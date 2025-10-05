Okumalarınızı ve düşüncelerinizi izlemek için ücretsiz kitap günlüğü şablonları

📚 Her kitap bir iz bırakır. Akılda kalan bir cümle, kafanızdan çıkmayan bir soru, dünyaya bakış açınızda küçük bir değişiklik. Ancak bunları kaydetmezseniz, bu izler son sayfa çevrildiğinde hızla kaybolur.

İşte burada kitap günlüğü şablonu adımı atar — bu, okumaya ödev eklemekle ilgili değil, ilhamı korumakla ilgilidir. Bunu, içgörüleriniz, favori alıntılar ve saklamaya değer olduğunu bildiğiniz yarı şekillenmiş düşünceleriniz için kişisel bir kasa olarak düşünün.

Kitap günlüğü şablonları nedir?

Kitap günlüğü şablonları, okuma deneyimlerinizi kaydetmek, düzenlemek ve üzerinde düşünmek için kullanılan önceden tasarlanmış düzenlerdir. Genellikle kitap başlıklarını, yazarları, başlangıç ve bitiş tarihlerini, puanları, önemli çıkarımları, alıntıları ve kişisel düşünceleri izlemek için bölümler içerir.

Bu şablonlar, okuyucuların düzenli olmalarına, okuma alışkanlıkları geliştirmelerine ve materyalle daha derin bir şekilde ilgilenmelerine yardımcı olur. Dijital veya yazdırılabilir PDF biçimlerinde mevcut olan bu şablonlar, kişisel gelişim, akademik çalışma veya kitap kulübü tartışmaları gibi farklı okuma hedeflerine hitap eder.

İyi bir kitap günlüğü şablonu nedir?

İyi bir kitap günlüğü şablonu, okuyucuların düşüncelerini kaydetmelerine, ilerlemelerini izlemelerine ve her okuma deneyimini net bir şekilde yansıtmalarına yardımcı olan yapılandırılmış, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir düzen sunar. İdeal olarak, şablon şunları içermelidir:

önemli okuma alanlarını ekleyin: *Kitap başlığı, yazar, okuma tarihleri, tür, sayfa sayısı ve kişisel puanlama için düzenlenebilir özellikler içerir

*düşünce alanı sağlayıcı: Okurken aklınıza gelen fikirleri, çıkardığınız sonuçları veya soruları not alabileceğiniz bir alan sunar

*okuma organizasyonunu destekleyin: Okumaya devam ettiğiniz veya tamamlandı tüm kitapları karışıklık olmadan izlemeyi sağlar

Farklı okuma hedeflerine uygun: Alışkanlık geliştirme, analiz veya edebi keşif gibi günlük tutma ihtiyaçlarına uyum sağlar

Görsel netliği koruyun: Görsel aşırı yüklenme olmadan hızlı girdi ve inceleme için temiz biçim kullanın

🧠 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın en küçük kitabı, sadece elektron mikroskobuyla okunabilen Teeny Ted from Turnip Town'dur.

Kitap Günlüğü Şablonlarına Genel Bakış

11 Kitap Günlüğü Şablonu

Okumaya düzenli olarak devam etmek, kitaplarla ilgili fikirlerinizi izleme veya son okuduklarınızı değerlendirmek için basit bir yol mu arıyorsunuz?

Bu 11 kitap günlüğü şablonu, sıfırdan başlamadan yapılacakları yapmanıza yardımcı olur.

Bazıları, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren, iş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp'tan geliyor. Tüm bunlar, daha hızlı ve daha akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile destekleniyor.

Okuma tarzınız ne olursa olsun, düşüncelerinizi, hedeflerinizi ve kitap listelerinizi tek bir yerde düzenli tutmak için burada bir şablon bulabilirsiniz. 📋

1. ClickUp liste şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Liste Şablonu ile okuma listenizi düzenleyin

Okuma listeniz farklı defterlere, çeşitli yazma araçlarına dağılmışsa veya sadece kafanızda duruyorsa, ClickUp Liste Şablonu tam size göre. Bu basit şablon, okuduklarınızı düzenleyebileceğiniz, ilerlemenizi izleyebileceğiniz ve okuduklarınızı değerlendirebileceğiniz esnek bir alan sunar.

