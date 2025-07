2025 için En İyi 11 Toplantı Kaydedici Yazılımı

Hepimiz bu durumu yaşamışızdır: Toplantıda oturmuş, başımızı sallıyoruz, ama içten içe verimli bir şey olup olmadığını merak ediyoruz. Fikirler ortaya atılır, kararlar alınır ve çoğu zaman cevaplardan çok sorularla ayrılırız.

İşte bu noktada toplantı kaydedici yazılımları imdadınıza yetişir! Bu kullanışlı araçlar her kelimeyi kaydeder, böylece önemli ayrıntıları bir daha asla kaçırmazsınız. Artık telaşla notlar almaya veya söylenenleri hatırlamaya çalışarak stres yapmaya gerek yok.

Beyin fırtınası oturumu veya önemli bir güncelleme olsun, doğru toplantı kayıt yazılımı belgeleri hallederken sizin işinize odaklanmanızı sağlar.

Toplantılarınızı daha verimli hale getirmeye ve "Bir dakika, tekrar eder misiniz?" demekten kurtulmaya hazır mısınız? İşte sizi yolunda tutacak ve stresten uzaklaştıracak en iyi 11 toplantı kayıt yazılımı.

⏰ 60 Saniyelik Özet ClickUp: En iyi yapay zeka destekli çevrimiçi toplantı ve işbirliği uygulaması En iyi yapay zeka destekli çevrimiçi toplantı ve işbirliği uygulaması

✅ Microsoft Teams: En iyi entegre toplantı kayıt platformu

✅ Fireflies. ai : En iyi toplantı transkripsiyon ve eylem öğesi otomasyon platformu

✅ Otter. ai : En iyi gerçek zamanlı toplantı not alma platformu

✅ Zoom : En iyi HD video ve sesli toplantı kayıt platformu

✅ Google Meet : Google ekosistemindeki en iyi toplantı kayıt platformu

✅ Krisp : En iyi gürültü engelleme ve ses netliği toplantı kayıt platformu

✅ Riverside. fm : En iyi stüdyo kalitesinde uzaktan toplantı ve röportaj kayıt platformu

✅ Skype : Küçük takımlar için en iyi toplantı kayıt platformu

✅ Webex : En güvenli, yüksek kaliteli toplantı kayıt platformu

✅ GoTo Meeting: Paylaşım özelliklerine sahip en iyi profesyonel toplantı kayıt platformu

Toplantı Kaydedici Nedir?

Toplantı kaydedici, ses ve görüntü içeriğini kaydeder, böylece daha sonra tekrar izleyebilirsiniz. Bu, hem sanal toplantıları hem de canlı toplantıları içerir.

Bunun yanı sıra, bu tür araçlar transkriptler oluşturabilir, tartışmaları istediğiniz dile çevirebilir ve iş akışınızdaki diğer yazılımlarla entegre olabilir.

Bir toplantı kayıt yazılımını kullanmak için, toplantıya katılmadan önce (yüz yüze veya sanal) aracı başlatmanız yeterlidir. O andan itibaren, yazılım herhangi bir video kayıt aracı gibi toplantının her saniyesini not alır. 📽️

Neden Toplantı Kaydediciye İhtiyacınız Var?

Kuruluşunuz için bir toplantı kaydedici edinme konusunda kararsızsanız, avantajlarına bir göz atın:

Anahtar ayrıntıları yakalar: Toplantının anahtar noktalarını kaydeder, böylece toplantıya katılamadığınızda veya gerektiğinde tekrar dinleyebilirsiniz

Özetler oluşturur: Konuşmayı özetleyen ve Konuşmayı özetleyen ve toplantı tutanakları oluşturmanıza yardımcı olan yazılı transkriptler oluşturur

Odaklanmayı artırır: Tüm not alma sürecini otomatikleştirerek katılımcıların konuşmaya odaklanmasını sağlar

🔍 Biliyor muydunuz? Yalnızca ABD'de her gün yaklaşık 11 milyon toplantı yapılıyor. Bu, bir yılda 1 milyardan fazla toplantı anlamına geliyor! 🤯

Bir toplantı kaydedicide nelere dikkat etmelisiniz?

