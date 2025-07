daha Akıllı Personel Yönetimi için En İyi 10 Restoran Planlama Yazılımı

Çalıştığım restoranda çok garip vardiyalar var ve planlama neredeyse hiç doğru olmuyor. Birkaç kısa vardiya (5 saatlik açılış ve 15:30'da başlayan akşam yemeği vardiyaları gibi), bazı standart 7 saatlik vardiyalar ve ardından 17:00'den 02:00'ye kadar süren korkunç 10 saatlik kapanış vardiyaları var.

Çalıştığım restoranda çok garip vardiyalar var ve planlama neredeyse hiç doğru olmuyor. Birkaç kısa vardiya (5 saatlik açılış ve 15:30'da başlayan akşam yemeği vardiyaları gibi), bazı standart 7 saatlik vardiyalar ve ardından 17:00'den 02:00'ye kadar süren korkunç 10 saatlik kapanış vardiyaları var.

Bir Reddit kullanıcısının bu yorumu, restoran sektöründe sıkça karşılaşılan bir sorunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor: kötü planlanmış vardiya çizelgeleri.

Konaklama sektörü insanlara çok bağımlıdır. Çalışanlar vardiyalarına gelmediğinde, yöneticiler son dakikada boş kalan roller için koşturur ve sonuçta işler aksar.

İhtiyacınız olan şey, güvenilir bir restoran planlama yazılımıdır. Doğru çalışan çalışma programı yazılımı, zaman takibini yönetebilir ve hatta vardiya değişimlerini otomatik hale getirebilir, böylece son dakika değişiklikleri tüm operasyonunuzun dengesini bozmaz.

İşleri kolaylaştırmak için, restoran personelini verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 restoran planlama yazılım platformunu bir araya getirdik.

Restoran planlama yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

İşgücü maliyetlerini kontrol ederken restoran çalışanlarınızın motivasyonunu yüksek tutmak mı istiyorsunuz? Restoran planlama yazılımınızın aşağıdaki olmazsa olmaz özellikleri sunduğundan emin olun:

✅ Sezgisel planlama araçları, çalışanların uygunluk durumlarını ayarlamasına olanak tanırken, restoran yöneticileri sürükle ve bırak arayüzleri ile aylık planları kolayca oluşturabilir ve ayarlayabilir

✅ Bir restoran planlama uygulaması, çalışanların izin taleplerini göndermelerine ve vardiyalarını kolayca değiştirmelerine olanak tanırken, yöneticilerin onayları kontrol altında tutmasını sağlamalıdır

✅ Yerleşik özellikler, açık vardiyaları takip etmeye, takım üyelerine uygun zaman dilimlerini bildirmeye ve boşlukları gerçek zamanlı olarak doldurmak için anlık bildirimler göndermeye yardımcı olur

✅ Zaman saati fonksiyonu ve bordro sistemleriyle entegrasyonlar, restoran sahiplerinin işgücü bütçelerini kontrol etmelerine yardımcı olurken, doğru ücret hesaplamaları sağlar

✅ Gerçek zamanlı mesajlaşma özelliğine sahip bir planlama uygulaması, vardiya planlamasını, son dakika vardiya değişikliklerini ve önemli güncellemeleri kolayca tartışmanızı sağlar

Restoran Planlama Yazılımına Genel Bakış

İşte en iyi restoran planlama yazılımlarının kısa bir özeti:

Restoran Planlama Yazılımı En uygun Anahtar özellikler Fiyatlandırma ClickUp Her boyuttaki restoran için takım planlama ve ş Akışı otomasyonu AI destekli programlar, iş yükü görünümü, takvim entegrasyonu, zaman takibi, vardiya şablonları Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirilebilir planlar 7shifts Restoranlara özel planlama ve işgücü yönetimi Otomatik planlayıcı, POS/maaş bordrosu senkronizasyonu, yönetici kayıt defteri, katılım gösterge paneli, mobil uygulama Ücretsiz plan; Ücretli planlar 29,99 $/konumdan başlar Homebase Hepsi bir arada planlama ve bordroya ihtiyaç duyan küçük restoran takımları Sürükle ve bırak planlama, zaman takibi, otomatik bordro, bahşiş yönetimi, mesajlaşma Ücretsiz plan; Ücretli planlar 24,95 $'dan başlar Deputy İşgücü yönetimi ve işgücü mevzuata uygunluğu Otomatik planlama, uyumluluk araçları, zaman takibi, mobil uygulama, işgücü maliyeti izleme Planlar 4,50 $/kullanıcıdan başlar Sling Bütçe planlama ve takım iletişimi Gerçek zamanlı güncellemeler, işgücü maliyeti izleme, coğrafi sınırlama, takım mesajlaşma, takvim senkronizasyonu Ücretsiz plan; Ücretli planlar 1,70 $/kullanıcıdan başlar ZoomShift Küçük işletmeler ve vardiyalı takımlar Sürükle ve bırak planlayıcı, GPS ile saat kaydı, vardiya hatırlatıcıları, PTO izleme, takım sohbetleri Ücretsiz plan; Ücretli planlar kullanıcı başına 2 $'dan başlar Planday Birden fazla konumu ve karmaşık planlaması olan işletmeler Akıllı planlama, coğrafi sınırlama, bordroya hazır raporlar, çoklu konum araçları, uyumluluk 3,25 $/kullanıcıdan başlayan fiyatlarla When I Work Tek bir platformda planlama hizmetlerine ihtiyaç duyan işletmeler Tek tıklamayla planlama, vardiya değişimi, maaş bordrosu senkronizasyonu, işgücü bütçesi kontrolü, mobil uygulama Kullanıcı başına 2,50 $'dan başlayan fiyatlarla Buddy Punch Uzaktan çalışan takımlar ve bordro entegrasyonu GPS izleme, yüz tanıma, zaman çizelgesi otomasyonu, bordro entegrasyonları, PTO izleme 4,49 $/kullanıcı Connecteam Tezgah başı olmayan takımlar ve işgücü yönetimi GPS, otomatik planlama, yerleşik mesajlaşma, İK araçları, bordro entegrasyonları ile zaman saati Ücretsiz plan; Ücretli planlar aylık 29 $'dan başlar

