Canva'da Sayfa Yönünü Değiştirme

Canva evreninin derinliklerinde, öğeleri düzenliyor ve yazı tiplerini ince ayar yapıyorsunuz. Her şey yolunda gidiyor, ta ki sayfanızın inatla dikey modda kaldığını fark edene kadar. Ama onu yatay moda çevirmeniz gerekiyor! Ve elbette, bu seçenek göze çarpmıyor. Can sıkıcı mı? Kesinlikle. Düzeltilebilir mi? %100.

Canva'da sayfa yönünü değiştirmek çok zor değil. Ücretsiz sürümle veya pro hesapla çalışıyor olsanız da, öğeleri ayarlayabilir, boyutları değiştirebilir ve tasarımınızın görsel çekiciliğini korumasını sağlayabilirsiniz.

Canva'da sayfa yönünü birkaç basit adımda nasıl değiştireceğinizi görelim.

Ve bizimle kalırsanız, tasarım iş akışlarınızı yönetmek için daha iyi bir AI destekli araç olan ClickUp'ı da size göstereceğiz!

⏰ 60 Saniyelik Özet Canva'da sayfa yönünü değiştirmek için izlemeniz gereken basit adımlar şunlardır: Canva'da sayfa yönünü ayarlamak için "Yeniden Boyutlandır" seçeneğini açın (Pro kullanıcılar için mevcuttur) Yeni boyutları manuel olarak girmek için "Özel Boyut" seçeneğini seçin veya Dikey ve Yatay yön gibi önceden tanımlanmış biçimlerden birini seçin Dikeyden yataya veya yataydan dikeye geçmek için genişlik ve yükseklik değerlerini değiştirin Özel boyutlar için, istediğiniz boyutu girin ve "Kopyala ve Yeniden Boyutlandır" seçeneğine tıklayın Yeniden boyutlandırdıktan sonra, öğeler kayabileceğinden yeni düzeninizi ayarlayın Ücretsiz plan kullanıcıları öğeleri manuel olarak kopyalayıp yapıştırmalı ve ardından yeniden boyutlandırmalıdır Canva, görev yönetimi veya gerçek zamanlı işbirliğini desteklemez, bu da ekip çalışmasını ve verimliliği engelleyebilir

Hepsi bir arada yaratıcı bir çözüm için tasarım iş akışları için ClickUp'ı deneyin. Tasarım ekibinizin fikirlerini, ilk taslaklarını, projelerini, görevlerini, belgelerini, geri bildirimlerini ve daha fazlasını tek bir platformda entegre eder

Tasarımda Sayfa Yönünün Önemi

Sayfa yönü küçük bir seçim gibi görünebilir, ancak tasarımınızın etkinliğinde önemli bir rol oynar. Doğru yönlendirme, içeriğinizin şık görünmesini ve amaçlanan amaca uygun olmasını sağlar.

Neden önemli?

Okunabilirliği artırır : Doğru seçilmiş bir yönlendirme, metin kutularını ve görselleri taramayı, okumayı ve anlamayı kolaylaştırır ve gereksiz göz yorgunluğunu önler

Alanı optimize eder : Doğru seçilmiş bir yön, kullanılabilir alanı en üst düzeye çıkarır. Yatay, geniş grafikler ve panoramik görüntüler için en uygun seçenekken, dikey uzun içeriklerin yapılandırılmasını ve takip edilmesini kolaylaştırır

Platform ihtiyaçlarına uyum sağlar: Sosyal medya, sunumlar ve basılı materyallerin hepsinin farklı biçim tercihleri vardır: mobil kaydırma için dikey, slayt gösterileri için yatay ve bazı sosyal medya gönderileri için kare

Doğru yönlendirmeyi seçmek, tasarımınızın hedef kitlenize karşı değil, onlarla birlikte işe yaramasını sağlar!

👀 Biliyor muydunuz? MIT nörobilimcileri, beynin bir görüntüyü gördükten sadece 300 milisaniye sonra"görsel akılda kalıcılık imzası"nı algıladığını keşfetti. Başka bir deyişle, tasarımcıların bir izlenim bırakmak için sadece bir saniyenin bile daha azı kadar zamanı vardır ve doğru sayfa yönünü seçmek, dikkatin gerçekten önemli olan şeye yönlendirilmesine yardımcı olur.

Canva nedir?

canva aracılığıyla

Canva, grafik tasarım deneyimi olmayanlar için bile çarpıcı görseller oluşturmayı kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir tasarım platformudur.

Platform, sezgisel bir sürükle ve bırak arayüzü, binlerce özelleştirilebilir şablon ve geniş bir yazı tipi, resim ve tasarım öğesi kitaplığı sunar. Bu yeni başlayanlar için uygun özellikler, herkesin sosyal medya gönderilerinden sunumlara veya basit davetiyelere kadar her şeyi kolayca hazırlamasını sağlar.

