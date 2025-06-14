ClickUp ve Anytype: Size en uygun verimlilik aracı hangisi?

Bazı kişiler görevler, belgeler, hedefler ve otomasyon gibi her şeyi yapan bir verimlilik aracı ister. Diğerleri ise düşüncelerini düzenlemek için temiz, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir alan ister.

ClickUp ve Anytype arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız, bu fark anahtar niteliğindedir.

ClickUp, takımlar ve yapılandırılmış iş akışları için özelliklerle doludur, Anytype ise öncelikle yerel not alma özelliği sunar.

Her ikisinin de güçlü yanları var, ama hangisi sizin iş akışınıza en uygun? Hadi öğrenelim! 👀

ClickUp ve Anytype'a Genel Bakış

İşte her bir aracın anahtar özelliklerini vurgulayan hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Özellik kategorisi ClickUp Anytype Temel hizmetler Hepsi bir arada proje yönetimi, takım işbirliği ve belge oluşturma platformu. Gizlilik ve çevrimdışı öncelikli işlevselliğe odaklanan kişisel bilgi yönetimi ve takım işbirliği. Görev yönetimi ✔️ Alt görevler, bağımlılıklar, öncelikler ve çoklu görünümler (Liste, Pano, Gantt, Takvim) ile gelişmiş görev yönetimi. ✔️ Özelleştirilebilir şablonlar ve ilişkilerle temel görev yönetimi. Belge işbirliği ✔️ Gerçek zamanlı belge düzenleme, görevleri belgelere bağlama ve AI destekli içerik oluşturma. ✔️ İlişkisel bağlantılar, çevrimdışı erişim ve uçtan uca şifreleme ile zengin metin düzenleme. AI yetenekleri ✔️ AI destekli görev otomasyonu, tahmine dayalı analitik, akıllı bildirimler, içerik oluşturma ve dil çevirisinin yanı sıra yerleşik AI ajanları. ❌ Sınırlı AI özellikleri; kullanıcı gizliliği ve çevrimdışı işlevselliğe daha fazla odaklanır. Takım iletişimi ✔️ Yerleşik gerçek zamanlı sohbet, yorumlar, bahsetmeler ve Slack ve Microsoft Teams ile entegrasyonlar. ✔️ Temel sohbet ve işbirliği özellikleri; gelişmiş iletişim için harici araçlarla entegre olur. Özelleştirme ve görünümler ✔️ Son derece özelleştirilebilir iş akışları, gösterge panelleri ve 15'ten fazla proje görünümü. ✔️ Özelleştirilebilir şablonlar ve ilişkiler; tablolar, panolar ve takvimler gibi çeşitli görünümleri destekler. Entegrasyonlar ✔️ Google Çalışma Alanı, Slack, GitHub ve Zoom dahil olmak üzere 1.000'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre olur. ✔️ Harici araçlarla entegrasyonları destekler; ancak aralık, ClickUp'a kıyasla daha sınırlıdır. Çevrimdışı Erişim Öncelikle bulut tabanlı; sınırlı çevrimdışı işlevsellik. Uçtan uca şifreleme ile tamamen çevrimdışı kullanılabilir. Fiyatlandırma 💰 Temel özellikleri içeren ücretsiz bir plan sunar; AI özellikleri için ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar 💰 Ücretsiz ve açık kaynak; isteğe bağlı premium özellikler mevcuttur. En uygun Kapsamlı proje yönetimi, işbirliği ve yapay zeka destekli otomasyona ihtiyaç duyan takımlar ve kuruluşlar. Gizlilik, çevrimdışı erişim ve özelleştirilebilir bilgi yönetimine öncelik veren bireyler ve küçük takımlar.

ClickUp nedir?

ClickUp ile birden fazla departmandaki işleri takip edin

Günümüzün iş hayatı bozuk. Zamanımızın %60'ını farklı araçlar arasında bilgi paylaşımı, arama ve güncelleme ile geçiriyoruz. Projelerimiz, belgelerimiz ve iletişimimiz birbirinden bağımsız araçlara dağılmış durumda ve bu da verimliliğimizi düşürüyor.

ClickUp, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştiren iş için her şeyi içeren uygulaması ile bu sorunu çözer. Tüm bunlar, dünyanın en uyumlu iş yapay zekası tarafından desteklenir.

