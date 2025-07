Apple Notes ve Evernote: Hangi Not Alma Uygulaması Daha İyi?

Not alma ihtiyaçlarınız için Apple Notes ve Evernote arasında kararsız mısınız? Bu yaygın bir ikilemdir. Hızlı fikirleri not almak, web bağlantılarını kaydetmek veya hayatınızı düzgün bir şekilde yapılandırılmış not defterlerinde düzenlemek için doğru not alma uygulamasını seçmek verimliliğinizi artırabilir veya azaltabilir.

Apple ekosistemine aşina iseniz Apple Notes size eviniz gibi gelecektir, ancak Evernote, birden fazla platformda zengin özelliklere sahip not alma uygulaması arayan ileri düzey kullanıcılar için uzun süredir tercih edilen bir uygulamadır.

Peki, hangisi kazanıyor? Senkronizasyon, not düzenleme, web kesme ve fiyatlandırma gibi farklılıkları inceleyeceğiz, böylece fazla düşünmeden not almaya başlayabilirsiniz.

İkisi de size uymuyorsa, sonuna kadar bekleyin. Henüz düşünmemiş olabileceğiniz, şaşırtıcı derecede güçlü bir alternatif olan ClickUp ve olağanüstü AI Notetaker aracını size tanıtacağız.

⏰ 60 saniyelik özet Apple Notes ve Evernote'a hızlı bir bakış: Apple Notes en uygun olduğu durumlar: Evernote en uygun olduğu durumlar: Apple ekosistemine (iPhone, iPad, Mac) yoğun bir şekilde yatırım yapmış olanlar Birden fazla işletim sistemi (Windows, Android, macOS, iOS) kullananlar Diğer Apple kullanıcılarıyla liste ve basit not paylaşımı gibi temel işbirliği ihtiyaçları Paylaşımlı alanlar, merkezi yönetim ve görev yönetimi gibi gelişmiş işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan küçük takımlar Temiz, düzenli bir arayüz ve temel not alma fonksiyonlarını tercih edenler Web'den kesme ve e-postayla gönderme gibi gelişmiş özelliklere ihtiyaç duyan kişiler

Apple Notlar nedir?

Apple Notes, Apple Inc. tarafından sunulan ücretsiz, önceden yüklenmiş bir not alma uygulamasıdır. Kullanıcıların Apple cihazlarında notlar oluşturmasına, düzenlemesine ve yönetmesine olanak tanır.

Başlangıçta, rastgele düşünceleri ve hatırlatıcıları kaydetmek için basit bir metin düzenleyiciydi. 2015 yılında iOS 9'un piyasaya sürülmesiyle, tam teşekküllü bir not uygulamasına dönüştü. Bu, zengin metin biçimlendirme, Apple Pencil desteği ve paylaşım seçeneklerini içeriyordu.

Bugün, fotoğraf ve videoları gömme, metinleri renk kodlarıyla işaretleme, sesli notları (Siri'ye) yazılı metne dönüştürme, el yazısını tanıma (iPadOS'ta) ve hatta denklemlerden grafikler oluşturma gibi özellikler sunuyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Apple Notes, fiziksel not defterinin estetiğini taklit eden skeuomorphic tasarım kullanıyordu ve tanıdık sarı çizgili kağıtlarla tamamlanıyordu. 2013 yılında iOS 7 ile birlikte, bugün gördüğümüz temiz ve minimalist görünüme geçiş yaptı.

Apple Notlar özellikleri

Apple Notes, 18 yıllık geçmişiyle not alma uygulamalarının öncülerinden biri olarak uzun bir yol kat etti. Notlarınızı sezgisel bir şekilde düzenlemenizi sağlayan birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. En önemlilerini inceleyelim:

Özellik #1: Akıllı düzenleme için akıllı klasörler

apple aracılığıyla

Apple Notes, temel olarak klasör tabanlı bir düzenleme sisteminde çalışır. Ancak, klasörlerinize bağlam ekleyen klasörler arası etiketler, anahtar kelimeler ve sıralama gibi birçok başka özellik de sunar.

Apple'ın Akıllı Klasörler seçeneği, bir filtre ayarlamanıza olanak tanır, böylece bu filtreye uyan tüm ilgili notlar otomatik olarak bu klasöre sıralanır. Diyelim ki "Tarifler" adlı bir klasörünüz var ve buna #fırınlı_yemekler, #başlangıç_yemekleri ve #ana_yemekler etiketlerini eklediniz. Bu etiketleri bir nota eklediğinizde, o not "Tarifler" klasörüne gider.

