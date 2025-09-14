2025'te Güvenli Sağlık Hizmetleri için En İyi 10 HIPAA Uyumlu AI Aracı

amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 100 hastane ve sağlık sisteminin %65'i son zamanlarda veri ihlali yaşamıştır. Korunan sağlık bilgileri (PHI) ile iş yapıyorsanız, bu açık bir uyarıdır.

HIPAA (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) uyumlu olmayan standart AI araçlarını kullanmak, ön kapıyı kilitleyip arka kapıyı açık bırakmak gibidir. Veri güvenliğinin tartışılmaz olduğu ortamlarda ciddi bir ihlal riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

AI, klinik not, hasta katılımı ve yönetici işlerini şimdiden yeniden şekillendiriyor; yanlış araç kullanımı ise HIPAA ihlallerine yol açabilir.

Bu blogda, sağlık profesyonellerinin hız veya doğruluktan ödün vermeden yasal gereklilikleri karşılamasına yardımcı olan HIPAA uyumlu AI araçlarını özenle seçtik. 🤖

Klinik ayarlar veya hasta iletişimi için bir AI aracı seçerken, hassas bilgileri koruyup HIPAA uyumluluk yönetimini destekleyip desteklemediğini göz önünde bulundurun. 🛡️

Aramanız gerekenler şunlardır:

Veri şifreleme: Yetkisiz erişimi önlemek için uçtan uca şifreleme (aktarım sırasında ve depolama sırasında) kullanan bir AI aracı seçin

Erişim kontrolleri : Veri kullanımını izlemek için rol tabanlı erişim, çok faktörlü kimlik doğrulama ve kurcalanmaya karşı korumalı denetim günlüklerini kullanın

İş ortağı anlaşmaları (BAA'lar) : Tedarikçilerinizin, iş ortağı olarak HIPAA yükümlülüklerini toplantıya geldiğini teyit eden iş ortağı anlaşmaları imzalamalarını sağlayın

Güvenli bulut depolama: HIPAA uyumlu, SOC 2 Tip II sertifikalı altyapıyı tercih edin

Otomatik oturum zaman aşımı: Gözetimsiz cihazlarda PHI'nın maruz kalmasını en aza indirmek için otomatik zaman aşımlarını arayın

Veri anonimleştirme : Aracın uygun durumlarda kimlik bilgilerinin gizlenmesi/takma ad kullanımı özelliğini desteklediğinden emin olun

Gerçek zamanlı izleme: Anormal erişimi sürekli izleyen ve uyarı veren platformları seçin

Sürüm izleme: Uyumluluk için orijinalleri korurken klinik notlardaki düzenlemeleri izlemek için sürüm izlemeyi kullanın

Bu araçlar, kolaylık sağlamanın ötesinde, hassas verileri korumak, rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirmek ve kuruluşunuzun denetime hazır olmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Araç Anahtar Özellikler En Uygun Fiyatlandırma ClickUp – HIPAA uyumlu görev yönetimi – Proje izleme – Gerçek zamanlı işbirliği – Dokümantasyon için üretken yapay zeka Ş Akışlarını ve klinik görevleri yöneten sağlık takımları Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal için özel seçenek mevcuttur Updox – Güvenlikli mesajlaşma – Belge paylaşımı – Entegre tele-sağlık ve randevu planlama – HIPAA uyumlu bulut depolama Hasta iletişimi ve takvim koordinasyonu için güvenlik ihtiyacı duyan tıp uzmanları ve muayenehaneler Özel fiyatlandırma Jotform – HIPAA uyumlu formlar – Şifreli gönderi – Otomasyonlu iş akışları – EHR sistemleriyle entegrasyonlar Özelleştirilebilir hasta kayıt formları ve e-formlara ihtiyaç duyan sağlık takımları Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 34 $'dan başlar TrueVault dSAR işlemlerinin otomasyonu – Tedarikçilerin uyumluluğunu izleme – Veri gizliliği için HIPAA standartlarını koruma Birden fazla tedarikçiyi ve gizlilik gereksinimlerini yöneten kuruluşlar Kullanıcı başına aylık 49 $'dan başlayan fiyatlarla IBM Watson Health – AI destekli hasta etkileşimleri – HIPAA uyumlu bulut altyapısı – Büyük ölçekli akıllı otomasyon Büyük ölçekli HIPAA uyumlu AI altyapısına ihtiyaç duyan kurumsal düzeyde sağlık sistemleri Özel fiyatlandırma CareCloud aI destekli klinik not oluşturma – Sağlayıcı planlama – Faturalandırma ve gelir döngüsü yönetimi Klinik ve idari görevleri otomasyonla gerçekleştiren sağlık takımları Özel fiyatlandırma Fireflies – Toplantı transkripsiyonu – Eylem öğeleri – Takımlar arası işbirliği – HIPAA uyumlu şifreleme Toplantı bilgileri ve işbirliğine ihtiyaç duyan sağlık takımları Ücretsiz plan; Kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlayan fiyatlarla Azure Health Bot – HIPAA uyumlu sanal asistanlar – Triyaj protokolleri – Özelleştirilebilir dağıtım seçenekleri Ölçeklenebilir, güvenlikli sanal sağlık asistanlarına ihtiyaç duyan sağlık kuruluşları Ücretsiz katman; Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla Infermedica – Klinik olarak onaylanmış semptom kontrol araçları – Muayene öncesi kayıt – Gerçek zamanlı triyaj yardımı Hastalara semptom kontrolü ve triyaj yoluyla uzaktan rehberlik eden sağlık sağlayıcıları Özel fiyatlandırma Qventus otomasyonlu cerrahi planlama – Taburculuk planlaması – Bakım koordinasyonu ş Akışı Büyük hastane sistemleri, hastane ş Akışlarını ve perioperatif koordinasyonu otomasyon yoluyla gerçekleştiriyor Özel fiyatlandırma