Bugün, 3 milyondan fazla takım, daha verimli iş akışları, merkezi bilgi ve dikkat dağıtan unsurları ortadan kaldırarak organizasyonel verimliliği artıran odak odaklı sohbet ile daha hızlı çalışmak için ClickUp'ı kullanıyor.

ClickUp özellikleri

Özelleştirilebilir görünümlerden entegrasyonlara ve otomasyona kadar, ClickUp gerçek zamanlı işbirliğini ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen takımlar ve bireyler için tasarlanmıştır.

İşte onu tercih edilebilir kılan bazı özellikler. 📂

Özellik #1: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak yazın, düzenleyin ve işbirliği yapın

Notlarınızı, görevlerinizi ve belgelerinizi senkronize tutmak için birden fazla uygulama arasında geçiş yapıyorsanız, ClickUp Belgeler tam size göre bir çözümdür. İş akışınızla bağlantıda kalarak belgeler oluşturabilir, düzenleyebilir ve yönetebileceğiniz işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır.

Örneğin, bir ürün lansman planı, anahtar tarihler, pazarlama stratejileri ve "Reklam öğelerini sonlandır" veya "Basın bültenini gönder" gibi atanmış görevler gibi her şeyi tek bir belgede içerebilir. Slash komutları, metni biçimlendirmeyi, teslim edilecekleri izlemek için tablolar eklemeyi ve teknik ayrıntılar için kod blokları eklemeyi kolaylaştırır.

ClickUp Belgeleri'nde zengin metin biçimlendirme özelliğini kullanarak estetik açıdan hoş notlar alın

Ve @bahsetmeler, satır içi yorumlar ve canlı imleç izleme gibi gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle, herkes not alma uygulamasından çıkmadan uyum içinde çalışabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Başlıklar, bölücüler ve açıklama blokları kullanarak notlarınıza görsel bir yapı ekleyin. Renk kodlu vurgular önemli ayrıntıları öne çıkarırken, emojiler kişiliğinizi yansıtmanıza ve hızlı taramaya yardımcı olur. Bunları madde işaretleri ve kontrol listeleriyle birleştirerek notlarınızın estetik ve fonksiyonel olmasını sağlayın.

Özellik #2: ClickUp Brain

ClickUp Brain'den, ClickUp Belgeler içinde istediğiniz herhangi bir belgeyi özetlemesini isteyin

Belgeler düşüncelerinizi düzenliyorsa, ClickUp Brain bunu bir adım öteye taşıyarak çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiş yapay zeka destekli bir iş asistanı sunar. Görevlerinizi, belgelerinizi ve projelerinizi anlar ve gerekli bilgilere anında erişmenizi sağlar.

Bir web sitesinin yeniden tasarımı için proje teklifi hazırladığınızı varsayalım.

ClickUp Belgesinde yazarken, ClickUp Brain'e "[Müşteri Adı] için son web sitesi projemizin kapsamını özetle" komutunu verebilir ve zaman çizelgeleri, bütçeler ve anahtar teslimatlar hakkında anında ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, önceki müşteri geri bildirimlerini, sözleşme şartlarını ve performans ölçütlerini de çekebilir, böylece ivmenizi kaybetmeden iyi bilgilendirilmiş bir teklif yazmaya odaklanabilirsiniz.

Hızlı bir proje özeti mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain, belgenizi tarayabilir ve saniyeler içinde bir özet oluşturabilir. Takımınızı bilgilendirmek mi istiyorsunuz? En son proje ayrıntılarına göre bir e-posta veya görev güncellemesi taslağı oluşturabilir. Yazılarınızı düzeltmek ve raporlar hazırlamak dahil olmak üzere not alma ve içerik oluşturma için yapay zeka bile kullanabilirsiniz.

ClickUp Brain, size doğrudan yardımcı olmanın ötesinde, Listeler ve Sohbetler'deki işleri otomatikleştirebilen Autopilot Agents adlı AI ajanları sunar. Liste ajanları, Alanlarınızı, Klasörlerinizi veya Listelerinizi izlemek ve güncellemeleri yayınlamak, proje etkinliğini özetlemek veya görev durumundaki değişikliklere yanıt vermek gibi eylemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için ayarlanabilir. Örneğin, bir Liste ajanı haftalık proje özeti oluşturabilir veya bir görevin önceliği değiştiğinde takımınızı bilgilendirebilir.

