2025'in En İyi 13 Dijital İşyeri İletişim Aracı

Sorun, iletişimin az olması değil, yanlış türde olmasıdır.

Uzaktan ve hibrit takımlar her zamankinden daha bağlantılıdır, ancak sürekli pingler, dağınık kanallar ve bitmek bilmeyen toplantılar, insanların uyumlu olduğu anlamına gelmez. Sadece herkesin yorgun olduğu anlamına gelir.

Asıl zorluk iletişimde kalmak değil, net kalmaktır.

Doğru araçlar olmadan, güncellemeler gözden kaçar, kararlar ertelenir ve işbirliği karışıklığa dönüşür.

Bu kılavuzda, modern takımlar için geliştirilmiş, eşzamansız işi destekleyen, konuşmaları kolaylaştıran ve daha az kesinti ile daha fazla iş tamamlanmasına yardımcı olan en iyi on dijital iletişim aracını inceleyeceğiz.

Doğru dijital iletişim araçlarını seçmek, kuruluşunuzun işbirliğini, uyumunu ve verimliliğini artırabilir. İşte dikkate alınması gereken temel özellikler.

Gerçek zamanlı iletişim: Takım üyeleri arasında esnek iletişim sağlamak için anlık mesajlaşma ve Takım üyeleri arasında esnek iletişim sağlamak için anlık mesajlaşma ve eşzamansız video iletişimi içeren dijital iletişim araçları arayın

Görev yönetimi: Görevleri atayabileceğiniz, son tarihler oluşturabileceğiniz ve ilerlemeyi izleme özelliğine sahip dijital iletişim araçlarını arayın

Mobil ve masaüstü erişimi: Tüm cihazlardan erişilebilen dijital iletişim araçlarını seçin, böylece takım üyeleri ofiste veya hareket halindeyken de bağlantıda kalabilirler

Entegrasyon yetenekleri: Takımınızın kullandığı tüm farklı uygulamalarla (örneğin, proje yönetimi platformları) entegre olabilen, etkili iletişim teknolojisine sahip bir araç seçin

Güvenlik ve uyumluluk: Hassas bilgileri korumak için veri şifreleme ve yasal uyumluluk gibi etkili güvenlik önlemlerine sahip dijital iletişim araçlarını tercih edin

*kullanıcı dostu arayüz: İş yeriniz için sezgisel bir tasarıma sahip bir dijital iletişim aracı seçin. Bu, takım üyelerinin ürünü kolayca benimsemesini sağlayarak eğitim süresini kısaltır ve genel verimliliği artırır

🎥 Takımınızın, herkesin bulunduğu yerden bağımsız olarak daha iyi ve daha hızlı iletişim kurmasını mı istiyorsunuz? Yukarıdaki video, tam da bu amaçla geliştirilmiş 7 uygulama tanıtıyor. Bu uygulamalar, gürültüyü azaltmaya, tartışmayı odaklanmış tutmaya ve insanların paylaşım, toplantı ve işbirliği yapma şeklini kolaylaştırmaya yardımcı olan özelliklere sahip.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji verme zamanı!

Çok sayıda araç mevcut olduğundan, doğru olanı seçmek zor olabilir. Karar vermenize yardımcı olmak için, en iyi uzaktan ve hibrit işyeri iletişim araçlarının bir liste derledik.

*clickUp (Hepsi bir arada işbirliği ve proje yönetimi için en iyisi)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, takımınızın işlerini merkezileştiren, işbirliği ve proje yönetimi yazılımı olarak hizmet veren kapsamlı bir verimlilik platformudur. Çeşitli iletişim ve organizasyon gereksinimlerini karşılamak için birçok fonksiyon içerir.

ClickUp Chat'te konuşmaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek anında işbirliği yapın

ClickUp Chat, konuşmaları tam anlamıyla ş akışınıza getirir. Mesajlaşma uygulaması ile görev yöneticisi arasında gidip gelmek yerine, takımlar sekmeler arasında geçiş yapmadan konuşabilir, plan yapabilir ve harekete geçebilir.

Takım veya konu bazlı kanallar ayarlayabilir, hızlı doğrudan mesajlar gönderebilir ve takip edilmesi gereken bir mesaj olduğunda anında mesajı görev olarak dönüştürebilirsiniz. Daha yapılandırılmış güncellemeler (duyurular veya özetler gibi) için "Gönderiler" özelliği ve takımınızın hiçbir şeyi kaçırmaması için akıllı etiket özelliği de mevcuttur.