Hasta ş akışlarını düzenlemek, klinik belgelerin otomasyonunu gerçekleştirmek veya PHI'nizi yönetmek için bu HIPAA uyumlu AI araçları, sıkı uyumluluk gereksinimlerini karşılar:

clickUp (Güvenli sağlık proje yönetimi ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)*

ClickUp ile klinik notları saniyeler içinde HIPAA uyumlu, eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp, sağlık hizmeti sağlayıcılarına klinik ş Akışı ve proje izleme, envanter yönetimi ve hasta belgelerine kadar her şeyi yönetmek için güvenlik, merkezi bir çalışma alanı sunar.

Sağlık hizmetleri operasyonlarının karmaşıklığı göz önünde bulundurularak geliştirilen ClickUp for Healthcare Teams, HIPAA uyumluluğundan ödün vermeden idari görevleri kolaylaştırır.

Tüm sağlık hizmetleri ş akışınızı güvenle ve verimli bir şekilde tek bir yerden yönetin: ClickUp ile

PHI koruması için kurumsal düzeyde uyumluluk

ClickUp, GDPR ve HIPAA gerekliliklerini destekler ve kullanıcıların İş Ortağı Anlaşması (BAA) imzalamasına olanak tanır, böylece korunan sağlık bilgilerini (PHI) işleyen kuruluşlar için meşru bir çözüm sunar. Dinlenme ve aktarım sırasında şifreleme, SOC 2 uyumluluğu ve rol tabanlı erişim kontrolleri ile platform, hassas bilgilerin korunmasını sağlar.

Gelişmiş güvenlik ve görünürlük özellikleri

ClickUp Güvenlik ile takımlar, hasta verileri üzerinde tam görünürlük ve kontrol sağlamak için iki faktörlü kimlik doğrulama, otomatik oturum zaman aşımı ve ayrıntılı denetim günlükleri özelliklerini etkinleştirir.

Sağlık sektörü takımları, bakım görevlilerinin programlamasından görev atamalarına, kayıt taleplerinden sözleşme incelemelerine kadar her şeyi basitleştirmek için ClickUp'ı kullanıyor. Platformun İş Yükü görünümü, Takvim görünümü ve yineleyen görev otomasyonları, departmanlar arasında gerçek zamanlı koordinasyona olanak tanır.

ClickUp Brain ile HIPAA uyumlu üretken yapay zeka

🎥 ClickUp'taki AI görev otomasyonunun manuel işleri nasıl azalttığını ve takımların uyumluluğu korumasına nasıl yardımcı olduğunu görün. Görevleri otomatik olarak atamaktan durumları güncellemeye ve hatırlatıcılar göndermeye kadar, AI ş akışlarını güvenlikli, izlenebilir ve verimli tutar. Böylece sağlık ve uyumluluk odaklı takımlar, evrak işleri yerine hasta bakımına odaklanabilir.

ClickUp Brain ile sağlık takımları, HIPAA uyumlu bir ortamda kayıtları otomatik olarak özetlemek, içerik oluşturmak ve dokümantasyon konusunda yardım almak için üretken yapay zekayı kullanabilirler.

Örnek kullanım durumu:

Örneğin, bir hasta özeti oluşturması istendiğinde, işte bir örnek komut ve ClickUp Brain'in nasıl yanıt verebileceği:

ClickUp Brain'e hızlı ve basit bir komut verin

Yanıt: ClickUp Brain'in yanıtı şöyleydi:

ClickUp Brain ile saniyeler içinde hasta özetleri oluşturun

Brain Max'te Konuşma-Metin Dönüşümü: Bakımı yavaşlatmadan klinik bağlamı yakalayın

ClickUp Brain Max ile klinisyenler, notlarını, görevlerini ve takip işlemlerini doğrudan ClickUp Çalışma Alanlarına güvenlikle dikte edebilirler

Liderler için hız ve uyumluluk bir arada olmalıdır. Brain Max 'teki Talk to Text özelliği , klinisyenlerin ve bakım takımlarının notları, görevleri ve takipleri doğrudan güvenli çalışma alanınıza dikte etmelerini sağlar; böylece tıklama sayısı azalır, bağlam korunur ve kopyala/yapıştır riski en aza indirilir.

Daha hızlı dokümantasyon: Sözlü güncellemeleri saniyeler içinde yapılandırılmış notlara veya görevlere dönüştürün

Daha az devir: Kararları, eylemleri ve denetim izlerini tek bir yerde tutun

hIPAA ş Akışı için tasarlanmıştır: rol tabanlı erişim, aktarım sırasında/depolamada şifreleme ve otomatik zaman aşımı özelliklerine sahip bir BAA* kapsamında HIPAA uyumlu bir ortamda kullanın

Sonuç: Daha az idari yük, daha net hesap verebilirlik ve PHI'nın bağlantısız araçlara yayılma olasılığının azalması.

