıcılar için daha faydalı olmasını sağlar. Kodlamayı öğrenmemde bana çok yardımcı oluyor. Kullanımı basit ve kullanıcı dostudur.

💡 Profesyonel İpucu: AI'nızı gerçek etkileşimlerle eğitin. Ne kadar yüksek kaliteli veri beslerseniz, o kadar akıllı ve doğal hale gelir.

9. Intercom AI (En iyi AI destekli müşteri desteği chatbotu)

intercom aracılığıyla

Tamamen çok kanallı ve temel destek araçlarıyla entegre olan Intercom, modern işletmeler için oluşturulmuş, güvenilir bir yapay zeka destekli müşteri hizmetleri platformudur.

Herhangi bir dil, kanal veya saat dilimindeki talepleri destekleyebilir ve destek içeriğini iyileştirmek için eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar. Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş yardım merkezi, müşterilerin ihtiyaç duydukları yardıma her zaman erişebilmelerini sağlar.

Destek temsilcileri, sorunsuz işbirliği için paylaşılan bir gelen kutusu ve siloları ortadan kaldıran sürekli bilet konuşmaları sunan Fin AI Copilot ile verimlilikte artış görür.

Yöneticiler, AI destekli içgörülerle destek işlemlerini izleyip optimize ederek ve Ş Akışları ile tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek müşteri memnuniyetini artırabilir.

Intercom AI'nın en iyi özellikleri

AI destekli chatbotlarla müşteri desteğini otomatikleştirin

Kullanıcı sorgularına göre kişiselleştirilmiş yanıtlar oluşturun

Karmaşık konuşmaları insan temsilcilere sorunsuz bir şekilde aktarın

Proaktif etkileşim için müşteri duyarlılığını ve davranışını analiz edin

Veri odaklı etkileşimler için CRM'ler, yardım masaları ve iş uygulamalarıyla entegre edin

Web siteleri, uygulamalar ve e-posta üzerinden çok kanallı mesajlaşmayı destekleyin

Intercom AI sınırlamaları

AI yanıtları bazen bağlamsal doğruluktan yoksun olabilir

Diğer chatbot çözümlerine kıyasla daha yüksek fiyatlandırma

Intercom AI fiyatlandırması

Çözüm başına 0,99 $ + aylık yardım masası koltuğu başına 29 $'dan başlayan fiyatlarla

Intercom AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (3.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Intercom hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Intercom'un çok kullanıcı dostu olduğunu ve AI konusunda birçok harika araca sahip olduğunu düşünüyorum. AI'yı birçok derinlemesine soruyu yanıtlayacak şekilde gerçekten eğitebilirsiniz. Intercom Desteği de çok samimi ve yardımcı oluyor.

Intercom'un çok kullanıcı dostu olduğunu ve AI konusunda birçok harika araca sahip olduğunu düşünüyorum. AI'yı birçok derinlemesine soruyu yanıtlayacak şekilde gerçekten eğitebilirsiniz. Intercom Desteği de çok samimi ve yardımcı oluyor.

10. LlamaIndex (En iyi AI destekli veri alma ve indeksleme aracı)

llamaIndex aracılığıyla

LlamaIndex, işinizin büyük dil modellerini (LLM'ler) gizli verilerinize bağlama sürecini basitleştiren gelişmiş bir veri çerçevesi.

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verilerin sorunsuz bir şekilde indekslenmesini, geri alınmasını ve sorgulanmasını sağlayarak AI'nın daha bağlam farkında yanıtlar üretmesini sağlar.

Veritabanları, API'ler ve bulut depolama dahil olmak üzere çeşitli veri kaynakları için yerleşik konektörlere sahip LlamaIndex, karmaşıklık olmadan sorunsuz entegrasyon sağlar.

Akıllı geri alma mekanizmaları doğruluğu optimize ederek AI odaklı arama, otomasyon ve iş yönetimi uygulamaları için güçlü bir araç haline getirir.

