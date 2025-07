Yüksek Kaliteli Şeffaf Görüntüler Oluşturmak için En İyi AI PNG Oluşturucu

1966 yılında, bir grup çocuğa gelecekteki yaşamı, özellikle de 2000'lerin başlarında yaşamın nasıl olacağını tahmin etmeleri istendi.

Cevapları, konutla ilgili endişelerden gelecekteki kolaylıklara duyulan heyecana kadar geniş bir aralıkta değişiyordu. Ancak bir tahmin öne çıkıyordu: otomasyon. Ve haklıydılar.

Günümüzde AI destekli araçlar, yüksek kaliteli şeffaf PNG görüntüleri dahil olmak üzere neredeyse her şeyi saniyeler içinde oluşturabilir. Bu, tasarımcılar ve işletmeler için özellikle yararlıdır, çünkü basit komutlarla fikirlerini görsel olarak ifade etmelerine olanak tanır.

Zamandan tasarruf etmenize, görseller oluşturmanıza ve yaratıcı sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olmak için, hemen kullanabileceğiniz en iyi AI PNG oluşturucuların bir listesini hazırladık.

En İyi AI PNG Oluşturucular Bir Bakışta

Bir AI PNG Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru AI PNG görüntü oluşturucuyu seçmeden önce, hangi görüntüleri oluşturmak istediğinizi belirleyin. Ticari amaçlı ürün görselleri mi? Pazarlama materyalleri için benzersiz grafikler mi, yoksa şeffaf arka plana sahip dijital sanat eserleri mi?

Bu karar verildikten sonra, aracınızı seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı temel özellikler şunlardır:

Basit komutları sadece birkaç tıklama ile tam formda PNG görüntülere dönüştüren metin-görüntü araçları

AI tarafından oluşturulan içerik kullanarak sonsuz olasılıkla görselleri yükleme ve yeniden düzenleme seçenekleri

Yüklenen fotoğraflardan içeriği analiz eden ve oluşturan görüntü açıklama özellikleri

Yaratıcı süreci basitleştiren sezgisel bir arayüz

En boy oranları, renk filtreleri ve arka planlar için özelleştirme kontrolleri

Keskin ayrıntılar ve net kenarlar sağlayan yüksek çözünürlüklü çıktı

Minimalist simgelerden yağlı boya estetiğine kadar her şeye uyan çok çeşitli sanatsal stil aralığı

En İyi AI PNG Oluşturucular

İşte en iyi AI PNG oluşturucuların tam listesi.

Bu AI sanat oluşturucular, markanıza, görüntü stilinize ve sanat stilinize mükemmel şekilde uyarlanmış, şeffaf arka plana sahip yüksek çözünürlüklü PNG görüntüleri oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

1. ClickUp (İşbirliğine dayalı AI tarafından oluşturulan görseller için en iyisi)

ClickUp'ı ücretsiz deneyin ClickUp'ı kullanarak AI destekli araçlar ve tam ölçekli proje yönetimi ile AI görüntüleri oluşturun

Piyasada birçok AI görüntü oluşturucu var, ancak çok azı AI destekli araçları tam ölçekli proje yönetimi ile birleştiriyor.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, tasarım takımlarının günlük iş akışlarına güçlü AI araçları ekleyerek hayatlarını çok daha kolay hale getiriyor.

En harika özelliklerden biri, doğrudan ClickUp Beyaz Tahtalarına entegre edilmiş AI Görüntü Oluşturucu'dur. Bu, farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanıza veya ilham gelmesini beklemenize gerek kalmadan, sadece istediğinizi açıklayarak fikirlerinizi yüksek kaliteli PNG görüntülerine dönüştürebileceğiniz anlamına gelir.

Komut: "Etrafında nöronlar ateşleyen bir beyin görüntüsü oluşturun."

Sonucu aşağıdaki görselde görün!

ClickUp Beyaz Tahtalarda komut istemlerini kullanarak AI ile görüntüler oluşturun

Konseptler üzerinde beyin fırtınası yapıyor, kullanıcı akışlarını çiziyor veya sadece bir toplantı için hızlı bir görsele ihtiyacınız varsa, anında görüntüler oluşturabilir ve bunları doğrudan beyaz tahtanıza bırakabilirsiniz.

Beyaz Tahtalar, işbirliği için oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. Tüm takımınızın gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmasına olanak tanır, yapışkan notlar, şekiller ve artık AI tarafından oluşturulan görüntüler ekleyebilirsiniz — hepsi tek bir yerde. Tek bir tıklama ile öğeleri kolayca taşıyabilir, fikirleri birbirine bağlayabilir ve hatta beyaz tahta öğelerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz.