Uzun okuma hedeflerini yönetilebilir parçalara (bölümler, türler, temalar veya yazar çalışmaları) bölebilirsiniz, böylece yönünüzü kaybetmeden kitapların önünde durup kalmazsınız. Ayrıca, bu düzeni mevsimlik okuma zorlukları veya grup okuma hedefleri için yeniden kullanabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Özel durumlar oluşturun (ör. Okunacak → İlerleme → Bitti → İncelendi)

Kitapları tür, seri, yazar veya zorluk derecesine göre etiketleyerek hızlı bir şekilde filtreleyin

Kulüp son teslim tarihleri veya kütüphane iade tarihleri için son teslim tarihleri ekleyin

Her kitap girişine doğrudan hızlı notlar, alıntılar veya bağlantılar ekleyin

📌 İdeal olanlar: Okuma listelerini yönetmek ve ilerlemelerini tek bir liste üzerinde izleme yapmak isteyen okuyucular.

📮ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın %60'ı, bir kesintiden sonra konsantrasyonunu yeniden kazanmak için 10-20 dakika veya daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Çoğu kişi için bu kesintiler farklı uygulamalardan geliyor: biri sohbet, biri video görüşmeleri, üçü ise belgeleri ve elektronik tabloları izleme için. 🤯 Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Bunların %15'i odaklarının nereye gittiğini bile izleme yapmıyor, bu yüzden isteseler bile bunu savunamıyorlar. ClickUp ile kitap günlüğünüzü, okuma hedeflerinizi ve notlarınızı tek bir yerde tutabilirsiniz, böylece araçlar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcayıp okumaya daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

2. ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu ile yıllık okuma hedefinizi parçalara ayırın

Okuma hedefleriniz her zaman Ocak ayında güçlü bir başlangıç yapıp bahara kadar sessizce ortadan kayboluyorsa, ClickUp Yıllık Hedefler Şablonu tam da size göre. Okuma alışkanlıklarını daha bilinçli hale getirmek isteyenler için tasarlanan bu şablon, belirsiz niyetlerinizi ölçülebilir dönüm noktalarına dönüştürmenize yardımcı olur.

Hedefleri etki düzeyleri veya odak alanları (Kariyer Gelişimi veya Boş Zaman gibi) ile etiketleme özelliği, her verimlilik kitabına bir amaç kazandırarak yıl boyunca motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur.

Ayarlamalar da çok kolaydır. Hayatınızda beklenmedik bir değişiklik olursa veya yıl ortasında okuma ilgi alanlarınız değişirse, sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız. Planınızı sürükleyip bırakın ve güncelleyin.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Büyük yıllık hedefleri üç aylık/aylık kontrol noktalarına bölün

"Her gece oku" hedefini gerçekten gerçekleştirmek için hatırlatıcılar ekleyin

Hafif ilerleme bileşenleriyle serileri ve tamamlanma yüzdesini izleme

Her döngüsünün sonunda neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) gözden geçirin

📌 İdeal olanlar: Yıllık okuma hedeflerini ayarlayan ve zaman içinde dönüm noktalarını ölçmek için bir sistem arayan herkes.

🎥 Bu video, ClickUp'ta yapay zeka destekli bir bilgi tabanını nasıl yöneteceğinizi gösterir. Bu, kitap günlüğü tutmak için uyarlayabileceğiniz sistemle aynıdır — alıntıları, düşünceleri ve içgörüleri, asla izlemeyi kaybetmeyeceğiniz, aranabilir bir merkezde düzenleyebilirsiniz.

3. ClickUp Bilgi Bankası Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile önemli bilgileri düzenli bir şekilde saklayın

Bir kitabı bitirdikten sonra "Bu alıntıyı nereye not etmiştim?" diye düşündüyseniz, bu şablon tam size göre. ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, okuduklarını ve öğrendiklerini toplamak, düzenlemek ve tekrar gözden geçirmek için özel bir alana ihtiyaç duyanlar için kullanıma hazır bir belgedir.

