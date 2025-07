kolay Alışveriş için 13 Ücretsiz Market Listesi Şablonu

Market listesi oluşturmak, alışveriş deneyiminizi kolaylaştırarak zaman ve para tasarrufu sağlarken, gerekli öğeleri unutmamanızı sağlar.

Haftalık yemek planı yaparken veya sadece birkaç temel ihtiyaç alırken, iyi organize edilmiş bir liste büyük fark yaratabilir.

Bu blogda, çeşitli ihtiyaç ve tercihlere uygun 13 ücretsiz market listesi şablonu seçeneğini inceleyeceğiz. Minimalist tasarımlardan kapsamlı düzenlere kadar, bu şablonlar market alışverişlerini daha verimli hale getirmek ve mağazada stressiz bir deneyim yaşamak isteyen herkes için mükemmeldir.

Hadi başlayalım! 🌟

Market Listesi Şablonları Nedir?

Market listesi şablonları, alışveriş deneyiminizi düzenlemenize ve stokların tükenmesini önlemenize yardımcı olan önceden tanımlanmış düzenlere sahip yapılandırılmış listelerdir. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilirler. Yazdırılabilir bir market listesi şablonu veya dijital bir çözüm tercih edin, hazır ve kapsamlı bir market kontrol listesi alışveriş deneyiminizi kolaylaştırır.

Tipik bir market listesi, mağazanın farklı yerlerinde bulunan süt ürünleri, et, sebze, meyve, temel gıda maddeleri, yağlar vb. içerir. Bir market alışveriş listesi şablonu, bu ürünleri kategorilere ayırır ve ihtiyacınız olanları seçmenize ve miktarlarını önceden belirtmenize olanak tanır. Böylece, mağazada dolaşmanıza gerek kalmaz.

Ayrıca, bu tür listeler her öğenin yanına ek notlar eklemenize olanak tanır. Böylece, haftanızı daha iyi planlamak için belirli bir markadan belirli bir öğeyi satın almanız gerekiyorsa, bunu hatırlamanız gerekmez; listeniz size hatırlatır.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Stern School of Business'ta yapılan bir araştırmaya göre, alışveriş listesindeki öğelerin %80'inden fazlası satın alınmıştır, bu da market alışverişlerinde etkinliğini ortaya koymaktadır.

İyi bir market alışveriş listesi şablonu nedir?

İyi tasarlanmış bir market alışveriş listesi şablonu, alışveriş gezilerini basitleştirir, karar verme yorgunluğunu azaltır ve bütçenize sadık kalmanıza yardımcı olur. Değişen ihtiyaçları karşılarken rutinlerinizi kolaylaştırmak için düzenli, uyarlanabilir ve sezgisel olmalıdır. İşte harika bir şablonu ayıran özellikler:

Net kategoriler: Kategorilere göre düzenleyin (ör. sebze-meyve, süt ürünleri, unlu mamuller) ve mağazada verimli bir şekilde gezinin, geri dönmek zorunda kalmayın

Belirli miktarlar: Tam olarak ne kadar ihtiyacınız olduğunu netleştirmek için miktar ve birim alanlarını ekleyin

Hatırlatıcılar: Marka tercihleri, indirimli ürünler veya ikame ürünler gibi hatırlatıcılar alın

Odaklanın: Ekstra ürünleri eklemeden önce, "Mutlaka Alınması Gerekenler" bölümünde temel ihtiyaçlara öncelik verin ve gerekli ürünlere odaklanın

Öğeleri izleyin: Alışveriş yaparken öğeleri izlemek ve gözden kaçırmaları görsel olarak azaltmak için bir kontrol listesi biçimi ekleyin

Kullanıcı dostu düzenler: Son dakika eklemeleri veya ani satın alımlar için boş satırlar veya alanlar bırakarak esneklik sağlayacak şekilde tasarlayın

Senkronizasyon özellikleri: Malzemeleri haftalık tariflere bağlayarak yemek planlarıyla senkronize edin, israfı ve gereksiz alışverişleri en aza indirin

🔎 Biliyor muydunuz? Alışveriş yapanların %44'ü alışveriş listesi kullandıklarında daha az harcadıklarını düşünüyor.

Zaman Kazandıran 13 Ücretsiz Market Listesi Şablonu

Her şablon, market alışverişlerinizi düzenlemekten aileniz için etkili yemek planlaması yapmaya, tariflerin maliyetlerini ve stok seviyelerini tahmin etmeye ve çok daha fazlasına kadar farklı amaçlar için tasarlanmıştır. Her biri belirli teknik terimler içerdiğinden, her birini ayrı ayrı anlamak zor gelebilir.

Neyse ki, iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp ve Google Dokümanlar ve Vertex42 gibi diğer platformlardan 13 ücretsiz market alışveriş listesi şablonundan oluşan bu kapsamlı setle sizi destekliyoruz.

1. ClickUp Yemek Planlama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Yemek Planlama Şablonu ile daha sağlıklı yemekler planlayın, zamandan ve paradan tasarruf edin

Yemek planlaması yorucu olabilir ve özellikle market ihtiyaçlarınızı takip etmezseniz bunalabilirsiniz. Yeni başlayanlar için uygun ClickUp Yemek Planlama Şablonu, daha sağlıklı beslenmeyi teşvik eden, zaman ve para tasarrufu sağlayan etkili yemek planlaması için ideal bir çözümdür.

Bu şablon, haftalık yemeklerinizi planlamanıza, alışveriş listeleri oluşturmanıza, favori tariflerinizi izlemenize ve diyet hedeflerinizi takip etmenize olanak tanır. Şablon, özelleştirilebilir alanlar ve görünümler ile özel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize kolayca uyarlanabilir.

Beğeneceğiniz özellikler:

Kolay erişim için favori tariflerinizi şablon içinde saklayın ve düzenleyin

Besin alımınızı izleyin ve sağlık hedeflerinize doğru ilerlemenizi takip edin

Bütçenize uygun yemek planı yapın ve market harcamalarınızı izleyin

Kolay başvuru için takvim görünümüyle haftalık yemek planınızı görselleştirin

İdeal kullanım alanları: Yemek planlamasını basitleştirmek, diyetini takip etmek, zamandan ve paradan tasarruf etmek veya özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak isteyen herkes.

📚 Ayrıca Okuyun: Zaman Kazanmak İçin Ücretsiz Yemek Planlama Şablonları

2. ClickUp Menü Planlama Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın ClickUp Menü Planlama Şablonunu kullanarak restoranınız için ağız sulandıran bir menü planlayın

ClickUp Menü Planlama Şablonu, restoranlar, catering hizmetleri veya kişisel kullanım için yemek planlamasını optimize eder. Menülerinizi düzenlemenize, öğle yemeği ve diğer öğünleri planlamanıza, tarifleri yönetmenize ve envanteri izlemenize yardımcı olur.

Menü oluşturmayı basitleştirebilir, ürün tutarlılığını sağlayabilir ve malzeme kullanımını optimize ederek gıda israfını azaltabilirsiniz. Menü fikirleri üzerinde takımınızla işbirliği yapın, müşteri tercihlerini izleyin ve mevsimsel ürünlerin bulunabilirliğine veya diyet kısıtlamalarına göre menülerinizi kolayca ayarlayın.

Beğeneceğiniz özellikler:

Hafta, ay veya istediğiniz herhangi bir dönem için menülerinizi tasarlayın, çeşitlilik ve tutarlılık sağlayın

ClickUp Brain'i kullanarak her tarifin maliyetini hesaplayın, bütçenizi ve fiyatlandırmanızı optimize edin

Atıkları en aza indirgemek ve ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzdan emin olmak için malzemeleri ve tedarikleri izleyin

Tatiller, catering etkinlikleri veya diğer özel günler için özel menüler oluşturun

🎁 Bonus:İşte ClickUp Docs'ta ClickUp Brain ile oluşturduğumuz bir tarif bütçe hesaplama şablonu:

İdeal kullanım alanları: Restoranlar, catering hizmetleri, yemek dağıtım işleri ve menü planlama sürecini kolaylaştırmak isteyen bireyler.

➡️ Daha Fazla Bilgi: Ücretsiz Akşam Yemeği Menüsü Planlama Şablonları

3. ClickUp Tarif Maliyet Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp'ın Tarif Maliyet Şablonu ile tarif maliyetleri hakkında önemli bilgiler edinin

ClickUp Tarif Maliyet Şablonu ile mutfak bütçeleme sanatında ustalaşın! Bu kullanıcı dostu şablon, mutfak yaratımlarınızın maliyetini hesaplamanıza olanak tanır. Malzemeleri, miktarları ve birim maliyetleri girin, şablon otomatik olarak toplam tarif maliyetini ve porsiyon başına maliyeti hesaplayacaktır.

Ayrıca, fiyat dalgalanmalarını izleyin, farklı malzemeler deneyin ve lezzetten ödün vermeden uygun fiyatlı alternatifler keşfedin.

Beğeneceğiniz özellikler:

Tariflerin maliyetini basitleştirmek için kilerinizdeki temel gıda maddelerini ve fiyatlarını takip edin

Doğru maliyet hesaplamaları için farklı ölçü birimleri arasında kolayca dönüştürün

Farklı porsiyon boyutlarına göre tarifleri ayarlayın ve maliyetleri otomatik olarak yeniden hesaplayın

Farklı malzemelere yaptığınız harcamaları analiz edin ve tasarruf yapabileceğiniz alanları belirleyin

İdeal kullanım alanları: Evde yemek pişirenler, yemek blogu yazarları, yemek hazırlayanlar ve tariflerin maliyetini hesaplamak, yemek bütçesini yönetmek ve bilinçli yemek seçimleri yapmak isteyen herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Küçük molaları, düzenli ve verimli kalmanızı sağlayan hızlı görevleri yerine getirerek verimli anlara dönüştürün. İşlerinizi kontrol altında tutmak için şu basit yöntemleri deneyin: ClickUp gibi bir verimlilik uygulamasıyla düzenli olun ⚡

E-postaları sıralayın ve yanıtlayarak gelen kutunuzu temizleyin 📩

Fiziksel çalışma alanınızı temizleyin ve düzenleyin 🧹

Dosyaları düzenleyin ve bilgisayarınızın masaüstünü temizleyin 🗂️

Bilgisayarınızı optimize etmek için sistem güncellemesi yapın 🔄

4. ClickUp Basit Yapılacaklar Listesi

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Basit Yapılacaklar Listesi Şablonu ile gününüzü kontrol altına alın ve hedeflerinize kolayca ulaşın

ClickUp Basit Yapılacaklar Listesi Şablonu, görevleri düzenlemek ve verimliliği artırmak için ideal çözümdür. Bu basit şablon, kişisel işler, iş projeleri veya ev işleri gibi yapılacaklarınızı yönetmek için merkezi bir merkez sağlar. Sezgisel arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, görevleri kolayca eklemenize, son teslim tarihleri atamanıza, öncelikleri belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

Bu şablon, görev yönetimini basitleştirir, stresi azaltır ve daha fazlasını başarmanızı sağlar. Büyük projeleri daha küçük, yönetilebilir görevlere bölün, başkalarıyla işbirliği yapın ve listenizdeki öğeleri işaretlemenin memnuniyetini yaşayın.

Beğeneceğiniz özellikler:

Görevlerinize öncelikler atayarak en önemli şeylere odaklanın

Son tarihler belirleyin ve zamanında tamamlanmasını sağlamak için hatırlatıcılar alın

Tamamlanan görevleri işaretleyerek ilerlemenizi takip edin ve motivasyonunuzu koruyun

İş akışınızı yansıtan özel durumlar oluşturun ve görevlerin ilerlemesini izleyin

İdeal kullanım alanları: Görevleri düzenlemek, zamanını etkili bir şekilde yönetmek ve verimliliği artırmak isteyen bireyler ve takımlar.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile konuşmaları tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizde anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz.

5. ClickUp Temel Liste Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Temel Liste Şablonu ile her şeyi, her yerde not alın

ClickUp Temel Liste Şablonu, görevleri düzenlemek, iş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için basit ama güçlü bir yoldur. Günlük yapılacakları yönetmek, proje dönüm noktalarını izlemek veya anahtar görevlere öncelik vermek için bu şablon, her şeyi tek bir yerde tutmak için açık ve yapılandırılmış bir biçim sunar.