Yaratıcı yönlendirme konusunda ekstra yardıma mı ihtiyacınız var? Entegre AI asistanı ClickUp Brain, makine öğrenimi ve sanat veritabanlarından yararlanarak tasarım takımlarına yardımcı olur:

✅ Daha akıllı metin komutları oluşturun

✅ Yaratıcı blokları aşın

✅ AI ile oluşturulan görüntülerinizi geliştirin

ClickUp Brain ile fikirlerinizi eyleme dönüştürün

AI destekli görüntü oluşturma özelliğini işbirliğine dayalı beyaz tahtalar ve sağlam proje yönetimi ile birleştiren ClickUp for Design, takımınızın ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir platformda birleştirir. ClickUp'tan hiç çıkmadan varlıkları depolayabilir, geri bildirimleri yönetebilir ve yaratıcı sürecinizin her adımını takip edebilirsiniz. Birlikte tasarım yapmak için daha akıllı, daha hızlı ve daha bağlantılı bir yol.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI destekli komut istemlerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve görsel fikirleri hızla oluşturun

Herhangi bir metni vurgulayın ve entegre AI araç çubuğunu kullanarak geliştirin

Tasarım iş akışlarını ve proje yönetimini kolaylaştırmak için özetleri ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun

Aynı platformda içerik çevirin, grameri düzeltin ve metinleri düzeltin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın — görsel beyin fırtınası, eskizler ve AI tarafından oluşturulan görüntüler için mükemmeldir

Yaratıcı fikirleri anında yakalamak için görevleri doğrudan ClickUp Beyaz Tahtalarından başlatın

Şablonları kullanarak tasarım sürecinizi destekleyen iş akışları tasarlayın

ClickUp'ın görüntü açıklama yazılımıyla görüntülere net talimatlar bırakın

ClickUp Clips'i kullanarak takımınıza ayrıntılı geri bildirimler verin

ClickUp sınırlamaları

Platformun geniş özellik aralığı, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

ClickUp fiyatlandırması:

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Clickup, kullanımda son derece esnektir ve aksi takdirde ek araçlar gerektiren birçok özellik sunar. İlk kurulum ve araca alışma süreci ilk başta çok karmaşıktır, ancak yönetilebilir. Fiyatı tamamen makul ve haklıdır. Clickup'ı günlük işlerimde kullanıyorum ve memnunum.

Clickup kullanımı son derece esnektir ve aksi takdirde ek araçlar gerektirecek birçok özellik sunar. İlk kurulum ve araca alışma süreci ilk başta çok karmaşıktır, ancak yönetilebilir. Fiyatı tamamen makul ve haklıdır. Clickup'ı günlük işlerimde kullanıyorum ve memnunum.

2. Adobe Firefly (Medya genelinde yüksek kaliteli AI tarafından oluşturulan görseller için en iyisi)

via Adobe

Adobe Firefly, görüntü, video, ses, vektör ve grafik tasarım şablonları oluşturmak için hepsi bir arada bir yaratıcı paketi sunar.

Tasarımcılar, pazarlamacılar ve içerik oluşturucular için bir AI aracı olarak geliştirilen Adobe Firefly, AI PNG oluşturma gücünü Adobe'nin güvenilir yaratıcı ekosistemine getiriyor.

Şeffaf arka plana sahip çarpıcı görüntüler oluşturmak, yeni sanatsal stilleri keşfetmek veya metinden görüntüye iş akışlarını denemek istiyorsanız, bu araç size tam yaratıcı kontrol sağlar. Daha da iyisi, Photoshop, Illustrator ve Adobe Express gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.

Adobe Firefly'ın en iyi özellikleri

Etkileyici sanatsal stil ön ayarları ve efektlerle metinden görüntüye dönüştürmeyi deneyimleyin

Tüm PNG görüntülerinde hassas en boy oranı kontrolünün keyfini çıkarın

Aynı sezgisel arayüzü kullanarak video, ses ve AI görüntüleri oluşturun

Photoshop, Illustrator ve Adobe Express ile entegre edin

Güvenli, ticari kullanıma hazır içerik oluşturun

Adobe Firefly sınırlamaları

İstenmeyen öğeleri hariç tutmak için olumsuz uyarı desteği yok

Video kliplerin uzunluğu beş saniye ile sınırlıdır

Oluşturulan görsellerdeki metinler genellikle bozuk veya yanlış görünür

Adobe Firefly fiyatlandırması

Ücretsiz

Firefly Standard : Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Firefly Pro : Kullanıcı başına aylık 29,99 $

Firefly Premium : 199,99 $/ay kullanıcı başına

Creative Cloud Tüm Uygulamalar: 59,99 $/ay kullanıcı başına

Adobe Firefly puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Adobe Firefly hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Adobe Firefly, özellikle Adobe ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.