📮 ClickUp Insight: Yapay zeka dünyayı ele geçiriyor, ancak çalışanlarınızın bir kısmı onu kullanmakta tereddüt ediyor. anket katılımcılarımızın %22'si işyerinde yapay zeka kullanımı konusunda şüpheci. Yarısı veri gizliliği konusunda endişeli, diğer yarısı ise yapay zekanın güvenilirliğini sorguluyor. ClickUp, birinci sınıf güvenlik protokolleri ve kaynak bağlantıları ve görev referansları içeren şeffaf AI tarafından oluşturulan yanıtlarla bu endişeleri doğrudan giderir. Bu, en temkinli takımların bile veri güvenliği veya içgörülerinin doğruluğu konusunda endişelenmeden AI destekli verimliliği güvenle benimseyebilmesini sağlar.

En İyi Restoran Planlama Yazılımı

İnkar edilemez bir gerçek: restoran yönetimi zaten zor bir iştir. Bu restoran planlama yazılım platformlarıyla planlama derdinden kurtulun.

1. ClickUp (AI destekli takım planlama ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

Konaklama sektörü her zaman hareket halindedir. Bu nedenle zaman çok değerlidir. İşte bu yüzden, tek bir platformda yapay zeka destekli çalışan planlaması ve görev otomasyonu sunan hepsi bir arada bir yazılıma ihtiyacınız var.

ClickUp, bilgi yönetimi, yapay zeka destekli çalışan planlaması ve görev otomasyonunu tek bir platformda birleştiren bir iş uygulamasıdır. ClickUp, restoranların planlamalarını daha iyi yönetmelerine nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp Brain

İş akışınızı öğrenen ve sizi önemli bilgiler, ilerleme özetleri ve eylem öğeleriyle sürekli olarak güncelleyen akıllı bir sisteme sahip olduğunuzu hayal edin.

İşte size ClickUp Brain. AI, restoranınızın anahtar görevlerini, programlarını ve verilerini tek bir yerde, eyleme geçirilebilir içgörüler halinde birleştirir.

ClickUp Brain, geçmiş iş modellerini, uygunluk durumlarını ve iş yükü taleplerini analiz ederek çalışanların programlarını otomatik olarak oluşturmada özellikle yararlıdır.

ClickUp Brain ile mevcut verilere dayalı olarak AI tarafından oluşturulan çalışan programlarını kolayca oluşturun

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü, personel vardiyalarını verimli bir şekilde dengeleyerek işçilik maliyetlerini azaltır ve aşırı veya yetersiz planlamayı önler.

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile seçilen bir dönem boyunca her takım üyesine atanan iş miktarını görselleştirin

Çalışanlarınızın uygunluk durumuna göre vardiyaları planlamanın bir başka yolu da ClickUp'ın Takım Planı Şablonunu kullanmaktır. Bu şablon, kimin ne zaman çalıştığını ve hangi görevlerden sorumlu olduğunu net bir şekilde gösterir.

💡 Profesyonel İpucu: Bir restoran işletiyorsanız her saniye önemlidir. Zamanınızın nereye gittiğini anlamak için ClickUp Zaman Takibi özelliği otomatik zaman girdileri ve manuel zaman takibi sunar. Hatta Toggl, Harvest ve Everhour gibi popüler araçlarla entegre olarak, takip ettiğiniz her şeyin tek bir yerde olmasını sağlar.

ClickUp AI destekli Takvim

ClickUp Takvim, görsel karmaşayı azaltır. Takımınızın iş yükünü akıllıca yönetmek ve verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir takvimdir.

Sadece birikmiş işlerinizi analiz etmekle kalmayıp, vardiyaları öncelik sırasına koyan ve optimum verimlilik için otomatik olarak zaman blokları oluşturan bir sanal asistanınız olduğunu hayal edin.

ClickUp ve Google Takvim'i entegre ederek, restoranlar platformlar arasında planlama bilgilerini zahmetsizce senkronize edebilir.

