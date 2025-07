2025'in En İyi 11 Saha Hizmeti Yönetim Yazılımı

Saha çalışması, durmaksızın devam eden bir koşuşturmaca gibi hissettirebilir. Bir dakika önce işleri atarken, bir dakika sonra son dakika program değişikliğiyle uğraşıyor veya bir teknisyeni bulmaya çalışıyorsunuz. Kaçırılan bir güncelleme veya çift rezervasyon, her şeyi altüst edebilir, gecikmelere, müşteri memnuniyetsizliğine ve zaman kaybına yol açabilir.

İşte bu noktada saha hizmetleri yönetim yazılımı devreye girer.

Takımınızın bağlantısını sağlar, siparişleri planlar ve işlerin olağan kaos olmadan ilerlemesini sağlar. Bu kılavuzda, hizmet işinizi daha sorunsuz ve verimli hale getirebilecek en iyi on bir hizmet alanı yönetim yazılımı platformunu ele alacağız.

⏰ 60 saniyelik özet İşte denemeniz gereken en iyi 11 saha yönetimi yazılımı: ClickUp: Saha hizmeti izleme ve proje yönetimi için en iyisi Jobber: Kolay teklif ve faturalandırma için en iyisi Housecall Pro: Otomatik planlama ve müşteri iletişimi için en iyisi Service Fusion: Hepsi bir arada iş yönetimi ve sevkıyat için en iyisi ServiceTitan: Kurumsal düzeydeki saha hizmeti işleri için en iyisi Zuper: AI destekli iş gücü ve filo yönetimi için en iyisi Zoho FSM: Küçük işletmeler ve büyüyen saha hizmetleri takımları için en iyisi Salesforce Field Service: Gelişmiş planlama ve analitik için en iyisi Oracle Filed Service: AI destekli iş gücü optimizasyonu için en iyisi FieldEdge: HVAC, sıhhi tesisat ve elektrik hizmetleri için en iyisi Microsoft Dynamics 365 Field Service: Büyük ölçekli operasyonlar ve entegrasyonlar için en iyisi

Saha Hizmetleri Yönetim Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tüm saha hizmetleri yazılımları aynı DEĞİLDİR. Saha hizmetleri yazılımı seçiminde en önemli adım, yazılımı incelemeye başlamadan ÖNCE ihtiyaçlarınızı dikkatlice analiz etmek ve süreçlerinizi belgelendirmektir. Bundan sonra, ihtiyaçlarınızın ve süreçlerinizin yüzde kaçının hazır olarak karşılanabileceğini, yüzde kaçının yazılımla uyumlu hale getirmek için süreçlerinizi değiştirerek karşılanabileceğini ve geri kalan boşluğu kabul etmeye hazır olmanız gerekir. Bazen bu boşluk özelleştirme yoluyla doldurulabilir, ancak hangi düzeyde özelleştirme yapılabileceğini anladığınızdan emin olun. Kullanıcı tanımlı alanlarla sınırlı olabilen ve ekran veya ş Akışı seçenekleri içermeyebilen birçok bulut ürününde bu durum söz konusu olabilir.

Saha hizmeti operasyonları karmaşıktır ve doğru yazılım büyük fark yaratabilir. Ancak, iş akışınızı basitleştirmeyi vaat eden çok sayıda seçenek varken, hangisinin gerçekten işe yarayacağını bilmek zordur.

Birkaç anahtar faktör, listenizi daraltmanıza ve iş ihtiyaçlarınıza gerçekten uygun yazılımı bulmanıza yardımcı olabilir:

Hızlı planlama ve sevk

Takımınız her zaman hareket halinde olduğundan, işleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde atayabileceğiniz bir yazılıma ihtiyacınız var. Sürükle ve bırak planlama, otomatik sevk ve gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde herkes nerede olması gerektiğini bilir.

Hareket halindeki takımlar için mobil erişim

Saha teknisyenleriniz veya kamu hizmeti çalışanlarınız evrak işlerine güvenmek veya güncellemeler için telefon etmek zorunda kalıyorsa, bu bir sorundur. İyi bir FSM sistemi, kullanıcı dostu bir arayüze sahip sağlam bir mobil uygulamaya sahip olmalıdır. Bu uygulamada, kullanıcılar iş ayrıntılarını görüntüleyebilir, durumları güncelleyebilir ve hatta müşterilerin imzalarını alabilirler; tüm bunları telefonlarından veya tabletlerinden yapabilirler.

