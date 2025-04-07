yaratıcılığı ve Verimliliği Artırmak için Yazmaya Yönelik 20'den Fazla En İyi GPT

Yazmak bir sanattır, ancak en iyi yazarlar bile sanatlarını geliştirmek için araçlara ihtiyaç duyar. İster blog yazarı, pazarlamacı, öğrenci veya romancı olun, AI destekli GPT'ler yazma ve web araştırma sürecinizi basitleştirir, yaratıcılığınızı artırır ve yazar bloğunu aşmanıza yardımcı olur.
🔎 Biliyor muydunuz? Son zamanlarda yapılan bir araştırma, ChatGPT yazma modellerinin profesyonellerin yazma görevlerini %50 daha hızlı tamamlamalarına ve işlerinin kalitesini artırmalarına yardımcı olduğunu gösterdi.
Ancak, yazmak için temel ChatGPT modellerini kullanmış olan herkesin size söyleyeceği gibi, AI destekli içerik genellikle insan yazarların sağladığı konuşma tonundan ve derinlemesine analizden yoksundur.
Neyse ki, tüm yazma sürecini çok daha verimli hale getirirken, insan benzeri çıktılara benzer içerik oluşturmanıza yardımcı olacak yazma GPT'leri var.
Bu blog, yazılı içeriğinizi geliştirmenize yardımcı olacak 20'den fazla en iyi GPT'yi keşfediyor. İster profesyonel bir yazar olun ister yazma yolculuğunuza yeni başlıyor olun, bu yazma GPT'leri tüm yazma potansiyelinizi ortaya çıkarmanın güçlü bir yolunu sunuyor.
⏰ 60 saniyelik özet
- Blog İçerik Yazarı (Blog yazısı oluşturma için en iyisi)
- Blog SEO Uzmanı (SEO için optimize edilmiş blog içeriği için en iyisi)
- Yaratıcı Yazma Koçu (Yaratıcı yazma yardımı için en iyisi)
- Makale GPT (Makale oluşturmak için en iyisi)
- Makale Yazarı (Uzun makale yazımı için en iyisi)
- Write for Me (Çok yönlü yazma yardımı için en iyisi)
- Düzenleme GPT (Düzenleme ve redaksiyon için en iyisi)
- Kitap Oluşturucu Kılavuzu (Kitap oluşturma ve destek için en iyisi)
- Akademik Yazım (Akademik araştırma ve yazım için en iyisi)
- Edebiyat İnceleme Yazarı (Edebiyat incelemesi oluşturmak için en iyisi)
- Copywriter GPT (Pazarlama metinleri oluşturmak için en iyisi)
- Deneme Yazma Aracı (Deneme yazımı için en iyisi)
- AI'yı insanileştirin (AI tarafından oluşturulan metinleri insanileştirmek için en iyisi)
- Roman Yazarı (Roman yazımı için en iyisi)
- Senaryo Yazma Asistanı (Senaryo yazımı için en iyisi)
- Viral Intro Hooks (İlgi çekici girişler oluşturmak için en iyisi)
- İçerik Pazarlama GPT (İçerik pazarlama stratejileri için en iyisi)
- HubSpot tarafından sunulan Landing Page Creator (Açılış sayfası metinleri için en iyisi)
- Satış Soğuk E-posta Koçu (Etkili satış e-postaları oluşturmak için en iyisi)
- Ücretsiz AI Scripts Generator (Senaryo oluşturmak için en iyisi)
- İntihal Kontrolü (Özgünlüğü sağlamak için en iyisi)
- Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı (LinkedIn içeriği için en iyisi)
- Storyteller Writer (Hikaye geliştirme ve beyin fırtınası için en iyisi)
- ClickUp (AI entegre içerik ve ş Akışı yönetimi için en iyisi)
GPT nedir?
Hemen hemen her göreve uyum sağlayan, bağlamı bir profesyonel gibi anlayan ve iş yapma şeklinizi dönüştüren bir dijital asistanınız olduğunu hayal edin. Generative Pre-trained Transformers (GPT'ler) tam olarak budur.
GPT'ler, sektörler genelinde verimlilikte devrim yaratıyor. Bunları süper zeki dijital işbirlikçileri olarak düşünün. OpenAI tarafından geliştirilen bu gelişmiş AI modelleri, sadece metin üreticileri değil, ihtiyaçlarınıza göre insan benzeri içerik öğrenen, anlayan ve üreten kapsamlı problem çözme araçlarıdır.
Genel olarak, dört tür GPT vardır:
- Genel Amaçlı GPT'ler: Yazma, kodlama, özetleme ve beyin fırtınası gibi birden fazla görevi yerine getiren ChatGPT gibi çok yönlü modeller
- Özel GPT'ler: Sektöre özel sohbet robotları, araştırma asistanları veya verimlilik araçları gibi belirli ihtiyaçlar için tasarlanmış özel modeller
- İnce Ayarlı GPT'ler: Hukuki analiz, tıbbi araştırma veya müşteri desteği gibi niş uygulamalar için özel veri kümeleriyle eğitilmiş modeller
- Gömülü GPT'ler: Uygulamalar, web siteleri veya araçlara entegre edilmiş yapay zeka sistemleri (ör. Office ürünlerinde Microsoft Copilot)
📚 Ayrıca okuyun: Dokümantasyon için AI nasıl kullanılır?
