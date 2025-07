2025'te Daha İyi Halkla İlişkiler için En İyi 10 HARO Alternatifi

Medya tanıtımında çalıştıysanız, HARO (Help a Reporter Out) muhtemelen yolculuğunuzun önemli bir parçası olmuştur. On yılı aşkın süredir medya yerleştirmeleri ve değerli geri bağlantılar elde etmek için tercih edilen çevrimiçi platform olarak, paha biçilmez bir kaynak olmuştur.

Ancak Aralık 2024'te HARO (daha sonra Connectively), resmi olarak kapılarını kapattı. Peki, bu sizin için ne anlama geliyor? Medya erişiminiz bir çıkmaza mı girdi?

Hiç de değil! Yüksek kaliteli geri bağlantılar elde etmenize ve medyada görünürlük kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok sağlam alternatif hala var.

Bu makale, 10 HARO alternatifini, en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyatlarını inceleyecektir. Makalenin sonunda, ihtiyaçlarınıza ve kullanıcı profilinize en uygun PR araçlarını daha iyi anlayacaksınız.

HARO'ya 10 sağlam alternatif: Qwoted: PR uzmanları ve startup kurucuları için en iyisi SourceBottle: Uzman kaynaklar ve PR profesyonelleri için en iyisi JustReachOut: Tek başına çalışan girişimciler, marka yöneticileri ve küçük PR takımları için en iyisi Muck Rack: Gazetecileri bulmak ve araştırmak için en iyisi Meltwater: Medya istihbaratı için en iyisi ProfNet: Yüksek kaliteli kazanımlar için en iyisi Öne çıkanlar: Yüksek dönüşüm oranları ve en hızlı geri dönüş için en iyisi PitchRate: Medya kapsamı için en iyisi OnePitch: Basın sunumlarını kolaylaştırmak için en iyisi B2B Yazarlarına Yardım Edin: Pazarlama nişleri için en iyisi

HARO alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Dışa açılma çabalarınız için HARO'ya alternatif bir araç seçerken, iş hedefleriniz ve dış iletişim stratejilerinizle uyumlu bir araç seçmek çok önemlidir.

Seçeneklerinizi değerlendirirken şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun: Yanıt süresi: Basın mensuplarının veya gazetecilerin hızlı yanıtları, basında yer alma şansınızı artırır

PR araçlarıyla entegrasyon: Diğer PR araçları veya CRM sistemleriyle sorunsuz bağlantılar sayesinde erişim ş akışınızı geliştirin

Raporlama ve analiz: İlerlemeyi izlemek ve stratejileri ayarlamak için yanıt oranları ve başarılı yerleştirmeler gibi ayrıntılı verilere erişim

Maliyet etkinliği: Özellikle uzun süreli kullanım için uygun bir fiyatlandırma yapısı

Backlink izleme: Backlinkleri izlemek için özellikler, böylece link oluşturma kampanyalarınızın başarısını izleyebilirsiniz

Medya iletişim veritabanı: Hedef kitlenize yönelik tanıtımlar için gazeteciler, blog yazarları ve influencer'lardan oluşan kapsamlı bir veritabanı

Aramak için anahtar özellikleri belirlediğimize göre, şimdi sundukları araçları inceleyelim.

En İyi 10 HARO Alternatifi

Medya erişim kampanyalarınızı başarılı hale getirmenize yardımcı olmak için, iletişim çabalarınızı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış en iyi 10 HARO alternatifinin listesini burada bulabilirsiniz.

1. Qwoted (PR uzmanları ve startup kurucuları için en iyisi)

qwoted aracılığıyla

Qwoted, gazetecileri uzman kaynaklarla buluşturarak makaleleri için değerli bilgiler bulmalarına yardımcı olur. HARO'dan farklı olarak, sorgulara yanıt vermeden önce başvuru yapıp kaynak olarak onaylanmanız gerekir. Ayrıca, tüm iletişim doğrudan Qwoted üzerinden gerçekleşir; gazetecilerle hiçbir iletişim bilgisi paylaşılmaz.

