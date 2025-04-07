yaratıcılığı ve Verimliliği Artırmak için Yazmaya Yönelik 20'den Fazla En İyi GPT

Yazmak bir sanattır, ancak en iyi yazarlar bile sanatlarını geliştirmek için araçlara ihtiyaç duyar. İster blog yazarı, pazarlamacı, öğrenci veya romancı olun, AI destekli GPT'ler yazma ve web araştırma sürecinizi basitleştirir, yaratıcılığınızı artırır ve yazar bloğunu aşmanıza yardımcı olur.

🔎 Biliyor muydunuz? Son zamanlarda yapılan bir araştırma, ChatGPT yazma modellerinin profesyonellerin yazma görevlerini %50 daha hızlı tamamlamalarına ve işlerinin kalitesini artırmalarına yardımcı olduğunu gösterdi.

Ancak, yazmak için temel ChatGPT modellerini kullanmış olan herkesin size söyleyeceği gibi, AI destekli içerik genellikle insan yazarların sağladığı konuşma tonundan ve derinlemesine analizden yoksundur.

Neyse ki, tüm yazma sürecini çok daha verimli hale getirirken, insan benzeri çıktılara benzer içerik oluşturmanıza yardımcı olacak yazma GPT'leri var.

Bu blog, yazılı içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olacak 20'den fazla en iyi GPT'yi keşfediyor. İster profesyonel bir yazar olun ister yazma yolculuğunuza yeni başlıyor olun, bu yazma GPT'leri tüm yazma potansiyelinizi ortaya çıkarmanın güçlü bir yolunu sunuyor.

GPT nedir?

Hemen hemen her göreve uyum sağlayan, bağlamı bir profesyonel gibi anlayan ve iş yapma şeklinizi dönüştüren bir dijital asistanınız olduğunu hayal edin. Generative Pre-trained Transformers (GPT'ler) tam olarak budur.

GPT'ler, sektörler genelinde verimlilikte devrim yaratıyor. Bunları süper zeki dijital işbirlikçileri olarak düşünün. OpenAI tarafından geliştirilen bu gelişmiş AI modelleri, sadece metin üreticileri değil, ihtiyaçlarınıza göre insan benzeri içerik öğrenen, anlayan ve üreten kapsamlı problem çözme araçlarıdır.

Genel olarak, dört tür GPT vardır:

Genel Amaçlı GPT'ler: Yazma, kodlama, özetleme ve beyin fırtınası gibi birden fazla görevi yerine getiren ChatGPT gibi çok yönlü modeller

Özel GPT'ler: Sektöre özel sohbet robotları, araştırma asistanları veya verimlilik araçları gibi belirli ihtiyaçlar için tasarlanmış özel modeller

İnce Ayarlı GPT'ler: Hukuki analiz, tıbbi araştırma veya müşteri desteği gibi niş uygulamalar için özel veri kümeleriyle eğitilmiş modeller

Gömülü GPT'ler: Uygulamalar, web siteleri veya araçlara entegre edilmiş yapay zeka sistemleri (ör. Office ürünlerinde Microsoft Copilot)

📚 Ayrıca okuyun: Dokümantasyon için AI nasıl kullanılır?

GPT'lerin avantajları

GPT'leri kullanmanın bazı avantajlarına göz atalım:

Verimliliği artırın: E-posta taslakları, içerik oluşturma ve veri analizi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Müşteri hizmetlerini iyileştirin: Daha iyi kullanıcı etkileşimi için anında, yapay zeka destekli yanıtlar sağlayın

Öğrenme ve araştırmaya yardımcı olun: Karmaşık konuları özetleyin, içgörüler oluşturun ve eğitimi destekleyin

Yaratıcılığı artırın: Fikir üretme, yazma ipuçları ve hikaye anlatımında yardımcı olun

Kod oluşturma ve hata ayıklamayı etkinleştirin: Geliştiricilere kod yazma ve optimize etme konusunda yardımcı olun

En iyi özel yazma GPT'leri, her biri belirli yazma ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çeşitli formlarda gelir, örneğin: SEO'yu iyileştirin: Arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) daha iyi sıralama için SEO için optimize edilmiş içerik oluşturun

İçerik oluşturma : Verimliliği artırmak ve zaman kazanmak için makaleler, blog gönderileri ve pazarlama metinleri oluşturun

Düzenleme ve düzeltme : Dilbilgisi kurallarını geliştirin, yazım hatalarını düzeltin, stil önerileri sunun ve netliği artırın

Akademik yazım : Deneme, literatür incelemesi ve araştırma makalelerinin yapılandırılmasına yardımcı olur

Yaratıcı yazma: Hikaye anlatımı, roman yazımı ve senaryo yazımında yardımcı olur

➡️ Daha Fazla Bilgi: Grammarly vs ChatGPT: En İyi AI Yazma Aracı Hangisi?

Yazma için GPT'lerde nelere dikkat etmelisiniz?