İyi bir toplantı kaydedici, toplantıyı kaydetmek ve transkripsiyonunu yapmak gibi iki işlevi birden yerine getirmelidir. Ancak bunun dışında, aramanız gereken birkaç başka işlev daha vardır:

Kullanım kolaylığı: Kullanımı kolay ve temiz bir arayüze sahip bir toplantı kaydedici tercih edin. Başlangıç olarak, düzen, sorunsuz bir şekilde katılabileceğiniz, kaydı başlatabileceğiniz ve durdurabileceğiniz şekilde olmalıdır

Kayıt kalitesi: Yüksek kaliteli toplantıları kaydedebilen bir araç seçin. Ses ve video içeriğinin her ikisinin de en iyi kalitede olmasını sağlayın

Transkripsiyon doğruluğu: Yerleşik not alma özelliğine sahip bir araç edinin ve doğruluğunu kontrol edin. Bu, oluşturulan Yerleşik not alma özelliğine sahip bir araç edinin ve doğruluğunu kontrol edin. Bu, oluşturulan toplantı notlarının hatasız olmasını sağlar

Düzenleme özellikleri: Kayıtları kırpmanıza ve açıklama eklemenize olanak tanıyan bir araç seçin. Örneğin, anahtar anları vurgulayabilmeli, gereksiz kısımları düzenleyebilmelisiniz.

Depolama kapasitesi: Kolay erişim için kaydedilen toplantıları çevrimiçi olarak kaydeden bir araç arayın. Birden fazla paylaşım seçeneği sunan araçlar ekstra puan kazanır

Üçüncü taraf entegrasyonlar: Dropbox, Slack, Google Takvim vb. gibi üçüncü taraf platformlarla entegrasyonu destekleyen bir araç seçin, böylece iş akışında en az kesinti yaşayın

➡️ Daha Fazla Bilgi: Verimli Toplantılar Yapma ve Takım Verimliliğini Optimize Etme

En İyi 11 Toplantı Kaydedici

Bir daha hiçbir kelimeyi kaçırmayın — toplantıları kaydetmek için kullanabileceğiniz en iyi 11 toplantı kayıt yazılımı:

1. ClickUp (En iyi yapay zeka destekli çevrimiçi toplantı ve işbirliği uygulaması)

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, kapsamlı bir toplantı ve işbirliği platformu olarak öne çıkıyor . AI destekli özelliklerle donatılmış bu uygulama, çevrimiçi toplantıları kaydetmek ve paylaşmak için mükemmeldir — zahmetsiz, sadece sonuçlar.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantıları uzun tartışmalardan eyleme odaklı verimli oturumlara dönüştürür. AI, kararlar, içgörüler ve eylem öğeleri gibi anahtar bilgileri otomatik olarak yakalar ve mevcut projelerle sorunsuz bir şekilde entegre olan açık ve özlü özetler oluşturur. Bu, her toplantının daha iyi iş akışlarına ve takım verimliliğine etkili bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar.

İşte bazı avantajlar:

Merkezi kayıt tutma: Transkriptler, ses kayıtları ve özetler gibi tüm toplantı materyalleri, kolayca başvurulabilmesi ve geri getirilebilmesi için tek bir gizli belgede güvenli bir şekilde saklanır. Ayrıca, akıllı etiketleme özelliği organizasyonu geliştirir ve bilgilerin daha kolay aranabilir olmasını sağlar

Otomatik eylem öğesi yönetimi: Eylem öğeleri, ClickUp'ta hızlı bir şekilde atanmış, izlenebilir görevlere dönüştürülerek hesap verebilirliği sağlar ve zamanında takip edilmesini destekler