ClickUp, klinik notların, araştırma belgelerinin ve kayıt formlarının akışını kolaylaştırarak sağlık kurumlarının hem hasta hem de idari ihtiyaçlara daha hızlı yanıt vermesini sağlar. Özel şablonlar, gösterge panelleri ve Google Drive, Outlook, Slack ve MS Teams gibi araçlarla entegrasyonlar, tamamen bağlantılı bir sistem oluşturmanıza olanak tanır.

EHR güncelleme taleplerinden envanter izleme ve hasta yönetimine kadar, ClickUp işlemlerin güvenliği, düzeni ve ölçeklenebilirliği sağlar.

Modern sağlık hizmetlerinin günlük ve uzun vadeli taleplerini desteklemek ve aynı zamanda yasal standartlara uygunluğu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

clickUp'ın en iyi özellikleri*

Tüm PHI'ları, depolandıkları sırada AES-256 ve aktarım sırasında TLS 1. 2 kullanarak şifreleyin

ClickUp Brain ile hasta randevuları ve görev ş Akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

Özel roller ve rol tabanlı izinler kullanarak veri erişimini kısıtlayın

Ayrıntılı denetim günlükleri ve sürüm kontrolü ile kullanıcıların etkinliklerini izleme

HIPAA uyumlu kayıt formları oluşturun ve bunları görev akışlarına bağlantı verin

Araştırma, dokümantasyon ve klinik notlar üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Sürükle ve bırak planlama ile bakım verenlerin iş yüklerini ve randevu takvimlerini yönetin

SOC 2 sertifikalı bulut altyapısı ile sözleşmeleri ve hasta kayıtlarını güvenlik içinde saklayın

*clickUp sınırları

HIPAA desteği gibi gelişmiş özellikler Enterprise Planı ile sınırlıdır

Bazı kullanıcılar, büyük sayıdaki özellik nedeniyle özel ayar konusunda öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

*clickUp fiyatlandırması

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.000'den fazla yorum)

gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?*

Home Care Pulse'un Marka Müdürü Kaylee Hatch bunu mükemmel bir şekilde özetliyor:

ClickUp, neredeyse tüm proje yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Büyük, yıllık departmanlar arası projeleri yönetebilecek kadar teknik olmakla birlikte, basit bir günlük kontrol listesi olarak çalışacak şekilde özelleştirilebilir.

ClickUp, neredeyse tüm proje yönetimi ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Büyük, yıllık departmanlar arası projeleri yönetebilecek kadar teknik olmakla birlikte, basit bir günlük kontrol listesi olarak çalışacak şekilde özelleştirilebilir.

2. Updox (Hasta iletişimi ve takvim tabanlı koordinasyon için güvenlik en iyisi)

updox aracılığıyla

Updox, tele-sağlık, belge paylaşımı, hasta mesajlaşma ve takvim planlamayı tek bir HIPAA uyumlu çalışma alanında birleştirir. Çoğu Elektronik Tıbbi Kayıt (EMR) ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kuran güvenilir, entegre bir çözüme ihtiyaç duyan tıp uzmanları için tasarlanmıştır.

Sistemler arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan sanal bakım ve ofis içi koordinasyonu sorunsuz bir şekilde yönetmenizi sağlar. Updox ile tüm sağlık hizmeti proje yönetimi, korunan sağlık bilgilerini (PHI) güvenli bir şekilde yönetmek için oluşturulmuş merkezi bir sistem üzerinden akış içinde gerçekleştirilir.

Updox ayrıca takvim görünümleri ve merkezi erişim ile takımlar arası koordinasyonu basitleştirir, böylece ön büro, faturalandırma ve klinik takımlarınız dosyaları veya hasta verilerini aramak zorunda kalmadan uyumlu bir şekilde çalışabilir.

Updox'un en iyi özellikleri

Merkezi bir gelen kutusundan güvenlikli hasta mesajları gönderin ve alın

Faksları, formları ve dosyaları anında paylaşın, etiketleyin ve departmanlar arasında yönlendirin

Yerleşik faturalandırma ş Akışlarıyla mobil cihazlardan hasta ödemelerini kabul edin

Updox sınırları

Arayüz, yeni araçlara kıyasla eski kalmış gibi görünüyor

Büyük kurumsal ihtiyaçlar için sınırlı özel

Updox fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Updox derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5. 0 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4. 2/5. 0 (110+ yorum)

*gerçek kullanıcılar Updox hakkında ne diyor?

A G2 kullanıcısı diyor ki:

En sık UpDox faksını kullanıyoruz. Gelen ve giden fakslarımızı parmaklarımızın ucuna getiriyor. Ayrıca EMR'ye entegrasyonlar sayesinde diğer sağlayıcılardan belge yüklemek çok kolay.

En sık UpDox faksını kullanıyoruz. Gelen ve giden fakslarımızı parmaklarımızın ucuna getiriyor. Ayrıca EMR'ye entegrasyonlar sayesinde diğer sağlayıcılardan belge yüklemek çok kolay.