Canva hesabınız bulut tabanlıdır, yani dizüstü bilgisayarınızda bir tasarıma başlayıp daha sonra telefonunuzda üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Ayrıca, takımların tasarımlar üzerinde gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmesi için işbirliği araçları da içerir.

Canva'da Sayfa Yönünü Değiştirme: Adım Adım

Dikey moddan yatay moda geçmek veya YouTube küçük görselinizi Instagram reels için yeniden kullanmak istiyorsanız, Canva ile yeniden boyutlandırma oldukça kolaydır. İşte değişiklikleri nasıl yapabilirsiniz.

1. Tasarımınızı bulun

Mevcut şablonlarla yeni bir Canva tasarımı başlatın veya boş bir tuvalden bir tasarım oluşturun. Zaten bir şey üzerinde mi çalışıyorsunuz? Sorun değil, mevcut projenizi açın.

Başlangıçta doğru boyutu seçmek, daha sonra ayarlamalar için zaman kazanmanızı sağlar.

2. "Yeniden Boyutlandır"ı seçin

Canva'da Yeniden Boyutlandır seçeneği araç çubuğunun sol üst köşesinde bulunur. Pro kullanıcıysanız, bu seçeneğe tıklayarak tasarım boyutlarınızı hızlıca ayarlayabilirsiniz.

3. "Özel Boyut" seçeneğini seçin

Tercih ettiğiniz boyutları ayarlamak için Yeniden Boyutlandır bölümünde "Özel Boyut" seçeneğine tıklayın. Bu, tasarımınızın tam genişliğini ve yüksekliğini manuel olarak girmenizi sağlar.

4. Genişlik ve yüksekliği değiştirin

Dikey ve yatay arasında kolayca geçiş yapın; genişlik ve yükseklik değerlerini değiştirmeniz yeterlidir. Örneğin, 210 × 297 değerini 297 × 210 olarak değiştirerek tasarımınızı dikeyden yataya çevirebilirsiniz. Belirli bir boyuta mı ihtiyacınız var? Mükemmel uyum için özel boyutlarınızı girmeniz yeterlidir.

5. Önceden tanımlanmış bir boyut seçin (isteğe bağlı)

Kesin boyutlardan emin değil misiniz? Canva, Kare, Dikey ve Yatay biçim seçeneklerinin yanı sıra farklı projeler için çeşitli önceden ayarlanmış boyutlarla size yardımcı olur. İhtiyacınıza uygun olanı seçin, tahminde bulunmanıza gerek yok!

6. "Kopyala ve yeniden boyutlandır"ı tıklayın

Yeni boyutu ayarladıktan sonra, Canva arayüzünün tasarımınızı otomatik olarak ayarlaması için "Kopyala ve Yeniden Boyutlandır" seçeneğine tıklayın. Bu, yeniden boyutlandırılmış bir kopya oluşturur, böylece orijinal tasarım taslağınız bozulmaz.

7. Düzeninizdeki öğeleri ayarlayın

Yön değiştirildiğinde, bazı tasarım öğeleri yerinden çıkabilir. Dengeyi yeniden sağlamak ve tasarımınızın şık görünmesini sağlamak için öğeleri sürükleyin, yeniden boyutlandırın, yeniden konumlandırın veya bırakın.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Canva'nın ilk adı "Canvas Chef" idi! Kurucular başlangıçta harika tasarımlar "pişirme" fikrini yansıtan bir isim arıyorlardı, ancak şans eseri çok daha şık olan Canva ismini seçtiler!

Canva'da Sayfa Yönünü Değiştirmenin Sınırlamaları

Canva, tasarım düzeninizi kolayca ayarlamanıza olanak tanır, ancak hatırlamanız gereken birkaç dezavantaj vardır. Sayfaları yeniden boyutlandırmadan önce bilmeniz gerekenler:

Canva Pro kullanıcılarıyla sınırlıdır

"Yeniden Boyutlandır ve Sihirli Geçiş" özelliği, Pro kullanıcılarına özeldir. Ücretsiz plan kullanıyorsanız, tercih ettiğiniz boyutlarda yeni bir tasarım oluşturmalı ve içeriğinizi manuel olarak ayarlamalısınız.

Yeniden boyutlandırma sonrası manuel ayarlamalar

Sayfa yönünü değiştirmek her zaman sorunsuz bir geçiş anlamına gelmez. Öğeler kayabilir, yazı tipleri öngörülemeyen şekilde yeniden boyutlandırılabilir ve aralıkların ince ayar yapılması gerekebilir, bu nedenle fazladan düzenleme yapmaya hazır olun.

