Microsoft Loop ve OneNote: Karşılaştırma

Yazmazsanız, yoktur.

Bu doğru! Etkili not alma, takımların işbirliği ve iletişimini şekillendirir.

Bir rol için aday olarak, bir şirkete toplantı kültürü hakkında hiç soru sordunuz mu? Bu, onların işbirliği ve görev yönetimi hakkında çok şey anlatır.

Yeşil bayraklar şunları içerir:

"Gereksiz toplantıları ortadan kaldırdık."

"Net bir toplantı çerçevesi izliyoruz."

"Her toplantının sadece takvimde bir yeri değil, hedefleri de vardır."

Microsoft Loop ve OneNote gibi görsel not alma uygulamaları bu konuda mükemmeldir. Düşüncelerinizi düzenlemenize, görevleri organize etmenize ve takım işbirliğini sağlamanıza yardımcı olurlar.

Peki hangisi çalışma tarzınıza en uygun? Bu blogda, karar vermenize yardımcı olmak için Microsoft Loop ile OneNote'u karşılaştırıyoruz. Notlardan daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ClickUp görevleri, belgeleri ve işbirliğini tek bir yerde birleştirir.

⏰ 60 saniyelik özet Özellik Microsoft Loop OneNote Zengin multimedya desteği Çeşitli multimedya öğelerini destekler Görüntü, ses ve video ekleme imkanı Gelişmiş görev yönetimi Görev atama ve ilerleme izleme dahil Yerleşik proje yönetimi özellikleri yoktur Microsoft 365 entegrasyonu Sorunsuz işbirliği için Microsoft 365 uygulamalarıyla derin entegrasyon Microsoft uygulamalarıyla entegre olur, ancak daha statiktir İşbirliğine Dayalı Çalışma Alanları Özel proje merkezleri ve esnek çalışma alanları sağlar Öncelikle bireysel not düzenleme için Çevrimdışı erişim Tüm fonksiyonları kullanmak için internet bağlantısı gerekir Notlara çevrimdışı erişim sunar AI destekli özellikler Verimlilik için AI destekli geliştirmeler sunar AI destekli özellikler dahil değildir

Microsoft Loop nedir?

microsoft Loop aracılığıyla

Microsoft Loop, Microsoft 365 içinde bulunan bir işbirliği verimlilik aracıdır. Takımların, Teams, Outlook ve Word gibi uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde entegre olan etkileşimli Loop bileşenlerini kullanarak gerçek zamanlı olarak içerik oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanır.

15 Kasım 2023'te tanıtılan Microsoft Loop, Fluid Framework aracılığıyla güçlü gerçek zamanlı ortak yazma özelliği sunarak birden fazla kullanıcının belgeler ve görevler üzerinde aynı anda işbirliği yapmasını sağlar.

Microsoft Loop özellikleri

Microsoft Loop, tüm araçlarınız ve cihazlarınız arasında takımları, içeriği ve görevleri birbirine bağlayarak takımınızın ortak oluşturma deneyimini dönüştürür. Ayrıca, projeniz geliştikçe fikirlerinizi, içeriğinizi ve kaynaklarınızı düzenlemenizi sağlar.

Özellik #1: Taşınabilir yapı blokları

Loop bileşenleri, nereye koyarsanız koyun güncel kalan küçük, taşınabilir içerik parçalarıdır. Bir görev listesini Teams'e bırakın, bir e-postaya ekleyin veya bir Word belgesine ekleyin; tüm konumlarda değişiklikler anında senkronize edilir.

microsoft Loop aracılığıyla

Oluşturabileceğiniz bileşenlerin listesi aşağıdadır:

Verileri düzenlemek için tablolar

İlerlemeyi izlemek için görev panoları

Hızlı güncellemeler için notlar

Adım adım süreçler için kontrol listeleri

Bu bileşenlerin diğer Microsoft araçlarıyla nasıl bağlantı kurduğu çok kullanışlıdır. Örneğin, bir görev listesi oluşturursanız, bu liste otomatik olarak Planner ve To Do ile senkronize edilir.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Microsoft Loop, sihirli bir yaratıcılık değneği gibi çalışır. 🪄 "/" yazarak anında etiketler, canlı tarihler, resimler, emojiler, tablolar, kontrol listeleri ve daha fazlasını ekleyin!