✨ Bonus İpucu: Bir AI aracı seçiminde, Korunan Sağlık Bilgilerini (PHI) işlemden geçirmeden önce mutlaka bir İş Ortağı Anlaşması (BAA) imzaladığınızdan emin olun. İş Ortağı Anlaşması isteğe bağlı değildir. AI tedarikçiniz bir anlaşma imzalamazsa, web sitesinde ne yazarsa yazsın, HIPAA uyumlu değildir.

3. Jotform (HIPAA uyumlu hasta kaydı ve e-formlar için en iyisi)

jotform aracılığıyla

Jotform, oluşturması kolay, özelleştirilebilir ve tamamen HIPAA uyumlu özel formlar aracılığıyla hasta verilerinin toplanmasını ve yönetilmesini basitleştirir.

Kabul formları, randevu talepleri, onay belgeleri ve ödeme tahsilatı için güvenilir, kod gerektirmeyen çözümlere ihtiyaç duyan sağlık takımları için öne çıkmaktadır. Etkinleştirildiğinde, HIPAA uyumluluğu form şifreleme, korumalı bulut depolama ve kapsama dahil kuruluşlar için İş Ortağı Anlaşması (BAA) kullanılabilirliğini içerir.

Formlarınızı markalaştırabilir, ş akışlarını otomasyonlayabilir ve entegrasyonları aracılığıyla yanıtları bulut uygulamalarına, EHR sistemlerine veya proje panolarına senkronizasyon sağlayabilirsiniz.

Jotform'un en iyi özellikleri

Koşul mantık ve şifreli gönderi işleme özelliği ile HIPAA uyumlu formlar oluşturun

Formlarda doğrudan Stripe, Square veya PayPal aracılığıyla hasta ödemelerini kabul edin

Jotform Pano'yu kullanarak form gönderilerinden otomatik olarak görevler oluşturun

Bulut depolama, CRM ve EHR araçları dahil 150'den fazla uygulamanın bulut entegrasyonlarına sahip olun

Jotform sınırları

Jotform, HIPAA özelliklerini etkinleştirmek için kullanıcıların Gold veya Enterprise planına yükseltme yapmasını gerektirir

HIPAA uyumluluğu yalnızca kurumsal ve Gold planlarında mevcuttur

Uzantılı form özelleştirme seçenekleri, ilk kez kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir

Jotform fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Bronz : Kullanıcı başına aylık 39 $

Gümüş: Kullanıcı başına aylık 49 $

Gold: Kullanıcı başına aylık 129 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Jotform puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

gerçek kullanıcılar Jotform hakkında ne diyor?*

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Her ay defterler açıldığında profilime ve e-posta formuma bağlanmak çok kolay. Her iş günü müşterilerin fikirlerine bakmak ve doğru şeyleri çizdiğimden emin olmak için kullanıyorum; dürüst olmak gerekirse, hayatımı değiştirdi!

Her ay defterler açıldığında profilime ve e-posta formuma bağlanmak çok kolay. Her iş günü müşterilerin fikirlerini incelemek ve doğru şeyleri çizdiğimden emin olmak için kullanıyorum; dürüst olmak gerekirse, hayatımı değiştirdi!

🔍 Biliyor muydunuz? Yalnızca 2024 yılında 276 milyondan fazla sağlık kaydı tehlikeye girdi. Bu, ABD nüfusunun %81'inden fazlasına tekabül ediyor ve veri ihlallerinin artık münferit etkinlikler olmadığını, sistematik bir sorun olduğunu gösteriyor. Klinik ortamlarda uyumlu olmayan AI araçlarının kullanılması, bu riski daha da artırıyor.

4. TrueVault (HIPAA uyumlu gizlilik otomasyon ve tedarikçi denetimi için en iyisi)

trueV a ult aracılığıyla

TrueVault tek bir şeye odaklanır: veri gizlilik uyumluluğu. Ve bunu çok iyi yapar. Birden fazla eyalette HIPAA düzenlemeleri ve hasta onayı yasalarına uymak zorunda olan sağlık kuruluşları için TrueVault, aksi takdirde karmaşık ve lojistik bir süreç olabilecek işleri kolaylaştırır.

TrueVault ile DSAR'ları (veri sahibi erişim talepleri) zamanında ve büyük ölçekte işleyen bir otomasyon motoruna sahip olursunuz.

HIPAA, CCPA ve GDPR gibi önemli düzenlemeleri kapsarken, potansiyel gizlilik risklerini işaretlemek için tedarikçileri izler; bu da onu hem federal hem de eyalet uyumluluk gerekliliklerini yerine getiren sağlık takımları için ideal bir seçim haline getirir.

TrueVault'un en iyi özellikleri

Merkezi bir gösterge paneli üzerinden HIPAA uyumlu DSAR işlemlerini ve istek izlemeyi otomasyonla gerçekleştirin

2.500'den fazla tedarikçiyi PHI işlemlerinde risk ve uyumluluk açıkları açısından izleyin

Hastalara karşı şeffaflık ve vazgeçme hakkı için barındırılan bir Gizlilik Merkezi başlatın

Yasal olarak gerekli olan onay ve veri kullanımı bildirimlerini oluşturun ve saklayın

TrueVault sınırları

Planlama veya belge yönetimi için platform içi işbirliği araçları yok

Öncelikle gizlilik uyumluluğu için tasarlanmış, daha geniş klinik ş Akışı için değil

TrueVault fiyatlandırması

Essential: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 79 $

TrueVault derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Etkili BT Politikaları ve Prosedürleri Nasıl Geliştirilir?

