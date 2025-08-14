Yönetici Yetiştirme Planlaması için Ücretsiz 9 Box Grid Şablonları

Yıldız yöneticiniz yarın haber vermeden ve yedekleme yapmadan işten ayrılırsa ne olur? Eğer mideniz bir anda düğümlendiyse, liderlik yedeği oluşturmaya ciddi bir şekilde başlamanın zamanı gelmiştir. İşin devamlılığını bozmadan, önemli anlarda adım atmaya hazır insanlara ihtiyacınız var.

Yetenek planlaması ve iç mobilite, sadece İK'nın kontrol listesindeki maddeler değildir; en yetenekli çalışanları elde tutma ve geliştirme konusunda size avantaj sağlar.

👀 Biliyor muydunuz: Aslında, çalışanların %28'i, kendi gelişimlerine daha fazla yatırım yapan bir şirkete geçeceklerini söylüyor. Öyleyse neden geleceğe öncülük etmek için halihazırda sahip olduğunuz yetenekleri geliştirmeye odaklanmıyorsunuz?

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? 9 kutu tablosu akıllıca bir ilk adımdır. Çalışanların performansını ve gelecekteki potansiyelini tek bir yerde değerlendirmenize yardımcı olur. Yüksek performans gösteren ve yatırım yapmaya değer gelecekteki liderleri hızla tespit edebilirsiniz.

Ayrıca, geri bildirim, eğitim ve gelişim fırsatları sunma yöntemlerini de açıkça belirler. Bu tür destek, çalışanların gelişmesine ve daha da önemlisi, şirkette kalmasına yardımcı olur.

9 Box Grid Şablonları Nedir?

Dokuz kutu şablonları, yöneticilerin basit bir 3×3 matris kullanarak çalışanların performansını ve potansiyelini değerlendirmelerine yardımcı olan görsel çerçevelerdir. Bu performans değerlendirme şablonları, takımlara her bir kişinin etkisi ve gelecekteki büyüme potansiyeli hakkında daha net bir resim sunar.

9 kutu ızgarasını, yetenek geliştirme, performans yönetimi süreci ve yedekleme planlaması arasındaki boşluğu dolduran bir yetenek haritası olarak düşünün. Tüm iş gücünüzün genişletilmiş bir görünümünü elde edersiniz. Bu, yüksek performans gösterenleri, istikrarlı katkı sağlayanları ve gelişmek için doğru desteğe ihtiyaç duyanları daha kolay tespit etmenizi sağlar.

İşte bir tanesinin örneği:

9 kutu ızgara modeli

🤔 Kendinizi bunalmış mı hissediyorsunuz? 9 kutu şablonunun bileşenlerini inceleyelim:

Performans için dikey eksen (düşükten yükseğe)

Bu, bir kişinin mevcut rolünde ne kadar başarılı olduğunu gösterir.

Düşük performans beklentilerin altında kaldıkları anlamına gelir

Orta düzey performans hedefleri karşıladıklarını ancak gelişme potansiyeli olduğunu gösterir

Yüksek performans sadece beklentileri karşılamakla kalmayıp, bunları sürekli olarak aşmak anlamına gelir

Potansiyel için yatay eksen (düşükten yükseğe)

Bu, onların gelecekteki büyüme kapasitelerini ölçer.

Düşük potansiyel daha fazla sorumluluk üstlenme konusunda sınırlı yetenek olduğunu gösterir

Orta düzey potansiyel uygun destek ve gelişim ile büyüyebilecekleri anlamına gelir

Yüksek potansiyel daha önemli roller veya liderlik fırsatları için hazır olduklarını gösterir

Şimdi, dokuz kutunun her birinin ne anlama geldiğine bakalım:

Düşük performans / düşük potansiyel: Beklentileri karşılayamıyor ve role uygunluğu için yeniden değerlendirme gerekiyor

Düşük performans / orta potansiyel: Performansı düşük ancak destek veya daha uygun bir rol ile büyüme potansiyeli var

Düşük performans / yüksek potansiyel: Şu anda bekleneni veremiyor ancak uygun rehberlikle güçlü liderlik potansiyeli gösteriyor

Orta performans / düşük potansiyel: Temel beklentileri karşılar, ancak mevcut rolünün ötesinde büyüme potansiyeli yoktur