Özellik #2: Apple cihazlarıyla entegrasyon

apple aracılığıyla

Apple'ın diğer ürün ve hizmetleri gibi, Apple Notlar da Apple ekosistemine sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Örneğin, notlarınızı Siri'ye dikte edebilir, Siri bunları metne dönüştürebilir. Ayrıca, kolay erişim için arama kayıtlarınızı Notlar uygulamanıza ses dosyası olarak kaydedebilirsiniz. Diğer bir özellik ise, fotoğraf, belge veya hatta Haritalar'daki bir konum gibi içerikleri Notlar'a göndermek için hemen hemen her uygulamadan Paylaşım Sayfasını kullanabilmenizdir.

Özellik #3: Not paylaşım seçenekleri

apple aracılığıyla

Apple Notes, sağlam bir işbirliği özellikleri setine sahiptir. Bunlar arasında izinler, gerçek zamanlı düzenleme ve etkinlik izleme gibi temel bir belge yönetim aracında bulabileceğiniz özelliklerin hemen hemen tümü yer alır.

Notları Mesajlar, Mail veya bağlantılar aracılığıyla paylaşabilir ve her nota en fazla 100 kişiye ortak çalışma daveti gönderebilirsiniz. Ayrıca iki izin düzeyi vardır: "değişiklik yapabilir" ve "sadece görüntüleyebilir"

Not: Notları Word belgelerine veya PDF'lere dönüştürebilirsiniz, ancak bunları genel bir bağlantıyla çevrimiçi olarak paylaşamazsınız.

Özellik #4: Apple Intelligence

apple aracılığıyla

Apple, Notlar uygulamasını Yazma Araçları özelliği ile güçlendirdi. Bu özellik sayesinde şunları yapabilirsiniz:

Metinleri düzeltin ve gramer ve yazım hatalarını düzeltin

Yazınızın tonunu farklı bağlamlara uyacak şekilde ayarlayın

Uzun notları analiz ederek kısa özetler veya madde işaretli listeler oluşturun

Daha iyi düzenleme için yapılandırılmamış metinleri düzgün biçimlendirilmiş tablolara dönüştürün

Notlarınızdaki metinlerden doğrudan görüntüler oluşturun

Apple Notes fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım (Not: Apple Notes, iCloud depolama alanını kullanır. 5 GB ücretsiz alanın yanı sıra, ek alan için aylık abonelik gerekir. 50 GB için 0,99 $'dan başlayan fiyatlarla)

🧠 Eğlenceli Bilgi: İlk yapışkan not, 1974 yılında 3M bilim adamı Spencer Silver'ın süper güçlü bir yapıştırıcı yaratmaya çalışırken kazara icat edildi. Komik olan ise, Apple Notes gibi dijital not alma uygulamalarının aslında sanal hale gelmiş yapışkan notlar olması.

Evernote nedir?

2008 yılında piyasaya sürülen Evernote, metin, resim, ses kaydı ve taranmış belgeler dahil olmak üzere çeşitli türlerde notlar oluşturmanıza ve saklamanıza olanak tanır.

Popülerliğinin ana nedenlerinden biri, çapraz platform uyumluluğu ile tanınması ve bir dizi işletim sistemi ve cihazı desteklemesidir. Mobil ve web uygulamaları zengin özelliklere sahiptir, bu da Evernote'u platformdan bağımsız kullanıcılar için harika bir seçenek haline getirir.

Evernote özellikleri

Evernote, platformuna özellik iyileştirmeleri eklemek için aktif olarak çalışmaktadır ve yalnızca 2024 yılında 100'den fazla güncelleme yayınlamıştır. Şimdi en iyi özelliklerinden bazılarını keşfedelim.

Özellik #1: Düzenleme için Not Defteri Yığınları

evernote aracılığıyla

Evernote, düzenleme için yapısal ve hiyerarşik bir yaklaşım benimser. Böylece notlarınızı ve grup ile ilgili notları düzenlemek için klasörler (veya Evernote dünyasında Defter Yığınları), filtreler ve etiketleme seçeneklerine sahip olursunuz. Ama hepsi bu kadar değil; notları takvim etkinliklerine de bağlayabilirsiniz.