İletişimde iyileştirme: Özetler ve eylem öğeleri otomatik olarak seçilen sohbet kanallarına gönderilir, böylece hızlı iletişim sağlanır ve herkes bilgilendirilir

Kolaylaştırılmış takvim entegrasyonu: Sorunsuz takvim entegrasyonu ile toplantı notlarının kapsamlı bir görünümünü elde edersiniz, böylece önemli toplantılara öncelik verebilir ve otomatik raporlar oluşturabilirsiniz

Hızlı bilgi erişimi: Otomatik transkripsiyonlar, her toplantının tamamen aranabilir bir kaydını sağlar, böylece önemli bilgilere hızlı erişim ve daha iyi takım uyumu sağlanır.

ClickUp'ın AI Notetaker ile toplantıların verimliliğini önemli ölçüde artırabilir, proje yönetimini iyileştirebilir ve genel takım işbirliğini güçlendirebilirsiniz.

ClickUp Meetings, tüm sanal toplantı gereksinimleri için nihai, tek noktadan çözümdür. Notlar almak veya toplantı örneklerini belgelemek isteyin.

Ayrıca, yorumlardan doğrudan eylem öğelerini düzenleyebilir, açıklama ekleyebilir ve atayabilirsiniz. Ayrıca, bir verimlilik uzmanı gibi görev kontrol listeleri oluşturun ve anında sonuç almak için eğik çizgi komutunu kullanın. Dijital asistanınız gibi, sadece daha hızlı.

Ayrıca, ClickUp sanal toplantıları kaydetme ve paylaşma özelliğine sahiptir.

Loom, Zoom vb. araçların yerine kullanabileceğiniz sağlam bir alternatif olan ClickUp Clips, çevrimiçi toplantıları kaydetmenizi sağlar. Ekranınızı kaydetmek ve takım arkadaşlarınızla paylaşmak için açın.

➡️ Daha fazla bilgi: Klip ekran kayıtlarını nasıl kaydedersiniz?

ClickUp Brain ile tek bir komutla toplantı transkriptlerini oluşturun ve özetleyin

ClickUp Brain — platformun yerel AI sistemi — toplantı notlarını ve transkriptlerini anında oluşturur. Güçlü ve iyi eğitilmiş olan bu sistem, transkripti özetler, eylem öğelerini çıkarır ve görevi yerine getirmekle sorumlu kişiye atar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Bir Capterra kullanıcısı, ClickUp'ın düzenli yapısını çok seviyor. Ayrıca, çok özelleştirilebilir ve işbirliğine uygun olduğunu da belirtiyor:

ClickUp, takımımızın görevlerini çok düzenli tutuyor. Görev türlerini, durumlarını ve her görevin sıklığını kategorilere ayırabilirsiniz. Ayrıca her görev için zaman takibi özelliği de var, bu da büyük bir artı. Takım işbirliği ve tüm görevleri yönetmek için harika.

ClickUp, takımımızın görevlerini çok düzenli tutuyor. Görev türlerini, durumlarını ve her görevin sıklığını kategorilere ayırabilirsiniz. Ayrıca her görev için zaman takibi özelliği de var, bu da büyük bir artı. Takım işbirliği ve tüm görevleri yönetmek için harika.

2. Microsoft Teams (En iyi entegre toplantı kayıt platformu)

via Microsoft Teams

Microsoft Teams, geleneksel bir toplantı kayıt yazılımı değildir; uzak takımların daha etkili bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olan bir grup sohbet aracıdır. Başlıca özellikleri arasında gerçek zamanlı PPT sunumu, beyaz tahta tartışması ve altyazı oluşturma bulunur.

Ancak, MS Teams ayrıca temel toplantı kayıt özellikleri de sunar. Başlangıç olarak, AI tarafından oluşturulan notlarla sanal toplantıları kaydetmenize olanak tanır. Bu kayıtlar ses, video ve ekran paylaşımı etkinliklerini yakalar, böylece hiçbir anahtar karar veya an kaçırılmaz.