LlamaIndex'in en iyi özellikleri

AI destekli arama ve belge indekslemeyi etkinleştirin

Büyük veri depolarından ilgili bilgileri alın

Yapılandırılmamış verileri AI tarafından okunabilir biçimlere dönüştürün

Bağlamsal yanıtlar için GPT gibi AI modelleriyle entegre edin

PDF'ler, veritabanları ve API'ler dahil olmak üzere birden fazla veri kaynağını destekleyin

İş zekası için bilgi erişimini geliştirin

LlamaIndex sınırlamaları

Kurulum ve entegrasyon için teknik uzmanlık gerektirir

Ek geliştirme gerektirmeyen sınırlı doğrudan son kullanıcı uygulamaları

LlamaIndex fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 50 $

Pro: Aylık 500 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

LlamaIndex puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yorum bulunamadı

Gerçek kullanıcılar LlamaIndex hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Büyük dil modelleri (LLM) ile uğraşan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek için oldukça yararlı buldum. PDF veya API, veritabanları ve Excel gibi biçimlerde veri girebilme olanağı sağladı, bu da çok sayıda veri kümesiyle LLM'leri eğitmemi ve yürütmemi kolaylaştırdı.

Büyük dil modelleri (LLM) ile uğraşan bir veri bilimcisi olarak, LlamaIndex'i yönetmek için oldukça yararlı buldum. PDF veya API, veritabanları ve Excel gibi biçimlerde veri girebilme olanağı sağladı, bu da çok sayıda veri kümesiyle LLM'leri eğitmemi ve yürütmemi kolaylaştırdı.

11. ChatGPT (Konuşma yapay zeka ve içerik üretimi için en iyi yapay zeka sohbet robotu)

chatGPT aracılığıyla

Çok yönlü bir AI asistanı olan ChatGPT, e-posta taslağı oluşturmaktan içerik üretmeye, kodlamadan müşteri desteğine kadar her konuda yardımcı olur.

Gelişmiş dil yetenekleri, bağlamı algılayan, insan benzeri yanıtlar sağlar ve görevleri otomatikleştirme ve verimliliği artırma için değerli bir araç haline getirir.

İster fikir üretin ister iş akışlarını kolaylaştırın, ChatGPT ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. Düzenli iyileştirmeler ve sorunsuz entegrasyonlarla, hem profesyonel hem de günlük kullanım için güvenilir bir AI destekli yardımcıdır.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Müşteri desteği, içerik oluşturma ve daha fazlası için insan benzeri metin yanıtları oluşturun

Beyin fırtınası, özetleme ve araştırma görevlerinde yardımcı olun

Doğal dil sorgularını etkili bir şekilde anlayın ve yanıtlayın

Pazarlamadan teknik dokümantasyona kadar çeşitli sektörlere uyum sağlayın

Otomatikleştirilmiş iş akışları için API aracılığıyla uygulamalar ve araçlarla entegre edin

OpenAI'nin model güncellemeleriyle sürekli iyileştirin

ChatGPT sınırlamaları

Yanıtlar bazen yanlış veya güncel olmayabilir

Ücretsiz ve düşük seviyeli sürümlerde gerçek zamanlı web erişimi yoktur

Komutlara bağlı olarak önyargılı veya tutarsız çıktılar üretebilir

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz sürüm mevcuttur

Daha hızlı yanıtlar ve GPT-4 erişimi için ChatGPT Plus'ı aylık 20 $ karşılığında kullanın

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (710+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (110+ yorum)

💡 Profesyonel İpucu: AI performansını düzenli olarak izleyin; yanıt doğruluğu ve müşteri memnuniyeti gibi metrikleri takip ederek performansını ince ayar yapın.