Esneklik ve verimlilik için tasarlanan bu şablon, benzersiz iş akışınıza uyum sağlar. Özelleştirilebilir alanlar, sürükle ve bırak işlevi ve gerçek zamanlı işbirliği ile görevlerin ve günlük planlamanın üstesinden gelmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Beğeneceğiniz özellikler:

Kişisel kullanımdan profesyonel kullanıma kadar her türlü iş akışına uyacak şekilde hızlıca kurun ve özelleştirin

Tek bir yerden yorumlar, görev atamaları ve dosya paylaşımı ile gerçek zamanlı işbirliği yapın

Daha iyi görünürlük için sıralama, filtreleme ve gruplama ile esnek görev organizasyonu elde edin

Odaklanmanızı ve düzenli kalmanızı sağlamak için görevleri son tarih, öncelik veya kategoriye göre gruplandırın, sıralayın ve filtreleyin

İdeal kullanım alanları: Görevleri düzenlemek, ilerlemeyi izlemek ve verimliliği artırmak için basit, işbirliğine dayalı ve özelleştirilebilir bir yol arayan proje yöneticileri ve takımlarından serbest çalışanlara ve bireylere kadar herkes.

Bluelime Bespoke Direktörü Catriona Parsons, ClickUp kullanımı hakkında şunları söyledi:

Lüks özel catering ve konsiyerj hizmetleri sunuyoruz, bu yüzden her zaman hareket halindeyiz. Akıllı telefondan çalışmak ve ClickUp uygulamasını kullanmak, şimdiye kadar benim için kesinlikle en yararlı şeyler oldu. Örneğin, eve gelene kadar beklemek zorunda kalmadan banka hesabımıza gelen ödemeleri kontrol edebilirim. Bu, benim için inanılmaz derecede yararlı olan şeylerden bir örneği.

Lüks özel catering ve konsiyerj hizmetleri sunuyoruz, bu yüzden her zaman hareket halindeyiz. Akıllı telefondan çalışmak ve ClickUp uygulamasını kullanmak, şimdiye kadar benim için kesinlikle en yararlı şeyler oldu. Örneğin, eve gelene kadar beklemek zorunda kalmadan banka hesabımıza gelen ödemeleri kontrol edebilirim. Bu, benim için inanılmaz derecede yararlı olan şeylerden bir örnektir.

6. ClickUp Restoran Envanter Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Restoran Envanter Şablonu ile restoran envanter seviyelerini optimum düzeyde tutun

Bir restoran işletiyorsanız, doğru hammadde envanterini tutmak, stok fazlası veya stok tükenmesini önlemek için çok önemlidir. ClickUp Restoran Envanter Şablonu, verimli stok yönetimi ve gıda israfını en aza indirgemek için anahtardır! Bu kapsamlı şablon, malzemeleri izlemenize, stok seviyelerini takip etmenize, talebi tahmin etmenize ve satın alma kararlarını optimize etmenize olanak tanır.

Özelleştirilebilir alanlar ve görünümler ile şablonu benzersiz ihtiyaçlarınıza göre kolayca uyarlayın. Ayrıca, son kullanma tarihlerini izleyebilir, satıcı performansını gözlemleyebilir ve envanter akışınız hakkında değerli bilgiler edinmek için ayrıntılı raporlar oluşturabilirsiniz.

Beğeneceğiniz özellikler:

Arşivlenmiş, Stokta Var, Yeni Öğe, Stokta Yok ve Yeniden Sipariş Ver gibi beş özel durumla restoran envanter seviyelerini anlayın

Yeniden sipariş noktalarını ayarlayın ve stok azaldığında bildirimler alın, böylece temel malzemeleriniz asla bitmesin

Gıda israfını izleyin ve kayıpları en aza indirip karlılığı en üst düzeye çıkarmak için iyileştirme alanlarını belirleyin

Malzemelerin maliyetlerini analiz edin ve satın alma sürecinde tasarruf fırsatlarını belirleyin

İdeal kullanıcılar: Envanter yönetimini kolaylaştırmak, gıda israfını azaltmak ve satın alma kararlarını optimize etmek isteyen restoran sahipleri, yöneticiler ve şefler.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Sipariş Yönetimi Yazılımı

7. ClickUp Restoran Tarif Maliyetlendirme Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Restoran Tarif Maliyetlendirme Şablonu ile malzeme maliyetlerini verimli bir şekilde tahmin edin

ClickUp Restoran Tarif Maliyetlendirme Şablonu ile menü fiyatlandırmasında tahminlere son verin, hazırlıklı olun ve restoranınızın karlılığını en üst düzeye çıkarın. Bu dinamik araç, her yemeğin kesin maliyetini hesaplamanıza olanak tanır ve fiyatlarınızın malzeme maliyetlerini ve istediğiniz kar marjlarını yansıtmasını sağlar.