İnsan yazarlarınkine benzer veya bazı durumlarda onlardan daha iyi AI tarafından üretilen içerik arıyorsanız, belirli kullanım durumları için tasarlanmış GPT'leri incelemelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, iş akışınızı gerçekten geliştiren bir GPT seçmektir. Dikkate alınması gereken bazı faktörler şunlardır:

Doğruluk ve bağlam anlayışı: Doğru üslup ve stili korurken, alakalı, tutarlı ve gerçeklere dayalı içerik üreten iyi bir yazma GPT'si seçin

Özelleştirilebilirlik: Markanızın sesine ve sektörünüzün gereksinimlerine uyacak şekilde ince ayar veya hızlı mühendislik imkanı sunan GPT'leri arayın

Dilbilgisi ve netlik: Aşırı düzenleme gerektirmeden iyi yapılandırılmış, dilbilgisi kurallarına uygun ve okunabilir metinler üreten bir GPT tercih edin

Yaratıcılık ve uyarlanabilirlik: Teknik raporlardan yaratıcı hikaye anlatımına kadar farklı yazma stillerine uyum sağlarken, fikir üretmek ve ilgi çekici, özgün içerik oluşturmak için bir GPT seçin

İntihal ve AI algılama: GPT'nin benzersiz içerik ürettiğinden ve mevcut GPT'nin benzersiz içerik ürettiğinden ve mevcut AI tarafından oluşturulan metinleri uygun şekilde kaynak göstermeden yeniden kullanmadığından emin olun

Entegrasyon: Microsoft Word, Google Dokümanlar veya içerik yönetim sistemleri (CMS) gibi yazma araçlarıyla entegre olan bir model seçin

Yazma ihtiyaçları: Özel kullanım durumunuza göre GPT'leri yazmayı düşünün. Bazı GPT'ler belirli yazma veya düzenleme türlerinde uzmanlaşmıştır, bu nedenle aracı birincil kullanım durumunuzla uyumlu hale getirmek çok önemlidir. Örneğin, bir Özel kullanım durumunuza göre GPT'leri yazmayı düşünün. Bazı GPT'ler belirli yazma veya düzenleme türlerinde uzmanlaşmıştır, bu nedenle aracı birincil kullanım durumunuzla uyumlu hale getirmek çok önemlidir. Örneğin, bir yazma geliştirici , mükemmel AI tarafından oluşturulan içerik üretmeyebilir, ancak etkili bir şekilde kullanıldığında mevcut içeriği geliştirmenize yardımcı olabilir

Kullanım kolaylığı: Karmaşık bir arayüz, verimliliğinizi artırmak yerine engeller. Teknoloji uzmanı olmasanız bile, kullanıcı dostu bir arayüze sahip GPT modellerini arayın

💡 Profesyonel İpucu: GPT modelinden daha doğru çıktılar elde etmek için AI komut şablonlarını kullanarak girdilerinizi iyileştirin. Komutlarınız ne kadar iyi olursa, AI tarafından oluşturulan içerik de o kadar iyi olur.

Yazma için en iyi 20 GPT

Sonunda kitabınıza başlamaya veya AI'yı kullanarak makaleler yazmaya hazır mısınız? Blog yazıları veya akademik makaleler yazıyor ya da AI'nın profesyonel yazım konusunda size yardımcı olmasını istiyorsanız, tam size göre özel bir yazma GPT'si var.

Aşağıda, ChatGPT'de bulunan en iyi yazma GPT'lerinin bir listesini, çeşitli kullanım durumlarına göre kategorize ederek derledik. Her GPT modeli, ihtiyaçlarınıza uygun AI yazma asistanını seçmenize yardımcı olmak için özellikleri, kullanılabilirliği ve potansiyel sınırlamaları temelinde değerlendirilmiştir.

1. Blog İçerik Yazarı (Blog yazısı oluşturmak için en iyisi)

blog İçerik Yazarı aracılığıyla

Yaratıcı yazma görevlerinde size yardımcı olacak GPT'ler arıyorsanız, Blog Content Writer tam size göre bir araçtır. Yazarların yazar bloğunu aşmalarına, yeni bakış açıları keşfetmelerine ve tutarlı içerik üretmelerine yardımcı olur.

Düşünce liderliği makalesi veya ürün incelemesi mi yazıyorsunuz? Bu araç, içeriklerinizi hedef kitlenizin ilgisini çekecek şekilde düzeltir ve optimize eder.

Bu GPT modeli içerik oluşturmak için mükemmeldir, ancak bununla da kalmaz! Ayrıca makaleleri yapılandırmanıza, ayrıntılı taslaklar oluşturmanıza, okunabilirliği artırmanıza ve tutarlı bir üslup kullanmanıza yardımcı olur. Bu nedenle, kaliteden ödün vermeden içerik üretimini ölçeklendirmek için mükemmel bir araçtır.

Blog İçerik Yazarı'nın en iyi özellikleri

Belirli bir konu veya anahtar kelimelere göre blog yazısı taslakları ve taslaklar oluşturun

Okuyucuların dikkatini çekmek için ilgi çekici başlıklar ve girişler oluşturun

Alt başlıklar ve destekleyici içerik önerileri alın

Arama motorlarında görünürlüğü artırmak için içeriği belirli anahtar kelimeler için optimize edin

Blog İçerik Yazarı sınırlamaları

Yazım tarzınıza göre tonu ve akışı iyileştirmek için manuel düzenleme gerekebilir

Blog İçerik Yazarı fiyatlandırması

ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:

Artı: Ayda 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Blog İçerik Yazarı derecelendirmeleri ve yorumları

2. Blog SEO Expert (SEO için optimize edilmiş blog içeriği için en iyisi)

via Blog SEO Expert

Arama motoru optimizasyonu (SEO), bloglara organik trafik sağlar. Blog SEO Expert, yazarların blog içeriklerini arama motorları için optimize etmelerine yardımcı olmak için yapay zeka kullanır ve böylece görünürlük ve erişimi artırır.

Bu araç, anahtar kelime araştırması, sayfa içi optimizasyon ve içerik analizine yardımcı olarak, kapsamlı teknik bilgiye sahip olmayanlar için bile SEO'yu daha erişilebilir hale getirir. İster temel gönderiler, ürün değerlendirmeleri ister liste makaleleri yazıyor olun, bu GPT etkili anahtar kelime yerleştirme, içerik düzenleme ve okunabilirlik iyileştirmeleri sağlar.

