2025'in En İyi 10 Plaud Note Alternatifi

Toplantı notları almak ve aynı anda tartışmalara katılmak zordur. Neyse ki, Plaud Note gibi AI not alma cihazları hayatımızı çok daha kolay hale getirdi. Gelişmiş AI ile ses kaydı ve ses transkripsiyonu yapmanızı sağlarlar.

Ancak Plaud Note, yüz yüze konuşmaları veya telefon görüşmelerini kaydetmek isteyen öğrenciler, eğitimciler, doktorlar, danışmanlar ve diğer profesyoneller için daha uygun olan fiziksel bir not alma cihazıdır.

Peki ya sanal toplantıları veya web konferanslarını kaydetmek? Plaud Note bu iş için pek uygun değildir. Ayrıca, önemli eylem öğelerini listelememektedir. Peki, bunun yerine ne kullanmalısınız?

Bu blog yazısında, toplantı notlarını verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi 10 Plaud Note alternatifini ele aldık.

⏰ 60 saniyelik özet: İşte 2025'in en iyi 10 Plaud Note alternatifi: ClickUp: AI yazma, not alma ve proje yönetimi için en iyisi Notion: Notları ve görevleri merkezileştirmek için en iyisi Coda: Toplantı kararlarını analiz etmek için en iyisi Obsidian: Kişisel not almak için en iyisi Avoma: Müşteri toplantılarında ayrıntıları yakalamak için en iyisi Evernote: Dijital not almak için en iyisi Ayı: Notlara eskiz eklemek için en iyisi HiDock: Telefon görüşmelerini kaydetmek için en iyisi AudioPen: Sesli notları metne dönüştürmek için en iyisi FoCase REC: Sesli notları metne dönüştürmek için en iyisi

Plaud Note nedir?

Plaud Note, toplantıları, aramaları ve dersleri kaydetmek için tasarlanmış küçük (kredi kartı boyutunda), AI destekli bir ses kaydedicidir. Çift modlu kayıt özelliği ile hem ortam seslerini hem de telefon görüşmelerini kaydedebilirsiniz.

Cihaz, kayıtları metne dönüştürmek için OpenAI'nin Whisper modelini ve notları özetlemek için ChatGPT'yi kullanır. Plaud Note, manyetik kılıf, USB şarj adaptörü ve Type-C dönüştürme adaptörü gibi aksesuarlarla birlikte gelir, bu da onu ses kaydetme ve transkripsiyon için verimli bir donanım aracı haline getirir.

plaud Note'un 5 Sınırı

Hemen hemen her teknoloji cihazında olduğu gibi, avantajların bazı dezavantajları da vardır. Plaud Note'un bazı sınırlamaları şunlardır:

Gürültülü ortamlarda doğruluk: Plaud Note, arka plan seslerinin konuşma netliğini etkileyerek AI destekli transkripsiyon doğruluğunu azaltabileceğinden, gürültülü veya kalabalık ortamlarda zorluklarla karşılaşabilir

Karmaşık veya teknik tartışmalar: Cihaz, son derece uzmanlık gerektiren veya karmaşık konuşmaları transkripsiyona aktarmada zorluk yaşayabilir ve bu da özetleme veya anlamada hatalara yol açabilir

Düşük pil ömrü: Hareket halindeyken kullanımda, özellikle uzun toplantılarda veya seyahatlerde sık sık şarj edilmesi gerekebileceğinden pil ömrü bir sınırlama olabilir

Gizlilik endişeleri: Plaud Note konuşmaları kaydettiği için, kullanıcılar hassas bilgilerin güvenliği ve gizliliği, özellikle de verilerin nasıl saklandığı veya iletildiği konusunda endişe duyabilir

2025'in En İyi 10 Plaud Note Alternatifi

İşte farklı not alma stratejileri ve özelliklere sahip en iyi Plaud Note alternatiflerinden bazıları:

1. ClickUp (AI yazma, not alma ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain ile toplantı not özetleri ve eylem öğeleri oluşturun

Plaude Note'u bir müşteri toplantısını kaydetmek için kullandığınızı varsayalım. Toplantının ortasında, kayıt düğmesine basmayı unuttuğunuzu veya Not'unuzun pilinin bitmek üzere olduğunu fark edersiniz. Önemli noktalar kaydedilmez ve daha sonra eylem öğelerini yazmak için kafanızı yormanız gerekir.