Malzemeleri, miktarları ve birim maliyetleri seçip girdikten sonra şablon, toplam tarif maliyetini, porsiyon başına maliyeti ve potansiyel kar marjlarını otomatik olarak hesaplar. Ardından, fiyat dalgalanmalarını zahmetsizce izleyin, tarifleri ayarlayın ve farklı fiyatlandırma stratejilerini deneyerek menünüzü başarıya ulaştırın.

Beğeneceğiniz özellikler:

Malzemelerinizi ve ilgili maliyetlerini içeren merkezi bir veritabanı oluşturun

Her tarifin verimini doğru bir şekilde belirleyerek porsiyon başına maliyeti hesaplayın ve israfı en aza indirin

Menü öğelerinizin karlılığını analiz edin ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Tarif maliyetleri, kar marjları ve genel menü performansı hakkında ayrıntılı raporlar yazdırın

İdeal kullanım alanları: Tarif maliyetlerini doğru bir şekilde hesaplamak, menü fiyatlarını optimize etmek ve karlılığı artırmak isteyen restoran sahipleri, şefler ve yöneticiler.

8. ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu ile sorunsuz parti planlaması deneyimi yaşayın

ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu, parti planlamanızda en iyi yardımcınız! Parti planlama sürecinin her adımında size rehberlik eden bu kapsamlı şablonla strese veda edin ve düzenli kutlamalara merhaba deyin. Bu şablon, misafir listeleri oluşturmaktan davetiyeleri yönetmeye, RSVP'leri izlemekten dekorasyonları koordine etmeye kadar her ayrıntıyı kontrol etmenizi sağlar.

Özelleştirilebilir alanlar ve görünümler ile ClickUp Parti Planlama Yapılacaklar Listesi Şablonu, herhangi bir parti, doğum günü partisi, tatil toplantısı veya gündelik buluşmaya kolayca uyum sağlamanıza olanak tanır. Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve arkadaşlarınızla veya ailenizle işbirliği yaparak etkinliğin sorunsuz ve başarılı geçmesini sağlayın.

Beğeneceğiniz özellikler:

Parti harcamalarınızı takip edin ve bütçenizi aşmayın

Catering şirketleri, DJ'ler veya fotoğrafçılar gibi tedarikçilerle iletişim kurun ve organize olun

Parti planlama zaman çizelgenizi görselleştirerek her şeyin planlandığı gibi ilerlemesini sağlayın

Misafir listenizi ve farklı sürümlerini kolayca yönetin ve paylaşın, katılımları izleyin ve hatırlatıcılar gönderin

İdeal kullanım: Rahat toplantılardan büyük ölçekli etkinliklere kadar her türlü partiyi planlayan, düzenli olmak, görevleri etkili bir şekilde yönetmek ve kutlamanın başarılı geçmesini isteyen herkes.

ClickUp'ın Pressed Juice'un verimliliğini nasıl artırdığını öğrenin:

9. ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Listesi Şablonu

Ücretsiz Şablonu Alın ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Listesi Şablonu ile yoğun programınızın içinde kendinize zaman ayırın

ClickUp Kişisel Bakım Yapılacaklar Listesi Şablonu, yapılandırılmış ancak esnek bir kişisel bakım rutini oluşturarak sağlığınızı önceliklendirir. Zihinsel sağlık, fiziksel sağlık veya basit günlük alışkanlıklara odaklanın, bu şablon önemli etkinlikleri izlemeyi, hatırlatıcılar ayarlamayı ve sürdürülebilir bir kişisel bakım rutini oluşturmayı kolaylaştırır. Net ve düzenli bir düzen, kendinizi bunalmış hissetmeden ihtiyaçlarınızın farkında olmanızı sağlar.

Bu şablon, kişisel bakım hedefleri belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza olanak tanıyarak verimlilik ve kişisel refah için dengeli bir yaklaşım teşvik eder. Faaliyetleri kategorilere ayırın, tamamlanma oranlarını izleyin ve zaman içinde daha iyi alışkanlıklar geliştirmek için rutininizi gözden geçirin. Ayrıca, ClickUp'ın sezgisel tasarımıyla kişisel bakım daha bilinçli ve disiplinli hale gelir.