ClickUp Chat'in platformun geri kalanıyla ne kadar iyi bağlantı kurduğu dikkat çekicidir:– Konular, bağlam için doğrudan görevlerle senkronizasyon sağlanabilir– Mesajları takip için işaretleyebilirsiniz (böylece eylem öğeleri gözden kaçmaz)– ClickUp AI, sohbetleri özetleyebilir ve tartışmaları görevlere veya sonraki adımlara dönüştürebilir

Konuşma ve proje ilerlemesi için tek bir bilgi kaynağına ihtiyaç duyan hibrit veya uzaktan çalışan takımlar için ClickUp Chat akıllı bir seçimdir, özellikle de iş yönetimi için zaten ClickUp kullanıyorsanız.

ClickUp Belge gerçek zamanlı işbirliği

ClickUp Docs, belgelerin oluşturma, paylaşım ve düzenleme için gerçek zamanlı bir işbirliği ortamı sağlar. Gömülü yer imleri ve tablolar gibi gelişmiş biçim seçenekleriyle wiki'ler, bilgi tabanları ve proje belgeleri oluşturun.

ClickUp'taki belgeler birbirinden bağımsız değildir; doğrudan görevlerle bağlantılıdır, böylece anahtar ayrıntılar her zaman takımınızın elinin altında olur. Docs Hub ile takım arkadaşlarınızı anında etiketleyebilir, kayıtları arayabilir, sıralayabilir ve filtreleyebilir, her şeyi düzenli ve erişilebilir tutabilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme mi ihtiyacınız var? Yer imleri, tablolara veya zengin metin ekleyin. Daha hızlı çıktı mı istiyorsunuz? ClickUp AI'yı kullanarak anında özetleyin veya yeniden yazın.

Artık bağlantısı kesilmiş belgeler yok — her şey işinizin yapıldığı yerde bulunur.

ClickUp Beyaz Tahtaları ile fikirleri görselleştirin ve anında görevlere dönüştürün

ClickUp Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası ve görsel iletişim için sanal bir tuval oluşturur. Gerçek zamanlı işbirliği, takımların fikirlerini çizimlere dökmelerine, akış şemaları oluşturmalarına ve ş akışlarını görselleştirmelerine olanak tanır.

ClickUp Beyaz Tahtaları, görevler ve belgelerle entegre edilmiştir, böylece fikirlerinizi tuvalden eyleme geçirilebilir faaliyetlere dönüştürebilirsiniz. İlham ve uygulama arasındaki bu kesintisiz bağlantı, girişimlerinizi yolunda tutar.

*clickUp Beyaz Tahta'yı kullanmayı öğrenin

ClickUp Clips ile hızlı ekran video kaydını gerçekleştirin ve paylaşım yapın

ClickUp Clips, kullanıcıların ekran kayıtlarını kolayca oluşturup paylaşmalarını sağlar. Bu, ayrıntılı açıklamalar yapmak, geri bildirimde bulunmak ve süreçleri kaydetmek için son derece yararlıdır. ClickUp Clips ayrıca görevler, belgeler ve sohbetlerle de entegre olur.

En iyi yanı ne mi? ClickUp Clips, AI kullanılarak otomatik olarak etiketlenebilir, transkripsiyonlanabilir ve özetlenebilir, böylece daha kolay aranabilir ve erişilebilir hale gelir. Görsel bilgilerin en çok ihtiyaç duyulan yerde erişilebilir olmasını sağlarlar.

Peki, yapılacak bir toplantıya ihtiyacınız varsa?

clickUp AI Notetaker ile tanışın.

Bu yapay zeka destekli asistan, Zoom, Google Meet veya Teams görüşmelerinize katılır, oturumu otomatik olarak kaydeder ve tam bir transkript, özet ve eylem öğelerini doğrudan ClickUp Belgesine gönderir. Her şey ş Akışınızla bağlantılı kalır, böylece toplantı sonrası kaosunda hiçbir şey kaybolmaz.

ClickUp görevi ile her görevi düzenleyin, önceliklendirin ve izleme

ClickUp, özünde, herhangi bir ş akışına kolayca uyarlanabilen özelleştirilebilir görevler sunan ClickUp Görevi ile görev yönetiminde öne çıkıyor. Görevleri atayın, öncelikleri belirleyin, son tarihleri ayarlayın ve Liste, Pano ve Takvim gibi çeşitli görünümlerde ilerlemeyi kontrol edin.

Organizasyon ve verimliliği artırmak için platform, Otomasyonlar, Sprint Puanları ve Özel Alanlar dahil olmak üzere 35'ten fazla ClickApp sunar.

*clickUp'ta ilk görevinizi nasıl ayarlayacağınızla ilgili özet bilgi

ClickUp Brain'i kullanarak e-posta yanıtları oluşturun

ClickUp Brain, takımınızın daha verimli ve akıllı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için görevler, belgeler, konuşmalar ve proje alanları arasında iş yapan yerleşik yapay zeka asistanınızdır. Toplantı notları, görev açıklamaları ve proje özetleri dahil olmak üzere anında içerik oluşturabilir ve tekrarlayan yazma işlemlerinde zaman kazanmanızı sağlar.

