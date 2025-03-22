Zoom'da Ses Kaydetme

Toplantı yeni bitti ve önemli bir ayrıntıyı kaçırdığınızı fark ettiniz. Belki de bu, anahtar bir karar, içgörülü bir yorum veya bir eylem öğesiydi.

Mesajınızı hemen arkadaşınıza gönderirsiniz, "Bunu duydun mu?" Ama onlar neden bahsettiğinizi hiç anlamazlar.

Zoom'da ses kaydetmek, önemli bir müşteri görüşmesi, hızlı tempolu bir ders veya fikirlerle dolu bir beyin fırtınası oturumunda bu tür sinir bozucu anları önleyebilir.

Zoom'da ses kaydı yapmayı etkili bir şekilde öğrenelim. 🎯

Zoom kayıtları, kullanıcıların toplantıları ileride başvurmak üzere kaydetmelerine olanak tanıyarak kolay inceleme, belgeleme ve işbirliği sağlar. Zoom kayıtlarının iki türü vardır:

Hemen bir oturum başlatmak için Yeni Toplantı seçeneğine tıklayın Toplantı sahibiyseniz, Katılımcılar'ı tıklayın, katılımcının adına gelin, Daha Fazla'yı tıklayın ve Yerel Dosyaları Kaydetmeye İzin Ver'i seçin (isteğe bağlı) Ekranın altındaki araç çubuğundaki Kaydet düğmesine tıklayın Kaydınızı kaydetmek için Toplantıyı Sonlandır'a basın Kaydı düzenlemek için üçüncü taraf araçları kullanın

AI Notetaker kayıtları otomatik olarak transkripsiyonlamak, özetlemek ve eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için

Zoom'un Kayıt Seçeneklerini Anlama

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, yerel ve bulut Zoom toplantı kayıtları arasında seçim yapabilirsiniz. Her kayıt türünün sunduğu özellikleri ve en uygun olanı seçme yöntemlerini inceleyelim. 📄

Yerel kayıt

Kayıtları doğrudan bilgisayarınıza kaydetmek için ideal seçenek budur. Tüm Zoom hesaplarında kullanılabilir ve dosyalarınızı elinizin altında tutar; toplantıdan sonra internet bağlantısı gerekmez.

Kayıtlarınızı kaydettiği dosya biçimleri şunlardır:

MP4 (video)

M4A (yalnızca ses dosyası)

Bunu neden beğenebilirsiniz:

Kayıtlarınız üzerinde tam kontrol

Zoom'un sunucularına güvenmenize gerek yok

Ücretsiz ve ücretli hesaplarda çalışır

❌ Bu yöntemin bazı dezavantajları şunlardır:

Dosyaları doğrudan cihazınıza kaydeder, bu da özellikle uzun toplantılar veya birden fazla oturum kaydettiğinizde depolama alanını hızla doldurabilir

Kullanılabilir depolama alanınızı yönetmek, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda alanın dolmasını önlemek için çok önemlidir

Ayrıca, bazı Zoom planları kayıt süresi sınırları getirir, bu da uzun toplantılar sırasında saati izlemeniz gerekebileceği anlamına gelir

Planınızda kısıtlamalar varsa, beklenmedik kesintileri önlemek için kullanılabilir kayıt sürenizi önceden kontrol etmek iyi bir fikirdir

🔍 Biliyor muydunuz? " Zoom yorgunluğu " terimi popüler kelime dağarcığına girdi ve hatta sözlüklere girdi. Bu terim, uzun süreli video görüşmelerinden sonra insanların hissettiği yorgunluğu tanımlar.

Bulut kaydı

Ücretli bir Zoom planınız varsa, bulut kaydı dosyalarınızı bilgisayarınız yerine Zoom'un sunucularına kaydeder. Dosyalara her yerden erişebilir, kolayca paylaşabilir ve sabit sürücünüzün dolmasını önleyebilirsiniz.

Kayıtlarınızı kaydettiği dosya biçimleri şunlardır:

MP4 (video)

M4A (ses)

Sohbet metinleri

Neden denemelisiniz?