5. IBM Watson Health (Büyük ölçekli HIPAA uyumlu AI altyapısı için en iyisi)

iBM aracılığıyla

IBM Watson Health, HIPAA uyumlu AI araçlarına ciddi bir kurumsal güç katıyor. Bu araç, derin teknoloji entegrasyonu, düzenleyici gözetim ve büyük ölçekli akıllı otomasyon sağlar.

AI destekli hasta etkileşimleri için Watson Assistant'tan HIPAA uyumlu bulut altyapısına kadar IBM, kapsamlı bir klinik yönetimi çözümleri paketi sunar. Platform, üretken AI, veri koruma ve süreç otomasyonunu tek bir ekosistemde birleştirir.

Klinik ş Akışlarını optimize ediyor, hasta verilerini güvenlik altına alıyor veya BT altyapısını otomasyon yoluyla dönüştürüyor olun, IBM sağlık kuruluşlarının her adımda HIPAA düzenlemelerine uymasını sağlar.

IBM Watson Health'in en iyi özellikleri

PHI ve klinik sistemler için HIPAA uyumlu bulut altyapısı kurun

AI destekli sohbet robotlarını kullanarak insan hatalarını azaltın ve hasta sorgularını 7/24 yanıtlayın

Tedarik zinciri, planlama ve BT sistemleri genelinde sağlık hizmetleri ş akışlarını otomasyon ile gerçekleştirin

Özel veri koruma ve erişim kontrol araçlarıyla veri güvenlik durumunu iyileştirin

IBM Watson Health sınırları

Kurulum ve özelleştirme için özel teknik destek gerekir

Küçük muayenehaneler veya hafif ş Akışı için uygun değildir

IBM Watson Health fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

IBM Watson Health derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? En iyi hastanelerin %79'u siber güvenlik risk yönetimi çerçevesinde D veya daha düşük bir puan aldı. Önde gelen kurumların çoğu temel güvenlik kriterlerini karşılayamıyor. SOC 2, HIPAA ve BAA'yı destekleyen AI tedarikçilerini seçmek, bu açığı kapatmak için çok önemlidir.

6. CareCloud (AI destekli EHR ve klinik ş akışı otomasyonu için en iyisi)

careCloud aracılığıyla

CareCloud, modern sağlık uygulamalarına uyarlanmış, HIPAA uyumlu AI araçları, EHR yönetimi ve gelir döngüsü optimizasyonu içeren kapsamlı bir paket sunar.

Platformun avantajı, gerçek zamanlı teşhisler için üretken yapay zeka kullanan, klinik not oluşturma oluşturma işlemine otomasyon getiren ve tedavi planlamasını destekleyen yerleşik yapay zeka motoru CirrusAI Guide'da yatmaktadır.

CareCloud'un yapay zeka destekli dokümantasyon araçlarıyla, doktorlar manuel veri girişini atlayabilir ve bakıma daha fazla odaklanabilir. CirrusAI Guide, dokümantasyon süresini kısaltarak onu standart EHR araçlarından ayırır. Sistem, planlama, faturalandırma ve kayıtları entegre ederek takımların sanal ziyaretleri ve personel takvimlerini yönetmesini kolaylaştırır.

CareCloud'un en iyi özellikleri

AI destekli dokümantasyon araçlarını kullanarak klinik notları otomasyon edin

Tek bir gösterge paneli üzerinden sağlayıcıların randevu planlamasını ve hasta katılımını kolaylaştırın

AI destekli gelir döngüsü araçlarıyla faturalandırma, talepler ve tahsilatları optimize edin

CareCloud sınırları

Raporlama özellikleri, özel kurulum gerektirebilir

Bazı kullanıcılar, ilk kullanımda bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

CareCloud fiyatlandırması

Özel Fiyatlandırma

CareCloud puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 3,5/5,0 (110'dan fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar CareCloud hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

CareCloud Community'nin en çok sevdiğim yanı, müşterilerimizin randevularını planlamanın ne kadar kolay olması; bu, ağ işbirliğini artırıyor. Ayrıca, müşteri hizmetleri de çok sabırlı ve sorularımızı yanıtlarken çok yardımcı oluyorlar, bu da hoşuma gidiyor.

CareCloud Community'nin en çok sevdiğim yanı, müşterilerimizin randevularını planlamanın ne kadar kolay olması; bu, ağ işbirliğini artırıyor. Ayrıca, müşteri hizmetleri de çok hoşuma gidiyor, çünkü sorularımızı yanıtlarken çok sabırlı ve yardımcı oluyorlar.

💡 Profesyonel İpucu: Belirsiz güvenlik iddiaları olan genel araçlara güvenmeyin. Bir aracın şifreleme kullanması, HIPAA standartlarını karşıladığı anlamına gelmez. SOC 2 Tip II, ISO 27001 ve HIPAA sertifikaları gibi sertifikaları arayın.