Orta performans / orta potansiyel: İstikrarlı performans gösterir ve doğru destekle gelişme potansiyeli vardır

Orta performans / yüksek potansiyel: Tutarlı sonuçlar verir ve odaklanmış bir gelişimle daha büyük zorlukları üstlenebilir

Yüksek performans / düşük potansiyel: Mevcut rolünde mükemmeldir, ancak üst düzey veya karmaşık sorumluluklar için uygun olmayabilir

Yüksek performans / orta potansiyel: Güçlü performans gösterir ve hedefli eğitim veya yeni fırsatlarla daha da gelişebilir

Yüksek performans / yüksek potansiyel: En iyi performans gösteren, liderlik veya yüksek etkili stratejik rollere hazır olarak öne çıkanlar

👀 Biliyor muydunuz: Çalışanların yalnızca %6'sı, kuruluşlarının iç yetenek hareketliliğinde başarılı olduğunu düşünürken, %16'sı bu konudaki çabaları yetersiz bulmaktadır.

İyi bir 9 Box şablonu nedir?

Bir Deloitte raporuna göre, iş liderlerinin %86'sı planlamayı acil ve temel bir öncelik olarak görüyor, ancak yalnızca %14'ü bunu iyi yaptığını düşünüyor. Dokuz kutu şablonları bu açığı kapatmanıza yardımcı olabilir. Ancak, gerekli tüm bileşenlere sahip olup olmadıklarını dikkate almalısınız.

9 kutu şablonunu etkili kılan bazı temel unsurlar şunlardır:

Box etiketleri veya başlıklar: Her kategoriyi bir bakışta kolayca anlayabileceğiniz "Yüksek Performanslı" veya "Geleceğin Lideri" gibi açık başlıklar

Tanımlanmış kutu açıklamaları: Tutarlı çalışan değerlendirmesi sağlamak için her ızgara bölümü için kısa açıklamalar

Net kriterler ve akış: Değerlendirmeleri daha sorunsuz ve objektif hale getirmek için düşük, orta ve yüksek performans veya potansiyel için belirli tanımlar

Çalışan bilgileri bölümü: Ad, rol, departman ve inceleme tarihini kaydetmek için alan, düzenli ve takip edilebilir kayıtlar için

Notlar ve yorum alanları: İşbirliğine dayalı planlama için yorum eklemek ve ilgili paydaşlara inceleme eylemleri atamak için ayrılmış alanlar

Gelişim önerileri: Eğitim, terfi ve performans yazılımlarıyla bağlantılı beceri geliştirme önerileri — tutarlılık için ideal olarak sayısal puanlama ile birlikte

Renk kodlaması: Her etiketi ve puanı açıklayan bir açıklama ile desteklenen, kalıpları vurgulamak için görsel ipuçları (kırmızı, sarı, yeşil gibi)

Takım veya departman filtreleri: Şirket segmentleri arasında daha kolay analiz için takım, rol veya konuma göre özel filtreler

Dinamik atanan kişiler: Görevlerin kime atandığını ve eylemlerin ne zaman tamamlandığını izleyerek hesap verebilirliği sağlayan görev atamaları

Entegrasyonlar: Verileri merkezileştirmek ve yedekleme planlamasını kolaylaştırmak için Verileri merkezileştirmek ve yedekleme planlamasını kolaylaştırmak için hedef izleme ve proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyon

Ücretsiz 9 Box Grid Şablonlarına Genel Bakış

16 Ücretsiz 9 Box Grid Şablonu

Eksenleri, puanlama sistemlerini ve rol tanımlarını kendiniz belirleyerek sıfırdan bir 9 kutu ızgarası oluşturabilirsiniz. Ya da kurulumu atlayıp ClickUp'ın ücretsiz şablonlarını kullanabilirsiniz.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, size her şeyi tek bir yerden sunar: yetenek profilleri oluşturun, büyüme kontrol noktaları belirleyin, geri bildirim atayın ve takımlar arasında yedekleme planlarını izleyin.