ClickUp'ı mevcut takvimlerinizle sorunsuz bir şekilde bağlayın ve AI Notetaker gibi yapay zeka destekli özelliklerin keyfini çıkarın

Yeni bir etkinlik planlamak veya görev oluşturmak gibi bir eylemde bulunulduğunda, diğerleri de otomatik olarak güncellenir ve sorunsuz planlama sağlanır.

Home Care Pulse Gelir Operasyonları Direktörü Tyler Guthrie, ClickUp'ın İş Yükü ve Takvim Görünümlerinin kapasite planlamasını çocuk oyuncağı haline getirdiğini söyledi.

İş yükü ve takvim görünümleri, kapasite planlamasını çok daha kolay hale getirir. Takımların üzerinde çalıştığı işlerin görünürlüğü eskisinden çok daha iyidir

ClickUp ve Google Takvim'i entegre ederek, restoranlar platformlar arasında planlama bilgilerini zahmetsizce senkronize edebilir. İşte nasıl:

Vardiya planlamasını optimize etmek için senaryo planlaması yapın

Yapılandırılmış rotasyon döngüleri (ör. 2-2-3 iş programı ) ayarlamak için geriye dönük proje programı kullanın

Takım üyelerini tanımlanmış vardiya yönetim yapıları içinde organize edin

Otomatik uyarılarla aylık programları izleyin ve güncelleyin

ClickUp Program Bloklama Şablonu

ClickUp'ın Program Bloklama Şablonunu da deneyebilirsiniz. Bu şablon, restoran yöneticilerinin dağınık elektronik tablolara güvenmeden hazırlık çalışmaları, envanter kontrolleri ve müşteri hizmetleri gibi görevleri önceliklendirerek iş günlerini verimli bir şekilde yapılandırmasına yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp'ın Program Bloklama Şablonu ile iş günlerinizi yapılandırın ve görevlerinizi önceliklendirin

Böylece, restoran çalışanlarının görevlerini uyumlu bir şekilde yerine getirebilmeleri için yoğun saatlere ilişkin net bir zaman çizelgesi elde edersiniz.

Benzer şekilde, ClickUp'ın Vardiya Planlama Şablonu, sürükle ve bırak düzenleme, gerçek zamanlı güncellemeler ve vardiyaların görsel olarak düzenlenmesi ile vardiya planlama sürecini basitleştirir.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri kullanarak envanteri yönetin ve önemli görevlere öncelik verin

Takvim vardiyaları yönetirken, ClickUp Görevleri restoranınızın günlük operasyonlarının her yönünü yönetmenize yardımcı olur.

Örneğin, hatırlatıcılar ayarlayarak, roller atayarak ve her projeyi gerçek zamanlı olarak izleyerek vardiyaları planlayabilir, envanteri yönetebilir ve müşteri hizmetleri görevlerini denetleyebilirsiniz. Özel Alanlar bile oluşturabilirsiniz, böylece her görev için en önemli olan şeyleri her zaman kontrol altında tutabilirsiniz: hazırlık işleri, müşteri siparişleri veya bakım.

Ayrıca, otomatik planlama özelliği sayesinde, artık görevlerin çakışması konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takvim görünümü : Hızlı ayarlamalar için sürükle ve bırak arayüzüyle vardiyaları kolayca planlayın ve görselleştirin

Yinelenen görevler : Düzenli vardiyaları otomatikleştirin, böylece manuel giriş yapmadan planlanabilirler

Zaman takibi: Doğru maaş bordrosu ve vardiya kapsamı için çalışanların çalışma saatlerini izleyin

Vardiya programı şablonu : Gerçek zamanlı güncellemeler ve vardiya değiştirme seçenekleriyle restoran çalışanlarının programını basitleştirin

ClickUp Otomasyonları: Yaklaşan vardiyalar için otomatik hatırlatıcılar gönderin ve takım üyelerine program değişikliklerini bildirin

Özel alanlar : Vardiya atamalarına konum, rol ve özel talimatlar gibi ayrıntılar ekleyin

Mobil uygulama: Restoran çalışanlarının programlarını kontrol etmelerine, giriş/çıkış yapmalarına ve hareket halindeyken bildirimler almalarına olanak tanıyın

ClickUp sınırlamaları

Çeşitli özellikler ve şablonlar, ilk kez kullanan kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Mobil uygulama deneyimi, ara sıra güncelleme gecikmeleriyle tutarsız olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor

En büyük oyun değiştiricilerden biri ClickUp'ın entegrasyonları ve API yetenekleri olmuştur. Manuel görevlerimizin neredeyse yarısını otomatikleştirdik, verimliliği önemli ölçüde artırdık ve daha yüksek değerli işler için zaman kazandık. Gösterge panellerini özelleştirme, otomasyonlar kurma ve mevcut araçlarımızla entegre etme yeteneği, ClickUp'ı teknoloji yığınımızın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.

En büyük oyun değiştiricilerden biri ClickUp'ın entegrasyonları ve API yetenekleri oldu. Manuel görevlerimizin neredeyse yarısını otomatikleştirdik, verimliliği önemli ölçüde artırdık ve daha yüksek değerli işler için zaman kazandık. Gösterge panellerini özelleştirme, otomasyonlar kurma ve mevcut araçlarımızla entegre etme yeteneği, ClickUp'ı teknoloji yığınımızın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.

💡 Profesyonel İpucu: Restoran sahipleri genellikle neye öncelik vereceklerine karar vermekte zorlanırlar. Net bir görev hiyerarşisi olmadan, darboğazlar ve kaçırılan teslim tarihleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İş yerinde görevleri nasıl önceliklendireceğinizi öğrenin ve daha çok değil, daha akıllı çalışmaya başlayın.

2. 7shifts (Restoranlara özel planlama ve işgücü yönetimi için en iyisi)

via 7shifts

Restoran planlamasını yönetmek, sektörün kendine özgü zorlukları için özel olarak geliştirilmiş bir araç gerektirir. Genel çalışan planlama yazılımlarından farklı olarak, 7shifts restoran yöneticileri ve çalışanları için özel olarak tasarlanmıştır. Bahşiş havuzu, POS entegrasyonları ve işgücü tahmini gibi özelliklere sahiptir.

Restoran sektöründeki en büyük sorunlardan biri, işgücü maliyetlerini dengelerken programları adil bir şekilde tutmaktır. 7shifts, çalışanların uygunluk durumuna, geçmiş satış verilerine ve yoğun iş saatlerine göre optimize edilmiş vardiya programları oluşturan otomatik programlayıcı ile bu sorunu çözer.

7shifts'in en iyi özellikleri

Otomatik planlayıcı ile işgücü eğilimleri, satış tahminleri ve çalışanların uygunluk durumuna göre optimize edilmiş vardiyaları otomatik olarak atayın

Sektör lideri bordro sistemleri ve POS araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak işgücü maliyetlerinin izlenmesini iyileştirin ve POS ve bordro entegrasyonu ile manuel girdi sayısını azaltın

gerçek zamanlı katılım metriklerine erişin Manager Log Book ve Vardiya geri bildirimlerini izleyin, zaman ve devamlılığı yönetin veManager Log Book ve zaman ve devamlılık yazılımı ile

Vardiya değişikliklerini, geç kalmaları ve devam durumunu izleyerek Çalışan Bağlılığı Gösterge Paneli ile potansiyel çalışan bağlılığı sorunlarını belirleyin

Çalışanların vardiyalarını değiştirmelerine, izin talep etmelerine ve yaklaşan programlar hakkında anında bildirimler almalarına olanak tanıyın

7shifts sınırlamaları

Çeşitli özellikleri nedeniyle ilk kez kullananlar için zorlayıcı olabilir

Bazı kullanıcılar tarafından bildirilen, üçüncü taraf POS entegrasyonlarıyla ilgili ara sıra senkronizasyon sorunları

Mobil uygulama, vardiya değişiklikleri ve zaman takibi için daha sezgisel bir düzen sayesinde avantaj sağlar

7shifts fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : Konum başına aylık 29,99 $

The Works : Konum başına aylık 69,99 $

Gourmet: Konum başına aylık 135 $

7shifts puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.190+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 7shifts hakkında ne diyor?

Takımla iletişimi kolaylaştırır, herkes görevlerini bilir ve görevleri takas etme, izin isteme, vardiyaları inceleme gibi birçok aracı kullanabilir. 7shifts, planlama konusunda büyük zaman tasarrufu sağlar ve personel ile iletişim için harika bir formdur.

Takımla iletişimi kolaylaştırır, herkes görevlerini bilir ve görevleri takas etme, izin isteme, vardiyaları inceleme gibi birçok aracı kullanabilir. 7shifts, planlama konusunda büyük zaman tasarrufu sağlar ve personel ile iletişim için harika bir formdur.

3. Homebase (Hepsi bir arada planlama ve bordroya ihtiyaç duyan küçük restoran takımları için en iyisi)

via Homebase

Bir restoran işletmek, özellikle küçük bir işletmeyseniz, yoğun bir mutfağın sıcaklığı ve kaosunda bir dizi idari görevi yerine getirmek anlamına gelir. Çalışanların planlamasını, zaman takibini ve İK yönetimini bir araya getiren Homebase adlı bir uygulamaya ihtiyacınız var.

Çoğu restoran planlama yazılımından farklı olarak Homebase, maaş bordrosu işlemlerini otomatikleştirir, zaman çizelgelerini maaş çeklerine dönüştürür, maaş vergilerini dosyalar ve hatta çalışanlara erken maaş erişimi sunar.

Homebase'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevselliği ve otomatik vardiya güncellemeleri ile çalışan planlaması

Mobil cihazlarda, tabletlerde ve POS sistemlerinde çalışan yerleşik zaman saati ile zaman takibi

Çalışma saatlerini maaşlara dönüştüren ve vergi beyannamelerini otomatik olarak işleyen bordro işleme

Vardiya değişimlerini koordine etmek ve güncellemeleri göndermek için yerleşik mesajlaşma özelliği ile takım iletişimi

POS sistemlerinden bahşiş verilerini çeken bahşiş yönetimi, dağıtımları hesaplar ve maaş bordrosuna ekler

Homebase sınırlamaları

Program görünümleri ve raporlar için sınırlı özelleştirme

Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf entegrasyonlarda ara sıra senkronizasyon sorunları yaşıyor

Gelişmiş İK ve uyumluluk özellikleri yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

Homebase fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Essentials : Konum başına aylık 24,95 $

Artı : Konum başına aylık 59,95 $

Hepsi Bir Arada: Konum başına aylık 99,95 $

Homebase puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (128 yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.093 yorum)

Gerçek kullanıcılar Homebase hakkında ne diyor?

