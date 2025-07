2025'te Güvenli Not Alma için En İyi 10 Anytype Alternatifi

Verilerinizi düzenlemek için Anytype gibi gizliliği ön planda tutan, hepsi bir arada bir çalışma alanı fikrini seviyorsunuz.

Ama belki de tam olarak aradığınız şey değildir. Google Takvim ile senkronizasyon sorunları, sınırlı entegrasyonlar veya öğrenme eğrisi, her zaman sorunsuz bir deneyim sunmayabilir.

Aynı güvenliği ancak daha iyi işlevsellik sunan bir alternatif arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Sorunsuz işbirliği, çevrimdışı güvenilirlik veya sadece daha basit bir arayüz ihtiyacınız olsun, güvenli not alma için en iyi Anytype alternatiflerini bir araya getirdik.

Sizin için en iyi alternatifi bulalım.

Anytype alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Anytype'a alternatif seçerken, güvenlik, kullanılabilirlik ve özellikler arasında iyi bir dengeye sahip en iyi not alma uygulamasını seçtiğinizden emin olmak için dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

🎨 Kullanıcı deneyimi ve arayüz: İç içe sayfalar, etiketler ve AI arama özelliğine sahip temiz ve sezgisel bir düzen, notları zahmetsizce düzenlemenizi sağlar

🔒Gizlilik ve güvenlik: Uçtan uca şifreleme, yerel depolama ve net veri politikaları notlarınızı güvende tutar

📱Cihazlar arası senkronizasyon: Sorunsuz senkronizasyon önemliyse, güvenilir bulut seçeneklerine sahip yazılımları tercih ederken güvenlik ve çevrimdışı erişimi önceliklendirin

🤝 İşbirliği özellikleri: Takım çalışması mı gerekiyor? Gerçek zamanlı düzenleme, izinler ve kolay paylaşım özelliklerini arayın

⚙️ Özelleştirme ve genişletilebilirlik: Eklentiler, şablonlar ve entegrasyonlar, uygulamayı iş akışınıza göre özelleştirmenizi sağlar

📂 Çevrimdışı erişim ve veri sahipliği: Tam kontrol mü istiyorsunuz? Uygulamanın bulut depolamaya zorlanmadan çevrimdışı çalıştığından emin olun

Anytype Alternatiflerine Genel Bakış

En uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için, anahtar özellikler ve fiyatlandırmaya göre Anytype alternatiflerini yan yana karşılaştırdık:

En İyi Anytype Alternatifleri

1. ClickUp (Hepsi bir arada iş ve not yönetimi için en iyisi)

Birden fazla uygulamada işleri ve notları yönetmek çok karmaşık hale gelir. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, görevleri, belgeleri, notları ve toplantıları tek bir bağlantılı çalışma alanına getirerek bunu değiştirir.

Bir düzine araç arasında geçiş yapmak yerine, ClickUp tüm notlarınızı ihtiyacınız olan yerde tutmanızı sağlayan güçlü özellikler sunar.

Örneğin, ClickUp Docs yapılandırılmış belgeler için güçlü bir araçtır. Toplantı notları, standart çalışma prosedürleri (SOP'ler) veya beyin fırtınası fikirleri yazarken, Docs bilgileri sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza, biçimlendirmenize ve düzenlemenize olanak tanır.

Geleneksel kelime işlemcilerin aksine, doğrudan iş akışınızla entegre olur ve notlarınızın günlük görevlerinizden ve projelerinizden izole olmamasını sağlar.

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve ClickUp Docs ile güçlü belgeler oluşturun

Özetle, şunları yapabilirsiniz👇:

Başlıklar, tablolar, açıklama notları ve şablonlarla belgeleri özelleştirerek estetik notlar oluşturun , bilgileri yapılandırılmış ve okunması kolay hale getirin

Aynı belge üzerinde takımınızla birlikte çalışın, yorumlar bırakın ve başka bir araca geçmeden eylem öğeleri atayın

Belgeleri görüntüleyen, düzenleyen veya yorum yapanları kontrol edin; takımınızla, müşterilerinizle ve hatta gerektiğinde herkesle paylaşın