Kapsamlı yorum konuları özetleyin, eylem öğelerini çıkarın veya çalışma alanınızın mevcut belgeleri ve görevlerine dayalı olarak sorguları yanıtlayın.

🎁 Bonus: ClickUp Brain'i kullanarak yapılandırılmış iç iletişim denetim kontrol listeleri de oluşturabilirsiniz. İşte bir örnek: ClickUp Brain tarafından oluşturulan bir iç iletişim denetim kontrol listesi örneği

Çalışanların katılımını artırmak ve işyerinde iletişimi daha yapılandırılmış ve ölçeklenebilir hale getirmek için ClickUp, tahminlere dayalı yaklaşımları ortadan kaldıran iletişim planı şablonları sunar. ClickUp İç İletişim Şablonu ve ClickUp İletişim Planı Şablonu gibi şablonlar, hızlı bir başlangıç yapmanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur.

clickUp'ın en iyi özellikleri*

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak güncellemeleri tartışın, sorular sorun ve hızlı kararlar alın

Düzenlemeyle Açık ClickUp Belgeleri oluşturun ve tüm takımla paylaşım yapın

Tamamen özelleştirilebilir görevler, zaman çizelgeleri ve görünümler kullanarak işlerinizi düzenleyin

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli yardımıyla daha hızlı ve akıllı yazın

ClickUp sohbet dizilerinden doğrudan görevleri atayın ve izleme

*clickUp sınırları

Geniş özellik yelpazesini öğrenmek zaman alabilir, ancak esneklik ve kontrol ile kısa sürede karşılığını alırsınız

*clickUp fiyatlandırması

*clickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Sosyal ve dijital medya içerik oluşturma sürecimizi yönetmek ve takip etmek için ClickUp kullanıyoruz. Bu sayede, her bir içeriğin durumunu (ilerleme, düzenleme gerekiyor, planlandı vb.) ve baş tasarımcının kim olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca, her bir görevin yorum bölümü görevleri/sonraki adımları tartışmak ve dağıtmak için kullanılabildiğinden, e-posta ile yapılan tüm yazışmalar ortadan kalkıyor (içerik oluşturma döngümüzü takip etme ve izleme ihtiyacını karşılıyor).

2. Slack (Gerçek zamanlı mesajlaşma ve takım konuşmaları için en iyisi)

slack aracılığıyla

Slack, konuşmaları, araçları ve dosyaları tek bir konuma birleştiren popüler bir takım iletişim uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüzü, takımların belirli projeler veya konular için kanallar oluşturmasına yardımcı olarak yapılandırılmış ve şeffaf etkileşimleri teşvik eder.

Ancak Slack, eşzamansız bir iletişim aracından daha fazlasıdır; sesli aramalar, video konferanslar ve dosya paylaşımı gibi dijital iletişim kanallarını da destekler. Ayrıca, 2.500'den fazla uygulamayla bağlantı kurarak ş akışlarını basitleştirir ve araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır.

*slack'in en iyi özellikleri

Proje, departmanlar veya şirket haberleri için özel kanallar ile konuşmaları düzenleyin

Google Drive, Trello ve Dropbox gibi uygulamalarla entegre edin

Sesli ve video aramalarla iletişimi geliştirin

Workflow Builder'ı kullanarak görevleri otomatikleştirin ve özel iş akışları oluşturun

Slack sınırlamaları

Yüksek aktivite seviyeleri sık sık bildirimlere neden olabilir ve bu da dikkatinizi dağıtabilir

Premium planlar büyük takımlar için pahalı olabilir

*slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $

kurumsal Grid: özel fiyatlandırma

*slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (34.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

* capterra kullanıcısı Slack hakkında şunları söyledi:

Slack çalışma alanı ile belirli projeler ve konular etrafında takım konuşmalarını düzenlemek çok kolaydır. Slack ile takımlar belirli konular ve projeler hakkında konuşup tartışabilecekleri grup sohbetleri oluşturmak çok kolaydır. Slack, takım konuşmalarını, kanalları ve dosyaları kolayca filtreleyip bulmanızı sağlayan mükemmel bir arama fonksiyonu sunar. Birçok üçüncü taraf uygulamanın entegrasyon kolaylığı. Slack, inanılmaz derecede sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.

3. Microsoft Teams (Video toplantıları ve Microsoft 365 entegrasyonları için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Teams, sohbet, video toplantıları ve dosya depolamayı tek bir çalışma alanında birleştiren bir video konferans yazılımıdır. Asenkron işleri iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Konu dizileri, OneDrive üzerinden entegre dosya paylaşımı ve departmanlar veya projeler için özel kanallar oluşturma özelliği ile Teams, siloları azaltmayı ve katılımı artırmayı hedefleyen işler için vazgeçilmez hale gelmiştir.