40 dakikalık kayıt sınırı yok

Herhangi bir cihazdan birden fazla ses dosyasına erişin

Yerel depolama endişesi yok

❌ Bulut kaydı kullanışlı bir seçenektir, ancak bazı dezavantajları vardır

Yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, bu nedenle ücretsiz kullanıcılar erişemez

Ayrıca, kayıtlar anında kullanıma hazır değildir; görüntüleyebilmeniz veya indirebilmeniz için işlenmesi zaman alır

Yerel kayıtların aksine, bulutta depolanan dosyalar sınırlı yerleşik düzenleme seçeneklerine sahiptir. Ayarlamalar için harici bir yazılıma ihtiyacınız olabilir

🧠 Eğlenceli Bilgi: Zoom'da alkış ve başparmak yukarı gibi bir dizi tepki vardır, ancak birçok kullanıcı sohbet özelliğinde gizli bir emoji seti olduğunu bilmez. Bunlar, ':)' veya ':D' gibi basit kısayollar kullanılarak etkinleştirilebilir

Zoom'da Ses Kaydetme Adım Adım Kılavuzu

Kayıt seçeneklerinizi öğrendiğinize göre, şimdi nasıl yapılacağına geçelim. Yerel veya bulut kaydı kullanıyor olsanız da, nereye bakacağınızı biliyorsanız ayarlamak çok kolaydır.

Ekran kayıt yazılımını kullanmak için adım adım kılavuz. 📽️

Adım #1: Toplantıyı başlatın

Bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda Zoom uygulamasını başlatın ve henüz oturum açmadıysanız oturum açın.

Hemen bir oturum başlatmak için Yeni Toplantı seçeneğine tıklayın. Plan yapıyorsanız, Planla seçeneğine tıklayın, ayrıntıları girin ve toplantı saatinizi kesinleştirin.

Önceden planlıyorsanız yeni bir toplantı başlatın veya planlayın

Toplantınız başlamadan önce, Zoom'da profil resminize tıklayın ve Ayarlar'a gidin. Kayıt sekmesinde yerel kayıtlarınızı nereye kaydedeceğinizi seçin.

Kaydedilen kayıtlarınız için belirli bir konum (kayıt klasörü) eklemek için Ayarlar > Kayıt'a gidin

Adım #2: İzinleri verin (isteğe bağlı)

Toplantı sahibiyseniz, kayıt için her şey hazır demektir. Ancak başka birinin kayıt yapması gerekiyorsa, ona erişim izni vermelisiniz. Katılımcılar'ı tıklayın, adının üzerine gelin, Daha fazla'yı tıklayın ve Yerel Dosyaları Kaydetmeye İzin Ver'i seçin.

Gerekirse diğer katılımcıların bilgisayarlarından kayıt yapmasına izin verin

🔍 Biliyor muydunuz? Zoom, daha önce Cisco Webex'te mühendis olarak çalışan Eric Yuan tarafından 2011 yılında kuruldu. Yuan, mevcut olanlardan daha basit ve kullanıcı dostu bir video konferans aracı oluşturmak istiyordu.

Adım #3: Kayda başlayın

Toplantınız başladığında, ekranın altındaki araç çubuğundaki Kaydet düğmesine tıklayın. Zoom, yerel olarak mı yoksa bulutta mı kaydetmek istediğinizi sorabilir.

Yerel olarak kaydetmek istiyorsanız Bu Bilgisayarda Kaydet seçeneğini seçin.

Araç çubuğundaki Kaydet düğmesine tıklayın

💡 Profesyonel İpucu: Kayıt başlatmak/durdurmak ve toplantı yönetimini kolaylaştırmak için Alt + R gibi kısayol tuşlarını kullanın.

Adım #4: Kaydettiğiniz sesi kaydedin ve bulun

Toplantınız bittiğinde, Toplantıyı Sonlandır seçeneğine tıklamanız yeterlidir; Zoom, kaydınızı otomatik olarak işlemeye başlayacaktır.

Toplantı bittiğinde Toplantıyı Sonlandır'ı tıklayın

Yerel kayıt seçeneğini seçerseniz, dosyanız doğrudan bilgisayarınıza kaydedilir.

Windows'ta genellikle Belgeler > Zoom klasöründe bulabilirsiniz, Mac kullanıcıları ise /Kullanıcılar/[Adınız]/Belgeler/Zoom klasörünü kontrol edebilir.

Bulut kaydını seçerseniz, dosyanız cihazınızda kalmaz. Bunun yerine, Zoom web portalına giriş yapın ve Kayıtlar bölümüne giderek kaydedilmiş toplantılarınıza erişin ve bunları yönetin. Her iki durumda da, kaydınız ihtiyacınız olduğunda hazır olacaktır.

Ses ve video kayıtlarınıza erişin

🧠 Eğlenceli Bilgi: En büyük Zoom toplantısı Guinness Dünya Rekoru, Temmuz 2024'te, bir çevrimiçi etkinlik için tek bir aramaya 20.000'den fazla kişinin katılmasıyla kırıldı.