ClickUp'ın Otomatik Pilot Ajanları ile sohbet konularını özetleyin, proje güncellemelerini oluşturun ve daha fazlasını yapın

Öte yandan, Sohbet temsilcileri, ekibinizin Sohbet Kanalları içinde çalışır ve burada soruları yanıtlayabilir, çalışma alanınızdan anında bilgi sağlayabilir ve hatta sohbet isteklerine göre görevler ve Belgeler oluşturabilir. Bu, rutin soruların otomatik olarak yanıtlanması ve önemli güncellemelerin asla kaçırılmaması anlamına gelir. Yaygın iş akışları için Önceden Oluşturulmuş Otomatik Pilot Temsilcilerinden seçim yapabilir veya ekibinizin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde kendi Özel Otomatik Pilot Temsilcilerinizi tasarlayabilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? Leonardo da Vinci notlarını genellikle ters yazardı, yani sadece ayna ile okunabilirdi. Tarihçiler, bunu fikirlerini gizli tutmak için ya da solak olduğu için daha doğal geldiği için yaptığını düşünüyor.

Özellik #3: ClickUp Not Defteri

ClickUp Not Defteri ile görev listenizi elinizin altında tutun

Yoğun bir iş gününde aklınıza harika bir fikir geldi, ancak daha sonra unuttunuz mu? ClickUp Not Defteri, ana çalışma alanını dağınık hale getirmeden düşüncelerinizi, hatırlatıcılarınızı ve yapılacaklarınızı not alabileceğiniz kişisel alanınızdır.

Diyelim ki bir toplantıdasınız ve yeni bir içerik stratejisi fikri aklınıza geldi. Yapışkan bir not aramak veya başka bir uygulama açmak yerine, Hızlı Eylem menüsünden ClickUp Not Defteri'ne hızlıca gidin ve fikrinizi yazın.

Notları düzenlemeniz mi gerekiyor? Not Defteri, zengin metin biçimlendirmeyi destekler, böylece her şeyi düzenli tutmak için başlıklar, madde işaretleri ve hatta renk kodlu bölümler ekleyebilirsiniz. Bir kontrol listesi oluşturuyorsanız, öğeleri sürükleyip bırakarak mantıklı bir sıraya göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, eğik çizgi komutlarını kullanarak resim ve video ekleyebilir, notlarınızın yanında görsel referansları kolayca kaydedebilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Dijital verimlilik araçlarından çok önce, ilk kaydedilen yapılacaklar listesi MÖ 1795'e kadar uzanıyor! Babil kralı Hammurabi, yasaları takip etmek için taşa oyulmuş listeler kullanıyordu; bu, görev yöneticisinin ilk sürümlerinden biri sayılabilir.

Özellik #4: ClickUp Görevleri

ClickUp Görevlerini düzenleyin ve her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için Görev Bağımlılıkları ekleyin

Tek başına bir projeyi yönetiyor veya bir takımla koordinasyon yapıyorsanız, ClickUp Görevleri işleri atamayı, ilerlemeyi izlemeyi ve sonsuz mesaj karmaşası olmadan düzenli kalmayı kolaylaştırır.

Yeni bir fitness takip cihazının ürün lansmanını planladığınızı varsayalım.

Ürün ambalajının son halini vermek, web sitesi açılış sayfasını hazırlamak ve influencer ortaklıklarını koordine etmek gibi her önemli dönüm noktası için bir Görev oluşturabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bir inceleme mi ihtiyacınız var? Alt görevler ve Görev Kontrol Listeleri, her ayrıntıyı düzenlemenize yardımcı olur. Web sitesi açılış sayfası görevinin altında, ürün açıklamasını yazmak, afişler tasarlamak ve ön sipariş formu oluşturmak için alt görevler ekleyebilirsiniz. Takım üyelerine son teslim tarihleri ve sorumluluklar atayın, böylece metin yazarı içeriği ne zaman teslim edeceğini bilir ve tasarımcı görsellerle ilgili işleri takip edebilir.

Platform ayrıca görevler ve projeler için harcanan zamanı izlemenizi sağlar.

Daha fazla kontrol için, ClickUp'taki Görev Bağımlılıkları, ürün videosu onaylanana kadar reklam kampanyasının başlatılamamasını sağlamak gibi sıralamalar oluşturmanıza olanak tanır. Bir değişiklik olursa, ClickUp Zaman Çizelgesi Görünümü, son tarihleri ayarlamanıza ve iş yüklerini anında yeniden dengelemenize yardımcı olur.