Adobe Firefly, özellikle Adobe ekosistemine aşina iseniz, inanılmaz derecede sezgiseldir. Kapsamlı tasarım becerilerine ihtiyaç duymadan hızlı bir şekilde fikir üretmek ve yüksek kaliteli sosyal medya içeriği oluşturmak için yararlı buluyorum.

✨ Eğlenceli Bilgi: AI görüntü oluşturucular, herhangi bir sanatçının stilini öğrenebilir ve algoritmalarını ve vizyonunu, Rönesans sanatından modern soyut tasarımlara kadar her şeyi taklit eden dijital bir fırçaya dönüştürebilir.

via Canva

Canva, kullanımı kolay özellikleri sayesinde halihazırda popüler bir grafik tasarım aracıdır.

AI ile Canva, Magic Studio ve Dream Lab özelliklerini sunarak kullanıcıların basit metin ve görüntü komutlarıyla zahmetsizce AI görüntüleri oluşturmasına, fotoğrafları geliştirmesine, arka planları kaldırmasına, renkleri ayarlamasına ve tasarımları yeniden biçimlendirmesine olanak tanır.

Ayrıca Canva tamamen bulut tabanlıdır, yani herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden işlerinizi yapabilirsiniz.

Canva AI'nın en iyi özellikleri

Dream Lab ile metinden görüntüye dönüştürme özelliğinin keyfini çıkarın ve hızlı, güzel AI tarafından oluşturulan görüntüler elde edin

AI arka plan kaldırma, yeniden boyutlandırma ve geliştirme araçlarına erişin

Optimize edilmiş en boy oranlarıyla tüm büyük platformlar için içerik oluşturun

Binlerce stil kılavuzu şablonu , marka kiti ve sorunsuz takım işbirliği özelliğini kullanın

Canva AI sınırlamaları

Bazı özellikler profesyonel tasarımcılar için sınırlı olabilir

Görüntülerdeki AI tarafından oluşturulan metinler tutarsız veya yanlış görünebilir

Canva AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Canva Pro : Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Canva Takımları : Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Canva Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva AI puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (45+ yorum)

Kullanıcılar Canva AI hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir yorum şöyle diyor:

En kullanışlı özelliklerden biri, metinleri görüntülere, videolara veya grafiklere dönüştürmenizi sağlayan Magic Media'dır. İstediğinizi yazın, Canva sizin için oluştursun. Bu sayede mükemmel stok fotoğrafı aramak veya grafiği kendiniz nasıl yapacağınızı bulmaya çalışmak zorunda kalmazsınız.

En kullanışlı özelliklerden biri, metinleri görüntülere, videolara veya grafiklere dönüştürmenizi sağlayan Magic Media'dır. İstediğinizi yazın, Canva sizin için oluştursun. Bu sayede mükemmel stok fotoğrafı aramak veya grafiği kendiniz nasıl yapacağınızı bulmaya çalışmak zorunda kalmazsınız.

💡 Profesyonel İpucu: Figma'nın öğrenme eğrisi veya fiyatlandırmasıyla mı uğraşıyorsunuz? En İyi Figma Alternatifleri ve Rakipleri, kullanımı daha kolay, bütçe dostu ve yine de işbirliğine dayalı tasarım için güçlü bir performans sunan en iyi 10 aracı inceler.

4. Picsart AI (Hızlı, yeni başlayanlar için uygun görüntü ve video düzenleme için en iyisi)

via Picsart

Picsart, hem yeni başlayanlar hem de küçük işletmeler için geliştirilen ilk yaratıcı paketlerden biridir. Ancak, AI'nın eklenmesi, fikirden uygulamaya hızlı bir şekilde geçmenize yardımcı olur.

AI Görüntü Oluşturucu, AI Arka Plan Kaldırıcı ve AI Geliştirme gibi araçlarla kullanıcılar dakikalar içinde yüksek kaliteli görseller oluşturabilir. Picsart'ın mobil uygulaması, AI PNG görüntü oluşturmadan sosyal medyaya hazır şablonlara kadar, hareket halindeyken kolay düzenleme imkanı sunmasıyla özellikle popülerdir.

Ayrıca 20'den fazla üretken AI aracına, "Alanlar" aracılığıyla topluluk ilhamına ve modadan gayrimenkule kadar çeşitli sektörlerdeki oluşturucular için özel olarak tasarlanmış özelliklere erişim elde edersiniz.