ClickUp ile yetenek profilleri oluşturabilir, kontrol listeleri oluşturabilir ve gelecekteki liderleri izleyebilirsiniz. Ayrıca, değerlendirme araçları ile gelişim planları atayabilir, büyüme kontrol noktaları belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz — tüm bunları sorunsuz çalışan performans yönetimi ve yedekleme planlaması için tek bir yerden yapabilirsiniz.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olacak bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya bunları gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

Takımlarımız, bazı iş akışlarını standartlaştırmak için formlar ve şablonlar kullandı. Ayrıca, özellikle özel alanların bir göreve kimin atanması gerektiğini belirlemeye yardımcı olacak bilgileri topladığı durumlarda, bazı iş akışlarını kolaylaştırmak için yerleşik otomasyonu kullandık. Son olarak, bazı platformlar olası performans sorunları hakkında uyarı verdiğinde veya bunları gösterdiğinde görevleri otomatik olarak oluşturmak için e-posta entegrasyonu ve API özelliklerini de kullandık.

1. ClickUp Performans Değerlendirme Belgesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Performans Değerlendirme Belgesi Şablonu ile çalışan performans profillerini kolayca oluşturun

Takımınızın bugünkü performansını anlamadan yeni nesil yetenekleri belirleyemezsiniz. ClickUp Performans Değerlendirme Belgesi Şablonu, yetenek havuzundan yüksek performans gösteren çalışanları belirlemenize ve eyleme geçirilebilir geri bildirimlerle onları göreve hazırlamanıza yardımcı olur.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Becerileri, büyüme eğilimlerini ve mevcut role uygunluğu değerlendirin

Dengeli içgörüler için kendi değerlendirmelerinizi ve iş arkadaşlarınızın değerlendirmelerini toplayın

Performans yönetimini ve yetenek haritalamasını kolaylaştırmak için belirli bir zaman çizelgesi içinde net hedefler belirleyin

Başarıları öne çıkararak moralleri yükseltin

Yerleşik performans yönetimi yazılımı özelliklerini kullanarak performans iyileştirme planı oluşturun ve zamanında destek sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: İK uzmanları, yöneticiler ve takım liderleri, bireysel çalışan performansını değerlendirmek için.

2. ClickUp Kapsamlı Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Çalışan performans değerlendirmelerini planlayın ve ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile ilerlemeyi görsel olarak ölçün

ClickUp Performans Değerlendirme Şablonu ile çalışanlarınızın kendilerini yansıtmalarına, büyümelerine ve halefleri olarak etkilerini sahiplenmelerine yardımcı olun. Takım üyeleri bunu kendi kendilerini değerlendirmek için kullanabilir ve yöneticiler her çalışan için kariyer büyüme fırsatlarını planlamak için yapılandırılmış geri bildirim sağlayabilir.

Bu kariyer haritası şablonu size şu konularda yardımcı olur:

Çalışanları öz değerlendirmelerle güçlendirin ve performans değerlendirme değerlendirmeleri için hedefler belirleyin

Performans değerlendirmeleri için ilerleme çubukları aracılığıyla gelişimlerini izleyin

Çalışanın şirketteki geleceğini planlamak için işbirliğine dayalı kariyer konuşmaları yapın

Çalışan performans değerlendirme görevlerini yöneticilere ve paydaşlara atayın

🔑 İdeal kullanım alanları: İK ekipleri, yöneticiler ve çalışanlar için performansı değerlendirmek, kariyer planlamasını desteklemek ve gelecekteki büyüme hakkında yapılandırılmış konuşmalar yapmak.

3. ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile çalışanlara düzenli olarak iyileştirilmesi gereken alanları ve başarılarını bildirin

👀 Biliyor muydunuz: İnsanların %63'ü yetersiz veya düşük kaliteli geri bildirim nedeniyle işlerinden ayrılıyor. Yapılandırılmış ve düzenli geri bildirim sağlamazsanız, gelecek vaat eden çalışanlarınızı kaybetme ve tüm halefiyet planınızı rayından çıkarma riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu ile geri bildirimi bir rutin haline getirin.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Hedefleri, OKR'leri ve diğer KPI'ları izlemek için kategorilere ayırın ve özellikler ekleyin

Mevcut performans, hedeflerin gerçekleştirilmesi, iyileştirmeler ve iş ahlakı hakkında özetler sunun

Problem çözme ve iletişim gibi sosyal becerilerde iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin

Başarılarını vurgulayın ve çeyrek dönem için yapıcı eleştirilerde bulunun

Katkıları Mükemmel, İyi, Orta ve Zayıf olarak derecelendirin ve çalışanların performansları için bir sıralama oluşturun

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanların kısa vadeli hedeflerle uyumunu değerlendirmek, başarıları takdir etmek ve her çeyrekte SMART hedefleri belirlemek.