Verimliliği artırmak için gerçek zamanlı izleme

Takımınızın her an nerede olduğunu bilmek, daha hızlı yanıt süreleri ve daha iyi müşteri güncellemeleri sağlar. GPS izleme, rotaları optimize etmeyi ve gereksiz gecikmeleri önlemeyi kolaylaştırır.

Daha akıllı envanter yönetimi

Teknisyenin doğru parçalar olmadan gelmesinden daha kötü bir şey yoktur. Güvenilir bir FSM sistemi, envanter seviyelerini izler ve stoklar bitmeden yedek parçaları sipariş etmenizi sağlar, böylece zamandan tasarruf eder ve hayal kırıklığını önlersiniz. Bu aynı zamanda müşteri sadakatini artırmaya da yardımcı olur.

Kolay faturalandırma ve daha hızlı ödemeler

Faturalandırma bir angarya olmamalı. En iyi FSM yazılımı, yerinde fatura oluşturmanıza, dijital ödemeleri kabul etmenize ve her şeyi muhasebe yazılımınızla senkronize etmenize olanak tanır, böylece ödemelerinizi daha hızlı alırsınız.

Daha iyi müşteri yönetimi

Müşteriler güncellemeleri takdir eder! Otomatik randevu hatırlatıcıları, teknisyenlerin tahmini varış zamanları ve takipleri, müşterileri bilgilendirir ve deneyimlerini iyileştirir.

📖 Daha fazla bilgi: Müşteri Yönetimi Stratejileri: Üstün Müşteri İlişkileri Kurma Kılavuzu

FSM yazılımınız, mevcut görev yönetimi araçlarınızla uyumlu çalışmalıdır. Entegrasyon yetenekleri ne kadar sorunsuz olursa, silolaşmış verileri aktarmak ve yönetmek için yapmanız gereken manuel işler o kadar azalır.

Büyüme için esnek ve ölçeklenebilir

İşiniz büyüdükçe, yazılımınız da sizinle birlikte büyümelidir. Özelleştirilebilir iş akışları ve esnek fiyatlandırma planları, şimdi ve gelecekte ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz.

Doğru FSM yazılımı hayatınızı kolaylaştırmalı ve işinizin büyümesine katkıda bulunmalıdır. Zaman kazandıracak, operasyonel verimliliği artıracak ve müşterileri memnun edecek unsurlara odaklanın.

📖 Daha fazla bilgi: Profesyonel Hizmetler için En İyi İletişim Yönetimi Yazılımları

En İyi Saha Hizmeti Yönetimi Yazılımları

Yukarıdaki kontrol listesine dayanarak, inceleyebileceğiniz en iyi saha hizmetleri yönetimi çözümlerinin bir listesini hazırladık.

1. ClickUp (Saha hizmeti izleme ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ı deneyin — Ücretsizdir Gelişmiş hizmet izleme için ClickUp'ta tamamen özelleştirilebilir bir CRM oluşturun

ClickUp, iş operasyonlarınızın her bölümünü kolaylaştırmak için tasarlanmış iş için her şeyi içeren uygulamadır. Planlama, müşteri yönetimi ve iş izlemeyi basitleştirerek, takımınızın birinci sınıf hizmet sunmak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlar.

Katı, herkese uyan sistemlerden bıktınız mı? ClickUp CRM, görev görünümlerinden veri alanlarına kadar her şeyi özelleştirmenize olanak tanır. İş akışınıza uygun boru hatları oluşturun — "Yeni İstek", "Planlanmış" veya "Tamamlandı" olsun, her işin durumunu her zaman bilirsiniz.

Kanban panoları (hızlı sürükle ve bırak planlama için), Liste Görünümü (basit görev özeti için) ve Tablo Görünümü (yapılandırılmış, elektronik tablo tarzı düzen için) arasında geçiş yapabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ı (veya CRM'leri) ilk kez kullanıyorsanız, önceden oluşturulmuş ClickUp CRM Şablonu ile başlayın! Hazır iş akışları, kişiselleştirme ve satış otomasyonu ile özel bir CRM'yi kısa sürede kurmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Hepsi bu kadar değil! ClickUp Görevleri, iş siparişlerinin atanmasına, son tarihlerin ayarlanmasına ve görevlerin müşterilerle ilişkilendirilmesine olanak tanıyarak iş yönetimini basitleştirir.