Özellik #2: Özel proje merkezi

Loop Çalışma Alanları, Microsoft Loop web uygulaması üzerinden erişebileceğiniz bağımsız bir uygulamadır. Şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Sürükle ve bırak araçlarını kullanarak özel düzenler oluşturun

Farklı proje aşamaları için özel alanlar oluşturun

Tüm proje materyallerini tek bir sanal ve düzenli yerde saklayın

Özellik #3: Esnek tuvalleri

Loop'taki sayfalar, ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan dijital beyaz tahtalar gibi işlev gören esnek bir ortam sağlar. Kişileri, görevleri, bağlantıları ve verileri ekleyin; hepsi gerçek zamanlı olarak düzenlenebilir.

Loop Sayfaları ile tepki verin, yorum yapın ve fikirlerinizi paylaşın

Loop Sayfaları ile takımlar şunları yapabilir:

Temel bir taslakla başlayın

İhtiyaç duyduğunuz bileşenleri ekleyin

Microsoft 365 uygulamaları arasında sayfalar paylaşın

İçeriği birlikte düzenleyin, değişiklikleri anında görün

Özellik #4: Microsoft 365 entegrasyonu

Loop, tüm Microsoft ekosistemiyle uyumludur. Microsoft Teams, belgeler, elektronik tablolar veya sunumlar olsun, Loop çalışma alanında farklı verimlilik araçları arasındaki engelleri ortadan kaldırarak zahmetsizce birlikte çalışabilirsiniz:

Takımlar: Bileşenleri sohbetlerinizde doğrudan paylaşın

Outlook: E-postalara Loop içeriği ekleyin

Word (web sürümü): Belgelere Loop öğeleri ekleyin

Beyaz Tahta: Beyin fırtınası oturumlarında Loop'u kullanın

microsoft Loop aracılığıyla

Kelimenin tam anlamıyla aynı sayfada kalın. Birisi yeni bir Loop bileşeni düzenlediğinde:

Değişiklikler tüm kullanıcılar için anında görünür

Güncellemeler, bileşenin paylaşıldığı tüm yerlerde senkronizasyon

Takım üyeleri her zaman en son sürümü görür

Microsoft Loop fiyatlandırması

Ücretsiz

OneNote nedir?

microsoft OneNote aracılığıyla

Microsoft OneNote, cihazlar arasında bilgiyi yakalamanızı, düzenlemenizi ve paylaşmanızı sağlayan profesyonel bir not alma uygulamasıdır. Fikirleri not almak, görevleri yönetmek ve işbirliği yapmak için esnek, birleşik bir çalışma alanı sunar.

Microsoft OneNote özellikleri

Multimedya desteği, zengin metin biçimlendirme ve diğer Microsoft uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon gibi özellikleriyle OneNote, hem kişisel hem de profesyonel kullanım için idealdir.

Özellik #1: Ücretsiz form tuval

Sizi katı biçimlere zorlayan standart kelime işlemcilerin aksine, Microsoft OneNote size üzerinde çalışabileceğiniz boş bir tuval sunar. Sayfanın herhangi bir yerine tıklayarak yazabilir, çizim yapabilir veya multimedya ekleyebilirsiniz; alan, bilgileri doğal olarak düzenleme şeklinize uyum sağlar.