ClickUp sizi bu zahmetten kurtarır. Not alma ve proje yönetimini bir araya getiren, yapay zeka destekli iş için her şeyi içeren uygulama'dır.

ClickUp'ın AI Notetaker Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarıyla entegre olur, tüm toplantı tartışmalarını transkripsiyonlar ve akıllı özetler oluşturur. AI not alma yazılımı bir adım daha ileri gider ve eylem öğelerini de listeler. Bu şekilde, bir sonraki adımda ne yapmanız gerektiğini anlamak için toplantı transkriptini veya özetini okumak zorunda kalmazsınız.

Bekleyin, daha da ilginç oluyor! Tüm eylem öğelerini görevlere dönüştürebilir ve ClickUp'ta izleyebilirsiniz. Bu, işleri daha kolay hale getirir.

Ayrıca, toplantı transkripti, ses dosyası ve özet ClickUp Belgeleri'ne kaydedilir, böylece daha sonra bunlara başvurabilirsiniz. Belgeler içinde doğrudan takım üyelerine kolayca yorum ekleyin veya eylem öğeleri atayın.

Toplantı transkripsiyonlarını ve özetlerini ClickUp Belgelerinde yönetin

Toplantı notlarınızdan bir şeyi çapraz kontrol etmek mi istiyorsunuz? El yazısı notları arasında arama yapmanıza gerek yok. ClickUp Brain, ClickUp'ın AI Asistanı, transkriptlerde belirli ayrıntıları aramanızı sağlar.

ClickUp Brain'i Ücretsiz Deneyin ClickUp Brain ile toplantı bilgilerini kolayca arayın

Ayrıca ClickUp Brain'i kullanarak ses dosyalarını transkripsiyonlayabilir, toplantı tartışmalarını özetleyebilir ve notları çevirebilirsiniz.

Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi not almak için bir araç arıyorsanız, ClickUp bu konuda da size yardımcı olur. ClickUp Notepad ile notlar alabilir, bunları doğru biçimde biçimlendirebilir, görevlere dönüştürebilir ve tarayıcıdan veya mobil uygulamadan kolayca erişebilirsiniz.

Toplantı notlarını yönetmeye başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var? ClickUp Şablonlarını deneyin. ClickUp Toplantı Notları Şablonları, toplantı kurallarını ve notları tek bir belgede düzenlemenize yardımcı olur.

Kişisel notları düzenlemek için ClickUp Cornell Not Şablonu'nu kullanın. Bilgileri düzgün bir şekilde düzenlemek için basit bir tablo düzeni sağlar. Ayrıca, ClickUp Bilgi Bankası Şablonu, kapsamlı bir proje notları veya kaynaklar kütüphanesi oluşturmak için harika bir iş çıkarır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı notlarından görevler oluşturun ve ClickUp Görevleri ile ilerlemeyi izleyin

ClickUp Brain ile sohbette özetler ve eylem öğeleri yayınlayın

ClickUp Meetings ile notlar alın, gündemi yönetin ve eylem öğeleri ayarlayın

ClickUp Hatırlatıcılar ile yorum ve konuşma hatırlatıcıları ayarlayın, böylece önemli tartışmaları veya takipleri kaçırmayın

Dijital ClickUp Beyaz Tahtaları kullanarak gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Çok çeşitli özellikleri nedeniyle öğrenmesi biraz zor olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerini yapmakla kalmaz, aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonu da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

Bu, ClickUp'ın özel avantajıdır: projeleri tek bir yerde organize etmek için gereken araçların çoğunu sunar. Yalnızca yönetme ve atama işlemlerine izin vermekle kalmaz, aynı ortamda notlar alabileceğiniz ve raporlar oluşturabileceğiniz Belgeler gibi diğer araçları ve takvim ve e-postalarla entegrasyonu da tek bir yerde sunar. Her fonksiyon için harici programlar veya farklı uygulamalar kullanmanıza gerek yoktur.

Toplantı notları için AI'dan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin!👇

2. Notion (Notları ve görevleri merkezileştirmek için en iyisi)

via Notion

Notion, notları düzenlemenize, görevleri izlemenize ve kontrol listeleri oluşturmanıza yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Bu aracı kullanarak toplantı notlarını ve eylem öğelerini merkezileştirebilir, toplantı transkriptlerini yönetebilir ve görev listelerini güncelleyebilirsiniz, böylece tüm takım bilgilendirilmiş olur.