4. ClickUp Çalışan Değerlendirme Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile çalışan performansını ve dönüm noktalarını düzenli olarak izleyin

Düzenli değerlendirmeler, beklentileri sürekli olarak karşılayan veya aşan çalışanları ortaya çıkarır. Bu kişiler, şirketinizde daha önemli rolleri başarıyla üstlenebilecek kişilerdir.

ClickUp Değerlendirme Formu Şablonu ile performansı ve dönüm noktalarını kolayca izleyebilir, en yetenekli çalışanları erken tespit edebilir ve güvenle planlama yapabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Bir çalışanın kaç saat katkıda bulunduğunu izleyin

Takım performansını ve verimliliğini ölçmek için kaç görevi tamamladıklarını değerlendirin

Dönüm noktalarına ulaşma hızlarını izleyerek potansiyellerini ve gelişimlerini anlayın

Çalışanların elde ettiği ödülleri ve dönüm noktalarını vurgulayın ve çalışanların becerilerine yıldız puanları verin

Performans geliştirme planınızı yönlendirin

Değerlendirmelerin tutarlı ve objektif kriterlere dayandığından emin olun

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanların performans ve dönüm noktalarının günlük ve haftalık değerlendirmeleri.

🧠 Eğlenceli Bilgi: GE'nin efsanevi CEO'su Jack Welch, daha sonra 9 kutu ızgara çerçevesine ilham kaynağı olan " 4E ve P " formülünü (enerji, enerji verme, avantaj, uygulama ve tutku) icat etti.

5. ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu ile çalışanların performansını izleyin ve sorunlarını çözün

ClickUp Çalışan Haftalık Rapor Şablonu 9 box grid değildir, ancak çalışanların ilerlemelerini değerlendirmelerine ve engelleri erken tespit etmelerine yardımcı olan güçlü bir tamamlayıcıdır.

Ayrıca, takımlarınıza o hafta karşılaştıkları zorlukları ve sorunları dile getirebilecekleri bir platform sunar. Böylelikle, sorunları hızlı bir şekilde çözebilir, işyeri memnuniyetini artırabilir ve en yetenekli çalışanlarınızı elde tutabilirsiniz.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Haftalık faaliyetleri, harcanan zamanı ve çalışanların katkılarını tek bir yerden takip edin

Çalışan deneyimini iyileştirmek ve başarıyı desteklemek için çalışanların işyerinde kalma stratejileri dahil olmak üzere tekrarlayan sorunları tespit edin ve çözün

Yerleşik derecelendirme ölçeğini kullanarak öz değerlendirmeyi teşvik edin

Çalışanlara iyileştirme planlarını oluşturmada rehberlik edin ve gerektiğinde destek sunun

🔑 İdeal kullanım alanları: Yönetici adaylarının kendi kendilerine yetmelerini teşvik etmek ve karşılaştıkları yaygın sorunları hızlı bir şekilde çözmek.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak, çoğu iş akışı yönetim aracı henüz etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli planlama ve zaman takibi özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. İşinize uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

6. ClickUp Performans Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Performans Raporu Şablonu ile proje bazlı performansı görselleştirerek en iyi katkı sağlayanları belirleyin

Performans yönetimi, özellikle takımınızı büyütürken ve halefiyet planlaması yaparken hızla karmaşık hale gelebilir. Kim neyi yapıyor? Zamanla gelişiyorlar mı? Çok sayıda değişken unsur varken, ClickUp Performans Raporu Şablonu size daha net bir görünüm sunar. Çalışanların gelişimi ve proje ilerlemesi hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olan akıllı, kolay okunur görsellerle her şeyi bir araya getirir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

İlerlemeyi ve KPI'ları gerçek zamanlı olarak izleyin

Program/proje/dönüm noktası zaman çizelgesi boyunca maliyet aşımlarını ölçün

Görseller ve grafikler aracılığıyla harcanan zamanı, ilerlemeyi ve bütçeyi ölçün

Çalışanların performans eğilimlerini analiz ederek en iyi performans gösterenleri ve liderlik potansiyellerini belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanın liderlik potansiyelini anlamak için proje bazlı performansı ve katkıyı görselleştirme.