🔍 Biliyor muydunuz? Grafomani, insanların kontrol edilemeyen bir yazma dürtüsü hissettikleri psikolojik bir koşuldur. Voltaire ve Balzac gibi bazı tarihi şahsiyetler, takıntılı bir şekilde yazarak binlerce sayfayı notlarla doldurmuşlardır.

ClickUp fiyatlandırması

🔍 Biliyor muydunuz? 19. yüzyıldan önce, insanlar not almak için tek tek kağıtlar taşırlardı. 1888'de, J.A. Birchall adlı bir Tazmanya sakini bu kağıtları birbirine ciltleyerek ilk ticari defteri yarattı.

Anytype nedir?

Anytype'ın kullanıcı dostu arayüzü

Anytype, kullanıcıların notlarını yapılandırılmış ve birbiriyle bağlantılı bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olan açık kaynaklı, yerel öncelikli bir not alma uygulamasıdır.

Açık kaynaklı verimlilik yazılımı macOS, Windows, iOS ve Android'de mevcuttur ve web'den notları hızlı bir şekilde kaydetmek için Chrome uzantısı bile sunar. Uçtan uca şifreleme ve yerel, cihaz üzerinde şifreleme anahtarları ile verileriniz size ait kalır; bu, gizliliğe önem veren kullanıcılar tarafından takdir edilecektir.

Anytype özellikleri

Anytype, yapılandırılmış düşünme ve sorunsuz organizasyon için tasarlanmış bir araçtır. Görevleri yönetirken, fikirleri haritalandırırken veya kişisel bilgi tabanınızı oluştururken, özellikleri kısıtlanma hissi olmadan düzenli kalmanıza yardımcı olur.

Bu bilgi tabanı yazılımını diğerlerinden ayıran özellikleri ve anahtar özelliklerinin iş akışınıza nasıl uyum sağlayabileceğini keşfedelim. 💁

Özellik #1: Nesne tabanlı not alma

Anytype'ta nesne tabanlı notlar, görevler ve toplantılar

Geleneksel not alma uygulamalarının aksine, Anytype notları, görevleri, kitapları ve toplantıları birbirine bağlanabilen nesneler olarak ele alır.

Örneğin, bir konuyu araştırıyorsanız, bir araştırma nesnesi oluşturabilir, bunu ilgili makalelere bağlayabilir ve hatta üzerinde çalıştığınız bir projeye bağlayabilirsiniz. Bu, izole notlar yerine yapılandırılmış, birbiriyle bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturur.

🧠 İlginç Bilgi: Anytype, bireysellik, kolektivizm ve yapay zekayı keşfeden belgeseller dahil olmak üzere çeşitli alanlardan ilham almaktadır. Bu eklektik ilham, uygulamanın tasarımını ve işlevselliğini etkileyerek bütünsel bir kullanıcı deneyimi sunmayı amaçlamaktadır.

Özellik #2: Paylaşılan çalışma alanı ve özel bileşenler

Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapmak için paylaşılan çalışma alanları

Anytype, paylaşılan çalışma alanları aracılığıyla takım işbirliğini de destekler. Her şeyi iyi yapılandırılmış halde tutarken, ortak bir araştırma projesinde iş arkadaşlarınızla birlikte çalışabilir, fikirler üretmek için beyin fırtınası yapabilir veya kolektif bir bilgi tabanı oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, en önemli görevlerinizi, notlarınızı veya projelerinizi görüntüleyen bileşenlerle ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %35'i Monday'in en verimsiz günleri olduğunu söylüyor ve bunun nedenini anlamak zor değil. E-postaları yanıtlamak, sohbet mesajlarını sıralamak, proje notlarını gözden geçirmek ve ayakta yapılan toplantılara katılmak arasında, çalışanların yarısı hafta başında daha stresli hissettiklerini belirtiyor. Her şey farklı araçlara dağılmışsa, iş moduna geri dönmek normalden daha uzun sürer. ClickUp, görevleri, proje notlarını ve takım iletişimini tek bir yerde toplayarak Monday kaosunu ortadan kaldırır.