Toplantı sırasında canlı notlar almak için bir toplantı notu şablonunu veya basit bir Notion belgesini özelleştirin. Ayrıca, Notion'un AI aracı, toplantı notlarından eylem öğelerini ve önemli bilgileri otomatik olarak listeler. Ancak, Plaud Note'un aksine, Notion toplantı notlarını kaydetmez. Dolayısıyla, hem not alma hem de proje yönetimi özelliklerine sahip bir araç arıyorsanız, Notion sizin için ideal olmayabilir.

Notion'un en iyi özellikleri

Takım arkadaşlarınızla notlar oluşturun ve paylaşın

Notion'un yapay zeka aracıyla notlardan özetler, tablolar veya yapılacaklar listeleri oluşturun

Proje görevlerinin yanı sıra toplantı notlarına da bakın

Gerçek zamanlı düzenleme ve yorumlarla kolayca işbirliği yapın, takımların uyumlu ve verimli çalışmasını sağlayın

Notion sınırlamaları

Özellikle karmaşık kurulumları nedeniyle yeni kullanıcılar için öğrenmesi zor bir yazılımdır

Notion, büyük veritabanlarında performans sorunları yaşıyor ve gecikmelere neden oluyor

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Plus Plan: Koltuk başına aylık 12 $

İş Planı: Koltuk başına aylık 18 $

Enterprise Planı: Özel Fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2700+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

notion'u kişisel ve profesyonel hayatımdaki her şeyi izlemek için kullanıyorum. İnanılmaz derecede çok yönlüdür; notlar oluşturabilir, projeleri yönetebilir, veritabanları oluşturabilir ve görevleri tek bir yerden düzenleyebilirsiniz. Hedef izleme, toplantı notları veya içerik planlama gibi ihtiyaçlarıma göre tam olarak özelleştirebilme özelliğini çok seviyorum.

notion'u kişisel ve profesyonel hayatımdaki her şeyi izlemek için kullanıyorum. İnanılmaz derecede çok yönlüdür; notlar oluşturabilir, projeleri yönetebilir, veritabanları oluşturabilir ve görevleri tek bir yerden düzenleyebilirsiniz. Hedef izleme, toplantı notları veya içerik planlama gibi ihtiyaçlarıma göre tam olarak özelleştirebilme özelliğini çok seviyorum.

3. Coda (Toplantı kararlarını analiz etmek için en iyisi)

via Coda

Coda, toplantı notlarını, proje bilgilerini ve eylem öğelerini tek bir yerden yönetmenizi sağlayan bir belge işbirliği yazılımıdır. Oylama tabloları gibi yapı taşlarına sahip şablonları kullanarak toplantı kararlarını hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz. Coda'nın not alma şablonları, katılımcıların duygularını kaydetmek ve buna göre kararlar almak için emojilerle birlikte gelir.

Canlı toplantı notları alırken, Coda'nın AI aracı önemli noktaları otomatik olarak analiz eder ve belgenin üst kısmında vurgular. Zoom, Google Takvim ve Teams'i entegre ederek toplantıları ve kayıtları verimli bir şekilde düzenleyebilirsiniz.

Coda'nın en iyi özellikleri

Notları , not belgesinden doğrudan e-posta ile takım üyelerine veya müşterilere paylaşın

Özet şablonlarıyla toplantı notlarını görselleştirin

Toplantılarda tartışılan hızlı eylem noktalarını kaydetmek için tablolar oluşturun

Coda sınırlamaları

Toplantı transkripsiyonu veya not çevirisi özellikleri sunmaz

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 12 $/ay

Takım: 36 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

Tonlarca olasılık sunar. Belgeler yazabilir, (karmaşık) tablolar oluşturabilir, sayfaların içinde sayfalar oluşturabilir, kişilerden ve sayfalardan bahsedebilir, Miro, Google E-Tablolar/Dokümanlar/vb. ile entegre edebilir, resimler, bağlantılar ekleyebilirsiniz... Bence şimdiye kadar kullandığım en eksiksiz araç. Bazı özellikler ve olasılıklar çok net ve sezgisel değil. Arayüzü çok kullanıcı dostu olmasına rağmen, belirli fonksiyonların nasıl kullanıldığını anlamanız gerekiyor.