Beğeneceğiniz özellikler:

Özel kategorilerle zihinsel, fiziksel veya duygusal sağlık gibi türlerine göre kişisel bakım aktivitelerini düzenleyin

Tamamlanan görevleri izleyin ve ilerleme takibi ile zaman içinde daha iyi alışkanlıklar edinin

Hatırlatıcıları otomatikleştirerek tutarlı kalın ve kişisel bakım anlarınızı asla kaçırmayın

Kolay planlama için görünümleri kişiselleştirerek kontrol listesi, takvim veya pano biçimleri arasında geçiş yapın

İdeal kullanıcılar: Kişisel bakıma öncelik vermek, sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve yapılandırılmış ancak esnek bir sağlık rutini oluşturmak isteyen herkes.

➡️ Daha fazla bilgi: Kişisel Kullanım ve Verimlilik için En İyi AI Araçları

10. Canva'nın Basit Haftalık Market Listesi Şablonu

canva aracılığıyla

Canva'nın Basit Haftalık Market Listesi Şablonu, temel öğeleri listelemek için temiz ve düzenli bir düzen sunarak yemek planlamasını ve alışverişi kolaylaştırır. Netlik ve kolaylık için oluşturulan bu şablon, market alışverişlerini kategorilere ayırmanıza, olmazsa olmazları önceliklendirmenize ve alışveriş gezilerinizi optimize etmenize olanak tanır.

Bu minimalist, kullanımı kolay market listesi, alışveriş deneyiminizi stressiz hale getirir. Özel mağazalar, diyet tercihleri veya evinizin temel ihtiyaçları için bölümler ekleyerek şablonu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Yazdırın veya dijital olarak kullanın; her iki şekilde de, market alışverişinizi daha hızlı ve verimli hale getiren iyi yapılandırılmış bir listeye sahip olacaksınız.

Beğeneceğiniz özellikler:

Daha verimli bir alışveriş deneyimi için market ürünlerini önceden tasarlanmış kategorilere ayırın

Mağaza reyonlarına, diyet ihtiyaçlarına, kişisel tercihlere ve diğer şeylere uyacak şekilde düzeni özelleştirin

Kolayca yazdırın veya dijital ortama aktarın, kağıt üzerinde veya herhangi bir cihazdan esnek erişim sağlayın

Market listenizi hem fonksiyonel hem de görsel olarak çekici kılan temiz ve modern bir tasarımın keyfini çıkarın

İdeal kullanım: Alışverişi daha hızlı, kolay ve düzenli hale getirmek için basit, yapılandırılmış ve özelleştirilebilir bir market listesi isteyen herkes.

11. Vertex42 tarafından hazırlanan elektronik tablo market alışveriş listesi şablonu

vertex 42 aracılığıyla

Vertex42'nin Spreadsheet Grocery List Template (Hacimli Alışveriş Listesi Şablonu), gerçekten ihtiyacınız olan ürünleri listeye eklemenizi sağlayarak mağazada (örneğin indirim sırasında) ani satın alımlardan kaçınmanıza yardımcı olur. Hacimli tablo biçiminde tasarlanan bu şablon, öğeleri kategorilere ayırır, miktarları izler ve listenizi dinamik olarak günceller.

Ayrıca, alışveriş alışkanlıklarınıza uyacak şekilde sayfaların bölümlerini özelleştirin, miktarları gerçek zamanlı olarak güncelleyin ve hatta bütçenizi aşmamak için tahmini maliyetleri hesaplayın.

Beğeneceğiniz özellikler:

Alışveriş rotanıza veya önceliklerinize göre öğeleri dinamik olarak sıralayın ve filtreleyin

Miktarları ve maliyetleri takip ederek bütçenizi aşmayın ve fazla harcama yapmayın

Sayfa kategorilerini düzenleyerek market ürünlerini mağaza reyonlarına veya kişisel tercihlere göre düzenleyin

İhtiyaçlarınıza göre esnek bir alışveriş deneyimi için dijital olarak kullanın veya yazdırın

İdeal kullanım alanları: Alışverişi daha verimli ve bütçe dostu hale getirmek için yapılandırılmış, veriye dayalı ve özelleştirilebilir bir market listesi isteyen herkes.

12. GDoc tarafından hazırlanan PPT Market Alışveriş Listesi Şablonu

gDoc aracılığıyla

GDoc tarafından sunulan ve iOS'ta Google Slides, Microsoft PowerPoint ve MacOS Keynote ile uyumlu PPT Market Alışveriş Listesi Şablonu, market alışverişlerinize yardımcı olacak bir başka iyi seçenektir. Alışveriş ihtiyaçlarınızı düzenlemek için görsel ve yapılandırılmış bir yol sunar. Temiz ve okunması kolay bir biçim sunarak, görsel olarak çekici bir market alışveriş listesi tercih edenler için mükemmeldir.