Sistem, koordineli konuşma ve kaynak paylaşımını teşvik eder. Word, Excel ve PowerPoint gibi Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde işler ve gerçek zamanlı işbirliği sağlar .

Microsoft Takımlarının en iyi özellikleri

300 katılımcıya kadar sanal toplantılar düzenleyin

Konu veya fonksiyona göre iletişimi düzenlemek için takımlar ve kanallar ayarlayın

Not, web siteleri ve üçüncü taraf uygulamalar ekleyerek çalışma alanınızı özel hale getirin

Bahsetmeler, konu konuşmaları ve etkinlik akışları ile iç iletişimi geliştirin

Microsoft Takım sınırlamaları

Uygulama, sistem kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanır

Bazı özellikler ve entegrasyonlar ücretli abonelik gerektirir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Microsoft Teams Ücretsiz

Microsoft 365 Personal: Aylık 9,99 $

Microsoft 365 Aile: Aylık 12,99 $

Microsoft Teams Essentials: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft Teams puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.000'den fazla yorum)

G2 kullanıcısı Microsoft Teams hakkında şunları söylüyor:

Microsoft Teams, grup sohbeti, video görüşme ve dosya paylaşımı özelliklerini bir araya getirerek, insanlar birbirlerinden uzakta olsalar bile işlerini birlikte etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur. OneDrive, Outlook ve SharePoint gibi çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını sorunsuz bir şekilde entegre eder. Kullanıcılar, etkili proje yönetimi için çeşitli takım kanalları oluşturabilirler. Daha kullanıcı dostu ve kullanımı kolaydır. Toplantılar, seminerler ve diğer etkinlikler sırasında kullanışlıdır.

4. Zoom (Yüksek kaliteli video konferanslar ve web seminerleri için en iyisi)

zoom aracılığıyla

Zoom, sanal toplantılar ve web seminerleri için yüksek kaliteli ses ve video özellikleriyle tanınan popüler bir kurumsal iletişim aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve ekran paylaşımı, küçük grup odaları ve gerçek zamanlı sohbet gibi çeşitli özellikleri destekler, bu da onu her boyutlu kurumsal için uygun hale getirir.

Zoom'un üçüncü taraf uygulamalarla (CRM ve takvimler gibi) entegrasyonları, onu tüm sektörlerde çok yönlü hale getirir. CRM, takvim ve proje araçlarıyla entegrasyonları, dijital iletişimi geliştirmek isteyen her boyutlu kuruluş için esnek bir çözüm sunar.

*zoom'un en iyi özellikleri

1.000 katılımcıya kadar destekle büyük toplantılar ve web seminerleri düzenleyin

Daha büyük toplantılar içinde daha küçük grup tartışmaları düzenlemek için küçük toplantı odalarını kullanın

Zoom Chat ve Zoom Calendar ile tek bir uygulamanın içinde mesajlaşın, toplantı içeriğini planlayın ve paylaşım yapın, aramalara bağlam ekleyin

Yanlış anlaşılmaları önlemek veya canlı oturumlara katılamayanlar için toplantıları kaydedin

*zoom sınırları

Ücretsiz sürümde toplantılar 40 dakika ile sınırlıdır

Düşük kaliteli cihazlarda performansı etkileyebilir

*zoom fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 21,99 $

*zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (56.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.000'den fazla yorum)

🔎 Biliyor muydunuz? İletişim hataları, ABD'deki işlere yıllık 1,2 trilyon dolar zarara mal oluyor ve bu da etkili iletişim araçları ve yöntemlerine olan ihtiyacı vurguluyor.

5. Google Workspace (Bulut tabanlı verimlilik ve belge işbirliği için en iyisi)

google aracılığıyla

Google Workspace (eski adıyla G Suite), Google tarafından oluşturulan entegre bir bulut tabanlı verimlilik ve işbirliği uygulamaları setidir. E-postalar, sohbetler, belgeler ve video görüşmeleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak isteyen takımlar için vazgeçilmez bir dijital iletişim paketi olmaya devam ediyor.

Gmail, Google Drive, Google Meet ve Google Chat'in sıkı bir şekilde entegre olması sayesinde takımlar, ekosistemden hiç çıkmadan paylaşılan belgeler üzerinde iş yapabilir, yorum bırakabilir ve toplantılar düzenleyebilir. Böylece, gerçek zamanlı işbirliği sayesinde birçok kullanıcı, herhangi bir yerden aynı anda belgeler ve projeler üzerinde işbirliği yapabilir. Ayrıca, takımların dosyaları birlikte düzenleme yapabileceği, toplantılar planlayabileceği ve varlıkları depolayabileceği paylaşımlı, bulut tabanlı bir ortam da sağlar.