Özellik #3: Veritabanları ve setler

Notları düzenlemek için özel olarak tasarlanmış veritabanları

Setler ile Anytype, nesneleri farklı biçimlerde görüntülenebilen veritabanlarında düzenlemenizi sağlar: Izgara, Galeri, Liste, Kanban, Takvim ve Grafik. Bir araştırma projesini yönetiyorsanız, kaynakların bir veritabanını oluşturabilir, bunları konuya göre etiketleyebilir ve ilerlemeyi izlemek için farklı görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ayrıca, Grafik Görünümü farklı nesneler arasındaki bağlantıları görselleştirerek fikirlerinizin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu kolayca görmenizi sağlar.

Anytype fiyatlandırması

Ücretsiz

Oluşturucu: 99 $/yıl

Ortak oluşturucu: 3 yıl için 299 $

İş: Özel fiyatlandırma

🧠 İlginç Bilgi: Japonya'da, derslerin ayrıntılarını hızlı bir şekilde kaydetmek için hızlı ve stilize bir yazma yöntemi olan Shorthand Notes (veya Sokkibon ) adlı bir not alma yöntemi vardır. Birçok Japon öğrenci, bütçe planlaması için kakeibo kullanır; bu da esasen finansal not alma yöntemidir!

ClickUp ve Anytype: Özelliklerin Karşılaştırması

ClickUp ve Anytype, organizasyon, işbirliği ve özelleştirme konusunda çok farklı yaklaşımlar sergiliyor. Biri yapılandırılmış proje yönetimi için tasarlanmışken, diğeri kişisel bilgi yönetimi için tasarlanmıştır.

Her platformun sunduğu özellikleri (bu tablo ile) inceleyelim. ⚒️

Proje yönetimi

Görevleri, son teslim tarihlerini ve takımın ilerlemesini takip etmek, bir projenin başarısını veya başarısızlığını belirleyebilir. Her bir platformun proje yönetimini nasıl ele aldığını ve karmaşık iş akışlarına ayak uydurabildiğini görelim.

ClickUp

Proje yönetimi söz konusu olduğunda, ClickUp bir güç merkezidir. Takımlara görev listeleri ve hatta yerleşik otomasyon gibi özellikler aracılığıyla işi planlamak, izlemek ve yönetmek için yapılandırılmış yollar sağlar.

Görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir, ilerlemeyi izleyebilir ve iş akışlarını görselleştirebilirsiniz, bu da onu karmaşık projeleri yöneten işletmeler için harika bir araç haline getirir. Zaman takibi, hedef belirleme ve kapsamlı raporlama, kullanılabilirliğini daha da artırır.

Anytype

Öte yandan, Anytype geleneksel anlamda proje yönetimi için tasarlanmamıştır.

Dosya ve klasörleri düzenlemek için yenilikçi bir nesne tabanlı sistem sunsa da, görev bağımlılıkları, iş akışı otomasyonu ve takım raporlaması gibi temel proje yönetimi araçlarından yoksundur.

🏆 Kazanan: ClickUp, zengin özellikleri ve ölçeklenebilirliği sayesinde birden fazla proje ve görevi yöneten takımlar için idealdir.

Not alma ve düzenleme

Notları düzenlemek hızlı ve zahmetsiz olmalıdır. Hangi aracın fikirleri yakalamayı ve yapılandırmayı kolaylaştırdığını görelim.

ClickUp

ClickUp, Not Defteri ve Belgeler gibi not alma özellikleri sunarak zaten güçlü proje yönetimi yeteneklerini daha da geliştirir. Görevler, projeler ve iş akışlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak notlarınızın eylem odaklı olmasını sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliği, zengin metin biçimlendirme ve sürüm geçmişi gibi özelliklerle süreçleri belgeleyebilir, fikirler üretip beyin fırtınası yapabilir ve yapılandırılmış bir şekilde bilgi tabanını yönetebilirsiniz. Uygulama ayrıca çeşitli not alma yöntemlerine de uyum sağlar.

Anytype

Anytype, kişisel bilgi yönetimi için tasarlanmış olup notları, fikirleri ve veri noktalarını birbirine bağlayan bir sistem sunar. Görsel grafik görünümü, kullanıcıların farklı bilgi parçaları arasındaki ilişkileri görmelerine yardımcı olur ve not düzenlemede doğrusal olmayan bir yaklaşımı tercih edenler için harika bir araçtır.

Ayrıca, çevrimdışı modu, kullanıcıların internet bağlantısı olmadan notlarına erişebilmesini sağlar.