Geleneksel elektronik tabloların veya metin tabanlı listelerin aksine, bu şablon simgeler, renkler ve resimler ile özelleştirilebilir, böylece market alışverişi planlaması daha ilgi çekici ve sevimli hale gelir. Basit ama etkili düzeniyle, bu şablon market alışveriş listenizi iyi organize edilmiş bir alışveriş aracına dönüştürür.

Beğeneceğiniz özellikler:

Daha iyi organizasyon için listenizi simgeler, resimler ve renk kodlu bölümlerle görselleştirin

Sürükle ve bırak özellikleriyle alışveriş tercihlerinize kolayca uyum sağlayın

Kağıt, tablet veya telefonda kolay erişim için yazdırın veya dijital olarak kullanın

Öğeleri kategorilere ayırarak verimli bir şekilde düzenleyin ve daha sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayın

İdeal kullanım alanları: Daha düzenli bir alışveriş için görsel olarak yapılandırılmış, özelleştirilebilir ve kullanımı kolay bir market listesi tercih eden herkes.

13. Venngage'den Düşük Karbonhidratlı Market Alışveriş Listesi Şablonu

venngage aracılığıyla

Venngage'ın Düşük Karbonhidratlı Market Alışveriş Listesi Şablonu ile düşük karbonhidratlı yemek planlaması artık çok kolay. Bu şablon, düzenli olmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve çeşitlilikten ödün vermeden beslenme hedeflerinize sadık kalmanıza yardımcı olur. Yalın ve görsel olarak çekici düzeni, proteinler, taze sebzeler, kiler malzemeleri ve düşük karbonhidratlı atıştırmalıklar için kategorilere ayrılmış bölümler içerir, böylece temel malzemeleri unutmaz ve ani alışverişlere kapılmazsınız.

Yemek hazırlayanlar ve sağlık meraklıları için mükemmel olan kontrol listesi, haftalık yemek fikirleri için alan da içerir, böylece market alışverişinizi beslenme planınıza göre daha kolay düzenleyebilirsiniz.

Beğeneceğiniz özellikler:

Gıda grupları arasında hızlı gezinmek için kategorileri renk kodlarıyla ayırın

Popüler dijital alışveriş listesi uygulamalarıyla entegre ederek gerçek zamanlı güncellemeler alın

Yerleşik ikame önerileriyle yüksek karbonhidratlı öğeleri düşük karbonhidratlı alternatiflerle değiştirin

İnternete ihtiyaç duymadan listenize her zaman, her yerden erişin

İdeal kullanım alanları: Keto diyeti yapanlar, yemek hazırlama meraklıları, sağlık koçları ve düşük karbonhidratlı market alışverişini basitleştirmek isteyen yoğun ev hanımları.

🔍 Biliyor muydunuz? Marketlerin dış kenarlarında bulunan gıdalara odaklanmak, daha sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Taze meyveler, sebzeler, proteinler ve diğer çabuk bozulan gıdalar genellikle bu bölgede bulunur. Bu, çevre alışverişi olarak bilinir.

ClickUp ile Market Listenizi Düzenleyin

Bir market alışveriş listesi şablonuna sahip olmak, evde zaten bulunan malzemeler için gereksiz harcama yapmamanızı veya satın almanız gereken önemli malzemeleri unutmamanızı sağlar. Ayrıca, satın aldıklarınızı kategorilere ayırmanıza, düzenli olmanıza ve alışveriş sırasında bütçenizi aşmamanıza yardımcı olur.

ClickUp, her alışveriş stiline uyan çok yönlü, iyi organize edilmiş, kullanımı kolay şablonlarla market alışverişini zahmetsiz hale getirir. Market alışverişiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, ClickUp şablonları alışverişinizi kontrol altında tutmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve her alışverişinizi stressiz hale getirmenize yardımcı olur.

Ayrıca, ClickUp'ın esnek görev yönetimi ve işbirliği özellikleri, yemeklerinizi planlamanıza, harcamalarınızı bütçelendirmenize ve hatta aile üyeleriyle alışveriş gezilerini koordine etmenize yardımcı olur.

Bu şablonları indirmek ve market alışverişinizi zahmetsiz hale getirmek için bugün ClickUp'a ücretsiz olarak katılın!