Ben yönetimdeyim ve Homebase kullanıyorum ve yapması gerekeni yapıyor. Personel, izin verirseniz bir terminalden veya doğrudan telefonlarından giriş yapabilir. Her çalışanın "ana ekranında" yaklaşan vardiyalarının özeti gösterilir, ayrıca o ana kadar "kazandıkları" para da gösterilir ve nakit olarak çekme seçeneği sunulur.

Ben yönetimdeyim ve Homebase kullanıyorum ve yapması gerekeni yapıyor. Personel, izin verirseniz bir terminalden veya doğrudan telefonlarından giriş yapabilir. Her çalışanın "ana ekranında" yaklaşan vardiyalarının özeti gösterilir, ayrıca o ana kadar "kazandıkları" para miktarı da gösterilir ve nakit olarak çekme seçeneği sunulur.

4. Deputy (İşgücü yönetimi ve işgücü mevzuatına uyum için en iyisi)

via Deputy

Her restoranın kendi ritmi vardır: yoğun öğle saatleri, sakin öğleden sonraları ve öngörülemeyen yoğun saatler. İşgücü maliyetlerinin bütçenin altında kalmasını sağlarken vardiya planlamasını yönetmek zordur, ancak Deputy, yapay zeka destekli otomatik planlama ve gerçek zamanlı işgücü izleme ile bunu kolaylaştırır.

Deputy, restoran programlarını manuel olarak oluşturmak için saatler harcamak yerine, çalışanların uygunluk durumlarını, satış eğilimlerini ve talep tahminlerini dikkate alarak vardiya planlamasını otomatikleştirmenize yardımcı olur. Deputy'nin gerçekten öne çıktığı alan işgücü uyumluluğudur. İş programı uygulaması aracı, yerleşik Fair Workweek uyumluluğu ve fazla mesai izleme özelliği sunar.

Deputy'nin en iyi özellikleri

AI destekli otomatik planlama ile talebe, satış verilerine ve işçilik maliyetlerine göre vardiyaları optimize edin

Fair Workweek uyumluluk araçlarıyla iş kanunlarına uyumu sağlayın ve maliyetli cezaları önleyin

Zaman takibi ve bordro entegrasyonunda hataları önlemek için bordro sistemleriyle doğrudan senkronizasyon sağlayın

Çalışanların vardiyalarını değiştirmelerine, programlarını kontrol etmelerine ve mobil uyumlu bir planlama uygulaması ile bildirimler almalarına olanak tanıyın

Gerçek zamanlı işgücü maliyetlerini izleyin, işgücü harcamalarının aşılmasını önleyin ve bütçeleri verimli bir şekilde yönetin

Deputy sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf bordro ve POS entegrasyonlarında ara sıra senkronizasyon sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Mobil uygulama arayüzü, özellikle birden fazla takımı yöneten yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

Gelişmiş raporlama ve özel ücret oranı yapılandırmaları yalnızca kurumsal planlarda mevcuttur

Deputy fiyatlandırması

Planlama : Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Zaman ve Katılım : Kullanıcı başına aylık 4,50 $

Premium : Kullanıcı başına aylık 6 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Deputy puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (310+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (740+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Deputy hakkında ne diyor?

Deputy, yeni açtığımız işimize harika bir katkı sağladı, konaklama sektöründeki ödeme sürecini basitleştirerek çok zaman kazanmamızı sağladı! Destek hizmeti harika, yanıtlar çok hızlı ve takip mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim!

Deputy, yeni açtığımız işimize harika bir katkı sağladı, konaklama sektöründeki ödeme sürecini basitleştirmeye ve çok fazla zaman kazanmamıza yardımcı oldu! Destek hizmeti harika, yanıtlar çok hızlı ve takip mükemmel. Kesinlikle tavsiye ederim!

✨ İlginç Bilgi: Tarihteki ilk oteller, Ryokanlar olarak adlandırılır ve yedinci yüzyılın başında Japonya'da kurulmuştur. Bu Ryokanlar, İpek Yolu üzerinde dinlenme yeri olarak hizmet vermiş ve yolculara seyahatleri sırasında dinlenebilecekleri bir yer sunmuştur.

5. Sling (Bütçe planlaması ve takım iletişimi için en iyisi)

via Sling

Birden fazla konumu olan restoranlar için Sling, uzun vadeli planlama seçenekleri sunarak farklı mekanlardaki vardiyaları yönetmeyi kolaylaştırır.

Sling ile restoran yöneticileri, programları zahmetsizce oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir, böylece son dakika vardiya değişikliklerini ve iletişim hatalarını azaltabilir. Platform ayrıca zaman takibi ve işgücü maliyeti yönetimini destekleyerek işgücü maliyetlerini kontrol etmeyi ve bütçeyi aşmamayı kolaylaştırır.