7. Fireflies (HIPAA uyumlu toplantı transkripsiyonu ve sağlık hizmetleri işbirliği için en iyisi)

fireflies aracılığıyla

Fireflies, toplantılarınızı aranabilir, özetlenmiş ve güvenlik kayıtlarına dönüştürür. Sağlık takımları için bu, HIPAA uyumluluğunu korurken otomatik klinik dokümantasyon, doğru hasta etkileşimleri ve takımlar arasında paylaşılan içgörüler anlamına gelir.

SOC 2, GDPR ve HIPAA korumaları (İş Ortağı Anlaşmaları dahil) ile Fireflies, ses verilerinizin, transkriptlerinizin ve notlarınızın şifrelenerek güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.

Platform, hastalarla görüşme yaparken, iç vaka incelemeleri gerçekleştirirken veya departmanlar arasında senkronizasyon sağlarken, tartışmaları kaydetmek ve tekrar incelemek için sorunsuz bir yol sunar.

Fireflies'ın en iyi özellikleri

Uçtan uca şifreleme ile HIPAA uyumlu toplantıları transkribe edin ve özetleyin

AskFred'i kullanarak AI ile geçmişteki konuşmaları anında sorgu yapın ve geri getirin

Konuşmacıları otomatik olarak algılayın ve herhangi bir toplantıdan eylem öğeleri oluşturun

EHR, CRM ve planlama platformları dahil 50'den fazla araçta notları ve transkriptleri senkronizasyon

Fireflies sınırları

Gelişmiş analitik için premium plan gerekebilir

Arka plan gürültüsü bazen transkripsiyon doğruluğunu azaltabilir

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan : Kullanıcı başına aylık 18 $

İş planı : Kullanıcı başına aylık 29 $

*enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

*gerçek kullanıcılar Fireflies.ai hakkında ne diyor? Fireflies.ai

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Fireflies'ı kullanmak işimde devrim yarattı. Artık toplantı katılımcılarıyla not paylaşımı yapabilir, toplantı, eylem noktaları ve sonraki adımların kaydını doğru bir şekilde tutabilirim. Müşterilerim de bunu çok seviyor.

Fireflies'ı kullanmak işimde devrim yarattı. Artık toplantı katılımcılarıyla not paylaşımı yapabilir, toplantı, eylem noktaları ve sonraki adımların kaydını doğru bir şekilde tutabilirim. Müşterilerim de bunu çok seviyor.

💡 Profesyonel İpucu: Rol tabanlı erişimi ve denetim günlüğünü etkinleştirin. En iyi araçlar bile, onları kullanan kişiler kadar güvenlidir. Platformunuzun, kullanıcı düzeyinde izinleri, çok faktörlü kimlik doğrulamayı ve kimin neye ne zaman eriştiğini izleme için denetim izlerini desteklediğinden emin olun.

8. Azure Health Bot (HIPAA uyumlu sanal sağlık asistanları oluşturmak için en iyisi)

azure aracılığıyla

Azure Health Bot, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve özelleştirilebilirlik açısından AI tabanlı hasta etkileşimi için geliştirilmiştir. Klinik terminoloji konusunda eğitilmiş, triyaj protokolleriyle desteklenen ve HIPAA uyumluluğuna uygun konuşma ajanları dağıtmanıza olanak tanır.

Verilerin saklanması, kullanıcı onayı ve denetim günlüğü ile ilgili katı politikalar uygularken, web sitelerine, hasta portallarına veya Microsoft Teams'e botlar yerleştirebilirsiniz.

HITRUST, ISO 27001 ve SOC 2 dahil olmak üzere 50'den fazla küresel ve sağlık hizmetlerine özgü uyumluluk sertifikasına sahip olan bu araç, sıkı yasal gereklilikleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Azure Health Bot'un en iyi özellikleri

Yerleşik triyaj protokolleri ve klinik bilgi tabanları ile HIPAA uyumlu botlar oluşturun

Kişiselleştirilmiş hasta etkileşimleri için FHIR veri bağlantıları kullanarak EMR'lerle entegre edin

Onay, oturum zaman aşımları ve denetim izleri için kontrollerle gizlilik politikalarını uygulayın

Microsoft Teams ve özel web siteleri dahil olmak üzere birden fazla kanalda botları kullanın

Azure Health Bot sınırları

Tam olarak kullanıma sunmak için teknik kurulum ve Azure uzmanlığı gerekir

Microsoft altyapısını halihazırda kullanan kuruluşlar için en uygun seçenek

Azure Health Bot fiyatlandırması

Ücretsiz katman

Standart seviye: Aylık 500 $

Azure Health Bot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Azure Health Bot hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

"Abone olmak, geliştirmek ve entegre etmek kolaydır. Web hizmetleri bir projede kullanımı çok kolaydır, ayrıca entegrasyonlar için çok yararlı bir kullanıcı kılavuzu da sunar. SDK çok basit ve kullanımı kolaydır.

"Abone olmak, geliştirmek ve entegre etmek kolaydır. Web hizmetleri bir projede kullanımı çok kolaydır, ayrıca entegrasyonlar için çok yararlı bir kullanıcı kılavuzu da sunar. SDK çok basit ve kullanımı kolaydır.