Bir ClickUp Görevi içinde, yapılacaklarınızı takip etmek için ayrıntılı Kontrol Listeleri kolayca oluşturun ve düzenleyin

Bu arada, ClickUp Otomasyonları takip işlemlerini, randevu hatırlatıcılarını ve durum güncellemelerini yöneterek manuel çabayı azaltır ve her şeyin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bir hizmet talebi gönderildiğinde işleri otomatik olarak atayın, teknisyenler giriş veya çıkış yaptığında görev durumlarını güncelleyin ve bir iş gün sonuna kadar tamamlanmamışsa hatırlatıcıları tetikleyin.

Tüm bunları ayarlamak çok iş gibi görünebilir, ancak neyse ki ClickUp Tesis Hizmetleri Yönetimi Şablonu ile işe hemen başlayabilirsiniz. Bu şablon, hizmet taleplerinizi, iş atamalarınızı ve teknisyen programlarınızı düzenli bir şekilde organize etmek için oluşturulmuştur.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

ClickUp sınırlamaları

Tüm özellikleri öğrenmek zaman alır, ancak ClickUp Yardım Merkezi bu süreci hızlandırmanıza yardımcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

2. Jobber (Kolay teklif ve faturalandırma için en iyisi)

via Jobber

Jobber, kaliteden ödün vermeden saha hizmetlerini basitleştirir. Teklif verme çok kolaydır; sadece açıklamaları ve fotoğrafları eklemeniz yeterlidir, müşteriler ise her şeyi Müşteri Merkezi'nden kontrol edebilir. Sık sık benzer teklifler mi gönderiyorsunuz? Şablonlar, her seferinde sıfırdan başlama zahmetinden kurtarır.

Fiyatlandırmayı özelleştirebilir, toplamı gösterebilir, satır öğelerine göre ayırabilir veya satışları artırmak için hizmet paketleri sunabilirsiniz. Teklif onaylandığında, Jobber bunu otomatik olarak planlama ve faturalandırmaya hazır bir işe dönüştürür.

Jobber'ın en iyi özellikleri

İş durumlarını güncelleyin, mesaiye başlayın ve ödemeleri doğrudan mobil cihazınızdan alın

Yerleşik CRM ile otomatik takip mesajları, randevu hatırlatıcıları ve inceleme talepleri gönderin

Jobber Copilot'u kullanarak teklifler oluşturun, e-postalar taslaklayın ve yönetici görevlerini zahmetsizce halledin

Jobber sınırlamaları

Sınırlı ilerleme ödeme seçenekleri, yalnızca tek seferlik işler için kullanılabilir

Yinelenen müşteriler için birleştirme seçeneğinin olmaması, CRM'nin dağınık olmasına neden olabilir

Jobber fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 39 $

Bağlan: Kullanıcı başına aylık 119 $ ve 5 kullanıcıya kadar aylık 169 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 199 $ ve 10 kullanıcıya kadar aylık 349 $

Artı: 15 kullanıcıya kadar aylık 599 $

Jobber puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

3. Housecall Pro (Otomatik planlama ve müşteri iletişimi için en iyisi)

via Housecall Pro

Housecall Pro, tekrarlayan bakım, son dakika servis çağrıları veya tek seferlik işler için merkezi bir planlama sistemi sunar. Planlamayı tıklayın, ayrıntıları ekleyin ve işiniz hazır. Thumbtack gibi uygulamalardan potansiyel müşterileri doğrudan sisteme aktarır ve bunları otomatik olarak tahminlere, işlere ve faturalara dönüştürür.

İş performansını takip etmek de aynı derecede kolaydır. Housecall Pro, işleri, tahminleri, hizmet planlarını ve ödemeleri kapsayan 35'in üzerinde yerleşik rapor sunar. İhtiyaçlarınıza göre özel raporlar da oluşturabilirsiniz.