Gerçek kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Chatgpt en iyi cevapları verir ve çok kolay anlaşılır. Ayrıca kullanımı kolay entegrasyon ve uygulamalara sahiptir. Çok iyi müşteri desteği sağlar ve özellikleri muazzamdır. Her gün çok sık kullandım.

Chatgpt en iyi cevapları verir ve çok kolay anlaşılır. Ayrıca kullanımı kolay entegrasyon ve uygulamalara sahiptir. Çok iyi müşteri desteği sağlar ve özellikleri muazzamdır. Her gün çok sık kullandım.

12. GitHub Copilot (Geliştiriciler için en iyi AI kodlama asistanı)

gitHub Copilot aracılığıyla

GitHub Copilot, geliştiricilerin daha hızlı ve daha az hata ile kod yazmasına yardımcı olan AI destekli bir kodlama asistanıdır.

Popüler kod düzenleyicilere entegre olan bu araç, gerçek zamanlı öneriler sunar, satırların veya fonksiyonların tamamını otomatik olarak tamamlar ve geliştiricinin stiline uyum sağlar.

OpenAI'nin gelişmiş modelleriyle desteklenen Copilot, bağlamı anlar, öneriler sunar ve tekrarlayan görevleri azaltarak geliştiricilerin yeniliklere odaklanmasını sağlar.

GitHub Copilot'un en iyi özellikleri

Geliştiricilere gerçek zamanlı kod önerileri ve tamamlamalar ile yardımcı olun

AI ile tüm fonksiyonları, snippet'leri ve yorumları oluşturun

Birden fazla programlama dili ve çerçeve desteği

Geliştiricilerin görüşlerinden yararlanarak önerileri zaman içinde iyileştirin

Visual Studio Code ve JetBrains IDE'lerle sorunsuz entegrasyon

Tekrarlayan kodlama görevlerini azaltarak verimliliği artırın

GitHub Copilot sınırlamaları

Doğrulama olmadan yanlış veya güvenli olmayan kodlar oluşturabilir

Tam işlevsellik için GitHub ekosistemine bağımlıdır

AI davranışları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

GitHub Copilot fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub Copilot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (140+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

GitHub Copilot hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

G2 incelemesi şöyle diyor:

GitHub Copilot'ta özellikle takdir ettiğim şey, verimlilik, uyarlanabilirlik ve kullandığı çeşitli AI modellerinin birleşimidir. Sadece hızlı kod tamamlama sağlamakla kalmaz, optimize edilmiş, yapılandırılmış ve performans odaklı çözümler önererek iş akışımı aktif olarak geliştirir.

GitHub Copilot'ta özellikle takdir ettiğim şey, verimlilik, uyarlanabilirlik ve kullandığı çeşitli AI modellerinin birleşimidir. Sadece hızlı kod tamamlama sağlamakla kalmaz, optimize edilmiş, yapılandırılmış ve performans odaklı çözümler önererek iş akışımı aktif olarak geliştirir.

13. Workday AI (İK, finans ve iş gücü yönetimi için en iyi AI)

workday AI aracılığıyla

Workday AI, işgücü ve finans yönetimine zeka katarak işletmelerin İK, bordro ve finans işlemlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur.

AI destekli araçları, karar verme ve verimliliği artırmak için tahmine dayalı analitik, kişiselleştirilmiş öneriler ve otomatikleştirilmiş iş akışları sağlar.

Workday AI, yetenek kazanımı, beceri eşleştirme ve iş gücü planlamasına yardımcı olurken, tahmin ve risk değerlendirmesi gibi finansal süreçleri de kolaylaştırır.