Microsoft Teams'in en iyi özellikleri

Toplantılar sırasında belgeler üzerinde işbirliği yaparak anında ekip çalışması gerçekleştirin

Farklı kullanım durumlarına uyacak şekilde toplantı ayarlarını özelleştirin

Güvenli ve uyumlu araçlarla kurumsal düzeyde veri koruması sağlayın

Microsoft 365 ile sorunsuz entegrasyon

Microsoft Teams sınırlamaları

Transkripsiyon doğruluğunda sorun yaşayabilirsiniz

Kayıt depolama gibi gelişmiş özellikler ücretli bir plan gerektirir

Microsoft Teams fiyatlandırması

Ücretsiz

Micorosft 365 Personal: 6,99 $/ay

Microsoft 365 Aile: 9,99 $/ay

Microsoft Teams Essential: Kullanıcı başına aylık 4 $

Microsoft 365 Business Basic: Kullanıcı başına aylık 6 $

Microsoft 365 Business Standard: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Microsoft 365 Business Premium: Kullanıcı başına aylık 22 $

Microsoft Teams derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (15.680+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (9.760+ yorum)

Bir G2 kullanıcısı, MS Teams'in en iyi yönlerinden birinin kullanım kolaylığı ve platform dostu olması olduğunu düşünüyor:

Microsoft Teams'i kullanımı kolay ve kullanıcı dostu olduğu için seviyorum. Özellikle bir takımda veya projede çalışıyorsanız, tek bir platformda birçok kişiyle aynı anda konuşmak ve sohbet etmek için iyi bir yazılımdır.

Microsoft Teams'i kullanımı kolay ve kullanıcı dostu olduğu için seviyorum. Özellikle bir takımda veya projede çalışıyorsanız, tek bir platformda birçok kişiyle aynı anda konuşmak ve sohbet etmek için iyi bir yazılımdır.

➡️ Daha fazla bilgi: PowerPoint sunumunuzu videoya nasıl kaydedebilirsiniz?

3. Fireflies. ai (En iyi toplantı transkripsiyon ve eylem öğesi otomasyon platformu)

Fireflies. ai kapsamlı bir toplantı yönetim yazılımıdır. Toplantıların kaydedilmesinden transkripsiyonuna ve özetlenmesine kadar her konuda yardımcı olur.

Fireflies. ai ile Zoom veya Google Meet toplantılarını kaydedin, transkriptleri alın, içeriği kaydedin ve CRM'nize notlar alın. Hatta eylem öğelerini otomatik olarak çıkarır, böylece manuel görevler ortadan kalkar! Ayrıca, kayıtları indirebilir ve paylaşabilirsiniz.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

Doğru toplantı notları için AI ile transkripsiyonu otomatikleştirin

Kullanımı kolay bir gösterge paneli aracılığıyla toplantı özetlerini inceleyin

AI'nın gücüyle toplantılardaki anahtar anları belirleyin

Gelişmiş filtreleme özelliği ile toplantı kayıtlarında arama yapın

Fireflies. ai sınırlamaları

Tüm diller için gerçek zamanlı transkripsiyon desteği yok

Gürültülü ortamlarda kayıt kalitesi düşebilir

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Koltuk başına aylık 18 $

İş: Koltuk başına aylık 29 $

Enterprise: Aylık 39 $/koltuk

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (580+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10 yorum)

➡️ Daha fazla bilgi: En iyi 10 transkripsiyon yazılımı çözümü

4. Otter. ai (En iyi gerçek zamanlı toplantı not alma platformu)

Mikrofona söylenen her kelimeyi belgeleyen bir toplantı aracı arıyorsanız, Otter.ai'yi deneyin. Bu AI toplantı asistanı, not alma özelliği ile her önemli detayı kaydeder ve doğru AI notları ve özetler oluşturur.

Ayrıca Otter tamamen otomatiktir. Her çevrimiçi toplantıya otomatik olarak katılır ve siz kaydı manuel olarak durdurana kadar konuşmaları kaydeder. Dahası, anahtar anları notlar, eylem öğeleri atar ve bunları takım arkadaşlarınızla paylaşarak ş akışınızı hızlandırır.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Konuşmacı tanımlama özelliği ile toplantıları gerçek zamanlı olarak yazıya dökün

Cihazlar arasında senkronizasyon sağlayarak toplantı içeriğine her yerden erişin

Zaman damgaları ve anahtar kelime vurguları kullanarak toplantı içeriğini arayın

Gürültülü ortamlarda transkripsiyon doğruluğunu artırmak için ses netliğini iyileştirin

Otter. ai sınırlamaları

Gelişmiş düzenleme özellikleri sunmaz

Ücretsiz plan sınırlı transkripsiyon dakikası sunar

Otter. ai fiyatlandırması

Temel: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

➡️ Daha Fazla Bilgi: Toplantı Notlarını Yazıya Dökmenize Yardımcı Olacak 10 Otter AI Alternatifi

💡 Profesyonel İpucu: Toplantılarınızı daha etkili hale getirmek mi istiyorsunuz? İki pizza kuralını uygulayın! Jeff Bezos tarafından popüler hale getirilen bu yöntem, bir toplantının tüm katılımcıları doyuracak kadar iki pizza ile yetinecek kadar küçük olması gerektiğini önerir. 🍕

5. Zoom (En iyi HD video ve sesli toplantı kayıt platformu)

via Zoom

Zoom, yapay zeka destekli eksiksiz bir işyeri çözümleri paketi sunar. Buna rağmen, en çok çevrimiçi toplantı aracıyla tanınır.

Toplantı gündemleri, gerçek zamanlı toplantı özetleri vb. oluşturabilirsiniz. Platform, kullanıcıların yüz yüze toplantılar için de transkriptler oluşturabileceğini iddia ediyor.

Öne çıkan özelliklerinden biri, toplantı özetleri, sonraki adımlar, sorgular vb. oluşturan AI yardımcısıdır.

Zoom'un en iyi özellikleri

Bulut depolama ile HD video ve sesli toplantıları kaydedin

Anketler ve sohbet gibi etkileşimli özelliklerle sanal toplantılar düzenleyin

İşbirliği için toplantılar sırasında beyaz tahtalara notlar ekleyin ve bunları kullanın

Zoom sınırlamaları

İngilizce dışındaki diller için sınırlı transkripsiyon doğruluğu

Ücretli planlarda bulunan kayıt depolama gibi gelişmiş özellikler

Zoom fiyatlandırması

Bireyler ve İşletmeler

Temel: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 13,33 $

İş: 18,32 $/ay kullanıcı başına

Enterprise

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Zoom puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (55.990+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (14.110+ yorum)

Çoğu uzaktan çalışan takım, Covid-19 salgını sırasında Zoom'u kullanmaya başladı ve bir daha geri dönmedi. Capterra'nın incelemesi bunun nedenini gösteriyor:

Özellikle uzaktan çalışırken internet üzerinden bağlantı kurmak için harika bir araç.

Özellikle uzaktan çalışırken internet üzerinden bağlantı kurmak için harika bir araç.

6. Google Meet (Google ekosistemindeki en iyi toplantı kayıt platformu)

via Google Meet

Google Meet, profesyonelce video görüşmeleri yapma, ses, video ve ekran etkinliğini kaydetme için ideal bir seçimdir. Ayrıca Gemini ile notlar alabilir ve transkriptler elde edebilirsiniz.

Takım çalışmasını artırmanız mı gerekiyor? Kayıtları Google Drive'a kaydedin veya e-posta ile paylaşarak kolay geri bildirim ve sorunsuz işbirliği sağlayın.