Picsart AI'nın en iyi özellikleri

Basit metin komutlarını kullanarak AI tarafından oluşturulan görüntüler, GIF'ler ve kısa videolar oluşturun

Arka plan kaldırma, stil aktarma ve nesne değiştirme gibi tek dokunuşla AI araçlarını kullanın

Mobil ve web'de sezgisel bir arayüz keşfedin — yeni başlayanlar için ideal

Toplu düzenleme, marka kitleri ve gerçek zamanlı işbirliği araçlarının keyfini çıkarın

PNG indirmelerine, özel yazı tiplerine ve çoklu en boy oranlarına erişin

Picsart AI sınırlamaları

Bazı AI araçları ek uygulama içi satın alımlar gerektirir (avatar oluşturma gibi)

Arayüz, web'de yeni kullanıcılar için karmaşık veya karmaşık gelebilir

Gelişmiş özellikler, Adobe Photoshop gibi profesyonel düzeydeki araçların gerisinde kalıyor

Picsart AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : Kullanıcı başına aylık 13 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Picsart AI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (575+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Picsart AI hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Picsart'ın fotoğraflarımı düzeltmeme, ayarlamama ve daha özel hale getirmeme yardımcı olan çok sayıda şablon ve fotoğraf düzenleme aracı olmasını seviyorum. Aile fotoğrafları ve sosyal medya için fotoğraf düzenleme için harika araçlar. Araçlar, işiniz için ihtiyacınız olanı uygulamak için kullanımı çok kolaydır. Fotoğraflarım için her zaman Picsart kullanıyorum ve süreçlerime entegre etmesi çok kolay olduğu için müşteri desteğine hiç başvurmak zorunda kalmadım, ancak ürünün kalitesinden dolayı müşteri desteğinin de harika olacağından eminim.

Picsart'ın fotoğraflarımı düzeltmeme, ayarlamama ve daha özel hale getirmeme yardımcı olan çok sayıda şablon ve fotoğraf düzenleme aracı olmasını seviyorum. Aile fotoğrafları ve sosyal medya için fotoğraf düzenleme için harika araçlar. Araçlar, işiniz için ihtiyacınız olanı uygulamak için kullanımı çok kolaydır. Fotoğraflarım için her zaman Picsart kullanıyorum ve süreçlerime entegre etmesi çok kolay olduğu için müşteri desteğine hiç başvurmak zorunda kalmadım, ancak ürünün kalitesinden dolayı müşteri desteğinin de harika olacağından eminim.

💡 Profesyonel İpucu: Takım fikirlerini madde işaretlerinin ötesinde düzenlemekte zorlanıyor musunuz? Beyin Fırtınası için Fikir Panosu Oluşturma, görsel panoları kullanarak yaratıcılığı tetiklemeyi, işbirliğini yapılandırmayı ve kaotik düşünceleri eyleme geçirilebilir planlara dönüştürmeyi gösterir.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcılarımızın yarısı AI'yı benimsemede zorluklarla karşılaşıyor — %23'ü nereden başlayacağını bilmiyor ve %27'si gelişmiş görevler için daha fazla eğitime ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. ClickUp, metin mesajlaşma kadar basit bir sohbet tarzı arayüzle bu engeli ortadan kaldırır. Takımlar temel komutlarla başlayabilir ve güçlü otomasyon özelliklerini sorunsuz bir şekilde keşfedebilir; zor öğrenme süreci yok, zahmet yok.

5. Midjourney (Sanatsal kontrol ve sürreal, etkileyici görseller için en iyisi)

via Midjourney

Midjourney, Discord tabanlı bir araç olarak hayatına başladı. Çarpıcı görselleri, sürreal stilleri, benzersiz dokunuşu ve sinematik kompozisyonlarıyla tanınan Midjourney, sınırları zorlamak isteyen dijital sanatçılar, pazarlamacılar ve oluşturucular tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir.

Midjourney, basit veya gelişmiş metin komutları kullanarak AI PNG görüntüleri, konsept sanatları ve fantastik manzaralar oluşturmanıza olanak tanır.

Bu popüler araç artık esnek planlar ve şeffaf arka plan desteği sunan bir web uygulaması da sunuyor.

Midjourney'in en iyi özellikleri

Eşsiz sanatsal stil kontrolü ile sınıfının en iyisi görüntü oluşturma kalitesinin keyfini çıkarın

Yinelemeli görüntü varyasyonları, yakınlaştırma, kaydırma ve görüntü genişletme özelliklerini kullanın

Görüntü stilini ve karakter tutarlılığını yönlendirmek için referans görüntüler yükleyin

Gelişmiş ayarlarla istem yoğunluğunu, stilizasyonu ve en boy oranını ince ayarlayın

Aktif bir topluluğun ve galerinin parçası olun, keşfedin ve anında ilham alın

Midjourney sınırlamaları

Şu anda ücretsiz plan mevcut değildir

Gizli Mod (gizli görüntü oluşturma) yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Arayüz, yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir

Midjourney fiyatlandırması

Temel : Kullanıcı başına aylık 10 $

Standart : Kullanıcı başına aylık 30 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 60 $

Mega: Kullanıcı başına aylık 120 $

Midjourney puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (85+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Midjourney hakkında ne diyor?