GPT'lerin avantajları
GPT'leri kullanmanın bazı avantajlarına göz atalım:
- Verimliliği artırın: E-posta taslakları, içerik oluşturma ve veri analizi gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
- Müşteri hizmetlerini iyileştirin: Daha iyi kullanıcı etkileşimi için anında, yapay zeka destekli yanıtlar sağlayın
- Öğrenme ve araştırmaya yardımcı olun: Karmaşık konuları özetleyin, içgörüler oluşturun ve eğitimi destekleyin
- Yaratıcılığı artırın: Fikir üretme, yazma ipuçları ve hikaye anlatımında yardımcı olun
- Kod oluşturma ve hata ayıklamayı etkinleştirin: Geliştiricilere kod yazma ve optimize etme konusunda yardımcı olun
En iyi özel yazma GPT'leri, her biri belirli yazma ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çeşitli formlarda gelir, örneğin:
- SEO'yu iyileştirin: Arama motoru sonuç sayfalarında (SERP) daha iyi sıralama için SEO için optimize edilmiş içerik oluşturun
- İçerik oluşturma: Verimliliği artırmak ve zaman kazanmak için makaleler, blog gönderileri ve pazarlama metinleri oluşturun
- Düzenleme ve düzeltme: Dilbilgisi kurallarını geliştirin, yazım hatalarını düzeltin, stil önerileri sunun ve netliği artırın
- Akademik yazım: Deneme, literatür incelemesi ve araştırma makalelerinin yapılandırılmasına yardımcı olur
- Yaratıcı yazma: Hikaye anlatımı, roman yazımı ve senaryo yazımında yardımcı olur
➡️ Daha Fazla Bilgi: Grammarly vs ChatGPT: En İyi AI Yazma Aracı Hangisi?
Yazma için GPT'lerde nelere dikkat etmelisiniz?
İnsan yazarlarınkine benzer veya bazı durumlarda onlardan daha iyi AI tarafından üretilen içerik arıyorsanız, belirli kullanım durumları için tasarlanmış GPT'leri incelemelisiniz. Bunu yapmanın en iyi yolu, iş akışınızı gerçekten geliştiren bir GPT seçmektir. Dikkate alınması gereken bazı faktörler şunlardır:
- Doğruluk ve bağlam anlayışı: Doğru üslup ve stili korurken, alakalı, tutarlı ve gerçeklere dayalı içerik üreten iyi bir yazma GPT'si seçin
- Özelleştirilebilirlik: Markanızın sesine ve sektörünüzün gereksinimlerine uyacak şekilde ince ayar veya hızlı mühendislik imkanı sunan GPT'leri arayın
- Dilbilgisi ve netlik: Aşırı düzenleme gerektirmeden iyi yapılandırılmış, dilbilgisi kurallarına uygun ve okunabilir metinler üreten bir GPT tercih edin
- Yaratıcılık ve uyarlanabilirlik: Teknik raporlardan yaratıcı hikaye anlatımına kadar farklı yazma stillerine uyum sağlarken, fikir üretmek ve ilgi çekici, özgün içerik oluşturmak için bir GPT seçin
- İntihal ve AI algılama: GPT'nin benzersiz içerik ürettiğinden ve mevcut AI tarafından oluşturulan metinleri uygun şekilde kaynak göstermeden yeniden kullanmadığından emin olun
- Entegrasyon: Microsoft Word, Google Dokümanlar veya içerik yönetim sistemleri (CMS) gibi yazma araçlarıyla entegre olan bir model seçin
- Yazma ihtiyaçları: Özel kullanım durumunuza göre GPT'leri yazmayı düşünün. Bazı GPT'ler belirli yazma veya düzenleme türlerinde uzmanlaşmıştır, bu nedenle aracı birincil kullanım durumunuzla uyumlu hale getirmek çok önemlidir. Örneğin, bir yazma geliştirici, mükemmel AI tarafından oluşturulan içerik üretmeyebilir, ancak etkili bir şekilde kullanıldığında mevcut içeriği geliştirmenize yardımcı olabilir
- Kullanım kolaylığı: Karmaşık bir arayüz, verimliliğinizi artırmak yerine engeller. Teknoloji uzmanı olmasanız bile, kullanıcı dostu bir arayüze sahip GPT modellerini arayın
💡 Profesyonel İpucu: GPT modelinden daha doğru çıktılar elde etmek için AI komut şablonlarını kullanarak girdilerinizi iyileştirin. Komutlarınız ne kadar iyi olursa, AI tarafından oluşturulan içerik de o kadar iyi olur.
Yazma için en iyi 20 GPT
Sonunda kitabınıza başlamaya veya AI'yı kullanarak makaleler yazmaya hazır mısınız? Blog yazıları veya akademik makaleler yazıyor ya da AI'nın profesyonel yazım konusunda size yardımcı olmasını istiyorsanız, tam size göre özel bir yazma GPT'si var.
Aşağıda, ChatGPT'de bulunan en iyi yazma GPT'lerinin bir listesini, çeşitli kullanım durumlarına göre kategorize ederek derledik. Her GPT modeli, ihtiyaçlarınıza uygun AI yazma asistanını seçmenize yardımcı olmak için özellikleri, kullanılabilirliği ve potansiyel sınırlamaları temelinde değerlendirilmiştir.
1. Blog İçerik Yazarı (Blog yazısı oluşturmak için en iyisi)
Yaratıcı yazma görevlerinde size yardımcı olacak GPT'ler arıyorsanız, Blog Content Writer tam size göre bir araçtır. Yazarların yazar bloğunu aşmalarına, yeni bakış açıları keşfetmelerine ve tutarlı içerik üretmelerine yardımcı olur.
Düşünce liderliği makalesi veya ürün incelemesi mi yazıyorsunuz? Bu araç, içeriklerinizi hedef kitlenizin ilgisini çekecek şekilde düzeltir ve optimize eder.
Bu GPT modeli içerik oluşturmak için mükemmeldir, ancak bununla da kalmaz! Ayrıca makaleleri yapılandırmanıza, ayrıntılı taslaklar oluşturmanıza, okunabilirliği artırmanıza ve tutarlı bir üslup kullanmanıza yardımcı olur. Bu nedenle, kaliteden ödün vermeden içerik üretimini ölçeklendirmek için mükemmel bir araçtır.
Blog İçerik Yazarı'nın en iyi özellikleri
- Belirli bir konu veya anahtar kelimelere göre blog yazısı taslakları ve taslaklar oluşturun
- Okuyucuların dikkatini çekmek için ilgi çekici başlıklar ve girişler oluşturun
- Alt başlıklar ve destekleyici içerik önerileri alın
- Arama motorlarında görünürlüğü artırmak için içeriği belirli anahtar kelimeler için optimize edin
Blog İçerik Yazarı sınırlamaları
- Yazım tarzınıza göre tonu ve akışı iyileştirmek için manuel düzenleme gerekebilir
Blog İçerik Yazarı fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Blog İçerik Yazarı derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
2. Blog SEO Expert (SEO için optimize edilmiş blog içeriği için en iyisi)
Arama motoru optimizasyonu (SEO), bloglara organik trafik sağlar. Blog SEO Expert, yazarların blog içeriklerini arama motorları için optimize etmelerine yardımcı olmak için yapay zeka kullanır ve böylece görünürlük ve erişimi artırır.