Housecall Pro'nun en iyi özellikleri

Yaygın prosedürleri depolayan iş şablonlarıyla zaman kazanın, rutin görevler için talimatları yeniden yazma gerekliliğini ortadan kaldırın

Teknisyenleri beceri ve uygunluk durumlarına göre işlerle eşleştirerek planlamayı otomatikleştirin

Web sitenize bir rezervasyon sayfası ekleyin veya doğrudan bağlantıyı paylaşın

Bildirim süresini ayarlayarak son dakika rezervasyonlarını önleyin ve takımınızın yeterli hazırlık süresine sahip olmasını sağlayın

Housecall Pro'nun entegre iş telefonu sistemi Voice'u kullanarak özel bir iş numarası edinin

Housecall Pro sınırlamaları

Bir çalışan başka bir iş veya etkinlik için zaten rezerve edilmişse sistem kullanıcıları uyarmaz

Notlar, resimler ve diğer ayrıntılar her zaman işler veya sayfalar arasında aktarılmaz, bu da aşırı sayfa geçişine neden olur

Housecall Pro fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 79 $

Essentials: 5 kullanıcıya kadar aylık 189 $

MAX: Özel fiyatlandırma

Housecall Pro puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Housecall Pro hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Genel olarak, Housecall Pro'nun küçük işletme sahipleri için harika olduğunu düşünüyorum, çünkü müşteri yönetimi iş yükünü azaltmanın ve böylece işi büyütmek için daha fazla zaman kazanmanın yollarını her zaman arıyorum. Bazen uygulama donarak değerli müşteri bilgilerini almamı engelliyor.

4. Service Fusion (Hepsi bir arada iş yönetimi ve sevk için en iyisi)

via Service Fusion

Müşteri beklentilerini karşılamak tam zamanlı bir iş gibi gelebilir, ancak Service Fusion bunu basitleştirir. Müşteriler çevrimiçi olarak iş rezervasyonu yapabilir, otomatik iş öncesi metinler alabilir ve hatta tek bir telefon görüşmesi yapmadan tahminleri onaylayabilir.

Gösterge paneli, gününüzün tam görünümünü sunar: planlama, sevk ve hatta gerçek zamanlı filo izleme. Hizmet satırları ve ürünler önceden doldurulmuş olduğundan iş tahminleri hızlı bir şekilde oluşturulur ve bunları işlere dönüştürmek sadece birkaç tıklama uzaklıktadır. Satış temsilcileri, farklı sistemler arasında geçiş yapmadan atamaları yönetebilir, iş yeri ziyaretlerini ayarlayabilir ve komisyonları takip edebilir.

Service Fusion'ın en iyi özellikleri

Fatura koşullarını, iletişim tercihlerini ve yönlendirme izlemeyi ayarlarken birden fazla hizmet konumu ve müşteri iletişim bilgisi oluşturun

Tüm tahminleri ve işleri tek bir yerden görüntüleyin ve ayrıntıları doğrudan gösterge panelinden arama veya metin yoluyla saha çalışanlarıyla paylaşın

QuickBooks ile senkronizasyon sayesinde iş faturalarında, depozitlerde ve ödeme işlemlerinde otomatik güncellemeler alın ve özel indirimlerden yararlanın

Çalışma saatlerini, uzaktan faaliyetleri ve çalışanların giriş saatlerini izleyen özelliklerle maaş bordrolarını otomatikleştirin

Service Fusion sınırlamaları

Bakım sözleşmelerinin net bir listesine erişimi zorlaştırarak ekstra manuel iş yükü yaratır

Güçlü arka uç desteğinin olmaması sorun gidermeyi yavaşlatabilir

Service Fusion fiyatlandırması

Smarter: Aylık 225 $ (sınırsız kullanıcı)

Artı: 350 $/ay (sınırsız kullanıcı)

Pro: Aylık 575 $ (sınırsız kullanıcı)

Service Fusion puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

5. ServiceTitan (Kurumsal düzeyde saha hizmeti yönetimi işleri için en iyisi)

via ServiceTitan

ServiceTitan, satışlar, gelirler ve iş performansını anında görüntüleyebileceğiniz gösterge paneli benzeri bir ana sayfayla açılır, böylece işlerin durumunu tahmin etmek zorunda kalmazsınız. Tamamlanan iş faturalarından elde edilen toplam geliri ayrıntılı olarak gösterirken, kayda alınmamış çağrılardan, dönüştürülmemiş işlerden ve iptallerden kaynaklanan gelir kayıplarını da vurgular.