Tonlarca olasılık sunar. Belgeler yazabilir, (karmaşık) tablolar oluşturabilir, sayfaların içinde sayfalar oluşturabilir, kişilerden ve sayfalardan bahsedebilir, Miro, Google E-Tablolar/Dokümanlar/vb. ile entegre edebilir, resimler, bağlantılar ekleyebilirsiniz... Bence şimdiye kadar kullandığım en eksiksiz araç. Bazı özellikler ve olasılıklar çok net ve sezgisel değil. Arayüzü çok kullanıcı dostu olmasına rağmen, belirli fonksiyonların nasıl kullanıldığını anlamanız gerekiyor.

✨Eğlenceli Bilgi: Profesyonellerin %95'i, toplantı görevlerini AI avatarlarının üstlenmesine açık. Bu, toplantıları daha verimli hale getirmede AI araçlarının artan önemini gösteriyor.

4. Obsidian (Kişisel not almak için en iyisi)

via Obsidian

Obsidian, düşüncelerinizi esnek ve yaratıcı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olan kişisel bir not alma ve bilgi yönetimi aracıdır. Basit Markdown metin dilini kullanır, bu da notlarınız için zihin haritaları oluşturmayı ve bunların birbirleriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmeyi kolaylaştırır.

Bu, fikirleri görselleştirmek ve birbirine bağlamak isteyen yazarlar, araştırmacılar ve düşünürler için özellikle kullanışlıdır. Obsidian ayrıca etiketleri kullanarak notlarınızı düzenlemenize olanak tanır. Notları sürükleyip bırakarak ayrı klasörlere ekleyebilirsiniz.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli bir grafik aracılığıyla notlar arasındaki bağlantıları görselleştirin, bilgi tabanınızdaki ilişkileri kolayca görün

Çalışma alanınızı çok çeşitli eklentiler ve temalarla özelleştirin ve uygulamayı ihtiyaçlarınıza göre uyarlayın

Tüm notları yerel olarak depolar, gizlilik ve çevrimdışı erişim sağlar

Obsidian sınırlamaları

Arayüze alışmak biraz zaman alabilir

Bazı kullanıcılar Obsidian'ın arama özelliğinin düzgün çalışmadığını bildiriyor

Obsidian fiyatlandırması

Kişisel kullanım: Ücretsiz

Ticari kullanım: Yıllık 50 $

Obsidian puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

G2: Yeterli yorum yok

Obsidian hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Obsidian, kullandığım en iyi not alma uygulamasıdır ve notları birbirine bağlayıp kişisel bir wiki olarak düzenleme özelliği onu çok kullanışlı hale getirir. Çok sayıda eklenti olması nedeniyle topluluk biraz karmaşık olabilir.

Obsidian, kullandığım en iyi not alma uygulamasıdır ve notları birbirine bağlayıp kişisel bir wiki içinde düzenleme özelliği onu çok kullanışlı hale getirir. Çok sayıda eklenti olması nedeniyle topluluk biraz karmaşık olabilir.

🧠 Biliyor muydunuz? Obsidian, 500'den fazla topluluk eklentisi sunar. Eklentileri kullanarak, görev yönetim sistemlerini entegre etmekten notlarınızı görselleştirmeye kadar not alma deneyiminizi kapsamlı bir şekilde özelleştirebilirsiniz.

5. Avoma (Müşteri toplantılarında ayrıntıları yakalamak için en iyisi)

via Avoma

Avoma, yapay zeka destekli bir toplantı asistanı arayan işletmeler için Plaud'un en iyi alternatiflerinden biridir. Satış görüşmelerini otomatik olarak kaydeder, toplantıları ve görüşmeleri gerçek zamanlı olarak transkripsiyonlar ve akıllı bölümler oluşturur, böylece ilgili bilgileri kolayca bulabilirsiniz.