Bu araç, anahtar kelime araştırması, sayfa içi optimizasyon ve içerik analizine yardımcı olarak, kapsamlı teknik bilgiye sahip olmayanlar için bile SEO'yu daha erişilebilir hale getirir. İster temel gönderiler, ürün değerlendirmeleri ister liste makaleleri yazıyor olun, bu GPT etkili anahtar kelime yerleştirme, içerik düzenleme ve okunabilirlik iyileştirmeleri sağlar.
Blog SEO Uzmanı'nın en iyi özellikleri
- İlgili arama terimlerini belirlemek için anahtar kelime araştırması ve analizi yapın
- Başlık etiketleri, meta açıklamalar ve metin gövdesi dahil olmak üzere içeriği hedef anahtar kelimeler için optimize edin
- SEO'yu iyileştirmek için iç ve dış bağlantılar için öneriler oluşturun
- Rakip içeriklerini analiz ederek iyileştirme fırsatlarını belirleyin
Blog SEO Uzmanı sınırlamaları
- Sonuçlar, hedef anahtar kelimelerin rekabet gücüne ve genel SEO stratejisine göre değişebilir
Blog SEO Uzmanı fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Blog SEO Uzmanlarının puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
AI ile daha iyi yazmanın yollarını anlatan kısa bir video:
3. Creative Writing Coach (Yaratıcı yazma yardımı için en iyisi)
Creative Writing Coach, hikaye anlatma becerilerini geliştirmek ve ilgi çekici anlatılar oluşturmak isteyen yazarlar için özel olarak tasarlanmış bir yazma GPT'sidir. İster roman, kısa öykü veya yaratıcı blog içeriği üzerinde çalışıyor olun, bu AI stil önerileri, ton ayarlamaları ve yapı iyileştirmeleri sunar.
Bu GPT, farklı yazma stillerini deneyen kurgu yazarları, şairler ve blog yazarları için idealdir. Yazılarınızı daha etkileyici ve sürükleyici hale getirmek için komutlar oluşturabilir, cümle akışını iyileştirebilir ve alternatif kelime seçenekleri önerebilir.
Yaratıcı Yazma Koçu'nun en iyi özellikleri
- Stil önerileriyle hikaye anlatımını ve etkileşimi geliştirin
- Yeni fikirler üretmek için yaratıcı yazma önerilerine erişin
- Daha iyi okunabilirlik için cümle yapısını ve kelime seçimini iyileştirin
- Hız ve anlatım akışını iyileştirerek hikayeleri yapılandırın
Yaratıcı Yazma Koçu sınırlamaları
- İnsan yaratıcılığına kıyasla duygusal derinlikten yoksundur
Yaratıcı Yazma Koçu fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Yaratıcı Yazma Koçu puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
4. ArticleGPT (Makale oluşturmak için en iyisi)
İyi araştırılmış ve bilgilendirici makaleler oluşturmak genellikle zaman alıcıdır. ArticleGPT, çeşitli konularda makaleler oluşturarak bu süreci optimize eder. Bu araç, yazarların daha verimli bir şekilde yüksek kaliteli içerik üretmesine yardımcı olur ve diğer görevler için zaman kazanmalarını sağlar.
Kullanıcılar, bir konu veya anahtar kelimeler girerek AI'nın kendi özel ihtiyaçlarına göre makaleler oluşturmasını sağlar. AI ayrıca farklı tarzlarda içerik oluşturmaya yardımcı olarak yazarların verimliliğini artırmasına ve doğru kelimeleri bulmasına yardımcı olur.
ArticleGPT'nin en iyi özellikleri
- Başlık ve alt başlık oluşturma dahil olmak üzere eksiksiz makaleler tasarlayın
- Hızlı ve verimli bir şekilde içerik oluşturun
- Seçtiğiniz konu hakkında ilgili bilgileri ve destekleyici ayrıntıları alın
- Makalenin amacına uygun farklı yazım stilleri ve tonları kullanın
ArticleGPT sınırlamaları
- Doğruluk için manuel olarak kontrol edilmesi gerekebilir
ArticleGPT fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
ArticleGPT puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: Yazma için Ücretsiz AI Paragraf Oluşturucular
5. Article Writer (Uzun makale yazımı için en iyisi)
ArticleGPT gibi, Article Writer da içeriği verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazma GPT'sidir.
Minimum çabayla SEO dostu içeriklere ihtiyaç duyanlar için özellikle etkilidir. İyi araştırılmış ve mantıklı bir şekilde yapılandırılmış makaleler oluşturarak, kullanıcıların nihai çıktıyı iyileştirmeye ve kişiselleştirmeye odaklanmasına olanak tanır.
Makale Yazarı'nın en iyi özellikleri
- Anahtar kelimelere veya yazma komutlarına göre eksiksiz makaleler oluşturun
- Farklı hedef kitleler için çok sayıda ton ve stil ayarlaması yapın
- Mantıklı yapı ve fikirlerin akışının sorunsuz olmasını sağlayın
- Gelişmiş özelliklerini kullanarak hedef kitleye ve beklenen sonuca göre önerilerde bulunun
Makale Yazarı sınırlamaları
- Bazen, komut çok genel olduğunda derinliği veya özgünlüğü eksik içerikler üretir
Makale Yazarı fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Makale Yazarı puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
6. Write for Me (Çok yönlü yazma yardımı için en iyisi)
Write For Me, içerik oluşturucuların taslak oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Blog gönderileri, sosyal medya başlıkları veya pazarlama e-postaları üzerinde çalışıyor olun, bu araç girdilerinize göre tutarlı ve yapılandırılmış içerik oluşturur.