Bir Trustpilot yorumu şöyle diyor:

Tüm AI görüntü oluşturucular arasında en kullanıcı dostu arayüz. Ayrıntılara girmez (Stable diffusion gibi); kullanıcının ihtiyacı olanı yapar.

Tüm AI görüntü oluşturucular arasında en kullanıcı dostu arayüz. Ayrıntılara girmez (Stable diffusion gibi); kullanıcının ihtiyaç duyduğu şeyi yapar.

💡 Profesyonel İpucu: Midjourney'in fiyatlandırması veya desteği sizi sınırlıyor mu? AI Görüntü Oluşturma için En İyi Midjourney Alternatifleri ve Rakipleri, daha fazla esneklik, daha iyi destek ve benzersiz yaratıcı özellikler sunan 11 güçlü aracı öne çıkarıyor.

6. Runway ML (AI video oluşturma ve multimedya hikaye anlatımı için en iyisi)

via Runway

Runway, film yapımcıları, tasarımcılar ve içerik oluşturucular için özel olarak geliştirilmiş AI araçlarıyla görsel hikayeler oluşturma şeklini yeniden tanımlıyor.

Müzik videolarından reklamlara ve uzun metrajlı filmlere kadar, Runway'in Gen-3 Alpha ve Act-One modelleri, kullanıcıların sadece birkaç komutla yüksek kaliteli, kontrol edilebilir videolar oluşturmasına olanak tanır.

Runway ayrıca işbirliğine dayalı düzenleme, varlık depolama, özel sesler ve daha fazlasını temiz ve profesyonel bir arayüzde destekler.

Bir başka etkileyici gerçek ise Lionsgate ve Madonna gibi markaların halihazırda bu hizmeti kullanıyor olmasıdır.

Runway'in en iyi özellikleri

Yüksek gerçekçilikle metinden videoya, videodan videoya ve görüntüden videoya dönüştürme özelliğini kullanın

Ağır çekim, arka plan kaldırma ve yüz bulanıklaştırma gibi gelişmiş fotoğraf düzenleme yazılımı özelliklerinin keyfini çıkarın

AI dudak senkronizasyonu ve metinden konuşmaya iş akışları için özel ses oluşturma özelliğini kullanın

Gerçek zamanlı takım işbirliğini destekleyen temiz ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünde gezinin

Pist sınırlamaları

Video araçlarına aşina olmayan yeni başlayanlar için zor öğrenme süreci

Güçlü bir internet bağlantısı ve modern donanım gerektirir

Filigranlar ve zaman sınırları ücretsiz plan kullanıcıları için geçerlidir

Runway fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 15 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 35 $

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 95 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Runway puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Runway hakkında ne diyor?

Product Hunt incelemesi şöyle diyor:

Fiyatlar çok yüksek. Sınırsız (Rahat) aboneliği alırsanız, 10 saniyelik bir video oluşturmak yaklaşık 20 dakika sürer. Videoları sıraya da alamazsınız, tek tek bitene kadar beklemeniz gerekir AI, komutlarınızın yarısını yanlış anlıyor. Bu da zaman ve kredi kaybına neden oluyor. Bir de aşırı hassas sansür var. Kısa kollu tişört giyen insanlar bile riskli. Sorunun ne olduğunu da söylemiyorlar. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırken hesabınız askıya alınıyor. Buna itiraz edebileceğinizi söylüyorlar, ama bu yalan. Kararlarının kesin olduğunu bahsediyorlar, hiçbir açıklama yapmıyorlar ve gitmenizi söylüyorlar. Bu pahalı karmaşadan her şey daha iyidir.

Fiyatlar çok yüksek. Sınırsız (Rahat) aboneliği alırsanız, 10 saniyelik bir video oluşturmak yaklaşık 20 dakika sürer. Videoları sıraya da alamazsınız, tek tek bitene kadar beklemeniz gerekir

AI, komutlarınızın yarısını yanlış anlıyor. Bu da zaman ve kredi kaybına neden oluyor. Bir de aşırı hassas sansür var. Kısa kollu tişört giyen insanlar bile riskli. Sorunun ne olduğunu da söylemiyorlar. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışırken hesabınız askıya alınıyor.

Buna itiraz edebileceğinizi söylüyorlar, ama bu yalan. Kararlarının kesin olduğunu bahsedip, hiçbir açıklama yapmadan gitmenizi söylüyorlar. Bu pahalı karmaşadan her şey daha iyidir.

✨ Eğlenceli Bilgi: Dünyanın ilk dijital sanat eserleri, dönüştürülmüş bir uçaksız sisteminden ortaya çıktı. II. Dünya Savaşı sırasında, John Whitney ve kardeşi James, orijinal olarak düşman uçaklarını hedef almak için üretilmiş bir analog bilgisayarı, bilgisayar tarafından üretilen dijital sanatın temelini oluşturacak çığır açan bir çizim makinesine dönüştürdüler.