💡Profesyonel İpucu: Dosyaları yapılandırılmış bir klasör sistemi ve adlandırma kuralları ile düzenleyin. Güvenlik için önemli dosyaları harici depolama alanına veya başka bir bulut hizmetine yedeklemek de iyi bir fikirdir.

Adım #5: Zoom ses dosyalarını ayıklayın ve düzenleyin

Kaydınız işlendikten sonra, yerel dosyayı daha önce bahsedilen konumda bulabilirsiniz.

Ayarlamalar yapmanız gerekiyorsa, dosya paylaşım yazılımını kullanarak sesi dışa aktarın ve Audacity gibi bir yazılımla veya çevrimiçi bir araçla kaydı temizleyin.

Ses dosyasını içe aktarın, gereksiz kısımları kesin, ses kalitesini iyileştirin veya gerekli diğer değişiklikleri yapın. Düzenlemelerden memnun olduğunuzda, dosyayı tercih ettiğiniz biçim ve konuma kaydedin. Artık kaydınız düzeltildi ve kullanıma hazır.

🤝 Hatırlatıcı: Şeffaflık ve uyumluluk için kayıt politikalarını katılımcılara iletin. Kayıtların nasıl kullanılacağını, kimlerin erişebileceğini ve içeriği korumak için alınacak güvenlik önlemlerini açıkça belirtin. Kuruluşlar, gizlilik düzenlemelerine uyumu sağlamak için standart bir kayıt politikası uygulamayı düşünmelidir.

Zoom Ses Kayıtlarınızı Yönetme ve Paylaşma

İhtiyacınız olduğunda bulamadığınız bir kayıt pek bir işe yaramaz. İleride başvurmak üzere dosyaları düzenliyor, takımınızla paylaşıyor veya kolay erişim için yüklüyor olsanız da, kayıtlarınızı iyi yönetmek zaman ve sinir tasarrufu sağlar.

Zoom ses dosyalarınızı nasıl saklayacağınızı, paylaşacağınızı ve en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenin. 💁

Kayıtlarınızı yönetin

Kayıtlarınızı düzenli tutmak, onlarla çalışmayı kolaylaştırır. Zoom ile şunları yapabilirsiniz:

Kayıtların başını ve sonunu kırparak gereksiz kısımları silin

Dosyaları daha kolay tanımlamak için yeniden adlandırın

Kayıtları silin, böylece depolama alanını boşaltmanıza gerek kalmaz

Bulut kayıtlarını düzenleyin

Kaydınız buluta kaydedilmişse, Zoom yerleşik bir kırpma aracı sunar:

Kaydınızı bulun: Zoom hesabınıza giriş yapın ve Kayıtlar bölümüne gidin

Seçme ve düzenleme: Düzenlemek istediğiniz kayda tıklayın ve Makas simgesine dokunun

Oynatmayı ayarlama: Mavi kaydırıcıları kullanarak başlangıç ve bitiş noktalarını kırpın, ardından Kaydet'e basın. Bu, video, ses ve transkript dosyalarının oynatma aralığını günceller

Kayıtlarınızı paylaşın

Kayıtları iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize göndermeniz mi gerekiyor? Ekran kaydını paylaşmak çok kolay:

Zoom hesabınızda Bulut Kayıtları sekmesine gidin

Göndermek istediğiniz kaydın yanındaki Paylaş seçeneğine tıklayın

İhtiyaçlarınıza göre ayarları değiştirin: Son kullanma tarihi belirleyerek erişimi sınırlayın Ekstra güvenlik için şifre koruması etkinleştirin Erişim ayarlarını seçerek indirme veya transkript görünürlüğüne izin verin

Erişimi sınırlamak için bir son kullanma tarihi belirleyin

Ekstra güvenlik için şifre koruması etkinleştirin

İndirme veya transkript görünürlüğüne izin vermek için erişim ayarlarını seçin

alamoColleges aracılığıyla

Yaygın Kayıt Sorunlarını Giderme

Önemli bir toplantının düzgün kaydedilmediğini (veya hiç kaydedilmediğini) fark etmekten daha kötü bir şey yoktur. Kayıt sorunları, eksik dosyalardan ses bozukluklarına kadar, en beklemediğiniz anda ortaya çıkabilir.