Bu, bir notu her bağladığınızda, tarih, saat vb. tüm etkinlik ayrıntılarının otomatik olarak yeni nota ekleneceği (ve etkinlik yeniden planlanırsa güncelleneceği) anlamına gelir.

Evenote'un Ana Gösterge Paneli, sabitlenmiş notlar, not alma şablonları, kaydedilmiş aramalar, not defterleri ve daha fazlasını içeren çeşitli bileşenlerle özelleştirilebilir, böylece bilgileri kolayca bulabilirsiniz.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Leonardo Da Vinci, notlarını "ayna yazısı" ile yazdığıyla ünlüdür. Düşüncelerini tersine yazarak sadece kendisinin okuyabileceği şekilde notlar alırdı. Bu, metinleri şifrelemek ve fikirlerini gizli tutmak için kullandığı bir yöntem olabilir.

Özellik #2: Not alma deneyimi

evernote aracılığıyla

Evernote, zengin metin düzenleme, dokunmatik ekranlı cihazlar için el yazısı desteği, multimedya entegrasyonları ve hatta görüntülerdeki ve taranan belgelerdeki metinleri tanıyan optik karakter tanıma (OCR) gibi tüm temel özellikleri içerir.

Ayrıca, web sayfalarından metin kopyalayıp kaydetmenize olanak tanıyan bir web kesici tarayıcı entegrasyonuna da sahiptir. Web kesici oldukça doğrudur, tüm bağlantıları içerir ve hatta web sayfasının biçimini mümkün olduğunca yakından eşleştirir.

Araştırmalarınızın dijital arşivini oluşturmak için harika bir yoldur. Scratch Pad (Evernote'un Apple Notes'un Hızlı Yakalama özelliğinin sürümü), "her ihtimale karşı" anları not almanızı sağlar.

Ancak bu geçicidir. Not olarak dönüştürmeniz gerekir ve karakter sınırı da vardır (600 karakter). Ayrıca yalnızca düz metni destekler.

Özellik #3: Takım işbirliği özellikleri

evernote aracılığıyla

Tek tek notları veya tüm not defterlerini başkalarıyla paylaşabilir, onlara farklı erişim düzeyleri (görünüm veya düzenleme) verebilirsiniz.

Evernote, tek tek Evernote defterleri veya notlar için parola koruması desteklemez, ancak metin bloklarını bir parola ile şifreleyebilirsiniz. Bu, hassas verilerle çalışan takımlar için idealdir.

Evernote, işletmeler ve kuruluşlar için tasarlanmış özel bir "Evernote Takımları" planı sunar. Bu plan, paylaşılan bilgileri depolamak için "paylaşılan alanlar", farklı takım üyeleri için erişim ayrıcalıkları ve hatta takım işbirliği için gerçek zamanlı yorumlama ve düzenleme özelliklerini içerir.

Evernote, Slack ve Gmail gibi diğer popüler işbirliği araçlarıyla da entegre olduğundan, Slack konuşmalarınızı ve e-postalarınızı tek bir tıklama ile notlara dönüştürebilirsiniz.

Özellik #4: Evernote AI

evernote aracılığıyla

Evernote'un iki AI özelliği vardır: Arama ve Düzenleme. İlki, notlarınızdan bilgi bulmanızı sağlar, böylece bunları manuel olarak taramanız gerekmez. Tüm planlarda (ücretsiz olan dahil) mevcuttur, ancak AI destekli aramayı seçmeniz gerekir.

Ön tanımlı olarak, arama fonksiyonu Standart Arama modunda çalışır. "AI Destekli Arama"yı etkinleştirmek için, arama çubuğunun üzerinde bulunan "AI Destekli" anahtarını tıklayabilirsiniz. Bu, Evernote'un bu bilgilerin bir kısmını OpenAI gibi üçüncü taraf API'lerle paylaştığı için notlarınızı (ve verilerinizi) kontrol etmenizi sağlar.

İkincisi, metni düzenlemenizi sağlar. Özetler oluşturabilir, yazım hatalarını düzeltebilir ve ses tonunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca notların içeriğine göre girişler, sonuçlar ve başlıklar yazabilirsiniz.