Blog SEO Uzmanı'nın en iyi özellikleri

İlgili arama terimlerini belirlemek için anahtar kelime araştırması ve analizi yapın

Başlık etiketleri, meta açıklamalar ve metin gövdesi dahil olmak üzere içeriği hedef anahtar kelimeler için optimize edin

SEO'yu iyileştirmek için iç ve dış bağlantılar için öneriler oluşturun

Rakip içeriklerini analiz ederek iyileştirme fırsatlarını belirleyin

Blog SEO Uzmanı sınırlamaları

Sonuçlar, hedef anahtar kelimelerin rekabet gücüne ve genel SEO stratejisine göre değişebilir

Blog SEO Uzmanı fiyatlandırması

AI ile daha iyi yazmanın yollarını anlatan kısa bir video:

3. Creative Writing Coach (Yaratıcı yazma yardımı için en iyisi)

creative Writing Coach aracılığıyla

Creative Writing Coach, hikaye anlatma becerilerini geliştirmek ve ilgi çekici anlatılar oluşturmak isteyen yazarlar için özel olarak tasarlanmış bir yazma GPT'sidir. İster roman, kısa öykü veya yaratıcı blog içeriği üzerinde çalışıyor olun, bu AI stil önerileri, ton ayarlamaları ve yapı iyileştirmeleri sunar.

Bu GPT, farklı yazma stillerini deneyen kurgu yazarları, şairler ve blog yazarları için idealdir. Yazılarınızı daha etkileyici ve sürükleyici hale getirmek için komutlar oluşturabilir, cümle akışını iyileştirebilir ve alternatif kelime seçenekleri önerebilir.

Yaratıcı Yazma Koçu'nun en iyi özellikleri

Stil önerileriyle hikaye anlatımını ve etkileşimi geliştirin

Yeni fikirler üretmek için yaratıcı yazma önerilerine erişin

Daha iyi okunabilirlik için cümle yapısını ve kelime seçimini iyileştirin

Hız ve anlatım akışını iyileştirerek hikayeleri yapılandırın

Yaratıcı Yazma Koçu sınırlamaları

İnsan yaratıcılığına kıyasla duygusal derinlikten yoksundur

4. ArticleGPT (Makale oluşturmak için en iyisi)

via ArticleGPT

İyi araştırılmış ve bilgilendirici makaleler oluşturmak genellikle zaman alıcıdır. ArticleGPT, çeşitli konularda makaleler oluşturarak bu süreci optimize eder. Bu araç, yazarların daha verimli bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretmesine yardımcı olur ve diğer görevler için zaman kazanmalarını sağlar.

Kullanıcılar, bir konu veya anahtar kelimeler girerek AI'nın kendi özel ihtiyaçlarına göre makaleler oluşturmasını sağlar. AI ayrıca farklı tarzlarda içerik oluşturmaya yardımcı olarak yazarların verimliliğini artırmasına ve doğru kelimeleri bulmasına yardımcı olur.

ArticleGPT'nin en iyi özellikleri

Başlık ve alt başlık oluşturma dahil olmak üzere eksiksiz makaleler tasarlayın

Hızlı ve verimli bir şekilde içerik oluşturun

Seçtiğiniz konu hakkında ilgili bilgileri ve destekleyici ayrıntıları alın

Makalenin amacına uygun farklı yazım stilleri ve tonları kullanın

ArticleGPT sınırlamaları

Doğruluk için manuel olarak kontrol edilmesi gerekebilir

➡️ Daha Fazla Bilgi: Yazma için Ücretsiz AI Paragraf Oluşturucular

5. Article Writer (Uzun makale yazımı için en iyisi)

via Article Writer

ArticleGPT gibi, Article Writer da içeriği verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazma GPT'sidir.

Minimum çabayla SEO dostu içeriklere ihtiyaç duyanlar için özellikle etkilidir. İyi araştırılmış ve mantıklı bir şekilde yapılandırılmış makaleler oluşturarak, kullanıcıların nihai çıktıyı iyileştirmeye ve kişiselleştirmeye odaklanmasına olanak tanır.

Makale Yazarı'nın en iyi özellikleri

Anahtar kelimelere veya yazma komutlarına göre eksiksiz makaleler oluşturun

Farklı hedef kitleler için çok sayıda ton ve stil ayarlaması yapın

Mantıklı yapı ve fikirlerin akışının sorunsuz olmasını sağlayın

Gelişmiş özelliklerini kullanarak hedef kitleye ve beklenen sonuca göre önerilerde bulunun

Makale Yazarı sınırlamaları

Bazen, komut çok genel olduğunda derinliği veya özgünlüğü eksik içerikler üretir

6. Write for Me (Çok yönlü yazma yardımı için en iyisi)

via Write For Me

Write For Me, içerik oluşturucuların taslak oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Blog gönderileri, sosyal medya başlıkları veya pazarlama e-postaları üzerinde çalışıyor olun, bu araç girdilerinize göre tutarlı ve yapılandırılmış içerik oluşturur.

Yazarın bloğu ile mücadele edenler için ideal olan Write For Me, AI tarafından oluşturulan öneriler, ana hatlar ve tam taslaklar sağlayarak yaratıcı süreci başlatmaya yardımcı olur.

Kişisel stil ve sesine uygun içeriği geliştirmek için hızlı bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyan kişiler için özellikle yararlıdır.