Bu arada, ofis takımınız masaüstünden işleri dağıtabilir, müşterilere fatura kesebilir, araçları ve parçaları izleyebilir. Dağıtım panosu, takımınızın tam olarak nerede olduğunu gösteren canlı bir harita ile iş onayları, yeniden planlamalar ve teknisyen konumları hakkında sizi bilgilendirir.

FleetPro gibi pro ürünlerini kullanırsanız, entegre filo izleme, maaş bordrosu doğrulama ve acil durum çağrıları için daha hızlı yanıt süreleri elde edersiniz.

ServiceTitan'ın en iyi özellikleri

Müşteri çağrılarını platform üzerinden yapın ve alın, bunları otomatik olarak iş kayıtlarına bağlayın

Kişiselleştirilmiş web rezervasyon formları ve otomatik iletişim ile daha fazla potansiyel müşteri çekin

Randevuları ve atamaları yönetmek için zaman dilimine, teknisyene, iş türüne ve daha fazlasına göre programları filtreleyin

İş siparişlerini almak, servis formlarını doldurmak, giriş ve çıkış saatlerini kaydetmek ve PO numaraları oluşturmak gibi her şeyi tek bir yerden halledin

ServiceTitan sınırlamaları

Doğrudan veritabanına erişim olmaması, kullanıcıların verileri bağımsız olarak sorgulamasını engeller

Sınırlı raporlama yetenekleri, kullanıcıları rapor başına tek bir veri setiyle sınırlar

ServiceTitan fiyatlandırması

Başlangıç : Özel fiyatlandırma

Temel özellikler: Özel fiyatlandırma

The Works: Özel fiyatlandırma

ServiceTitan puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (200+ yorum)

🧠 Biliyor muydunuz? AI destekli rota optimizasyonu, seyahat süresini %15'e kadar azaltabilir! Bu, teknisyenlerin daha fazla işi daha hızlı tamamlamasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yakıt maliyetlerini ve araç aşınmasını da azaltır. Ayrıca, yakıt emisyonlarını düşürdüğü için çevre için de bir kazançtır. 🚀🌿

6. Zuper (AI destekli iş gücü ve filo yönetimi için en iyisi)

via Zuper

Zuper, müşterilerinize iş durumlarını kontrol edebilecekleri, teklifleri onaylayabilecekleri ve ödeme yapabilecekleri bir self servis portalı sunar.

Aynı zamanda, takımınız her şeyi gerçek zamanlı güncellemeler, belge paylaşımı ve yerleşik işbirliği araçlarıyla düzenli tutan bir proje yönetimi sistemine sahip olur. AI, beceri, konum ve uygunluğa göre doğru teknisyeni atarken, sürükle ve bırak planlama özelliği son dakika değişikliklerini sorunsuz hale getirir.

GPS yönlendirme ve coğrafi sınırlama, doğru tahmini varış zamanları sağlar ve otomatik zaman çizelgeleri arka planda çalışma saatlerini ve kilometreyi izler. Gerçek zamanlı envanter yönetim sistemi, takımınızın stok durumundan haberdar olmasını sağlar ve baştan sona sorunsuz bir iş akışı sağlar.

Zuper'in en iyi özellikleri

Müşterileri konuma göre ayırın, işleri tek bir üst görev altında bağlayın ve takip için alt görevler ekleyin

İş tamamlanma oranları, teknisyen verimliliği ve müşteri memnuniyeti gibi temel metrikleri izleyerek iyileştirme alanlarını belirleyin

Onaylanan tahminleri otomatik olarak faturalara dönüştürün ve Stripe ile yerinde ödeme alın

Yenileme tarihlerinin kaçırılmasını önlemek için entegre veri izleme ile sözleşmeleri değiştirin, imzalayın ve saklayın

Zuper sınırlamaları

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, önceden deneyim olmadan ideal kurulumu belirlemeyi zorlaştırabilir

Mobil uygulama kullanıcı dostudur, ancak bazen küçük senkronizasyon gecikmeleri yaşanabilir

Zuper fiyatlandırma

Başlangıç: Özel fiyatlandırma

Büyüme : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zuper puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Zuper hakkında ne diyor?