Sling'in en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak fonksiyonu ve gerçek zamanlı güncellemelerle vardiyaları planlayın

Çalışanların doğru konumdan giriş yaptıklarından emin olmak için geofencing ile mobil zaman takibi yapın

İşgücü maliyetlerini yöneterek zaman içinde ücretleri takip edin ve planlama çakışmalarını önleyin

Harici uygulamalar olmadan gizli ve grup mesajlaşma ile anında iletişim kurun

Takvimleri senkronize edin mevcut planlama araçlarıyla entegrasyon için

Sling sınırlamaları

Daha gelişmiş planlama yazılımlarına kıyasla sınırlı raporlama ve özelleştirme seçenekleri

Büyük takımları yönetirken arayüz karmaşık gelebilir

Bazı kullanıcılar, vardiya değişimlerini yönetirken mobil uygulamada küçük sorunlar yaşadıklarını bildirmiştir

Sling fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Aylık 1,70 $/kullanıcı

İş: Aylık 3,40 $/kullanıcı

Sling puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (180+ yorum)

6. ZoomShift (Küçük işletmeler ve vardiyalı takımlar için en iyisi)

via ZoomShift

Saatlik çalışanlara öncelik veren işletmeler, yöneticilerin bütçeyi aşmadan çalışanları memnun etmelerine yardımcı olan PTO izleme, vardiya değiştirme ve işgücü maliyeti kontrolü gibi kullanımı kolay özellikler sunan ZoomShift'i takdir ediyor.

Ayrıca, sürükle ve bırak planlama, otomatik hatırlatıcılar ve yerleşik takım iletişimi sayesinde, çalışanlar ne zaman ve nerede olmaları gerektiğini her zaman bilir, böylece işe gelmeme ve planlama karışıklıkları azalır.

ZoomShift'in en iyi özellikleri

Kolay vardiya planlaması için yeniden kullanılabilir iş programı şablonlarıyla sürükle ve bırak planlama

GPS doğrulama ve mobil giriş/çıkış seçenekleriyle zamanı takip edin

Otomatik hatırlatıcılar ve vardiya onayları göndererek randevu iptallerini azaltın

Gerçek zamanlı onay iş akışlarıyla PTO izleme ve izinleri yönetin

Yöneticilerin fazla mesaiyi kontrol etmesine ve bütçeyi aşmamasına yardımcı olacak işgücü maliyeti bilgileri sağlayın

Gizli mesajlar, grup sohbetleri ve vardiya değiştirme bildirimleriyle takım iletişimi sağlayın

ZoomShift sınırlamaları

Derin bordro entegrasyonları eksik (henüz ADP veya Paychex desteği yok)

Bazı rakiplerin sunduğu gibi yapay zeka destekli planlama otomasyonu yoktur

Bazı raporlar yalnızca üst düzey planlarda mevcuttur

ZoomShift fiyatlandırması

Essentials : Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 2 $/kullanıcı

Premium: Aylık 4 $/kullanıcı

ZoomShift puanları ve yorumları

G2 : 4,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (110+ yorum)

ZoomShift hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Biz, etkinliklerimizi düzenlememize yardımcı olan 40'tan fazla öğrenciden oluşan bir takıma sahip, bir üniversitede bulunan kar amacı gütmeyen bir müzik mekanıyız. ZoomShift, etkinlik ayrıntılarını, tarihini, saatini ve pozisyonunu (ör. yer gösterici/sahne ekibi vb.) organize etmemize yardımcı oluyor. Üniversite öğrencilerinin zaman zaman yoğun programları olduğundan, vardiya talebinde bulunma özelliği çok yararlı. Öğrenciler gelip gidiyor/mezun oluyorlar, bu nedenle üye eklemek ve çıkarmak çok kolay.

Biz, etkinliklerimizi düzenlememize yardımcı olan 40'tan fazla öğrenciden oluşan bir takıma sahip, bir üniversitede bulunan kar amacı gütmeyen bir müzik mekanıyız. ZoomShift, etkinlik ayrıntılarını, tarihini, saatini ve pozisyonunu (ör. yer gösterici/sahne ekibi vb.) organize etmemize çok yardımcı oluyor. Üniversite öğrencilerinin zaman zaman yoğun programları olduğundan, vardiya talebinde bulunma özelliği çok yararlı. Öğrenciler gelip gidiyor/mezun oluyorlar, bu nedenle üye eklemek ve çıkarmak çok kolay.

💡 Profesyonel İpucu: Verimlilikten ödün vermeden takımınıza daha fazla esneklik sunmak mı istiyorsunuz? 9/80 çalışma programı mükemmel bir çözüm olabilir! Nasıl işlediğini ve planlama uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde nasıl uygulayabileceğinizi öğrenin. 9/80 Çalışma Programı Nedir ve Nasıl İşler?

7. Planday (Birden fazla konumu ve karmaşık planlama ihtiyaçları olan işletmeler için en iyisi)

via Planday

Planlama, asıl tam zamanlı işinizin yanı sıra tam zamanlı bir iş gibi geldiği oldu mu hiç? Planday, daha akıllı planlama yapmanıza, daha iyi iletişim kurmanıza ve maaş ödemelerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Restoranlar, oteller, perakende mağazalar, sağlık ekipleri ve her boyuttaki işletme için tasarlanan Planday, sıkıcı işleri otomatikleştirir, böylece siz işlerinizi yürütmeye odaklanabilirsiniz. İster bir konum ister birden fazla konum yönetin, Planday takımınızın senkronizasyonunu sağlar, işgücü maliyetlerini azaltır ve maaş ödemelerini çocuk oyuncağı haline getirir.