*google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Yönetimsel denetimlere ve güvenlikli bulut depolama hizmetlerine erişin

Google Çalışma Alanı Marketplace aracılığıyla binlerce başka uygulamanın entegrasyonunu sağlayın

Kullanıcı izinlerini ve güvenlik ayarlarını kurumsal düzeyde yönetin

Otomasyonlu e-posta yanıtları ve akıllı öneriler gibi yapay zeka destekli özellikleri kullanın

*google Çalışma Alanı sınırları

Bazı uygulamalar çevrimdışı modlara sahip olsa da, tüm fonksiyonların kullanılması için internet bağlantısı gereklidir

Takımlar gelişmiş depolama ve özelliklerle büyüdükçe maliyetler artar

*google Workspace fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

*google Çalışma Alanı puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: İş iletişimi için en iyi e-posta alternatifleri

6. Chanty (Yerleşik görev yönetimi ile basit takım sohbeti için en iyisi)

chanty aracılığıyla

Chanty, günlük etkileşimlerini basitleştirmek isteyen takımlar için hafif ama verimli bir iletişim aracıdır. Mesajlaşma ile görev işbirliğini birleştiren Chanty, herhangi bir mesajı eyleme geçirilebilir bir göreve dönüştürmenize, atamanıza ve tüm bunları uygulama içinde izlemenize olanak tanır.

Ayrıca, Chanty'nin Teambook özelliği görevleri, sohbetleri ve dosyaları merkezi bir hub'da birleştirerek bilgilere erişimi kolaylaştırır. Sezgisel arayüzü ve hızlı kurulumuyla, özellikle e-posta ağırlıklı ş akışlarından gerçek zamanlı konuşma araçlarına geçiş yapanlar için en erişilebilir dijital iletişim platformlarından biri olmasını sağlar.

Chanty'nin en iyi özellikleri

Halka açık ve gizli konuşmalar aracılığıyla takım iletişimini teşvik edin

Konu bazlı ileti dizileri ve klasörler kullanarak dijital iletişimi düzenleyin

Takım üyeleriyle ve toplantı ritimleriyle uyum sağlamak için ekran paylaşım özellikli sesli ve video görüşmeler yapın

Takım görevlerini görsel olarak yönetmek için yerleşik Kanban panosunu kullanın

Chanty sınırları

Daha köklü platformlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Kurumsal düzeyde dağıtımlar için gelişmiş güvenlik özellikleri eksiktir

Chanty fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 4 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Chanty puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (45+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

G2 kullanı cısı Chanty kullanımı hakkında şunları söyledi:

Chanty, hızlı mesajlaşma ve istikrarlı sesli/video görüşme özellikleri sunarak takımımızın iletişimini önemli ölçüde iyileştirdi. Planlanmış mesajlar, farklı zaman dilimlerinde yapılan konuşmaları yönetmeye ve takımların düzenli çalışmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, uygulamanın içinde bir Kanban görev yöneticisi olması ve işlerin ilerleme izlemesini daha kolay hale getirmesi de çok güzel. Rol yönetiminin burada işleyişini çok beğeniyorum, çünkü süreci kolay ve güvenlik sunuyor.

mattermost aracılığıyla

Mattermost, kurumsal müşterilere güvenli ve uyarlanabilir iç iletişim çözümleri sunan, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan bir işbirliği platformudur. Bulut tabanlı mesajlaşma platformlarından farklı olarak, Mattermost, şirketlerin iç mesajlaşma sistemlerini tamamen özerk bir şekilde barındırmalarına olanak tanıyan yerinde dağıtım sunar.

Sağlık, finans ve kamu gibi sıkı uyumluluk gereksinimleri olan sektörler için ideal olan bu platform, zincirleme konuşmaları, dosya paylaşımını ve özel entegrasyonları destekler. Sonuç olarak, verilerinizin gizliliğini korurken modern mesajlaşma uygulamalarının fonksiyonelliğini yansıtır.

Mattermost'un en iyi özellikleri

Tam veri kontrolü için şirket içinde veya gizli bulutta dağıtın

Ayrıntılı erişim ayarlarıyla şifreli mesajlaşmayı etkinleştirin

Jira, GitHub ve Jenkins gibi DevOps araçlarıyla entegre edin

Organize kanallar ve doğrudan mesajlaşma yoluyla iç iletişimi güçlendirin

Mattermost sınırları

Kendi kendine barındırma, özel altyapı ve teknik uzmanlık gerektirir

Ücretsiz, kendi sunucunuzda barındırılan sürümde kullanıcı sayısı ve mesaj geçmişi konusunda sınırlamalar vardır

Mattermost fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Mattermost puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (330'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (160'tan fazla yorum)

Capterra kullanıcısı Mattermost'u kullanma deneyimi hakkında şunları söyledi:

Takım içinde gerçek zamanlı mesajlaşma için Mattermost'u tercih ediyoruz. Tercih edilmesinin en büyük nedeni, şirket içinde kullanılabilmesidir. Güvenlidir, anlık mesajlaşmada başarılıdır; bildirimler zamanında ulaşır. Bazen dosya paylaşımında sorun yaşanabilir.