Google Meet'in en iyi özellikleri

Google Dokümanlar, E-Tablolar ve Slaytlar ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Toplantılar sırasında canlı altyazıları ve otomatik transkripsiyonu görüntüleyin

Toplantıları sorunsuz bir şekilde planlamak için Google Takvim ile senkronizasyon

Kurumsal düzeyde koruma ile güvenli ve şifreli toplantılar yapın

Google Meet sınırlamaları

Sınırlı transkripsiyon doğruluğu

Toplantı kayıtlarına çevrimdışı erişim yok

Google Meet fiyatlandırması

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 7,20 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14,40 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 21,60 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Meet puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.690+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.850+ yorum)

Bir G2 kullanıcısı, etkileşim özelliği nedeniyle Google Meet'i tercih ediyor ve şöyle diyor:

Google Meet harika bir toplantı çözümüdür. Diğer çoğu toplantı alanından daha iyi arka plan efektlerine sahiptir ve anketler ve soru-cevap gibi etkileşimli araçları katılımı artırmaya yardımcı olur. Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde çalışır ve takviminizden doğrudan Google Meet toplantısı ayarlayabilirsiniz.

Google Meet, harika bir toplantı çözümüdür. Diğer çoğu toplantı alanından daha iyi arka plan efektlerine sahiptir ve anketler ve soru-cevap gibi etkileşimli araçları katılımı artırmaya yardımcı olur. Google Çalışma Alanı ile sorunsuz bir şekilde çalışır ve takviminizden doğrudan Google Meet toplantısı ayarlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Google Meet, yalnızca birkaç toplantı kaydetme özelliği sunar ve bunlar da kısıtlamalara tabidir. Örneğin, yalnızca ücretli plana sahip masaüstü kullanıcıları Google Meet'te toplantıları kaydedebilir. Bu nedenle, takım iletişiminizin ve bilgi paylaşımınızın genel bağlamına uyan Google Meet alternatiflerini arayın.

7. Krisp (En iyi gürültü engelleme ve ses netliği toplantı kayıt platformu)

via Krisp

Krisp, tüm toplantı ihtiyaçlarınız için tek adres. AI Gürültü Engelleme özelliği, seslerden arka plan gürültüsünü kaldırarak sesi net tutarken, AI Aksan Yerelleştirme özelliği yabancı müşterilerle sohbet ederken yardımcı olur.

Ayrıca, klasik kayıt cihazları gibi transkripsiyonlar, notlar ve özetler oluşturur, ancak çok daha gelişmiştir.

Krisp'in en iyi özellikleri

Grup toplantıları sırasında her konuşmacı için ayrı ses parçaları

Daha akıcı iletişim için gerçek zamanlı ayarlamalarla ses kalitesini optimize edin

Gürültülü ortamlarda arka plan seslerini filtreleyerek netliği artırın

Krisp sınırlamaları

Ücretsiz plan sınırlı gürültü engelleme özellikleri sunar

Gürültü engelleme özelliğine rağmen, çok gürültülü ortamlarda ses kalitesinde düşüş yaşanabilir

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 16 $

İş: Aylık 30 $

Krisp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,8/5

➡️ Daha fazla bilgi: Video konferans kurulumunuzu nasıl iyileştirebilirsiniz?

8. Riverside. fm (En iyi stüdyo kalitesinde uzaktan toplantı ve röportaj kayıt platformu)

Video konferanslarınızın kalitesini artırmak istiyorsanız, Riverside. fm tam size göre. Bu araç, kullanımı kolay, sezgisel ve öncelikle stüdyo kalitesinde toplantı kayıtları üretmeye odaklanmıştır.

Riverside. fm, toplantıları kaydetme ve transkripsiyonunu yapma konusunda işleri basit tutar. Ancak bunun ötesinde, oluşturulan toplantı özetini düzenlemenize, önemli bilgileri renk kodlarıyla işaretlemenize, arka plan gürültüsünü kaldırmanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.