İyi haber mi? Çoğu sorunun basit çözümleri vardır. En yaygın Zoom kayıt sorunlarını gidermenin yolları. 📹

İnternet bağlantısı sorunları: Zayıf bağlantı, ses ve video kalitesini etkileyebilir. Kablolu Ethernet bağlantısı genellikle Wi-Fi'dan daha güvenilirdir. Wi-Fi kullanıyorsanız, yönlendiriciye yaklaşın veya daha güçlü bir ağa geçin

Kayıt ayarı sorunları: Zoom'da Ayarlar > Kayıt bölümüne giderek kayıtları yerel olarak mı yoksa buluta mı kaydettiğinizi onaylayın. Yerel olarak kaydediliyorsa, sabit sürücünün dolu olması kayıtların kaydedilmesini veya dönüştürülmesini engelleyebilir. Gerekirse alan açın. Ayrıca Zoom'un kayıtları geçerli ve erişilebilir bir konuma kaydetmek üzere ayarlandığından emin olmalısınız

Ses ve video sorunları: Zoom'da mikrofon simgesinin yanındaki oku tıklayın ve Hoparlörü ve Mikrofonu Test Et seçeneğini seçerek düzgün çalıştığından emin olun. Videonuz çalışmıyorsa, kamerayı kullanıyor olabilecek diğer uygulamaları kapatın

Kayıt sonrası sorunlar: Zoom bir kaydı otomatik olarak dönüştüremezse, Zoom istemcisinde Toplantılar > Kayıt bölümüne gidin ve dönüştürmeyi manuel olarak başlatın. Zoom ayarlarında belirlenen kaydetme konumunu kontrol edin. Ön tanımlı klasör genellikle Belgeler > Zoom

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı sırasında sorunlar ortaya çıkarsa, kesintileri önlemek için sorunu giderirken kaydı duraklatın. Ayrıca, en son hata düzeltmelerine ve iyileştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için Zoom uygulamanızı güncel tutmalısınız.

Zoom ile Ses Kaydı Sınırlamaları

Zoom'un kayıt özelliği harika, ancak mükemmel değil. Depolama sınırları, izin kısıtlamaları ve Zoom'un yerine başka bir alternatif kullanmak isteyebileceğiniz birkaç tuhaflık var.

Tüm ses kayıt ihtiyaçlarınız için bu özelliğe güvenmeden önce, eksikliklerini bilmeniz faydalı olacaktır. 👀

Ses kalitesi sorunları: Zoom, kayıtlara göre canlı arama kalitesine öncelik verir, bu da sıkıştırma artefaktlarına ve ses netliğinin azalmasına neden olur. Ayrıca, aramalar sırasında bant genişliği optimizasyonu kaydedilen sesi olumsuz etkileyebilir ❌

Sınırlı kayıt kontrolü: Katılımcılar için ayrı ses parçaları yalnızca yerel kayıtlarda kullanılabilir ve katılımcılar izin olmadan kayıt yapamaz ve yerel dosyaları manuel olarak toplantı sahibiyle paylaşmalıdır ❌

Depolama ve süre kısıtlamaları: Yerel kayıtlar için süre sınırı 12 saat (ücretsiz plan) ve 24 saat (ücretli plan) şeklindedir. Kullanıcıların depolama alanının dolması riski her zaman vardır, bu da dosya yönetimi ve paylaşımı zorlaştırır ❌

Yanıltıcı kalite beklentileri: Zoom, 720p kayıt kalitesi sunacağını belirtir, ancak kullanıcılar genellikle daha düşük kaliteyle karşılaşır. Ayrıca kayıt çözünürlüğü tutarsızdır, bu da kafa karışıklığına ve hayal kırıklığına neden olur ❌

İnternet bağımlılığı: Yüksek kaliteli ses için güçlü bir internet bağlantısı gerekir ve Wi-Fi kullanıcıları kayıtlı ses kalitesinde daha fazla bozulma yaşayabilir ❌

🧠 İlginç Bilgi: Thomas Edison, 1877'de fonografı icat ederek sesin ilk kez kaydedilip çalınmasını sağladı. İlk kaydettiği sözler şöyleydi: "Mary'nin küçük bir kuzusu vardı."

ClickUp ile Ses Kayıtlarınızı Kaydedin ve Yönetin

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi gibi iş için gerekli her şeyi tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama özelliği ile hızlandırılmış iş için her şeyi içeren uygulama.

ClickUp Clips ve ClickUp AI Notetaker gibi ClickUp araçları, işbirliği ve verimlilik için ses kaydetmeyi, transkripsiyonunu ve yönetimini kolaylaştırır.