Onay süreci, aynı sorgu için daha az kişinin rekabet etmesi anlamına gelebilir, ancak bu durum gazetecilerin de işine yarar. Profilinizin ihtiyaçlarına ne kadar uygun olduğuna bağlı olarak, gazeteciler sizinle doğrudan iletişime geçebilir.

PR profesyonelleri için Qwoted, temsil ettikleri markalar ve uzmanlar için haberlere konu olmalarını sağlayan basın fırsatları elde etmelerine yardımcı olur.

Qwoted'ın en iyi özellikleri

İlgili medya taleplerini almak için referanslarınız ve uzmanlığınızla bir profil oluşturun

Gazetecilerin sorgularına doğrudan platform üzerinden yanıt verin

Konumunuza, cinsiyetinize ve uzmanlığınıza göre gazeteciler tarafından filtrelenin

Qwoted sınırlamaları

Qwoted, SEO odaklı ajanslardan çok PR ajanslarına yöneliktir

Takım hesapları için fiyatlandırma, küçük takımlar için pahalı olabilir

Qwoted fiyatlandırma

Temel: Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 99 $

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Qwoted puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yok

2. SourceBottle (Uzman kaynaklar ve PR profesyonelleri için en iyisi)

Gazetecilere ve blog yazarlarına uzman kaynaklar bulmalarına yardımcı olacak ücretsiz bir platform arıyorsanız, SourceBottle sizin için ideal olabilir. HARO gibi, sektör profesyonellerini uzman görüşlerine ihtiyaç duyan medya kuruluşlarıyla bağlantıya geçirir. Kaynak bulmayı veya kendiniz kaynak olmayı seçebilirsiniz.

SourceBottle'ı öne çıkaran şey, PR yönetimine özel yaklaşımıdır. Uzmanlığınızla eşleşen konuları seçebilirsiniz. Bunlar arasında iş ve finans, sağlık ve zindelik, teknoloji, seyahat ve eğlence, ebeveynlik ve yaşam tarzı ile yemek ve moda yer almaktadır.

Ayrıca, ücretli plan, belirli hediyeler, vaka çalışmaları ve medya tanıtım fırsatları gibi ek özelliklerin kilidini açar.

SourceBottle'ın en iyi özellikleri

Daha geniş uluslararası erişime sahip küresel bir platforma erişin

Anonim seçeneklerle gizliliği koruyun

Spam azaltma özelliklerine sahip ücretsiz e-posta uyarıları alın

Sektör ve konuma göre gelişmiş arama filtrelerini kullanın

Bireysel profesyonelleri ve küçük işletmeleri hedefleyin

SourceBottle sınırlamaları

HARO veya daha büyük platformlar kadar geniş erişim sunmaz

Özellikler nispeten basittir ve gelişmiş görünürlük için premium seçenekler yoktur

SourceBottle fiyatlandırması

Ücretsiz

Uzman Profili: Aylık 25 $

SourceBottle puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

3. JustReachOut (Tek başına çalışan girişimciler, marka yöneticileri ve küçük PR takımları için en iyisi)

via JustRea chOut

PR uzmanı Dmitry Dragilev tarafından 2014 yılında kurulan JustReachOut, iddialı PR hedefleri olan kişilerin medya ile doğrudan bağlantı kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bağlantı oluşturma yazılımı ile 700.000'den fazla kişiden oluşan devasa bir veritabanından yararlanarak gazetecileri kolayca bulabilir ve onlara sunum yapabilirsiniz. Bir gazeteci ilk sunumunuza yanıt vermezse, otomatik takip mesajları planlayarak ekstra iş yapmadan akılda kalmanızı sağlayabilirsiniz.

İçinizin rahat olması için platform, doğru kişiye ulaştığınızdan emin olmak için e-posta adreslerini manuel olarak doğrular.

Saniyeler içinde kişiselleştirilmiş tanıtım e-postaları oluşturun, gazetecilerin makalelerine dalmadan onlarla iletişime geçin ve hatta makalelerin özetlerini anında alın, böylece ne aradıklarını anlayın.