Ayrıca, Avoma'nın AI aracı müşteri toplantılarında tartışılan anahtar konuları otomatik olarak algılar ve bunları veritabanınızda saklar. Platform, konuşma tanıma, AI transkripsiyon, gündem yönetimi ve eylem öğesi izleme gibi özellikler sunar. Avoma ayrıca Salesforce, HubSpot ve Zendesk Sell gibi popüler araçlarla da entegre olur.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Sorunsuz planlama, gündem yönetimi ve video konferans ile müşteri ile yüz yüze çalışan takımlar için toplantıları basitleştirin

Gerçek zamanlı notlar, eylem öğeleri ve görev yönetimi ile verimliliği artırın

Otomatik transkripsiyon aracı, analitik ve anahtar kelime izleme ile daha akıllı kararlar alın

Avoma sınırlamaları

Bazı kullanıcılar gerçek zamanlı transkripsiyon hataları bildirmektedir

Avoma fiyatlandırması

AI Toplantı Asistanı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Konuşma Zekası: Kullanıcı başına aylık 69 dolar

Gelir Zekası: Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1300+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Avoma hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Avoma, toplantılar sırasında ayrıntılı not alma ihtiyacını (veya aslında herhangi bir not alma ihtiyacını) ortadan kaldırdığı için harika bir araçtır. Toplantıların transkriptini etkili bir şekilde yakalar ve anahtar noktaları ve amacı özetler, böylece neyin tartışıldığını ve hangi tonda tartışıldığını kolayca anlayabilirsiniz.

Avoma, toplantılar sırasında ayrıntılı not alma ihtiyacını (veya aslında herhangi bir not alma ihtiyacını) ortadan kaldırdığı için harika bir araçtır. Toplantıların transkriptini etkili bir şekilde yakalar ve anahtar noktaları ve amacı özetler, böylece neyin tartışıldığını ve hangi tonda tartışıldığını kolayca anlayabilirsiniz.

📮 ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %83'ü takım iletişimi için öncelikle e-posta ve sohbeti kullanıyor. Ancak, iş günlerinin neredeyse %60'ı bu araçlar arasında geçiş yapmak ve bilgi aramakla geçiyor. ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulama ile proje yönetimi, mesajlaşma, e-postalar ve sohbetler tek bir yerde bir araya geliyor! Merkezileştirme ve enerji kazanma zamanı!

6. Evernote (Dijital not almak için en iyisi)

via Evernote

Evernote, tüm bilgileri tek bir yerde saklamak için metin, fotoğraf, PDF ve makbuz eklemenize olanak tanıyan dijital bir not alma uygulamasıdır. AI destekli arama, dosya ekleri ve hatırlatıcı özellikleriyle düzenli kalmanıza yardımcı olur. Ayrıca, Evernote'un işbirliği özellikleri, toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak almanızı ve düzenlemenizi kolaylaştırır.

Notlarınıza anahtar kelimeler, başlıklar, tarihler ve etiketler ekleyebilir ve hızlı erişim için filtreler oluşturabilirsiniz. Evernote ayrıca belgeleri tarayıp not olarak kaydetmenize olanak tanır, böylece tüm gerekli dosyaları tek bir yerde bulundurabilirsiniz. En kullanışlı özelliği, daha iyi bağlam için notlarınızın içinde görevler oluşturabilmesidir.

Evernote'un en iyi özellikleri

OCR ile güçlü arama özelliğini kullanarak notlarda, resimlerde ve ek dosyalarda metinleri hızlıca bulun

Tüm cihazlarda notları senkronize edin, her yerden erişim ve düzenleme imkanı sağlayın

Çevrimdışı erişimle notlarınızı istediğiniz zaman görün

Web sayfalarını ve makaleleri kırpın ve notlarınıza ekleyerek bir bilgi tabanı oluşturun

Evernote sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, notlarına çevrimdışı olarak erişemediklerini bildiriyor

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Evernote Premium: Aylık 7,99 $

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4 (2000+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (8200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Not oluşturmayı inanılmaz bir hızda birleştirmek çok daha kolay ve verimli hale geldi, bu da büyüleyici. Her bir etkinlik için çok sayıda notu takip ederken ve ilgili bilgileri bulmayı kolaylaştırmak için bunları not defterleri ve etiketler kullanarak düzenlerken yüksek bir performans seviyesini korumayı başardık. Evernote ile herkesin aynı sayfada kalmasını ve proje, toplantı ve günlük etkinlikleri yöneterek güncel kalmasını sağlamak çok kolay.