Özellik #2: Akıllı organizasyon

OneNote, geleneksel bir klasörün yapısını taklit ederek notlarınızı defterler, bölümler ve sayfalara düzenler. İş projeleri veya kişisel planlamalar için birden fazla defter oluşturabilirsiniz. 📑

microsoft OneNote aracılığıyla

Her bir defterde "Toplantı Notları", "Proje Fikirleri", "Kamp Gezisi" gibi bölümler ekleyebilir ve bunları ayrı sayfalara doldurarak düzenli ve verimli çalışmayı kolaylaştırabilirsiniz.

microsoft OneNote aracılığıyla

Özellik #3: Zengin multimedya desteği

Notlarınızın sadece metin olması gerektiğini kim söyledi? OneNote ile notlarınızı canlandırın! Sayfalarınıza resimler, tablolar, elektronik tablo verileri, elle çizilmiş eskizler ekleyin, ses kaydı yapın veya videolar ekleyin.

Bir dersi kaydetmek, bir eğitim videosunu kaydetmek veya fikirlerinizi haritalamak için görseller kullanmak ister misiniz? OneNote, her şeyi tek bir yaratıcı ve etkileşimli alanda tutmanızı kolaylaştırır.

Özellik #4: İşe yarayan arama

Hiç belirli bir notu bulmak için uzun süre uğraştınız ve sonunda eli boş döndünüz mü? OneNote'un güçlü arama özelliği, ihtiyacınız olanı saniyeler içinde bulmanızı sağlar. Şunları bulabilir:

El yazısı notlarınız içinde

Görüntünün içinde (OCR teknolojisi kullanılarak)

Unutulmuş bazı ses kayıtlarında (fonetik arama kullanarak)

Hızlı hatırlatıcılardan kaybolan toplantı notlarına kadar, OneNote her şeyi zahmetsizce bulmanızı sağlar, böylece arama yapmak için daha az zaman harcayıp işlerinizi halletmek için daha fazla zaman kazanırsınız.

👀 Biliyor muydunuz? Amerikalıların %26'sından fazlası "neredeyse sürekli" çevrimiçi olduklarını söylüyor ve bu da OneNote gibi dijital not alma araçlarının günlük hayatımızdaki öneminin giderek arttığını gösteriyor!

Microsoft OneNote fiyatlandırması

Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 6,99 $

İş : Kullanıcı başına aylık 6 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Microsoft Loop ve OneNote: Özelliklerin Karşılaştırması

Microsoft Loop ve OneNote arasında seçim yapmaya çalışıyorsanız, muhtemelen takım işbirliği ve not düzenleme konusundaki farklı yaklaşımlarını değerlendiriyorsunuzdur. Doğru seçimi yapmanıza yardımcı olmak için bu iki ürünü birbirleriyle karşılaştıralım. 💁

İşte anahtar özelliklerini karşılaştıran hızlı bir kontrol tablosu:

Özellikler Microsoft Loop OneNote Gerçek zamanlı ortak yazma ✅ ✅ Ücretsiz form tuval ✅ ✅ Not defteri yapısı ❌ ✅ Zengin multimedya desteği ✅ ✅ Gelişmiş görev yönetimi ✅ ❌ Microsoft 365 uygulamalarıyla sorunsuz entegrasyon ✅ ✅ İşbirliğine dayalı çalışma alanları ✅ ❌ Çevrimdışı erişim ❌ ✅ İçeriği arayın ✅ ✅ Notların sürüm geçmişi ✅ ✅ Etiketleme ve düzenleme ✅ ✅ Mobil uygulama desteği ✅ ✅ AI destekli özellikler ✅ ❌

Hala ikna olmadınız mı? Her iki aracı daha ayrıntılı olarak inceleyin.

Özellik #1: Amaç ve temel işlevsellik

Microsoft Loop üç ana bölüme odaklanır: Bileşenler (her yere gömebileceğiniz yeniden kullanılabilir parçalar), Sayfalar (iş için esnek tuvalleri) ve Çalışma Alanları (her şeyin bulunduğu yer). Bu parçalar, takımınızın ihtiyaçlarına göre taşınacak ve değiştirilecek şekilde tasarlanmıştır.

OneNote tanıdık bir yapıya sahiptir: Defterler, "Sayfalar" içeren "Bölümler" içerir. Fiziksel bir defter sisteminden daha sabittir, bu da bilgileri düzenli tutmak için idealdir.