JustReachOut'un en iyi özellikleri

Müşterileriniz için gerçek basın bahsetmelerini güvence altına alın

En popüler podcast'lerde yer alın

Nişinizdeki bozuk bağlantıları hızla belirleyin ve Google sıralamanızı yükseltin

Ş Akışınızı güçlendirmek için yapay zeka destekli PR araçlarına erişin

JustReachOut sınırlamaları

Daha geniş PR yönetimi değil, öncelikle erişim odaklıdır

Yeni kullanıcıların tüm özellikleri öğrenmesi gerekir

JustReachOut fiyatlandırması

Smarter Outreach : Kullanıcı başına aylık 147 $

Gelişmiş Erişim : İki kullanıcı için aylık 247 ABD doları

Sınırsız Erişim: Beş kullanıcı için aylık 497 ABD doları

JustReachOut puanları ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: Yok

4. Muck Rack (Gazetecileri bulmak ve araştırmak için en iyisi)

muck Rack aracılığıyla

PR takımlarının %82'si PR çabalarını düzenli olarak ölçerken, %40'tan azı raporladıkları metriklere "çok" veya "son derece" güveniyor.

Ölçümleri otomatikleştirmenin ve sonuçları birkaç tıklamayla liderlerle kolayca paylaşmanın bir yolu olsaydı ne olurdu? Muck Rack tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Bu tanıtım platformu, işletmelerin ve bireylerin doğru medya bağlantılarına ulaşmasına yardımcı olur. Alanınızla ilgili anahtar kelimeler için uyarılar ayarlayabilir, böylece uzmanlık alanınızla ilgili konular hakkında yazan gazetecileri kolayca bulabilir ve onlara sunum yapabilirsiniz.

Muck Rack ayrıca, iletişim bilgileriyle birlikte kapsamlı bir gazeteci ve influencer listesi sunar. Bu sayede, doğru kişileri bulup belirleyebilirsiniz. Ancak, tanıtım ve trend olan konuların takip edilmesinden siz sorumlusunuz.

Muck Rack'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı bilgilerle medya listelerini güncel tutun

Sektör anahtar kelimeleri için uyarılar oluşturarak gelişmelerden haberdar olun

Muhabirler görevlerini değiştirdiğinde veya yeni konularla ilgilenmeye başladığında bildirim alın

Muck Rack sınırlamaları

Dışa açılma ve veritabanı yönetimi için çok sayıda yönetici işi içerir

Bazı iletişim listelerinde eksik bilgiler olabilir

Muck Rack fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Muck Rack puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

5. Meltwater (Medya istihbaratı için en iyisi)

via Meltwater

Meltwater, medya varlığınızı ve erişiminizi izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış bir medya istihbarat platformudur. Sektörünüz veya şirketinizle ilgili anahtar kelimeleri kullanarak ilgili yayınları ve gazetecileri arayabilirsiniz.

Platform, kapsama duyarlılığı ve kitle içgörüleri gibi PR ve içerik pazarlama kampanyalarınız için anahtar veri noktalarını izlemek üzere özel gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır.

Bu platform, medya bahsetmelerini takımınız veya müşterilerinizle paylaşmak için haber bültenleri oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, Meltwater'ın istihbarat aracını kullanarak rakiplerinizin haberlerini ve sosyal medya varlığını izleyebilirsiniz.