Write For Me'nin en iyi özellikleri

İçerik fikirleri, yapılar ve anahtar konuşma noktaları kullanın

Farklı hedef kitleler ve biçimler için tonu ve stili ayarlayın

Beyin fırtınası süresini kısaltarak içerik oluşturmayı hızlandırın

Kolay erişim için çeşitli platformlarla entegre edin

Write For Me sınırlamaları

Doğruluk, netlik ve marka sesiyle tutarlılık sağlamak için düzenleme ve iyileştirme gerekebilir

AI ile içeriği küresel bir kitleye ulaştırmak için nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin:

7. editGPT (Düzenleme ve redaksiyon için en iyisi)

editGPT aracılığıyla

Yazılı içeriği mükemmelleştirmek, dikkatli düzenleme ve düzeltme gerektirir. editGPT, yazarların metni girerek gramer, imla, noktalama ve stil hatalarını belirlemelerine ve düzeltmelerine yardımcı olur.

Sonuç olarak, bu araç yazılı içeriğin kalitesini ve inceliğini büyük ölçüde artırarak ifadeyi netleştirir ve kısaltır.

editGPT'nin en iyi özellikleri

Netlik ve özlülüğü artırmak için stil önerilerini kullanın

Cümle yapısı ve akışıyla ilgili geri bildirimleri anlayın

Ton ve stil tutarlılığını sağlayın

Yazılı içeriğin genel kalitesini ve düzgünlüğünü artırın

editGPT sınırlamaları

Son derece teknik veya niş yazım stilleriyle uğraşabilir, cümlenin amaçlanan anlamını değiştirebilir

8. Kitap Oluşturucu Kılavuzu (Kitap oluşturma ve destek için en iyisi)

book Creator Guide aracılığıyla

Book Creator Guide, kitap yazma sürecini kolaylaştırmak isteyen yazarlar ve yazar adayları için özel olarak tasarlanmış bir yazma GPT'sidir. Kurgu, kurgu dışı veya kişisel gelişim kitapları yazıyor olsanız da, bu GPT fikir üretmekten bölümleri düzenlemeye, dili düzeltmekten tutarlılığı korumaya kadar her konuda size yardımcı olur.

Dahası, Book Creator Guide, hikaye anlatma teknikleri, tempo ve karakter geliştirme konusunda yerleşik rehberlik ile sanal bir yazma koçu görevi görür.

Kitap Oluşturucu Kılavuzu'nun en iyi özellikleri

Kurgu ve kurgu dışı kitapları planlayın, ana hatlarıyla belirleyin ve yapılandırın

Konu, tema ve karakter geliştirme için fikirler üretin

Stil, üslup ve tempo konusunda iyileştirme önerileri alın

Okunabilirlik ve etkileşimle ilgili geri bildirimlere erişin

Kitap Oluşturucu Kılavuzu sınırlamaları

Oluşturulan içerik, yazarın yaratıcı vizyonuna uyum sağlamak ve özgünlüğü sağlamak için önemli ölçüde düzenleme ve yeniden yazma gerektirebilir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Statista'nın ABD'li yazarlar arasında yaptığı bir ankete göre, yazarların %23'ü yazma sürecine yapay zekayı dahil ettiğini belirtti. Bunların %47'si yapay zekayı gramer yardımı için kullanırken, %29'u karakter ve olay örgüsü fikirleri üretmek için kullanıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, %10'dan azı gerçek metin üretmek için yapay zekaya güveniyor!

9. Akademik Yazım (Akademik araştırma ve yazım için en iyisi)

academic Writing aracılığıyla

Akademik Yazım GPT, öğrencilerin ve araştırmacıların yüksek kaliteli akademik makaleler, denemeler ve raporlar üretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç, argümanları yapılandırmaya, kaynakları alıntılama ve akademik kurallara uyumu sağlamaya yardımcı olur.

Kullanıcılar, konu, araştırma bulguları ve istenen alıntı stili hakkında bilgi vererek, iyi yapılandırılmış ve uygun biçimde biçimlendirilmiş akademik belgeleri kolayca oluşturabilirler.

Akademik Yazım için en iyi özellikler

Araştırma makaleleri ve denemeler için yapılandırılmış taslaklar oluşturun

APA, MLA ve Chicago stillerinde alıntı önerileri alın

Akademik üslubu ve resmi dili iyileştirin

Mantıksal akışı ve argüman geliştirmeyi geliştirin

Akademik Yazım sınırlamaları

Özgün araştırma yapmaz veya gerçeklerin doğruluğunu kontrol etmez ve son derece teknik veya niş akademik konularda zorluk yaşayabilir

10. Literature Review Writer (Edebiyat incelemesi oluşturmak için en iyisi)

via Literature Review Writer

Literature Review Writer, mevcut araştırmaları derlemek, özetlemek ve analiz etmek için yardıma ihtiyaç duyan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için özel olarak tasarlanmıştır.

Kullanıcıların çok sayıda akademik içerik arasında gezinmesine, anahtar bilgileri çıkarmasına ve kapsamlı literatür incelemeleri oluşturmasına yardımcı olur.