Yazarın bloğu ile mücadele edenler için ideal olan Write For Me, AI tarafından oluşturulan öneriler, ana hatlar ve tam taslaklar sağlayarak yaratıcı süreci başlatmaya yardımcı olur.
Kişisel stil ve sesine uygun içeriği geliştirmek için hızlı bir başlangıç noktasına ihtiyaç duyan kişiler için özellikle yararlıdır.
Write For Me'nin en iyi özellikleri
- İçerik fikirleri, yapılar ve anahtar konuşma noktaları kullanın
- Farklı hedef kitleler ve biçimler için tonu ve stili ayarlayın
- Beyin fırtınası süresini kısaltarak içerik oluşturmayı hızlandırın
- Kolay erişim için çeşitli platformlarla entegre edin
Write For Me sınırlamaları
- Doğruluk, netlik ve marka sesiyle tutarlılık sağlamak için düzenleme ve iyileştirme gerekebilir
Write For Me fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Write For Me puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
AI ile içeriği küresel bir kitleye ulaştırmak için nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmek için bu videoyu izleyin:
7. editGPT (Düzenleme ve redaksiyon için en iyisi)
Yazılı içeriği mükemmelleştirmek, dikkatli düzenleme ve düzeltme gerektirir. editGPT, yazarların metni girerek gramer, imla, noktalama ve stil hatalarını belirlemelerine ve düzeltmelerine yardımcı olur.
Sonuç olarak, bu araç yazılı içeriğin kalitesini ve inceliğini büyük ölçüde artırarak ifadeyi netleştirir ve kısaltır.
editGPT'nin en iyi özellikleri
- Netlik ve özlülüğü artırmak için stil önerilerini kullanın
- Cümle yapısı ve akışıyla ilgili geri bildirimleri anlayın
- Ton ve stil tutarlılığını sağlayın
- Yazılı içeriğin genel kalitesini ve düzgünlüğünü artırın
editGPT sınırlamaları
- Son derece teknik veya niş yazım stilleriyle uğraşabilir, cümlenin amaçlanan anlamını değiştirebilir
editGPT fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Takım ve Kurumsal ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
editGPT puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
📚 Ayrıca okuyun: Wordtune vs. Grammarly: En iyi AI yazma aracı hangisi?
8. Kitap Oluşturucu Kılavuzu (Kitap oluşturma ve destek için en iyisi)
Book Creator Guide, kitap yazma sürecini kolaylaştırmak isteyen yazarlar ve yazar adayları için özel olarak tasarlanmış bir yazma GPT'sidir. Kurgu, kurgu dışı veya kişisel gelişim kitapları yazıyor olsanız da, bu GPT fikir üretmekten bölümleri düzenlemeye, dili düzeltmekten tutarlılığı korumaya kadar her konuda size yardımcı olur.
Dahası, Book Creator Guide, hikaye anlatma teknikleri, tempo ve karakter geliştirme konusunda yerleşik rehberlik ile sanal bir yazma koçu görevi görür.
Kitap Oluşturucu Kılavuzu'nun en iyi özellikleri
- Kurgu ve kurgu dışı kitapları planlayın, ana hatlarıyla belirleyin ve yapılandırın
- Konu, tema ve karakter geliştirme için fikirler üretin
- Stil, üslup ve tempo konusunda iyileştirme önerileri alın
- Okunabilirlik ve etkileşimle ilgili geri bildirimlere erişin
Kitap Oluşturucu Kılavuzu sınırlamaları
- Oluşturulan içerik, yazarın yaratıcı vizyonuna uyum sağlamak ve özgünlüğü sağlamak için önemli ölçüde düzenleme ve yeniden yazma gerektirebilir
Kitap Oluşturucu Kılavuzu fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Kitap Oluşturucu Kılavuzu derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
🧠 Eğlenceli Bilgi: Statista'nın ABD'li yazarlar arasında yaptığı bir ankete göre, yazarların %23'ü yazma sürecine yapay zekayı dahil ettiğini belirtti. Bunların %47'si yapay zekayı gramer yardımı için kullanırken, %29'u karakter ve olay örgüsü fikirleri üretmek için kullanıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, %10'dan azı gerçek metin üretmek için yapay zekaya güveniyor!
9. Akademik Yazım (Akademik araştırma ve yazım için en iyisi)
Akademik Yazım GPT, öğrencilerin ve araştırmacıların yüksek kaliteli akademik makaleler, denemeler ve raporlar üretmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu araç, argümanları yapılandırmaya, kaynakları alıntılama ve akademik kurallara uyumu sağlamaya yardımcı olur.
Kullanıcılar, konu, araştırma bulguları ve istenen alıntı stili hakkında bilgi vererek, iyi yapılandırılmış ve uygun biçimde biçimlendirilmiş akademik belgeleri kolayca oluşturabilirler.
Akademik Yazım için en iyi özellikler
- Araştırma makaleleri ve denemeler için yapılandırılmış taslaklar oluşturun
- APA, MLA ve Chicago stillerinde alıntı önerileri alın
- Akademik üslubu ve resmi dili iyileştirin
- Mantıksal akışı ve argüman geliştirmeyi geliştirin
Akademik Yazım sınırlamaları
- Özgün araştırma yapmaz veya gerçeklerin doğruluğunu kontrol etmez ve son derece teknik veya niş akademik konularda zorluk yaşayabilir
Akademik Yazım fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Takım ve Kurumsal ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Akademik Yazım derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
10. Literature Review Writer (Edebiyat incelemesi oluşturmak için en iyisi)
Literature Review Writer, mevcut araştırmaları derlemek, özetlemek ve analiz etmek için yardıma ihtiyaç duyan akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için özel olarak tasarlanmıştır.
Kullanıcıların çok sayıda akademik içerik arasında gezinmesine, anahtar bilgileri çıkarmasına ve kapsamlı literatür incelemeleri oluşturmasına yardımcı olur.
Konuları, anahtar kelimeleri, alıntı stillerini ve hatta akademik yazıları kaynak olarak kullanmak ve literatür taraması oluşturmak için belirli bir zaman aralığını belirleyebilirsiniz.