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Takımlar : Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Apple Notes ve Evernote: Özellik Karşılaştırması

Şimdi Evernote ile Apple Notes'u karşılaştırarak ihtiyaçlarınıza en uygun aracı belirlemenize yardımcı olalım. Başlangıç olarak, özelliklerini özetleyen bir tablo sunuyoruz:

Özellikler Apple Notlar Evernote Düzenleme Klasörler, etiketler, akıllı klasörler Not defteri yığınları, etiketler İşbirliği Yalnızca görüntüleme veya düzenleme erişimi ile temel paylaşım, gerçek zamanlı düzenleme, etkinlik geçmişi Paylaşılan not defterleri ve alanlarla gerçek zamanlı işbirliği Takım özellikleri Yok Paylaşılan alanlar, merkezi yönetim, verilerin şirket sahipliği Gelişmiş özellikler Sesli notlar, transkripsiyonlar, şifre korumalı notlar, görüntü oluşturma Sesli notlar, web kesici, temel görev yönetimi AI Düzenleme Arama ve düzenleme Entegrasyonlar Apple ürünleriyle zapier aracılığıyla dahil ederseniz 1000'den fazla entegrasyon. Fiyatlandırma modeli Ücretsiz Abonelik tabanlı

Özellik #1: Not alma deneyimi

Her iki platform da farklı yaklaşımlar sergiliyor.

Apple Notes, işleri basit tutarak, Apple ekosisteminde basit işlevsellik ve sorunsuz entegrasyona değer veren kullanıcılar için mükemmeldir. Sezgisel arayüzü karmaşıklığı en aza indirerek, klasörler ve etiketler aracılığıyla hem hızlı not alma hem de temel düzenleme imkanı sunar.

Evernote, farklı projeler veya konular arasında büyük miktarda Evernote notunu yöneten kullanıcılar için tasarlanmış daha sofistike bir organizasyon yapısı ile bir adım önde.

Elbette, öğrenme eğrisi biraz daha dik, ancak OCR dahil olmak üzere gelişmiş arama özellikleri için buna değer.

🏆 Kazanan: Beraberlik. Apple Notes'un sorunsuz uygulaması, sadeliği tercih ediyorsanız ve Apple ekosistemine derinlemesine girmişseniz tercihiniz olmalı. Daha karmaşık ve gelişmiş bir kurulum arıyorsanız, Evernote sizin için ideal seçimdir.

Özellik #2: Çapraz platform uyumluluğu

Apple Notes, iPhone, iPad ve Mac gibi Apple ekosistemindeki cihazlar arasında sıkı bir entegrasyon sağlar. iCloud üzerinden web erişimi mevcut olsa da, yerel uygulamalara göre daha az sağlamdır.

Evernote ise platformlar arası bir yaklaşımı benimseyerek iOS, Android, macOS ve Windows için özel uygulamalar ve oldukça kullanışlı bir tarayıcı platformu sunar. Kullanıcı deneyimi platformlar arasında biraz farklılık gösterebilir, ancak içe aktarılan notlarınıza neredeyse her cihazdan erişebilme esnekliği için buna değer.

🏆 Kazanan: Evernote. Apple Notes, Apple'ın kendi işletim sistemi dışında başka bir işletim sisteminde kolayca erişilemediğinden, Evernote açık ara kazanan oldu.

Özellik #3: İşbirliği özellikleri

Apple Notes, paylaşılan notlar aracılığıyla temel işbirliği sağlar. Başkalarını bir notu görüntülemek veya düzenlemek için davet edebilir, böylece Apple ekosisteminde basit, işbirliğine dayalı not alma için uygun hale getirebilirsiniz.

Ancak, paylaşılan çalışma alanları, ayrıntılı izinler veya sağlam görev delegasyonu gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur.

Evernote size daha kapsamlı işbirliği özellikleri sunar. Tek tek notları veya tüm not defterlerini paylaşabilir ve Evernote Takımları ile paylaşılan alanlara, merkezi yönetime ve güçlü görev yönetimine erişebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Evernote, Takım özellikleriyle temel özelliklerin ötesine geçiyor.

Apple Notes, temiz ve basit bir düzenleme deneyimi sunar. Kalın, italik, listeler ve kontrol listeleri gibi temel biçimlendirme seçenekleri içerir. Görüntü, eskiz ve tablolar ekleyerek basit not almaya uygun hale getirebilirsiniz.

Ancak, gelişmiş biçimlendirme seçenekleri, sağlam multimedya işleme ve sofistike metin düzenleme araçları yoktur.

Evernote, zengin metin biçimlendirme, çeşitli multimedya entegrasyonları (ses kayıtları, taranmış belgeler ve PDF'ler dahil) ve aranabilir görüntüler için OCR gibi gelişmiş özellikleri destekler.