Müşterileri alt müşteriler altında tek tek sitelere ve konumlara ayırabilme özelliği dahil olmak üzere tüm iş ekleme özelliklerini çok seviyorum. Aynı sorunla ilgili birden fazla çağrı için bu işleri geri çekip ana işe alt iş ekleyebilme özelliğini de beğeniyorum.

📖 Daha Fazla Bilgi: Destek Operasyonlarını Düzenlemek için Müşteri Hizmetleri Şablonları

7. Zoho FSM (Küçük işletmeler ve büyüyen saha hizmetleri takımları için en iyisi)

via Zoho FSM

Zoho FSM, Zoho ekosistemine derin entegrasyonu ile öne çıkar ve satış, hizmet, faturalandırma ve envanteri tek bir akışta bir araya getirir. Müşteri verilerini Zoho CRM ile senkronize edin, Zoho Books ile faturalandırmayı otomatikleştirin ve Zoho Inventory ile parçaları izleyin.

Doğru teknisyenleri atayın, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyin ve müşterilerin tek bir tıklama ile tahminleri onaylamasına izin verin. Takımınız, dijital imzalarla birlikte hizmet raporlarını doğrudan mobil uygulamadan gönderebilir. Küresel bir iş mi yürütüyorsunuz? Çoklu para birimi desteği ile her şey halledilir.

Gösterge paneliniz size gerçekten önemli sayıları (iş sipariş durumları, check-in zamanları, gelir eğilimleri) sunar. Yerleşik raporlar, neyin işe yaradığını görmenizi, sorunlu alanları tespit etmenizi ve işinizi büyütmek için daha akıllı kararlar almanızı kolaylaştırır.

Zoho FSM'nin en iyi özellikleri

Önceden doldurulmuş faturalar oluşturun ve bunları Zoho FSM mobil uygulamasından doğrudan müşterilere gönderin

Müşterileri farklı aşamalarda bilgilendirmek için otomatik e-posta bildirimleri ayarlayın veya üçüncü taraf uygulamalara bağlanarak SMS uyarıları gönderin

İş Türlerini kullanarak hizmetleri, parçaları ve becerileri birbirine bağlayın ve önceden ayarlanmış şablonlarla doğru, hatasız iş siparişleri oluşturun

Verimli planlama ve kaynak yönetimi için Gantt grafikleri, tabloları ve takvimleri kullanın

Zoho FSM sınırlamaları

Birden fazla konumda parçaları yönetmek ve izlemek zahmetlidir

Bazı özelliklerin etkili kullanımına ilişkin net kılavuzlar eksik

Zoho FSM fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 60 randevu için aylık 30 $

Profesyonel: 60 randevu için aylık 45 $

Zoho FSM puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

8. Salesforce Field Service (Gelişmiş planlama ve analitik için en iyisi)

via Salesforce Field Service Management

Salesforce hizmet yönetimi yazılımı, beceri, uygunluk ve konuma göre doğru teknisyeni doğru işe eşleştirmenize yardımcı olan bir Sevk Konsolu ile birlikte gelir. Son dakika boşluklarını doldurmanız veya programları ayarlamanız mı gerekiyor? Yerleşik bir AI asistanı bu işi hızlıca halleder.

İş öncesi brifingleri, takımınıza müşteri geçmişi, varlık ayrıntıları, geçmiş etkileşimler gibi eksiksiz bir resim sunar, böylece bilgi için koşturmak yerine hazırlıklı bir şekilde işe başlayabilirler. Akıllı özetler sayesinde raporlar pratik olarak kendiliğinden yazılır ve gerçek zamanlı güncellemeler, müşterilerin iş görüntüleri ve teknisyen notlarıyla bilgilendirilmesini sağlar.