Esnek düzenleme ve düzen için içeriği bloklar (metin, resimler, tablolar vb.) olarak düzenleyin, taşıyın ve biçimlendirin

Belirli içerik bloklarına doğrudan bağlantıları kopyalayıp paylaşarak, belgeler içindeki veya belgeler arasındaki belirli bölümlere kolayca başvurabilir veya bu bölümlere kolayca gidebilirsiniz

Belgeler ve görevler arasında bağlamsal bağlantılar oluşturarak hızlı gezinme ve daha zengin proje bağlamı sağlayın

Belgeleri, görevleri veya kişileri bağlamak için @bahsetme özelliğini kullanın ve sorunsuz çapraz referanslama için iç veya dış kaynaklara bağlantılar ekleyin

Birden fazla kullanıcı belgeleri aynı anda düzenleyebilir ve değişiklikler tüm ortak çalışanlara anında yansıtılır

Belgeleri iç içe sayfalar ve alt sayfalarla yapılandırın; wiki veya ayrıntılı belgeler oluşturmak için idealdir

Diğer uygulamalardan içerik içe aktarın veya taşınabilirlik için belgeleri PDF, HTML veya markdown olarak dışa aktarın

Ardından, hızlıca bir şey not almanız gereken anlar için ClickUp'ın Not Defteri her zaman elinizin altında. Yapılandırılmış işbirliği için tasarlanmış Belgeler'den farklı olarak, Not Defteri kişisel, hafif not alma için tasarlanmış bir yapılacaklar listesi uygulaması gibi çalışır.

Hızlı bir fikir, yapılacaklar listesi veya taslak mesaj olsun, harekete geçmeye hazır olana kadar ön tanımlı olarak gizli kalır.

Önemli notları not alın ve ClickUp Not Defteri ile görevlere dönüştürün

Ancak, daha yapılandırılmış not alma için ClickUp, ş Akışınızı basitleştiren kullanıma hazır şablonlar sunar.

Düzenli bir yapı ile hızlı bir başlangıç yapmak isteyenler için ClickUp Günlük Notlar Şablonu mükemmeldir. İlerlemeyi izliyor veya hızlı notlar alıyor olsanız da, bu şablon her şeyi tek bir yerde tutar.

Aksi takdirde, özellikle net ve eyleme geçirilebilir toplantı belgeleri için tasarlanmış ClickUp Toplantı Notu Şablonu'ndan yararlanabilirsiniz. Gündemleri yapılandırmanıza, tartışmaları kaydetmenize ve anahtar kararları vurgulamanıza yardımcı olur, böylece görüşme sonrasında hiçbir şey kaybolmaz.

Bu şablonlarla, önemli olan şeylere odaklanabilir ve organizasyonu ClickUp'a bırakabilirsiniz.

Belgeler ve Notlar uzun, yapılandırılmış notları tutmanıza yardımcı olurken, ClickUp AI Notetaker toplantı notlarını tamamen sizin yerinize alır. AI, aramalara otomatik olarak katılır, tartışmaları yazıya döker ve anahtar noktaları özetler, böylece siz konuşmaya odaklanabilir ve hemen harekete geçebilirsiniz! Not alma için AI'yı burada iş başında görün:

ClickUp AI Notetaker ile her konuşmayı düzenli notlara dönüştürün

AI Notetaker toplantı özetlerini yönetirken ve konuşmaya odaklanmanıza olanak tanırken, ClickUp Brain gerçek zamanlı iş asistanınız olarak verimliliği daha da artırır. Sonsuz görev ve belge arasında arama yapmak yerine, ClickUp Brain'e istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz ve o da anında ilgili bilgileri bulur.

Geçmiş toplantı özetine, hızlı görev güncellemesine veya proje notlarından içgörülere ihtiyacınız olsun, her şey bir soru uzaklıkta.

ClickUp Brain, bilgi bulmanın ötesinde, yapay zeka destekli yazma, özetler ve akıllı önerilerle daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur. İçerik oluşturabilir, fikirleri geliştirebilir ve uzun metinleri anahtar noktalara indirgeyerek notlarınızı net ve eyleme geçirilebilir hale getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Notepad'i kullanın, hızlı kişisel notlar için basit bir yerleşik alan, ClickUp'ın her yerinden erişilebilir

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak gerçek zamanlı düzenleme, gömme ve klasörler aracılığıyla zengin metin belgeleri üzerinde işbirliği yapın

Notları doğrudan ClickUp Görevlerine bağlayın veya kolay başvuru için belgeleri görevlere gömün

Başlıklar, kontrol listeleri ve gömüler için eğik çizgi komutlarıyla notları hızlıca biçimlendirin

Yapılandırılmış not biçimlerini tekrarlanan kullanım için şablon olarak kaydedin

Serbest biçimli çizim, yapışkan notlar ve fikir haritalama ile görsel not alma için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın.

Takımlar ve misafirler için ayrıntılı izinlerle notlara erişimi kontrol edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için çok fazla gelebilecek geniş bir özellik aralığı sunar

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birçok verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını çok seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibi!

ClickUp'ın görev yönetimi, belgeler, beyaz tahtalar, raporlama gibi birden fazla verimlilik aracını tek bir yerde bir araya getirerek her şeyi düzenli tutmayı kolaylaştırmasını seviyorum. Herhangi bir iş akışına uyacak kadar esnek ve özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano ve Gantt gibi) projeleri istediğiniz biçimde görmenizi sağlar. Ayrıca, Otomasyonlar ve Şablonlar gibi özellikler çok zaman kazandırır. İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir verimlilik merkezi gibidir!

2. Obsidian (Bilgi yönetimi ve çift yönlü bağlantı için en iyisi)

obsidian aracılığıyla

Obsidian, not alma ve görev düzenleme için kullanıcılar arasında popüler bir seçimdir. Fikirlerinizi nasıl düzenleyeceğiniz üzerinde tam kontrol sunar. Onu ayıran özellik, çift yönlü bağlantıdır. Notları kitaplara, kişilere, yerlere veya kavramlara bağlayarak, her şeyin sadece bir tık uzağınızda olduğu bir bilgi ağı oluşturabilirsiniz.

Obsidian'ın Canvas özelliği, fikirlerinizi uzamsal olarak haritalandırmanıza olanak tanır; araştırma, beyin fırtınası veya karmaşık konuları sizin için anlamlı bir şekilde çözmek için mükemmeldir.

Obsidian'ın anahtar özellikleri

Etkileşimli grafik görünümüyle notlarınız arasındaki ilişkileri görselleştirin

Yerel depolama ile harici bir bulut sunucusu yerine notlarınızı cihazınıza kaydedin

Obsidian Sync ile notlarınızın uçtan uca şifreli senkronizasyonundan yararlanın

Obsidian sınırlamaları

Arama özelliği, özellikle arama terimi birden fazla kelime içeriyorsa, doğru sonuçlar vermez

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri yoktur

Obsidian fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Senkronizasyon: Kullanıcı başına aylık 5 $, aylık faturalandırılır

Yayınlama: Site başına aylık 10 $, aylık faturalandırılır

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

Obsidian hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor :

Notlarımı ve dolayısıyla "ikinci beynimi" düzenlerken kontrol hissine sahip olmayı seviyorum.

Notlarımı ve dolayısıyla "ikinci beynimi" düzenlerken kontrol hissine sahip olmayı seviyorum.

📢 Bonus: Bu güçlü Obsidian şablonlarıyla ş Akışınızı bir üst seviyeye taşıyın.

3. Logseq (Outliner tabanlı ve araştırma ağırlıklı not alma için en iyisi)

logseq aracılığıyla

Logseq, esneklik için tasarlanmış açık kaynaklı bir not alma yazılımıdır ve Markdown ve Org Mode ile notları biçimlendirmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Ancak geleneksel not uygulamalarının aksine, her notun iç içe yerleştirilebilen, yeniden düzenlenebilen ve kolayca bağlanabilen bir blok olduğu, ana hatlar tabanlı bir yapı etrafında oluşturulmuştur.

Logseq'in beyaz tahtası, fikirlerinizi görsel olarak haritalandırmanıza, diyagramlar oluşturmanıza ve kavramları doğrusal olmayan bir şekilde birbirine bağlamanıza olanak tanır.

Logseq'in anahtar özellikleri

Otomatik günlük girdileriyle günlük düşüncelerinizi zahmetsizce kaydedin

Birden fazla notta bloklara referans vererek veya blokları gömerek içeriği verimli bir şekilde yeniden kullanın

Aralıklı tekrar özelliğine sahip yerleşik flash kartlarla anahtar kavramları ezberleyin

Logseq sınırlamaları

Notları düzenlemek için bir klasör sistemi yoktur, bu da tüm kullanıcıların düzenleme tercihlerine uymayabilir

Bazı kullanıcılar, büyük veri kümelerini yönetirken performans sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Logseq fiyatlandırması

Ücretsiz, açık kaynaklı araç

Logseq puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Logseq hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Logseq, tasarımı bana "uyan" uygulamalardan biri. Bilgi depolamak için harika bir yol. Çok mantıklı. Daha önce veya sonra denediğim hiçbir şey istediğim gibi çalışmadı. Logseq gibi.

Logseq, tasarımı bana "uyan" uygulamalardan biri. Bilgi depolamak için harika bir yol. Çok mantıklı. Daha önce veya sonra denediğim hiçbir şey istediğim gibi çalışmadı. Logseq gibi.

4. AppFlowy (Notion'a en iyi açık kaynak alternatifi)

appflowy aracılığıyla

AppFlowy, notları, wiki'leri ve proje yönetimini tek bir yerde birleştiren açık kaynaklı bir çalışma alanıdır. Daha iyi bir yapı için madde işaretleri, listeler ve alıntılarla düşüncelerinizi kendi tarzınızda düzenleyin.

Kanban, ızgara ve takvim görünümleri ile perspektifler arasında sorunsuz geçiş yapabilir ve projeleri daha kolay izleyebilirsiniz. Yazmak size zor geliyorsa, AppFlowy'nin AI asistanı beyin fırtınası yapmanıza, içerik oluşturmanıza ve hatta proje güncellemelerini yönetmenize yardımcı olabilir.

AppFlowy'nin anahtar özellikleri

Sürükle ve bırak, esnek blok tabanlı yapı ile içeriği kolayca düzenleyin

Yapılacaklar listeleri ve Kanban panoları ile notların yanı sıra görevleri de yönetin

Bağlantılı bir bilgi tabanı için notlar arasında çift yönlü bağlantılar oluşturun

AppFlowy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, "Genel" alanındaki genel alanların ve sayfaların diğer kullanıcılar tarafından görülemediği çalışma alanı paylaşımında sorunlar yaşıyor

AppFlowy fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,5 $, aylık faturalandırılır

AI Max: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

AppFlowy puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar AppFlowy hakkında ne diyor?

Reddit'te bir yorum şöyle diyor:

Not almak ve masaüstü ile mobil cihazlar arasında senkronizasyon sağlamak için kullanıyorum. Şu ana kadar her şey yolunda.

Not almak ve masaüstü ile mobil cihazlar arasında senkronizasyon yapmak için kullanıyorum. Şu ana kadar her şey yolunda.

5. Supernotes (Yapılandırılmış, not kartı tarzı not alma için en iyisi)

supernotes aracılığıyla

Supernotes, uzun ve dağınık belgeleri küçük boyutlu, birbirine bağlı not kartlarıyla değiştirerek fikirleri dağınık olmadan düzenlemeyi kolaylaştırır. Notların içine notlar ekleyerek her şeyi kendi tarzınızda düzenleyin.

Isı haritası takvimi, en verimli günlerinizi bir bakışta göstererek işlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Ve hızlı bir şeye ihtiyacınız olduğunda, evrensel arama saniyeler içinde notları, etiketleri ve meta verileri bulur.

Supernotes'un anahtar özellikleri

Otomatik senkronizasyon ile internet bağlantısı olmadan notlar oluşturun ve düzenleyin

Anında düzenleme ve yorumlama için not kartlarını başkalarıyla paylaşın

Notlar aktarım sırasında ve depolandığında şifrelenir, böylece tüm verileriniz gizli kalır

Supernotes sınırlamaları

MS Office gibi diğer araçlarla entegrasyonlar sorunsuz olmayabilir

Ücretsiz kullanıcılar yalnızca 100 not kartı oluşturabilir

Supernotes fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 11 $

Supernotes puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Supernotes hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Bir süredir supernotes kullanıyorum, beyin fırtınası oturumları sırasında organizasyonel notlarınızı (toplantı tutanakları), notlarınızı, fikirlerinizi kaydetmek için harika bir araçtır ve daha sonra referans olarak kullanılabilir. Görev listeleri oluşturabilirsiniz. Uygulama kullanımı kolaydır ve kurulumu fazla zaman almaz.

Bir süredir supernotes kullanıyorum, beyin fırtınası oturumları sırasında organizasyonel notlarınızı (toplantı tutanakları), notlarınızı, fikirlerinizi kaydetmek için harika bir araçtır ve daha sonra referans olarak kullanılabilir. Görev listeleri oluşturabilirsiniz. Uygulama kullanımı kolaydır ve kurulumu fazla zaman almaz.

6. Standard Notes (Uzun süreli güvenli not depolama için en iyisi)

via Standard Notes

Standard Notes, zengin metin belgeleri, elektronik tablolar, yapılacaklar listeleri, markdown notları ve hatta şifrelenmiş şifre kasalarını en üst düzey güvenlikle işlediği için sadece düşünceleri not almak için kullanılmaz.

Hata mı yaptınız? Uzun sürüm geçmişi, yıllar sonra bile geçmiş düzenlemeleri geri yüklemenizi sağlar. Kişiselleştirilmiş bir çalışma alanı mı istiyorsunuz? Özel temalar, görünümü ve hissi tarzınıza uyacak şekilde ayarlamanıza olanak tanır. Uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile notlarınıza yalnızca siz erişebilirsiniz.

Standard Notes'un anahtar özellikleri

Mantıksal filtreler kullanarak özel görünümler oluşturun, notları etkili bir şekilde düzenlemeyi kolaylaştırın

Notlarınızı şifre ve Face ID gibi çok katmanlı güvenlik ile kilitleyin

Sık kullandığınız bilgilere hızlı erişim sağlamak için önemli notları üst kısma sabitleyin

Standard Notes sınırlamaları

Mobil uygulamada notların senkronizasyonu ve şifresinin çözülmesi bazen yavaş olabilir

Yükleyici dosyası oldukça büyüktür, yavaş işlemciye sahip bilgisayarlar için ideal değildir

Standard Notes fiyatlandırması

Standart: Ücretsiz

Verimlilik: 63 $/yıl

Profesyonel: 84 $/yıl

Standard Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Standard Notes hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Standard Notes'un en iyi yanı, verimliliğimi artırmama ne kadar yardımcı olduğu. Her şeyi tek bir yerde tutmanın ve bilgileri gerçekten hızlı ve kolay bir şekilde arayabilmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum.

Standard Notes'un en iyi yanı, verimliliğimi artırmama ne kadar yardımcı olduğu. Her şeyi tek bir yerde tutmanın ve bilgileri gerçekten hızlı ve kolay bir şekilde arayabilmenin ne kadar kolay olduğunu seviyorum.

7. Notion (İşbirliği ve yapay zeka destekli not alma için en iyisi)

notion aracılığıyla

Notion, blok tabanlı bir yapıya sahip esnek, hepsi bir arada not alma aracıdır. Notları özelleştirebilir, yeniden düzenleyebilir ve görüntüler, videolar ve dosyalarla zenginleştirerek daha dinamik bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz.

Markdown desteği biçimlendirmeyi kolaylaştırırken, etiketleme ve bağlantı özelliği her şeyi birbirine bağlı ve kolay bulunur hale getirir. Notlar uzadığında, Notion'un yapay zeka destekli özetleme özelliği anahtar noktaları çıkarır, böylece kaydırma yapmadan önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Notion'un anahtar özellikleri

AI tarafından önerilen ana hatler, başlıklar ve genişletmelerle notlarınızı yapılandırın

Farklı kullanım durumlarına göre uyarlanmış geniş bir dizi şablon kullanın

Etiketler ve oluşturma tarihleri gibi filtreler dahil olmak üzere güçlü arama özellikleriyle belirli içeriği bulun