🏆 Kazanan: OneNote, daha tanıdık, kolay ve yapılandırılmış bir organizasyon yöntemi sunmasıyla galip geldi.

Özellik #2: Microsoft 365 entegrasyonu ve işbirliği

Loop, Word, Excel, Teams ve diğer Microsoft 365 uygulamalarına uyumludur. Bu araçlardan veri ve içerik çekerek merkezi bir çalışma alanı oluşturabilir ve gerçek zamanlı işbirliği yapabilirsiniz.

OneNote de bağlantı sağlar, ancak etkileşimli bir merkezden çok gömülü belgeleri depolamak için bir yer olarak kullanılır. Diğer Microsoft uygulamalarından içerik ekleyebilirsiniz, ancak bu içerik daha statik kalır. Birden fazla düzenleyiciyi destekler, ancak daha çok referans materyallerinin paylaşımına yöneliktir.

🏆 Kazanan: Loop'un daha derin entegrasyonları ve gerçek zamanlı işbirliği araçları ona avantaj sağlıyor.

Loop, proje yönetimini halletmeye hazırdır; görevleri atayabilir, son teslim tarihlerini ayarlayabilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz. Bu özellik, birçok hareketli parçaya sahip karmaşık projelerle uğraşan takımlar için özellikle kullanışlıdır.

OneNote, yerleşik proje yönetimi özellikleri içermez. Bilgi düzenleme konusunda olağanüstü olsa da, görevleri ve proje zaman çizelgelerini izlemek için tasarlanmamıştır.

🏆 Kazanan: Proje yönetimi özellikleri için Microsoft Loop'u buradan seçin.

Özellik #4: Kişiselleştirme

Loop, yaratıcı projeler yürütüyor veya karmaşık süreçleri yönetiyor olsanız da, özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabileceğiniz şablonlar ve bileşenler sunar.

OneNote de önceden biçimlendirilmiş şablonlar sunar, ancak bunlar çoğunlukla notları düzenlemek için kullanılır. Bilgileri istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz, ancak sınırlı özelleştirme seçenekleriyle farklı iş akışları oluşturmak için daha az uyarlanabilir.

🏆 Kazanan: Loop'un daha geniş özelleştirme seçenekleri ona üstünlük sağlıyor.

Reddit'te Microsoft Loop ve OneNote karşılaştırması

Kullanıcıların Microsoft Loop ve OneNote tartışmasında hangi tarafta olduğunu öğrenmek için Reddit'e başvurduk ve birçok kişi her iki aracın güçlü yönleri hakkında görüşlerini paylaştı.

Bir kullanıcı, her iki aracın işbirliği yetenekleri hakkında şu yorumu yapmıştır:

İkisini de kullanıyorum. İşbirliği için Loop, diğer her şey için OneNote. OneNote artık Loop entegrasyonunu desteklemeye başladığı için, her iki dünyanın da en iyisine sahibim.

İkisini de kullanıyorum. İşbirliği için Loop, diğer her şey için OneNote. OneNote artık Loop entegrasyonunu desteklemeye başladığı için, her iki dünyanın da en iyisine sahibim.

Bir başkası, arama fonksiyonu nedeniyle OneNote'u tercih ediyor:

Loop'un arama fonksiyonu ciddi şekilde yetersiz. OneNote kadar kullanışlı ve doğru arama yapamıyor.

Loop'un arama fonksiyonu ciddi şekilde yetersiz. OneNote kadar kullanışlı ve doğru arama yapamıyor.

Başka bir kullanıcı, her ikisinin de farklı kullanım alanları olduğunu düşünüyor:

Kişisel kullanım için OneNote kullanmaya devam edeceğim ve grup projeleri için Loop oluşturmayı düşünebilirim

Kişisel kullanım için OneNote kullanmaya devam edeceğim ve grup projeleri için Loop oluşturmayı düşünebilirim

ClickUp ile tanışın — Microsoft Loop ve OneNote'a en iyi alternatif

Microsoft Loop ve OneNote'un etkileyici olduğunu düşünüyorsanız, ClickUp ile neler yapılabileceğini görmek için bekleyin.