🔍 Biliyor muydunuz? Analiz edilen hastanelerin yüzde yüzünde SSL/TLS yapılandırma sorunları vardı. Temel şifreleme uygulamaları bile genellikle göz ardı edilmektedir. Bu durum, isteğe bağlı eklentiler olarak değil, ön tanımlı olarak uçtan uca şifreleme ve güvenli bulut depolama sunan araçlara olan ihtiyacı daha da güçlendirmektedir.

9. Infermedica (HIPAA uyumlu sanal triyaj ve semptom kontrolü için en iyisi)

infe r medica aracılığıyla

Infermedica, yapay zeka destekli klinik triyaj ve semptom değerlendirme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu, sağlık sağlayıcılarına hastalar kliniğe girmeden önce onlara rehberlik etmek için güvenlik sağlar.

Tıbbi Rehberlik Platformu, dinamik bir semptom kontrol aracı, muayene öncesi kayıt modülü ve hemşire triyaj yardımcı pilotunu bir araya getirerek ş akışlarını kolaylaştırır ve önlenebilir yüz yüze ziyaretleri azaltır.

Infermedica'yı diğerlerinden ayıran özelliği klinik doğruluğudur. Sistem, onaylanmış tıbbi protokollerle eğitilmiştir. Schmitt-Thompson kılavuzları ile aynı performansı gösterir. Bu kılavuzlar, hemşireler ve çağrı merkezleri tarafından telefonla pediatrik semptomları değerlendirmek ve uygun bakım adımlarını belirlemek için yaygın olarak kullanılan standartlaştırılmış triyaj protokolleridir.

Infermedica, HIPAA, GDPR, SOC 2 ve ISO 27001 standartlarına uygun olarak gerçek zamanlı rehberlik sağlamak için semptomları, demografik bilgileri ve risk faktörlerini toplar.

Infermedica'nın en iyi özellikleri

Klinik olarak onaylanmış semptom kontrol araçları ve triyaj araçlarıyla hastalara rehberlik edin

Ziyaret öncesi veri toplama sürecini otomasyon ile gerçekleştirerek kayıt iş yükünü azaltın

Daha hızlı ve daha güvenli triyaj kararları almak için bir hemşire yardımcı pilotu destek için görevlendirin

API aracılığıyla entegre ederek semptom verilerinizi doğrudan EMR veya platformunuza bağlantı kurun

Infermedica sınırları

Özel uygulama, karmaşık entegrasyonlar için destek gerektirebilir

Raporlama gösterge paneli, analitik ağırlıklı platformlara kıyasla daha az gelişmiştir

Infermedica fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Infermedica derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

*gerçek kullanıcılar Infermedica hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

"Infermedica API, tıbbi açıdan büyük bir hassasiyete sahiptir ve sonuçlara güvenilirlik kazandırır. Teknik açıdan API, çözümümüzü müşteri gereksinimlerine uyarlayabilmemizi sağlayan esnekliğe sahiptir."

infermedica API, tıbbi açıdan büyük bir hassasiyete sahiptir ve sonuçlara güvenilirlik kazandırır. Teknik açıdan API, çözümümüzü müşterilerin gereksinimlerine uyarlayabilmemizi sağlayan esnekliğe sahiptir."

💡 Profesyonel İpucu: Satıcı güncelleme politikalarınızı iyice inceleyin. HIPAA uyumluluğu tek seferlik bir kurulum değildir. Tehditler geliştikçe uyumluluğu korumak için düzenli güvenlik güncellemeleri, gerçek zamanlı izleme ve olay müdahale desteği sağlayan sağlayıcıları seçin.

10. Qventus (Hastane ş akışlarını ve perioperatif koordinasyonu otomasyonla gerçekleştirmek için en iyisi)

qventus aracılığıyla

Qventus, AI otomasyonunu hastane operasyonlarının ön saflarına taşıyarak manuel yönetici görevlerini akıllı sistemlerle değiştiriyor. Platform, taburcu planlamasını, vaka planlamasını ve kapasite yönetimini otomatikleştirmek için doğrudan EHR'lere bağlanıyor.

AI takımlar ş akışlarını izler, darboğazları öngörür ve departmanlar arasında görevleri koordine etmek için anında harekete geçer. Perioperatif Bakım Koordinasyonu çözümü, ön kabul takımlarının hastaları daha verimli bir şekilde hazırlamasını sağlar ve böylece ameliyat iptallerinde %40'a varan bir azalma sonucunu sağlar.

Yataklı Hasta Kapasite modülü, erken taburculuk planlamasını otomasyonla gerçekleştirir ve personel yükünü artırmadan yatak açılmasını hızlandırmak için destek kaynaklarını harekete geçirir. Orbita, otomasyonla gerçekleştirilen konuşmalar, hatırlatıcılar ve bakım koordinasyon araçları aracılığıyla sağlık takımları hastalarla güvenli bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur.

Qventus'un en iyi özellikleri

AI operasyonel asistanları ile cerrahi planlamayı ve ameliyat öncesi hazırlıkları otomasyon ile gerçekleştirin

EHR entegre taburculuk planlamasını kullanarak yatış süresini kısaltın ve yatakları daha hızlı boşaltın

Koordineli bakım ş Akışları sayesinde ameliyathane kullanımını artırın ve iptalleri azaltın

Bakım alanlarındaki idari sürtüşmeleri ortadan kaldırarak ön saflardaki personeli güçlendirin

Qventus sınırları

Karmaşık altyapıya sahip büyük hastane sistemleri için tasarlanmıştır

Mevcut EHR platformları ve ş Akışlarıyla entegrasyonlar gerektirir

Qventus fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Qventus derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: BT Uyumluluk Denetimine Nasıl Hazırlanmalı ve Başarılı Olmalı?

11. Orbita (HIPAA uyumlu hasta etkileşimi ve dijital ön kapı otomasyonu için en iyisi)

via Or b ita

Orbita, ilk temastan tedavi sonrası takibe kadar otomatikleştirilmiş hasta deneyimleri sunar. AI destekli sanal asistanları, HIPAA uyumlu bir ortamda çalışırken randevu planlama, hasta eğitimi ve bakım koordinasyonundaki sürtüşmeleri azaltır.

Temelinde, konuşma tabanlı arama, semptom kontrolü ve randevu rezervasyonunu entegre eden bir chatbot deneyimi olan Orbita'nın Digital Front Door'u yer almaktadır. Doğal dil anlayışıyla desteklenen bu asistanlar, çağrı merkezlerinin aşırı yükünü azaltır ve hastaları verimli bir şekilde yönlendirir.

Care Navigation sistemi, hasta kabulü, dokümantasyon, işlem öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası hatırlatıcıları destekler. Bu sağlık hizmeti proje yönetimi yazılımı, hastaların hazırlık durumunu izler, risk altındaki kişileri belirler ve sağlayıcıların işlem hacimlerini tahmin etmelerini sağlar.

Orbita'nın en iyi özellikleri

Bakım navigasyon araçlarıyla hastaların hazırlık durumunu ve işlem öncesi uyumluluğunu izleme

E-posta, SMS ve sesli mesaj yoluyla iletişim kurarak personel iş yükünü azaltın

HIPAA uyumlu veri ş Akışlarını korurken hasta etkileşimini kişiselleştirin

Orbita sınırları

Mevcut EHR sistemlerine tam olarak bağlantı kurmak için entegrasyon çabasına ihtiyaç vardır

Özellik seti, küçük klinikler için gerekenden fazla olabilir

Orbita fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Orbita derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

*gerçek kullanıcılar Orbita hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Orbita, sağlık sektöründe üstün performans gösteren, yapay zeka destekli mükemmel bir sesli asistan ve sohbet robotudur. İletişim ve self servis özelliklerini geliştirme yeteneği, olağanüstü yetkinliğini kanıtlamaktadır. Bu özellikler, verimliliği önemli ölçüde artırır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Orbita, sağlık sektöründe öne çıkan, yapay zeka destekli mükemmel bir sesli asistan ve sohbet robotudur. İletişim ve self servis özelliklerini geliştirme yeteneği, olağanüstü yetkinliğini kanıtlamaktadır. Bu özellikler, verimliliği önemli ölçüde artırır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir.

En iyi seçimlerin ötesinde, sağlık takımları için güçlü yetenekler sunan birkaç HIPAA uyumlu AI aracı bulunmaktadır.

: Hasta mesajlarını, sesli mesajları ve SMS'leri HIPAA uyumlu tek bir gelen kutusunda merkezileştiren güvenlikli bir iletişim platformudur Spruce Health: Hasta mesajlarını, sesli mesajları ve SMS'leri HIPAA uyumlu tek bir gelen kutusunda merkezileştiren güvenlikli bir iletişim platformudur

: DeepScribe, hasta ziyaretleri sırasında dinleyen ve otomatik olarak klinik belgeler oluşturan bir AI tıbbi yazılımdır DeepScribe: DeepScribe, hasta ziyaretleri sırasında dinleyen ve otomatik olarak klinik belgeler oluşturan bir AI tıbbi yazılımdır

: Hastalara semptom kontrolü, triyaj, randevu planlama ve takip süreçlerinde rehberlik eden sanal bakım asistanıdır Gyant: Hastalara semptom kontrolü, triyaj, randevu planlama ve takip süreçlerinde rehberlik eden sanal bakım asistanıdır

clickUp'ta ş akışlarını kolaylaştırırken hasta gizliliğini koruyun*

HIPAA uyumlu AI araçları, güvenlik, uyumluluk ve rekabet gücünü korumak isteyen sağlık takımları için artık standart hale gelmiştir. Hassas hasta verilerini yönetiyor, kayıt formlarını otomasyon yoluyla otomatikleştiriyor veya operasyonları ölçeklendiriyor olun, doğru teknoloji ölçülebilir bir fark yaratır.

Bu listedeki her araç, tam yığın EHR sistemlerinden gizlilik odaklı otomasyona ve AI destekli not almaya kadar benzersiz özellikler sunar. Ancak görev yönetimi, güvenlik işbirliği ve HIPAA düzeyinde korumayı bir araya getiren tek bir platform arıyorsanız, ClickUp öne çıkıyor.

Uyumluluğu koruyun, riski azaltın ve sağlık hizmetleri operasyonlarınızı daha akıllı bir şekilde yönetin.