Meltwater'ın en iyi özellikleri

Günlük veya haftalık haber bültenleri ile güncel bilgileri alın

Hedef kitlenize ulaşmak için muhabirlerin iletişim bilgilerine erişin

Medyada yer alan haberleri etkili bir şekilde izleyerek markanızın varlığını takip edin

Meltwater sınırlamaları

Kullanımı zor, sezgisel olmayan bir gösterge paneli ile birlikte gelir

Güvenilirlik oluşturmak isteyen bireysel kaynaklar için uygun değildir

Meltwater fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Meltwater puanları ve yorumları

G2 : 4,0/5 (2.180+ yorum)

Capterra: 4. 0/5 (90+ yorum)

6. ProfNet (Yüksek kaliteli kazançlar için en iyisi)

profNet aracılığıyla

İlgili gazeteciler her gün aktif olarak uzmanlık arayışında gelen kutunuza düşebilir mi? ProfNet, PR ve pazarlama profesyonellerini istekli medya bağlantılarıyla bir araya getiren 20 yıllık bir geçmişe sahip PR Newswire'dan bu hizmeti sunmaktadır. Sonsuz soğuk satış çabalarından zaman ve çaba tasarrufu sağlar.

ProfNet, diğer platformlarda bulunmayan özel fırsatlardan yararlanmanızı sağlar. Daha az kullanıcıya sahip olan (yaklaşık 14.000 PR uzmanı) bu platformda, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan HARO gibi diğer medya erişim hizmetlerine kıyasla bir gazeteci tarafından seçilme şansınız önemli ölçüde daha yüksektir.

ProfNet, benzersiz sistemi ile öne çıkıyor. Bu sistemde gazeteciler, ihtiyaç duydukları uzmanlık alanları hakkında ayrıntılı sorgular gönderir ve bu sorgular abone olan uzmanlara iletilir. Bu, son derece hedefli bir erişim sağlar.

ProfNet'in en iyi özellikleri

Çoğu alternatife kıyasla yerleşimlerde daha yüksek dönüşüm oranları elde edin

Daha alakalı sonuçlar için sorguları kurum türüne veya coğrafi konuma göre filtreleyin

Yeni fırsatlar ortaya çıktığında e-posta yoluyla anında bildirim alın

ProfNet sınırlamaları

Modern araçlara kıyasla hantal gelen eski bir e-posta biçimiyle uğraşmayın

SEO verilerinin olmaması, alan adı derecelendirmelerini ve geri bağlantıları bağımsız olarak araştırmanız gerektiği anlamına gelir

ProfNet fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ProfNet puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

7. Öne çıkanlar (Yüksek dönüşüm oranları ve en hızlı geri dönüş için en iyisi)

öne çıkanlar aracılığıyla

2021 yılında Terkel olarak lanse edilen platform, işleri medya fırsatlarıyla buluşturmak için basit bir merkez olarak başladı. 2023 yılının Eylül ayında, birinci sınıf içerik uzmanlarını daha fazla öne çıkarmak için Featured olarak yeniden markalandı.

Artık, medya erişimini kolayca sunma ve izleme imkanı sunarak, HARO gibi sonsuz e-posta konuları ile uğraşmaktan çok daha kolay bir süreç sunuyor.

Featured'ın benzersiz bir özelliği, her şeyi basit bir gösterge paneline birleştirmesidir. Bu netlik, artık birden fazla platform arasında geçiş yapmanıza veya kaotik e-posta zincirlerinde sunumları takip etmeye çalışmanıza gerek kalmayacağı anlamına gelir.

Öne çıkan en iyi özellikler

Bilgi ve uzmanlığınızla uyumlu sorularla eşleşin

Makale özellikleri ve uzman görüşleri için yazılı soru-cevap konusunda uzmanlaşın

Minimum çabayla sunumları ve takipleri yönetin

Saygın yayın organlarında yer alarak güvenilirlik kazanın

Özellik sınırlamaları

Bu listede bahsedilen daha büyük platformlara kıyasla daha az fırsatla mücadele etmek

Yalnızca yazılı katkıları odak alır; diğer içerik biçimleri için seçenek yoktur

Öne çıkan fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: 49,75/ay kullanıcı başına

İş: Kullanıcı başına aylık 99 $

Öne çıkan puanlar ve yorumlar

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

8. PitchRate (Medya kapsamı için en iyisi)

pitchRate aracılığıyla

PitchRate, kaynakları doğru gazetecilerle eşleştirmeye odaklanarak yanıt alma şansınızı artırır.