Not oluşturmayı inanılmaz bir hızda birleştirmek çok daha kolay ve verimli hale geldi, bu da büyüleyici. Her bir etkinlik için çok sayıda notu takip ederken ve ilgili bilgileri bulmayı kolaylaştırmak için bunları not defterleri ve etiketler kullanarak düzenlerken yüksek bir performans seviyesini korumayı başardık. Evernote ile herkesin aynı sayfada kalmasını ve proje, toplantı ve günlük etkinliklerin yönetimiyle ilgili güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak çok kolay.

📖 Daha Fazla Bilgi: Videodan Nasıl Not Alınır?

7. Bear (Notlara eskiz eklemek için en iyisi)

via Bear

Bear, Apple kullanıcıları için basit ve estetik bir not alma uygulamasıdır. Fikirlerinizi, görevlerinizi ve projelerinizi metin, fotoğraf, tablo ve yapılacaklar listeleriyle tek bir notta kolayca not almanıza ve düzenlemenize olanak tanır. Bear, Markdown biçimlendirmesini kullanır, böylece notlarınızı temiz ve esnek bir şekilde biçimlendirmenizi ve düzenlemenizi kolaylaştırır.

En iyi yanı, Apple kalemi veya parmağınızı kullanarak notlarınıza eskizler ekleyebilmenizdir. Notlarınızı başka bir platforma aktarmak veya yazdırmak mı istiyorsunuz? PDF, Word belgesi, HTML veya JPG biçimlerinde indirin.

Apple Watch'unuzdaki sesinizi kullanarak Bear'da sesli notlar oluşturabilir veya mevcut notlara metin ekleyebilirsiniz. Bear, konuşmanızı not içinde metne dönüştürür.

Bear'ın en iyi özellikleri

Kolay not alma için modern ve çekici bir arayüzün keyfini çıkarın

Daha iyi organizasyon için OCR'yi kullanarak görüntülerden ve PDF'lerden metin çıkarın

Notları zahmetsizce içe ve dışa aktarın, içeriğinizi kolayca yönetin

Çoklu dil desteği ile farklı dillerde notlar ekleyin

Gelişmiş gizlilik için notları şifreleyin

Sınırlamalar

Yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir

Bear fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 2,99 $/ay

Bear puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Bear hakkında ne diyor?

Bear uygulamasının kasıtlı olarak minimalist olmasını seviyorum. Bu sayede, not almak, fikirlerinizi kaydetmek veya blogunuz için içerik oluşturmak için uygulamayı kullanırken dikkatiniz çok az dağılır. Kullanımı son derece kolaydır, birçok optimizasyon sunar ve ayrıca çok sayıda klavye kısayolu ile birlikte gelir. Notların icloud depolama alanına kaydedilmesi ön tanımlı seçenek olarak sunulmasını sevmiyorum.

Bear uygulamasının kasıtlı olarak minimalist olmasını seviyorum. Bu sayede, not almak, fikirlerinizi kaydetmek veya blogunuz için içerik oluşturmak için uygulamayı kullanırken dikkatiniz çok az dağılır. Kullanımı son derece kolaydır, birçok optimizasyon sunar ve ayrıca çok sayıda klavye kısayolu ile birlikte gelir. Notların icloud depolama alanına kaydedilmesi ön tanımlı seçeneğini sevmiyorum.

8. HiDock (Telefon görüşmelerini kaydetmek için en iyisi)

via HiDock

Plaud Note gibi, HiDock da dizüstü bilgisayar bağlantı özelliklerini Bluetooth arama kaydetme ile birleştiren taşınabilir bir AI not alma uygulamasıdır ve sesli aramaları veya sanal toplantıları kaydetmenize olanak tanır. GPT-04 modelini kullanarak toplantı tartışmalarını kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler.

AI destekli ses işaretlerini kullanarak anahtar noktaları vurgulayabilir ve toplantı notlarındaki konuşmacı isimlerini düzenleyerek daha fazla netlik sağlayabilirsiniz. HiDock ayrıca notları manuel olarak kopyalayıp yapıştırmaya gerek kalmadan Notion veya Google Dokümanlar'a kolayca aktarmanıza olanak tanır.