Planday'in en iyi özellikleri

Talep tabanlı planlama ile akıllı planlamayı otomatikleştirin

Punch Clock ve coğrafi sınırlama ile çalışanların doğru konumdan mesaiye başladığından emin olun

Ücret hesaplamaları için sorunsuz entegrasyonlarla bordroya hazır raporlar oluşturun

Uygulama ile vardiya değişimi, izin talepleri ve bildirimler için çalışanların self servis hizmetinden yararlanmasını sağlayın

Uyum araçları ile fazla mesai ihlallerini önleyin ve mola kurallarını yönetin

İnsan kaynakları yönetimi için çok konumlu planlama ve sözleşme depolamayı yönetin

Planday sınırlamaları

Kullanıcı yorumlarına göre mobil uygulama yavaş olabilir

Bazı rakiplere göre daha yüksek maliyet, özellikle küçük takımlar için

Bazı gelişmiş raporlama özellikleri, daha üst düzey planlarda kilitlidir

Planday fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 3,25 $

Artı : 5,50/ay kullanıcı başına + 27,50 $ temel ücret

Pro: Özel fiyatlandırma

Planday puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (88 yorum)

Capterra: 4,3/5 (56 yorum)

8. When I Work (Tek bir platformda planlama hizmetlerine ihtiyaç duyan işletmeler için en iyisi)

via When I Work

When I Work'ün itibarı kendini kanıtlamıştır: dünya çapında 150.000'den fazla işletmenin güvendiği, kullanımı kolay bir planlama ve iş gücü yönetimi platformu.

Bu aracın en iyi özelliği, planlamayı otomatikleştirip zamanı sorunsuz bir şekilde izlemesi ve takımları tek bir yerden birbirine bağlı tutmasıdır. İster küçük bir kafe, ister çok lokasyonlu bir perakende mağazası veya büyüyen bir sağlık tesisi işletiyor olun, When I Work dakikalar içinde planlar oluşturmanıza yardımcı olur.

When I Work'ün en iyi özellikleri

Tek tıklamayla dakikalar içinde programlar oluşturun

Birden fazla konumdaki takımları yönetin

Çalışanların vardiyalarını değiştirmesine veya iptal etmesine izin verin, yöneticiler değişiklikleri anında onaylasın

Ücret hesaplamalarını kolaylaştırmak için maaş bordrosu sağlayıcılarıyla doğrudan senkronizasyon

İşgücü bütçelerini yönetin ve fazla mesai maliyetlerini önleyin

When I Work sınırlamaları

Bazı kullanıcılar uygulamanın yavaşladığını ve oturum kapatma sorunları yaşadığını bildiriyor

Özelleştirme özellikleri (planlama kuralları gibi) daha yüksek fiyatlı paketlerde kilitlidir

Pro veya Premium plana yükseltilmedikçe sınırlı PTO izleme

When I Work fiyatlandırması

Essentials : Kullanıcı başına aylık 2,50 $

Pro : Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8 $

When I Work puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.140+ yorum)

Gerçek kullanıcılar When I Work hakkında ne diyor?

İhtiyacım olan her şeyin tek bir yerde olması hoşuma gidiyor. Takım programını ve kendi kişisel programımı da görebilmem hoşuma gidiyor. Takım için uygulaması kolaydı ve bu kadar sık kullandığımız için, kullanımı bu kadar kolay bir sistem olmasına sevindim.

İhtiyacım olan her şeyin tek bir yerde olması hoşuma gidiyor. Takım programını ve kendi kişisel programımı da görebilmem hoşuma gidiyor. Takım için uygulaması kolaydı ve bu kadar sık kullandığımız için, kullanımı bu kadar kolay bir sistem olmasına sevindim.

✨ Eğlenceli Bilgi: McDonald's, dünyanın en popüler restoran zincirlerinden biri olarak bilinir, ancak Happy Meals sayesinde dünyanın en büyük oyuncak dağıtıcısı unvanını da elinde tutar!

9. Buddy Punch (Uzaktan çalışan takımlar ve bordro entegrasyonu için en iyisi)

via Buddy Punch

Saatlik çalışanları, uzaktan çalışanları veya birden fazla iş sahasını yönetiyorsanız, Buddy Punch zaman takibi ve bordro işlemlerini basit ve sorunsuz hale getirir. GPS izleme, coğrafi sınırlama ve yüz tanıma özellikleri ile çalışanların manuel denetim olmadan doğru yerden ve zamanında işe başladığından emin olabilirsiniz.

Her boyuttaki işletme için tasarlanan Buddy Punch, maaş bordrosunu otomatikleştirir, fazla mesai saatlerini izler ve QuickBooks, Paychex ve Workday ile entegre olarak günümüzün en iyi zaman takibi ve maaş bordrosu çözümlerinden biri haline gelir.