Öne çıkan özelliklerinden biri çevrimiçi haber odasıdır. Bu alan, işletmelerin medya varlıklarını, basın bültenlerini ve hikaye fikirlerini sergilemelerine olanak tanır ve gazeteciler bunları doğrudan görüntüleyebilir ve erişebilir. Bu, anlamlı bağlantılar kurma olasılığını artırır.

PitchRate'in en iyi özellikleri

Gazetecilerden yüksek kaliteli, alakalı yanıtlar alın

Gazetecilere kullanıma hazır içerik sağlayan, imza satırlı uzman makaleleri yükleyin

Dışa açılma planınızı geliştirmek için PR eğitim kaynaklarına, makalelere ve ipuçlarına erişin

PitchRate sınırlamaları

Büyük ölçekli PR kampanyalarından daha küçük ölçekli kampanyalar için daha uygundur

PitchRate fiyatlandırması

Ücretsiz

Özel fiyatlandırma

PitchRate puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

9. OnePitch (Basın sunumlarını kolaylaştırmak için en iyisi)

via OnePitch

2017 yılında lanse edilen bu platform, gazeteciler ve PR uzmanları için sunum sürecini hızlandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Fikir basit: genel sunumlar göndermek yerine, gazetecinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş sunumlar gönderirsiniz.

Bu platformun en iyi özelliklerinden biri, sunumunuzun gazetecilerin beklentilerini karşıladığından emin olmak için analiz eden Pitch Checker'dır. Ayrıca, sunumunuza göre en iyi bağlantıları öneren gazeteci önerileri de sunar, böylece alakasız potansiyel müşterilerle zaman kaybetmezsiniz.

OnePitch'in en iyi özellikleri

E-postaları izleyerek erişim ilerlemenizi takip edin

Yanıtları takip etmek için takip hatırlatıcıları ayarlayın

Sunumunuzun başarısını ölçmek için e-posta raporları alın

OnePitch sınırlamaları

Daha deneyimli PR profesyonelleri için sınırlı sayıda gelişmiş özellik sunar

En iyi sonuçları elde etmek için büyük ölçüde kullanıcı girdisine bağlıdır

OnePitch fiyatlandırması

Tüm Pitch: Kullanıcı başına aylık 50 $

OnePitch puanları ve yorumları

G2 : Yeterli puan yok

Capterra: Yeterli puan yok

10. Bir B2B Yazarına Yardım Edin (Pazarlama nişleri için en iyisi)

via B2B Yazarlarına Yardım Edin

2023 yılında içerik pazarlama topluluğu Superpath tarafından satın alınan bu niş platform, pazarlama, satış ve teknoloji profesyonellerine sessizce değer katıyor.

Help a B2B Writer (HaB2BW) hizmetini öne çıkaran, yazarları konu uzmanlarıyla buluşturma yeteneğidir. Bu, birinci sınıf içerik oluştururken çok önemlidir. Uzman değilseniz, HaB2BW uzmanları bulmanızı ve onlarla iletişim kurmanızı kolaylaştırır.

Bir B2B Yazarının en iyi özelliklerine yardımcı olun

Geniş bir sosyal medya şablon aralığına erişin

Abonelik ücreti veya sunum başına ücret olmayan ücretsiz platform

Spam içermeyen bir ortam oluşturun ve yüksek kaliteli fırsatlar sunun

Bir B2B Yazarının sınırlamalarına yardımcı olun

Kullanımını pazarlama, teknoloji veya iş alanlarıyla sınırlar

Teslim edilebilirlik sorunları gibi ara sıra yaşanan aksaklıklar

B2B Yazarlarına yardım edin fiyatlandırma

Ücretsiz

B2B Yazarlarına yardım edin, puan ve yorumlarınızı paylaşın

G2 : Yok

Capterra: Yok

Diğer Önemli Yöntemler

Bu HARO alternatiflerinin medya erişim ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamadığını düşünüyorsanız, başka seçenekler de var. Bazı köklü platformlar, değerli bahsetmeler ve geri bağlantılar elde etmenize yardımcı olabilecek, daha topluluk odaklı, etkileşimli bir yaklaşım sunar.