Salesforce Field Service'in en iyi özellikleri

Self servis portalı ile müşterilere randevuları ve gerçek zamanlı güncellemeler üzerinde kontrol sağlayın

Teknisyenlerin anında uzman rehberliği almasını sağlayan Visual Remote Assistant ile ilk seferde sorun çözme oranlarını artırın

Service Cloud ile verimliliği ve müşteri sadakatini artırın, hizmet operasyonlarını büyük ölçekte kolaylaştırın

Güçlü bir bilgi yönetim sistemi ile temsilcilerin ve müşterilerin hızlı bir şekilde çözüm bulmasına yardımcı olun

Kesintisiz iş için çevrimdışı öncelikli mobil uygulamanın keyfini çıkarın

Salesforce Field Service sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler, derinlemesine sistem bilgisi gerektirir ve bu da daha uzun eğitim sürelerine yol açar

Salesforce Field Service fiyatlandırması

Dispatcher: Kullanıcı başına aylık 165 $

Teknisyen: Kullanıcı başına aylık 165 $

Yüklenici: Kullanıcı başına aylık 50 $ veya oturum başına 20

Contractor Plus: Kullanıcı başına aylık 75 $ veya oturum başına 30

Field Service Plus: Kullanıcı başına aylık 220 $

Einstein 1 Field Service: Kullanıcı başına aylık 600 $

Salesforce Field Service derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

Salesforce Field Service hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Salesforce Field Service, saha takımlarını ve kaynaklarını yönetmek için mükemmeldir. Teknisyenlerin programlarını kolayca görüntüleyebilmeyi ve görevleri verimli bir şekilde atayabilmeyi gerçekten çok takdir ediyorum.

9. Oracle Field Service (AI odaklı iş gücü optimizasyonu için en iyisi)

via Oracle Field Service

Kapasite ve kota yönetimi üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız, Oracle Field Service kendi parametrelerinizi belirlemenize ve talep odaklı bir kaynak planı oluşturmanıza olanak tanır. Tahmin araçları geçmiş eğilimleri analiz eder, böylece saha personel ihtiyaçlarını planlayabilir, yoğun sezonlara göre ayarlamalar yapabilir ve hatta pazarlama kampanyalarının veya promosyonların talebi nasıl etkilediğini görmek için "olası senaryolar" test edebilirsiniz.

Saha temsilcileri için Ş Akışı Yöneticisi, her şeyi uyumlu tutarken işin her adımında onlara yol gösteren yerleşik bir kılavuz görevi görür. Yeni işe alınanlar ve alt yükleniciler bile süreci takip edebilir, böylece müşteriler her seferinde aynı üst düzey hizmeti alır. Bu arada, sevk görevlileri ve yöneticiler işlerin ilerlemesini canlı olarak görebilir

Oracle Field Service'in en iyi özellikleri

Her gün ne kadar işin yapılabileceğine dair doğru bir görünüm ve dakika dakika kapasite gösterimi elde edin

Trafik koşullarını gerçek zamanlı olarak izleyin ve mobil çalışanlarınızın seyahat rotalarını anında güncelleyin

Beceri, konum, uygunluk ve bireysel performansı dikkate alarak doğru işi doğru teknisyene atayın

Gerçek zamanlı program güncellemeleriyle zaman kaybını, fazla mesaiyi ve kaçırılan randevuları azaltın

Oracle Field Service sınırlamaları

Arayüz karmaşık ve kullanıcı dostu değil

Uygulama ara sıra çökerek kesintilere neden oluyor

Fırsatları güncellemek yavaş ve zahmetli olabilir

Oracle Field Service fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle Field Service puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

10. FieldEdge (HVAC, sıhhi tesisat ve elektrik hizmetleri için en iyisi)

via FieldEdge

FieldEdge, atanan, atanmamış ve tamamlanan işleri tek bir yerde toplayan akıllı bir sevk panosu sunar. Fiyatlandırma da esnektir. Özelleştirilebilir iyi, daha iyi ve en iyi fiyat sunumu, müşterilerin doğru seçeneği seçmelerine yardımcı olurken bilet boyutlarını da artırır.

Hangi teknisyenlerin başarılı olduğunu ve kimin biraz eğitime ihtiyacı olduğunu bilmek ister misiniz? Yan yana performans karşılaştırmaları bunu kolaylaştırır.

Çağrı kayıtları ve performans ölçümleri sayesinde müşteri hizmetleri temsilcileriniz de her müşteri etkileşimini en iyi şekilde gerçekleştirerek daha iyi hale gelir. Kapı kodları veya evcil hayvan isimleri gibi küçük ayrıntılar bile kişisel bir dokunuş için saklanır. Ayrıca, yerleşik telefon izleme özelliği, en fazla gelir getiren pazarlama kanallarını tam olarak gösterir.