8. Flock (Hızlı mesajlaşma ve hafif takım işbirliği için en iyisi)

flock aracılığıyla

Flock, takımların hızlı iş yapmasına ve odaklanmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir takım iletişim uygulamasıdır. Temiz arayüzü ve sezgisel stili, kullanmaya başlamayı kolaylaştırır. Yerleşik video konferans, proje yönetimi ve dosya paylaşımı özellikleriyle Flock, farklı araçlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bu platform, merkezi iletişim ve proje tartışmaları, dosya paylaşımı ve hatırlatıcılar gibi temel özelliklere hızlı erişim ihtiyacı olan uzaktaki takımlar için özellikle kullanışlıdır. Ayrıca, gerçek zamanlı uyarıları ve hızlı mesaj iletimi sayesinde, yoğun işyerlerinde bile hiçbir şeyin gözden kaçmaması sağlanır.

Flock'un en iyi özellikleri

Flock'u Google Drive, Trello ve 60'tan fazla diğer uygulamanın entegrasyonlarıyla uyumlu hale getirin

Tartışmalar sırasında anketler ve hatırlatıcılar gibi verimlilik özelliklerini kullanın

Yapılacak liste oluşturarak, görevleri atayarak ve son teslim tarihlerini ayarlayarak görevleri verimli bir şekilde yönetin

Kolayca başvurulabilmesi için önemli mesajları ve dosyaları sabitleyin

Flock sınırlamaları

Grup video görüşmeleri 20 katılımcı ile sınırlıdır

Konu izleme olmadan, belirli tartışmaları izlemek zorlaşır

Flock fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 6 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Flock puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (270'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (340+ yorum)

9. Ryver (Sohbet, görevler ve ş Akışı otomasyonunu bir araya getirmek için en iyisi)

ryver aracılığıyla

Ryver, grup mesajlaşma, görev yönetimi ve iş akışı otomasyonunu tek bir uygulamada birleştiren bir takım işbirliği platformudur. Ryver'ın özellikleri arasında takım sohbeti, dosya paylaşımı ve sesli/video aramalar bulunur ve fonksiyonları, işbirliğini basitleştirmek ve verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

Yerleşik iş akışı otomasyonu ve sınırsız sohbet konusu desteği, Ryver'ı hızlı tempolu takımlar veya birden fazla projeyi yöneten küçük işler için uygun hale getirir. Ayrıca, güçlü yönetici kontrolleri ve Dropbox, Google Drive ve Zapier gibi dijital araçlarla entegrasyonlar da sunar.

Ryver'ın en iyi özellikleri

Açık forumlar ve gizli takımlar oluşturarak takım iletişimini merkezileştirin

Uygulamadan çıkmadan sohbet ve kanban tarzı görev izleme arasında geçiş yapın

Uzun vadeli referans için konuşmaları forumlar halinde düzenleyin

Zapier ve özel ş akışlarını kullanarak süreçleri otomasyon edin

Ryver sınırları

Sesli ve video aramalar en fazla beş katılımcıyı destekler

Ryver ücretsiz sürüm yapmadı

Ryver fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

Başlangıç: Aylık 69 $

Standart: Aylık 129 $

Orta Paket: Kullanıcı başına aylık 4 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Ryver puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (40'tan fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: İşyerindeki yanlış anlaşılmalar genellikle verimliliği yavaşlatır. Takım netliğini artırmak için işyerindeki yanlış anlaşılmaları önlemeye yönelik beş ipucu: Herkesin uyması gereken açık kurallar ve iletişim protokolleri oluşturun, mesajların amaçlandığı gibi ulaşmasını sağlayın 🎯

Odaklanın, kendi kelimelerinizle ifade edin ve açıklayıcı sorular sorun, böylece sözlerinin ardındaki gerçek niyeti anlayın 👂

Açık uçlu soruları teşvik edin ve belirsizlikleri proaktif olarak ele almak için varsayımları engelleyin 🤔

Hedefleri ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlayın ve mesajınızı doğru platforma uyarlayın 💬

Konuşmaları merkezileştirin, belgelerin paylaşımını gerçekleştirin ve ilerleme izlemeyle bilgi silolarını ortadan kaldırın 💻

10. Jira (Çevik proje yönetimi ve sorun izleme için en iyisi)

atlassian aracılığıyla

Jira, öncelikle yazılım takımları için bir proje ve sorun izleme aracı olarak bilinse de, iletişim yetenekleri de göz ardı edilmemelidir. Yorumlar, @bahsetmeler ve Slack veya Microsoft Teams gibi sohbet araçlarıyla entegrasyonlar sayesinde Jira, hata düzeltmeleri, yeni özellikler ve sprint planlaması konusunda işbirliği için merkezi bir hub haline gelir.