🏆 Kazanan: Beraberlik! ClickUp ve Anytype, her ikisi de güçlü not alma ve düzenleme özellikleri sunar.

🧠 İlginç Bilgi: FBI'ın Sorgulanan Belgeler Birimi, el yazısı notları analiz ederek bunların gerçekliğini, yazarını ve gizli anlamlarını belirleme konusunda uzmanlaşmıştır. Bu da not almanın ciddi adli değer taşıdığını kanıtlamaktadır!

İşbirliği

Beyin fırtınası yaparken, görevleri atarken veya geri bildirim paylaşırken, birlikte çalışmak sorunsuz bir deneyim olmalıdır. Hangi aracın takım işbirliğini daha verimli hale getirdiğini görelim.

ClickUp

Platform, takımların gerçek zamanlı belge düzenleme, görev içi yorumlar, bahsetmeler ve yerleşik sohbet işlevselliği ile sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır.

ClickUp ayrıca Slack, Google Drive ve Zoom gibi popüler araçlarla entegre olarak platformlar arasında sorunsuz iletişim sağlar. Rol tabanlı izinler ve erişim denetimleri, takımların görevleri görüntüleyebilecek ve düzenleyebilecek kişileri yönetmelerine yardımcı olarak güvenliği sağlarken takım çalışmasını teşvik eder.

Anytype

Anytype şu anda gerçek zamanlı işbirliğinden ziyade çevrimdışı öncelikli, gizli not alma ve bilgi yönetimine odaklanmaktadır.

Sayfaları paylaşabilir ve içerikleri cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz, ancak canlı düzenleme, yorum veya bahsetme gibi özellikler yoktur. Bu nedenle, takım tabanlı projelerden ziyade kişisel kullanım için daha uygundur.

🏆 Kazanan: ClickUp, gerçek zamanlı işbirliği, görev yönetimi ve entegrasyon yetenekleriyle.

4. Para için değer

Hem ClickUp hem de Anytype farklı fiyatlandırma modelleri sunar ve her iki araç da ücretsiz ve ücretli planlara sahiptir. Mevcut planları ve sundukları özellikleri inceleyelim.

ClickUp Fiyatlandırma

Anytype Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz : Yerel not alma, nesne tabanlı not düzenleme ve şifreli veri depolamaya tam erişim.

Builder (99 $/yıl) : Özel nesne tabanlı şablonlar ve sınırlı takım işbirliği seçenekleri gibi gelişmiş özellikler ekler.

Ortak oluşturucu (3 yıl için 299 $) : Tam işbirliği özellikleri, takım çalışma alanları ve daha büyük takımlar için daha fazla özelleştirme içerir.

İş (Özel fiyatlandırma): Bu plan, gizli takım alanları, özelleştirilmiş not şablonları ve ek takım işbirliği araçları gibi kurumsal düzeyde özellikler içerir.

Hangi fiyat planı daha iyi: ClickUp mu yoksa Anytype mi?

ClickUp bu karşılaştırmada liderdir.

Uygun fiyat : ClickUp'ın ücretli planları, kullanıcı başına 7 $ gibi daha uygun bir fiyatla başlar ve daha yüksek bir fiyat aralığında başlayan Anytype'ın ücretli planlarından daha sağlam özellikler sunar

Depolama ve özellikler : ClickUp'ın Ücretsiz planı, Anytype'ın ücretsiz planına kıyasla önemli ölçüde daha fazla depolama alanı (100 MB) sunar. Anytype'ın ücretsiz planı, esas olarak yerel, kişisel not alma için tasarlanmıştır

Fiyat-değer oranı : ClickUp'ın Sınırsız planı, gösterge panelleri, beyaz tahtalar, zaman takibi ve gelişmiş entegrasyonlar gibi Anytype'ın benzer fiyat aralığında sunmadığı özellikleri kullanıma açar

AI Entegrasyonu: ClickUp, kullanıcı başına aylık 5 dolardan başlayan fiyatlarla AI destekli özellikler de sunarak Anytype'ın sunmadığı ek bir verimlilik artışı sağlar

ClickUp'ın fiyatlandırması, daha kapsamlı bir araç seti sunarak, uygun bir fiyata güçlü proje yönetimi ve takım işbirliği özelliklerine ihtiyaç duyan kullanıcılar için daha iyi bir seçimdir.