Konuları, anahtar kelimeleri, alıntı stillerini ve hatta akademik yazıları kaynak olarak kullanmak ve literatür taraması oluşturmak için belirli bir zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

Literature Review Writer'ın en iyi özellikleri

Birden fazla akademik kaynaktan anahtar bulguları özetleyin

Akademik makalelerde araştırma trendlerini ve eksiklikleri belirleyin

İyi organize edilmiş bir literatür incelemesi için içerik düzenleyin

Karmaşık akademik dili rafine ederek okunabilirliği artırın

Edebiyat İnceleme Yazarı sınırlamaları

Tüm kaynakların güvenilirliğini otomatik olarak doğrulayamıyoruz

➡️ Daha Fazla Bilgi: Word Belgelerinde AI'yı Kullanarak İçerik Oluşturmayı Kolaylaştırma

11. Copywriter GPT (Pazarlama metinleri oluşturmak için en iyisi)

via Copywriter GPT

Müşterileri çekmek ve satışları artırmak için ikna edici pazarlama metinleri çok önemlidir. Copywriter GPT, pazarlamacıların çeşitli platformlar için etkili ve ikna edici metinler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu kullanımı kolay araç, pazarlanan ürün veya hizmet, hedef kitle ve istenen üslup hakkında bilgi girerek başlıklar, reklam metinleri, web sitesi içeriği ve diğer pazarlama materyalleri oluşturmanıza olanak tanır.

Copywriter GPT'nin en iyi özellikleri

Güçlü CTA'larla içeriği dönüşümler için optimize edin

Marka kimliğine uygun ton ve stil uyumu sağlayın

A/B testi için önerilen varyasyonlara erişin

Okunabilirliği ve etkiyi artırmak için metinleri iyileştirin

Copywriter GPT sınırlamaları

Hikaye anlatımına dayalı pazarlama için derin duygusal zeka eksikliği

📚 Ayrıca okuyun: En iyi AI içerik oluşturma araçları

12. Essay Writing Tool (Deneme yazma ve yapılandırma için en iyisi)

essay Writing Tool aracılığıyla

Essay Writing Tool, öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin iyi yapılandırılmış denemeler yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yardımcıdır.

Bu GPT, beyin fırtınası yapmaktan anahtar noktaların belirlenmesi ve argümanların geliştirilmesine kadar makale yazma sürecini kolaylaştırır. Netlik, tutarlılık ve mantıklı akış sağlar, bu da onu akademik makaleler, raporlar veya ikna edici makaleler üzerinde çalışanlar için değerli bir yardımcı haline getirir.

Deneme Yazma Aracının en iyi özellikleri

Deneme taslakları ve yapılandırılmış taslaklar oluşturun

Akademik yazılar için stil ve üslup önerileri alın

Argüman ve yapıdaki iyileştirme alanlarını belirleyin

Son taslakları iyileştirmek için gramer ve okunabilirliği kontrol edin

Deneme Yazma Aracı sınırlamaları

Bu deneme yazarı, yüksek kaliteli ve özgün denemeler üretmek için gerekli olan eleştirel düşünme ve analitik becerilerin yerini tamamen alamayabilir

13. Humanize AI (AI tarafından oluşturulan metinleri insanileştirmek için en iyisi)

via Humanize AI

AI tarafından oluşturulan metinlerin bir zorluğu, robotik veya doğal olmayan bir kulağa sahip olabilmeleridir. Humanize AI, yazarların AI tarafından oluşturulan içeriği daha insan gibi kulağa gelmesini sağlayarak bu sorunu çözüyor.

Bu araçla, dili iyileştirebilir, akışı geliştirebilir ve daha kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz. AI içeriğinizi insanileştirmek için komut istemlerini kullanarak rekabet avantajı elde edin ve verimliliği artırın.

Humanize AI'nın en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan metinleri daha doğal ve insan gibi ses çıkaracak şekilde iyileştirin

İçeriğin akışını ve okunabilirliğini iyileştirin

AI tarafından oluşturulan metinlere benzersiz bir dokunuş ekleyerek içeriğin okuyucularda yankı uyandırmasına yardımcı olun

AI tarafından oluşturulan içeriğin aşırı otomatikmiş gibi gelmemesini sağlayın

AI sınırlarını insancıllaştırın

Bağlam özel içerik veya belirli yazım stilleri için manuel ayarlamalar gerekebilir

14. Novel Writer (İlgi çekici ve ayrıntılı romanlar yazmak için en iyisi)

via Roman Yazımı

Novel Writer, ilgi çekici kurgu eserler yazmak için yardıma ihtiyaç duyan yazarlar, yazar adayı romancılar ve hikaye anlatıcıları için özel olarak tasarlanmış bir GPT'dir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu AI aracı yazma sürecini kolaylaştırarak romanınızı daha iyi kurgulamanıza, karakterleri geliştirmenize veya diyalogları iyileştirmenize yardımcı olur.

Bu araç, yazarların bloklarıyla mücadele eden veya ilham arayan kişiler için özellikle yararlıdır. Yaratıcı komutlar oluşturarak, cümle yapısını iyileştirerek ve stil geliştirmeleri sunarak, Novel Writer yazarların içerik oluşturmanın zorlu kısmını hallederken hikaye anlatımına odaklanmalarını sağlar.

Roman Yazma'nın en iyi özellikleri

Karakter geliştirme ve dünya oluşturma konusunda yardım alın

Diyalog ve anlatı yapısını geliştirin

Hız ve olay örgüsü akışı için önerilen iyileştirmeleri alın

Tür tercihlerine göre yazım stilinin ayrıntılı analizine erişin

Roman Yazma sınırlamaları

Yazarın kendine özgü sesini tam olarak yansıtmayabilir

Karakter gelişiminde derin duygusal nüanslar eksik

📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj attığını keşfettik. Peki, tüm bilgilere dokunarak ve kolayca erişebilseydiniz ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

15. Screenwriting Assistant (Senaryo yazımı için en iyisi)

screenwriting Assistant aracılığıyla

Screenwriting Assistant, senaristlerin, film yapımcılarının ve oyun yazarlarının yapılandırılmış, ilgi çekici senaryolar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir GPT'dir. Endüstri standardı senaryo biçimlerini takip ederek, senaryonuzun baştan sona profesyonel bir şekilde yapılandırılmasını sağlar.