Workday platformuna entegre olan bu çözüm, verilerden sürekli öğrenerek doğruluğu ve uyarlanabilirliği artırır, kuruluşların operasyonlarını optimize etmesine ve daha akıllı iş stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

Workday AI'nın en iyi özellikleri

İşe alım, maaş bordrosu ve performans izleme gibi İK süreçlerini otomatikleştirin

İş gücü planlaması, görev yönetimi ve karar verme için AI destekli içgörüler sağlayın

Tahmine dayalı analitik ile finansal raporlama ve bütçelemeyi geliştirin

Çalışanların işe alım ve kariyer gelişimi önerilerini iyileştirin

İK ve BT desteği için yapay zeka destekli chatbotlar sunun

Birleşik bir deneyim için üçüncü taraf kurumsal araçlarla entegre edin

Workday AI sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için yüksek maliyet

Optimum işlevsellik için Workday ekosistemi gerekir

Yeni kullanıcılar için zor öğrenme süreci

Workday AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Workday AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (1.850+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (210+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Workday AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Workday'de en çok takdir ettiğim özellikler, kullanıcı dostu tasarımı, gerçek zamanlı raporlama, uyarlanabilirliği, sorunsuz entegrasyon ve sürekli iyileştirmeler.

Workday'de en çok takdir ettiğim özellikler, kullanıcı dostu tasarımı, gerçek zamanlı raporlama, uyarlanabilirliği, sorunsuz entegrasyonları ve sürekli iyileştirmeleridir.

14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (En iyi yapay zeka destekli muhasebe ve defter tutma asistanı)

quickBooks AI aracılığıyla

Intuit Assist tarafından desteklenen QuickBooks AI, küçük işletmelerin ve muhasebecilerin muhasebe, gider izleme ve vergi hazırlık işlemlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur.

Nakit akışı yönetimini ve bütçelemeyi iyileştirmek için gerçek zamanlı içgörüler, akıllı kategorizasyonlar ve AI destekli öneriler sunar. QuickBooks AI, raporlar oluşturabilir, anormallikleri tespit edebilir ve kişiselleştirilmiş finansal tavsiyeler sunarak manuel işleri azaltır ve doğruluğu artırır.

QuickBooks ekosistemine kolay entegrasyon, kullanıcıların zahmetsizce bilinçli finansal kararlar almasını sağlayarak zaman tasarrufu sağlar ve hataları en aza indirir.

QuickBooks AI (Intuit Assist) en iyi özellikleri

Muhasebe, gider izleme ve faturalandırmayı otomatikleştirin

AI destekli finansal içgörüler ve tahminler sağlayın

Vergi hesaplamaları ve uyum önerileri konusunda yardımcı olun

Anormallikleri tespit edin ve potansiyel muhasebe hatalarını işaretleyin

Bankacılık ve ödeme işleme sistemleriyle entegre edin

Finansal sorgular için yapay zeka destekli destek sunun

QuickBooks AI (Intuit Assist) sınırlamaları

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için en uygun seçenek

Karmaşık muhasebe ihtiyaçları için sınırlı özelleştirme

AI içgörülerinin doğruluğu için manuel doğrulama gerekebilir

QuickBooks AI (Intuit Assist) fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 35 $

Artı: 99 $/ay

Gelişmiş: 235 $/ay

QuickBooks AI (Intuit Assist) puanları ve yorumları

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

ClickUp ile İşinizi Geleceğe Taşıyın: İşletmeler için En İyi AI Ajanı

AI ajanları günümüzde sadece iş operasyonlarını kolaylaştırmakla kalmıyor, işlerin nasıl yapılacağının geleceğini de şekillendiriyor.

Otomasyon, tahmine dayalı analitik ve yapay zeka odaklı karar verme süreçleri norm haline geldikçe, bu araçları benimseyen şirketler rakiplerinin bir adım önünde olacak.

İşinizle birlikte büyüyen bir AI arıyorsanız, ClickUp Brain doğru seçimdir. Akıllı otomasyon, proje içgörüleri ve sorunsuz entegrasyonlar, takımınızın verimliliğini korurken gelecekteki ihtiyaçlara uyum sağlamasına yardımcı olur.

Sadece ayak uydurmayın, öne geçin. Ücretsiz kaydolun ve ClickUp Brain'i bugün deneyimleyin!