Reddit'te ClickUp ve Anytype karşılaştırması

Reddit'i taradık ve kullanıcıların ClickUp ile Anytype hakkında ne düşündüğünü gördük, ancak diğer verimlilik aracı karşılaştırmalarından farklı olarak, bu iki platformu doğrudan karşılaştıran çok fazla konu yok.

Ancak, her bir araç hakkında ayrı ayrı yapılan tartışmalar, bunların güçlü yönleri ve ideal kullanım alanları hakkında güçlü görüşler ortaya koymaktadır. 👇

Kullanıcıların ClickUp hakkında söyledikleri:

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. ClickUp'a karar vermeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte giderek daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla ClickUp tüm beklentilerimi kesinlikle aştı.

Clickup'ı en az 4 yıldır kullanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse, bu şimdiye kadar kullandığımız en iyi proje yönetimi araçlarından biri. ClickUp'ı seçmeden önce Asana, Monday.com ve Trello'yu denedik. Şimdiye kadarki en iyi seçim! Hiç büyük bir sorun yaşamadım ve müşteri hizmetleri çok yardımcı oldu. Ücretli aboneliğim var ve yeni sürümle birlikte giderek daha da iyiye gidiyor. Genel olarak, fiyatı ve sunduğu çok sayıda araçla ClickUp tüm beklentilerimi kesinlikle aştı.

Çok daha hızlı ve güçlü çalışıyor ve çok sayıda uygulamayla inanılmaz derecede iyi bağlantı kuruyor... Takımım çoğu proje faaliyetinde bunu kullanıyor ve yeni Sohbet özelliği sayesinde Slack'i de bırakmayı düşünüyoruz. GERÇEKTEN çok iyi bir program. Uygulama harika. Destek harika. Fiyatlandırma harika. Tak ve çalıştır + özelleştirmeler gerçekten birinci sınıf.

Çok daha hızlı ve güçlü çalışıyor ve çok sayıda uygulamayla inanılmaz derecede iyi bağlantı kuruyor... Takımım çoğu proje faaliyetinde bunu kullanıyor ve yeni Sohbet özelliği sayesinde Slack'i de bırakmayı düşünüyoruz. GERÇEKTEN çok iyi bir program. Uygulama harika. Destek harika. Fiyatlandırma harika. Tak ve çalıştır + özelleştirmeler gerçekten birinci sınıf.

Kullanıcıların Anytype hakkında söyledikleri:

Kullanıcı arayüzü hantal, kasaya ulaşmak ve not almaya başlamak çok uzun sürüyor. Kasa, başlangıçta birkaç şablonla önceden tanımlanmıştır. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, ancak ben hazır bir kasayı ayarlamak yerine sıfırdan oluşturmayı tercih ederim... Beğendiklerim: tablo düzenleme için GUI var...

Kullanıcı arayüzü hantal, kasaya ulaşmak ve not almaya başlamak çok uzun sürüyor. Kasa, başlangıçta birkaç şablonla önceden tanımlanmıştır. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, ancak ben hazır bir kasa almak yerine sıfırdan kendi kasamı oluşturmayı ve ayarlamayı tercih ederim... Beğendiklerim – tablo düzenleme için GUI var...

Evet, denedim. Notion'a çok benziyordu. Ama nedense daha da kafa karıştırıcıydı. Nereden başlayacağımı bilemedim ve şablon türlerini anlamadım.

Evet, denedim. Notion'a çok benziyordu. Ama nedense daha da kafa karıştırıcıydı. Nereden başlayacağımı bilemedim ve şablon türlerini anlamadım.

Hangi Verimlilik Aracı En Üstün?

ClickUp ve Anytype'ın anahtar özelliklerini karşılaştırdıktan sonra, biri açık ara kazanan olarak öne çıkıyor.

ClickUp! 👑

Anytype'ın nesne tabanlı yaklaşımı ve gizlilik öncelikli modeli, not almaya yeni bir bakış açısı getiriyor. Ancak, birçok profesyonel ve takımın verimli çalışmak için ihtiyaç duyduğu sağlam proje yönetimi ve işbirliği özelliklerinden yoksundur.

ClickUp ise görev yönetimi ve otomasyondan belge paylaşımına ve sorunsuz takım işbirliğine kadar her şeyi yapar. Düzenlemenin ötesine geçerek fikirleri eyleme dönüştürür.

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