Biçimlendirmenin ötesinde, Screenwriting Assistant karakter geliştirme, tempo ve sahne geçişleri hakkında içgörüler sunar. Diyaloglar oluşturur, açıklamaları zenginleştirir ve senaryonuzu daha dinamik ve ilgi çekici hale getirmek için önerilerde bulunur, bu da onu yeni başlayanlar ve deneyimli yazarlar için harika bir seçenek haline getirir.

Senaryo Yazma Asistanı'nın en iyi özellikleri

Senaryoları endüstri standartlarına göre biçimlendirin

Etkili sahne tanımları ve doğal ve ilgi çekici diyaloglar yazın

Kolayca profesyonel bir senaryo düzeni elde edin

Üretime hazır senaryolar oluşturun

Senaryo Yazma Asistanı sınırlamaları

Çekici ve özgün bir hikaye oluşturmak için senaristin önemli ölçüde katkı ve yönlendirmesi gerekir

16. Viral Intro Hooks (İlgi çekici girişler oluşturmak için en iyisi)

via Viral Intro Hooks

Adından da anlaşılacağı gibi, Viral Intro Hooks aracı, okuyucuyu kendine bağlayan ve okumaya devam etmesini teşvik eden ilgi çekici ve dikkat çekici girişler oluşturur.

Bu araç, ilgi çekici bir girişe ihtiyaç duyan blog girdileri, makaleler veya sosyal medya gönderileri oluşturmak için özellikle yararlıdır. Konu ve hedef kitle hakkında ayrıntıları paylaşarak, birden fazla giriş seçeneği oluşturabilirsiniz.

Yazarların çeşitli stilleri, tonları ve yöntemleri keşfederek içerikleri için ideal ilgi çekici unsurları bulmalarını sağlar.

Viral Intro Hooks'un en iyi özellikleri

Bloglar, videolar ve sosyal medya için yüksek dönüşüm oranına sahip açılış cümleleri oluşturun

Trendleri analiz ederek mevcut etkileşim modellerine uygun girişler oluşturun

Farklı içerik stillerine uyacak şekilde birden fazla varyasyon kullanın

Maksimum izleyici tutma oranı için giriş bölümlerini optimize etmek için değerli içgörülere erişin

Viral Intro Hooks sınırlamaları

Araç, mevcut trendlere dayanır ve özgünlüğü sınırlar

17. İçerik Pazarlama GPT (İçerik pazarlama stratejileri için en iyisi)

via İçerik Pazarlama GPT

Content Marketing GPT, içerik stratejilerini kolaylaştırmak isteyen pazarlamacılar, işletmeler ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir AI asistanıdır. Blog gönderileri, e-posta kampanyaları, sosyal medya ve açılış sayfalarında tutarlılık sağlayarak yüksek kaliteli içerik planlamasına, yapılandırılmasına ve oluşturulmasına yardımcı olur.

Ayrıca, bu araç SEO trendlerini ve kitle etkileşim metriklerini analiz ederek, hangi tür içeriğin en iyi performansı gösterdiğine dair içgörüler sunar.

İçerik Pazarlama GPT'nin en iyi özellikleri

Blog gönderileri, sosyal medya içerikleri ve e-posta kampanyaları oluşturun

SEO trendleri ve kitle etkileşim metriklerine göre içerik stratejisini optimize edin

Çoklu platform pazarlaması için içerik yeniden kullanım fikirleri edinin

Okunabilirliği ve yapıyı geliştirerek okuyucu ilgisini daha iyi çekin

İçerik Pazarlama GPT sınırlamaları

SEO önerileri her zaman en son güncellemeleri yansıtmayabilir

18. HubSpot'tan Landing Page Creator (Açılış sayfası metinleri için en iyisi)

Açılış sayfaları, ziyaretçileri potansiyel müşterilere veya müşterilere dönüştürmek için çok önemlidir. HubSpot'un Landing Page Creator, pazarlamacıların ilgi çekici açılış sayfası metinleri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka kullanır. Bu araç, başlıklar, eylem çağrıları ve yüksek dönüşüm oranına sahip bir açılış sayfasının diğer temel öğelerini yazmaya yardımcı olur.

Bu araç, HubSpot'un pazarlama paketiyle de sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hedef kitle içgörülerine ve A/B testlerine göre metinleri iyileştirmenize olanak tanır.

HubSpot'un en iyi özelliklerine sahip Landing Page Creator

Yapılandırılmış şablonlar ve gerçek zamanlı önerilerle açılış sayfası oluşturma sürecini basitleştirin

Dönüşüm için optimize edilmiş açılış sayfası metinlerini zahmetsizce geliştirin

Dikkat çekici başlıklar ve ikna edici CTA'lar yazın

SEO ve etkileşim trendlerine göre içerik geliştirin

HubSpot'un Landing Page Creator sınırlamaları

Manuel metin yazımına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri ve markanın tonuna ve sesine uyması için insan elinden geçmesi gerekebilir

19. Sales Cold Email Coach (Etkili satış e-postaları oluşturmak için en iyisi)

sales Cold Email Coach aracılığıyla

Sales Cold Email Coach, satış profesyonellerinin dikkat çekici ve yanıt almayı sağlayan ikna edici soğuk e-postalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu araçla, e-posta iletişiminin en iyi uygulamalarını analiz edin ve farklı hedef kitlelere göre yapılandırılmış şablonlar, ikna edici konu satırları ve optimize edilmiş mesajlar elde edin. Bu GPT, müşteriler için dikkat çekici e-postalar, potansiyel müşteri takibi ve satış sunumları hazırlamanıza yardımcı olur.