7. ClickUp 30 60 90 Günlük Plan Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile liderlik potansiyeli ve halefiyet planlaması için değerlendirme kontrol noktaları belirleyin

ClickUp 30-60-90 Günlük Plan Şablonu ile çalışan performans değerlendirmesi için kontrol noktaları oluşturun. Bu 9 kutu ızgarası, daha önemli sorumluluklar için düşündüğünüz çalışanları değerlendirmenize ve aralarından en iyilerini seçmenize yardımcı olacaktır.

Dahası, bu performans ve ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olabilir. Eğitim ihtiyaçlarını belirleyin ve kritik roller için onları hazırlamak üzere her otuz günde bir destek sunun.

Bu şablon size şunları sağlar:

Çalışanlar için bireysel hedefler ve görevler belirleyin ve ilerlemeyi buna göre izleyin

Son zamanlarda terfi alan çalışanların yeni rollerine nasıl uyum sağladığını değerlendirin

Takvim görünümüyle dönüm noktalarını izleyin

Dönemsel performans değerlendirmeleriyle liderlik rollerine en uygun kişileri bulun

Yapılandırılmış bir değerlendirme süreci kullanarak yeni çalışanların liderlik potansiyelini değerlendirin

🔑 İdeal kullanım alanları: Liderlik rollerine en uygun çalışanları bulmak.

8. ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu ile çalışanlarınızın liderlik becerilerini geliştirin

Çalışanlarınızın gelecekteki liderlik rollerinde başarılı olmasını mı istiyorsunuz? ClickUp Çalışan Eylem Planı Şablonu ile onları organizasyonel başarıya hazırlayın. Bu şablon, çalışanlarınıza liderlik pozisyonlarına güvenle yükselebilmeleri için ihtiyaç duyacakları becerileri, zihniyeti ve deneyimi kazanmaları için net ve uygulanabilir bir yol haritası sunar. Yetenek yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Çalışanların ve yöneticilerinin hesap verebilirliğini sağlamak için olay raporları dosyalanın

Bulgularınızı listeleyin ve verilerle destekleyin

Liderlik rollerini üstlenmeye hazır, yüksek performanslı bir takım geliştirmek için iyileştirmeler içeren bir eylem planı oluşturun

"Düzeltici Girişimler" bölümünde her bir iyileştirme eylemi için zaman çizelgeleri, durumlar ve notlar ekleyin

Soruna göre ilerlemeyi izleyin ve başarı kriterlerini başarılı veya başarısız olarak ayarlayın

Çalışanların ve değerlendiricilerin dijital imzalarını alın

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanların belirli performans sorunlarını eyleme geçirilebilir bir yol haritası ile çözmelerine yardımcı olmak.

👀 Biliyor muydunuz: Organizasyonların %20'sinden fazlası önümüzdeki 18 ay içinde CEO değişikliği bekliyor, ancak %45'i bu role adım atmaya hazır tek bir iç aday bile bulunmadığından endişe duyuyor.

9. ClickUp Halefiyet Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Halefiyet Planlama Şablonu ile mevcut ve gelecekteki haleflerinizden sorunsuz geçişler planlayın

Performans değerlendirme şablonları, her çalışanın liderlik yetenekleri açısından nerede olduğunu gösterir. Şimdi, ClickUp Halefiyet Planlama Şablonu ile rol geçişi ve yetenek yönetimi stratejilerini belirleme zamanı.

Size yardımcı olacak özellikler:

Liderlik takımınızın kimlerden oluşacağını ve hiyerarşisini haritalandırın

Terfi ile birlikte rollerinin ve sorumluluklarının nasıl değişeceğini tam olarak özetleyin

Rol için geliştirmeleri gereken beceri ve yetenekleri netleştirin

Gelecekteki hedeflerinizi desteklemek için liderlik yeteneklerinden oluşan bir kaynak havuzu oluşturun

Potansiyel haleflerin performansını izleyerek gelecekteki liderlik rollerini belirleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Sorunsuz bir geçiş için mevcut ve gelecekteki liderlerin hiyerarşisini, rollerini ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak belirlemek.