Notion sınırlamaları

Bağımlı görevlerde son teslim tarihlerini ayarlamak için otomatik özellikler yoktur

Notion'un ücretsiz kişisel planı bireysel kullanım için sınırsız bloklara izin verse de, ücretsiz plandaki paylaşılan çalışma alanları 1.000 blokla sınırlıdır ve bu sınıra hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz

Notion fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Artı: Aylık 12 $/koltuk

İş: Aylık 24 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanıcı arayüzü muhteşem. Gördüklerimin en iyisi. Ve benim gibi özelliklere göre değil, tasarımlarına göre yazılım seçen biri için Notion harika bir iş çıkardı! Notion AI, vay canına! İşlerimi eskisinden çok daha kısa sürede halletmeme yardımcı oluyor.

Kullanıcı arayüzü muhteşem. Gördüklerimin en iyisi. Ve benim gibi sadece özelliklere değil, tasarımlara da önem veren biri için Notion harika bir iş çıkardı! Notion AI, vay canına! İşlerimi eskisine göre çok daha kısa sürede halletmeme yardımcı oluyor.

8. Evernote (Multimedya açısından zengin ve web kesme notları için en iyisi)

evernote aracılığıyla

Evernote her şeyi yakalar: metin, resim, ses, PDF, hatta el yazısı notlar; hepsi tek bir yerde. Web Clipper ile web sayfalarını, makaleleri ve alıntıları dağınık bir şekilde kaydetmeden kaydedin, böylece önemli bilgiler her zaman parmaklarınızın ucunda olsun.

Notlarla birlikte görevleri de idare edenler için, yerleşik Görevler özelliği, uygulamalar arasında geçiş yapmadan sorumluluklar atamanıza, son tarihler belirlemenize ve hatırlatıcılar eklemenize olanak tanır.

Evernote'un anahtar özellikleri

Notları ve not defterlerini takımınızla paylaşın, herkesin düzenlemesine ve katkıda bulunmasına izin verin

Uçtan uca şifreleme ve iki faktörlü kimlik doğrulama ile notlarınızı güvende tutun

İnternet bağlantısı olmadan bile notlarınıza erişin ve düzenleyin

Evernote sınırlamaları

Uzun notlar içinde hızlı geçiş için bağlantı yok

Kullanıcılar artık eski sürümde olduğu gibi etiketlere renk atayamaz, bu da etiketleri bulmayı zorlaştırır

Evernote fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Kişisel: 14,99 $/ay

Profesyonel: 17,99 $/ay

Takımlar: Aylık 24,99 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8200+ yorum)

Evernote hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Evernote benim en sevdiğim verimlilik uygulaması. Dürüst olmak gerekirse, onsuz yaşayamam. Günde 10 ila 20 kez kullanıyorum. Evernote'u iyi kullanmayı bilirseniz, ikinci beyniniz olabilir. Evernote sadece notlarınızı paylaşmak için bir yer değildir, Evernote'unuza resimleri, dosyaları ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz. Evernote'u dijital notları kaydetmek için bulut depolama olarak kullanabilirsiniz.

Evernote benim en sevdiğim verimlilik uygulaması. Dürüst olmak gerekirse, onsuz yaşayamam. Günde 10 ila 20 kez kullanıyorum. Evernote'u iyi kullanmayı bilirseniz, ikinci beyniniz olabilir. Evernote sadece notlarınızı paylaşmak için bir yer değildir, Evernote'unuza resimler, dosyalar ve web sayfaları kaydedebilirsiniz. Evernote'u dijital notları kaydetmek için bir bulut depolama alanı olarak kullanabilirsiniz.

9. Microsoft OneNote (Ücretsiz formda dijital not alma için en iyisi)

microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft OneNote, fikirlerinizi not defterleri, bölümler ve sayfalarla düzenli tutarken, istediğiniz yere metin yazmanıza, çizim yapmanıza veya resim eklemenize olanak tanır. Dijital mürekkep ve el yazısı tanıma özelliği, dağınık notları temiz ve aranabilir metne dönüştürme seçeneği ile karalama yapmayı doğal hale getirir. AI destekli Copilot, notları özetlemeye ve fikir üretmeye yardımcı olurken, ses transkripsiyonu kayıtları düzenli ve aranabilir içeriğe dönüştürür.