Atlassian tarafından geliştirilen bu aracın gelişmiş raporlama, otomasyon kuralları ve özel ş Akışları, takımların görünürlük kaybetmeden öncelikler konusunda uyumlu kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, Jira'nın ekosistemi, dokümantasyon için Confluence'ı içerir ve herkesin aynı sayfa üzerinde kalmasını sağlamak için şeffaf ekip iletişimi katmanını ekler.

*jira'nın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir Scrum panolarıyla projeleri etkili bir şekilde planlayın ve izleme

Takımınızın süreçlerine uyacak şekilde gösterge panellerini ve ş Akışlarını özel hale getirin

Gelişmiş raporlama ve analiz araçlarını kullanarak takım performansına ve olası darboğazlara ilişkin içgörüler elde edin

Sorunsuz DevOps için sürüm kontrolü ve CI/CD araçlarıyla entegre edin

*jira sınırlamaları

Jira'nın yetenekleri ve özel seçenekleri yeni kullanıcılar için göz korkutucu olabilir

Yalnızca çevik veya scrum metodolojilerini izleyen takımlar için en uygun seçenek olabilir

*jira fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,60 $'a kadar

Premium: Kullanıcı başına aylık 17 $'a kadar

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

*jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (15.000'den fazla yorum)

* capterra kullanıcısı Jira kullanımı hakkında şunları söyledi:

Jira, sezgisel bir arayüze sahiptir ve her seviyedeki kullanıcılar için kullanımı kolaydır. Görevleri atamak, zaman çizelgeleri oluşturmak ve izleme çok kolaydır. Kanban panosu özelliği, görevleri görselleştirmeye yardımcı olur. Takımlar arası işbirliğine olanak tanır ve bir proje üzerinde iş yaparken etkili olmasını sağlar. Üçüncü taraf uygulamalarla çoklu bağlantı imkanı sunar.

11. Dropbox (Güvenli dosya depolama ve kolay paylaşım için en iyisi)

dropbox aracılığıyla

Dropbox, basit bir bulut depolama hizmetinden, takımların dosya paylaşımı, yorum bırakma ve sürüm yönetimi yapabileceği işbirliğine dayalı bir çalışma alanına dönüştü. Kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Dropbox, çeşitli üçüncü taraf programlarla bağlantı kurarken, Paper aracı ile gerçek zamanlı belge düzenleme ve iletişim özelliği de sunuyor.

Devam eden projeler için paylaşım klasörleri oluşturun, rollere göre erişimi kısıtlayın ve büyük medya dosyalarının senkronizasyonunu zahmetsizce gerçekleştirin. Slack ve Zoom gibi dijital iletişim uygulamalarının entegrasyonlarıyla, konuşmaları içerikle bağlantılandırın.

Dropbox'ın en iyi özellikleri

Cihazlar arasında otomatik senkronizasyon ile dosyalara her yerden erişin

Paylaşım bağlantıları oluşturarak veya işbirliği yapanları davet ederek dosya paylaşımı yapın

Belirli bir dönem içinde dosyaların önceki sürümlerini kurtarın ve silinen öğeleri geri yükleyin

Paylaşım dosyalara doğrudan yorum yapın ve tartışmaları bağlam içinde tutun

Dropbox sınırları

Dosya tartışmaları dışında sınırlı mesajlaşma özellikleri sunar

Gelişmiş işbirliği araçları çoğunlukla Dropbox Paper'da bulunur, ancak bu aracın benimsenmesi bazı engellerle karşılaşmaktadır

Dropbox fiyatlandırması

Artı: Aylık 11,99 $

Essentials: Aylık 19,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 30 $

Dropbox puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (28.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (21.000'den fazla yorum)

G2 kullanıcısı Dropbox kullanımı hakkında şunları söyledi:

Çalıştığınız dosyaların paylaşımı ve en son değişiklikleri görmenin kolay yolu, örneğin tasarım planları için, bu, işimizi daha verimli ve düzenli hale getirir, çünkü hangisinin en son olduğu konusunda kafamızı karıştıracak çok fazla dosyamız olmaz, tasarım kitaplarının her yerden kolayca erişilebilir paylaşımı gerçekten çok yardımcı olur.