🏆 Kazanan: Gelişmiş düzenleme özellikleri nedeniyle Evernote.

Özellik #5: AI yetenekleri

Hem Apple Notes hem de Evernote yapay zeka entegrasyonuna sahiptir, ancak güçlü yanları farklı alanlardadır.

Apple Intelligence tarafından desteklenen Apple Notes, gerçek zamanlı düzeltme, ton ayarlama, özetleme, metinden tabloya dönüştürme ve ses transkripsiyonu gibi özelliklerle verimliliği artırır. Ayrıca beyin fırtınası ve görüntü oluşturma için ChatGPT entegrasyonu da sunar.

Evernote, AI destekli düzenleme ve gelişmiş düzenleme özelliklerine öncelik verir. AI araçları notları özetler, yazım netliğini artırır ve daha fazlasını yapar; ayrıca AI destekli arama özelliği de sunar.

🏆 Kazanan: ChatGPT entegrasyonu ve AI destekli ses transkripsiyon özellikleri ile Apple Notes.

Özellik #6: Paranın değeri

Apple Notes, Apple cihazınız ve iCloud depolama aboneliğinizle birlikte zaten dahil edilmiştir. Çoğu kullanıcı, özellikle Apple ekosistemine zaten yatırım yapmış olanlar için, bu entegrasyon ek ücret ödemeden değer sunar.

Evernote, farklı özellik setlerine sahip çeşitli katmanlar sunan bir abonelik modeliyle çalışır. Güçlü düzenleme ve yapay zeka özellikleri sunsa da, çoğu kullanıcı için aşırıdır, özellikle de ücretsiz plan sizi bir cihaz ve not defteri ile sınırladığından.

🏆 Kazanan: Apple Notlar. Apple kullanıcısı olmayanlar için Apple Notlar en iyi seçim olmayabilir. Ancak, özellikle ücretsiz planın maliyetini ve değerini karşılaştırdığımızda, Apple Notlar'ın Evernote'tan daha fazlasını sunduğu yadsınamaz.

Reddit'te Apple Notes ve Evernote karşılaştırması

Ve şimdi, en iyi kısma geldik: Gerçek kullanıcılar Apple Notes ve Evernote hakkında ne düşünüyor? İşte r/Evernote'da Apple Notes'un kendileri için daha uygun olduğunu söyleyen eski bir Evernote kullanıcısı:

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor

10 yıllık EN kullanıcısı (-6200 not) ve EN'nin ücretsiz sürümüne geçtim. AN'ye geçtim ve çok memnunum. Basit içe aktarma işlemi, etiketler aktarıldı, içerik tam yerinde ve AN ihtiyacım olan her şeyi yapıyor. MBP ve iPhone'dan erişilebilir, çok hızlı ve ücretsiz. Çok memnunum. AN'nin yapamayacağı bir kullanım durumu bulamadım.

Başka bir Redditor, Apple'a geçmelerini engelleyen bir Evernote özelliğine dikkat çekiyor:

Geçiş yapmayı düşünüyorum. Evernote'un özelliklerinin çoğuna ihtiyacım yok ve daha basit, minimalist bir arayüz tercih ederim. Beni Evernote'ta tutan tek şey e-posta iletme özelliği. Bu, proje yönetimi için benim için çok önemli. Apple Mail'den Notlar'a paylaşım düğmesi olmasını isterdim.

Ancak, Apple Notes, özellikle Evernote'un yüksek fiyatı göz önüne alındığında, ortalama bir not alan kullanıcı için popüler bir Evernote alternatifi.

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Yıllarca ücretli abone olduktan sonra aboneliğimi iptal ettiğim için çok mutluyum. "Lütfen iptal etmeyin" indirimli fiyatına kanmak üzereydim, ama fiyatları yine artıracaklarını biliyordum. Şu anki fiyatına hiç değmez. Apple Notes'a geçtim ve eski, şişirilmemiş Evernote'a daha çok benziyor. Ayrıca bilgi şifreleme özelliği de var. Evernote'a ödeyeceğimden daha az ödüyorum ve bir sürü hizmet de dahil.

ClickUp ile tanışın — Apple Notes ve Evernote'a en iyi alternatif

Apple Notes ve Evernote birçok avantaja sahip olsa da, her ikisinin de önemli dezavantajları vardır. Aradığınız not alma çözümü olabilecek üçüncü bir seçenek daha var.