Microsoft OneNote anahtar özellikleri

Not defterinizdeki farklı sayfalara veya bölümlere bağlantı veren tıklanabilir bir indeks oluşturun

Önemli notları, projeleri, görevleri veya fikirleri "Yapılacak", "Önemli" veya "Soru" gibi etiketlerle işaretleyerek etkili bir şekilde filtreleyin

Hafif yapışkan not biçiminde düşüncelerinizi, hatırlatıcılarınızı veya görevlerinizi hızlıca not alın

Microsoft OneNote sınırlamaları

Bu araç senkronizasyonda pek güvenilir değildir ve birden fazla cihaz arasında senkronizasyon uzun sürer

Kalemle el yazısı özelliği, vuruşlar çok düzgün olmadığı için iyileştirilmelidir

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Microsoft 365 aboneliğine dahildir, yıllık 69,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Microsoft OneNote puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1800+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1500+ yorum)

Microsoft OneNote hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Kullanımı kolaydır, notlara doğrudan ses ve video ekleyebilme, kolayca etiketleme, arama ve kategorilere ayırma gibi birçok özellik içerir.

Kullanımı kolaydır, notlara doğrudan ses ve video ekleyebilme, kolayca etiketleme, arama ve kategorilere ayırma gibi birçok özellik içerir.

10. Dynalist (Hiyerarşik taslak oluşturma ve görev yönetimi için en iyisi)

dynalist aracılığıyla

Dynalist, ihtiyaç duyduğunuzda yapılandırılabilen ve ihtiyaç duymadığınızda esnek olan kişisel düşünme alanınızdır. Hızlı Yakalama Gelen Kutusu, fikirlerinizi anında not almanızı sağlar, böylece düzenlemeye zaman bulamadan hiçbir şey kaybolmaz.

Dynalist, not almaktan daha fazlasını sunar ve hafif bir görev yöneticisi olarak da işlev görür. Tarih etiketleme, yinelenen görevler ve hatırlatıcılar, son teslim tarihlerini takip etmenize ve zahmetsizce alışkanlıklar edinmenize yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik kontrol listeleri sayesinde, gecikmiş görevler kırmızıya döner ve gerekli hatırlatıcılar gönderilir.

Dynalist'in anahtar özellikleri

Temanızı, yazı tiplerinizi ve yakınlaştırma düzeylerinizi ayarlayarak kişiselleştirilmiş bir kurulum oluşturun

Toplu düzenlemeler sırasında zaman kazanmak için birden fazla madde işaretini toplu olarak taşıyın, silin, etiketleyin veya biçimlendirin

Sorunsuz işbirliği için salt görünüm veya tam düzenleme erişimi arasında seçim yapın

Dynalist sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, sonuçları doğrudan arama bölümünden düzenleyemediklerini bildiriyor. Bunun yerine, düzenlemeleri yapmak için orijinal madde işaretine geri dönmeleri gerekiyor ve bu da zahmetli olabilir

Uygulama, birden fazla satırı kopyalayıp yapıştırırken bir veya iki satırı atlayabilir, bu da satır satır manuel girdi gerektirir

Dynalist fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 9,99 $, yıllık faturalandırılır

Dynalist puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,7/5 (34 yorum)

Gerçek kullanıcılar Dynalist hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir incelemesi şöyle diyor:

Dynalist, fikirlerinizi basit listeler halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı son derece kolay bir yazılımdır. Yapılacakları planlamak, okuduğum kitaplar veya bloglar hakkında notlar almak ve beyin fırtınası yapmak için yoğun olarak kullanıyorum. Pro planlarına üyeyim ve hatta gmail ve dropbox'ıma günlük yedeklemeler alıyorum.

Dynalist, fikirlerinizi basit listeler halinde düzenlemenizi sağlayan, kullanımı son derece kolay bir yazılımdır. Yapılacakları planlamak, okuduğum kitaplar veya bloglar hakkında notlar almak ve beyin fırtınası yapmak için yoğun olarak kullanıyorum. Pro planlarına üyeyim ve hatta gmail ve dropbox'ıma günlük yedeklemeler alıyorum.