Literature Review Writer'ın en iyi özellikleri
- Birden fazla akademik kaynaktan anahtar bulguları özetleyin
- Akademik makalelerde araştırma trendlerini ve eksiklikleri belirleyin
- İyi organize edilmiş bir literatür incelemesi için içerik düzenleyin
- Karmaşık akademik dili rafine ederek okunabilirliği artırın
Edebiyat İnceleme Yazarı sınırlamaları
- Tüm kaynakların güvenilirliğini otomatik olarak doğrulayamıyoruz
Edebiyat İnceleme Yazarı fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Edebiyat İnceleme Yazarı puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
➡️ Daha Fazla Bilgi: Word Belgelerinde AI'yı Kullanarak İçerik Oluşturmayı Kolaylaştırma
11. Copywriter GPT (Pazarlama metinleri oluşturmak için en iyisi)
Müşterileri çekmek ve satışları artırmak için ikna edici pazarlama metinleri çok önemlidir. Copywriter GPT, pazarlamacıların çeşitli platformlar için etkili ve ikna edici metinler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu kullanımı kolay araç, pazarlanan ürün veya hizmet, hedef kitle ve istenen üslup hakkında bilgi girerek başlıklar, reklam metinleri, web sitesi içeriği ve diğer pazarlama materyalleri oluşturmanıza olanak tanır.
Copywriter GPT'nin en iyi özellikleri
- Güçlü CTA'larla içeriği dönüşümler için optimize edin
- Marka kimliğine uygun ton ve stil uyumu sağlayın
- A/B testi için önerilen varyasyonlara erişin
- Okunabilirliği ve etkiyi artırmak için metinleri iyileştirin
Copywriter GPT sınırlamaları
- Hikaye anlatımına dayalı pazarlama için derin duygusal zeka eksikliği
Copywriter GPT fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Copywriter GPT puanları ve yorumları
- Capterra: N/A
- G2: N/A
📚 Ayrıca okuyun: En iyi AI içerik oluşturma araçları
12. Essay Writing Tool (Deneme yazma ve yapılandırma için en iyisi)
Essay Writing Tool, öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin iyi yapılandırılmış denemeler yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yardımcıdır.
Bu GPT, beyin fırtınası yapmaktan anahtar noktaların belirlenmesi ve argümanların geliştirilmesine kadar makale yazma sürecini kolaylaştırır. Netlik, tutarlılık ve mantıklı akış sağlar, bu da onu akademik makaleler, raporlar veya ikna edici makaleler üzerinde çalışanlar için değerli bir yardımcı haline getirir.
Deneme Yazma Aracının en iyi özellikleri
- Deneme taslakları ve yapılandırılmış taslaklar oluşturun
- Akademik yazılar için stil ve üslup önerileri alın
- Argüman ve yapıdaki iyileştirme alanlarını belirleyin
- Son taslakları iyileştirmek için gramer ve okunabilirliği kontrol edin
Deneme Yazma Aracı sınırlamaları
- Bu deneme yazarı, yüksek kaliteli ve özgün denemeler üretmek için gerekli olan eleştirel düşünme ve analitik becerilerin yerini tamamen alamayabilir
Deneme Yazma Aracı fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Deneme Yazma Aracı derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
13. Humanize AI (AI tarafından oluşturulan metinleri insanileştirmek için en iyisi)
AI tarafından oluşturulan metinlerin bir zorluğu, robotik veya doğal olmayan bir kulağa sahip olabilmeleridir. Humanize AI, yazarların AI tarafından oluşturulan içeriği daha insan gibi kulağa gelmesini sağlayarak bu sorunu çözüyor.
Bu araçla, dili iyileştirebilir, akışı geliştirebilir ve daha kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz. AI içeriğinizi insanileştirmek için komut istemlerini kullanarak rekabet avantajı elde edin ve verimliliği artırın.
Humanize AI'nın en iyi özellikleri
- AI tarafından oluşturulan metinleri daha doğal ve insan gibi ses çıkaracak şekilde iyileştirin
- İçeriğin akışını ve okunabilirliğini iyileştirin
- AI tarafından oluşturulan metinlere benzersiz bir dokunuş ekleyerek içeriğin okuyucularda yankı uyandırmasına yardımcı olun
- AI tarafından oluşturulan içeriğin aşırı otomatikmiş gibi gelmemesini sağlayın
AI sınırlarını insancıllaştırın
- Bağlam özel içerik veya belirli yazım stilleri için manuel ayarlamalar gerekebilir
AI fiyatlandırmasını insancıllaştırın
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
AI derecelendirmelerini ve yorumlarını insanlaştırın
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
14. Novel Writer (İlgi çekici ve ayrıntılı romanlar yazmak için en iyisi)
Novel Writer, ilgi çekici kurgu eserler yazmak için yardıma ihtiyaç duyan yazarlar, yazar adayı romancılar ve hikaye anlatıcıları için özel olarak tasarlanmış bir GPT'dir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu AI aracı yazma sürecini kolaylaştırarak romanınızı daha iyi kurgulamanıza, karakterleri geliştirmenize veya diyalogları iyileştirmenize yardımcı olur.
Bu araç, yazarların bloklarıyla mücadele eden veya ilham arayan kişiler için özellikle yararlıdır. Yaratıcı komutlar oluşturarak, cümle yapısını iyileştirerek ve stil geliştirmeleri sunarak, Novel Writer yazarların içerik oluşturmanın zorlu kısmını hallederken hikaye anlatımına odaklanmalarını sağlar.
Roman Yazma'nın en iyi özellikleri
- Karakter geliştirme ve dünya oluşturma konusunda yardım alın
- Diyalog ve anlatı yapısını geliştirin
- Hız ve olay örgüsü akışı için önerilen iyileştirmeleri alın
- Tür tercihlerine göre yazım stilinin ayrıntılı analizine erişin
Roman Yazma sınırlamaları
- Yazarın kendine özgü sesini tam olarak yansıtmayabilir
- Karakter gelişiminde derin duygusal nüanslar eksik
Roman Yazma fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Roman Yazma derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
📮 ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bağlamı elde etmek için günde 1 ila 3 kişiye mesaj attığını keşfettik. Peki, tüm bilgilere dokunarak ve kolayca erişebilseydiniz ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!