12. Microsoft Office 365 (Office uygulamalarıyla kurumsal verimlilik için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft 365, e-posta (Outlook), belge düzenleme (Word, Excel, PowerPoint), mesajlaşma (Teams) ve zamanlama (Outlook Takvim) gibi özellikleri kapsayan tam entegre bir paket sunar. Microsoft ekosistemine zaten dahil olan kurumsal işletmeler için, dış müşteri iletişimi ve iç ekip iletişimi için ideal bir hepsi bir arada platformdur.

Takım, video konferans, konu sohbet, dosya işbirliği ve hatta üçüncü taraf uygulamalarla entegrasyonlar sağlar. SharePoint ve OneDrive ile Microsoft 365, departmanlar ve zaman dilimleri arasında güvenlik içinde işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Microsoft Office 365'in en iyi özellikleri

Word, Excel, PowerPoint ve Outlook gibi uygulamalara kolayca erişin

Bulut tabanlı araçları kullanarak iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Kullanıcı başına 1 TB OneDrive bulut depolama alanı ile dosyaları güvenli bir şekilde depolayın ve paylaşım yapın

OneDrive'ı kullanarak dosyaların paylaşımını güvenlikle gerçekleştirin ve ayrıntılı izinleri ayarlayın

Microsoft Office 365 sınırları

Eski cihazlarda kaynak yoğun ve yüksek tekrarlayan ödemeler gerektirir

Optimum fonksiyon ve işbirliği için istikrarlı bir internet bağlantısı gerekir

Microsoft Office 365 fiyatlandırması

Microsoft 365 İş Basic: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

Microsoft 365 Uygulamaları için İş: Kullanıcı başına aylık 9,90 $

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Microsoft 365 İş Premium: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Microsoft Office 365 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: E-posta, işyerinde en popüler iletişim aracıdır ve çalışanların %52,2'si haftada en az bir kez e-posta kullanmaktadır.

13. SharePoint (Belge yönetimi ve intranet portalları için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

SharePoint, kuruluşların iç içeriği yönetmesine, intranetler oluşturmasına ve bilgi paylaşımına yardımcı olan Microsoft'un işbirliği platformudur. Belgelere, duyurulara ve iç iletişime merkezi bir yerden yapılandırılmış erişim ihtiyacı olan takımlar için idealdir.

Güçlü özel ve Microsoft 365 ile sıkı entegrasyonlar sayesinde SharePoint, büyük kuruluşların tüm çalışanlarını aynı çizgide tutmasına yardımcı olur. Ayrıca, yerleşik izin yönetimi, önemli bilgilerin yalnızca yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir olmasını sağlar.

SharePoint'in en iyi özellikleri

Dinamik içerik ve ş Akışlarına sahip özel intranet sayfaları oluşturun

Takım sitelerini, belirli proje ihtiyaçlarını veya kurumsal markalaşmayı yansıtacak şekilde özel olarak özelleştirin

Rol tabanlı izinlerle hassas bilgilere erişimi kontrol edin

Gelişmiş arama özelliklerini kullanarak belgeleri, kişileri ve bilgileri hızlı bir şekilde konumlandırın

SharePoint sınırları

SharePoint'i belirli kurumsal gereksinimleri karşılayacak şekilde yapılandırmak karmaşıktır

Bireysel dosya yüklemeleri 15 GB ile sınırlıdır

SharePoint fiyatlandırması

SharePoint (Plan 1): Kullanıcı başına aylık 5 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ (yıllık faturalandırılır)

Microsoft 365 Copilot: Kullanıcı başına aylık 30 $ (yıllık faturalandırılır)

SharePoint derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: Hibrit İşyerinde İletişimi Nasıl İyileştirebilirsiniz?

Asana (Yapılandırılmış proje yönetimi ve görev dağılımı için en iyisi)

Airtable (Esnek veritabanı yönetimi ve işbirliğine dayalı elektronik tablolar için en iyisi)

Discord (Topluluk oluşturma ve gayri resmi takım iletişimi için en iyisi)

*clickUp ile Mükemmel Dijital İşyeri İletişim Aracını Bulun

Takımınızın boyutu, çalışma tarzı ve işbirliği gereksinimleri, ideal dijital işyeri iletişim çözümünü belirler. Slack ve Microsoft Teams gibi platformlar gerçek zamanlı mesajlaşma ve toplantı özelliklerinde mükemmeldir, Zoom ve Google Workspace ise güvenilir sanal toplantılar ve belge işbirliği sağlar.

Ancak, mesajlaşma dışında sohbet, belgeler, beyaz tahtalar, görev yönetimi ve hatta yapay zeka destekli yardım gibi daha fazla özellik sunan hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp'ı geçmek zor. İletişim ve proje yönetimi araçları, ekiplerin tek bir yerde uyumlu, verimli ve odaklanmış kalmasını sağlar.

Bugün ücretsiz kaydolun ve dağınık konuşmaları ve ş akışlarını birleşik, işbirliğine dayalı bir deneyime dönüştürün.