Satış Soğuk E-posta Koçu'nun en iyi özellikleri

Daha iyi satış erişimi için yüksek dönüşüm oranına sahip soğuk e-posta şablonlarını özelleştirin

Açılma oranlarını artırmak için ikna edici konu satırları kullanın

Daha iyi etkileşim için e-posta tonunu ve yapısını nasıl iyileştireceğinizi öğrenin

Hedef kitle ve sektör bilgilerine göre e-posta içeriğini kişiselleştirin

Satış Soğuk E-posta Koçu sınırlamaları

AI tarafından oluşturulan e-postalar bazen özelleştirilmediğinde genel bir izlenim bırakabilir

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterirken, aynı zamanda önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) gerçekleşmesi nedeniyle sorunsuz bir işbirliği eksikliğini de gösterebilir. Gereksiz platformlar arasında geçiş yapmayı ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, daha verimli çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenen ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var.

20. Ücretsiz AI Scripts Generator (Yeni komut dosyası oluşturmak için en iyisi)

ücretsiz AI Scripts Generator aracılığıyla

Ücretsiz AI Scripts Generator, senaristlerin ilgi çekici diyaloglar, sahneler ve tam uzunlukta senaryolar oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır.

Film, TV, YouTube veya kurumsal videolar için yazıyor olun, bu GPT yapılandırılmış ana hatlar, karakter diyalogları ve sahne açıklamaları sağlayarak senaryo yazma sürecini kolaylaştırır.

Ücretsiz AI Scripts Generator'ın en iyi özellikleri

Komut istemlerine göre saniyeler içinde tamamen yeni senaryolar, diyaloglar ve sahne açıklamaları oluşturun

İlgi çekici hikayeler ve karakter etkileşimleri geliştirin

Senaryoları endüstri standartlarına göre biçimlendirin (ör. senaryo, YouTube, kurumsal)

AI destekli önerilerle senaryo akışını ve hızını iyileştirin

Ücretsiz AI Scripts Generator sınırlamaları

İnsan tarafından yazılmış senaryolara kıyasla derin duygusal nüanslardan yoksun olabilir

21. Plagiarism Checker (Özgünlüğü sağlamak için en iyisi)

via Plagiarism Checker

Yazılı içeriğin özgünlüğünü sağlamak, özellikle akademik ve profesyonel ortamlarda çok önemlidir. Plagiarism Checker, metinlerdeki intihal örneklerini tespit etmek için yapay zeka kullanır.

Bu araç, yazarların istemeden intihal yapmasını önler ve çalışmalarının orijinal olmasını sağlar. Çevrimiçi veya veritabanlarındaki mevcut içeriklerle benzerlikleri tarar ve olası intihal sorunlarını belirler.

İntihal Kontrolü'nün en iyi özellikleri

Çevrimiçi içerik ve veritabanlarını tarayarak metinlerde intihal örneklerini algılar

Potansiyel intihal sorunlarını belirler

Doğru alıntı veya parafrazlama için öneriler sunar

Yazarların işlerinin özgünlüğünü sağlamasına yardımcı olur

İntihal Denetleyici sınırlamaları

İntihal algılamanın doğruluğu, araç ve kontrol ettiği kaynaklara göre değişir

22. Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı (LinkedIn içerik oluşturma için en iyisi)

via Profesyonel LinkedIn Yazı Yazarı

Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı GPT, profesyonellerin, pazarlamacıların ve düşünce liderlerinin görünürlük ve etkileşimi artıran ilgi çekici LinkedIn gönderileri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. LinkedIn'in algoritmasını anlar ve gönderilerin özgünlüğünü ve profesyonelliğini korurken maksimum erişim için yapılandırılmasını sağlar.

İçeriği trend olan konular ve sektöre özgü jargonla uyumlu hale getirmek, kullanıcıların LinkedIn'de otoriter ve samimi bir ses tonu korumasına yardımcı olur.

Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı'nın en iyi özellikleri

Sektörünüze ve hedef kitlenize özel, yapay zeka destekli yüksek kaliteli LinkedIn gönderilerini özelleştirin

Kanıtlanmış biçimlendirme ve yapılandırma tekniklerini kullanarak etkileşim için gönderileri optimize edin

Güçlü kancalar, harekete geçirici ifadeler ve biçimlendirme teknikleri kullanarak gönderilerinizi daha kolay okunabilir ve ilgi çekici hale getirin

İçeriği güncel tartışmalarla uyumlu hale getirmek için yerleşik veri analiz araçlarıyla LinkedIn trendlerini anlayın

Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı sınırlamaları

Kullanıcı girdisi olmadan niş pazarlara özgü içgörüleri tam olarak yakalayamayabilir

23. Storyteller Writer (Hikaye geliştirme ve beyin fırtınası için en iyisi)

storyteller Writer aracılığıyla

Hikaye anlatıcılığının yenilikle buluştuğu bir dünyaya dalın! Storyteller Writer, yazarların, blog yazarlarının ve içerik oluşturucuların illüstrasyonlarla büyüleyici hikayeler yaratmasına olanak tanır.