Ayrıca, toplantıyı LinkedIn ve Facebook'ta doğrudan yayınlayabilirsiniz. Toplantı bittikten sonra da indirebilir ve paylaşabilirsiniz.

Riverside.fm'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı düzenleme araçlarıyla kayıtları düzenleyin ve son rötuşlarını yapın

4K çözünürlüğe kadar stüdyo kalitesinde video kalitesi sunun

Podcast araçları ve akış platformlarıyla sorunsuz entegrasyon

Güvenli depolama için kayıtları otomatik olarak bulutta yedekleyin

Riverside.fm sınırlamaları

Yerleşik transkripsiyon veya altyazı desteği sunmaz

Gelişmiş düzenleme özelliklerine erişim için premium planlar gerekir

Riverside.fm fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 19 $/ay

Pro: 29 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Riverside.fm puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5

9. Skype (Küçük takımlar için en iyi toplantı kayıt platformu)

via Skype

Farklı zaman dilimlerinde bulunan takımlar için bir video görüşme platformu olan Skype'ı muhtemelen duymuşsunuzdur. Ancak Skype'ın toplantı kaydetme özellikleri de sunduğunu biliyor muydunuz?

Evet, Skype platformunda yaptığınız tüm video görüşmelerini kaydedebilirsiniz. Yayın görüşmesi ise Skype, manuel izin gerektirmeden otomatik olarak kaydeder.

Kayıt başlamadan önce tüm katılımcılar bilgilendirilir ve kayıtlar 30 gün boyunca indirilebilir.

Skype'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı toplantı içeriği için görüşmeler sırasında hem video hem de ses kaydı yapın

Kaydedilen toplantıları takımınızla anında paylaşın

Grup aramaları için sınırsız kayıt süresi etkinleştirin

Sınır ötesi toplantılar için uluslararası aramaları kolaylaştırın

Skype sınırlamaları

Gelişmiş transkripsiyon veya not alma özellikleri yoktur

Büyük toplantılarda ses kalitesi düşebilir

Skype fiyatlandırması

Amerika Birleşik Devletleri aboneliği: 3,59 $/ay

Kuzey Amerika aboneliği: 8,39 $/ay

Skype puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (23.440+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (500'den fazla yorum)

Bir Capterra kullanıcısı, Skype'ın etkinliğini özellikle beğeniyor ve şöyle diyor:

Skype, 2024 yılında da güncel ve güçlü bir araçtır. İş ihtiyaçlarına göre gelişir ve dünya çapında iyi bir üne sahiptir. Kararlılığı nedeniyle kullanıyorum.

Skype, 2024 yılında da güncel ve güçlü bir araçtır. İş ihtiyaçlarına göre gelişir ve dünya çapında iyi bir üne sahiptir. Kararlılığı nedeniyle kullanıyorum.

10. Webex (En güvenli, yüksek kaliteli toplantı kayıt platformu)

via Webex

Webex, zengin toplantı kaydetme özellikleriyle bilinse de, otomasyonu ve yüksek kalitesi en iyi özellikleridir.

Tüm toplantıları profesyonel HD kalitesinde kaydeder. Ayrıca,

Webex, konuşmalarınız sırasında gerçek zamanlı transkripsiyon, altyazı, gürültü giderme, ses optimizasyonu ve daha fazlasını desteklemek için güçlü yapay zeka kullanır.