İşte dikkat çekici birkaç alternatif:

X (eski adıyla Twitter) (#journorequests)

X, sadece memleri veya ünlülerin dedikodularını gözden geçirmek için değildir. Aktif olarak uzman görüşleri arayan gazetecilerle bağlantı kurmak için bir altın madendir.

#journorequests hashtag'ini arayarak, farklı sektörlerden gazetecilerin gerçek zamanlı medya sorgularını görüntüleyin. Gazeteciler bu hashtag'i alıntılar, röportajlar ve uzman görüşleri için fırsatlar yayınlamak amacıyla kullanır. X'in güzelliği, anında ulaşabilme ve geniş erişimidir. Konuşmalara hemen katılabilir ve çok çeşitli muhabirlerle bağlantı kurabilirsiniz.

Ancak, sunumunuzun kısa ve her talebe uygun olduğundan emin olun.

Reddit toplulukları (ör. r/PRpros, r/Freelance)

Reddit, PR ve medya ilişkilerine adanmış birçok aktif topluluğa sahip, medya erişimi için gizli bir hazinedir.

R/PRpros ve r/Freelance gibi alt forumlar, medya talepleri yayınlayan ve uzman görüşleri arayan gazeteciler ve içerik oluşturucularla doludur. Bu topluluklar genellikle daha küçük ve niş niteliktedir, bu da PR hedeflerinizle uyumlu, son derece alakalı fırsatlar bulmak için büyük bir avantaj olabilir

Ancak, alt reddit kurallarına uyun ve aşırı tanıtım amaçlı içeriklerden kaçının — Reddit kullanıcıları özgünlüğü gerçekten değer verir.

Slack toplulukları

Birçok PR ve medya profesyoneli, fırsatları paylaşmak ve gazetecilerle ve etkileyicilerle gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmak için Slack'i kullanıyor.

PRdaily, #PublicRelations veya #MediaRequests gibi kanallar genellikle kaynak olarak uygunluğunuzu yayınlamanıza, basın bültenlerini paylaşmanıza veya gazetecilerin taleplerine yanıt vermenize olanak tanır. Slack toplulukları, hızlı etkileşimi teşvik eden rahat ve konuşma tarzı iletişimleriyle öne çıkar.

Ayrıca, bu alternatifler genellikle daha özel olduğundan, yüksek kaliteli fırsatlara daha sık erişebilirsiniz.

Gazetecilerle iletişiminizi geliştirmek ve medya ilişkilerinizi yönetmek istiyorsanız, ClickUp bunu gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir iş uygulamasıdır!

Ajanslar için hepsi bir arada proje yönetimi ve sosyal medya etkileşim aracı, medya erişiminizi ve medya planlamanızı daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. İşte nasıl:

🚀 Özel Formlarla medya taleplerini izleyin

Medya taleplerini izlemek için özel formlar oluşturun

İster gazetecilerden bilgi toplayın ister gelen medya taleplerini izleyin, ClickUp Formları tüm ilgili ayrıntıları yakalamanızı sağlar.

Bilgiler toplandıktan sonra, görevleri ve takipleri otomatikleştirebilirsiniz, böylece takımınız ne zaman harekete geçmesi gerektiğini tam olarak bilir. Bu, medya erişiminizin sorunsuz ve zamanında olmasını sağlar.

🚀 ClickUp Belgeleri ile PR stratejileri üzerinde işbirliği yapın

ClickUp Belgeleri ile içeriğinizi daha iyi etki için optimize edin

ClickUp Belgeleri ile takımınız gerçek zamanlı PR stratejileri ve medya erişim planları üzerinde işbirliği yapabilir. Belgeleri kolayca oluşturun, düzenleyin ve paylaşın, sunum taslakları hazırlayın, kampanyalar planlayın veya basın bültenlerini kolayca düzeltin.