15. Screenwriting Assistant (Senaryo yazımı için en iyisi)
Screenwriting Assistant, senaristlerin, film yapımcılarının ve oyun yazarlarının yapılandırılmış, ilgi çekici senaryolar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir GPT'dir. Endüstri standardı senaryo biçimlerini takip ederek, senaryonuzun baştan sona profesyonel bir şekilde yapılandırılmasını sağlar.
Biçimlendirmenin ötesinde, Screenwriting Assistant karakter geliştirme, tempo ve sahne geçişleri hakkında içgörüler sunar. Diyaloglar oluşturur, açıklamaları zenginleştirir ve senaryonuzu daha dinamik ve ilgi çekici hale getirmek için önerilerde bulunur, bu da onu yeni başlayanlar ve deneyimli yazarlar için harika bir seçenek haline getirir.
Senaryo Yazma Asistanı'nın en iyi özellikleri
- Senaryoları endüstri standartlarına göre biçimlendirin
- Etkili sahne tanımları ve doğal ve ilgi çekici diyaloglar yazın
- Kolayca profesyonel bir senaryo düzeni elde edin
- Üretime hazır senaryolar oluşturun
Senaryo Yazma Asistanı sınırlamaları
- Çekici ve özgün bir hikaye oluşturmak için senaristin önemli ölçüde katkı ve yönlendirmesi gerekir
Senaryo Yazma Asistanı fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Senaryo Yazma Asistanı derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
16. Viral Intro Hooks (İlgi çekici girişler oluşturmak için en iyisi)
Adından da anlaşılacağı gibi, Viral Intro Hooks aracı, okuyucuyu kendine bağlayan ve okumaya devam etmesini teşvik eden ilgi çekici ve dikkat çekici girişler oluşturur.
Bu araç, ilgi çekici bir girişe ihtiyaç duyan blog girdileri, makaleler veya sosyal medya gönderileri oluşturmak için özellikle yararlıdır. Konu ve hedef kitle hakkında ayrıntıları paylaşarak, birden fazla giriş seçeneği oluşturabilirsiniz.
Yazarların çeşitli stilleri, tonları ve yöntemleri keşfederek içerikleri için ideal ilgi çekici unsurları bulmalarını sağlar.
Viral Intro Hooks'un en iyi özellikleri
- Bloglar, videolar ve sosyal medya için yüksek dönüşüm oranına sahip açılış cümleleri oluşturun
- Trendleri analiz ederek mevcut etkileşim modellerine uygun girişler oluşturun
- Farklı içerik stillerine uyacak şekilde birden fazla varyasyon kullanın
- Maksimum izleyici tutma oranı için giriş bölümlerini optimize etmek için değerli içgörülere erişin
Viral Intro Hooks sınırlamaları
- Araç, mevcut trendlere dayanır ve özgünlüğü sınırlar
Viral Intro Hooks fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Takım ve Kurumsal ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Viral Intro Hooks puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
📚 Ayrıca okuyun: Proje Dokümantasyonu Nasıl Yazılır: Örnekler ve Şablonlar
17. İçerik Pazarlama GPT (İçerik pazarlama stratejileri için en iyisi)
Content Marketing GPT, içerik stratejilerini kolaylaştırmak isteyen pazarlamacılar, işletmeler ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir AI asistanıdır. Blog gönderileri, e-posta kampanyaları, sosyal medya ve açılış sayfalarında tutarlılık sağlayarak yüksek kaliteli içerik planlamasına, yapılandırılmasına ve oluşturulmasına yardımcı olur.
Ayrıca, bu araç SEO trendlerini ve kitle etkileşim metriklerini analiz ederek, hangi tür içeriğin en iyi performansı gösterdiğine dair içgörüler sunar.
İçerik Pazarlama GPT'nin en iyi özellikleri
- Blog gönderileri, sosyal medya içerikleri ve e-posta kampanyaları oluşturun
- SEO trendleri ve kitle etkileşim metriklerine göre içerik stratejisini optimize edin
- Çoklu platform pazarlaması için içerik yeniden kullanım fikirleri edinin
- Okunabilirliği ve yapıyı geliştirerek okuyucu ilgisini daha iyi çekin
İçerik Pazarlama GPT sınırlamaları
- SEO önerileri her zaman en son güncellemeleri yansıtmayabilir
İçerik Pazarlama GPT fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
İçerik Pazarlama GPT derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
18. HubSpot'tan Landing Page Creator (Açılış sayfası metinleri için en iyisi)
Açılış sayfaları, ziyaretçileri potansiyel müşterilere veya müşterilere dönüştürmek için çok önemlidir. HubSpot'un Landing Page Creator, pazarlamacıların ilgi çekici açılış sayfası metinleri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka kullanır. Bu araç, başlıklar, eylem çağrıları ve yüksek dönüşüm oranına sahip bir açılış sayfasının diğer temel öğelerini yazmaya yardımcı olur.
Bu araç, HubSpot'un pazarlama paketiyle de sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hedef kitle içgörülerine ve A/B testlerine göre metinleri iyileştirmenize olanak tanır.
HubSpot'un en iyi özelliklerine sahip Landing Page Creator
- Yapılandırılmış şablonlar ve gerçek zamanlı önerilerle açılış sayfası oluşturma sürecini basitleştirin
- Dönüşüm için optimize edilmiş açılış sayfası metinlerini zahmetsizce geliştirin
- Dikkat çekici başlıklar ve ikna edici CTA'lar yazın
- SEO ve etkileşim trendlerine göre içerik geliştirin
HubSpot'un Landing Page Creator sınırlamaları
- Manuel metin yazımına kıyasla sınırlı özelleştirme seçenekleri ve markanın tonuna ve sesine uyması için insan elinden geçmesi gerekebilir
HubSpot'un Landing Page Creator fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Takım ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
HubSpot'un derecelendirme ve incelemelerinden Landing Page Creator
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
19. Sales Cold Email Coach (Etkili satış e-postaları oluşturmak için en iyisi)
Sales Cold Email Coach, satış profesyonellerinin dikkat çekici ve yanıt almayı sağlayan ikna edici soğuk e-postalar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu araçla, e-posta iletişiminin en iyi uygulamalarını analiz edin ve farklı hedef kitlelere göre yapılandırılmış şablonlar, ikna edici konu satırları ve optimize edilmiş mesajlar elde edin. Bu GPT, müşteriler için dikkat çekici e-postalar, potansiyel müşteri takibi ve satış sunumları hazırlamanıza yardımcı olur.