10. ClickUp Kurumsal Halefiyet Planlama Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Halefiyet planınızdaki adımları görevlere dönüştürün ve ClickUp Kurumsal Halefiyet Planlama Şablonu ile ilerlemeyi izleyin

ClickUp Kurumsal Halefiyet Planlama Şablonu, şirketinizin gelecekteki haleflerinin sorumluluklarını haritalamak için kullanabileceğiniz bir başka yetenek yönetimi çerçevesi. Bu şablon, haleflerinizin mümkün olan en iyi rehberliği almasını sağlamak için mükemmeldir.

Bu şablon size yardımcı olacaktır:

Tüm paydaşların yeni liderleri yetiştirme konusunda üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini sağlamak için halefiyet planınızı görevlere dönüştürün

Yüksek potansiyelli çalışanlara geri bildirim vermeyi otomatikleştirerek becerilerini sürekli olarak geliştirin

Her liderlik rolü için gündemi ayrıntılı olarak belirleyin ve gerekli kaynakları sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Liderlik boru hattı oluşturmak için görev ve eylemleri planlama ve otomasyon.

11. ClickUp Çalışan Gelişim Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu ile gelecekteki haleflerinize hedefli eğitim verin

Doğru halefiyet planlaması, halefleriniz olacak doğru kişileri bulmaktan daha fazlasını gerektirir. Ayrıca, daha büyük sorumlulukları üstlenebilmeleri için gerekli eğitim ve kaynakları sağlamak üzere yetenek yönetimi adımları da atmanız gerekir.

ClickUp Çalışan Geliştirme Planı Şablonu, hızlı ve uygulanabilir bir çalışan büyüme planı ile bunu sizin için yapabilir.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Her çalışan için kişiselleştirilmiş kariyer geliştirme girişimleri oluşturun

Takım arkadaşlarınız ve yönetimle işbirliği yaparak geri bildirim sağlayın

🔑 İdeal kullanım alanları: Hedefli eğitim haritaları ile çalışanların liderlik rollerine yükselmesine yardımcı olun ve yedekleme planınızı yolunda tutun.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Çalışan Performans Değerlendirme Yazılımı

12. ClickUp Beceri Açığı Analizi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Beceri Açığı Analizi Şablonu ile gelecekteki haleflerinizdeki beceri açıklarını belirleyin ve giderin

Herkes her beceride mükemmel olmayabilir ve bu normaldir. Ancak gelecekteki liderleriniz uyumlu, stratejik ve gelişime açık olmalıdır. ClickUp Beceri Açığı Analizi Şablonu, desteğin nerede gerekli olduğunu belirlemenize yardımcı olur ve takımınızı güvenle bir adım ileriye taşımak için ihtiyaç duydukları gelişime yönlendirir.

Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Hedef puan belirleyin ve becerileri ölçmek için bunu referans noktası olarak kullanın

Şirketinizin liderlik rollerine uygun beceriler için Özel Alanlar oluşturun

ClickUp Gösterge Panellerini özelleştirerek beceri eksikliklerini takım veya role göre görselleştirin ve izleyin

Hedefe yönelik beceri geliştirme seçenekleri sunun

🔑 İdeal kullanım alanları: Çalışanlarınızın mevcut becerileri ile gelecekteki liderlik rollerinde ihtiyaç duyacakları beceriler arasındaki farkları kapatmak için hedef geliştirme planları uygulamak.

📊🎥 ClickUp Gösterge Panellerinin verileri görselleştirmenize, ilerlemeyi izlemenize ve bilinçli kararlar almanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için bu videoyu izleyin.

13. whatfix'in 9 Box Grid Şablonu

via Whatfix

whatfix'in 9 kutu şablonu, her bir kareyi açıkça tanımlayan basit bir yetenek yönetimi çerçevesidir, böylece nasıl kullanacağınızı tam olarak bilirsiniz. Alanları kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir ve yedekleme planlamanızı sizin için en uygun yönde yönlendirebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Yüksek performanslı ve yüksek potansiyelli çalışanları kolayca belirleyin

Yetenek yönetimi ve liderlik geliştirme süreçlerini yönetin.

Çalışanların gelişmesine yardımcı olmak için belirli eğitim ihtiyaçlarını vurgulayın

Yetenek yönetimi eylem adımları ve takım liderleri ile yöneticiler arasındaki tartışmalar için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayın

Çalışanların gelişim çabalarına kaynak ayırın

🔑 İdeal kullanım alanları: Liderlik rollerine uygun yüksek potansiyelli yetenekleri belirleyip geliştirerek etkili halefiyet planlaması yapın.