Belgeler ayrıca, her şeyi uyumlu tutmak için zengin biçimlendirme özellikleri, iç içe sayfalar ve şablonlarla içeriğinizi düzenlemenize olanak tanır.

🚀 AI yardımıyla fikirler üretin

ClickUp Brain'den sizin için sosyal medya içeriği oluşturmasını isteyin

AI destekli bir asistan olan ClickUp Brain, medya erişim çabalarınız için yeni fikirler üretmenize yardımcı olur. Anında destek sunarak içerik stratejileri üzerinde beyin fırtınası yapmanızı, PR hedeflerinizi iyileştirmenizi ve hatta erişim kampanyaları için fikirler üretmenizi sağlar.

AI önerileri, Dokümanlarınızda eyleme geçirilebilir görevler haline gelerek içerik oluşturma sürecinizi hızlandırabilir.

🚀 Görevleri ve takipleri otomatikleştirin

ClickUp ile takım üyelerinizi basit bir '@' ile etiketleyin Yorumları atayın

ClickUp Görevleri ile takip, erişim izleme ve görev atama için otomatik iş akışları oluşturabilirsiniz. Medya takipleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın veya bir sunum gönderildiğinde görevlerin doğru takım üyelerine atanmasını sağlayın.

Böylelikle, minimum çabayla erişim kampanyalarınızı yolunda tutabilirsiniz.

🚀 Sohbet ile proaktif iletişim

Benzer şekilde, ClickUp Chat, takım iletişimi ile görev yönetimini birleştirir. Kampanya güncellemelerini tartışın, medya listeleri hakkında geri bildirim paylaşın veya fikirler üretin - hepsi aynı platformda.

ClickUp Sohbet ile görevleri tartışın, sorunları atayın ve daha fazlasını yapın

Sohbet, görevlerinizle de entegre olduğundan, anlamlı konuşmaları doğrudan belirli eylem öğelerine bağlayabilir ve böylece uyumu daha kolay sağlayabilirsiniz.

🚀 Güçlü gösterge panelleriyle ilerlemeyi izleyin

ClickUp Gösterge Panelleri ile erişiminizi görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar metrikleri izleyebilir, kampanya performansını takip edebilir ve gerektiğinde stratejileri ayarlayabilirsiniz. Bu özelleştirilebilir gösterge panelleri, çabalarınızın ne kadar başarılı olduğuna dair içgörüler sağlayarak veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur.

Sosyal medya ve içerik oluşturma yönetimimiz için ClickUp'ı uygulamaya koymamız, bu projede TÜM e-posta iletişimini başarıyla ortadan kaldırmamızı sağladı.

Görevlerinizi, iletişimlerinizi ve belgelerinizi tek bir platformda merkezileştiren ClickUp, medya planlamanızın verimli ve üretken olmasını sağlar. Sunum taslakları hazırlamak, takipleri yönetmek veya tanıtım stratejileri üzerinde işbirliği yapmak için ClickUp, tüm süreci daha sorunsuz, daha organize ve daha etkili hale getirir.

Doğru HARO Alternatifini Seçmek

HARO artık yok, ancak medya erişimi henüz sona ermedi. Bu 10 alternatifle, PR ve bağlantı kurma çabalarınızı canlı tutmak için birçok yolunuz var.

Peki, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı nasıl seçeceksiniz?

Ücretsiz ve ücretli platformları bir arada deneyerek durumunuza en uygun olanı bulun. Kararınız ne olursa olsun, sunumlarınızın gerçek değer sunması gerektiğini unutmayın. Bu, Google'ın algoritmasıyla zaman içinde güçlü kalacak kaliteli geri bağlantılar elde etmenin anahtarıdır.

ClickUp ile medya erişiminizi verimli bir şekilde yönetebilir, PR hedeflerinizi izleyebilir ve bağlantı oluşturma stratejileriniz üzerinde tek bir yerden işbirliği yapabilirsiniz.

PR çabalarınızı bir üst seviyeye taşımak için bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açın!