Webex'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir ayarlarla sanal toplantı odaları düzenleyin

Toplantılar sırasında gerçek zamanlı sohbet ve dosya paylaşımını etkinleştirin

Güvenli toplantı kayıtları için uçtan uca şifreleme sağlayın

Kurumsal yönetim için Cisco araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Webex sınırlamaları

Ağır aksanlı konuşmalarda transkripsiyon hatalı olabilir

Arayüz, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Webex fiyatlandırması

Webex Ücretsiz

Webex Meet: Kullanıcı başına aylık 14,50 $

Webex Suite: Kullanıcı başına aylık 25 $

Webex Enterprise: Özel fiyatlandırma

Webex puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (19.940+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (7400+ yorum)

11. GoTo Meeting (Paylaşım özelliklerine sahip en iyi profesyonel toplantı kayıt platformu)

via GoTo Meeting

GoTo Meeting, işbirliğine dayalı bir toplantı konferans yazılımıdır. Bu yazılımı kullanarak farklı ülkelerdeki ekibinizle güvenli çevrimiçi toplantılar düzenleyebilirsiniz.

Toplantı kaydetme fonksiyonları ise oldukça basittir. GoTo Meetings, toplantıları doğru ve yapay zeka tarafından oluşturulan transkriptlerle kaydetmenizi sağlar. Ayrıca, kaydedilen içeriği bulutta kaydedebilir ve e-posta, Slack vb. farklı kanallar üzerinden paylaşabilirsiniz.

GoTo Meeting'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir şablonlar ve ayarlarla toplantılar düzenleyin

Kolay erişim ve düzenleme araçlarıyla kayıtları yönetin

Daha iyi işbirliği için toplantılar sırasında dosya ve ekranları gerçek zamanlı olarak paylaşın

Toplantı sonrası iş akışlarını basitleştirmek için CRM araçlarıyla entegre edin

GoTo Meeting sınırlamaları

Kayıtlar için sınırlı depolama kapasitesi

AI destekli not alma özelliği yoktur

GoTo Meeting fiyatlandırması

Profesyonel: Düzenleyici başına aylık 14 $

İş: Düzenleyici başına aylık 19 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

GoTo Meeting derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,2/5 (13.350+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (11.640+ yorum)

Bir Capterra kullanıcısı, kayıt kalitesi, sıkı gizlilik protokolleri ve kurulum kolaylığı nedeniyle GoTo Meeting'i beğeniyor:

Video ve ses kalitesi oldukça iyi. Platformun kullanıcı gizliliğine verdiği önem özellikle dikkat çekici bir özellik. Bir çözümün kullanıcının sorununu çözme başarısı, ne kadar hızlı uygulanabileceğine bağlıdır. Tüm toplantılar güvenli ve sağlamdır.

Video ve ses kalitesi oldukça iyi. Platformun kullanıcı gizliliğine verdiği önem özellikle dikkat çekici bir özellik. Bir çözümün kullanıcının sorununu çözme başarısı, ne kadar hızlı uygulanabileceğine bağlıdır. Tüm toplantılar güvenli ve sorunsuz geçiyor.

✨ Özel bahsetmeler ScreenApp: Ekran kaydını dönüştürür ve toplantıları transkripsiyon haline getirir

Evernote : Ayrıntılı transkriptleri ve eylem maddelerini saklar ve düzenler

Zoho Meeting: Yerleşik işbirliği araçlarıyla toplantılar düzenleyin ve kaydedin

En iyi AI toplantı asistanını edinin — ClickUp'ı kullanın!

Bu 11 araç, transkripsiyon ve not almadan AI destekli eylem öğesi çıkarmaya kadar etkili işbirliği için sağlam bir temel sağlar.

Toplantı kayıt yazılımı, anahtar ayrıntıların veya eylem öğelerinin kaçırılmamasını sağlayarak takım işbirliğini geliştirir ve verimliliği artırır. İsteğe bağlı gibi görünse de, sorunsuz iletişim için gereklidir.

ClickUp, hepsi bir arada platformuyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Toplantı kayıtlarını, görev yönetimini, proje izlemeyi ve takım iletişimini AI destekli tek bir verimli çalışma alanına sorunsuz bir şekilde entegre ediyor.

Acele edin, bugün ClickUp'a kaydolun!