ClickUp ile Microsoft Loop ve OneNote karşılaştırıldığında, ClickUp, Loop'un işbirliği ve OneNote'un organizasyon özelliklerini bir araya getirerek öne çıkıyor.

ClickUp, iş için her şeyi içeren uygulama, tek başına projeleri yönetir, notlar alır, son teslim tarihlerini izler ve çalışma tarzınıza ve özel ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan ayrıntılı iş akışları oluşturur.

Ödevlerinizi takip etmeye çalışan bir öğrenci, önceliklerini dengelemeye çalışan bir küçük işletme sahibi veya projeleri koordine eden büyük bir takımın parçası olun, ClickUp sizin yanınızda!

📮ClickUp Insight: Yapılacaklar listenizin işe yaradığını mı düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Anketimiz, profesyonellerin %76'sının görev yönetimi için kendi önceliklendirme sistemlerini kullandığını gösteriyor. Ancak, son araştırmalar, çalışanların %65'inin etkili bir önceliklendirme yapmadan yüksek değerli görevler yerine kolay kazançlara odaklandığını doğruluyor. ClickUp'ın Görev Öncelikleri, karmaşık projeleri görselleştirme ve ele alma şeklinizi değiştirerek kritik görevleri kolayca öne çıkarır. ClickUp'ın yapay zeka destekli iş akışları ve özel öncelik işaretleri ile her zaman önce neyi halletmeniz gerektiğini bilirsiniz.

ClickUp'ı diğerlerinden ayıran özellikler nelerdir? Bir bakalım:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile takım çalışması çok daha kolay hale gelir. Gerçek zamanlı belge düzenleme özelliği, eylem öğeleri atamanıza, yorumlarda takım üyelerini etiketlemenize ve hatta metni görevlere dönüştürerek sorumlulukları sorunsuz bir şekilde delege etmenize olanak tanır.

ClickUp Belgeleri ile bilgiyi paylaşın, yenilikleri teşvik edin ve tasarım ilkelerini işbirliği içinde analiz edin

Daha gelişmiş bir şeye mi ihtiyacınız var? İç içe sayfalar, tablolar ve kullanıma hazır şablonlar gibi sezgisel araçları kullanarak doğrulanmış wiki'ler, araştırma yol haritaları veya ayrıntılı belgeler oluşturun.

Araştırma ve görev yönetimi yazılımı, gelişmiş biçimlendirmeyi destekler, renk kodlu afişler ve sözdizimi vurgulu kod blokları sunarak ClickUp'ı yaratıcı ve teknik projeler için ideal hale getirir.

Ayrıca, gizlilik ayarları belgelerinizi kimlerin görebileceğini veya düzenleyebileceğini kontrol etmenizi sağlar, hassas bilgileri güvende tutar ve dış takımlarla işbirliğini mümkün kılar. 🤝

💡 Hızlı İpucu: ClickUp Belgeleri, tek bir sayfa içinde sınırsız sayıda alt sayfa iç içe yerleştirmenize olanak tanır. Sorunsuz bir organizasyon için ayrıntılı hiyerarşiler oluşturun.

ClickUp Belgeleri'nde sevilecek diğer özellikler:

Özel sayfa ayrıntıları : Notlar oluştururken belgenizin kelime sayısını ve okuma süresini takip edin. Ayrıca, yazar adı, oluşturma tarihi, yapışkan içindekiler tablosu, kapak resmi ve daha fazlası gibi özellikleri dahil ederek veya hariç tutarak sayfa ayrıntılarını özelleştirebilirsiniz ✅

Odak modu : Dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın ve daha minimalist bir yazma deneyiminin keyfini çıkarın ✅

Çevrimdışı mod : Çevrimdışı mod ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde notlar alın ve çevrimiçi olduğunuzda değişikliklerinizi ClickUp ile sorunsuz bir şekilde senkronize edin ✅