Ses kaydetmek ve yönetmek için bazı ClickUp özelliklerine göz atalım. 🎤

ClickUp Klipleri

ClickUp Clips'i kullanarak basit ekran veya ses kayıtlarıyla uzun e-postaları ve açıklamaları atlayın

ClickUp Clips, iletişimi daha hızlı, daha net ve daha ilgi çekici hale getirir. Fikirlerinizi açıklamak, geri bildirimde bulunmak veya güncellemeleri paylaşmak için ekranınızı, sesinizi veya her ikisini birden kaydedin.

ClickUp Ekran Kaydı ile artık yanlış anlaşılmalar yok, sadece etkili iletişim var.

Clips'i öne çıkaran nedir? ClickUp'a entegre edilmiştir, yani Loom gibi harici araçlara ihtiyaç duymadan kayıt yapabilir, görevlere video ekleyebilir ve her şeyi tek bir yerde düzenli tutabilirsiniz.

Örneğin, eğitimciler kısa ders özetleri oluşturabilir, öğrencilerin sorularını video yanıtlarıyla cevaplayabilir veya ödev geri bildirimleri verebilir. Ardından, toplantı notları için AI'yı kullanabilirler. ClickUp Toplantı Notları Şablonu'nu kullanarak toplantı kuralları ile takım tartışmalarınızı yolunda tutmak da çok kolaydır.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker'ı etkinleştirerek toplantı notlarını sizin adınıza alın

Toplantılara katılmaya çalışırken not almak için uğraşmaktan bıktınız mı? ClickUp AI Notetaker size yardımcı olur.

Bu yapay zeka destekli araç, konuşmaları otomatik olarak kaydeder, yazıya döker ve özetler, böylece siz not almak yerine konuşmaya odaklanabilirsiniz. Hatta eylem öğelerini belirler ve bunları ClickUp Görevlerine dönüştürerek hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp Brain

Hızlı bir özet mi ihtiyacınız var? ClickUp Brain, transkriptleri özetler, anahtar bilgileri çıkarır ve hatta proje verilerinize göre soruları yanıtlar, böylece notları araştırarak zaman kaybetmezsiniz.

ClickUp Brain'i kullanarak toplantılarınız için zaman damgalı otomatik transkripsiyonlar oluşturun

Örneğin, sınıf tartışmalarını veya çevrimiçi dersleri kaydedebilir ve ardından AI transkripsiyon aracının bunları transkripsiyonlayıp özetlemesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp Toplantıları

ClickUp Meetings, toplantı yönetimini doğrudan iş akışınıza entegre ederek takım işbirliğini kolaylaştırır. Toplantı gündemlerini, notları, eylem öğelerini ve takipleri tek bir merkezi platformda bir araya getirir.

Notları, görevleri ve eylem öğelerini tek bir yerde tutmak için ClickUp Toplantıları'na dokunun

ClickUp Entegrasyonları

Ayrıca, ClickUp Entegrasyonları sizi Microsoft Teams ve Google Meet gibi video konferans araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bağlayarak, kullanıcıların platform içinde doğrudan toplantıları planlamasına, katılmalarına ve izlemelerine olanak tanır. Platform değiştirmek istemiyor musunuz?

ClickUp Entegrasyonları ile tüm araçlarınızı tek bir platformda bir araya getirin

ClickUp Zoom Entegrasyonu, platformda notlar almanıza yardımcı olur.

💡 Profesyonel İpucu: Verimli toplantılar düzenlemeyi çocuk oyuncağı haline getiren ClickUp Toplantı Şablonunu deneyin. Görevleri düzenlemek, hedefleri izlemek ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmak için önceden oluşturulmuş yapıları vardır.

Kayıt için, ClickUp çözümdür

Zoom'da ses kaydetmek işi halleder, ancak dürüst olalım, bu en esnek veya verimli çözüm değildir. Sınırlı kontroller, depolama kısıtlamaları ve kalite sorunları, basit bir görevi sinir bozucu bir deneyime dönüştürebilir.

Toplantı kayıtlarınızı daha akıllı bir şekilde yakalamak, düzenlemek ve gerçekten kullanmak için bir yol arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

ClickUp Clips ile ses ve video dosyalarını indirmeden anında kaydedebilir, paylaşabilir ve saklayabilirsiniz. ClickUp Brain, kayıtlarınızı aranabilir transkriptlere, eyleme geçirilebilir içgörülere ve daha akıllı iş akışlarına dönüştürerek bunu bir adım daha ileri götürür.

Dahası, ClickUp AI Notetaker toplantılarınızı otomatik olarak kaydeder ve hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlar.

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