Buddy Punch'ın en iyi özellikleri

GPS etiketleme ve coğrafi sınırlama ile mobil zaman takibi yapın

Fazla mesai için uyarılar alın ve işgücü maliyetlerinin aşılmasını önlemek için gerçek zamanlı izleme sağlayın

QuickBooks, Paychex, Workday ve daha fazlasıyla maaş bordrosunu entegre edin

Ayrıntılı bordro ve işgücü maliyeti raporlarıyla zaman çizelgelerini otomatikleştirin

Web kamerası ve yüz tanıma saat kaydı ile arkadaşların birbirinin yerine kart basmasını önleyin

Sürükle ve bırak vardiya oluşturma araçlarıyla esnek programlar oluşturun

Otomatik onaylar ve tahakkuklarla PTO ve izinleri takip edin

Buddy Punch sınırlamaları

Bazı masaüstü fonksiyonları mobil cihazlarda mevcut değildir

Aylık 19 dolarlık temel ücret, küçük takımlar için maliyetli olabilir

Buddy Punch fiyatlandırması

Başlangıç : 4,49 $/kullanıcı + 19 $/ay temel ücret

Pro : 5,99 $/kullanıcı + 19 $/ay temel ücret

Enterprise: 10,99 $/kullanıcı + 19 $/ay temel ücret

Buddy Punch puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.050+ yorum)

10. Connecteam (Masa başı olmayan takımlar ve işgücü yönetimi için en iyisi)

via Connecteam

Perakende, konaklama, inşaat veya saha hizmetleri gibi masa başı olmayan bir iş gücünüz varsa, herkesin bağlantıda, organize ve hesap verebilir olmasını sağlamak zor bir iştir.

Connecteam, çalışanların planlaması, zaman takibi, iletişim, izin yönetimi ve İK yönetimi için hepsi bir arada bir mobil uygulama sunarak bu sorunu çözer. Yöneticiler, tek bir gösterge panelinden vardiyaları planlayabilir, GPS özellikli saatlerle saatleri takip edebilir, duyurular gönderebilir, görevler atayabilir ve çalışan belgelerini saklayabilir.

Çalışanlar için de aynı derecede sezgiseldir: Mobil cihazlarından giriş/çıkış yapabilir, vardiyalarını değiştirebilir, izin taleplerini gönderebilir ve yöneticilerle sohbet edebilirler.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Zaman Saati ve GPS izleme ile çalışanların doğru konumdan mesaiye başladığından emin olun

Sürükle ve bırak fonksiyonu, otomatik planlama ve vardiya değiştirme ile vardiyaları planlayın

Yerleşik mesajlaşma, haber akışları ve anketler ile takımların uyumunu sağlayın

Kontrol listeleri, formlar ve görev yönetimi ile iş verimliliğini artırın

Oryantasyon, eğitim kursları ve performans izleme araçlarıyla İK işlemlerini basitleştirin

QuickBooks, Gusto, ADP, Paychex ve Xero ile maaş bordrosunu entegre edin

Connecteam sınırlamaları

Geofencing özellikleri, sinyalin zayıf olduğu bölgelerde bazen güvenilir olmayabilir

Gelişmiş bordro otomasyonu, özel bordro yazılımları kadar sağlam değildir

Bazı kullanıcılar, büyük miktarda veriyi işlerken uygulamada ara sıra gecikmeler yaşadıklarını bildirmiştir

Connecteam fiyatlandırması

Küçük İşletme Planı : Ücretsiz

Temel : 29 $/ay

Gelişmiş : 49 $/ay

Uzman: 99 $/ay

Connecteam puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.241 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.221 yorum)

✨ Eğlenceli Bilgi: Amerikalıların yaklaşık %40'ı, tam zamanlı veya kısa süreli part-time iş olarak bir restoranında çalışmıştır.

İşte, ilk 10 listemize giremeyen ancak sizin için yararlı olabilecek bazı araçlar:

Toggl Track : Birden fazla vardiyada çalışanların çalışma saatlerini izleyerek işgücü verimliliği hakkında bilgi sağlar

Zoho People : Planlamayı maaş bordrosu, izin izleme ve performans değerlendirmeleriyle entegre edin

Shiftboard: Vardiyaların verimli bir şekilde doldurulmasını ve takımların senkronizasyonunu sağlamak için takım iletişim araçlarıyla gerçek zamanlı planlama deneyimini yaşayın

ClickUp ile Zaman Kazanın ve Restoran Planlamasında Ustalaşın

Restoran planlaması kolay bir iş değildir — ABD işgücünün %83'ü esnek çalışma saatlerine öncelik vermektedir. Ancak, konaklama gibi yoğun bir sektörde, denge ve şeffaf iletişim olması gerekir.

Doğru restoran planlama yazılımı, personel planlamasının stresini ortadan kaldırır. Öyleyse neden son dakika çağrıları ve kafa karıştırıcı planlamalarla uğraşasınız?

ClickUp, otomatik hatırlatıcılar, vardiya değişimi, zaman takibi ve hatta bordro entegrasyonu ile tüm bunları halleder. Planlamanızı işinize uygun hale getirmeye hazır mısınız? ClickUp'a şimdi kaydolun!