Güçlü işbirliği ve özelleştirme seçenekleriyle ClickUp , proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren uygulamadır. Tüm bu özellikler, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

ClickUp'ı birincil not alma yazılımınız olarak kullanarak, tüm notlarınızı tek bir entegre arayüzde kaydedebilir, oluşturabilir ve yönetebilirsiniz.

Platform, Apple Notes kadar temiz ve Evernote kadar özelliklerle donatılmış, ancak gereksiz özellikler ve yüksek fiyat etiketi yok. Apple Notes ve Evernote'a harika bir alternatif olmasını sağlayan bazı özellikleri inceleyelim.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: İstediğiniz şekilde not alın

ClickUp Notepad ile herhangi bir cihazdan not alın

Öncelikle, ClickUp Notepad'den bahsedelim. Apple Notes kadar minimalisttir ve ekstra bir şey istiyorsanız, her notu bir ClickUp Görevine dönüştürebilirsiniz (Evernote'ta görevleri notlarda izlersiniz ).

ClickUp Notepad, zengin biçimlendirme, klasör tabanlı düzenleme ve mobil uygulamalar gibi ortalama bir kullanıcının ihtiyaç duyduğu tüm temel özelliklere sahiptir.

Ve notlar veya görevlerle ilgili daha fazlasını istediğinizde, not alıcınızı yapması için tasarlanmamış bir işi zorla yaptırmak yerine, bu rol için özel olarak tasarlanmış araçlar olan ClickUp Belgeleri veya ClickUp Projeleri'ne geçebilirsiniz.

ClickUp Toplantı Notları Şablonu

ClickUp ayrıca, hazır olduğunuzda notlarınızı geliştirmek için kullanabileceğiniz, çeşitli kategorilerde önceden oluşturulmuş şablonlardan oluşan bir kitaplık da sunar.

Toplantılarda çok zaman geçiriyorsanız, ClickUp Toplantı Notları Şablonu gibi bir şey kullanarak notlarınıza yapı ekleyebilir ve eylem öğelerini çıkarabilirsiniz.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Notları şablonu ile işlerinizi takip edin ve her toplantıyı verimli hale getirin

Bu şablon, yeni başlayanlar için harika bir araçtır. Verimli ve iyi belgelenmiş tartışmalar için gündemleri, notları ve eylem öğelerini düzenler.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Not almak için yapay zeka destekli Not Alıcı

ClickUp'ın AI Notetaker ile konuşmalarınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarın. Notlarınızdan 10 kat daha fazla eyleme geçirilebilir içgörü sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile not alma ve konuşmaları kolaylaştırın

Ve dürüst olalım, bazen konuşmalar bulanık olabilir. AI Notetaker bunu düzeltir:

Her kararı kaydeder, böylece orada olmayanlara (veya orada olup da dalgın olanlara) tam olarak neyi kaçırdıklarını söyleyebilirsiniz ✅

"Bunu hallederiz" gibi belirsiz ifadeleri gerçek görevlere dönüştürün ve bunları ilgili kişilere atayın ✅

Tüm parçaları birbirine bağlar, böylece küçük bir ayrıntıyı bulmak için tüm toplantıyı yeniden yaşamak zorunda kalmazsınız. Temel olarak, toplantıların neden olduğu Groundhog Day'i önler ✅

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün denedikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım.

Ayrıca okuyun: Popüler Not Alma Yöntemleri

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: Notlardan belgelere, belgelerden kitaplara

ClickUp Belgelerinde 10'dan fazla metin bloğu ile notlar alın ve bilgileri daha verimli bir şekilde düzenleyin

Dağınık notlardan daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ClickUp Belgeler merkezi bilgi merkeziniz olabilir. Apple Notes veya Evernote gibi, esas olarak bireysel not almaya odaklanan uygulamaların aksine, ClickUp belge oluşturma ve organizasyon özelliklerini birleştirerek size eksiksiz bir bilgi yönetimi sistemi sunar.

Birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan geçici düşünceleri yakalayabilir, ayrıntılı araştırma belgeleri oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Daha iyi organizasyon için görevlerinizi ClickUp Belgeleri'ne aktarın

Ayrıca, ClickUp Belgeler ile yorum ekleme, gösterge bağlama ve eşzamanlı düzenleme gibi gerçek zamanlı belge işbirliği araçlarına sahip olursunuz, bu da onu ekip çalışması için mükemmel hale getirir.

Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

ClickUp Görevlerini Dokümanlara bağlayın ve gömün, birbirine bağlı bir çalışma alanı oluşturun

ClickUp Görevlerini ve Görünümlerini belgelere yerleştirin

Değişiklikleri izleyin ve önceki sürümleri geri yükleyerek kazara kayıpları önleyin

Belgelerinizin bölümlerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün ve bunları takım üyelerine atayın

ClickUp Bilgi Bankası Şablonu

Örneğin, bir takım kılavuzu üzerinde çalışıyorsanız, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu'nu kullanarak tüm notlarınızı kapsamlı bir wiki'de (SSS'lerle birlikte) derleyebilirsiniz.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Bilgi Bankası Şablonu ile daha akıllı bir bilgi merkezi oluşturun

ClickUp, aboneliklerden bahsetmeye gerek bile olmadan, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan not almak ve bunları geliştirmek için mükemmel bir sistemdir.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %21'i, toplantılara, e-postalara ve projelere uygulayarak AI'dan yararlanarak profesyonel olarak başarılı olmak istiyor. Çoğu e-posta uygulaması ve proje yönetimi platformunda AI bir özellik olarak entegre olsa da, araçlar arasında iş akışlarını birleştirmek için yeterince sorunsuz olmayabilir. Ancak ClickUp'ta bu kodu kırdık! ClickUp'ın yapay zeka destekli toplantı yönetimi özellikleriyle, gündem öğelerini kolayca oluşturabilir, toplantılardan notlar alabilir, toplantı notlarından görevler oluşturabilir ve atayabilir, kayıtları transkribe edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz — yapay zeka not alma aracımız ve ClickUp Brain ile. Stanley Security'deki müşterilerimiz gibi haftada 8 saate kadar toplantı süresinden tasarruf edin!

Ayrıca okuyun: Zihin Haritaları Not Alma Yöntemini Kullanma

ClickUp'ın 4. Avantajı: AI destekli arama ve düzenleme ile optimize edin

ClickUp'ın öne çıktığı bir diğer özellik ise tescilli genAI motoru ClickUp Brain'dir. Apple Notes ve Evernote'un en iyi özelliklerini (ve daha fazlasını) bir araya getirir.

ClickUp Brain, not alma ihtiyaçlarınızda size iki şekilde yardımcı olabilir: metin işleme ve arama.

İlk olarak, ClickUp Brain metin oluşturabilir ve düzeltebilir, tonunu değiştirebilir ve hatta 10'dan fazla dile çevirebilir. Ardından, metni tablolara dönüştürebilir, kod yazabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Notlarınızı özetleyin, blog yazısına dönüştürün, ilgili bilgileri bulun ve ClickUp Brain ile daha fazlasını yapın

Ayrıca, AI destekli ClickUp Bağlantılı Arama özelliği, belgelerinizden herhangi birinden bilgi bulabilir ve hatta notlar arasındaki bilgileri özetleyebilir. Bu, belgelerin tamamını okumadan anahtar noktaları hızlı bir şekilde kavramanıza yardımcı olur.

💡 Profesyonel ipucu: ClickUp gibi AI toplantı notu alma uygulamaları, toplantılardaki sesleri otomatik olarak metne dönüştürebilir ve toplantı notları oluşturabilir. Tamamlandığında, ClickUp'ın birçok görev yönetimi şablonundan birini kullanarak eylem öğelerini toplantı notlarınızdan bir projeye taşıyın.

Ayrıca okuyun: Verimlilik günlüğü tutmak odaklanmanızı nasıl artırabilir?

ClickUp ile Notlarınızı (ve Hayatınızı) Düzenleyin

Hem Apple Notes hem de Evernote harika not alma uygulamalarıdır. Apple Notes, sadeliği ve Apple ile sorunsuz entegrasyonuyla öne çıkarken, Evernote platformlar arası kullanıcılar için gelişmiş özellikler sunar.

Peki ya her ikisinin en iyisini ve daha fazlasını istiyorsanız?

ClickUp'ın not alma yetenekleri, kapsamlı belge işbirliği ve proje yönetimi özellikleri, onu hepsi bir arada bir verimlilik gücü haline getirir. Notlarınızın iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uymasını sağlamak için esneklik, özelleştirme ve otomasyon sağlar.

ClickUp'a şimdi kaydolun ve fikirlerinizi gerçek projelere dönüştürmek için yapılandırılmış sistemler oluşturun.