Entegre görev yönetimi eksikliği

Canva tasarım konusunda mükemmeldir, ancak işbirliğini, geri bildirimi ve görev izlemeyi kolaylaştırma konusunda yetersiz kalır. Bir takımla çalışıyorsanız, düzenli çalışmak için ek proje yönetimi araçlarına ihtiyacınız olabilir.

Yaratıcılık ve yapıyı dengeleyen bir tasarım iş akışı mı arıyorsunuz? Sizin için bir sürprizimiz var: Projelerinizi yolunda tutan bir Canva alternatifi keşfedin.

📖 Ayrıca okuyun: Tasarımcılar için en iyi AI araçları

Görev Odaklı Tasarım İş Akışları için Alternatif Olarak ClickUp

Neyse ki, tasarım ve görev yönetimini bir araya getiren bir platform var: ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama.

Ancak, ClickUp sadece projeleri düzenlemekle sınırlı değildir. Platform, görsel yaratıcılığı güçlü planlama araçlarıyla birleştirerek, tek bir yerden beyin fırtınası yapmanızı, işbirliği yapmanızı ve tasarımları yönetmenizi sağlar. Artık dağınık geri bildirimler, gelişigüzel planlama veya kaçırılan son tarihler yok!

İşte nasıl yapılacak:

ClickUp Beyaz Tahtalar ile fikirlerinizi görselleştirin

En estetik tasarımlar bile birinin zihnindeki basit bir fikirle başlar. ClickUp Beyaz Tahtalar, bu belirsiz kıvılcımı yakalamanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur. Bu işbirliğine dayalı tuval, fikirlerinizi gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmanıza, eskizler çizmenize ve birbirine bağlamanıza olanak tanır; basit bir sürükle ve bırak arayüzüyle fikir panonuzu net planlara dönüştürür.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile belirsiz fikirlerinizi tam teşekküllü somut projelere dönüştürün

AI görüntüleri oluşturmak projeniz için çok önemliyse, ClickUp Beyaz Tahtalar da bunu halledebilir! Komutunuzu doğal dilde girin ve fikirlerinizin hayata geçmesini izleyin.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile doğal dil komutlarını kullanarak AI görüntüleri oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar şunlara sorunsuz bir şekilde bağlanır:

: Beyaz tahtanızdan doğrudan görevler oluşturup birbirine bağlayarak fikirlerinizi eyleme dönüştürün ClickUp Görevleri: Beyaz tahtanızdan doğrudan görevler oluşturup birbirine bağlayarak fikirlerinizi eyleme dönüştürün

ClickUp Belgeleri : Beyaz tahtaları Belgelere gömerek her şeyi tek bir yerde tutun

ClickUp Sohbet: Beyaz tahtalara yorum yaparak veya bunları Sohbet'te paylaşarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Yaratıcılığın netlikle buluştuğu ve her fikrin yerini bulduğu bir çalışma alanı deneyimi yaşayın.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Duyusal izlenimlerimizin %80'i görsel sistemimizden gelir. Bu nedenle, fikirlerinizi net bir şekilde görebildiğinizde onları gerçeğe dönüştürme olasılığınızın daha yüksek olması şaşırtıcı değildir.

ClickUp Belgeleri ile yaratıcı işleri düzenleyin

Beyaz Tahtalarda fikirleriniz şekillendikten sonra, bunları yapılandırılmış planlara dönüştürme zamanı gelir ve ClickUp Belgeleri bunun için mükemmeldir. AI ile ilhamınızı yakalayabilir, düşüncelerinizi düzenleyebilir ve özetlerden stil kılavuzlarına kadar her şeyi daha hızlı oluşturabilirsiniz.

İçeriği gerçek zamanlı olarak birlikte düzenleyin, ClickUp Belgelerini görevlere bağlayın ve yaratıcı yolculuğunuzun her parçasının bir arada kalmasını sağlayın

ClickUp Belgeleri şunları yapmanızı sağlar:

Her tür işe uygun belgeler oluşturun: İç içe sayfalar, stil seçenekleri ve şablonlarla özel belgeler oluşturun

Fikirler üzerinde işbirliği yapın: Belgeleri takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin, açık eylem öğelerini çözmek için yorumlar bırakın ve Belgeleri takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin, açık eylem öğelerini çözmek için yorumlar bırakın ve tasarım özetlerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Belgelerinizi iş akışlarına bağlayın: Belgeleri ve görevleri birbirine bağlayın ve bileşenler ekleyerek proje durumlarını güncelleyin, görevleri atayın ve daha fazlasını yapın

Merkezi Belge Merkezi ile tasarım özetlerini, marka yönergelerini ve ilham panolarını elinizin altında tutabilir ve anında görüntüleyebilirsiniz. İzinler ve erişim üzerinde tam kontrol ile belgelerinizi güvenli bir şekilde paylaşın.