Bu şablonla, belge yönetimi ş Akışınızı destekleyen bir dijital kütüphane oluşturabilirsiniz. Şablon, özetler, düşünceler, yazar araştırması ve hatta "Bu temayı hangi kitaplar ele alıyor?" gibi sık sorulan sorular için SSS tarzı bir alan için önceden oluşturulmuş bölümler içerir

Ayrıca, yardım merkezinden esinlenen düzen, notlarınız arasında zahmetsizce gezinmenizi sağlar.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Başlıklar, bağlantılar ve tablolardan oluşan hızlıca gözden geçirilebilen, yapılandırılmış notlar alın

Kitapları, konuları ve yazarları birbirine bağlayarak kendi "wiki"nizi oluşturun

Alıntılar, unutulmaması gereken fikirler veya tartışma konuları için açıklama ekleyin

Sadece okunabilir sayfaları kulübünüzle veya çalışma grubunuzla saniyeler içinde paylaşım yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Özetler, düşünceler ve araştırma notlarından oluşan dijital bir arşiv oluşturan okuyucular ve öğrenciler.

🔍 Biliyor muydunuz? Sıkı kitap günlüğü tutanlar, kitapların kokusunu (tozlu, tatlı, mürekkepli, vanilya benzeri) izlerler, çünkü koku bir hikayeyi hatırlama şeklinizi etkileyebilir. Buna bib liosmia denir ve evet, bazı insanlar günlüklerinde buna bir bölüm ayırırlar. ​

4. ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kişisel Alışkanlık Takip Şablonu ile anlamlı alışkanlıklar geliştirin

Daha iyi okuma alışkanlıkları geliştirmek, okuduğunuz şeyi, ne zaman okuduğunuzu veya planınıza ne sıklıkla uyduğunuzu izleme edemediğiniz sürece basit gibi görünebilir. İşte bu noktada ClickUp Kişisel Alışkanlık İzleme Şablonu inanılmaz derecede kullanışlı hale gelir.

Her gün 15 sayfa alışkanlık kitabı okumak mı istiyorsunuz? Haftada üç kez 40 dakika ders çalışmak mı? Akşamlarınızda düşünme zamanı ayırmak mı?

Her şeyi tek bir yerde kaydedebilir, basit onay kutuları ile ilerlemenizi işaretleyebilir ve zaman içinde tutarlılığınızın nasıl arttığını görebilirsiniz. Yerleşik İlerleme Çubuğu, sessiz bir motivasyon kaynağıdır — siz ilerledikçe büyür. ClickUp'ın Tablo ve Liste görünümü ile, haftanızın genel görünümünü ve ayrıntılı dökümünü yakınlaştırıp uzaklaştırarak geçiş yapabilirsiniz.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Zahmetsizce tekrarlayan programlar (günlük, haftada 3 kez, sadece hafta sonları) ayarlayın

Dizileri ve kaçırılan günleri izleme yaparak kalıpları belirleyin ve ayarlamalar yapın

Mikro alışkanlıklar ekleyin (örneğin, "1 alıntı vurgulayın", "5 dakika notları gözden geçirin")

Okuma olasılığınızın en yüksek olduğu zamanlarda nazik hatırlatıcı alın

📌 İdeal kullanım alanı: Tutarlı bir okuma rutini oluşturmak ve sürdürmek için iş yapan okuyucular.

5. ClickUp Boş Zihin Harita Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Boş Zihin Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile beyin fırtınası yapın ve fikirler üretin

ClickUp Boş Zihin Harita Beyaz Tahta Şablonu, notlarınızı odak noktasına getirir. Bu, satırlarla değil fikirlerle düşünenler için tasarlanmış temiz ve açık bir tuvaldir.

Bu beyin fırtınası şablonu, karmaşık bir romanı analiz etmekten bir sonraki yazma projenizi yapılandırmaya kadar her şeyi harita için esnek bir alan sunar. ClickUp'ın içerik şablonlarına benzer şekilde, düşüncelerinizi görsel olarak düzenlemenize yardımcı olur ve fikirlerin doğal bir akış içinde akmasını sağlar. Tema, kitap başlık veya soru gibi tek bir fikirle başlayın ve oradan alt konular, karakter gelişimi veya araştırma noktaları ile dallara ayrılın.

Düzeni siz kontrol edersiniz, böylece hiçbir şey katı veya sınır hissettirmez. Geleneksel zihin haritalarının aksine, bu özellik resim, video bağlantıları, yapışkan notlar ve hatta tam belgeler gibi bağlam açısından zengin öğeleri yerleştirmenize olanak tanır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Harekete geçmeye hazır olduğunuzda düğümleri doğrudan görevlere dönüştürün

Yorumlar ve @bahsetmeler özelliğini kullanarak teoriler veya temalar üzerinde işbirliği yapın

Snap satırları ve grupları, büyük haritalar büyüdükçe düzenli kalmasını sağlar

Sınıfınızla veya kitap kulübünüzle paylaşım için anlık görüntüleri dışa aktarın

📌 İdeal kullanım alanı: Açık uçlu harita yoluyla fikirleri, temaları veya anlatıları keşfetmek isteyen görsel düşünürler.

🔍 Biliyor muydunuz? İzlanda'da, Noel arifesinde kitapların hediye olarak değiştirildiği Jólabókaflóð veya Noel Kitap Selü adı verilen bir gelenek vardır. İnsanlar geceyi kitap okuyarak ve çikolata yiyerek geçirirler, bu da yeni okudukları kitaplar hakkında günlük yazmak için mükemmel bir fırsat olur.

6. ClickUp Kitap Planlama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kitap Planlama Şablonu ile okumanızı verimli bir şekilde yapılandırın

ClickUp Kitap Planlama Şablonu, okumanızı ön yazma, taslak hazırlama, düzeltme ve düzenleme gibi açıkça etiketlenmiş aşamalara böler, böylece bir sonraki adımın ne olacağını merak etmek zorunda kalmazsınız.

Bu şablonu özellikle yararlı kılan şey, hikaye anlatımının temel unsurlarını düzenleme şekli. Hikayenin ana hatlarını, karakterleri, önemli konumları ve bölüm özetlerini kaydetmek için yerleşik Özel Alanlar bulunmaktadır.

Ayrıca, kitap bölümlerinin tam bir özetini veya farklı yazı türleri için öncelikli bölümlerin bir özetini sağlayan özel görünümler de bulacaksınız.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Bölümleri bir zaman çizelgesi/Gantt şeması üzerinde düzenleyerek ilerlemeyi bir bakışta görebilirsiniz

Bağımlılıklar ekleyin (örneğin, "3. Bölüm Taslağı"ndan sonra "3. Bölümü Gözden Geçir")

Sahne ritimleri, bakış açısı veya süreklilik kontrolleri için kontrol listelerini kullanın

Yorumlar ve hafif düzeltmelerle geri bildirimleri merkezi bir yerde toplayın

📌 İdeal kullanım alanı: Yazarlar, bir metin boyunca olay örgüsünün gelişimini, karakterlerin dönüşümünü ve bölümlerin ilerleyişini yönetmek için.

7. Midnight's Book Club'ın Okuma Günlüğü Şablonu

Midnight's Book Club'ın Ücretsiz Okuma Günlüğü, ücretsiz bir okuma planlayıcı PDF şablonudur.

Okuma hayatınızın neredeyse her yönünü kapsayan, özenle tasarlanmış 15 sayfa içerir. Temel okuma günlüğü, başlık, yazar, sayfa sayısı ve tarih için sütunlar ile her şeyi düzenli tutar. Ayrıca, atanan okumaları takip etmek veya sadece okuma alışkanlığı kazanmak için mükemmel olan bir kitap takipçisi ve haftalık sayfa takipçisi de vardır.

Şablon, yarım kalan kitapları kaydetmek, neden bıraktığınızı not etmek ve ikinci bir şansı hak edip etmediklerine karar vermek için bile alan sağlar — çoğu bullet journal'ın hiç uğraşmadığı bir seçenek.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Aylık özetler ve basit bir TBR genel bakışı içerir

Tartışma notları için alan, kitap kulübüne getirebilirsiniz

Ciltlemek için işleyen, temiz ve yazıcı dostu sayfa

Baskı yapmadan düşünmeyi teşvik eden hafif ipuçları

📌 İdeal kullanım alanı: Okudukları kitaplar üzerine düşünmek ve tartışmaya hazır fikirleri izlemeyi seven kitap kulübü üyeleri.

8. 101Planners tarafından hazırlanan Okuma Günlüğü Şablonu

101 Planners aracılığıyla

101 Planners'ın Okuma Günlüğü Şablonu, tarzınıza uyacak şekilde yazdırabileceğiniz veya düzenleme yapabileceğiniz basit, özelleştirilebilir bir takip aracıdır. İstediğiniz gibi uyarlayabileceğiniz yıldız derecelendirmeli basit bir tablo içerir. Öğrenciler bu sütunu okuma zorluğunu not etmek için kullanabilirken, kitap kulübü üyeleri daha derinlemesine tartışmaya değer başlıkları işaretleyebilir.

PDF, Word belge veya hatta görüntü dosyası olarak indirebilirsiniz, böylece elle yazmak veya doğrudan yazmak çok kolaydır. Tek dezavantajı nedir? Sürüm kontrolü yoktur, bu nedenle güncellediğinizde veya yazdırdığınızda eski notlar kaybolur.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Çocukların kolayca doldurabileceği minimalist tablo düzeni

Kısa özetler veya ebeveyn/öğretmen imzaları için yer

Defterler veya panolar için birden fazla sayfa boyutu

Haftalık veya aylık günlükler için hızlı bir şekilde çoğaltılabilir

📌 İdeal kullanım alanları: Okuma etkinliklerini, özetleri ve öğrenci katılımını kaydeden ebeveynler ve eğitimciler.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Her zaman dalabileceğiniz bir kitaba ihtiyaç duyuyorsanız, abibliophobia hissini, yani okuyacak şeylerin bitmesinden korkmayı bilebilirsiniz. Bu paniği önlemek için birçok kitap sever, okudukları kitapları ve bir sonraki okumak istediği kitapları izleyen ayrıntılı günlükler tutar.

9. Karilynnm.com tarafından hazırlanan PDF Kitap Okuma Günlüğü Şablonu

Birden fazla kitapla uğraşıyorsanız, sesli kitaplar ve basılı kitaplar arasında geçiş yapıyorsanız veya geçen ay bitireceğinize söz verdiğiniz başlığın adını hatırlayamıyorsanız, KariLynnM.com'un bu PDF Okuma Günlüğü kaosun içine düzen getirmenize yardımcı olur.

Bu şablon, farklı biçimlerdeki (sesli kitap, e-kitap, basılı kitap) başlıkları izlemek için Okuma İstek Listesi ve okuduğunuz kitapları ve neden bıraktığınızı suçluluk duymadan kaydetmek için DNF Liste gibi okuyucu dostu araçlar içerir.

En öne çıkan özellik nedir? Okuma Bingo. Okumak istediğiniz kitap yığınını oyunlaştırarak, sizi alıştığınız rahatlık alanınızda dalıp, yeni şeyler keşfetmeye teşvik eder.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Alışkanlık takip tabloları ve tür sayım sayfaları içerir

Aylık özet sayfa, düşüncelerinizi zahmetsizce yansıtmanızı sağlar

A4/US Letter ciltler için yazdırmaya uygun düzenler

Mevsimsel zorluklar veya kütüphane gezileri için harika

📌 İdeal kullanım alanı: Daha derin bir etkileşim için yazdırılabilir araçları tercih eden, birden fazla biçimi aynı anda kullanan okuyucular.

10. Freepik tarafından hazırlanan Kitap Günlüğü Şablonu

via Freepik

Freepik'in Kitap Günlüğü Şablonu, okuyucuların okuma yolculuklarını belgelemeleri için temiz, rahat ve iyi organize edilmiş bir alan sağlar. Kitap başlığı, yazar, seri, tür ve hatta kapak resmini eklemek için özel alanlar içeren bu şablon, temel bilgileri hızlı bir şekilde kaydetmenize yardımcı olur.

Başlangıç ve bitiş tarihlerinizi not edebileceğiniz alanın yanı sıra, genel izleniminizi bir bakışta yansıtabileceğiniz 10 yıldızlı bir derecelendirme sistemi de bulunmaktadır. Dijital günlük sistemi, Rich Dad Poor Dad kitabını özetlemek için bir özet kutusu ve gelecekte başvurmak üzere düşüncelerinizi, eleştirilerinizi veya notlarınızı yazabileceğiniz geniş bir inceleme bölümü de içermektedir.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Estetik, katmanlı tasarım — yaygın düzenleyicilerde kolayca kişiselleştirilebilir

Yazdırmak veya tablette not almak için birden fazla biçime aktarın

Kitap kulübünüzle düzgün bir PDF paylaşımında bulunmak için mükemmel

Sayfayı karmaşık hale getirmeden dekoratif "etiketler" veya simgeler ekleyin

📌 İdeal kullanım alanı: Derinlemesine izlenimlerini, favori alıntılarını ve kişisel çıkarımlarını kaydeden düşünceli okuyucular.

🔍 Biliyor muydunuz? Japonya kökenli olan tsundoku, kitap satın alıp okumadan biriktirme alışkanlığını tanımlar. Bu fenomen kitap severler arasında yaygındır ve genellikle kitap günlüklerinde, bireylerin sahip oldukları ancak henüz okumadıkları kitapları listeleri (liste) şeklinde gösterdikleri yerlerde görülür.

11. Freepik'in Okuma Günlüğü Şablonu

via Freepik

Bu Okuma Günlüğü şablonu, okuduklarınızı dağınık bir şekilde kaydetmenizi kolaylaştırır. Önemli bilgileri (başlık, tür, yazar, yayıncı ve başlangıç tarihi) bir bakışta kaydedebilir, ardından izlenimlerinizi özetlemek için hızlı bir yıldız derecelendirmesi ekleyebilirsiniz.

Bunun altında, kendi kelimelerinizle tam bir inceleme yazmak için bolca alan ve iki özel bölüm bulunur: biri unutulmaz alıntılar, diğeri kişisel düşünceler veya tartışma notları için. Temiz düzen, her şeyi kolayca tarayabilmenizi sağlarken, istediğinizde derinlemesine inceleme yapabilmeniz için de alan bırakır.

⭐ Bu şablonu neden seveceksiniz:

Düzenleme ve yazdırmaya hazır biçimlerde indir

Seri veya çok yazarlı projeler için kolayca çoğaltılabilir

Temiz kenar boşlukları, cilt sekmeleri ve not ekleri için iş yapar

Alıntıları ve yorumları yan yana tutmak için ideal

📌 İdeal kullanım alanı: Satın aldıkları her kitabı minimalist ve estetik bir şekilde incelemek ve belgelemek isteyen sıradan okuyucular.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Şimdiye kadar yazılmış en uzun roman, Marcel Proust'un 9,6 milyondan fazla karakterden oluşan Kayıp Zamanın İzinde adlı eseridir.

ClickUp ile Kitap Takipçinizi Güncelleyin

Çoğu çevrimiçi kitap günlüğü şablonu size statik bir biçim sunar — hızlı not almak için harikadır, ancak okuma alışkanlıklarınızla birlikte gelişecek şekilde tasarlanmamıştır.

ClickUp işte bu noktada öne çıkıyor.

ClickUp ile şablonları okuma stilinize uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Liste izleme, düşüncelerinizi not alma, hedef belirleme veya fikirlerinizi görsel olarak harita etme yapın. Ödevlerle uğraşıyor, kitap kulübüne ayak uyduruyor veya sadece bu yıl daha fazla okumaya çalışıyor olun, kurulum sizin stilinize uyum sağlar, tersi değil.

ClickUp'a kaydolun ve kitap günlüğünüzü bugün özel yapmaya başlayın! 🔖