14. miro'dan 9 kutu şablonu

miro aracılığıyla

Miro'nun 9 kutu şablonu, yedekleme planlamasına yeni başlıyorsanız harika bir başlangıç noktasıdır. Ayrıntılı ancak takip etmesi kolaydır, X ve Y eksenleri boyunca açık performans ve potansiyel kriterleri işaretlenmiştir, böylece her bir tablonun ne anlama geldiğini tahmin etmek zorunda kalmazsınız.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Çalışanların performansını ve potansiyelini her iki eksende yüksek, orta veya düşük olarak sınıflandırın

Onları şirketinizin liderlik rollerinden beklenenlerle karşılaştırın

İhtiyaçlarınıza göre renkleri özelleştirin ve alanları düzenleyin

🔑 İdeal kullanım alanları: Yetenek geliştirme ve yedekleme planlaması konusunda deneyimi olmayan yeni kurulan şirketler.

15. testGorilla'nın 9 Box Grid Yetenek Değerlendirme Şablonu

testGorilla aracılığıyla

TestGorilla'nın 9 Box Grid Talent Review Template (9 Kutu Izgara Yetenek Değerlendirme Şablonu), çalışanların potansiyelini ve performansını kolayca değerlendirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanıma hazır bir Excel çalışma sayfasıdır.

9 kutulu tablonun nasıl işlediğini tam olarak görmek için kullanıma hazır bir referans düzeni vardır. Ardından, kendi yedekleme planlama ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilebilir alanları değiştirebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Son üç ila altı ayda çalışanların performansını analiz edin

Anahtar projeler ve sonuçlara katılımın değerlendirilmesini basitleştirin

Diğer takım üyeleriyle nasıl çalıştıklarını görün

🔑 İdeal kullanım alanları: Doğru yedekleme planlaması için her çalışanın katkılarını görsel olarak haritalandırmak.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Halefiyet planlamasından bahsederken, popüler TV dizisi Succession'ın başlangıçta bir sinema filmi olarak planlandığını biliyor muydunuz? Güçlü bir medya ailesini konu alan dizi, şansımıza bugün izlediğimiz drama dolu diziye dönüştü.

16. PDF 9 Box Grid Yetenek Değerlendirme Şablonu, Primalogik

primalogik aracılığıyla

Sıfırdan bir 9 kutu ızgara şablonu oluşturmak mı istiyorsunuz? Primalogik'in PDF 9 Box Gr id Talent Review Template (9 Kutu ızgara Yetenek Değerlendirme Şablonu) sağlam bir başlangıç noktasıdır. Çalışanların performansını ve potansiyelini etkili bir şekilde ölçmek için her ızgaraya nelerin dahil edilmesi gerektiğini kesin olarak belirtir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Yetenekleri gözden geçirin ve daha üst düzey liderlik pozisyonlarına uygunluklarını değerlendirin

Beceri eksikliklerini ve eğitim ihtiyaçlarını belirleyin ve giderin

🔑 İdeal kullanım: Sıfırdan 9 kutu şablonu oluşturmak için referans olarak kullanmak.

ClickUp ile Akıllı Bir Şekilde Haleflerinizi Şekillendirin

Her çeyrekte yüksek performans gösteren çalışanları anahtar rollere yerleştiren şirketler, rakiplerinden 2,2 kat daha fazla performans gösterme olasılığına sahiptir. Aynı avantajı elde etmek ister misiniz? Yetenek yönetimi kararları ve yedekleme planlaması için 9 kutu şablonlarını kullanın. Bu şablonlar, en yetenekli çalışanları belirlemenize, potansiyeli değerlendirmenize ve sağlam bir liderlik hattı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp ile tüm 9 kutu şablonlarınızı tek bir yerden ücretsiz olarak yönetebilirsiniz. Farklı roller için özelleştirin, hatırlatıcılar ayarlayın ve yetenek görevlerini otomatikleştirin. Ayrıca ClickUp Gösterge Panellerinde her çalışanın ilerlemesini net bir şekilde görebilirsiniz.

Kaos yaşamadan liderlik kadronuzu oluşturun.

ClickUp'ı kullanmaya başlayın ve yetenekleri haritalayın, büyümeyi izleyin ve halefiyet planlamasını tek bir yerden yapın. ✅