Bu araçla, karakter görüntüleri, özelleştirilmiş oluşturmalar, çeşitli türler, gerçek zamanlı illüstrasyonlar ve size özel interaktif bir deneyimin benzersiz bir birleşimini yaşarsınız. Anlatıyı kontrol altına alır, maceranızı sayısız şekilde şekillendirir ve hayal gücünüzle rezonansa giren yolları keşfedersiniz.

Storyteller Writer'ın en iyi özellikleri

Fotoğraflarınızı yükleyin — kendinizin, evcil hayvanınızın veya çevrenizin fotoğrafları olabilir

Görüntülerinizdeki görsel ipuçlarına dayalı olarak hikayenizi canlandıran kişiselleştirilmiş karakterler, sürükleyici ayarlar ve diğer görsel öğeler oluşturun

Gelişmiş analizleri kullanarak düşünceli hikayeler ve görseller oluşturun

Fikirlerinizi birden fazla platformda hikayelere ve görüntülere dönüştürün

Storyteller Writer sınırlamaları

Özgünlüğü sağlamak ve formülsel olay örgülerinden kaçınmak için insan girdisi gerektirir

🔎 Biliyor muydunuz? Son araştırmalara göre, pazarlama profesyonellerinin %55'i içerik oluşturmak için AI kullanıyor, %54'ü ilk taslakları oluşturmak için, %43'ü içerik optimizasyonu için ve %42'si düzenleme için kullanıyor.

ClickUp—İş ve Yazı için Günlük Uygulama

GPT'ler yazma sürecini iyileştirmeye yardımcı olabilirken, gelişmiş AI modelleri ve verimlilik araçları bu süreci bir sonraki aşamaya taşır.

İş için günlük uygulama ve en iyi entegre AI içerik oluşturma ve iş akışı yönetim araçlarından biri olan ClickUp, tüm içerik yaşam döngüsünü yönetmek için kapsamlı bir platform sunar.

İlk beyin fırtınasından içerik oluşturmaya, ortak düzenlemeden proje yönetimine kadar tüm yazma ihtiyaçlarınız için merkezi bir merkez sağlar.

ClickUp Brain'i kullanarak karmaşık metinleri basitleştirin ve yazdıklarınızı daha net ve etkili hale getirin

ClickUp Brain, yapay zekayı iş akışınıza ve günlük süreçlerinize doğrudan entegre eden yapay zeka yazma asistanınızdır. Bu, yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza, taslakları iyileştirmenize ve yazınızı maksimum etki için yapılandırmanıza olanak tanır.

Blog gönderileri, pazarlama metinleri veya teknik yazılar hazırlamak için ClickUp Belgeleri'ne entegre edilmiş bu gelişmiş AI modeli her şeyi yapar. Akıllı öneriler sunar, yazılı içeriğinizi özetler ve düzenler, okunabilirliği ve etkileşimi artırır, böylece içerik oluşturucular, yazarlar ve pazarlamacılar için ideal bir yardımcı olur.

Reddit kullanıcısı u/codymreese , ClickUp Brain hakkında şunları söyledi:

Çalışanlara sonraki adımları bildirmek, otomasyonlar oluşturmak için kullanıyoruz, araç ve yazılım belgelerini yüklüyoruz ve bunlar AI içinde aranabilir. Anahtar paydaşlar için görünümlerde AI özel alanlarını kullandım, böylece onlar sadece tıklayabiliyor ve AI çalışarak görev ve sonraki adımlar hakkında onları bilgilendiriyor.

Çalışanlara sonraki adımları bildirmek, otomasyonlar oluşturmak için kullanıyoruz, araç ve yazılım belgelerini yüklüyoruz ve bunlar AI içinde aranabilir. Anahtar paydaşlar için görünümlerde AI özel alanlarını kullandım, böylece onlar sadece tıklayabiliyor ve AI çalışarak görev ve sonraki adımları güncelliyor.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp İçerik Yazma Şablonu ile içerik oluşturmaya yapılandırılmış bir yaklaşım kazanın

ClickUp Brain'in AI yardımına ek olarak, ClickUp ayrıca yazarların bloklarını etkili bir şekilde ortadan kaldıran içerik yazma şablonları da sunar. ClickUp İçerik Yazma Şablonu, fikirleri düzenlemenize, revizyonları izlemenize ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olurken şunları da yapmanızı sağlar:

Tüm içerik taslaklarınızı, araştırmalarınızı ve düzeltmelerinizi tek bir yerde saklayın

İçeriği iyileştirmek ve geliştirmek için takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın

Programınıza uymak için son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayın

AI destekli önerileri ve biçimlendirme araçlarını kullanarak yazınızı mükemmelleştirin

🎁 Bonus: Yazma kuralları ve yapılandırılmış belgeler için ClickUp Yazma Kuralları Şablonunu inceleyin.

ClickUp ile yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarın

Bu kılavuz, her biri farklı ihtiyaçlara (içerik pazarlama, akademik yazım veya iş belgeleri) yönelik en iyi AI destekli yazma asistanlarından bazılarını inceledi. Ancak, AI'nın potansiyelini gerçekten en üst düzeye çıkarmak için, bir yazma aracından daha fazlasına ihtiyacınız var: içerik oluşturma, işbirliği ve ş Akışı yönetimini optimize eden entegre bir platforma ihtiyacınız var.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Güçlü görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirilebilir iş akışları ile ClickUp, yazma sürecinizi baştan sona planlamanıza, izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur. İster blog yazarı, ister pazarlamacı veya romancı olun, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutar, böylece en iyi işinizi yaratmaya odaklanabilirsiniz. Yazmanın geleceğini deneyimlemeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve içerik oluşturma sürecinizi nasıl dönüştürdüğünü keşfedin.