Satış Soğuk E-posta Koçu'nun en iyi özellikleri
- Daha iyi satış erişimi için yüksek dönüşüm oranına sahip soğuk e-posta şablonlarını özelleştirin
- Açılma oranlarını artırmak için ikna edici konu satırları kullanın
- Daha iyi etkileşim için e-posta tonunu ve yapısını nasıl iyileştireceğinizi öğrenin
- Hedef kitle ve sektör bilgilerine göre e-posta içeriğini kişiselleştirin
Satış Soğuk E-posta Koçu sınırlamaları
- AI tarafından oluşturulan e-postalar bazen özelleştirilmediğinde genel bir izlenim bırakabilir
Satış Soğuk E-posta Koçu fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Satış Soğuk E-posta Koçu derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmalar olduğunu gösterirken, aynı zamanda önemli tartışmaların başka yerlerde (e-posta gibi) gerçekleşmesi nedeniyle sorunsuz bir işbirliği eksikliğini de gösterebilir. Gereksiz platformlar arasında geçiş yapmayı ve bağlam değiştirmeyi önlemek için, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren, daha verimli çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenen ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var.
20. Ücretsiz AI Scripts Generator (Yeni komut dosyası oluşturmak için en iyisi)
Ücretsiz AI Scripts Generator, senaristlerin ilgi çekici diyaloglar, sahneler ve tam uzunlukta senaryolar oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır.
Film, TV, YouTube veya kurumsal videolar için yazıyor olun, bu GPT yapılandırılmış ana hatlar, karakter diyalogları ve sahne açıklamaları sağlayarak senaryo yazma sürecini kolaylaştırır.
Ücretsiz AI Scripts Generator'ın en iyi özellikleri
- Komut istemlerine göre saniyeler içinde tamamen yeni senaryolar, diyaloglar ve sahne açıklamaları oluşturun
- İlgi çekici hikayeler ve karakter etkileşimleri geliştirin
- Senaryoları endüstri standartlarına göre biçimlendirin (ör. senaryo, YouTube, kurumsal)
- AI destekli önerilerle senaryo akışını ve hızını iyileştirin
Ücretsiz AI Scripts Generator sınırlamaları
- İnsan tarafından yazılmış senaryolara kıyasla derin duygusal nüanslardan yoksun olabilir
Ücretsiz AI Scripts Generator fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Takım ve Kurumsal ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Ücretsiz AI Scripts Generator derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
21. Plagiarism Checker (Özgünlüğü sağlamak için en iyisi)
Yazılı içeriğin özgünlüğünü sağlamak, özellikle akademik ve profesyonel ortamlarda çok önemlidir. Plagiarism Checker, metinlerdeki intihal örneklerini tespit etmek için yapay zeka kullanır.
Bu araç, yazarların istemeden intihal yapmasını önler ve çalışmalarının orijinal olmasını sağlar. Çevrimiçi veya veritabanlarındaki mevcut içeriklerle benzerlikleri tarar ve olası intihal sorunlarını belirler.
İntihal Kontrolü'nün en iyi özellikleri
- Çevrimiçi içerik ve veritabanlarını tarayarak metinlerde intihal örneklerini algılar
- Potansiyel intihal sorunlarını belirler
- Doğru alıntı veya parafrazlama için öneriler sunar
- Yazarların işlerinin özgünlüğünü sağlamasına yardımcı olur
İntihal Denetleyici sınırlamaları
- İntihal algılamanın doğruluğu, araç ve kontrol ettiği kaynaklara göre değişir
İntihal Kontrolü fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Team ve Enterprise ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
İntihal Kontrolü derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
22. Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı (LinkedIn içerik oluşturma için en iyisi)
Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı GPT, profesyonellerin, pazarlamacıların ve düşünce liderlerinin görünürlük ve etkileşimi artıran ilgi çekici LinkedIn gönderileri oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. LinkedIn'in algoritmasını anlar ve gönderilerin özgünlüğünü ve profesyonelliğini korurken maksimum erişim için yapılandırılmasını sağlar.
İçeriği trend olan konular ve sektöre özgü jargonla uyumlu hale getirmek, kullanıcıların LinkedIn'de otoriter ve samimi bir ses tonu korumasına yardımcı olur.
Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı'nın en iyi özellikleri
- Sektörünüze ve hedef kitlenize özel, yapay zeka destekli yüksek kaliteli LinkedIn gönderilerini özelleştirin
- Kanıtlanmış biçimlendirme ve yapılandırma tekniklerini kullanarak etkileşim için gönderileri optimize edin
- Güçlü kancalar, harekete geçirici ifadeler ve biçimlendirme teknikleri kullanarak gönderilerinizi daha kolay okunabilir ve ilgi çekici hale getirin
- İçeriği güncel tartışmalarla uyumlu hale getirmek için yerleşik veri analiz araçlarıyla LinkedIn trendlerini anlayın
Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı sınırlamaları
- Kullanıcı girdisi olmadan niş pazarlara özgü içgörüleri tam olarak yakalayamayabilir
Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Takım ve Kurumsal ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Profesyonel LinkedIn Gönderi Yazarı derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
23. Storyteller Writer (Hikaye geliştirme ve beyin fırtınası için en iyisi)
Hikaye anlatıcılığının yenilikle buluştuğu bir dünyaya dalın! Storyteller Writer, yazarların, blog yazarlarının ve içerik oluşturucuların illüstrasyonlarla büyüleyici hikayeler yaratmasına olanak tanır.
Bu araçla, karakter görüntüleri, özelleştirilmiş oluşturmalar, çeşitli türler, gerçek zamanlı illüstrasyonlar ve size özel interaktif bir deneyimin benzersiz bir birleşimini yaşarsınız. Anlatıyı kontrol altına alır, maceranızı sayısız şekilde şekillendirir ve hayal gücünüzle rezonansa giren yolları keşfedersiniz.
Storyteller Writer'ın en iyi özellikleri
- Fotoğraflarınızı yükleyin — kendinizin, evcil hayvanınızın veya çevrenizin fotoğrafları olabilir
- Görüntülerinizdeki görsel ipuçlarına dayalı olarak hikayenizi canlandıran kişiselleştirilmiş karakterler, sürükleyici ayarlar ve diğer görsel öğeler oluşturun
- Gelişmiş analizleri kullanarak düşünceli hikayeler ve görseller oluşturun
- Fikirlerinizi birden fazla platformda hikayelere ve görüntülere dönüştürün
Storyteller Writer sınırlamaları
- Özgünlüğü sağlamak ve formülsel olay örgülerinden kaçınmak için insan girdisi gerektirir
Storyteller Writer fiyatlandırması
ChatGPT Plus, Pro, Takım ve Kurumsal ile kullanılabilir:
- Artı: Ayda 20 $
- Pro: 200 $/ay
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Storyteller Writer puanları ve yorumları
- Capterra: Yeterli yorum yok
- G2: Yeterli yorum yok
🔎 Biliyor muydunuz? Son araştırmalara göre, pazarlama profesyonellerinin %55'i içerik oluşturmak için AI kullanıyor, %54'ü ilk taslakları oluşturmak için, %43'ü içerik optimizasyonu için ve %42'si düzenleme için kullanıyor.
ClickUp—İş ve Yazı için Günlük Uygulama
GPT'ler yazma sürecini iyileştirmeye yardımcı olabilirken, gelişmiş AI modelleri ve verimlilik araçları bu süreci bir sonraki aşamaya taşır.
İş için günlük uygulama ve en iyi entegre AI içerik oluşturma ve iş akışı yönetim araçlarından biri olan ClickUp, tüm içerik yaşam döngüsünü yönetmek için kapsamlı bir platform sunar.
İlk beyin fırtınasından içerik oluşturmaya, ortak düzenlemeden proje yönetimine kadar tüm yazma ihtiyaçlarınız için merkezi bir merkez sağlar.
ClickUp Brain, yapay zekayı iş akışınıza ve günlük süreçlerinize doğrudan entegre eden yapay zeka yazma asistanınızdır. Bu, yüksek kaliteli içerik oluşturmanıza, taslakları iyileştirmenize ve yazınızı maksimum etki için yapılandırmanıza olanak tanır.
Blog gönderileri, pazarlama metinleri veya teknik yazılar hazırlamak için ClickUp Belgeleri'ne entegre edilmiş bu gelişmiş AI modeli her şeyi yapar. Akıllı öneriler sunar, yazılı içeriğinizi özetler ve düzenler, okunabilirliği ve etkileşimi artırır, böylece içerik oluşturucular, yazarlar ve pazarlamacılar için ideal bir yardımcı olur.
Reddit kullanıcısı u/codymreese , ClickUp Brain hakkında şunları söyledi:
Çalışanlara sonraki adımları bildirmek, otomasyonlar oluşturmak için kullanıyoruz, araç ve yazılım belgelerini yüklüyoruz ve bunlar AI içinde aranabilir. Anahtar paydaşlar için görünümlerde AI özel alanlarını kullandım, böylece onlar sadece tıklayabiliyor ve AI çalışarak görev ve sonraki adımlar hakkında onları bilgilendiriyor.
Çalışanlara sonraki adımları bildirmek, otomasyonlar oluşturmak için kullanıyoruz, araç ve yazılım belgelerini yüklüyoruz ve bunlar AI içinde aranabilir. Anahtar paydaşlar için görünümlerde AI özel alanlarını kullandım, böylece onlar sadece tıklayabiliyor ve AI çalışarak görev ve sonraki adımları güncelliyor.
ClickUp Brain'in AI yardımına ek olarak, ClickUp ayrıca yazarların bloklarını etkili bir şekilde ortadan kaldıran içerik yazma şablonları da sunar. ClickUp İçerik Yazma Şablonu, fikirleri düzenlemenize, revizyonları izlemenize ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olurken şunları da yapmanızı sağlar:
- Tüm içerik taslaklarınızı, araştırmalarınızı ve düzeltmelerinizi tek bir yerde saklayın
- İçeriği iyileştirmek ve geliştirmek için takımınızla gerçek zamanlı olarak çalışın
- Programınıza uymak için son teslim tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayın
- AI destekli önerileri ve biçimlendirme araçlarını kullanarak yazınızı mükemmelleştirin
🎁 Bonus: Yazma kuralları ve yapılandırılmış belgeler için ClickUp Yazma Kuralları Şablonunu inceleyin.
ClickUp ile yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarın
Bu kılavuz, her biri farklı ihtiyaçlara (içerik pazarlama, akademik yazım veya iş belgeleri) yönelik en iyi AI destekli yazma asistanlarından bazılarını inceledi. Ancak, AI'nın potansiyelini gerçekten en üst düzeye çıkarmak için, bir yazma aracından daha fazlasına ihtiyacınız var: içerik oluşturma, işbirliği ve ş Akışı yönetimini optimize eden entegre bir platforma ihtiyacınız var.
İşte burada ClickUp devreye giriyor. Güçlü görev yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği ve özelleştirilebilir iş akışları ile ClickUp, yazma sürecinizi baştan sona planlamanıza, izlemenize ve iyileştirmenize yardımcı olur. İster blog yazarı, ister pazarlamacı veya romancı olun, ClickUp her şeyi tek bir yerde tutar, böylece en iyi işinizi yaratmaya odaklanabilirsiniz. Yazmanın geleceğini deneyimlemeye hazır mısınız? ClickUp'a kaydolun ve içerik oluşturma sürecinizi nasıl dönüştürdüğünü keşfedin.