Belgeleri Arşivleyin : Belgelerinizi sıralayın ve nadiren kullandıklarınızı arşivleyin; etiketler yardımıyla hızlıca geri getirin ✅

Belge şablonları: ClickUp'ın kapsamlı hazır şablon kitaplığından seçim yapın veya sıfırdan özel şablonlar oluşturun. : ClickUp'ın kapsamlı hazır şablon kitaplığından seçim yapın veya sıfırdan özel şablonlar oluşturun. ClickUp'ın toplantı notu şablonlarıyla işe başlayın! ✅

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgeler ile tek bir sayfa içinde sınırsız alt sayfa oluşturarak karmaşık hiyerarşiler oluşturabilir ve işlerinizi mükemmel bir şekilde organize edebilirsiniz!

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Not Defteri

Proje yönetiminizle uyumlu, hızlı ve gizli not alma özelliği mi arıyorsunuz? ClickUp Not Defteri, kişisel not alma özelliğini sorunsuz görev oluşturma ile birleştirerek dijital notlara yeni bir bakış açısı getiriyor.

ClickUp Not Defteri ile başlıklar, onay kutuları, madde işaretleri veya renkler ekleyerek notlarınızı kişiselleştirin

ClickUp çalışma alanınızdan, sağ üst köşedeki Hızlı Eylem menüsünden Not Defteri'ni açabilirsiniz. Araç çubuğunuza sabitleyin ve hareket halindeyken fikirlerinizi kaydetmeye hazır olun.

Bir örnekle açıklayalım:

Müşteri görüşmesi sırasında not alma

Sağ üst araç çubuğundaki Hızlı Eylem menüsünden ClickUp Not Defteri'ni açın

Notunuza bir isim verin (ör. "Müşteri Toplantısı – Web Sitesi Yeniden Tasarımı")

Zengin metin düzenleyicisini kullanarak notlarınızı yazmaya başlayın

/attach kullanarak mockup veya ekran görüntüsü gibi ek dosyaları ekleyin

Notları görevlere dönüştürme

Görüşmeden sonra şunları yapabilirsiniz:

Notlarınızdan önemli noktaları seçin

"Göreve Dönüştür"ü tıklayın

Çalışma alanınızda görevi nereye yerleştireceğinizi seçin

Son teslim tarihleri ekleyin ve takım üyelerine görevler atayın

Dahası var! Notlarınız gizlidir, sadece sizin görebilirsiniz. ClickUp Not Defteri ile notlarınızı güvende tutun ve çalışma alanınızın görünürlüğü konusunda endişelenmeden özgürce beyin fırtınası yapın veya kişisel hatırlatıcılar oluşturun. Gerçek sihir, bu hızlı notları eylem öğelerine dönüştürmek istediğinizde ortaya çıkar. Notlarınızda harika bir fikir mi gördünüz? Çalışma alanınızda ihtiyacınız olan yere tek bir tıklama ile bunu bir göreve dönüştürün.

Metin araç çubuğu ve /Slash Komutları yardımıyla notlarınızı renklendirin ve şunları ekleyin:

Zengin metin biçimlendirme

Görüntü ve video gibi ek dosyalar

Hızlı yapılacaklar için kontrol listeleri

Bilgileri düzenlemek için tablolar

Google E-Tablolar veya Dokümanlar gömme

💡 Profesyonel İpucu: Tarama sırasında not almak için ClickUp'ın Chrome uzantısını indirin. Birkaç sekme veya pencere arasında geçiş yapmadan araştırma veya ilham kaynaklarını kaydetmek için mükemmeldir.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: AI Not Alıcı

Toplantılarınızın gerçek potansiyelini ortaya çıkarın. ClickUp'ın AI Notetaker , notlarınızdan 10 kat daha fazla eyleme geçirilebilir içgörü sağlar

ClickUp AI Notetaker ile toplantıları kolaylaştırın

Ve dürüst olalım, bazen toplantılar çok karışık olabilir. AI Notetaker bu sorunu çözer:

Her kararı kaydeder, böylece orada olmayan (veya orada olup da dalgın olan) kişilere tam olarak neyi kaçırdıklarını söyleyebilirsiniz ✅

Belirsiz "bunu hallederiz" ifadelerini gerçek görevlere dönüştürün ve bunları ilgili kişilere atayın ✅

Tüm parçaları birbirine bağlar, böylece küçük bir ayrıntıyı bulmak için tüm toplantıyı tekrar yaşamak zorunda kalmazsınız. Temel olarak, toplantıların neden olduğu Groundhog Day'i önler ✅

ClickUp'ın 4. Avantajı: ClickUp Beyaz Tahtalar

Microsoft Loop ve OneNote karşılaştırıldığında, konuşma genellikle her birinin işbirliği ve fikir organizasyonunu ne kadar iyi yönettiği etrafında döner.

Peki, bu iki alana da yeni bakış açıları ve olanaklar getiren bir araç olduğunu söylesek ne dersiniz? ClickUp Beyaz Tahtalar ile tanışın !

ClickUp Beyaz Tahtaları ile herkesin aynı anda görebileceği ve düzenleyebileceği şekiller, bağlantılar ve yapışkan notlar ekleyerek hızlı bir proje zaman çizelgesi oluşturun

ClickUp Beyaz Tahtalar, takımların fikirleri, stratejileri ve iş akışlarını haritalamak için paylaşılan bir görsel alanda bir araya gelebileceği dinamik, etkileşimli bir tuval sağlayarak not almayı devrim niteliğinde değiştirir.

ClickUp Beyaz Tahtalar, temel çizim araçlarının ötesine geçerek, renk değiştirme, metin stili ekleme ve fikirleriniz şekillenirken öğeleri bir türden diğerine dönüştürme gibi zengin biçimlendirme seçenekleri sunar. Beyin fırtınası ile ortaya çıkan ürün özelliği fikrini izlenebilir bir göreve dönüştürmek veya bir zaman çizelgesini proje programınıza bağlamak için tek bir tıklama yeterlidir.

ClickUp Beyaz Tahtalarının fikirlerinizi nasıl hayata geçirebileceğine dair pratik bir örneğe bakalım: 📌 Toplantı notlarınız için yeni bir beyaz tahta oluşturun 📌 Anahtar tartışma noktalarını yapışkan notlar olarak ekleyin 📌 Konuları kategorilere ayırmak için farklı renkler kullanın: acil öğeler için kırmızı, uzun vadeli planlar için mavi 📌 Oklar kullanarak ilgili fikirler arasında bağlantılar kurun 📌 Önemli eylem öğelerini doğrudan beyaz tahtadan görevlere dönüştürün Gerçek güç, bu özelliklerin bir araya gelmesinden gelir. Bir ürün takımı, kullanıcı akışlarını taslak olarak çizebilir, araştırma bulgularını notlar olarak ekleyebilir, özellikler arasında bağlantılar kurabilir ve onaylanan fikirleri geliştirme görevlerine dönüştürebilir — tüm bunları araçlar arasında geçiş yapmadan.

ClickUp'ın 5. Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak en önemli görevleri bulun ve önceliklendirin

İster bir yönetim kurulu toplantısında sayılarla uğraşıyor ister bir fincan kahve eşliğinde rahatça çalışıyor olun, hepimiz bilgiye hızlıca ulaşmak için bir kısayola ihtiyaç duyarız. ClickUp Brain işte bu noktada devreye girer. İyi düzenlenmiş bir fotoğraf albümünü karıştırmak gibi, ihtiyacınız olanı bulmanızı kolaylaştırır.

ClickUp Brain, görevler, belgeler ve kurumsal bilgi için merkezi bir hub sağlayan güçlü bir AI asistanıdır.

ClickUp Çalışma Alanı, Google Çalışma Alanı ekosistemi ve proje panolarındaki sorunsuz görev yönetimi entegrasyonu, not alma iş akışınıza başka bir düzen katmanı ekler.