📖 Ayrıca Okuyun: Sanatçılar ve Tasarımcılar için Temel Midjourney Komut Örnekleri

7. DALL·E 3 (ChatGPT aracılığıyla basit ve doğru AI görüntü oluşturma için en iyisi)

via DALL E

DALL·E 3, ChatGPT ile aynı popülerliğe sahip OpenAI'nin en yeni görüntü oluşturucusudur. Bu AI görüntü oluşturucu, ChatGPT ile derinlemesine entegre edilmiştir ve kullanıcıların fikirlerini beyin fırtınası yapmasına, komut istemlerini iyileştirmesine ve oluşturulan görüntüleri düzenlemesine olanak tanır.

Fotoğraf gerçekliğinde bir sahne veya tuhaf bir eskiz istiyorsanız, DALL·E 3 kısa ve karmaşık komutlar için metin açıklamalarını mükemmel bir şekilde yorumlar. Ayrıca, ChatGPT'nin sezgisel arayüzünde metnin belirli alanlarını görüntüye dönüştürmenize olanak tanıyan temel bir boyama aracı da içerir.

Diğer araçların aksine, DALL·E 3 kontrol yerine kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir; zor bir öğrenme süreci olmadan hızlı ve kusursuz görüntüler oluşturur.

DALL·E 3'ün en iyi özellikleri

Kısa veya uzun metin komutlarından ayrıntılı, yüksek kaliteli görüntüler oluşturun

Yerelleştirilmiş görüntü düzenlemeleri için dahil edilen basit boyama özelliğinden yararlanın

Bing Image Creator veya ChatGPT Plus ile kullanın

Yerleşik koruma önlemleriyle güvenli, ticari olarak kullanılabilir içeriğin keyfini çıkarın

DALL·E 3 sınırlamaları

Görüntü yükleme, stil referansı veya tuval genişletme desteği yok

Midjourney veya Stable Diffusion gibi araçlarda bulunan ayrıntılı kontrol özelliği yoktur

Kamuya açık kişiler veya hassas içerik oluşturmaz

DALL·E 3 fiyatlandırması

Ücretsiz (filigranlı)

ChatGPT Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

DALL·E 3 puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (30+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar DALL. E 3 hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumu şöyle:

DALL-E 3, komutlarla yakından uyumlu, son derece ayrıntılı, yaratıcı ve görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturur. Karmaşık açıklamaları yorumlama, yaratıcı görseller oluşturma ve görüntü kalitesinde tutarlılığı koruma becerisi etkileyicidir. Metin tabanlı araçlarla entegrasyonu, kullanılabilirliği artırarak hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için erişilebilir hale getirir. Ayrıca, gerçekçilik ve sanatsal çok yönlülükteki iyileştirmeler, çeşitli yaratıcı projelerde öne çıkmasını sağlar.

DALL-E 3, komutlarla yakından uyumlu, son derece ayrıntılı, yaratıcı ve görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturur. Karmaşık açıklamaları yorumlama, yaratıcı görseller oluşturma ve görüntü kalitesinde tutarlılığı koruma becerisi etkileyicidir. Metin tabanlı araçlarla entegrasyonu, kullanılabilirliği artırarak hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için erişilebilir hale getirir. Ayrıca, gerçekçilik ve sanatsal çok yönlülükteki iyileştirmeler, çeşitli yaratıcı projelerde öne çıkmasını sağlar.

📖 Ayrıca Okuyun: AI Görüntüler Oluşturmak için Dall-E Alternatifleri

8. Fotor AI Görüntü Oluşturucu (Geniş stil çeşitliliğine sahip en iyi ücretsiz görüntü oluşturucu)

via Fotor AI

Fotor'un AI Görüntü Oluşturucu, minimum çabayla sanat eserleri, avatarlar veya ürün görüntüleri oluşturmak isteyen herkes için tasarlanmıştır. Bu görüntü sanat oluşturucu, karikatür, yağlı boya, anime, eskiz ve 3D gibi düzinelerce sanat stili seçeneğiyle metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye oluşturmayı da destekler.

Fotor ayrıca, kullanıcı dostu bir fotoğraf düzenleme paketinde bir araya getirilmiş, görüntüleri yükseltme, arka plan kaldırma ve yüz değiştirme araçları da içerir.

Fotor'un en iyi özellikleri

8 kredi + günlük bonuslarla ücretsiz kullanın

Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye desteğin keyfini çıkarın

NFT'ler, logolar, anime ve ürün maketleri dahil olmak üzere düzinelerce stil kullanın

Temel fotoğraf düzenleme araçlarını kullanın (yükseltme, arka plan kaldırma vb.)

Fotor sınırlamaları

Araçlar arasında uyumsuz kullanıcı arayüzü

Pro Tools'a kıyasla sınırlı yaratıcı kontrol

Stil referansı veya tuval genişletme gibi gelişmiş özelleştirme seçenekleri yoktur

Fotor fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro : Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Pro+: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Fotor puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (950+ yorum)

Kullanıcılar Fotor hakkında ne diyor?

Bir G2 incelemesi şöyle diyor:

Uygulamanın en iyi yanı, ücretsiz/ucuz fiyatlarla sunulan özelliklerin aralığıdır. Bunları kullanmanın kolaylığı, bu uygulamayı bir fotoğraf düzenleyicide AI'nın en iyi kullanımlarından biri haline getiren bir başka özelliktir.

Uygulamanın en iyi yanı, ücretsiz/ucuz fiyatlarla sunulan özelliklerin aralığıdır. Kolay kullanım, bu uygulamayı bir fotoğraf düzenleyicide AI'nın en iyi kullanımlarından biri yapan bir başka özelliktir.

💡 Profesyonel İpucu: Dağınık yapışkan notları bir kenara bırakın — Beyin Fırtınası Şablonları ve Teknikleri, takımların dağınık düşünceleri stratejik planlara dönüştürmelerine ve işbirliğinin akışını sürdürmelerine yardımcı olacak 11 ücretsiz, yapılandırılmış şablon sunar.

9. Leonardo AI (Oyun varlıkları ve stil kontrolü için en iyisi)

via Leonardo AI

Orijinal olarak oyun geliştiricilerin konsept sanat ve görsel varlıklar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanan Leonardo AI, tam bir yaratıcı pakete dönüştü.

Leonardo AI, ince ayarlı modeller, stil ön ayarları ve rastgele komut istemi oluşturucu ve komut istemi geliştirici gibi hızlı mühendislik yardımcıları sunar; hepsi temiz bir arayüzde.

Bu AI görüntü oluşturucunun ücretsiz planı, benzersiz bir şekilde oluşturulmuş görüntüler ve cömert bir belirteç sistemi sunarken, premium kullanıcılar oluşturma sonrası düzenleme araçlarına, özel modellere ve gelişmiş rehberlik seçeneklerine erişebilir.

Leonardo AI'nın en iyi özellikleri

Hızlı görüntü oluşturmanın keyfini çıkarın (her parti için 10–20 saniye)

Yararlı AI sanat komut oluşturucularından ve stil rehberlik araçlarından yararlanın

Her 8 saatte bir 150 belirteç içeren ücretsiz planın keyfini çıkarın

Karakter tasarımı, konsept sanatı, ürün maketleri ve daha fazlasını destekleyin

Aktif Discord topluluğunun ve güçlü yaratıcı desteğin bir parçası olun

Leonardo AI sınırlamaları

Oluşturma sonrası düzenleme araçları ücretli bir hizmetin parçasıdır

Ücretsiz plan gizli görüntü oluşturmayı içermez

Bazı ayrıntılar, genel "havayı" bozmamak için göz ardı edilebilir

Leonardo AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Çırak Planı : Kullanıcı başına aylık 10 $

Artisan Plan : Kullanıcı başına aylık 30 $

Maestro Plan : Kullanıcı başına aylık 60 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Leonardo AI puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Leonardo AI hakkında ne diyor?

Trustpilot'ta bir yorum şöyle diyor :

Kesinlikle, tüketici düzeyinde mevcut en iyi animasyon araçlarından biri. Leonardo büyük bir yardım oldu ve kanalımı dokuz günde 3500 aboneye ulaştırdı.

Kesinlikle, tüketici düzeyinde mevcut en iyi animasyon araçlarından biri. Leonardo büyük bir yardımcı oldu ve kanalımı dokuz günde 3500 aboneye ulaştırdı.

✨ Eğlenceli Bilgi: Günlük kullanıcılar için ilk dijital çizim yazılımı olan MacPaint, 1980'lerin başında Apple'ın orijinal Macintosh bilgisayarında piyasaya sürüldü. Kullanıcılar, çoğu insan "dijital sanat" terimini duymadan önce bu yazılımla grafik çizebilir, düzenleyebilir ve dışa aktarabilir hale geldi

📖 Ayrıca okuyun: Üretken AI için En İyi Prompt Mühendislik Araçları

10. NightCafe (Topluluk odaklı oluşturma ve model çeşitliliği için en iyisi)

via NightCafe

NightCafe, piyasadaki en erişilebilir ve topluluk odaklı AI sanat platformlarından biridir. Bu platform, Flux, DALL·E 3, Stable Diffusion, SDXL, Ideogram, Imagen ve daha fazlasını içeren geniş bir dizi görüntü oluşturma modelini tek bir sezgisel arayüzde bir araya getirir.

En heyecan verici kısmı ise, meydan okumalara katılarak, sanat eserlerini beğenerek veya sohbetlere katılarak her gün ücretsiz kredi kazanabilmenizdir.

NightCafe'nin en iyi özellikleri

DALL·E 3, Flux, SDXL, Imagen ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli AI modellerine erişim

Zorlu görevler, yorumlar ve işbirliği ile canlı ve aktif bir sanat topluluğuna katılın

Günlük ücretsiz kredileri ve ücretli planlar için devretme seçeneklerini kullanın

Toplu oluşturma, ince ayar modelleri ve gelişmiş komut istemi seçenekleri gibi benzersiz özelliklerin keyfini çıkarın

Çapraz platform desteğine erişin: web, mobil ve tablet

NightCafe sınırlamaları

Moderasyon ve içerik kısıtlamaları aşırı katı olabilir

Profesyonel odaklı platformlara kıyasla sınırlı derinlemesine düzenleme veya boyama araçları

Hızlı geri bildirimler modeller arasında tutarsız olabilir

NightCafe fiyatlandırması

Ücretsiz

AI Başlangıç: 5,99 $/ay kullanıcı başına

AI Hobbyist: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

AI Enthusiast: 19,99 $/ay kullanıcı başına

AI Artist: 49,99 $/ay kullanıcı başına

NightCafe puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

Kullanıcılar NightCafe hakkında ne diyor?

Trustpilot'ta bir yorum şöyle diyor:

NightCafé bana pek çok kapı açtı, harika bir yer, harika bir topluluk ve Pro üye olamıyorsanız (veya olmak istemiyorsanız), hayal gücünüzü uçurup muhteşem AI sanat eserleri yaratmak için yine de sonsuz olasılıklara sahipsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim!

NightCafé bana pek çok kapı açtı, harika bir yer, harika bir topluluk ve Pro üye olamıyorsanız (veya olmak istemiyorsanız) bile, hayal gücünüzü uçurup muhteşem AI sanat eserleri yaratmak için sonsuz olasılıklara sahipsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim!

📖 Ayrıca Okuyun: AI Tarafından Oluşturulan Sanatın Akıllara Durgunluk Veren Örnekleri

11. Jasper Art (Hızlı, markalı görsellere ihtiyaç duyan pazarlama takımları için en iyisi)

via Jasper Art

Jasper Art, Jasper'ın hepsi bir arada AI içerik platformundaki görüntü oluşturma özelliğidir.

Bu AI PNG görüntü oluşturucu, bir metin komutundan anında yüksek kaliteli, telifsiz görüntüler oluşturmanıza olanak tanır; stok fotoğraf lisanslarına veya tasarım darboğazlarına gerek yoktur.

Jasper ekosistemine entegre olan bu araç, metin yazımı, kampanya planlama veya marka sesi otomasyonu için Jasper'ı zaten kullananlar için özellikle güçlüdür.

Yerleşik görüntü düzenleme araçları (arka plan kaldırma, kırpma, yükseltme ve yeniden tasarlama gibi) ile Jasper, markanıza uygun, rafine görsellerin hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlar.

Jasper Art'ın en iyi özellikleri

Tüm planlara dahil sınırsız görüntü oluşturma özelliğini kullanın

Arka plan kaldırma, metin temizleme, yükseltme ve daha fazlası için tek tıklamayla araçları deneyin

Marka kimliğinizi korumak için stil kılavuzlu görüntü oluşturma özelliğinden yararlanın

Yerleşik gizlilikten yararlanın: Görüntüler Jasper'ın modellerini eğitmek için kullanılmaz

Ticari kullanım hakkı (benzerlikler ve telif hakları ile ilgili uyarılar dahil)

Jasper Art sınırlamaları

Yüz ve vücut kısımlarında gerçekçilik konusunda zorluklar (birçok AI aracında olduğu gibi)

Jasper aboneliği gerekir (aylık 39 $'dan başlayan fiyatlarla)

Midjourney veya SDXL araçları gibi gelişmiş boyama veya tuval kontrolü yok

Jasper Art fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 39 $/koltuk

Pro: Koltuk başına aylık 59 $

Jasper Art puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.240+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.840+ yorum)

Kullanıcılar Jasper Art hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorum şöyle diyor:

Bu AI asistanının saniyeler içinde harika içerikler oluşturmasını çok seviyorum. Diğer yazılımların aksine, yazar bloğunu aşmama ve orijinal içerikler oluşturmama yardımcı oluyor, böylece boş ekrana bakarak zaman kaybetmiyorum.

Bu AI asistanının saniyeler içinde harika içerikler oluşturmasını çok seviyorum. Diğer yazılımların aksine, yazar bloğunu aşmama ve orijinal içerikler oluşturmama yardımcı oluyor, böylece boş ekrana bakarak zaman kaybetmiyorum.

📖 Ayrıca Okuyun: Grafik Tasarımda AI Nasıl Kullanılır?