FieldEdge'in en iyi özellikleri

Doğru servis hizmeti sağlamak için farklı ekipman türleri için özel formlar oluşturun

Manuel takipleri en aza indirmek için telefon, metin veya e-posta yoluyla servis hatırlatıcılarını otomatikleştirin

Canlı saha hizmet yönetimi entegrasyonu ile güncellemeleri anında senkronize edin

Tekrar ödemelerle hizmet sözleşmelerini otomatik yenileme olarak ayarlayarak yenileme oranlarını artırın

FieldEdge sınırlamaları

Birçok yeni tahmin ve planlama yazılımında bulunan müşteri metin bildirimleri gibi modern özellikler yoktur

Eğitim kaynakları yetersizdir, bu da takımların hız kazanmasını zorlaştırır

FieldEdge fiyatlandırması

Seçim : Özel fiyatlandırma

Premier: Özel fiyatlandırma

Elit: Özel fiyatlandırma

FieldEdge puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (300'den fazla yorum)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (Büyük ölçekli operasyonlar ve entegrasyonlar için en iyisi)

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

D365 CRM üzerine kurulu Dynamics 365 Field Service, anlaşmaları, iş siparişlerini ve görevleri birbirine bağlarken, iş akışlarını özelleştirmenize ve süreçleri otomatikleştirmenize olanak tanır. Outlook, Teams ve diğer Microsoft araçlarıyla derin entegrasyon sayesinde, platformlar arasında sürekli geçiş yapmadan hizmet taleplerini yönetebilirsiniz.

İşleri Planlama Panosuna sürükleyip bırakın, yapay zeka destekli Planlama Asistanını kullanın veya en iyi teknisyeni bulmak için yönlendirme motoruna güvenin.

Saha temsilcileriniz, mobil uygulama aracılığıyla ihtiyaç duydukları tüm ayrıntıları alır, böylece hazırlıklı olarak işlerine gider ve iş durumlarını gerçek zamanlı olarak günceller. İş tamamlandığında, ERP entegrasyonu faturalandırmayı hemen halleder ve sorunsuz bir süreç vaat eder.

✨ Eğlenceli Bilgi: Microsoft Dynamics 365 Field Service, teknisyenlerin ellerini kullanmadan onarım yapabilmeleri için HoloLens (artırılmış gerçeklik gözlükleri) kullanmalarına olanak tanır ve işleri sırasında gerçek zamanlı rehberlik sağlar

Microsoft Dynamics 365 Field Service'in en iyi özellikleri

AI destekli içgörülerle maliyetleri azaltın, seyahat süresini en aza indirin ve en üst düzey hizmet kalitesini koruyun

E-postalardan, aramalardan veya fırsatlardan otomatik olarak iş siparişleri oluşturun

Takım üyeleri ayrıntılı bilgileri girdikçe modülleri kolayca anlayın ve değerli raporlar elde edin

Microsoft Dynamics 365 Field Service sınırlamaları

Kurulum ve yönetim için güçlü teknik uzmanlık gerektirir

Birleşik bir hesap durumu veya boru hattı bulunmaması, parçalı bir sürece yol açar

Microsoft Dynamics 365 Field Service fiyatlandırması

Ücretsiz Deneme

Dynamics 365 Field Service: Kullanıcı başına aylık 105 ABD doları

Dynamics 365 Field Service Contractor: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Microsoft Dynamics 365 Field Service puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft Dynamics 365 Field Service hakkında ne diyor?

Saha Hizmetleri, güçlü bir araçtır ve en çok öne çıkan özelliği, planlama, kaynak yönetimi ve müşteri etkileşimi özelliklerini bir araya getirerek saha operasyonlarını optimize etme yeteneğidir.

Go-To Saha Hizmeti Çözümünüz Olarak ClickUp'a Güvenin

Ele aldığımız tüm saha hizmet yönetimi yazılım araçları, planlama, müşteri yönetimi, sevkiyat, iş izleme ve faturalandırmayı basitleştirmek için tasarlanmıştır. Her şeyi tek bir sistemde bir araya getirerek operasyonları yönetmeyi ve takımınızın verimliliğini korumayı kolaylaştırır.

Ancak, son derece özelleştirilebilir ve otomasyonla donatılmış bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı incelemeye değer. Planlamadan CRM'ye ve aradaki her şeye kadar, saha operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'a bugün kaydolun!