Not almak için ClickUp Brain'i kullanma

Toplantı notları için ClickUp Brain'i kullanmanın pratik bir örneği:

Hızlı örnek:

"Haftalık takım senkronizasyonu için eylem öğeleri ve tartışma konuları dahil olmak üzere toplantı notları oluşturun."

Adımlar:

ClickUp Brain'i açın Sağ üst köşedeki "AI'ya sor" düğmesine tıklayın ve komutu girin

"SMART Hedefleri" projesinde "Haftalık Takım Senkronizasyon Toplantısı Notları" penceresi görünecektir

Toplantı belgenizi başlatmak için toplantı notlarınızı ve anahtar tartışma noktalarını yazmaya başlayın. Süreci hızlandırmak için özel alanlar arasından seçim yapın Eylem öğeleri ekleyin ve bunları görevlere dönüştürün Notları takım üyeleriyle paylaşın

Bu yaklaşım, toplantı kayıtlarını düzenli tutmanıza, takım iletişiminizi geliştirmenize ve görev yönetimini iyileştirmenize yardımcı olurken, takip görevlerinin tamamlanmasını sağlar.

"Atanan kişiler", "Tarihler" ve "Zaman Tahmini" gibi özellikler, hesap verebilirliği ve verimli planlama sağlar. "Toplantı" ve "notlar" gibi etiketler, toplantı bilgilerinin kolayca kategorize edilmesini ve geri alınmasını sağlar.

💡Pro İpucu: Sağ kenar çubuğundaki '+' simgesine tıklayarak görevleri ve URL'leri bağlayarak, ClickUp Entegrasyonlarından dosyaları çekerek ve ClickUp içindeki belgeler, videolar veya diğer dosyalar gibi içerikleri ekleyerek notlarınızı geliştirin.

ClickUp'ı iş için her şeyi yapan uygulama yapan bonus özellikler

ClickUp Görevleri şunları yapmanızı sağlar:

Önemli notları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Son teslim tarihleri ekleyin ve takım üyelerine görevler atayın

Toplantılarda tartışılan öğelerin ilerlemesini izleyin

İlgili belgeleri ve kaynakları birbirine bağlayın

Ayrıca, ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği, takımınıza bilgi yönetimini daha iyi kavramalarını sağlayarak bilgiye ücretsiz erişim ve etkili bilgi paylaşımı imkanı sunar.

ClickUp Bağlantılı Arama ile arama yapın, bilgilere erişin ve daha fazlasını yapın

Şunları yapabilirsiniz:

Sorularınızı sorun ve gerçek zamanlı olarak doğrulanmış, kapsamlı yanıtlar alın

İş ve kişisel notları birbirinden ayırın

Önemli bilgileri saklayın

Önemli belgelere takım genelinde erişim sağlayın

Notlarımı ClickUp'ta tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

Notlarımı ClickUp'ta tek bir yerde tutabildiğim için daha verimli çalışıyorum.

McKinsey tarafından yapılan bir araştırma, işbirliği araçları da dahil olmak üzere sosyal teknolojilerin uygulanmasının verimliliği %25'e kadar artırabildiğini ortaya koydu.

Ancak, bu Microsoft Loop ve OneNote karşılaştırmasında görüldüğü gibi, her iki aracın da sınırlamaları vardır. Loop gerçek zamanlı takım çalışmasında, OneNote ise not düzenlemede mükemmeldir, ancak hiçbiri modern takımların ihtiyaç duyduğu eksiksiz paketi sunmaz.

İşte burada ClickUp devreye giriyor.

Takımınız için en önemli olan şeyin ne olduğunu düşünün. Beyin fırtınası oturumları sırasında fikirlerin hızlı bir şekilde paylaşılması, proje dosyalarının düzenli tutulması veya herkesin görevlerini zamanında tamamlamasının sağlanması olabilir. ClickUp tüm bunları zarif bir şekilde halleder.

Takımınıza hak ettikleri eksiksiz işbirliği çözümünü sunmaya hazır mısınız? ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.