HiDock'un en iyi özellikleri

Daha iyi transkripsiyon doğruluğu için çift yönlü gürültü engelleme özelliğini kullanın

Konuşmacı tanımlama özelliğinin keyfini çıkarın, ses tanıma işlemini kolay ve doğru hale getirin

Ömür boyu ücretsiz AI transkripsiyona erişin ve herhangi bir sesli sohbet veya sanal toplantı yazılımından sorunsuz bir şekilde transkripsiyon yapın

Toplantı notlarını 57 dilde transkripsiyonlayın

HiDock sınırlamaları

30 dakikadan uzun toplantıların yüklenmesinde ara sıra sorunlar yaşanıyor ve bu da kullanıcı deneyimini etkiliyor

HiDock fiyatlandırması

kullanıcı başına 329

HiDock puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

9. AudioPen (Sesli notları metne dönüştürmek için en iyisi)

via AudioPen

AudioPen, düzensiz sesli notlarınızı net ve özetlenmiş metinlere dönüştürmenize yardımcı olur.

Sesinizi kaydedin, AudioPen "ummms" ve "like" gibi dolgu kelimeleri kaldırırken düşüncelerinizi düzenli ve okunabilir notlara dönüştürür. Shakespeare gibi ünlü yazarların stilini kopyalama seçenekleriyle notlarınızın stilini özelleştirmenize olanak tanır.

Birden fazla dili destekleyen ve Zapier entegrasyonu sunan AudioPen, notlarınızı Notion dahil 5000'den fazla uygulamaya aktararak sorunsuz not yönetimi sağlar.

AudioPen'in en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza göre stilleri değiştirerek veya etiketler ve klasörler ekleyerek notları özelleştirin

Sesli notları notlara, e-postalara ve makalelere dönüştürün

Kolay paylaşım için notları web'de yayınlayın

AudioPen sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, dikteyi sadece üç dakika ve on özetle sınırlar

AudioPen fiyatlandırması

Ücretsiz

Prime: Yıllık 99 $

AudioPen puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

10. FoCase REC (iPhone aramalarını kaydetmek için en iyisi)

via FoCase REC

FoCase REC, iPhone ve Android cihazlarda aramaları kaydetmek için basit bir donanım çözümüdür. Gelişmiş titreşim teknolojisini kullanarak kulaklığınızdan gelen sesi yakalar ve net ses kayıtlarına dönüştürür. Bu cihaz, WhatsApp dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarla çalışır ve çeşitli kaynaklardan aramaları kaydetmenize olanak tanır.

Profesyonel kullanım için harika işler çıkarır — telefonunuzun arkasına yapıştırın, düğmeye basın ve kayda başlayın. FoCase Rec, kullanıcı dostu tasarımı ve geniş uyumluluğu ile yüksek kaliteli arama kayıtları sağlar.

FoCase REC'in en iyi özellikleri

Kaydedilen aramaları kolayca yönetmek, dinlemek ve paylaşmak için sezgisel mobil uygulamayı kullanın

Hızlı kayıt kurulumu için kolay manyetik ek dosya ile sorunsuz çalışmanın keyfini çıkarın

Kayıtları güvenli bir şekilde saklamak için şifre koruması ve kullanışlı yedekleme seçenekleriyle gizlilik ve güvenliği sağlayın

FoCase REC sınırlamaları

Cihaz, manyetik ek dosyası nedeniyle tüm telefon kılıflarıyla uyumlu olmayabilir

FoCase REC fiyatlandırması

kullanıcı başına 79,00

FoCase REC puanları ve yorumları

Yeterli yorum yok

ClickUp ile Toplantı Notlarını Yönetin

Yukarıdaki tüm Plaud Note alternatifleri bazı temel özellikler sunar. Notion, Coda ve Evernote, notları düzenlemek ve filtrelemek için en iyi seçeneklerdir. Avoma ve HiDock gibi diğer araçlar, toplantılarınızı transkripsiyonlamak ve özetlemek için bir AI asistanına ihtiyacınız varsa daha iyi sonuç verir.

Ancak, toplantı transkriptleri oluşturmak, tartışmaları özetlemek, toplantı tutanaklarını çevirmek ve toplantı notları için eylem öğeleri otomatik olarak oluşturmak gibi her şeyi yapan bir uygulama arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

AI not alma, görev izleme ve proje yönetimi özellikleri sunar, böylece her şeyi tek bir platformda bulabilir ve uygulama değiştirme ihtiyacını azaltabilirsiniz. Sonuç? Hızlı eylem ve daha iyi verimlilik. Bugün ClickUp'a kaydolun ve toplantılarınızı daha verimli hale getirin!