💡 Pro İpucu: ClickUp Belgeler'deki Odak Modu, yaratıcı otomasyon araçları, şablonlar ve zengin biçimlendirme araçları gibi özelliklerle verimliliğinizi en üst düzeye çıkarın. Tablolar, afişler ve düğmeler ekleyin veya fikirlerinizi anında görevlere dönüştürün.

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilirseniz ne olur? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

ClickUp Brain ile tasarım iş akışınızı iyileştirin

Sadece tasarımlarınızı değil, tüm iş akışınızı AI ile iyileştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp Brain size yardımcı olmak için burada. İçerik oluşturmak, proje durumlarını güncellemek ve fikirleri düzenlemek için ClickUp Çalışma Alanınızda kullanın. UX metinleri yazmaktan görev güncellemelerini otomatikleştirmeye kadar, ClickUp Brain tasarımcıların yaratıcı akışını kaybetmeden daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.

ClickUp Brain'in tasarım iş akışlarınızı her adımda desteklediği bağlantılı bir ortam deneyimleyin

ClickUp Brain, iş deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için aşağıdaki özellikleri sunar:

AI Knowledge Manager™: Görevleri, belgeleri ve kişileri birbirine bağlayarak, akıllı AI ile şirketinizin tüm bilgilerini bir araya getirin

AI Project Manager™: Görevler, belgeler ve takım çabaları hakkında ayrıntılı proje özetleri ve durum raporları alın

AI Writer for Work™: Entegre yazma asistanı ile fikirlerinizi metne dönüştürerek hızlı bir şekilde kaliteli içerik üretin

Belgeler ve Beyaz Tahtalarda AI kullanın: İçeriği doğrudan Belgeler'de oluşturun ve Beyaz Tahtalarda İçeriği doğrudan Belgeler'de oluşturun ve Beyaz Tahtalarda grafik tasarım için AI kullanarak işinizin tutarlılığını koruyun

ClickUp Brain, çalışma alanınızın her köşesine akıllı yardım getirerek proje planlama, hedef izleme ve fikirlerin uygulanmasını daha kolay hale getirir.

📖 Ayrıca okuyun: Yaratıcılığınızı Ateşleyecek AI Sanat Önerileri

👀 Biliyor muydunuz? Bir araştırmaya göre, her beş Amerikalıdan biri AI teknolojilerine "yüksek düzeyde maruz kalan" bir işte çalışıyor. Bunu göz önünde bulundurursak, AI dahil her şeyi bir araya getiren tek bir araca sahip olmak çok mantıklı!

ClickUp ile zahmetsizce işbirliği yapın ve planlayın

Harika tasarımlarınızı ve yaratıcı tekniklerinizi kişisel alanınızla sınırlamayın; işbirliği yoluyla gelişmelerine izin verin. ClickUp, Beyaz Tahtalar ve Belgeler üzerinde gerçek zamanlı düzenleme, görev yorumları ve yerleşik prova araçları aracılığıyla anında geri bildirim ve sorunsuz iletişim ile platformlar arasında geçiş yapmadan ekip çalışmasını kolaylaştırır.

ClickUp ile fikirlerin akışını, planlarınızı düzenli tutun ve projelerinizi ilerletin

Her şey senkronize olduğunda, takımınız platformlar arasında geçiş yapmak yerine ilerlemeye odaklanabilir.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin, Home Care Pulse Marka Müdürü Kaylee Hatch'in sözlerini dinleyin:

ClickUp, görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç ve proje belgeleri için tek noktadan hizmet sunar. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

ClickUp, görev yönetiminin ötesinde, tüm süreç ve proje belgeleri için tek noktadan hizmet sunar. Herkesi aynı sayfada tutmak için hayati bir araçtır.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

📖 Ayrıca okuyun: AI ile Oluşturulan Sanatın Akıllara Durgunluk Veren Örnekleri

ClickUp ile Mükemmel Tasarımlar Oluşturun

Harika tasarım, sadece grafik tasarım trendlerini takip etmekle ilgili değildir; işinizin nerede görüntülenirse görüntülenilsin etkileyici görünmesini sağlamakla ilgilidir.

Mobil cihazlar, küresel web sitesi trafiğinin %58,67'sini oluşturduğundan, çoğu kişi tasarımınızı bir telefonda görecektir. Yön doğru değilse, görselleriniz istediğiniz etkiyi yaratmayabilir.

Canva, dikey ve yatay arasında geçiş yapmayı basitleştirir, peki ya diğer her şey? İşte burada ClickUp devreye girer. Planlayın, işbirliği yapın ve yaratıcı vizyonunuzu hayata geçirin — hepsi tek bir yerde. Beyaz Tahtalar üzerinde beyin fırtınası yapıyor veya Belgeler üzerinde ayrıntıları ince ayar yapıyor olsanız da, her şey birbirine bağlı kalır.

Tasarımınız nerede olursa olsun, parıldadığından emin olun. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin!